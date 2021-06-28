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MOLGA Consulting
МОЛГА Консалтинг


28.06.2021 MOLGA Consulting объявляет о назначении Сергея Никитина Управляющим партнером компании 2
29.04.2021 «Алтыналмас» совместно с MOLGA Consulting внедрил автоматизированную ИС управления персоналом на платформе SAP 2
16.04.2021 Администрация Ленинградской области реализовала систему предупреждения коррупции и конфликта интересов 2
07.07.2020 Biocad повысит вовлеченность сотрудников с помощью SAP Successfactors 3
22.05.2020 Пивоваренная компания AB InBev Efes создала платформу управления персоналом 4
14.04.2020 Группа ЧТПЗ провела реинжиниринг HR-процессов 2
17.10.2019 Пилот по внедрению SAP HCM в ГК «Черкизово» запущен в эксплуатацию 4
16.09.2019 МегаФон автоматизировал HR-процессы c помощью облачного решения 1
01.07.2019 Decathlon завершил внедрение системы обучения SAP SuccessFactors Learning 3
20.05.2019 Банк «Открытие» завершил внедрение решения SAP по кадровому администрированию и расчету заработной платы 1
26.06.2018 «Ашан» в России сэкономил 266 миллионов с помощью SAP 3
21.12.2017 «Альфа-Банк» перевел формирование налоговой отчетности на платформу SAP 2
24.10.2016 «Ашан Ритейл Россия» построит единую систему управления персоналом на базе SAP HCM 2
28.04.2016 Selgros Cash&Carry автоматизировала расчет зарплаты на платформе SAP 7
15.09.2015 Molga Consulting разработала новую зарплатную систему для JTI в России 6
01.07.2015 На предприятиях «Северстали» завершено внедрение системы «Мотивация персонала» 1
25.06.2015 Efes Rus вместе с Molga Consulting разработала программу мотивации персонала 6
10.04.2015 В «Сбербанке России» внедрена информационная система «Развитие персонала» 3
27.01.2015 В Efes Rus создан единый кадровый расчетный центр 4
24.11.2014 Molga Consulting предложит своим заказчикам решение «1С:Зарплата и управление персоналом 8 Корп» 4
31.10.2014 Molga Consulting оптимизировал управление командировками для «Сименс» 6
07.10.2014 Система SAP HCM Госкорпорации «Росатом» доработана согласно требованиям Фонда социального страхования 1
16.09.2014 Efes Rus оптимизировала оперативную обработку данных сотрудников с помощью Molga Consulting 4
20.06.2014 Определены крупнейшие проекты внедрений HRM-систем в России 1
03.09.2013 Сеть гипермаркетов «Глобус» управляет затратами на персонал с помощью SAP 5
26.04.2013 Рынок HRM-систем в России достиг 15 млрд руб. и насытился 1
04.04.2013 Molga Consulting внедрила автоматизированную систему кадрового учета SAP для Renault в России 4
31.01.2013 ТНК-BP выбрала нового ИТ-директора 1
25.10.2012 ИТ-директор ТНК-BP перешел в «Роснефть» 1
03.10.2012 Определены крупнейшие компании по поддержке ПО SAP в России 1
13.09.2012 На двух предприятиях ТВЭЛ внедрена система управления персоналом на базе SAP ERP HCM 5
21.08.2012 Руководитель практики SAP HR САП СНГ назначен на должность партнера Molga Consulting 3
07.08.2012 ТНК-BP оптимизирует систему управления персоналом 6
27.03.2012 Ленинградская АЭС внедрила систему управления персоналом SAP ERP HCM 3
13.03.2012 «Росатом» одновременно внедряет SAP, Oracle и "1С" 1
13.03.2012 «МегаФон Ритейл» оптимизировал систему управления персоналом на базе SAP ERP HCM 5
29.02.2012 ОМК автоматизирует управление развитием персонала на базе SAP ERP HCM 5
11.10.2011 Россия: HP вновь атаковал системных интеграторов 1
28.06.2011 Molga Consulting завершила проект по развитию системы управления персоналом «МегаФона» на базе SAP HCM 7
15.04.2011 Лидеры в области качества процессов управления персоналом используют «1C», SAP и Oracle 4

Публикаций - 55, упоминаний - 187

MOLGA Consulting упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

SAP SE 3218 31
SAP CIS - САП СНГ 757 9
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4694 1
Biocad - Биокад 38 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 597 1
VK - Mail.ru Group 2485 1
OpenText 160 1
Saprun - Сапран групп 38 1
Северсталь-Инфоком 16 1
SAP Consulting 28 1
Optima - Оптима 50 1
Ростелеком ЦентрТелеком 194 1
ТНК-ВР Холдинг 148 5
Auchan Holding - Ашан 148 3
AB InBev Efes - АБ ИнБев Эфес 37 3
JTI - Japan Tobacco International 18 2
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 67 1
Selgros Cash&Carry - Зельгрос 14 1
Decathlon - Декатлон 22 1
Северсталь Менеджмент 26 1
Мегаполис ТК 90 1
Черкизово ГК 73 1
Бинбанк 184 1
ЧТПЗ Группа - Челябинский трубопрокатный завод 30 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 158 1
Транснефть 159 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 154 1
Северсталь ПАО 204 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
Альфа-Банк 1127 1
Открытие ФК 538 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 560 8
HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом 120 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10396 3
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 1
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 171 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2900 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
SAP ERP HCM - Human Capital Management 152 25
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 445 5
SAP SuccessFactors 110 3
OpenUI5 - SAPUI5 - SAP User Inteface HTML5 - открытый JavaScript фреймворк 6 3
SAP ERP HCM - SAP OM - SAP Organizational Management 1 1
Microsoft Office 1948 1
SAP ERP HCM Performance Management 1 1
SAP LSO - SAP Learning Solution 1 1
SAP EFM - SAP Employee File Management 2 1
SAP SuccessFactors LMS - SAP SuccessFactors Learning Management System 5 1
МегаФоне SFera 1 1
SAP Commerce Cloud Travel Accelerator - SAP Hybris Commerce Travel 6 1
OpenText ECM Suite for SAP Solutions - SAP Extended ECM by OpenText 18 1
SAP BI - SAP Business Intelligence 60 1
SAP BW - SAP Business Warehouse 84 1
ALP Group - СЦМК Аргус - Сервис централизованного мониторинга и контроля ИС 23 1
Microsoft Excel 436 1
Никитин Сергей 32 8
Родионов Максим 5 3
Красюков Дмитрий 43 2
Афанасьева Ольга 7 1
Король Александр 1 1
Петрова Мария 1 1
Шахова Мария 2 1
Юрьев Илья 45 1
Салихова Елена 3 1
Бородин Никита 1 1
Назарова Оксана 1 1
Коваль Ольга 1 1
Дёмкин Владимир 6 1
Белышев Андрей 2 1
Шарак Андрей 42 1
Ватрак Валентина 9 1
Леонов Алексей 15 1
Петунин Алексей 58 1
Россия - Российская федерация - РФ 57617 30
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7978 3
Украина 3389 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 3
Россия - СФО - Новосибирск 1977 3
Россия - ПФО - Казань 1521 2
Россия - СФО - Ленинградская область 1128 2
Россия - Московская область - Королёв 84 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1153 1
Германия - Федеративная Республика 3664 1
Восточная Европа 1688 1
Россия - Калуга 298 1
Россия - Рязань 356 1
Россия - Ульяновск 297 1
Румыния 345 1
Россия - Уфа 646 1
Россия - Волгоград 543 1
Россия - Владивосток 866 1
Польша - Республика 834 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2474 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3955 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1115 1
Черкизон - Черкизовский рынок 61 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 60 3
НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 105 1
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 97 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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