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Индексная книга (каталог) CNews*
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Ростех ОАК Сухой Авиационный холдинг ОКБ Сухого Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого

Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого


20.02.2024 «ОКБ Сухого» провело летные испытания прототипа БАС вертикального взлета

Специалисты «ОКБ Сухого» «Объединенной авиастроительной корпорации» (ПАО «ОАК», входит в госкорпорацию «Ростех
14.12.2022 Лучшие роботы-пылесосы с голосовым управлением: выбор ZOOM

Polaris PVCR 3900 IQ Home Робот-пылесос швейцарского бренда Polaris предназначен для сухой и влажной уборки. Модель поддерживает двух популярных голосовых помощников: Алису и Марусю. Также робот может озвучивать свои действия на русском языке.  Пылесос использует лазерную систе
29.06.2021 Создатели истребителей «Сухой» спрятались от ИТ-подрядчика, бросив на полдороге многомиллионный госпроект

Самоустранение госзаказчика Как выяснил CNews, авиационная компания «Сухой», известная созданием боевых самолетов марки «Су», оставила незавершенным дорогостоящий
09.04.2020 Лучшие электрошвабры для сухой и влажной уборки: выбор ZOOM

ственно электрические швабры и паровые швабры. Их объединяет назначение – они используются для уборки поверхностей, покрытых линолеумом, ламинатом, паркетом или плиткой. Электровеник предназначен для сухой уборки и представляет собой облегченный вариант пылесоса. Устройство на длинной рукоятке снабжено движущимися щетками и небольшим пылесборником, в который втягивается пыль и мусор. Его мо
13.02.2020 В «Сухом» появится платформа Mail.ru с технологиями машинного обучения, больших данных и интернета вещей

.ru Group займется созданием цифровой платформы предиктивной аналитики для «Сухого» (ПАО «Компания “Сухой”»). Платформа планируется к запуску на всех заводах авиастроительной компании, и в ее р
13.02.2020 Mail.ru Group создаст для «Сухого» цифровую платформу предиктивной аналитики

Mail.ru Group и компания «Сухой» подписали договор, в рамках которого «Mail.ru Цифровые технологии» разработает и внедр
18.07.2019 Inline Technologies усовершенствовала систему совместной работы сотрудников «Гражданских самолетов Сухого»

Inline Technologies завершила проект по мультимедийному оснащению нового офиса компании «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) и создаваемого в ней центра поддержки заказчиков. В соответствии с техническим заданием Inline Technologies предстояло осуществить перенос существующего в ГСС мультимедийного обор
21.06.2019 Как выходцы из Boeing помогли «Сухому» создать «убийцу» ИТ-платформ Lufthansa и Airbus

Опыт Boeing на службе «Сухого» Внедряемая в компании «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) ИТ-платформа для эфф
29.10.2018 Tanais внедрил СЭД на базе Directum в «Гражданских самолетах Сухого»

Tanais автоматизировал процессы делопроизводства и организации совещаний в «Гражданских самолетах Сухого». Все руководители также работают в системе. Более того, они используют мобильное решение Directum Solo, благодаря чему удалось существенно ускорить процессы согласования документов и пр
30.03.2017 Orange Business Services снижает траты на связь для сотрудников «Гражданских самолетов Сухого»

Orange Business Services объявила о внедрении в компании «Гражданские самолёты Сухого» облачного сервиса Audio & Web Conferencing, предназначенного для организации аудио и web-конференций с возможностью подключения пользователей по всему миру.Возможности сервиса позволяют
08.04.2016 «РСи» внедрит систему управления основными данными для «Гражданских самолетов Сухого»

Российский системный интегратор «РСи» выиграл конкурс на создание и внедрение корпоративной системы управления основными данными в компании «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС). Об этом CNews сообщили в группе компаний «РСи» (RC Group). В рамках проекта будет создана корпоративная система управления данными ГСС. Каталогизация данных позволит единообразно
05.12.2014 «Сухой» вместе с «Техносерв Консалтингом» закладывает основу для развития ИТ-ландшафта

Компании «Техносерв Консалтинг» и «Сухой» разрабатывают для авиационного холдинга единую интеграционную платформу. По итогам про
15.07.2014 «Борлас» создает систему управления проектами для компании «Сухой»

говая группа «Борлас» создает информационную систему управления проектами и программами в компании «Сухой» на базе программного обеспечения Oracle Primavera P6. Об этом CNews сообщили в «Борлас
03.06.2014 Компания «Сухой» внедрила единую систему консолидированной отчетности

Реорганизованная компания «Сухой» перешла на единый формат финансово-экономической отчетности. Задача снижения издержек

03.02.2014 Компания «Сухой» под защитой «Лаборатории Касперского»

«Лаборатория Касперского» сообщила о начале сотрудничества с российской авиационной компанией «Сухой». Партнерство компаний стартовало с поставки лицензий защитного ПО для обеспечения комп
17.06.2013 «АМТ-Груп» создала ЦОД для «Гражданских самолетов Сухого»

Компания «АМТ-Груп» завершила работы по созданию инженерной инфраструктуры центра обработки данных «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) и организовала сервисное обслуживание всех инженерных систем объекта. В рамках проекта специалисты «АМТ-Груп» и подрядных организаций выполнили полный объем работ — от создания ко
15.04.2013 «ОКБ Сухого» подстроило ERP-систему под требования холдинга «Сухой»

формационной системы управлений (ИСУ) конструкторского бюро в рамках объединения структур холдинга «Сухой» в единое юрлицо. ERP-система ОКБ на базе Oracle E-Business Suite была доработана под н
27.03.2013 ОКБ Сухого: "двойная" ИТ-миграция со скоростью звука

В холдинге "Сухой" слияние в единое юридическое лицо затронуло 4 компании (управляющую компанию, "ОКБ Сух
10.04.2012 Лучшие пылесосы для сухой и влажной уборки. Выбор ZOOM

мальный современный моющий пылесос. Поэтому он и попал в наш обзор. К тому же, он может работать не только как моющий (подача моющего раствора и всасывание его с пылью и грязью), но и как пылесос для сухой уборки. Для этого следует извлечь из Karcher SE 5.100 EU резервуары для чистой и грязной воды и установить специальный бумажный мусоросборник (один есть в комплекте поставки). Karcher SE

29.03.2012 Сухой лед удешевит производство графена

способ дешевого массового производства высококачественных нанолистов графена. Для этого нужен лишь сухой лед и простой производственный процесс. Графен, который состоит из обычного «карандашно
27.01.2012 Влажное дело. ZOOM.CNews обозревает «зимнюю» климатическую технику

тся хорошо и работается лучше. Вся эта пространная подводка — к тому, что мы подобрали для вас немного нужных и приличных «климатических гаджетов» — увлажнителей. Ведь зимой воздух в помещениях очень сухой, и многим это доставляет массу проблем и неудобств. Наслаждайтесь и вспоминайте добрым словом дружественный ZOOM.CNews. Влажная традиция Наряду с обогревателем, увлажнитель — главный зимн
20.05.2011 Выбор ZOOM: лучшие пылесосы для сухой уборки

ание кабеля. Радиус действия - 9,2 м. Стоимость - 3,3 тыс. рублей. В целом пылесос довольно простой и не дорогой. Но на сегодня, пожалуй, один из лучших пылесосов-гибридов С аквафильтром Пылесосы для сухой уборки с аквафильтром — спасение для аллергиков. Воздух в таких пылесосах проходит через водный фильтр, оставляя в нем грязь и пыль (вода надежно их удерживает). Далее — фильтр высокой оч
25.04.2011 Залежи сухого льда на Марсе меняют его атмосферу

Радар орбитальной станции, способный проникать под поверхность планеты, показал в районе Южного полюса большое месторождение сухого льда. Ученые подозревают, что значительная часть углекислого газа испаряется и наполняет атмосферу при увеличении наклона оси. Этот процесс может влиять на стабильность состояния жидкой

11.03.2011 Leta защитила персональные данные «Сухого»

Компания Leta, оператор типизированных ИТ-услуг, объявила о завершении комплексного проекта по защите персональных данных (ПДн) в компании «Сухой». Внедренная в рамках проекта информационная система персональных данных (ИСПДн) полностью отвечает положениям Федерального закона № 152-ФЗ, соответствующих подзаконных актов и других эле
19.07.2010 "Сухой" поставит Индонезии 30 Superjet-100

11.06.2010 "Сухой" стал лидером в рейтинге ЦАСТ по реализации продукции военного назначения

Компания "Сухой" заняла самую высокую позицию в рейтинге Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) российских предприятий оборонно-промышленного комплекса по выручке от реализации продукции военного н
11.06.2010 Выбор ZOOM: лучшие пылесосы для сухой уборки

большая – в ней пять моделей. На суд читателей ZOOM.CNews выносится «старшая» модель линейки – Electrolux ZUA 3860. Electrolux ZUA 3860 - флагман линейки UltraActive Electrolux ZUA 3860 – пылесос для сухой уборки, без мешка для сбора пыли. В нем (и во всех моделях UltraActive) реализована так называемая циклонная технология борьбы с пылью и мусором. О принципе работы пылесосов-циклонников Z
25.05.2010 Администрация городского округа «Сухой Лог» защитилась от ИТ-угроз с помощью решения Panda

Компания Panda Security, производитель «облачных» решений безопасности, объявила о завершении сделки с Администрацией муниципального образования «город Сухой Лог» о покупке решения Panda Security for Business для защиты корпоративной сети от ИТ-угроз. Panda Security for Business представляет собой решение безопасности для конечных пользователе
30.04.2010 "Сухой" продолжил программу летных испытаний ПАК ФА в Жуковском

ом Жуковском, продолжив, таким образом, программу летных испытаний, сообщает пресс-служба компании "Сухой". Первый вылет ПАК ФА состоялся 29 января 2010 года на аэродроме входящего в холдинг "<
27.04.2010 Компания "Сухой" на мировом рынке истребителей вышла на 4-е место

т 24,3% (370 самолетов). За ним следуют Eurofighter - 18,4% (280), Chengdu Aircraft - 15,4% (234), «Сухой» - 13,9% (212) и Boeing - 10,4% (159). Доля остальных производителей составит 15,4% (18
31.03.2010 "Сухой" получил первый российский компактный суперкомпьютер

30 марта 2010 года в Госкорпорации "Росатом" состоялась передача ОАО "Компания "Сухой" первой компактной суперЭВМ с российским программным обеспечением производительностью 1
19.03.2010 "Сухой" представит на авиакосмическом салоне в Чили истребители Су-35 и Су-30МК2

Компания «Сухой» примет участие в 16-м международном авиационно-космическом салоне ФИДАЕ-2010 в Чили в

12.03.2010 Иностранные военные эксперты признают превосходство истребителей "Сухого"

Как сообщает пресс-служба ОАО "Компания "Сухой" со ссылкой на российские и зарубежные информагентства, Министерство обороны Тайваня оз
11.03.2010 Новосибирский завод "Сухого" увеличит в 1,5 раза объем производства в 2010 году

Новосибирское авиационное производственное объединение (НАПО), входящее в состав холдинга "Сухой", посетили губернатор области Виктор Толоконский и мэр города Новосибирска Владимир Гор
02.03.2010 "Сухой" планирует за 10 лет занять 12% мирового рынка боевых самолетов

Как сообщает РБК, корпорация "Сухой" планирует за 10 лет занять 12% мирового рынка боевых самолетов и рассчитывает заработа
28.01.2010 Компания "Сухой" выполнила гособоронзаказ 2009 года

Компания "Сухой" выполнила государственный оборонный заказ 2009 года по производству новых боевых самолетов, а также ремонту и модернизации авиатехники, стоящей на вооружении ВВС России, сообщает пресс-с
09.09.2009 Leta IT-company создала систему антивирусной защиты для «Компании «Сухой»

об окончании проекта по построению системы антивирусной защиты в «Авиационной холдинговой компании «Сухой». В новом проекте в качестве технической основы используется комплексное антивирусное р
13.08.2009 «Хомнет Консалтинг» оптимизировала работу финансового управления «Авиационной холдинговой компании «Сухой»

«Хомнет Консалтинг» оптимизировала работу финансового управления «Авиационной холдинговой компании «Сухой». В рамках очередного проекта создана и внедрена система казначейского исполнения плате
09.04.2009 IBS Borlas автоматизировала расчет зарплаты и табельный учет «ОКБ Сухого»

ении первого этапа проекта автоматизации процессов расчета заработной платы и табельного учета «ОКБ Сухого». Проект выполнен в рамках внедрения третьей очереди подсистемы «Управление персоналом
30.09.2008 "Сухой" к 2025г. планирует увеличить объем производства до $4 млрд. в год

ОАО "Авиационная холдинговая компания "Сухой" (АХК "Сухой") к 2025г. планирует увеличить объем производства авиатехники до $4

Публикаций - 635, упоминаний - 829

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Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 45518 112
БТиЭ - Пылесос - Vacuum cleaner 554 91
Аккумулятор электрический - системы хранения электроэнергии - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9178 84
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 28549 80
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 16243 74
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 22992 64
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13367 60
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 4821 56
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12177 53
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 11727 48
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA 4685 45
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 10152 42
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 5865 42
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7060 41
БТиЭ - Робот-пылесос - Умный пылесос - Robot Vacuum Cleaner - RoboCleaner 187 41
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 11100 39
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 27983 38
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 24359 37
Аксессуары 3725 36
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 11905 34
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Гаджеты кулинарные - Кухонные планшеты - Кухонные комбайны - Kitchen Gadgets - Cooking Gadgets - Kitchen Tablets 520 34
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 1959 34
Климатическое оборудование - Фильтрация воздуха - HEPA - High Efficiency Particulate Air - High Efficiency Particulate Arrestance - высокоэффективное удержание частиц - Вид воздушных фильтров высокой эффективности 124 33
Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2408 33
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Посудомоечная машина - Посудомойки - Мойки - Dishwasher 333 32
Вентилятор - Fan 934 31
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12077 30
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13585 29
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 22939 29
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 23523 28
БТиЭ - Стиральная машина - Washer - автоматическая прачка 674 28
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11136 28
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6213 27
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11802 27
Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 992 26
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 10444 25
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 15661 25
Принтер - Картридж - Тонер-картридж - Cartridge 1306 24
БТиЭ - Сушильная машина - Сушка - Drying Machine 115 24
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 396 49
Ростех - ОАК - Сухой - SSJ100 - Sukhoi Superjet 100 - Сухой Суперджет-100 84 41
Ростех - ОАК - Сухой - Су - серия многоцелевых истребителей 125 33
Microsoft Windows 2000 8661 24
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 519 22
Apple iPhone 6 4862 20
Xiaomi Mi Home 65 19
Oracle E-Business Suite - OEBS 578 18
Google Android 13493 14
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3042 14
Ростех - ОАК - МиГ РСК - МиГ серия многоцелевых истребителей 148 14
Bosch Athlet - Bosch BSG, Bag&Bagless BSGL - Bosch BGS - Bosch BCS - Bosch BCH - Bosch BWD - Bosch BHN - Bosch BMS - Bosch Rock`n`Roll - Bosch Free - Bosch Roxx’x - Bosch Relaxx’x - Bosch MoveOn - Bosch Zoo'o ProAnimal - Bosch GAS - пылесос 31 14
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 905 13
Apple iOS 7416 11
IBS AppLine Циклон - Aplana PTF 85 11
Polaris IQ Home 23 10
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 438 10
Linux OS 9240 10
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 420 9
Apple iPhone - серия смартфонов 6907 9
Luxms BI 59 9
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4867 9
Microsoft Windows 15139 9
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 863 8
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2611 8
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1515 7
Apple Siri - Голосовой помощник 375 7
Xiaomi Mi Robot Vacuum Cleaner - серия роботов-пылесосов 14 6
Dyson Cyclone V - серия пылесосов 21 6
Космодром Байконур 1060 6
Groupe SEB - Moulinex ME 53 6
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2197 6
Electrolux Z, ZCX, ZUA, Ergorapido - серия пылесосов 13 6
Infor ERP LN - Infor ERP Enterprise - SSA ERP LN 208 5
Siemens Teamcenter 64 5
СКБ Контур - Контур.Фокус 915 5
Airbus A3XXX - семейство узкофюзеляжных самолётов для авиалиний малой и средней протяжённости 138 5
LG Kompressor Follow Me 20 5
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - МС-21 - Магистральный самолёт XXI века - семейство ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов 56 5
Lockheed Martin - F-22 Raptor - многоцелевой истребитель 143 5
Дюбанов Анатолий 95 16
Путин Владимир 2985 15
Соколов Алексей 133 15
Погосян Михаил 21 14
Марковский Роман 26 12
Соколов Олег 51 11
Ступин Евгений 28 11
Емельченков Сергей 128 10
Аитов Тимур 197 10
Андрианов Павел 84 9
Ковалев Денис 16 9
Белоусов Максим 100 9
Глазков Александр 87 9
Гадарь Дмитрий 26 9
Hope Paul - Хоуп Пол 23 9
Козлов Александр 68 9
Приезжева Антонина 18 9
Данилов Сергей 15 9
Громов Александр 17 9
Устюжанин Дмитрий 50 9
Трапезин Владимир 30 9
Путятинский Сергей 83 9
Натрусов Артем 255 9
Лютиков Виталий 20 9
Кузнецов Станислав 107 9
Лебедь Сергей 13 9
Хлысталова Юлия 9 9
Сирота Юрий 67 9
Демидов Сергей 114 9
Бокова Людмила 81 9
Фокин Валерий 45 9
Палей Лев 47 9
Горбатько Александр 105 9
Остапенко Григорий 27 9
Меденцев Константин 95 9
Трояновский Владимир 62 9
Сычев Артем 67 9
Контемиров Юрий 32 9
Дьяченко Валерий 95 9
Дворкович Аркадий 209 9
Россия - РФ - Российская федерация 135053 343
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 51131 94
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 41201 94
Земля - планета Солнечной системы 10183 76
Европа 21452 63
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16208 43
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13836 43
Россия - ЦФО - Владимирская область - Ковров 146 40
Германия - Федеративная Республика 12431 40
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 334 33
Россия - ДФО - Хабаровский край - Комсомольск-на-Амуре 192 31
Солнце - звезда Солнечной системы 5022 31
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 16465 31
Япония 13141 28
Россия - СФО - Новосибирск 4023 27
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13956 27
Франция - Французская Республика 7707 26
Южная Корея - Республика 6496 26
Украина 7459 25
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2774 25
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1287 23
Италия - Итальянская Республика 4284 21
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1526 20
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13144 20
Израиль 2683 19
Солнечная система - Solar system 2486 19
Индия - Bharat 5286 17
Антарктида - Антарктика - Южный континент - Южный полюс - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией 653 16
Швеция - Королевство 3586 16
Россия - УФО - Челябинская область 1106 16
Азия - Азиатский регион 5317 15
Луна - спутник Земли 1461 14
Россия - ПФО - Мордовия Республика 563 12
США - Калифорния 4560 12
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2773 12
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2446 12
Испания - Королевство 3667 11
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2250 11
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 6965 11
Африка - Африканский регион 3392 11
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5438 187
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 48033 101
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5164 86
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 45681 81
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8372 72
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 22593 69
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 26902 66
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9569 59
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4675 53
Зоология - наука о животных 2489 50
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 3729 50
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1372 47
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4402 41
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 17116 40
Русский язык - День русского языка - 6 июня 10424 35
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1208 35
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Погода 1710 31
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7525 31
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6571 29
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5336 29
Зоология - Животные домашние - Pets 543 29
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 7944 28
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 4633 28
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 15577 25
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 12707 25
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1488 24
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3765 23
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2754 23
Электроэнергетика - Электроснабжение - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1852 23
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3650 23
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 1867 22
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 2956 22
Сельское хозяйство - Растениеводство - фрукты и овощи - Crop production 479 22
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5121 21
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9446 21
Ботаника - Растения - Plantae 964 21
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9144 21
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5304 21
Пищевая промышленность - Рыбная промышленность - рыболовство 485 20
КБ - Конструкторское бюро - Design bureau 275 20
CNews - ZOOM.CNews 1818 53
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11118 44
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2683 24
Nature 802 13
TAdviser - Центр выбора технологий 362 5
CNews RND - R&D.CNews 2273 5
Space Daily 528 4
РИА Новости 852 4
Коммерсантъ - Издательский дом 1604 4
Военно-промышленный курьер 88 4
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 467 3
Ведомости 810 3
NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 317 2
NEWSru.com - Инопресса - Inopressa 92 2
ScienceDaily 400 2
Flight Global 78 2
LiveScience 153 2
Русский космос - Российский космос - Новости космонавтики 60 2
Чудо техники 60 2
N+1 - Издание 149 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5843 2
Washington Profile 142 2
ВГТРК - Россия 24 - телеканал 108 2
SpaceDaily - Space Daily 187 2
AP - Associated Press 1995 2
The Engineer 79 1
Wikipedia - Википедия 458 1
Bloomberg 1205 1
Казахстан Сегодня 308 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 921 1
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 840 1
AppleInsider 392 1
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New Scientist 1447 1
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CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 51 1
Moody's Investors Service 135 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 315 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 65 1
IHS iSuppli 397 1
Piper Jaffray 99 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 563 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 120 11
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 142 9
РАН - Российская академия наук 1780 8
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ЦИАМ имени П.И. Баранова - Центральный институт авиационного моторостроения 29 7
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 239 6
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1418 5
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 545 4
Llano de Chajnantor Observatory - Льяно-де-Чайнантор Обсерватория - Cosmic Background Imager (CBI) 10 4
ЛИИ имени М.М. Громова - Летно-исследовательский институт имени М.М. Громова 17 4
BU - Brown University - Брауновский университет - Университет Брауна 61 3
ГосНИИ ГА - Государственный научно-исследовательский институт гражданской авиации 6 3
Росатом - ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 30 3
РАН ИКИ - Институт космических исследований Российской академии наук 104 3
СПбГМТУ - Санкт-Петербургский государственный морской технический университет - Корабелка - Севмашвтуз 29 2
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 243 2
СибГУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 90 2
РАН ИПМ - Институт прикладной математики имени М.В. Келдыша РАН 31 2
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 216 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 941 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 214 2
University of Delaware - Делавэрский университет - Университет Делавэра - Mount Cuba Astronomical Observatory, MCAG - Астрономическая обсерватория Маунт-Куба 18 2
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 261 2
Росатом ЦНИИАТОМИНФОРМ - Центральный научно-исследовательский институт управления, экономики и информации Министерства атомной промышленности Российской Федерации 26 2
University of Leeds - Лидсский университет - Университет Лидса 54 2
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 88 1
ЮФУ - Южный федеральный университет 56 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 305 1
МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет - Московский автодорожный институт 71 1
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 331 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 182 1
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 75 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 520 1
Квант ФГУП НИИ - Научно-исследовательский институт 12 1
University of London - Лондонский университет - Университет в Лондоне 39 1
НИЦ РКП - Научно-испытательный центр ракетно-космической промышленности 19 1
UGA - University of Georgia - Университет штата Джорджия 31 1
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 68 1
УрГЭУ - Уральский государственный экономический университет 21 1
Военмех БГТУ - Балтийский государственный технический университет им. Д. Ф. Устинова 30 1
NOIRLab NSF - National Optical-Infrared Astronomy Research Laboratory - Kitt Peak National Observatory, KPNO - Национальная обсерватория Китт-Пик - Аризонская обсерватория - McMath–Pierce solar telescope Солнечный телескоп Макмата–Пирса 13 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1923 21
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7653 21
МАКС - Международный авиационно-космический салон 220 17
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1000 11
CNews FORUM Кейсы 172 10
CNews Баттл 64 9
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1170 4
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 334 4
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2287 3
Samsung Forum 14 2
Международный женский день - 8 марта 319 2
Oracle AppsForum 23 2
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 221 2
Softool - Софтул - Софтулийские Игры 90 1
Dell EMC Forum 1 1
Фотофорум 48 1
IBM Бизнес-Форум 4 1
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 72 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 916 1
itSMF - IT Service Management Forum 31 1
Red Dot Design Award 55 1
Intel Developer Forum - IDF 276 1
ERP-Диалоги 3 1
Altair Engineering HyperWorks 1 1
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 73 1
Docflow 146 1
CNews AWARDS - награда 456 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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