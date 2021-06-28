Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
MOLGA Consulting
МОЛГА Консалтинг
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Публикаций - 55, упоминаний - 187
MOLGA Consulting упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|SAP SE 3218 31
|SAP CIS - САП СНГ 757 9
|МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4694 1
|Biocad - Биокад 38 1
|1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 597 1
|VK - Mail.ru Group 2485 1
|OpenText 160 1
|Saprun - Сапран групп 38 1
|Северсталь-Инфоком 16 1
|SAP Consulting 28 1
|Optima - Оптима 50 1
|Ростелеком ЦентрТелеком 194 1
|ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 1
|Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
|Никитин Сергей 32 8
|Родионов Максим 5 3
|Красюков Дмитрий 43 2
|Афанасьева Ольга 7 1
|Король Александр 1 1
|Петрова Мария 1 1
|Шахова Мария 2 1
|Юрьев Илья 45 1
|Салихова Елена 3 1
|Бородин Никита 1 1
|Назарова Оксана 1 1
|Коваль Ольга 1 1
|Дёмкин Владимир 6 1
|Белышев Андрей 2 1
|Шарак Андрей 42 1
|Ватрак Валентина 9 1
|Леонов Алексей 15 1
|Петунин Алексей 58 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767037, в очереди разбора - 670722.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 767037, в очереди разбора - 670722.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru