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MOLGA Consulting МОЛГА Консалтинг

MOLGA Consulting - МОЛГА Консалтинг

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 35 дел, на cумму 26 107 489 ₽*

Судебные дела (35) на сумму 26 107 489 ₽*
в качестве истца (8) на сумму 19 357 177 ₽*
в качестве ответчика (22) на сумму 6 750 312 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

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08.04.2025 «Сибагро» внедрит систему Goodt WFM

Компания «Сибагро» и Molga Consulting подписали соглашение о внедрении цифровой системы Goodt WFM. Это ИТ-решение

11.03.2025 ЕВРАЗ совместно с MOLGA Consulting внедрил автоматизированную систему планирования затрат на персонал

томатизированной системы планирования затрат на персонал. Партнером по внедрению выступила компания MOLGA Consulting. Об этом CNews сообщили представители ЕВРАЗ. Основными целями проекта были:

24.07.2024 MOLGA Consulting рассказала о выводе на рынок новой цифровой платформы HRroom

ов компаний, повышение прозрачности и вовлеченности персонала. Об этом CNews сообщили представители MOLGA Consulting. Платформа эффективна как самостоятельный продукт, и как часть уже имеющейся
10.04.2023 MOLGA Consulting за 10 месяцев выпустила свыше 10 востребованных продуктов для поддержки и развития HR-систем

ют текущие потребности клиентов и изменения законодательства. Сергей Никитин, первый вице-президент MOLGA Consulting, о развитии продуктового направления: «SAP ограничил свое присутствие в Росс
28.06.2021 MOLGA Consulting объявляет о назначении Сергея Никитина Управляющим партнером компании

Управляющим партнером MOLGA Consulting назначен Сергей Никитин. Ключевыми задачами г-на Никитина в этой новой для н
29.04.2021 «Алтыналмас» совместно с MOLGA Consulting внедрил автоматизированную ИС управления персоналом на платформе SAP

фективность HR-процессов для более чем 3 000 сотрудников. Партнером по внедрению выступила компания MOLGA Consulting. Внедрение автоматизированной информационной системы управления персоналом н
07.07.2020 Biocad повысит вовлеченность сотрудников с помощью SAP Successfactors

ерационную эффективность и эффективность бизнеса в целом. Партнером по внедрению выступила компания MOLGA Consulting. По словам вице-президента Biocad по HR и корпоративному маркетингу Александ
22.05.2020 Пивоваренная компания AB InBev Efes создала платформу управления персоналом

темы самообслуживания сотрудников и менеджмента. Партнером по реализации проекта выступила компания MOLGA Consulting. После слияния бизнесов AB InBev и Anadolu Efes на территории России и Украи
17.10.2019 Пилот по внедрению SAP HCM в ГК «Черкизово» запущен в эксплуатацию

евести на SAP HCM все предприятия группы. Подрядчиком, осуществляющим внедрение, выступает компания MOLGA Consulting. Приобретение новых активов и увеличение численности сотрудников Группы «Чер
26.06.2018 «Ашан» в России сэкономил 266 миллионов с помощью SAP

«Ашан Ритейл Россия», SAP и MOLGA Consulting объявили о завершении первого этапа масштабной HR-трансформации в сети гипер
28.04.2016 Selgros Cash&Carry автоматизировала расчет зарплаты на платформе SAP

Компании SAP, Selgros Cash&Carry и Molga Consulting завершили проект внедрения автоматизированной системы кадрового администриро
15.09.2015 Molga Consulting разработала новую зарплатную систему для JTI в России

Компания Molga Consulting, оказывающая услуги по автоматизации HR-процессов, завершила проект по созда
01.07.2015 На предприятиях «Северстали» завершено внедрение системы «Мотивация персонала»

Сталелитейная и горнодобывающая компания «Северсталь» и компания Molga Consulting, предоставляющая услуги бизнес-консультирования, управленческого консалтинга
25.06.2015 Efes Rus вместе с Molga Consulting разработала программу мотивации персонала

Пивоваренная компания Efes Rus и Molga Consulting реализовали совместный проект под названием «Скажи «Спасибо!», целью которог
10.04.2015 В «Сбербанке России» внедрена информационная система «Развитие персонала»

«Сбербанк России» и Molga Consulting реализовали в банке информационную систему «Развитие персонала». Проект внед
27.01.2015 В Efes Rus создан единый кадровый расчетный центр

Пивоваренная компания Efes Rus и Molga Consulting, российская консалтинговая компания в области управления персоналом, заверши
24.11.2014 Molga Consulting предложит своим заказчикам решение «1С:Зарплата и управление персоналом 8 Корп»

В ноябре 2014 г. Molga Consulting, российская консалтинговая компания в области управления персоналом, заключи
31.10.2014 Molga Consulting оптимизировал управление командировками для «Сименс»

Компания Molga Consulting завершила проект внедрения решения для управления командировками на базе SAP
16.09.2014 Efes Rus оптимизировала оперативную обработку данных сотрудников с помощью Molga Consulting

Пивоваренная компания Efes Rus и Molga Consulting завершили проект по внедрению автоматизированной системы электронного докуме
03.09.2013 Сеть гипермаркетов «Глобус» управляет затратами на персонал с помощью SAP

ния «Гиперглобус», международная розничная сеть гипермаркетов, и российская консалтинговая компания Molga Consulting, работающая в сфере эффективности HR, объявили о завершении проекта по автом
04.04.2013 Molga Consulting внедрила автоматизированную систему кадрового учета SAP для Renault в России

численностью персонала порядка 6 тыс. человек. Одной из главных особенностей проекта, по информации Molga Consulting, стала интеграция российской системы с глобальной системой кадрового админис
13.09.2012 На двух предприятиях ТВЭЛ внедрена система управления персоналом на базе SAP ERP HCM

Компания Molga Consulting сообщила о внедрении системы управления персоналом на базе SAP ERP HCM на дв
21.08.2012 Руководитель практики SAP HR САП СНГ назначен на должность партнера Molga Consulting

теля практики SAP HCM, как в свое время Михаил Панченко, генеральный директор и один из основателей Molga Consulting. За время своей работы Дмитрий Пахомов принимал участие в проектах таких ком
07.08.2012 ТНК-BP оптимизирует систему управления персоналом

Нефтяная компания ТНК-BP и консалтинговая компания Molga Consulting объявили о завершении проекта по унификации базовых процессов управления пер
13.03.2012 «МегаФон Ритейл» оптимизировал систему управления персоналом на базе SAP ERP HCM

на»), осуществляющая продажи и обслуживание клиентов под брендом «МегаФон», консалтинговая компания Molga Consulting, специализирующаяся на поддержке корпоративных клиентов в сфере эффективност
29.02.2012 ОМК автоматизирует управление развитием персонала на базе SAP ERP HCM

производитель продукции для топливно-энергетических, транспортных и промышленных компаний, компания Molga Consulting, российская консалтинговая компания в области управления персоналом, и корпо
28.06.2011 Molga Consulting завершила проект по развитию системы управления персоналом «МегаФона» на базе SAP HCM

Оператор мобильной связи «МегаФон», консалтинговая компания Molga Consulting, работающая в сфере эффективности HR, и корпорация SAP, мировой поставщик ре
15.04.2011 Лидеры в области качества процессов управления персоналом используют «1C», SAP и Oracle

Компания Molga Consulting, в рамках «Рейтинга работодателей России 2010», сформированного HeadHunter,

03.03.2011 PepsiCo консолидирует управление персоналом своего российского бизнеса на базе единой системы SAP

йское подразделение компании PepsiCo, мирового производителя продуктов питания и напитков, компания Molga Consulting и корпорация SAP объявили об успешном завершении проекта по созданию на ОАО

10.11.2010 «Рольф» построил Единый центр расчета зарплаты на базе SAP ERP HCM

Группа компаний «Рольф», российский импортер и продавец автомобилей иностранных марок, компании Molga Consulting и SAP объявили об успешном завершении проекта по созданию первого в российск
20.10.2010 Molga Consulting будет внедрять продукты Nakisa для визуализации данных в системах на базе SAP ERP HCM

Российская консультационная компания Molga Consulting, работающая в сфере эффективности управления персоналом, и компания Nakisa,

07.07.2010 «Росатом» внедрил новую систему управления персоналом на базе решения SAP

м», компания SAP, поставщик решений для управления бизнесом, и российская консультационная компания Molga Consulting объявили о завершении проекта по созданию в госкорпорации единой системы упр
14.04.2010 Сеть «Эльдорадо» внедрила единую систему управления персоналом на базе SAP ERP HCM

Сеть по продаже бытовой техники и электроники «Эльдорадо», компания SAP и компания Molga Consulting, специализирующаяся на оказании консалтинговых услуг при внедрении решения п
03.07.2008 СУЭК построила систему управления персоналом на базе решения SAP

Сибирская угольная энергетическая компания (СУЭК), SAP, российские ИТ-консалтинговые компании GMCS и MOLGA сообщили о первых результатах проекта по внедрению информационной системы управления «человеческим капиталом» на предприятиях СУЭК. На сегодняшний день СУЭК завершил внедрение системы упр

Публикаций - 67, упоминаний - 115

MOLGA Consulting и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5601 54
SAP CIS - САП СНГ 868 14
9594 13
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 6
Галактика - Корпорация 1545 5
Evola - Эвола 34 4
МегаФон 10742 4
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 4
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 648 3
IBS - ИБС экспертиза - IBS Expertise 166 3
Oracle Corporation 7074 3
МТ-Интеграция - GMCS 374 3
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 275 2
Litota - RedLab - РэдЛаб - Редлаб - Редцентр - Redcenter - Renort 94 2
Росатом - ТВЭЛ - НЗХК - Новосибирский завод химконцентратов 24 2
Ростелеком 10948 2
IBM - International Business Machines Corp 9699 2
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 2
Xerox - The Haloid Company 1168 2
Biocad - Биокад 95 2
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 314 1
МегаФон Ритейл 85 1
Тензор 173 1
OpenText 238 1
АйДи - Технологии управления - id2 70 1
ITG Group - Saprun - Сапран групп - Сапран Софт 68 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 634 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - Философия.ИТ 50 1
ESET Russia&CIS - Eset Россия - ИСЕТ Софтвеа - Исет Девелопмент 94 1
Северсталь ПАО - Северсталь Инфоком - Северсталь-Инфоком Софт - СВС-Инфоком 106 1
Softline - BeringPro - BearingPoint - БерингПоинт - KPMG Consulting - КПМГ Консалтинг 98 1
HP Inc. - HP Inc. Russia - ЭйчПи Инк - Хьюлетт Паккард Россия 146 1
Intermech - Интермех ОДО - Интермех НПП 26 1
Team Force - Тим Форс 17 1
ЕАЕ-Консалт 12 1
CBOSS - СИБОСС - Fujitsu Services Oy 131 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 1
WebSoft - ВебСофт Девелопмент 40 1
SAP Consulting 36 1
HeadHunter Group - HRlink - Инновации в управлении кадрами 198 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 5
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 102 5
Напитки Вместе - AB InBev Efes - АБ ИнБев Эфес - САН Инбев 95 4
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 182 3
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 3
ОМК - Объединенная металлургическая компания 234 3
Северсталь ПАО - Severstal 629 3
Auchan Holding - Ашан Ритейл 343 3
BP - British Petroleum - Бритиш Петролеум 187 3
Рольф ГК - Рольф Холдинг - Рольф тех - Рольф Retail - Рольф Иншуренс - Рольф-Сити - Rolf SCS 104 2
ВТБ - ВТБ24 671 2
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 211 2
JTI - Japan Tobacco International - Дж.Т.И. 44 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 2
SABMiller - САБМиллер Рус 15 2
Nordstar Tower - бизнес-центр 10 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
Газпром ПАО 1493 2
Альфа-Банк 1979 2
Роснефть НК - нефтяная компания 562 2
ПСБ - Промсвязьбанк 963 2
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 2
Транснефть 335 2
ТМК - ЧТПЗ Группа - Челябинский трубопрокатный завод 51 1
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 213 1
Черкизово ГК - ЧМПЗ - Черкизовский мясоперерабатывающий завод 133 1
Росатом - АРМЗ Урановый холдинг - Атомредметзолото - Горнорудный дивизион госкорпорации Росатом 34 1
Петрович СТД - Петрович Строительный торговый дом 104 1
Эксмо-АСТ - издательство 80 1
PepsiCo - Frito-Lay - Фрито Лей Мануфактуринг - Lay's 4 1
Сургутнефтегаз - СНГ 288 1
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 226 1
Северсталь ПАО - Северсталь Менеджмент 31 1
Акрихин ХФК - Фармацевтическая компания 50 1
Росатом - Балаковская АЭС - атомная электростанция 48 1
Desport - Decathlon - Декатлон 40 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 1
Газпромнефть - Сибнефть - Сибирская Нефтяная Компания 40 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 9
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 2
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 1
Администрация Ленинградской области - Губернатор Ленинградской области - органы государственной власти 98 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4280 39
HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом - Кадры и человеческий капитал 597 39
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 37
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 27
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 21
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 2698 20
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 12
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 12
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 11
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 10
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 10
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 6
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 5
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4394 5
HRM - СУРВ - Системы учета рабочего времени - Контроль учета рабочего времени - Учёт и планирование работы персонала - EJM - Employee Journey Мap - карта путешествия сотрудника - T&A - Time and Attendance - Учет рабочего времени и Журнал присутствия 516 5
Стандартизация - Standardization 2339 4
Управляемость - Manageability 2271 4
CPM - Corporate Performance Management - EPM - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 668 4
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3371 4
ОЦО - Общий центр обслуживания - ЕЦО - Единый центр обслуживания - МФ ОЦО - Многофункциональный общий центр обслуживания - Shared services center 264 4
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 3
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1659 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 3
RCPM - Risk-based Corporate Performance Management - Риск-ориентированное управление - Концепция управления эффективностью бизнеса на основе риск-стратегии - Risk Management - Риск-менеджмент 1013 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 3
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 3
HRM - WFM - Workforce Management - Планирование, учет и оптимизация рабочего времени сотрудников - Time Management - Тайм-менеджмент 1064 2
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2741 2
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 951 2
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 2023 2
Инжиниринг - Реинжиниринг - Re-Engineering 250 2
HRM - Talent management - Управление талантами - Управление развитием талантов - Адаптация сотрудников - Онбординг, onboarding 222 2
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 1151 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6470 2
Intranet - Интранет - Интрасеть 798 2
Оповещение и уведомление - Notification 5943 2
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами - Оперативное планирование и управление производством 1032 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1530 2
SAP ERP HCM - Human Capital Management - SAP CM, SAP Compensation Management - SAP OM, SAP Organizational Management - SAP PM, Performance Management - SAP PT, SAP Personnel Time Management - SAP PY, SAP Payroll Processing - mySAP HR, mySAP Human Resource 228 44
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 25
SAP SuccessFactors - SAP SF 190 7
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 702 4
OpenUI5 - SAPUI5 - SAP User Inteface HTML5 - открытый JavaScript фреймворк 6 3
Галактика HRM/HCM - Галактика Управление персоналом - Галактика Human Capital Management 15 3
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 262 3
Microsoft Office 4170 3
SAP Commerce Cloud Travel Accelerator - SAP Hybris Commerce Travel - SAP Cloud for Travel - SAP Travel Solutions 8 2
Ланит - Lansoft - Goodt Time - ранее ZoZo RCAM - Revenue&Costs Assurance Management 62 2
Microsoft Windows 2000 8678 2
OpenText ECM Suite - OpenText Enterprise Content Management - OpenText ECM Suite for SAP Solutions - SAP Extended ECM by OpenText 33 2
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 581 2
1С:ERP Управление предприятием 841 2
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 2
ALP Group - СЦМК Аргус - Сервис централизованного мониторинга и контроля ИС 8 1
SAP CRM - SAP Customer Relationship Management - mySAP CRM Service 115 1
Галактика ERP - Галактика Enterprise Resource Planning 147 1
Microsoft Dynamics 1197 1
Syntellect Tessa 67 1
SAP BW - SAP Business Warehouse - SAP BW/4HANA - SAP BW on HANA - SAP NetWeaver Business Warehouse 172 1
Microsoft Stream - Сервис потоковой передачи видео 143 1
SAP BI - SAP Business Intelligence - mySAP Business Intelligence 85 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 1
IBM FileNet 140 1
Oracle Primavera - Oracle EPPM - Oracle Enterprise Project Portfolio Management 122 1
SAP MDM - SAP Master Data Management - SAP MDM Ontologic 37 1
SAP Certified - SAP Partner Network - SAP Value Partnership - Партнёрские статусы, сертификаты и программы - SAP ICC - SAP Integration and Certification Center - Центр интеграции и сертификации SAP 74 1
Software AG - ARIS Platform 180 1
Docsvision СЭД - ECM-система 249 1
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 413 1
Росатом - Атом.Контент - ЕОСДО - Единая отраслевая система электронного документооборота 20 1
Тензор - СБИС HR-портал - Тензор СБИС КЭДО 5 1
ELMA 365 Low-code BPM 184 1
SAP WFM - SAP Workforce Management 10 1
OpenText Transmittal Management 3 1
Nakisa SAP Talent Visualization 2 1
Nakisa SAP Org Visualization 2 1
SAP NetWeaver BPM - SAP NetWeaver Business Process Management 6 1
SAP LSO - SAP Learning Solution 1 1
Никитин Сергей 96 18
Панченко Михаил 8 6
Родионов Максим 12 4
Васильев Евгений 132 3
Шахова Мария 3 3
Король Юрий 3 3
Красюков Дмитрий 43 2
Pilecký Martin - Пилецки Мартин 27 2
Телков Алексей 45 2
Строкович Антон 53 2
Булавинов Дмитрий 3 2
Война Андрей 3 2
Королёв Дмитрий 70 2
Ломоносова Светлана 5 2
Фомичев Артем 4 2
Маврин Денис 2 2
Горбунов Сергей 24 1
Леонов Алексей 96 1
Ватрак Валентина 10 1
Шарак Андрей 67 1
Стрелкина Любовь 10 1
Вагин Алексей 6 1
Белышев Андрей 4 1
Сергеев Андрей 7 1
Юнов Константин 46 1
Афанасьева Ольга 7 1
Зайцева Ольга 19 1
Коваль Ольга 1 1
Ильясов Руслан 3 1
Назарова Оксана 2 1
Бородин Никита 2 1
Салихова Елена 4 1
Юрьев Илья 47 1
Петрова Мария 11 1
Король Александр 1 1
Махлин Дмитрий 123 1
Демин Андрей 8 1
Нусипова Макпал 1 1
Пасынков Владимир 15 1
Шабанов Андрей 10 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 50
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 17
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 6
Россия - СФО - Новосибирск 4876 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 3
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