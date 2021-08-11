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Oracle Hyperion

Oracle Hyperion

СОБЫТИЯ

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11.08.2021 Группа ВТБ автоматизировала долгосрочное финансовое планирование на базе Oracle Hyperion Planning

В группе ВТБ была внедрена система долгосрочного финансового планирования (СДП) на базе платформы Oracle Hyperion Planning. Работы были проведены ГК «Корус консалтинг». Новая система покрывает весь процесс подготовки долгосрочных прогнозов финансовых показателей: от прогнозирования макропер
28.08.2020 На новом водородном автомобиле можно уехать в 5 раз дальше, чем на Tesla

Калифорнийская технологическая компания Hyperion Motors в августе представила Hyperion XP-1 — гиперкар на водородном топливе. У гиперкара заявлен запас хода в 1000 миль — это больше 1600 км. При этом он сможет развивать максим
10.07.2019 «Славнефть» оптимизировала консолидированную отчетность по МСФО на базе Oracle Hyperion

вершило проект оптимизации системы формирования консолидированной отчетности по МСФО на базе Oracle Hyperion. Проект, выполненный совместно с «Консист Бизнес Групп», позволил компании значитель
06.10.2017 Hyperion Group обеспечит дистрибуцию и техподдержку Honeywell Connected Plant в России

Подразделение «Промышленная автоматизация» Honeywell и Hyperion Group подписали трехлетнее соглашение о расширении спектра решений, продаваемых в России. По условиям контракта, Hyperion, авторизованный дистрибутор продукции Honeywell, будет

28.09.2017 Honeywell и Hyperion Group будут поставлять ПО Honeywell Connected Plan российским заказчикам

Подразделение «Промышленная автоматизация» компании Honeywell и компания Hyperion Group подписали трехлетнее соглашение о расширении спектра решений, продаваемых в России. По условиям контракта, Hyperion, авторизованный дистрибутор продукции Honeywell, будет

16.12.2016 «Глобус – Россия» автоматизировал управление бюджетом на основе Oracle Hyperion Planning

В сети гипермаркетов «Глобус» завершен проект по созданию автоматизированной системы бюджетного управления на платформе Oracle Hyperion Planning. Как рассказали CNews в компании, исполнителем проекта выступил «Корус Консалтинг».«Глобус» входит в топ-10 крупнейших российских продуктовых ритейлеров и 50 крупнейших
17.10.2016 «Форс» предложила Oracle Hyperion EPM по подписке

сов Fors Online, которые обеспечивают простой доступ к любым полнофункциональным приложениям Oracle Hyperion EPM на основе абонентской платы. Теперь даже небольшие компании, которым раньше были
25.08.2016 «Корус Консалтинг» внедрил систему бюджетного управления на базе Oracle Hyperion Planning в «дочке» корпорации «Иркут»

ершила проект по тиражированию автоматизированной системы бюджетного управления на платформе Oracle Hyperion Planning в дочернем обществе корпорации «Иркут» — «Опытно-конструкторском бюро им. А
12.05.2016 «Форс» предлагает услуги по поддержке бизнес-процессов на основе Oracle Hyperion

пания «Форс — Центр разработки» объявила о запуске нового вида услуг на основе EPM-платформы Oracle Hyperion. Услуги, предоставляемые в рамках программы Oracle BPS (Business Process Services),

19.02.2016 «Газпромнефть — смазочные материалы» автоматизирует бюджетирование на базе Oracle Hyperion Planning

и «Газпромнефть — смазочные материалы». Информационная система построена на основе платформы Oracle Hyperion Planning, сообщили CNews в «Корус Консалтинге». Ключевой задачей первой очереди прое
16.02.2016 AT Consulting внедрила систему бюджетирования в «Дикси» на основе Oracle Hyperion Planning

Компания AT Consulting автоматизировала подготовку бюджета в ГК «Дикси». Теперь бюджетное планирование сети магазинов происходит в информационной системе на базе Oracle Hyperion Planning. Бюджет на 2016 г. был подготовлен «Дикси» уже в новой системе, сообщили CNews в AT Consulting. Решение представляет собой гибкий инструмент бюджетирования на основе

18.12.2015 ОАК автоматизировал систему консолидации финансовой отчётности по МСФО на базе Oracle Hyperion Financial Management

В «Объединенной авиастроительной корпорации» автоматизирована система консолидации финансовой отчётности по международным стандартам (МСФО). С помощью решения на базе платформы Oracle Hyperion Financial Management корпорация переходит на ежеквартальный выпуск отчетности по МСФО, сообщили CNews в группе компаний «Корус Консалтинг». «Объединенная авиастроительная корпор
21.09.2015 «Азбука Вкуса» модернизовала процессы бюджетного управления с помощью «Корус Консалтинга»

компаний «Корус Консалтинг» завершила проект по автоматизации бюджетного управления на базе Oracle Hyperion Planning для «Азбуки Вкуса». Об этом CNews сообщили в «Корус Консалтинге». Отправной
03.08.2015 «Зарубежнефть» оптимизировала процессы бюджетирования с помощью Oracle Hyperion Planning

ть» завершена работа по модернизации системы планирования и бюджетирования на основе решений Oracle Hyperion Planning и Oracle Hyperion Financial Management. Об этом CNews сообщили в ГК

20.02.2015 ТТК автоматизировала процессы бюджетирования на базе Oracle Hyperion Planning

В компании «ТрансТелеКом» (ТТК) создана автоматизированная система бюджетирования и управленческой отчетности на основе Oracle Hyperion Planning. Об этом CNews сообщили в группе компаний «Корус Консалтинг». Как ожидается, система Oracle Hyperion Planning позволит повысить прозрачность, скорость и качество сбора

26.12.2014 Agrokultura оптимизировала подготовку управленческой отчетности на базе Oracle Hyperion Financial Management

Группа компаний «Корус Консалтинг» завершила проект по развитию системы Oracle Hyperion Financial Management по подготовке управленческой отчетности по МСФО для сельскохозя
09.10.2014 ETegro Technologies представила свои новые продукты для дата центров

Компания ETegro Technologies, российский производитель вычислительного оборудования, представила новую линейку серверов ETegro Hyperion пятого поколения (G5) на базе обновленного семейства процессоров Xeon E5-2600 v3, а также 4-процеcсорную систему ETegro Hyperion RS530 G4 с поддержкой процессоров Xeon E7 4800 v
24.09.2014 «Газпромбанк» автоматизировал бюджетное управление на базе Oracle Hyperion Planning

В «Газпромбанке» (ГПБ) завершена автоматизация бюджетного управления административно-хозяйственной деятельности на основе решения Oracle Hyperion Planning для интегрированного бизнес-планирования, бюджетирования и прогнозирования. Проект выполнен группой компаний «Корус Консалтинг», Oracle Platinum Partner, сообщили CNews
01.09.2014 «Лента» подвела итоги использования системы бюджетного управления на базе Oracle Hyperion Planning

Сеть розничных магазинов «Лента» подвела итоги использования автоматизированной системы бюджетного управления на базе Oracle Hyperion Planning. Об этом CNews сообщили в группе компаний «Корус Консалтинг», в сотрудничестве с которой была построена система. «Лента» управляет 86 гипермаркетами в 50 городах по все
03.07.2014 «Стройландия» автоматизировала бюджетирование на базе Oracle Hyperion Planning

ия» завершили проект по внедрению автоматизированной системы бюджетного управления на основе Oracle Hyperion Planning. Об этом CNews сообщили в «Корус Консалтинге». В рамках реализации стратеги
25.04.2014 «Инвитро» автоматизировала процессы бюджетного управления на базе Oracle Hyperion Planning

Группа компаний «Корус Консалтинг», партнер корпорации Oracle, завершила проект по автоматизации процессов бюджетного управления в группе компаний «Инвитро» на базе платформы Oracle Hyperion Planning. Об этом CNews сообщили в «Корус Консалтинге». Группа компаний «Инвитро» — сеть независимых лабораторий в России и СНГ, работающая на рынке услуг в области лабораторной
09.04.2014 ОАК унифицировала управленческий учет и бизнес-планирование в дочерних предприятиях на базе Oracle Hyperion Planning

«Объединенная авиастроительная корпорация» завершила разработку и внедрение типовой системы бюджетирования в дочерних зависимых обществах. Проект на базе решения Oracle Hyperion Planning позволил оптимизировать процессы сбора и консолидации бюджетов дочерних предприятий и повысить эффективность бизнес-планирования деятельности заводов холдинга. Об этом

20.03.2014 «Борлас» перевел финансовое планирование «Казцинка» на платформу Oracle Hyperion

ия и бюджетирования, позволившая унифицировать и оптимизировать процессы финансового управления, была создана группой «Борлас» на основе комплекса приложений для управления эффективностью предприятия Oracle Hyperion. «Деятельность “Казцинк” осуществляется по международным стандартам, поэтому мы уделили пристальное внимание улучшению ключевых аспектов управления, таких как: отчетность, финан
12.12.2013 ETegro Technologies предложила новый настольный микросервер для малых компаний

Российская компания ETegro Technologies выпустила новую модель пьедестального сервера начального уровня ETegro Hyperion ES200 G5 c процессором Xeon семейства E3-1200 v3. Микросервер ETegro Hyperion ES200 G5 разработан специально для компаний малого бизнеса, которые заинтересованы в производительн
27.05.2013 МСК запустила в эксплуатацию систему планирования и бюджетирования на базе Oracle Hyperion Planning

ддержке компании Accenture, с целью автоматизации планирования, согласования и корректировки бюджетов, а также анализа ключевых показателей операционной деятельности. Система внедрена на базе решения Oracle Hyperion Planning. В целом новая система, процесс внедрения которой занял немногим более трех месяцев, представляет собой удобный механизм сбора и согласования бюджетных данных, обеспечи
20.02.2013 «Ланит» внедрил Oracle Hyperion Planning в ТБМ

Компания «Ланит» объявила о завершении проекта по внедрению систем бюджетного планирования и отчетности на базе Oracle Hyperion Planning в компании ТБМ, специализирующейся на поставках комплектующих для производства окон, дверей, стеклопакетов и мебели. Торговая сеть ТБМ насчитывает 60 филиалов с собстве
21.11.2012 Серверы ETegro Hyperion на базе Intel Xeon E5-2600 поддерживают протокол Data Center Management Interface

Компания ETegro Technologies, российский производитель вычислительной техники, сообщила о том, что серверы ETegro Hyperion четвертого поколения на базе процессоров Intel Xeon E5-2600, помимо стандартных аппаратных средств мониторинга и управления, таких как IPMI 2.0, KVM over IP, Virtual Media, теперь подд
18.07.2012 «Ситроникс ИТ» развивает систему бюджетного контроля на базе Oracle Hyperion Planning для «Вертолетов России»

ой реализации второго этапа проекта по созданию системы контроля исполнения бюджетов на базе Oracle Hyperion Planning для российского вертолётостроительного холдинга «Вертолёты России». Холдинг
30.05.2012 "Альфастрахование": Как не сорвать бюджетную кампанию

CNews: Алексей, прежде чем поговорить о вашем масштабном проекте создания системы на основе Oracle Hyperion, интересно узнать, в чем состоит специфика бюджетного управления в страховой компани
26.04.2012 «Укрсоцбанк» переходит на стандарты группы UniCredit с помощью Oracle Hyperion Planning

ние системы интегрированного бизнес-планирования, бюджетирования и прогнозирования на основе Oracle Hyperion Planning. Комплексный инструмент для всестороннего анализа бизнес-операций и оценки

25.04.2012 ETegro анонсировала новые модели серверов ETegro Hyperion RS на базе Intel Xeon E5-2600

Компания ETegro Technologies, российский производитель вычислительной техники, представила новые модели четвертого поколения в линейке серверов стоечного исполнения ETegro Hyperion RS с новейшими процессорами Intel Xeon E5-2600, предлагающие гибкие решения для достижения новых показателей производительности, высокоскоростного обмена данными и энергоэффективности.
24.04.2012 TopS BI внедрила систему консолидации на базе Oracle Hyperion Planning для «Группы Систематика»

Компания TopS BI завершила проект по автоматизации процессов консолидации плановых и фактических данных управленческого учета в «Группе Систематика» на платформе Oracle Hyperion Planning. Перед финансовой службой Группы стояла цель — повысить эффективность процессов подготовки, согласования и анализа консолидированной управленческой отчетности (бюджет/п
02.04.2012 «Ситроникс ИТ» построил систему бюджетирования для бизнес-школы «Сколково» на базе Oracle Hyperion

(Россия). В качестве платформы для реализации системы был выбран комплекс бизнес-приложений Oracle Hyperion Planning и Oracle Hyperion Financial Managеment. Проект в бизнес-школе «Сколк
01.02.2012 «Вертолеты России» оптимизировали систему бюджетного планирования на базе Oracle Hyperion Planning

на основе решения для интегрированного бизнес-планирования, бюджетирования и прогнозирования Oracle Hyperion Planning. Система обеспечивает сбор планов и формирование консолидированного бюджета
30.11.2011 Агрохолдинг «Разгуляй» модернизирует систему бюджетирования на базе Oracle Hyperion Planning

стемы автоматизации бюджетного процесса агрохолдинга проводится на основе бизнес-приложениий Oracle Hyperion Planning. Группа «Разгуляй» является крупным национальным агрохолдингом, объединяющи
21.11.2011 «Ситроникс ИТ» обеспечила управление бюджетированием в «Леруа Мерлен Восток» с помощью Oracle Hyperion Essbase

равнительного анализа в качестве технологической платформы было выбрано промышленное решение Oracle Hyperion Essbase, отличающееся широкими возможностями интеграции, высокой производительностью
18.11.2011 Oracle анонсировала приложение для подготовки отчетности по экологической безопасности

ld в Сан-Франциско новое преднастроенное приложение Sustainability Reporting Starter Kit for Oracle Hyperion Financial Management, призванное упростить интеграцию и согласование отчетности по э
25.10.2011 Oracle выпустила Oracle Financial Management Analytics с поддержкой iPad и iPhone

зультатам и позволяет им лучше контролировать процесс закрытия отчетного периода. Готовые аналитические панели помогают организациям экономить время, деньги и ресурсы, интегрируя данные из приложений Oracle Hyperion Financial Close Management и Oracle Hyperion Financial Management для создания единого представления о процессе закрытия отчетного периода и финансовых результатах, говор
03.08.2011 Еще три модели серверов ETegro Hyperion сертифицированы под Windows Server 2008 R2

Компания ETegro Technologies, отечественный производитель серверного оборудования и вычислительной техники, сообщила о том, что еще 3 модели серверов ETegro Hyperion сертифицированы на совместимость с OC семейства Windows Server 2008, включая Windows Server 2008 R2 и Windows Server 2008. Так, в список сертифицированных для работы с Windows Server в
02.08.2011 Club.CNews: Еще 3 модели серверов ETegro Hyperion сертифицированы под Windows Server 2008 R2

Еще 3 модели серверов ETegro Hyperion производства отечественной компании ETegro Technologies сертифицированы на совместимость с OC семейства Windows Server 2008, включая Windows Server 2008 R2 и Windows Server 2008.В спис

Публикаций - 259, упоминаний - 350

Oracle Hyperion и организации, системы, технологии, персоны:

Oracle Corporation 7074 139
SAP SE 5601 49
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 44
Microsoft Corporation 25775 36
SAS Institute 1082 33
IBM - International Business Machines Corp 9699 28
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 25
ETegro Technologies - ЕТегро Текнолоджис 62 24
9594 22
Intel Corporation 12811 19
Oracle Siebel Systems 519 17
Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 164 12
AMD - Advanced Micro Devices 4641 12
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 12
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 11
Oracle Россия и СНГ - Оракл компьютерное оборудование - Оракл Нидерланд Б. В. - Оракл Корпорейшн Номиниз Лимитед - Data Prime - Дата Прайм 265 10
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 376 9
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 544 9
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 628 8
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 8
MicroStrategy 65 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 7
Google LLC 12690 6
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 544 6
Ростелеком 10948 6
МегаФон 10742 6
Accenture plc 719 6
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 6
ФОРС - Центр разработки 703 6
Teradata - Терадата 225 6
Thoma Bravo - Anaplan 78 6
Optimacros - Оптимакрос 105 5
Siemens AG - Siemens Group 2673 5
Oracle Hyperion Solutions - Brio Software - Brio Technology 20 5
Dell EMC 5180 5
Крок - Croc 1964 5
Intersoft Lab - Интерсофт Лаб 143 5
Salesforce - Informatica 139 5
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Центральная телекоммуникационная компания 515 4
Infor - Extensity - Geac - Comshare 59 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 8
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 8
Славнефть НГК - Ярославнефтеоргсинтез - Славнефть-ЯНОС - Мегионнефтегаз - Красноярскнефтегаз 59 7
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 6
НСПК - Национальная система платежных карт 948 6
РЖД - Российские железные дороги 2096 5
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - ИАПО - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 161 5
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 5
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 263 5
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 4
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 4
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 4
Альфа-Банк 1979 4
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 252 4
Ситроникс ИТ Учебный центр 5 3
Газпром ПАО 1493 3
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 3
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 110 3
Евросеть 1421 3
Ростех - Вертолеты России 180 3
Unilever - Юнилевер Русь 171 3
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 209 3
Черкизово ГК - ЧМПЗ - Черкизовский мясоперерабатывающий завод 133 3
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 202 2
Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт 134 2
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 177 2
Ростех - РТ-Финанс - Новиком АКБ - Новикомбанк 64 2
Технологии Доверия - ТеДо - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit - PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс 111 2
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 261 2
Проминвестбанк - Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк 22 2
Укрсоцбанк АКБ 19 2
Разгуляй 40 2
Ростех - Оборонпром - ОПК - Объединённая промышленная корпорация 34 2
Samsonite - Самсонайт - Чемодан Про 16 2
Deutsche Bahn AG 26 2
Walmart - Wal-Mart Stores 405 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 2
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 2
ГПБ - Газпромбанк 1273 2
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 5
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U.S. Department of Energy - ORNL - Oak Ridge National Laboratory - Ок-Риджская национальная лаборатория Министерства энергетики США 85 2
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Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 1
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 27
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 25
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 25
СУБД - OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных - ROLAP - Relational OLAP - MOLAP - Multidimensional OLAP - HOLAP - Hybrid OLAP 571 24
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 23
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 22
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 21
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 20
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 19
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 17
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 16
Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 1407 16
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2626 16
Hot Swap - горячая замена - HotPlug - горячее подключение 587 15
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 15
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 15
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 14
KVM - keyboard, video, mouse - клавиатура, видео, мышь - коммутатор, переключатель 119 14
PCI - mini-PCI - PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1655 14
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 14
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1658 14
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 13
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 13
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 13
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 12
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 12
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 12
Oracle Hyperion Planning - Oracle Hyperion Budgeting Planning - Oracle Planning Cloud - ранее Oracle PBCS - Oracle Planning and Budgeting Cloud Service 134 70
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 308 38
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 620 33
Oracle Hyperion Financial Management - Oracle HFM - Oracle Hyperion Strategic Finance - Oracle HSF - Oracle Hyperion Financial Data Quality Management - Oracle FDMEE - Oracle Hyperion Financial Reports 57 30
Oracle EPM System - Oracle Enterprise Performance Management System - Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System - Oracle EPM Cloud - Oracle Enterprise Performance Management Cloud - Oracle Hyperion Workforce Planning - Oracle Hyperion Perfo 78 28
ETegro Hyperion - серия серверов 32 24
Oracle Hyperion Essbase 47 23
Microsoft Office 4170 23
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 249 22
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 22
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 19
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 17
Oracle Fusion Middleware - Oracle FMW - Oracle Analytics for Fusion Applications - Oracle Fusion Succession Planning - Oracle Fusion Tap 238 16
Oracle Business Analytics - Oracle BI Suite - Oracle Business Intelligence Suite - Oracle BI Applications 188 15
Oracle PeopleSoft 426 15
Oracle Hyperion Pillar 28 11
AMD Opteron - SledgeHammer (K8) 405 10
Oracle Financial Services Software - OFSS - Oracle Financial Services Governance & Compliance Management - Oracle Financial Analytics - Oracle Financial Statement Planning - Oracle Financial Consolidation and Close Cloud Service 84 10
Microsoft Windows 2000 8678 9
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 9
Oracle Siebel CRM On Demand - Oracle Siebel Customer Relationship Management 310 9
Microsoft Windows 16882 8
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 8
Microsoft Outlook 1506 7
Oracle JD Edwards EnterpriseOne - JDE - JD Edwards - J.D. Edwards World Solution Company - Premisys 251 6
IBM Cognos TM1 - IBM Cognos Planning - IBM Cognos Consolidation - IBM Cognos Financial - IBM Planning Analytics - Applix TM1 - Sinper TM/1 105 6
Oracle Data Integration - ODI - Oracle Data Integration Platform Cloud - ODIPC - Sunopsis 42 6
Oracle Exadata Database Machine - Линейка машин баз данных 239 6
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 6
Intel Xeon E 197 6
Microsoft Windows Server 2008 483 6
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 5
Oracle Certified - Oracle Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 86 5
Oracle Applications 90 5
Oracle WebCenter Suite 39 5
IBM DB2 396 5
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 581 5
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 5
Apache Hadoop 470 5
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 5
Устюжанин Александр 11 7
Сафронов Сергей 16 6
Горянский Павел 31 6
Шубин Антон 8 5
Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 320 5
Sutherland Andrew - Сазерленд Эндрю 28 4
Хамидуллин Артур 9 3
Прозоровский Василий 40 3
Хлевнюк Сергей 4 3
Тимошкин Андрей 8 3
Кучин Алексей 8 3
Шапировский Даниил 4 3
Sullivan Godfrey - Салливан Годфри 3 3
Шилов Максим 27 3
Ильин Евгений 12 2
Зенкевич Алексей 3 2
Слиньков Дмитрий 16 2
Изумрудов Олег 41 2
Phillips Charles - Филипс Чарльз 42 2
Коротков Сергей 7 2
Храбров Валерий 26 2
Ясинский Владимир 18 2
Макарова Юлия 7 2
Соболев Леонид 4 2
Мирошниченко Павел 2 2
Давыденко Александр 5 2
Spanos Stavros - Спанос Ставрос 2 2
Галиев Айрат 2 2
Гапоненко Максим 2 2
Richardson Bruce - Ричардсон Брюс 3 2
Guilmart Bill - Гилмарт Билл 2 2
Лубнина Виктория 3 2
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 369 2
Беляев Алексей 37 1
Горохов Евгений 40 1
Чибисов Владимир 23 1
Федоров Антон 23 1
Подбуцкий Георгий 44 1
Свердлов Алексей 19 1
Никитин Андрей 64 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 166
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 46
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 32
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 29
Европа 24964 16
Германия - Федеративная Республика 13221 13
Франция - Французская Республика 8177 10
Казахстан - Республика 6048 8
Япония 13807 8
Украина 7928 8
Европа Восточная 3138 7
Беларусь - Белоруссия 6289 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 6
США - Калифорния 4829 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 5
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 5
Бразилия - Федеративная Республика 2520 5
Земля - планета Солнечной системы 10865 4
Армения - Республика 2449 4
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 4
Швеция - Королевство 3782 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 4
Индия - Bharat 5870 4
Канада 5082 4
Россия - СФО - Новосибирск 4876 4
Азия - Азиатский регион 5920 3
Америка - Американский регион 2206 3
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 3
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 3
Бельгия - Королевство 1192 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 3
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 3
Испания - Королевство 3840 3
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 3
США - Нью-Йорк - Манхэттен 129 2
Мировой океан - World Ocean 528 2
США - Калифорния - Саннивейл 89 2
Украина - Житомирская область - Житомир 29 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 128
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 54
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 27
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 25
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1768 24
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 23
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 22
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 20
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 20
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 20
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 19
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 19
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 18
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 18
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3477 16
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 15
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 15
Энергетика - Energy - Energetically 5855 15
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 15
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1666 14
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 14
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 12
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 11
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 11
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 10
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1501 10
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 10
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 10
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 9
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 9
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2327 9
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 9
Английский язык 7030 8
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 8
Экономический эффект 1342 7
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 7
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 7
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 7
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2184 7
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 7
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Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 4
AP - Associated Press 2007 3
FT - Financial Times 1296 3
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TAdviser - Центр выбора технологий 468 2
Российская газета 290 1
Стрим-ТВ - телекомпания 166 1
Space Daily 528 1
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Computer Weekly 376 1
New York Post 53 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 1
Forbes - Форбс 1002 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
Tom’s Hardware 600 1
NYT - The New York Times 1100 1
IDC - International Data Corporation 4975 15
Gartner - Гартнер 3658 12
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 8
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 7
Forrester Research 834 5
Fortune Global 100 142 4
Gartner - AMR Research 48 3
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 3
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 2
Gartner Magic Quadrant Business Intelligence and Analytics Platforms - Analytics and Business Intelligence Platforms - Business Intelligence and Information Management - Gartner Data & Analytics 19 2
Fortune Global 500 295 2
Forrester Consulting 26 1
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Сколково - МШУ - Московская школа управления 76 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 172 1
U.S. Department of Energy - Argonne National Laboratory - Аргоннская национальная лаборатория 82 1
University of Adelaide - Аделаидский университет - Университет Аделаиды 18 1
LASL - Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 186 1
УГТУ-УПИ - Уральский государственный технический университет - УПИ имени первого президента России Б. Н. Ельцина - УПИ имени С.М. Кирова 40 1
Росатом - Наука и инновации АО - ФЭИ ГНЦ РФ - Физико-энергетический институт имени А.И. Лейпунского - Государственный научный центр Российской Федерации 19 1
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 218 1
Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ - МФПА - Московская финансово-промышленная академия 76 1
SBU - Stony Brook University - State University of New York at Stony Brook - Университет штата Нью-Йорк в Стони-Бруке 20 1
РАН ИПМ - Институт прикладной математики имени М.В. Келдыша РАН 45 1
Арсенал Школа менеджеров 3 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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