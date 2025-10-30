Информационная безопасность 2025
28.10.2025
Хакеры в 2024 г. уничтожили полпроцента российского ВВП
Количество атак на российскую ИТ-инфраструктуру продолжает увеличиваться, при этом мотивация и методы цифровой агрессии меняются. Растет доля преступлений, связанных с кибершпионажем, увеличивается число успешных проникновений с длительными скрытым пребыванием в инфраструктуре компании-жертвы. В результате 2025 г. оказался рекордным с точки зрения успешных нападений на крупные публичные организации.Читать полностью
CNews Security: Крупнейшие поставщики решений для защиты информации
|№ 2024
|№ 2023
|Название компании
|Выручка от направления ИБ в 2024 г., ₽млн c НДС
|Выручка от направления ИБ в 2023 г., ₽млн c НДС
|Рост выручки 2024/2023, %
|
1
|
1
|
Лаборатория Касперского
|
55 900
|
47 736
|
17,10%
|
2
|
3
|
Softline
|
50 413
|
34 240
|
47,20%
|
3
|
2
|
Газинформсервис
|
39 158
|
40 809
|
-4,00%
|
4
|
5
|
Солар
|
25 402
|
17 300
|
46,80%
|
5
|
4
|
Positive Technologies
|
24 920
|
22 327
|
11,60%
Рост российского рынка ИБ замедлился: заказчики взяли паузу после проведения аврального импортозамещения
Темпы роста российского рынка средств информационной безопасности замедляются, так как авральное импортозамещение прошлых лет осталось позади, а новые проекты подвергаются «оптимизации» в силу недоступности заемных средств и нехватки квалифицированных кадров. Однако полностью отказаться от инвестиций в защиту невозможно из-за колоссального количества кибератак и требований регулятора. Согласно разным оценкам, рост рынка в ближайшие годы составит около 15–20%. По данным рейтинга CNews Security, в 2024 г. топ-30 российских поставщиков заработали ₽380 млрд, что на 25% больше, чем годом ранее. При этом рост выручки замедлился по сравнению с 2023 г., когда оборот топ-30 увеличился сразу на треть (+34%) по сравнению с 2022 г. Таким образом, динамика сегмента безопасности приблизилась к общим показателям рынка ИТ, который, по оценке CNews Analytics, в 2024 г. вырос на 18,7%.Читать полностью
Устаревшее западное ПО и «дырявые» отечественные программы — две основные проблемы российского ИБ-рынка
Российская ИТ-инфраструктура уязвима перед атаками злоумышленников из-за использования устаревшего иностранного программного обеспечения и недоработок в импортонезависимых решениях. Проблема усугубляется сохраняющейся нехваткой кадров и отсутствием полноценной стратегии по киберзащите у организаций. При этом следует помнить, что создать неуязвимую ИТ-инфраструктуру практически невозможно. Поэтому усилия должны быть направлены на построение гибкой защиты, которая позволит сохранить непрерывность бизнеса и не допустить критического ущерба даже в случае успешной атаки.Читать полностью
Сетевая безопасность превратилась в ведущую статью ИБ-расходов российских компаний
Компании стали больше инвестировать в сетевую защиту, ИБ-услуги, безопасность приложений и данных, а также в управление доступом. Выявленный тренд связан с тем, что предприятия вынуждены оперативно закрывать бреши в периметре безопасности и заниматься импортозамещением в области сетевой защиты, в то время как сложные процессы комплексного управления безопасностью теперь проще отдать на аутсорсинг.Читать полностью
CNews Security: Крупнейшие отечественные поставщики средств сетевой защиты
|№ 2024
|№ 2023
|Название компании
|Выручка от поставки средств сетевой защиты в 2024 г., ₽млн c НДС
|Выручка от поставки средств сетевой защиты в 2023 г., ₽млн c НДС
|Рост выручки 2024/ 2023, %
|
1
|
2
|
Код Безопасности
|
9 900
|
6 450
|
53,49%
|
2
|
-
|
Солар
|
9 709
|
н/д
|
н/д
|
3
|
1
|
UserGate
|
7 860
|
7 173
|
9,58%
|
4
|
-
|
Инфосистемы Джет
|
4 362
|
н/д
|
н/д
|
5
|
3
|
Positive Technologies
|
4 057
|
3 947
|
2,79%
Артем Сычев, «РТ-Информационная безопасность»: Через пару лет стоимость услуг информационной безопасности снизится благодаря автоматизации и широкому внедрению ИИ
Информационная безопасность обеспечивает бесперебойность бизнес-процессов и минимизацию различных рисков. Несмотря на стратегическое значение кибербезопасности, ресурсы отраслевых специалистов не масштабируются пропорционально количеству компьютерных атак. Решение — внедрение инновационных подходов в обеспечении ИБ, уверен Артем Сычев, первый заместитель генерального директора «РТ-Информационная безопасность».Читать полностью
Георгий Тарасов, Curator: Для обучения ИИ требуется все больше бот-трафика
ИИ-боты в интернете становятся все активнее, и многие из них маскируются под обычных пользователей. Они собирают данные для обучения языковых моделей и других продуктов на базе ИИ, при этом отличаются высокой интенсивностью, избирательностью контента и нередко игнорируют правила сайтов. О том, как меняется бот-трафик, чем современные ИИ-краулеры отличаются от классических роботов и как компании защищают свои ресурсы, рассказывает Георгий Тарасов, менеджер продукта Curator.CDN компании Curator.Читать полностью
Юрий Драченин, «Контур.Эгида»: Контроль за сотрудниками со стороны ИБ не должен восприниматься как слежка
Информационная безопасность становится не просто технологическим инструментом, а частью стратегической устойчивости компании — организации сталкиваются с ростом объемов данных, сложными целевыми атаками и дефицитом специалистов, что делает правильный выбор решений критически важным. О том, как выстраивать эффективную защиту, какие подходы помогают интегрировать безопасность в бизнес-процессы, рассказывает замруководителя продуктовой группы «Контур.Эгида» (часть СКБ Контур) Юрий Драченин.Читать полностью
Штрафы и утечки данных заставляют компании усиливать защиту HR-систем
Штрафы от регуляторов, судебные иски от сотрудников, остановка бизнес-процессов — настоящая цена экономии на защите кадровых данных может оказаться в разы выше, чем затраты на внедрение надежной системы. О том, какие риски чаще всего недооценивают компании, рассказывает эксперт по информационной безопасности компании Directum Александр Быков.Читать полностью