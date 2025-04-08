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MOLGA Consulting МОЛГА Консалтинг
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 35 дел, на cумму 26 107 489 ₽*
СОБЫТИЯ
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|08.04.2025
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«Сибагро» внедрит систему Goodt WFM
Компания «Сибагро» и Molga Consulting подписали соглашение о внедрении цифровой системы Goodt WFM. Это ИТ-решение
|11.03.2025
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ЕВРАЗ совместно с MOLGA Consulting внедрил автоматизированную систему планирования затрат на персонал
томатизированной системы планирования затрат на персонал. Партнером по внедрению выступила компания MOLGA Consulting. Об этом CNews сообщили представители ЕВРАЗ. Основными целями проекта были:
|24.07.2024
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MOLGA Consulting рассказала о выводе на рынок новой цифровой платформы HRroom
ов компаний, повышение прозрачности и вовлеченности персонала. Об этом CNews сообщили представители MOLGA Consulting. Платформа эффективна как самостоятельный продукт, и как часть уже имеющейся
|10.04.2023
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MOLGA Consulting за 10 месяцев выпустила свыше 10 востребованных продуктов для поддержки и развития HR-систем
ют текущие потребности клиентов и изменения законодательства. Сергей Никитин, первый вице-президент MOLGA Consulting, о развитии продуктового направления: «SAP ограничил свое присутствие в Росс
|28.06.2021
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MOLGA Consulting объявляет о назначении Сергея Никитина Управляющим партнером компании
Управляющим партнером MOLGA Consulting назначен Сергей Никитин. Ключевыми задачами г-на Никитина в этой новой для н
|29.04.2021
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«Алтыналмас» совместно с MOLGA Consulting внедрил автоматизированную ИС управления персоналом на платформе SAP
фективность HR-процессов для более чем 3 000 сотрудников. Партнером по внедрению выступила компания MOLGA Consulting. Внедрение автоматизированной информационной системы управления персоналом н
|07.07.2020
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Biocad повысит вовлеченность сотрудников с помощью SAP Successfactors
ерационную эффективность и эффективность бизнеса в целом. Партнером по внедрению выступила компания MOLGA Consulting. По словам вице-президента Biocad по HR и корпоративному маркетингу Александ
|22.05.2020
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Пивоваренная компания AB InBev Efes создала платформу управления персоналом
темы самообслуживания сотрудников и менеджмента. Партнером по реализации проекта выступила компания MOLGA Consulting. После слияния бизнесов AB InBev и Anadolu Efes на территории России и Украи
|17.10.2019
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Пилот по внедрению SAP HCM в ГК «Черкизово» запущен в эксплуатацию
евести на SAP HCM все предприятия группы. Подрядчиком, осуществляющим внедрение, выступает компания MOLGA Consulting. Приобретение новых активов и увеличение численности сотрудников Группы «Чер
|26.06.2018
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«Ашан» в России сэкономил 266 миллионов с помощью SAP
«Ашан Ритейл Россия», SAP и MOLGA Consulting объявили о завершении первого этапа масштабной HR-трансформации в сети гипер
|28.04.2016
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Selgros Cash&Carry автоматизировала расчет зарплаты на платформе SAP
Компании SAP, Selgros Cash&Carry и Molga Consulting завершили проект внедрения автоматизированной системы кадрового администриро
|15.09.2015
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Molga Consulting разработала новую зарплатную систему для JTI в России
Компания Molga Consulting, оказывающая услуги по автоматизации HR-процессов, завершила проект по созда
|01.07.2015
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На предприятиях «Северстали» завершено внедрение системы «Мотивация персонала»
Сталелитейная и горнодобывающая компания «Северсталь» и компания Molga Consulting, предоставляющая услуги бизнес-консультирования, управленческого консалтинга
|25.06.2015
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Efes Rus вместе с Molga Consulting разработала программу мотивации персонала
Пивоваренная компания Efes Rus и Molga Consulting реализовали совместный проект под названием «Скажи «Спасибо!», целью которог
|10.04.2015
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В «Сбербанке России» внедрена информационная система «Развитие персонала»
«Сбербанк России» и Molga Consulting реализовали в банке информационную систему «Развитие персонала». Проект внед
|27.01.2015
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В Efes Rus создан единый кадровый расчетный центр
Пивоваренная компания Efes Rus и Molga Consulting, российская консалтинговая компания в области управления персоналом, заверши
|24.11.2014
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Molga Consulting предложит своим заказчикам решение «1С:Зарплата и управление персоналом 8 Корп»
В ноябре 2014 г. Molga Consulting, российская консалтинговая компания в области управления персоналом, заключи
|31.10.2014
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Molga Consulting оптимизировал управление командировками для «Сименс»
Компания Molga Consulting завершила проект внедрения решения для управления командировками на базе SAP
|16.09.2014
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Efes Rus оптимизировала оперативную обработку данных сотрудников с помощью Molga Consulting
Пивоваренная компания Efes Rus и Molga Consulting завершили проект по внедрению автоматизированной системы электронного докуме
|03.09.2013
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Сеть гипермаркетов «Глобус» управляет затратами на персонал с помощью SAP
ния «Гиперглобус», международная розничная сеть гипермаркетов, и российская консалтинговая компания Molga Consulting, работающая в сфере эффективности HR, объявили о завершении проекта по автом
|04.04.2013
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Molga Consulting внедрила автоматизированную систему кадрового учета SAP для Renault в России
численностью персонала порядка 6 тыс. человек. Одной из главных особенностей проекта, по информации Molga Consulting, стала интеграция российской системы с глобальной системой кадрового админис
|13.09.2012
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На двух предприятиях ТВЭЛ внедрена система управления персоналом на базе SAP ERP HCM
Компания Molga Consulting сообщила о внедрении системы управления персоналом на базе SAP ERP HCM на дв
|21.08.2012
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Руководитель практики SAP HR САП СНГ назначен на должность партнера Molga Consulting
теля практики SAP HCM, как в свое время Михаил Панченко, генеральный директор и один из основателей Molga Consulting. За время своей работы Дмитрий Пахомов принимал участие в проектах таких ком
|07.08.2012
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ТНК-BP оптимизирует систему управления персоналом
Нефтяная компания ТНК-BP и консалтинговая компания Molga Consulting объявили о завершении проекта по унификации базовых процессов управления пер
|13.03.2012
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«МегаФон Ритейл» оптимизировал систему управления персоналом на базе SAP ERP HCM
на»), осуществляющая продажи и обслуживание клиентов под брендом «МегаФон», консалтинговая компания Molga Consulting, специализирующаяся на поддержке корпоративных клиентов в сфере эффективност
|29.02.2012
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ОМК автоматизирует управление развитием персонала на базе SAP ERP HCM
производитель продукции для топливно-энергетических, транспортных и промышленных компаний, компания Molga Consulting, российская консалтинговая компания в области управления персоналом, и корпо
|28.06.2011
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Molga Consulting завершила проект по развитию системы управления персоналом «МегаФона» на базе SAP HCM
Оператор мобильной связи «МегаФон», консалтинговая компания Molga Consulting, работающая в сфере эффективности HR, и корпорация SAP, мировой поставщик ре
|15.04.2011
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Лидеры в области качества процессов управления персоналом используют «1C», SAP и Oracle
Компания Molga Consulting, в рамках «Рейтинга работодателей России 2010», сформированного HeadHunter,
|03.03.2011
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PepsiCo консолидирует управление персоналом своего российского бизнеса на базе единой системы SAP
йское подразделение компании PepsiCo, мирового производителя продуктов питания и напитков, компания Molga Consulting и корпорация SAP объявили об успешном завершении проекта по созданию на ОАО
|10.11.2010
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«Рольф» построил Единый центр расчета зарплаты на базе SAP ERP HCM
Группа компаний «Рольф», российский импортер и продавец автомобилей иностранных марок, компании Molga Consulting и SAP объявили об успешном завершении проекта по созданию первого в российск
|20.10.2010
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Molga Consulting будет внедрять продукты Nakisa для визуализации данных в системах на базе SAP ERP HCM
Российская консультационная компания Molga Consulting, работающая в сфере эффективности управления персоналом, и компания Nakisa,
|07.07.2010
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«Росатом» внедрил новую систему управления персоналом на базе решения SAP
м», компания SAP, поставщик решений для управления бизнесом, и российская консультационная компания Molga Consulting объявили о завершении проекта по созданию в госкорпорации единой системы упр
|14.04.2010
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Сеть «Эльдорадо» внедрила единую систему управления персоналом на базе SAP ERP HCM
Сеть по продаже бытовой техники и электроники «Эльдорадо», компания SAP и компания Molga Consulting, специализирующаяся на оказании консалтинговых услуг при внедрении решения п
|03.07.2008
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СУЭК построила систему управления персоналом на базе решения SAP
Сибирская угольная энергетическая компания (СУЭК), SAP, российские ИТ-консалтинговые компании GMCS и MOLGA сообщили о первых результатах проекта по внедрению информационной системы управления «человеческим капиталом» на предприятиях СУЭК. На сегодняшний день СУЭК завершил внедрение системы упр
MOLGA Consulting и организации, системы, технологии, персоны:
|Никитин Сергей 96 18
|Панченко Михаил 8 6
|Родионов Максим 12 4
|Васильев Евгений 132 3
|Шахова Мария 3 3
|Король Юрий 3 3
|Красюков Дмитрий 43 2
|Pilecký Martin - Пилецки Мартин 27 2
|Телков Алексей 45 2
|Строкович Антон 53 2
|Булавинов Дмитрий 3 2
|Война Андрей 3 2
|Королёв Дмитрий 70 2
|Ломоносова Светлана 5 2
|Фомичев Артем 4 2
|Маврин Денис 2 2
|Горбунов Сергей 24 1
|Леонов Алексей 96 1
|Ватрак Валентина 10 1
|Шарак Андрей 67 1
|Стрелкина Любовь 10 1
|Вагин Алексей 6 1
|Белышев Андрей 4 1
|Сергеев Андрей 7 1
|Юнов Константин 46 1
|Афанасьева Ольга 7 1
|Зайцева Ольга 19 1
|Коваль Ольга 1 1
|Ильясов Руслан 3 1
|Назарова Оксана 2 1
|Бородин Никита 2 1
|Салихова Елена 4 1
|Юрьев Илья 47 1
|Петрова Мария 11 1
|Король Александр 1 1
|Махлин Дмитрий 123 1
|Демин Андрей 8 1
|Нусипова Макпал 1 1
|Пасынков Владимир 15 1
|Шабанов Андрей 10 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 2
|IDC - International Data Corporation 4975 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
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