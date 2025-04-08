«Сибагро» внедрит систему Goodt WFM Компания «Сибагро» и Molga Consulting подписали соглашение о внедрении цифровой системы Goodt WFM. Это ИТ-решение

ЕВРАЗ совместно с MOLGA Consulting внедрил автоматизированную систему планирования затрат на персонал томатизированной системы планирования затрат на персонал. Партнером по внедрению выступила компания MOLGA Consulting. Об этом CNews сообщили представители ЕВРАЗ. Основными целями проекта были:

MOLGA Consulting рассказала о выводе на рынок новой цифровой платформы HRroom ов компаний, повышение прозрачности и вовлеченности персонала. Об этом CNews сообщили представители MOLGA Consulting. Платформа эффективна как самостоятельный продукт, и как часть уже имеющейся

MOLGA Consulting за 10 месяцев выпустила свыше 10 востребованных продуктов для поддержки и развития HR-систем ют текущие потребности клиентов и изменения законодательства. Сергей Никитин, первый вице-президент MOLGA Consulting, о развитии продуктового направления: «SAP ограничил свое присутствие в Росс

MOLGA Consulting объявляет о назначении Сергея Никитина Управляющим партнером компании Управляющим партнером MOLGA Consulting назначен Сергей Никитин. Ключевыми задачами г-на Никитина в этой новой для н

«Алтыналмас» совместно с MOLGA Consulting внедрил автоматизированную ИС управления персоналом на платформе SAP фективность HR-процессов для более чем 3 000 сотрудников. Партнером по внедрению выступила компания MOLGA Consulting. Внедрение автоматизированной информационной системы управления персоналом н

Biocad повысит вовлеченность сотрудников с помощью SAP Successfactors ерационную эффективность и эффективность бизнеса в целом. Партнером по внедрению выступила компания MOLGA Consulting. По словам вице-президента Biocad по HR и корпоративному маркетингу Александ

Пивоваренная компания AB InBev Efes создала платформу управления персоналом темы самообслуживания сотрудников и менеджмента. Партнером по реализации проекта выступила компания MOLGA Consulting. После слияния бизнесов AB InBev и Anadolu Efes на территории России и Украи

Пилот по внедрению SAP HCM в ГК «Черкизово» запущен в эксплуатацию евести на SAP HCM все предприятия группы. Подрядчиком, осуществляющим внедрение, выступает компания MOLGA Consulting. Приобретение новых активов и увеличение численности сотрудников Группы «Чер

«Ашан» в России сэкономил 266 миллионов с помощью SAP «Ашан Ритейл Россия», SAP и MOLGA Consulting объявили о завершении первого этапа масштабной HR-трансформации в сети гипер

Selgros Cash&Carry автоматизировала расчет зарплаты на платформе SAP Компании SAP, Selgros Cash&Carry и Molga Consulting завершили проект внедрения автоматизированной системы кадрового администриро

Molga Consulting разработала новую зарплатную систему для JTI в России Компания Molga Consulting, оказывающая услуги по автоматизации HR-процессов, завершила проект по созда

На предприятиях «Северстали» завершено внедрение системы «Мотивация персонала» Сталелитейная и горнодобывающая компания «Северсталь» и компания Molga Consulting, предоставляющая услуги бизнес-консультирования, управленческого консалтинга

Efes Rus вместе с Molga Consulting разработала программу мотивации персонала Пивоваренная компания Efes Rus и Molga Consulting реализовали совместный проект под названием «Скажи «Спасибо!», целью которог

В «Сбербанке России» внедрена информационная система «Развитие персонала» «Сбербанк России» и Molga Consulting реализовали в банке информационную систему «Развитие персонала». Проект внед

В Efes Rus создан единый кадровый расчетный центр Пивоваренная компания Efes Rus и Molga Consulting, российская консалтинговая компания в области управления персоналом, заверши

Molga Consulting предложит своим заказчикам решение «1С:Зарплата и управление персоналом 8 Корп» В ноябре 2014 г. Molga Consulting, российская консалтинговая компания в области управления персоналом, заключи

Molga Consulting оптимизировал управление командировками для «Сименс» Компания Molga Consulting завершила проект внедрения решения для управления командировками на базе SAP

Efes Rus оптимизировала оперативную обработку данных сотрудников с помощью Molga Consulting Пивоваренная компания Efes Rus и Molga Consulting завершили проект по внедрению автоматизированной системы электронного докуме

Сеть гипермаркетов «Глобус» управляет затратами на персонал с помощью SAP ния «Гиперглобус», международная розничная сеть гипермаркетов, и российская консалтинговая компания Molga Consulting, работающая в сфере эффективности HR, объявили о завершении проекта по автом

Molga Consulting внедрила автоматизированную систему кадрового учета SAP для Renault в России численностью персонала порядка 6 тыс. человек. Одной из главных особенностей проекта, по информации Molga Consulting, стала интеграция российской системы с глобальной системой кадрового админис

На двух предприятиях ТВЭЛ внедрена система управления персоналом на базе SAP ERP HCM Компания Molga Consulting сообщила о внедрении системы управления персоналом на базе SAP ERP HCM на дв

Руководитель практики SAP HR САП СНГ назначен на должность партнера Molga Consulting теля практики SAP HCM, как в свое время Михаил Панченко, генеральный директор и один из основателей Molga Consulting. За время своей работы Дмитрий Пахомов принимал участие в проектах таких ком

ТНК-BP оптимизирует систему управления персоналом Нефтяная компания ТНК-BP и консалтинговая компания Molga Consulting объявили о завершении проекта по унификации базовых процессов управления пер

«МегаФон Ритейл» оптимизировал систему управления персоналом на базе SAP ERP HCM на»), осуществляющая продажи и обслуживание клиентов под брендом «МегаФон», консалтинговая компания Molga Consulting, специализирующаяся на поддержке корпоративных клиентов в сфере эффективност

ОМК автоматизирует управление развитием персонала на базе SAP ERP HCM производитель продукции для топливно-энергетических, транспортных и промышленных компаний, компания Molga Consulting, российская консалтинговая компания в области управления персоналом, и корпо

Molga Consulting завершила проект по развитию системы управления персоналом «МегаФона» на базе SAP HCM Оператор мобильной связи «МегаФон», консалтинговая компания Molga Consulting, работающая в сфере эффективности HR, и корпорация SAP, мировой поставщик ре

Лидеры в области качества процессов управления персоналом используют «1C», SAP и Oracle Компания Molga Consulting, в рамках «Рейтинга работодателей России 2010», сформированного HeadHunter,

PepsiCo консолидирует управление персоналом своего российского бизнеса на базе единой системы SAP йское подразделение компании PepsiCo, мирового производителя продуктов питания и напитков, компания Molga Consulting и корпорация SAP объявили об успешном завершении проекта по созданию на ОАО

«Рольф» построил Единый центр расчета зарплаты на базе SAP ERP HCM Группа компаний «Рольф», российский импортер и продавец автомобилей иностранных марок, компании Molga Consulting и SAP объявили об успешном завершении проекта по созданию первого в российск

Molga Consulting будет внедрять продукты Nakisa для визуализации данных в системах на базе SAP ERP HCM Российская консультационная компания Molga Consulting, работающая в сфере эффективности управления персоналом, и компания Nakisa,

«Росатом» внедрил новую систему управления персоналом на базе решения SAP м», компания SAP, поставщик решений для управления бизнесом, и российская консультационная компания Molga Consulting объявили о завершении проекта по созданию в госкорпорации единой системы упр

Сеть «Эльдорадо» внедрила единую систему управления персоналом на базе SAP ERP HCM Сеть по продаже бытовой техники и электроники «Эльдорадо», компания SAP и компания Molga Consulting, специализирующаяся на оказании консалтинговых услуг при внедрении решения п