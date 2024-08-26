Индексная книга (каталог) CNews*
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RCPM Risk-based Corporate Performance Management Риск-ориентированное управление Концепция управления эффективностью бизнеса на основе риск-стратегии Риск-менеджмент Risk Management
Публикаций - 525, упоминаний - 585
RCPM и организации, системы, технологии, персоны:
|Чаусов Валерий 13 5
|Седов Артем 6 1
|Павлов Павел 7 1
|Адаева Вера 1 1
|Есипенко Ирина 7 1
|Колыбин Леонид 5 1
|Мизулина Елена 23 1
|Миролюбов Максим 2 1
|Херсонцев Алексей 91 1
|Акопов Андрей 4 1
|Кузьмин Павел 17 1
|Толпышкин Михаил 5 1
|Зенкин Денис 262 1
|Чаплыгин Роман 19 1
|Буянов Владислав 2 1
|Заманов Дмитрий 8 1
|Гончаренко Павел 3 1
|Чулюков Юрий 3 1
|Напалков Ярослав 2 1
|Милек Татьяна 9 1
|Баджурак Ярослав 4 1
|Стюгин Михаил 20 1
|Путин Владимир 3076 1
|Григоренко Дмитрий 26 1
|Федоров Михаил 24 1
|Ежов Максим 3 1
|Ивлиев Дмитрий 1 1
|Коршикова Юлия 2 1
|Ерин Никита 1 1
|Ашманов Станислав 15 1
|Дивид Вероника 2 1
|Новиков Евгений 43 1
|Давыдов Денис 41 1
|Петров Михаил 138 1
|Лагода Георгий 59 1
|Горпинченко Роман 13 1
|Воронова Татьяна 2 1
|Баров Алексей 29 1
|Шадаев Максут 925 1
|Слышкин Василий 129 1
|Rambler - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 114 1
|D-Russia - Экспертный центр электронного государства 67 1
|Российская газета 263 1
|Gartner - Гартнер 3532 2
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 7917 1
|CNews Мишень ОФД 5 1
|CPI - Consumer Price Index - Индекс потребительских цен 50 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2024 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1308085, в очереди разбора - 789611.
Создано именных указателей - 155375.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2024 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1308085, в очереди разбора - 789611.
Создано именных указателей - 155375.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.