RCPM-платформа «Контур» на СУБД Postgres Pro включена в реестр российского ПО

Экспертным советом по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ подтверждено соответствие платформы для риск-ориентированного управления эффективностью банков «Контур» компании «Интерсофт Лаб» требованиям, которые предъявляются к отечественному ПО. Согласно приказу Минцифры от 30 января 2024 г. по протоколу заседания экспертного совета от 18 января 2024 г. №21пр RCPM-платформа «Контур» версии 5.х зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и БД.

RCPM-платформа «Контур» – специализированная программная платформа класса Risk-based Corporate Performance Management для финансовых организаций. Платформа опирается на отраслевое хранилище данных и обеспечивает формирование на основе датацентричного подхода общего прикладного информационного пространства банка для решения стратегических и тактических задач управления: финансового планирования, прогнозирования и моделирования, мониторинга финансового результата и подготовки управленческой отчетности; трансфертного управления ресурсами, аллокации расходов; управления активами и пассивами и рисками, подготовки регуляторной отчетности.

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В реестр российского ПО включена обновленная версия RCPM-платформы «Контур» – 5.х, функционирующая на СУБД Postgres Pro (номер реестровой записи – 21171).

«RCPM-платформа «Контур» – софт с историей. Её включение в Единый реестр российского ПО – результат колоссальной работы по переводу функциональности, накопленной за двадцать четыре года существования платформы, на отечественные технологии, – сказал генеральный директор «Интерсофт Лаб» Валерий Чаусов. – Нам не впервые заменять в банках решения от Oracle Hyperion, IBM Cognos, SAS и от др. иностранных вендоров, поэтому мы уверены в качестве своего ПО. Оно проверено в десятках российских банков. Сегодня к их референциям добавилась рекомендация экспертного совета по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Это заслуженная и важная для нас и наших заказчиков оценка».