Получите все материалы CNews по ключевому слову
Бородин Никита
|07.03.2025
|В Херсонской области запретили большие спутниковые «тарелки», чтобы жители не смотрели иностранное ТВ 1
|01.07.2019
|Decathlon завершил внедрение системы обучения SAP SuccessFactors Learning 1
Бородин Никита и организации, системы, технологии, персоны:
|Триколор - Национальная спутниковая компания 330 1
|Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 332 1
|NHK - Nippon Hoso Kyokai 56 1
|MOLGA Consulting - МОЛГА Консалтинг 60 1
|SAP SE 5293 1
|Никитин Сергей 72 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1345234, в очереди разбора - 765038.
Создано именных указателей - 170245.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.