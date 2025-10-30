Темпы роста российского рынка средств информационной безопасности замедляются, так как авральное импортозамещение прошлых лет осталось позади, а новые проекты подвергаются «оптимизации» в силу недоступности заемных средств и нехватки квалифицированных кадров. Однако полностью отказаться от инвестиций в защиту невозможно из-за колоссального количества кибератак и требований регулятора. Согласно разным оценкам, рост рынка в ближайшие годы составит около 15–20%. По данным рейтинга CNews Security, в 2024 г. топ-30 российских поставщиков заработали ₽380 млрд, что на 25% больше, чем годом ранее. При этом рост выручки замедлился по сравнению с 2023 г., когда оборот топ-30 увеличился сразу на треть (+34%) по сравнению с 2022 г. Таким образом, динамика сегмента безопасности приблизилась к общим показателям рынка ИТ, который, по оценке CNews Analytics, в 2024 г. вырос на 18,7%.