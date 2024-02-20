Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого

«ОКБ Сухого» провело летные испытания прототипа БАС вертикального взлета Специалисты «ОКБ Сухого» «Объединенной авиастроительной корпорации» (ПАО «ОАК», входит в госкорпорацию «Ростех

Лучшие роботы-пылесосы с голосовым управлением: выбор ZOOM Polaris PVCR 3900 IQ Home Робот-пылесос швейцарского бренда Polaris предназначен для сухой и влажной уборки. Модель поддерживает двух популярных голосовых помощников: Алису и Марусю. Также робот может озвучивать свои действия на русском языке. Пылесос использует лазерную систе

Создатели истребителей «Сухой» спрятались от ИТ-подрядчика, бросив на полдороге многомиллионный госпроект Самоустранение госзаказчика Как выяснил CNews, авиационная компания «Сухой», известная созданием боевых самолетов марки «Су», оставила незавершенным дорогостоящий

Лучшие электрошвабры для сухой и влажной уборки: выбор ZOOM ственно электрические швабры и паровые швабры. Их объединяет назначение – они используются для уборки поверхностей, покрытых линолеумом, ламинатом, паркетом или плиткой. Электровеник предназначен для сухой уборки и представляет собой облегченный вариант пылесоса. Устройство на длинной рукоятке снабжено движущимися щетками и небольшим пылесборником, в который втягивается пыль и мусор. Его мо

В «Сухом» появится платформа Mail.ru с технологиями машинного обучения, больших данных и интернета вещей .ru Group займется созданием цифровой платформы предиктивной аналитики для «Сухого» (ПАО «Компания “Сухой”»). Платформа планируется к запуску на всех заводах авиастроительной компании, и в ее р

Mail.ru Group создаст для «Сухого» цифровую платформу предиктивной аналитики Mail.ru Group и компания «Сухой» подписали договор, в рамках которого «Mail.ru Цифровые технологии» разработает и внедр

Inline Technologies усовершенствовала систему совместной работы сотрудников «Гражданских самолетов Сухого» Inline Technologies завершила проект по мультимедийному оснащению нового офиса компании «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) и создаваемого в ней центра поддержки заказчиков. В соответствии с техническим заданием Inline Technologies предстояло осуществить перенос существующего в ГСС мультимедийного обор

Как выходцы из Boeing помогли «Сухому» создать «убийцу» ИТ-платформ Lufthansa и Airbus Опыт Boeing на службе «Сухого» Внедряемая в компании «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) ИТ-платформа для эфф

Tanais внедрил СЭД на базе Directum в «Гражданских самолетах Сухого» Tanais автоматизировал процессы делопроизводства и организации совещаний в «Гражданских самолетах Сухого». Все руководители также работают в системе. Более того, они используют мобильное решение Directum Solo, благодаря чему удалось существенно ускорить процессы согласования документов и пр

Orange Business Services снижает траты на связь для сотрудников «Гражданских самолетов Сухого» Orange Business Services объявила о внедрении в компании «Гражданские самолёты Сухого» облачного сервиса Audio & Web Conferencing, предназначенного для организации аудио и web-конференций с возможностью подключения пользователей по всему миру.Возможности сервиса позволяют

«РСи» внедрит систему управления основными данными для «Гражданских самолетов Сухого» Российский системный интегратор «РСи» выиграл конкурс на создание и внедрение корпоративной системы управления основными данными в компании «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС). Об этом CNews сообщили в группе компаний «РСи» (RC Group). В рамках проекта будет создана корпоративная система управления данными ГСС. Каталогизация данных позволит единообразно

«Сухой» вместе с «Техносерв Консалтингом» закладывает основу для развития ИТ-ландшафта Компании «Техносерв Консалтинг» и «Сухой» разрабатывают для авиационного холдинга единую интеграционную платформу. По итогам про

«Борлас» создает систему управления проектами для компании «Сухой» говая группа «Борлас» создает информационную систему управления проектами и программами в компании «Сухой» на базе программного обеспечения Oracle Primavera P6. Об этом CNews сообщили в «Борлас

Компания «Сухой» внедрила единую систему консолидированной отчетности Реорганизованная компания «Сухой» перешла на единый формат финансово-экономической отчетности. Задача снижения издержек

Компания «Сухой» под защитой «Лаборатории Касперского» «Лаборатория Касперского» сообщила о начале сотрудничества с российской авиационной компанией «Сухой». Партнерство компаний стартовало с поставки лицензий защитного ПО для обеспечения комп

«АМТ-Груп» создала ЦОД для «Гражданских самолетов Сухого» Компания «АМТ-Груп» завершила работы по созданию инженерной инфраструктуры центра обработки данных «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) и организовала сервисное обслуживание всех инженерных систем объекта. В рамках проекта специалисты «АМТ-Груп» и подрядных организаций выполнили полный объем работ — от создания ко

«ОКБ Сухого» подстроило ERP-систему под требования холдинга «Сухой» формационной системы управлений (ИСУ) конструкторского бюро в рамках объединения структур холдинга «Сухой» в единое юрлицо. ERP-система ОКБ на базе Oracle E-Business Suite была доработана под н

ОКБ Сухого: "двойная" ИТ-миграция со скоростью звука В холдинге "Сухой" слияние в единое юридическое лицо затронуло 4 компании (управляющую компанию, "ОКБ Сух

Лучшие пылесосы для сухой и влажной уборки. Выбор ZOOM мальный современный моющий пылесос. Поэтому он и попал в наш обзор. К тому же, он может работать не только как моющий (подача моющего раствора и всасывание его с пылью и грязью), но и как пылесос для сухой уборки. Для этого следует извлечь из Karcher SE 5.100 EU резервуары для чистой и грязной воды и установить специальный бумажный мусоросборник (один есть в комплекте поставки). Karcher SE

Сухой лед удешевит производство графена способ дешевого массового производства высококачественных нанолистов графена. Для этого нужен лишь сухой лед и простой производственный процесс. Графен, который состоит из обычного «карандашно

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Выбор ZOOM: лучшие пылесосы для сухой уборки ание кабеля. Радиус действия - 9,2 м. Стоимость - 3,3 тыс. рублей. В целом пылесос довольно простой и не дорогой. Но на сегодня, пожалуй, один из лучших пылесосов-гибридов С аквафильтром Пылесосы для сухой уборки с аквафильтром — спасение для аллергиков. Воздух в таких пылесосах проходит через водный фильтр, оставляя в нем грязь и пыль (вода надежно их удерживает). Далее — фильтр высокой оч

Залежи сухого льда на Марсе меняют его атмосферу Радар орбитальной станции, способный проникать под поверхность планеты, показал в районе Южного полюса большое месторождение сухого льда. Ученые подозревают, что значительная часть углекислого газа испаряется и наполняет атмосферу при увеличении наклона оси. Этот процесс может влиять на стабильность состояния жидкой

Leta защитила персональные данные «Сухого» Компания Leta, оператор типизированных ИТ-услуг, объявила о завершении комплексного проекта по защите персональных данных (ПДн) в компании «Сухой». Внедренная в рамках проекта информационная система персональных данных (ИСПДн) полностью отвечает положениям Федерального закона № 152-ФЗ, соответствующих подзаконных актов и других эле

"Сухой" стал лидером в рейтинге ЦАСТ по реализации продукции военного назначения Компания "Сухой" заняла самую высокую позицию в рейтинге Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) российских предприятий оборонно-промышленного комплекса по выручке от реализации продукции военного н

Выбор ZOOM: лучшие пылесосы для сухой уборки большая – в ней пять моделей. На суд читателей ZOOM.CNews выносится «старшая» модель линейки – Electrolux ZUA 3860. Electrolux ZUA 3860 - флагман линейки UltraActive Electrolux ZUA 3860 – пылесос для сухой уборки, без мешка для сбора пыли. В нем (и во всех моделях UltraActive) реализована так называемая циклонная технология борьбы с пылью и мусором. О принципе работы пылесосов-циклонников Z

Администрация городского округа «Сухой Лог» защитилась от ИТ-угроз с помощью решения Panda Компания Panda Security, производитель «облачных» решений безопасности, объявила о завершении сделки с Администрацией муниципального образования «город Сухой Лог» о покупке решения Panda Security for Business для защиты корпоративной сети от ИТ-угроз. Panda Security for Business представляет собой решение безопасности для конечных пользователе

"Сухой" продолжил программу летных испытаний ПАК ФА в Жуковском ом Жуковском, продолжив, таким образом, программу летных испытаний, сообщает пресс-служба компании "Сухой". Первый вылет ПАК ФА состоялся 29 января 2010 года на аэродроме входящего в холдинг "<

Компания "Сухой" на мировом рынке истребителей вышла на 4-е место т 24,3% (370 самолетов). За ним следуют Eurofighter - 18,4% (280), Chengdu Aircraft - 15,4% (234), «Сухой» - 13,9% (212) и Boeing - 10,4% (159). Доля остальных производителей составит 15,4% (18

"Сухой" получил первый российский компактный суперкомпьютер 30 марта 2010 года в Госкорпорации "Росатом" состоялась передача ОАО "Компания "Сухой" первой компактной суперЭВМ с российским программным обеспечением производительностью 1

"Сухой" представит на авиакосмическом салоне в Чили истребители Су-35 и Су-30МК2 Компания «Сухой» примет участие в 16-м международном авиационно-космическом салоне ФИДАЕ-2010 в Чили в

Иностранные военные эксперты признают превосходство истребителей "Сухого" Как сообщает пресс-служба ОАО "Компания "Сухой" со ссылкой на российские и зарубежные информагентства, Министерство обороны Тайваня оз

Новосибирский завод "Сухого" увеличит в 1,5 раза объем производства в 2010 году Новосибирское авиационное производственное объединение (НАПО), входящее в состав холдинга "Сухой", посетили губернатор области Виктор Толоконский и мэр города Новосибирска Владимир Гор

"Сухой" планирует за 10 лет занять 12% мирового рынка боевых самолетов Как сообщает РБК, корпорация "Сухой" планирует за 10 лет занять 12% мирового рынка боевых самолетов и рассчитывает заработа

Компания "Сухой" выполнила гособоронзаказ 2009 года Компания "Сухой" выполнила государственный оборонный заказ 2009 года по производству новых боевых самолетов, а также ремонту и модернизации авиатехники, стоящей на вооружении ВВС России, сообщает пресс-с

Leta IT-company создала систему антивирусной защиты для «Компании «Сухой» об окончании проекта по построению системы антивирусной защиты в «Авиационной холдинговой компании «Сухой». В новом проекте в качестве технической основы используется комплексное антивирусное р

«Хомнет Консалтинг» оптимизировала работу финансового управления «Авиационной холдинговой компании «Сухой» «Хомнет Консалтинг» оптимизировала работу финансового управления «Авиационной холдинговой компании «Сухой». В рамках очередного проекта создана и внедрена система казначейского исполнения плате

IBS Borlas автоматизировала расчет зарплаты и табельный учет «ОКБ Сухого» ении первого этапа проекта автоматизации процессов расчета заработной платы и табельного учета «ОКБ Сухого». Проект выполнен в рамках внедрения третьей очереди подсистемы «Управление персоналом