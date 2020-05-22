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Пивоваренная компания AB InBev Efes создала платформу управления персоналом

Интеграция Внедрения
, Текст: Владимир Бахур

AB InBev Efes объявила о том, что в условиях слияния двух бизнесов удалось в рекордные сроки создать единую масштабируемую платформу управления персоналом и внедрить автоматизированные системы самообслуживания сотрудников и менеджмента. Партнером по реализации проекта выступила компания MOLGA Consulting.

После слияния бизнесов AB InBev и Anadolu Efes на территории России и Украины возникла необходимость в интеграции информационных систем для старта работы объединенной компании AB InBev Efes. Также AB InBev Efes нуждалась в единой платформе управления персоналом, для стандартизации процессов и повышения эффективности бизнеса.

Проект по созданию единой масштабируемой платформы управления персоналом был реализован в рекордно короткие сроки: проектирование шаблона началось в сентябре 2018 года и уже в январе 2019-го он был успешно запущен. Командам AB InBev Efes и MOLGA Consulting всего за четыре месяца удалось унифицировать процессы, спроектировать единое шаблонное решение и настроить интеграцию с глобальной системой AB InBev.

В 2019 году проект был продолжен на территории Украины: произошло выравнивание процессов предприятий, адаптация единого шаблонного решения под специфику законодательства и тираж решения на предприятия, располагающиеся на территории этой страны. Основной задачей было использование лучших практик обеих компаний, получения единой платформы управления персоналом на территории двух стран и предоставление автоматизированных систем самообслуживания сотрудникам. Внедрение этих инструментов позволило компании эффективно управлять отпусками, командировками и оптимизировать процессы предоставления HR-сервисов.

В результате запуска решения снизились затраты на управление персоналом, что позволяет совершенствовать управление рабочим временем, планировать обучение, мероприятия и выплату заработной платы. AB InBev Efes также удалось достичь прозрачности и доступности информации для принятия управленческих решений и нормализовать исторические данные для расчета среднего заработка.

«Запуск HR-платформы происходил одновременно с юридическим объединением компаний, интеграцией всех учетных систем и операционных бизнес-процессов. Несмотря на сжатые сроки и сложность одновременной трансформации бизнеса, мы запустили масштабируемое решение, которое предоставляет нашим сотрудникам удобные сервисы и повышает эффективность процессов», — сказал Владимир Демкин, Solutions Director AB InBev Efes.

«Команды AB InBev Efes и MOLGA Consulting успешно справились с основной задачей проекта — перестройкой и унификацией HR-процессов двух компаний, а также реализацией единого решения по управлению персоналом. В свою очередь реальная возможность масштабирования созданного решения была доказана проектом в AB InBev Efes Украина», — отметил Максим Родионов, партнер MOLGA Consulting.

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