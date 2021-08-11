Группа ВТБ автоматизировала долгосрочное финансовое планирование на базе Oracle Hyperion Planning В группе ВТБ была внедрена система долгосрочного финансового планирования (СДП) на базе платформы Oracle Hyperion Planning. Работы были проведены ГК «Корус консалтинг». Новая система покрывает весь процесс подготовки долгосрочных прогнозов финансовых показателей: от прогнозирования макропер

На новом водородном автомобиле можно уехать в 5 раз дальше, чем на Tesla Калифорнийская технологическая компания Hyperion Motors в августе представила Hyperion XP-1 — гиперкар на водородном топливе. У гиперкара заявлен запас хода в 1000 миль — это больше 1600 км. При этом он сможет развивать максим

«Славнефть» оптимизировала консолидированную отчетность по МСФО на базе Oracle Hyperion вершило проект оптимизации системы формирования консолидированной отчетности по МСФО на базе Oracle Hyperion. Проект, выполненный совместно с «Консист Бизнес Групп», позволил компании значитель

Hyperion Group обеспечит дистрибуцию и техподдержку Honeywell Connected Plant в России Подразделение «Промышленная автоматизация» Honeywell и Hyperion Group подписали трехлетнее соглашение о расширении спектра решений, продаваемых в России. По условиям контракта, Hyperion, авторизованный дистрибутор продукции Honeywell, будет

Honeywell и Hyperion Group будут поставлять ПО Honeywell Connected Plan российским заказчикам Подразделение «Промышленная автоматизация» компании Honeywell и компания Hyperion Group подписали трехлетнее соглашение о расширении спектра решений, продаваемых в России. По условиям контракта, Hyperion, авторизованный дистрибутор продукции Honeywell, будет

«Глобус – Россия» автоматизировал управление бюджетом на основе Oracle Hyperion Planning В сети гипермаркетов «Глобус» завершен проект по созданию автоматизированной системы бюджетного управления на платформе Oracle Hyperion Planning. Как рассказали CNews в компании, исполнителем проекта выступил «Корус Консалтинг».«Глобус» входит в топ-10 крупнейших российских продуктовых ритейлеров и 50 крупнейших

«Форс» предложила Oracle Hyperion EPM по подписке сов Fors Online, которые обеспечивают простой доступ к любым полнофункциональным приложениям Oracle Hyperion EPM на основе абонентской платы. Теперь даже небольшие компании, которым раньше были

«Корус Консалтинг» внедрил систему бюджетного управления на базе Oracle Hyperion Planning в «дочке» корпорации «Иркут» ершила проект по тиражированию автоматизированной системы бюджетного управления на платформе Oracle Hyperion Planning в дочернем обществе корпорации «Иркут» — «Опытно-конструкторском бюро им. А

«Форс» предлагает услуги по поддержке бизнес-процессов на основе Oracle Hyperion пания «Форс — Центр разработки» объявила о запуске нового вида услуг на основе EPM-платформы Oracle Hyperion. Услуги, предоставляемые в рамках программы Oracle BPS (Business Process Services),

«Газпромнефть — смазочные материалы» автоматизирует бюджетирование на базе Oracle Hyperion Planning и «Газпромнефть — смазочные материалы». Информационная система построена на основе платформы Oracle Hyperion Planning, сообщили CNews в «Корус Консалтинге». Ключевой задачей первой очереди прое

AT Consulting внедрила систему бюджетирования в «Дикси» на основе Oracle Hyperion Planning Компания AT Consulting автоматизировала подготовку бюджета в ГК «Дикси». Теперь бюджетное планирование сети магазинов происходит в информационной системе на базе Oracle Hyperion Planning. Бюджет на 2016 г. был подготовлен «Дикси» уже в новой системе, сообщили CNews в AT Consulting. Решение представляет собой гибкий инструмент бюджетирования на основе

ОАК автоматизировал систему консолидации финансовой отчётности по МСФО на базе Oracle Hyperion Financial Management В «Объединенной авиастроительной корпорации» автоматизирована система консолидации финансовой отчётности по международным стандартам (МСФО). С помощью решения на базе платформы Oracle Hyperion Financial Management корпорация переходит на ежеквартальный выпуск отчетности по МСФО, сообщили CNews в группе компаний «Корус Консалтинг». «Объединенная авиастроительная корпор

«Азбука Вкуса» модернизовала процессы бюджетного управления с помощью «Корус Консалтинга» компаний «Корус Консалтинг» завершила проект по автоматизации бюджетного управления на базе Oracle Hyperion Planning для «Азбуки Вкуса». Об этом CNews сообщили в «Корус Консалтинге». Отправной

«Зарубежнефть» оптимизировала процессы бюджетирования с помощью Oracle Hyperion Planning ть» завершена работа по модернизации системы планирования и бюджетирования на основе решений Oracle Hyperion Planning и Oracle Hyperion Financial Management. Об этом CNews сообщили в ГК

ТТК автоматизировала процессы бюджетирования на базе Oracle Hyperion Planning В компании «ТрансТелеКом» (ТТК) создана автоматизированная система бюджетирования и управленческой отчетности на основе Oracle Hyperion Planning. Об этом CNews сообщили в группе компаний «Корус Консалтинг». Как ожидается, система Oracle Hyperion Planning позволит повысить прозрачность, скорость и качество сбора

Agrokultura оптимизировала подготовку управленческой отчетности на базе Oracle Hyperion Financial Management Группа компаний «Корус Консалтинг» завершила проект по развитию системы Oracle Hyperion Financial Management по подготовке управленческой отчетности по МСФО для сельскохозя

ETegro Technologies представила свои новые продукты для дата центров Компания ETegro Technologies, российский производитель вычислительного оборудования, представила новую линейку серверов ETegro Hyperion пятого поколения (G5) на базе обновленного семейства процессоров Xeon E5-2600 v3, а также 4-процеcсорную систему ETegro Hyperion RS530 G4 с поддержкой процессоров Xeon E7 4800 v

«Газпромбанк» автоматизировал бюджетное управление на базе Oracle Hyperion Planning В «Газпромбанке» (ГПБ) завершена автоматизация бюджетного управления административно-хозяйственной деятельности на основе решения Oracle Hyperion Planning для интегрированного бизнес-планирования, бюджетирования и прогнозирования. Проект выполнен группой компаний «Корус Консалтинг», Oracle Platinum Partner, сообщили CNews

«Лента» подвела итоги использования системы бюджетного управления на базе Oracle Hyperion Planning Сеть розничных магазинов «Лента» подвела итоги использования автоматизированной системы бюджетного управления на базе Oracle Hyperion Planning. Об этом CNews сообщили в группе компаний «Корус Консалтинг», в сотрудничестве с которой была построена система. «Лента» управляет 86 гипермаркетами в 50 городах по все

«Стройландия» автоматизировала бюджетирование на базе Oracle Hyperion Planning ия» завершили проект по внедрению автоматизированной системы бюджетного управления на основе Oracle Hyperion Planning. Об этом CNews сообщили в «Корус Консалтинге». В рамках реализации стратеги

«Инвитро» автоматизировала процессы бюджетного управления на базе Oracle Hyperion Planning Группа компаний «Корус Консалтинг», партнер корпорации Oracle, завершила проект по автоматизации процессов бюджетного управления в группе компаний «Инвитро» на базе платформы Oracle Hyperion Planning. Об этом CNews сообщили в «Корус Консалтинге». Группа компаний «Инвитро» — сеть независимых лабораторий в России и СНГ, работающая на рынке услуг в области лабораторной

ОАК унифицировала управленческий учет и бизнес-планирование в дочерних предприятиях на базе Oracle Hyperion Planning «Объединенная авиастроительная корпорация» завершила разработку и внедрение типовой системы бюджетирования в дочерних зависимых обществах. Проект на базе решения Oracle Hyperion Planning позволил оптимизировать процессы сбора и консолидации бюджетов дочерних предприятий и повысить эффективность бизнес-планирования деятельности заводов холдинга. Об этом

«Борлас» перевел финансовое планирование «Казцинка» на платформу Oracle Hyperion ия и бюджетирования, позволившая унифицировать и оптимизировать процессы финансового управления, была создана группой «Борлас» на основе комплекса приложений для управления эффективностью предприятия Oracle Hyperion. «Деятельность “Казцинк” осуществляется по международным стандартам, поэтому мы уделили пристальное внимание улучшению ключевых аспектов управления, таких как: отчетность, финан

ETegro Technologies предложила новый настольный микросервер для малых компаний Российская компания ETegro Technologies выпустила новую модель пьедестального сервера начального уровня ETegro Hyperion ES200 G5 c процессором Xeon семейства E3-1200 v3. Микросервер ETegro Hyperion ES200 G5 разработан специально для компаний малого бизнеса, которые заинтересованы в производительн

МСК запустила в эксплуатацию систему планирования и бюджетирования на базе Oracle Hyperion Planning ддержке компании Accenture, с целью автоматизации планирования, согласования и корректировки бюджетов, а также анализа ключевых показателей операционной деятельности. Система внедрена на базе решения Oracle Hyperion Planning. В целом новая система, процесс внедрения которой занял немногим более трех месяцев, представляет собой удобный механизм сбора и согласования бюджетных данных, обеспечи

«Ланит» внедрил Oracle Hyperion Planning в ТБМ Компания «Ланит» объявила о завершении проекта по внедрению систем бюджетного планирования и отчетности на базе Oracle Hyperion Planning в компании ТБМ, специализирующейся на поставках комплектующих для производства окон, дверей, стеклопакетов и мебели. Торговая сеть ТБМ насчитывает 60 филиалов с собстве

Серверы ETegro Hyperion на базе Intel Xeon E5-2600 поддерживают протокол Data Center Management Interface Компания ETegro Technologies, российский производитель вычислительной техники, сообщила о том, что серверы ETegro Hyperion четвертого поколения на базе процессоров Intel Xeon E5-2600, помимо стандартных аппаратных средств мониторинга и управления, таких как IPMI 2.0, KVM over IP, Virtual Media, теперь подд

«Ситроникс ИТ» развивает систему бюджетного контроля на базе Oracle Hyperion Planning для «Вертолетов России» ой реализации второго этапа проекта по созданию системы контроля исполнения бюджетов на базе Oracle Hyperion Planning для российского вертолётостроительного холдинга «Вертолёты России». Холдинг

"Альфастрахование": Как не сорвать бюджетную кампанию CNews: Алексей, прежде чем поговорить о вашем масштабном проекте создания системы на основе Oracle Hyperion, интересно узнать, в чем состоит специфика бюджетного управления в страховой компани

«Укрсоцбанк» переходит на стандарты группы UniCredit с помощью Oracle Hyperion Planning ние системы интегрированного бизнес-планирования, бюджетирования и прогнозирования на основе Oracle Hyperion Planning. Комплексный инструмент для всестороннего анализа бизнес-операций и оценки

ETegro анонсировала новые модели серверов ETegro Hyperion RS на базе Intel Xeon E5-2600 Компания ETegro Technologies, российский производитель вычислительной техники, представила новые модели четвертого поколения в линейке серверов стоечного исполнения ETegro Hyperion RS с новейшими процессорами Intel Xeon E5-2600, предлагающие гибкие решения для достижения новых показателей производительности, высокоскоростного обмена данными и энергоэффективности.

TopS BI внедрила систему консолидации на базе Oracle Hyperion Planning для «Группы Систематика» Компания TopS BI завершила проект по автоматизации процессов консолидации плановых и фактических данных управленческого учета в «Группе Систематика» на платформе Oracle Hyperion Planning. Перед финансовой службой Группы стояла цель — повысить эффективность процессов подготовки, согласования и анализа консолидированной управленческой отчетности (бюджет/п

«Ситроникс ИТ» построил систему бюджетирования для бизнес-школы «Сколково» на базе Oracle Hyperion (Россия). В качестве платформы для реализации системы был выбран комплекс бизнес-приложений Oracle Hyperion Planning и Oracle Hyperion Financial Managеment. Проект в бизнес-школе «Сколк

«Вертолеты России» оптимизировали систему бюджетного планирования на базе Oracle Hyperion Planning на основе решения для интегрированного бизнес-планирования, бюджетирования и прогнозирования Oracle Hyperion Planning. Система обеспечивает сбор планов и формирование консолидированного бюджета

Агрохолдинг «Разгуляй» модернизирует систему бюджетирования на базе Oracle Hyperion Planning стемы автоматизации бюджетного процесса агрохолдинга проводится на основе бизнес-приложениий Oracle Hyperion Planning. Группа «Разгуляй» является крупным национальным агрохолдингом, объединяющи

«Ситроникс ИТ» обеспечила управление бюджетированием в «Леруа Мерлен Восток» с помощью Oracle Hyperion Essbase равнительного анализа в качестве технологической платформы было выбрано промышленное решение Oracle Hyperion Essbase, отличающееся широкими возможностями интеграции, высокой производительностью

Oracle анонсировала приложение для подготовки отчетности по экологической безопасности ld в Сан-Франциско новое преднастроенное приложение Sustainability Reporting Starter Kit for Oracle Hyperion Financial Management, призванное упростить интеграцию и согласование отчетности по э

Oracle выпустила Oracle Financial Management Analytics с поддержкой iPad и iPhone зультатам и позволяет им лучше контролировать процесс закрытия отчетного периода. Готовые аналитические панели помогают организациям экономить время, деньги и ресурсы, интегрируя данные из приложений Oracle Hyperion Financial Close Management и Oracle Hyperion Financial Management для создания единого представления о процессе закрытия отчетного периода и финансовых результатах, говор

Еще три модели серверов ETegro Hyperion сертифицированы под Windows Server 2008 R2 Компания ETegro Technologies, отечественный производитель серверного оборудования и вычислительной техники, сообщила о том, что еще 3 модели серверов ETegro Hyperion сертифицированы на совместимость с OC семейства Windows Server 2008, включая Windows Server 2008 R2 и Windows Server 2008. Так, в список сертифицированных для работы с Windows Server в