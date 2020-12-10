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Oracle Hyperion


10.12.2020 HPE представила облачные сервисы HPE GreenLake для работы с высокопроизводительными вычислениями 2
21.04.2020 Сергей Черкасов, «ФосАгро»: Бизнесу нужны системы, позволяющие получать данные здесь и сейчас 1
21.04.2020 Виктория Лубнина, «Азбука вкуса»: Мы верим в тотальную автоматизацию бухгалтерского и налогового учета 3
14.02.2020 Андрей Сысоев, Lenovo: К чему приведет рынок гонка высокопроизводительных вычислений 1
05.11.2019 Oracle рассказала об итогах 25-летней деятельности в России 1
10.07.2019 «Славнефть» оптимизировала консолидированную отчетность по МСФО на базе Oracle Hyperion 2
18.07.2018 «Росгосстрах» перенес бюджетирование из Excel в облако Oracle Cloud 1
09.01.2018 Московское метро выделило 400 миллионов на большие данные 1
28.11.2017 Что такое 3РМ, или Как сэкономить на поддержке SAP и Oracle 1
06.10.2017 Hyperion Group обеспечит дистрибуцию и техподдержку Honeywell Connected Plant в России 2
28.09.2017 Honeywell и Hyperion Group будут поставлять ПО Honeywell Connected Plan российским заказчикам 2
28.03.2017 «Леруа Мерлен» использует решения «Борлас» для планирования и контроля финансовых потоков 1
25.08.2016 «Корус Консалтинг» внедрил систему бюджетного управления на базе Oracle Hyperion Planning в «дочке» корпорации «Иркут» 2
12.05.2016 «Форс» предлагает услуги по поддержке бизнес-процессов на основе Oracle Hyperion 3
18.12.2015 ОАК автоматизировал систему консолидации финансовой отчётности по МСФО на базе Oracle Hyperion Financial Management 1
03.08.2015 «Зарубежнефть» оптимизировала процессы бюджетирования с помощью Oracle Hyperion Planning 5
07.04.2014 Microsoft Dynamics AX Forum 2014: новая ERP-стратегия 1
20.03.2014 «Борлас» перевел финансовое планирование «Казцинка» на платформу Oracle Hyperion 1
12.03.2014 Авиапром планирует экономить за счет стандартизации 2
03.03.2014 «Объединённая авиастроительная корпорация» внедрила Directum 1
26.02.2014 Аналитики: Российские CPM-системы не уступают аналогам от IBM и Oracle 2
23.12.2013 CPM в агропромышленном секторе: опыт Группы «Черкизово» 1
30.10.2013 Oracle обновила свои продукты для интеграции данных до версии 12с 1
28.10.2013 «Хомнет консалтинг» автоматизировал ведение учета по МСФО в «Самсонайт» 2
31.07.2013 «ВымпелКом» выбрал программно-аппаратный стек Oracle для оптимизации бизнеса 1
26.06.2013 Российские поставщики BPM лидируют по количеству компетенций 1
18.06.2013 Российская «дочка» Samsonite автоматизирует международный учёт на базе «Хомнет:МСФО» 1
25.10.2012 «Ситроникс ИТ» автоматизировал бюджетное планирование в сети магазинов «Леруа Мерлен» 1
19.10.2012 BI в России: разработчики соревнуются, бизнес тренируется 1
04.10.2012 Внедрение Oracle ERP в "Ростелекоме": экватор пройден 2
11.09.2012 «Ситроникс ИТ» построил систему управления для розничной сети МТС на базе решений Oracle и SAP 1
30.08.2012 AT Consulting построил единую систему бюджетирования для «Ростелекома» 1
29.08.2012 "Ростелеком": бюджет для объединенной компании 4
03.08.2012 Как развлекаются ИТ-миллиардеры: Самолеты, яхты, острова. ФОТО 1
30.05.2012 "Альфастрахование": Как не сорвать бюджетную кампанию 7
10.05.2012 Откровение года: "Ситроникс ИТ" сообщила координаты своего полигона 2
24.04.2012 TopS BI внедрила систему консолидации на базе Oracle Hyperion Planning для «Группы Систематика» 1
02.04.2012 «Ситроникс ИТ» построил систему бюджетирования для бизнес-школы «Сколково» на базе Oracle Hyperion 2
21.11.2011 «Ситроникс ИТ» обеспечила управление бюджетированием в «Леруа Мерлен Восток» с помощью Oracle Hyperion Essbase 1
19.09.2011 Учебный центр «Ситроникс ИТ» будет оказывать полный пакет образовательных услуг по линейкам продуктов Oracle 2

Публикаций - 76, упоминаний - 129

Oracle Hyperion упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

SAP SE 3216 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5351 5
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 4
Oracle Corporation 3356 4
Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 146 4
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 244 3
Ростелеком ЦентрТелеком 194 3
Microsoft Corporation 11127 3
Oracle Siebel 130 3
Хомнет Консалтинг 127 2
Ростелеком Связьинвест 702 2
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 782 2
Vodafone Bakcell - ВФ Украина (ранее МТС Украина) 134 2
OpenText 160 2
Ростелеком Дальсвязь 208 2
Ростелеком Уралсвязьинформ 191 2
ВолгаТелеком 219 2
JDA Software Group 25 1
EuroHPC - Европейское совместное предприятие по развитию высокопроизводительных вычислений 3 1
CyrusOne 4 1
Zenseact 1 1
Verysell Проекты - Verysell Project 42 1
The UberCloud 1 1
Activeeon 1 1
Core Scientific 1 1
Borlas Казахстан 3 1
Компьютер НПО 50 1
Консист Бизнес Групп 58 1
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 317 1
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 1
Комстар Директ - ранее МТУ-Интел 14 1
Borlas - Борлас - Консалтинговая группа 188 1
Teradata 166 1
Cray 50 1
EY - Ernst & Young - Эрнст энд Янг 234 1
ANSYS 35 1
Nokia Corporation 2447 1
Intel Corporation 4192 1
Twitter 2204 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 1
Росгосстрах 182 1
Открытие ФК 538 1
Норникель - Норильский никель 178 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат 87 1
ФосАгро 54 1
Азбука вкуса - Сеть продовольственных супермаркетов 104 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 622 1
Славнефть НГК 17 1
ФосАгро - Апатит 15 1
ОКБ имени Яковлева - Опытно-конструкторское бюро имени А. С. Яковлева 1 1
ТНК-ВР Холдинг 148 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 153 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 88 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 2
HPC - High Performance Computing - Суперкомпьютер 231 2
CPM - Corporate Performance Management - EMP - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 135 2
ИТ как услуга 20 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 1
TTM - Thermal Transfer Module 1 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4551 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 1
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 783 1
Data Lake - Озеро данных 82 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10394 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1034 1
TTM - Time-to-Market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 74 1
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary 426 1
LDAP - Lightweight Directory Access Protocol - Легковесный протокол доступа к каталогам 138 1
EAM - Enterprise Asset Management - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования 240 1
DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии 87 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2053 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 184 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 174 1
IBM Cognos BI 143 13
Microsoft Excel 436 7
Oracle Exadata - Линейка машин баз данных 118 3
Microsoft Office 1946 2
Хомнет МСФО 32 2
OpenText Documentum 191 2
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 292 2
Oracle Commerce 13 2
Oracle DB - Oracle Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 276 2
Oracle Cloud Platform 151 2
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 2
Oracle E-Business Suite - OEBS 270 2
Сбербанк - Кристофари - Christofari Суперкомпьютер 37 1
Oracle Demantra Demand Management 8 1
Oracle BI Suite - Oracle Business Intelligence Suite 56 1
Oracle Financial Consolidation and Close Cloud Service 2 1
Oracle Primavera 29 1
Oracle Generation 2 Cloud Infrastructure 5 1
Oracle Fusion Middleware 164 1
Oracle PeopleSoft 51 1
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 135 1
SAP Sybase 77 1
SAP Sybase IQ - SAP IQ 5 1
SAP Enterprise Support - SAP Support Portal - Глобальная служба поддержки SAP 3 1
SAP Certified - SAP Partner Network - SAP Value Partnership - Партнёрские статусы, сертификаты и программы - SAP ICC - SAP Integration and Certification Center - Центр интеграции и сертификации SAP 57 1
IBM Informix 3 1
Oracle Engineered Systems 42 1
Microsoft Access 26 1
ДИТ Москвы - Парковки Москвы - приложение - Московский паркинг - Единое парковочное пространство города Москвы 13 1
HPE GreenLake Central 5 1
Lenovo Scalable Infrastructure HPC-кластер 2 1
SAP Sybase ASE - Sybase Adaptive Server Enterprise 23 1
Lenovo Neptune Thermal Transfer Module 8 1
Amazon Redshift 10 1
Oracle SNO - Oracle Strategic Network Optimization 2 1
SAP MAP - SAP Merchandise and Assortment Planning 3 1
SAP PO - SAP Price Optimization 2 1
IBM DB2 150 1
Oracle Management Cloud 16 1
Oracle Cloud Infrastructure - OCI 55 1
Прозоровский Василий 40 3
Хамидуллин Артур 5 2
Колесняк Сергей 6 1
Мякишева Марина 84 1
Субботин Александр 2 1
Tapper Robert - Таппер Роберт 1 1
Ungaro Peter - Унгаро Питер 6 1
Еремин Андрей 10 1
Добровинский Александр 2 1
Ильин Евгений 6 1
Черкасов Сергей 10 1
Федоров Антон 8 1
Кулик Вадим 113 1
Шоржин Валерий 32 1
Sutherland Andrew - Сазерленд Эндрю 14 1
Жуков Олег 15 1
Русанов Сергей 44 1
Греф Герман 205 1
Сысоев Андрей 2 1
Лубнина Виктория 2 1
Россия - Российская федерация - РФ 57544 39
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 11
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5649 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 3
Украина 3378 3
Восточная Европа 1682 3
Беларусь - Белоруссия 2095 3
Казахстан - Республика 2641 3
Германия - Федеративная Республика 3657 3
Франция - Французская Республика 2136 3
Европа 3774 2
Россия - СФО - Новосибирск 1975 2
Индия - Республика 2175 2
Япония 2802 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1291 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5748 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2473 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3950 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1467 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1151 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1096 1
Швеция - Королевство 757 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2068 1
Польша - Республика 831 1
Сингапур - Республика 808 1
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 759 1
Австралия - Австралийский Союз 1128 1
Бразилия - Федеративная Республика 1128 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 663 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 760 1
Сербия - Республика 129 1
Россия - Иркутская область 547 1
Кипр - Республика 247 1
США - Сан-Франциско 696 1
Россия - Калужская область 574 1
Германия - Мюнхен 168 1
Испания - Барселона 536 1
США - Калифорния 974 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 301 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1209 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 282 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2233 1
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 77 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Умный город - Информационный город - Программа строительства умных городов - Цифровизация городского хозяйства 74 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 116 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4024 1
NYT - The New York Times 509 1
Стрим-ТВ - телекомпания 80 1
CNews Analytics 1991 1
Fortune Global 500 162 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 657 1
Oracle Academy 8 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
Oracle OpenWorld 36 1
Oracle Modern Cloud Day 7 1
Oracle Excellence Awards 1 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765192, в очереди разбора - 668879.
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