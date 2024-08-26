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Индексная книга (каталог) CNews*
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RCPM Risk-based Corporate Performance Management Риск-ориентированное управление Концепция управления эффективностью бизнеса на основе риск-стратегии Риск-менеджмент Risk Management



26.08.2024 Госплатформа для выявления хозяев криптокошельков обойдется в 10,6 миллиардов рублей 1

1

31.07.2024 Погружаемся в налоговый мониторинг: что такое СВК и GRC 2

17.07.2024 Проверки бизнеса в цифровом формате: что изменится с 2025 года. Инфографика 1

12.07.2024 СКБ Контур поможет АО «Смак» настроить скоринговую проверку контрагентов ​ 1

02.07.2024 «Яндекс Почта» получила международный сертификат безопасности 1

19.06.2024 Ассоциация больших данных и HFLabs презентовали результаты тестирования риск-модели деобезличивания 1

17.06.2024 Юлия Амириди -

Юлия Амириди, «Интерсофт Лаб»: Путь к импортозамещению каждый банк начинает с ревизии своей аналитической инфраструктуры

 1

17.06.2024 «КИТ Консалтинг» выпустил обновление решения для автоматизации процессов охраны труда на базе ELMA365 1

23.05.2024 Киберустойчивость инфраструктуры организаций теперь под контролем MaxPatrol Carbon 1

31.03.2024 У заказчиков наконец-то появился выбор отечественных решений 2

26.03.2024 CNews Analytics: Рейтинг операторов фискальных данных 2024 1

25.03.2024 DCAP-система Makves совместима с ОС Astra Linux 1.7 1

19.03.2024 VSHUFFLE. Простое решение сложной задачи защиты персональных данных 1

18.03.2024 Максим Валин будет отвечать за цифровую трансформацию «Ростеха» 1

06.03.2024 Российские разработчики «Интерсофт Лаб» и Postgres Professional объявили о совместимости своих продуктов 1

06.03.2024 ГК Softline и R-Vision объявили о начале стратегического партнерства 1

01.03.2024 «Северсталь» и «Норникель» создадут открытый стандарт промышленного ИТ, подобный USB и Wi-Fi 1

20.02.2024 ARinteg: за год в 2,5 раза выросло в инфобезе число пилотов отечественных решений 1

31.01.2024 RCPM-платформа «Контур» на СУБД Postgres Pro включена в реестр российского ПО 3

25.01.2024 «Инфосистемы Джет»: более 90% анализируемых компаний в 2023 г. сталкивались с утечками корпоративных учетных записей 1

21.12.2023 Вадим Казанцев -

Спрос выше возможностей: как компании решат проблему привлечения 500 тысяч айтишников в 2024 году

 1

21.12.2023 Максим Ежов, Angara Security: Первый шаг к защите информации — понимание своей ИТ-инфраструктуры 1

04.12.2023 Российская таможня завершает свой мегапроект. Гигантский ЦОД будет введен в промышленную эксплуатацию в декабре 1

17.11.2023 Треть опрошенных россиян положительно относятся к искусственному интеллекту в банках и МФО 1

03.11.2023 Компания FIS внедрила кредитный конвейер для юридических лиц в «Свой банк» 1

30.10.2023 Началась опытная эксплуатация цифровых сервисов для Северного морского пути 1

26.10.2023 ГК «Солар»: более 50% российских компаний учитывают ИБ-риски при принятии решений 1

26.10.2023 Bi.Zone запускает направление комплексных консалтинговых услуг — Bi.Zone Consulting 1

09.10.2023 Обзор текущего состояния и перспективы развития рынка IBP 1

27.09.2023 Как сделать так, чтобы сотрудники полюбили BI-систему 1

27.09.2023 Intersoft Lab расширила возможности решения для финансового планирования на платформе «Контур» 2

26.09.2023 8 обязательных ИБ-решений для безопасной разработки сложного ПО: что они делают, зачем нужны 1

Data Fusion Awards: синергия разнородных данных становится неотъемлемой частью бизнеса, науки и государства 1

31.07.2023 Росбанк внедряет систему управления моделями и модельным риском совместно с Kolmogorov AI 1

18.07.2023 Intersoft Lab расширила подходы к внедрению в банках приложения «Финансовое планирование» 2

11.07.2023 Платформа цифрового управления логистикой Sitronics Group зарегистрирована в Роспатенте 1

13.06.2023 Финтех-стартап с российскими корнями перестал обслуживать россиян за рубежом. Все входящие блокируются 1

29.05.2023 VK расширила инструменты аналитики и безопасности в Tarantool 1

28.04.2023 ВТБ успешно импортозаместил систему управления балансовыми рисками 1


Публикаций - 525, упоминаний - 585

RCPM и организации, системы, технологии, персоны:

Intersoft Lab - Интерсофт Лаб 133 9
SAS Institute 959 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4721 2
Программный продукт ГК 62 1
Нейросети Ашманова - Нейронные сети Ашманова 7 1
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1202 1
inDriver 17 1
Тензор 87 1
Лаборатория Наносемантика - Nanosemantics Lab 42 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 209 1
R-Vision - Р-Вижн 111 1
Астрал ГК - Калуга Астрал - Астрал-Софт 89 1
ОФД - Петер-Сервис Спецтехнологии 12 1
Такском - Taxcom 239 1
ФОРС - Центр разработки 617 1
Yahoo! 3693 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 669 1
Первый ОФД - Первый Оператор фискальных данных 114 1
Элемент ГК - Elementec - ELMT 65 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co 884 1
Omron - Omron Electronics - Tateishi Electric Manufacturing Company 70 1
ИИ-Технологии 64 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1022 1
Micromine 5 1
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 138 1
Siemens AG - Siemens Group 2577 1
The Open Group - промышленный консорциум, установки нейтральных открытых технологических стандартов для вычислительной инфраструктуры 9 1
InterActiveCorp - Ask.com - AskJeeves.com 121 1
Открытые технологии 696 1
Центр2М - Center2М 66 1
Сбер - АБК - VSR - VS Robotics - Voice Systems Robotics 52 1
Phoenix Contact - Феникс Контакт 50 1
Северсталь Инфоком 37 1
Google LLC 11595 1
Информ 299 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3618 1
Perimetrix - Периметрикс 273 1
Эвотор - Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 108 1
Accenture plc 678 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1686 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 638 3
ЦентрКредит Банк - Банк БЦК-Москва 14 2
ГПБ - Газпромбанк 1057 2
ВБРР - Всероссийский банк развития регионов 29 2
Ростех - Новиком АКБ - Новикомбанк 62 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 779 2
АБ Россия - Акционерный банк Россия 87 2
Русский стандарт Банк 426 2
ПСБ - СМП банк - Северный морской путь 87 2
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 172 2
Т-Банк - Тинькофф ГК - ТКС Холдинг - TCS Group Holding 96 1
USM Holdings - Металлоинвест ОЭМК им. А.А. Угарова - Оскольский электрометаллургический комбинат 30 1
PornHub 26 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 108 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 130 1
Сколково - МММK - Московский международный медицинский кластер 10 1
БелАЗ - Белорусский автомобильный завод 63 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 234 1
Северсталь ПАО - Severstal 441 1
Русагро Группа Компаний 266 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 628 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 814 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1086 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 481 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2193 1
РЖД - Российские железные дороги 1852 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6963 1
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 218 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11134 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3788 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4338 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4855 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4532 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5717 4
Федеральное казначейство России 1731 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3040 3
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 244 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1829 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 789 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1337 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1886 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2649 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1355 2
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 757 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2641 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3215 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2774 2
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 228 2
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 307 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу 187 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 367 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5306 1
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 107 1
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 111 1
Военный Технополис ЭРА - Военный инновационный технополис ЭРА ФГАУ 9 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 184 1
Правительство РФ - Координационный центр МПК по ВТ ФГБУ - Межправкомиссия по вычислительной технике - Координационный центр межправительственной комиссии по сотрудничеству в области вычислительной техники 16 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 163 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 309 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 109 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2403 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 427 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1058 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3240 1
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 92 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2911 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1335 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 218 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1413 2
ЛБИ - Лига безопасного интернета 60 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 631 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 299 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 115 1
Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 16 1
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Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4699 3
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2287 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4936 5
Intersoft Lab - Контур Корпорация 64 3
Oracle Hyperion 234 2
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 299 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional 596 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1120 2
Минцифры РФ - Госвеб - ГосWeb - Единая информационная платформа интернет-порталов органов государственной власти 13 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3125 2
Microsoft Windows 15400 2
ЕМИАС РФ - ЕРИС - Единый радиологический информационный сервис 21 1
Security Vision a-SGRC - auto-SGRC - Security Vision Security Governance, Risk Management 17 1
Цифровой инспектор 8 1
Microsoft Windows 2000 8660 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud ML Space - SberCloud Model Training - сервис для разработки моделей машинного и глубокого обучения 72 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 253 1
Palo Alto Networks Prisma Cloud - ранее Twistlock 5 1
Яндекс.ОФД 8 1
DD Planet - Выберу.ру 15 1
Microsoft DMF - Driver Module Framework 5 1
React - JavaScript фреймворк 68 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 218 1
Oracle Fusion ERP 59 1
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 233 1
Северсталь - MES металлургия 7 1
НФАП - Национальный фонд алгоритмов и программ 53 1
ГГИС - Горно-геологическая информационная система 8 1
VK - Mail.ru Цифровой ассистент 79 1
Центр2М CenterVision 1 1
Минцифры РФ - ЦХЭД - Централизованная система хранения электронных документов 23 1
Инфосистемы Джет - JCSF - Jet Container Security Framework 4 1
ММК Информсервис - АТАЧ - система управления бизнес-процессами электронного документооборота и корпоративным контентом 12 1
Минспорта РФ - ГИС ФКиС - Физическая культура и спорт - ФГИС Спорт 17 1
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 137 1
Правительство Москвы - МосЭДО - Единая система электронного документооборота 7 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Решаем вместе - ПОС - Платформа обратной связи 47 1
Сбер - BI.Zone WAF - BI.Zone Web Application Firewall 21 1
UserGate NGFW - UserGate Next Generation Firewall 38 1
Positive Technologies - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management 305 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 531 1
Microsoft Office 3655 1
Чаусов Валерий 13 5
Седов Артем 6 1
Павлов Павел 7 1
Адаева Вера 1 1
Есипенко Ирина 7 1
Колыбин Леонид 5 1
Мизулина Елена 23 1
Миролюбов Максим 2 1
Херсонцев Алексей 91 1
Акопов Андрей 4 1
Кузьмин Павел 17 1
Толпышкин Михаил 5 1
Зенкин Денис 262 1
Чаплыгин Роман 19 1
Буянов Владислав 2 1
Заманов Дмитрий 8 1
Гончаренко Павел 3 1
Чулюков Юрий 3 1
Напалков Ярослав 2 1
Милек Татьяна 9 1
Баджурак Ярослав 4 1
Стюгин Михаил 20 1
Путин Владимир 3076 1
Григоренко Дмитрий 26 1
Федоров Михаил 24 1
Ежов Максим 3 1
Ивлиев Дмитрий 1 1
Коршикова Юлия 2 1
Ерин Никита 1 1
Ашманов Станислав 15 1
Дивид Вероника 2 1
Новиков Евгений 43 1
Давыдов Денис 41 1
Петров Михаил 138 1
Лагода Георгий 59 1
Горпинченко Роман 13 1
Воронова Татьяна 2 1
Баров Алексей 29 1
Шадаев Максут 925 1
Слышкин Василий 129 1
Россия - РФ - Российская федерация 139239 23
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 42130 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13972 3
Казахстан - Республика 5420 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 16926 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 51579 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7175 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1302 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13238 1
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 472 1
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 445 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 787 1
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 591 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 523 1
Россия - СКФО - Северный Кавказ - Северо-Кавказский регион - Приэльбрусье 347 1
Европа Центральная и Восточная - CEE - Central and Eastern Europe 208 1
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 704 1
Россия - СФО - Омская область 644 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1662 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1865 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 676 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2565 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1580 1
Европа Восточная 3060 1
Польша - Республика 1947 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2148 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 879 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14073 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 46712 17
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 49406 12
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 13438 8
Кредитование - Сrediting - Заём 6537 7
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