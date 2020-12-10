Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Oracle Hyperion
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 76, упоминаний - 129
Oracle Hyperion упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Прозоровский Василий 40 3
|Хамидуллин Артур 5 2
|Колесняк Сергей 6 1
|Мякишева Марина 84 1
|Субботин Александр 2 1
|Tapper Robert - Таппер Роберт 1 1
|Ungaro Peter - Унгаро Питер 6 1
|Еремин Андрей 10 1
|Добровинский Александр 2 1
|Ильин Евгений 6 1
|Черкасов Сергей 10 1
|Федоров Антон 8 1
|Кулик Вадим 113 1
|Шоржин Валерий 32 1
|Sutherland Andrew - Сазерленд Эндрю 14 1
|Жуков Олег 15 1
|Русанов Сергей 44 1
|Греф Герман 205 1
|Сысоев Андрей 2 1
|Лубнина Виктория 2 1
|CNews Analytics 1991 1
|Fortune Global 500 162 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765192, в очереди разбора - 668879.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 765192, в очереди разбора - 668879.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru