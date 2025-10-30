Хакеры в 2024 г. уничтожили полпроцента российского ВВП

Количество атак на российскую ИТ-инфраструктуру продолжает увеличиваться, при этом мотивация и методы цифровой агрессии меняются. Растет доля преступлений, связанных с кибершпионажем, увеличивается число успешных проникновений с длительными скрытым пребыванием в инфраструктуре компании-жертвы. В результате 2025 г. оказался рекордным с точки зрения успешных нападений на крупные публичные организации.

CNews Security: Крупнейшие поставщики решений для защиты информации

№ 2024 № 2023 Название компании Выручка от направления ИБ в 2024 г., ₽млн c НДС Выручка от направления ИБ в 2023 г., ₽млн c НДС Рост выручки 2024/2023, %
1
1
Лаборатория Касперского
55 900
47 736
17,10%
2
3
Softline
50 413
34 240
47,20%
3
2
Газинформсервис
39 158
40 809
-4,00%
4
5
Солар
25 402
17 300
46,80%
5
4
Positive Technologies
24 920
22 327
11,60%
Рост российского рынка ИБ замедлился: заказчики взяли паузу после проведения аврального импортозамещения

Темпы роста российского рынка средств информационной безопасности замедляются, так как авральное импортозамещение прошлых лет осталось позади, а новые проекты подвергаются «оптимизации» в силу недоступности заемных средств и нехватки квалифицированных кадров. Однако полностью отказаться от инвестиций в защиту невозможно из-за колоссального количества кибератак и требований регулятора. Согласно разным оценкам, рост рынка в ближайшие годы составит около 15–20%.  По данным рейтинга CNews Security, в 2024 г. топ-30 российских поставщиков заработали ₽380 млрд, что на 25% больше, чем годом ранее. При этом рост выручки замедлился по сравнению с 2023 г., когда оборот топ-30 увеличился сразу на треть (+34%) по сравнению с 2022 г. Таким образом, динамика сегмента безопасности приблизилась к общим показателям рынка ИТ, который, по оценке CNews Analytics, в 2024 г. вырос на 18,7%. 

Устаревшее западное ПО и «дырявые» отечественные программы — две основные проблемы российского ИБ-рынка

Российская ИТ-инфраструктура уязвима перед атаками злоумышленников из-за использования устаревшего иностранного программного обеспечения и недоработок в импортонезависимых решениях. Проблема усугубляется сохраняющейся нехваткой кадров и отсутствием полноценной стратегии по киберзащите у организаций. При этом следует помнить, что создать неуязвимую ИТ-инфраструктуру практически невозможно. Поэтому усилия должны быть направлены на построение гибкой защиты, которая позволит сохранить непрерывность бизнеса и не допустить критического ущерба даже в случае успешной атаки.

Сетевая безопасность превратилась в ведущую статью ИБ-расходов российских компаний

Компании стали больше инвестировать в сетевую защиту, ИБ-услуги, безопасность приложений и данных, а также в управление доступом. Выявленный тренд связан с тем, что предприятия вынуждены оперативно закрывать бреши в периметре безопасности и заниматься импортозамещением в области сетевой защиты, в то время как сложные процессы комплексного управления безопасностью теперь проще отдать на аутсорсинг

CNews Security: Крупнейшие отечественные поставщики средств сетевой защиты

№ 2024 № 2023 Название компании Выручка от поставки средств сетевой защиты в 2024 г., ₽млн c НДС Выручка от поставки средств сетевой защиты в 2023 г., ₽млн c НДС Рост выручки 2024/ 2023, %
1
2
Код Безопасности
9 900
6 450
53,49%
2
-
Солар
9 709
н/д
н/д
3
1
UserGate
7 860
7 173
9,58%
4
-
Инфосистемы Джет
4 362
н/д
н/д
5
3
Positive Technologies
4 057
3 947
2,79%
Артем Сычев
«РТ-Информационная безопасность»

Артем Сычев, «РТ-Информационная безопасность»: Через пару лет стоимость услуг информационной безопасности снизится благодаря автоматизации и широкому внедрению ИИ

Информационная безопасность обеспечивает бесперебойность бизнес-процессов и минимизацию различных рисков. Несмотря на стратегическое значение кибербезопасности, ресурсы отраслевых специалистов не масштабируются пропорционально количеству компьютерных атак. Решение — внедрение инновационных подходов в обеспечении ИБ, уверен Артем Сычев, первый заместитель генерального директора «РТ-Информационная безопасность».

Георгий Тарасов
Curator

Георгий Тарасов, Curator: Для обучения ИИ требуется все больше бот-трафика

ИИ-боты в интернете становятся все активнее, и многие из них маскируются под обычных пользователей. Они собирают данные для обучения языковых моделей и других продуктов на базе ИИ, при этом отличаются высокой интенсивностью, избирательностью контента и нередко игнорируют правила сайтов. О том, как меняется бот-трафик, чем современные ИИ-краулеры отличаются от классических роботов и как компании защищают свои ресурсы, рассказывает Георгий Тарасов, менеджер продукта Curator.CDN компании Curator.

Юрий Драченин
«Контур.Эгида»

Юрий Драченин, «Контур.Эгида»: Контроль за сотрудниками со стороны ИБ не должен восприниматься как слежка

Информационная безопасность становится не просто технологическим инструментом, а частью стратегической устойчивости компании — организации сталкиваются с ростом объемов данных, сложными целевыми атаками и дефицитом специалистов, что делает правильный выбор решений критически важным. О том, как выстраивать эффективную защиту, какие подходы помогают интегрировать безопасность в бизнес-процессы, рассказывает замруководителя продуктовой группы «Контур.Эгида» (часть СКБ Контур) Юрий Драченин.

Штрафы и утечки данных заставляют компании усиливать защиту HR-систем

Штрафы от регуляторов, судебные иски от сотрудников, остановка бизнес-процессов — настоящая цена экономии на защите кадровых данных может оказаться в разы выше, чем затраты на внедрение надежной системы. О том, какие риски чаще всего недооценивают компании, рассказывает эксперт по информационной безопасности компании Directum Александр Быков.

