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Индексная книга (каталог) CNews*
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Бородин Никита


07.03.2025 В Херсонской области запретили большие спутниковые «тарелки», чтобы жители не смотрели иностранное ТВ 1
01.07.2019 Decathlon завершил внедрение системы обучения SAP SuccessFactors Learning 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Бородин Никита и организации, системы, технологии, персоны:

Триколор - Национальная спутниковая компания 330 1
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 332 1
NHK - Nippon Hoso Kyokai 56 1
MOLGA Consulting - МОЛГА Консалтинг 60 1
SAP SE 5293 1
Desport - Decathlon - Декатлон 35 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11780 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2766 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4073 1
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Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6997 1
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Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3793 1
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Agile software development - Гибкая методология разработки 637 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1784 1
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GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2858 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51257 1
Eutelsat Hotbird - Hot Bird (Хот Бёрд) - серия искусственных спутников Земли - Eutelsat телекоммуникационные спутники 154 1
Swiss-AS AMOS 35 1
SAP SuccessFactors LMS - SAP SuccessFactors Learning Management System 5 1
SAP SuccessFactors - SAP SF 162 1
Никитин Сергей 72 1
Россия - европейская часть - Восточная Европа - Западный регион России 370 1
Россия - РФ - Российская федерация 145896 1
ДНР - Донецкая Народная Республика 175 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17181 1
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Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4701 1
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1268 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5868 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11025 1
Федеральный закон 2124-1 - О средствах массовой информации - Закон о СМИ 173 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3232 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 684 1
Федеральный закон 121-ФЗ - Иностранный агент - инагент 49 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2772 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29425 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3507 1
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 141 1
Deutsche Welle - Телеканал 47 1
AT&T - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 653 1
Euronews - телеканал 47 1
RTVi - Russian Television International 11 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2707 1
Bloomberg 1300 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 199 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 313 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1345234, в очереди разбора - 765038.
Создано именных указателей - 170245.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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