Ростех ОАК Сухой Авиационный холдинг ОКБ Сухого Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого
|20.02.2024
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«ОКБ Сухого» провело летные испытания прототипа БАС вертикального взлета
Специалисты «ОКБ Сухого» «Объединенной авиастроительной корпорации» (ПАО «ОАК», входит в госкорпорацию «Ростех
|14.12.2022
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Лучшие роботы-пылесосы с голосовым управлением: выбор ZOOM
Polaris PVCR 3900 IQ Home Робот-пылесос швейцарского бренда Polaris предназначен для сухой и влажной уборки. Модель поддерживает двух популярных голосовых помощников: Алису и Марусю. Также робот может озвучивать свои действия на русском языке. Пылесос использует лазерную систе
|29.06.2021
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Создатели истребителей «Сухой» спрятались от ИТ-подрядчика, бросив на полдороге многомиллионный госпроект
Самоустранение госзаказчика Как выяснил CNews, авиационная компания «Сухой», известная созданием боевых самолетов марки «Су», оставила незавершенным дорогостоящий
|09.04.2020
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Лучшие электрошвабры для сухой и влажной уборки: выбор ZOOM
ственно электрические швабры и паровые швабры. Их объединяет назначение – они используются для уборки поверхностей, покрытых линолеумом, ламинатом, паркетом или плиткой. Электровеник предназначен для сухой уборки и представляет собой облегченный вариант пылесоса. Устройство на длинной рукоятке снабжено движущимися щетками и небольшим пылесборником, в который втягивается пыль и мусор. Его мо
|13.02.2020
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В «Сухом» появится платформа Mail.ru с технологиями машинного обучения, больших данных и интернета вещей
.ru Group займется созданием цифровой платформы предиктивной аналитики для «Сухого» (ПАО «Компания “Сухой”»). Платформа планируется к запуску на всех заводах авиастроительной компании, и в ее р
|13.02.2020
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Mail.ru Group создаст для «Сухого» цифровую платформу предиктивной аналитики
Mail.ru Group и компания «Сухой» подписали договор, в рамках которого «Mail.ru Цифровые технологии» разработает и внедр
|18.07.2019
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Inline Technologies усовершенствовала систему совместной работы сотрудников «Гражданских самолетов Сухого»
Inline Technologies завершила проект по мультимедийному оснащению нового офиса компании «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) и создаваемого в ней центра поддержки заказчиков. В соответствии с техническим заданием Inline Technologies предстояло осуществить перенос существующего в ГСС мультимедийного обор
|21.06.2019
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Как выходцы из Boeing помогли «Сухому» создать «убийцу» ИТ-платформ Lufthansa и Airbus
Опыт Boeing на службе «Сухого» Внедряемая в компании «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) ИТ-платформа для эфф
|29.10.2018
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Tanais внедрил СЭД на базе Directum в «Гражданских самолетах Сухого»
Tanais автоматизировал процессы делопроизводства и организации совещаний в «Гражданских самолетах Сухого». Все руководители также работают в системе. Более того, они используют мобильное решение Directum Solo, благодаря чему удалось существенно ускорить процессы согласования документов и пр
|30.03.2017
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Orange Business Services снижает траты на связь для сотрудников «Гражданских самолетов Сухого»
Orange Business Services объявила о внедрении в компании «Гражданские самолёты Сухого» облачного сервиса Audio & Web Conferencing, предназначенного для организации аудио и web-конференций с возможностью подключения пользователей по всему миру.Возможности сервиса позволяют
|08.04.2016
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«РСи» внедрит систему управления основными данными для «Гражданских самолетов Сухого»
Российский системный интегратор «РСи» выиграл конкурс на создание и внедрение корпоративной системы управления основными данными в компании «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС). Об этом CNews сообщили в группе компаний «РСи» (RC Group). В рамках проекта будет создана корпоративная система управления данными ГСС. Каталогизация данных позволит единообразно
|05.12.2014
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«Сухой» вместе с «Техносерв Консалтингом» закладывает основу для развития ИТ-ландшафта
Компании «Техносерв Консалтинг» и «Сухой» разрабатывают для авиационного холдинга единую интеграционную платформу. По итогам про
|15.07.2014
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«Борлас» создает систему управления проектами для компании «Сухой»
говая группа «Борлас» создает информационную систему управления проектами и программами в компании «Сухой» на базе программного обеспечения Oracle Primavera P6. Об этом CNews сообщили в «Борлас
|03.06.2014
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Компания «Сухой» внедрила единую систему консолидированной отчетности
Реорганизованная компания «Сухой» перешла на единый формат финансово-экономической отчетности. Задача снижения издержек
|03.02.2014
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Компания «Сухой» под защитой «Лаборатории Касперского»
«Лаборатория Касперского» сообщила о начале сотрудничества с российской авиационной компанией «Сухой». Партнерство компаний стартовало с поставки лицензий защитного ПО для обеспечения комп
|17.06.2013
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«АМТ-Груп» создала ЦОД для «Гражданских самолетов Сухого»
Компания «АМТ-Груп» завершила работы по созданию инженерной инфраструктуры центра обработки данных «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) и организовала сервисное обслуживание всех инженерных систем объекта. В рамках проекта специалисты «АМТ-Груп» и подрядных организаций выполнили полный объем работ — от создания ко
|15.04.2013
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«ОКБ Сухого» подстроило ERP-систему под требования холдинга «Сухой»
формационной системы управлений (ИСУ) конструкторского бюро в рамках объединения структур холдинга «Сухой» в единое юрлицо. ERP-система ОКБ на базе Oracle E-Business Suite была доработана под н
|27.03.2013
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ОКБ Сухого: "двойная" ИТ-миграция со скоростью звука
В холдинге "Сухой" слияние в единое юридическое лицо затронуло 4 компании (управляющую компанию, "ОКБ Сух
|10.04.2012
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Лучшие пылесосы для сухой и влажной уборки. Выбор ZOOM
мальный современный моющий пылесос. Поэтому он и попал в наш обзор. К тому же, он может работать не только как моющий (подача моющего раствора и всасывание его с пылью и грязью), но и как пылесос для сухой уборки. Для этого следует извлечь из Karcher SE 5.100 EU резервуары для чистой и грязной воды и установить специальный бумажный мусоросборник (один есть в комплекте поставки). Karcher SE
|29.03.2012
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Сухой лед удешевит производство графена
способ дешевого массового производства высококачественных нанолистов графена. Для этого нужен лишь сухой лед и простой производственный процесс. Графен, который состоит из обычного «карандашно
|27.01.2012
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Влажное дело. ZOOM.CNews обозревает «зимнюю» климатическую технику
тся хорошо и работается лучше. Вся эта пространная подводка — к тому, что мы подобрали для вас немного нужных и приличных «климатических гаджетов» — увлажнителей. Ведь зимой воздух в помещениях очень сухой, и многим это доставляет массу проблем и неудобств. Наслаждайтесь и вспоминайте добрым словом дружественный ZOOM.CNews. Влажная традиция Наряду с обогревателем, увлажнитель — главный зимн
|20.05.2011
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Выбор ZOOM: лучшие пылесосы для сухой уборки
ание кабеля. Радиус действия - 9,2 м. Стоимость - 3,3 тыс. рублей. В целом пылесос довольно простой и не дорогой. Но на сегодня, пожалуй, один из лучших пылесосов-гибридов С аквафильтром Пылесосы для сухой уборки с аквафильтром — спасение для аллергиков. Воздух в таких пылесосах проходит через водный фильтр, оставляя в нем грязь и пыль (вода надежно их удерживает). Далее — фильтр высокой оч
|25.04.2011
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Залежи сухого льда на Марсе меняют его атмосферу
Радар орбитальной станции, способный проникать под поверхность планеты, показал в районе Южного полюса большое месторождение сухого льда. Ученые подозревают, что значительная часть углекислого газа испаряется и наполняет атмосферу при увеличении наклона оси. Этот процесс может влиять на стабильность состояния жидкой
|11.03.2011
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Leta защитила персональные данные «Сухого»
Компания Leta, оператор типизированных ИТ-услуг, объявила о завершении комплексного проекта по защите персональных данных (ПДн) в компании «Сухой». Внедренная в рамках проекта информационная система персональных данных (ИСПДн) полностью отвечает положениям Федерального закона № 152-ФЗ, соответствующих подзаконных актов и других эле
|19.07.2010
|"Сухой" поставит Индонезии 30 Superjet-100
|11.06.2010
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"Сухой" стал лидером в рейтинге ЦАСТ по реализации продукции военного назначения
Компания "Сухой" заняла самую высокую позицию в рейтинге Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) российских предприятий оборонно-промышленного комплекса по выручке от реализации продукции военного н
|11.06.2010
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Выбор ZOOM: лучшие пылесосы для сухой уборки
большая – в ней пять моделей. На суд читателей ZOOM.CNews выносится «старшая» модель линейки – Electrolux ZUA 3860. Electrolux ZUA 3860 - флагман линейки UltraActive Electrolux ZUA 3860 – пылесос для сухой уборки, без мешка для сбора пыли. В нем (и во всех моделях UltraActive) реализована так называемая циклонная технология борьбы с пылью и мусором. О принципе работы пылесосов-циклонников Z
|25.05.2010
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Администрация городского округа «Сухой Лог» защитилась от ИТ-угроз с помощью решения Panda
Компания Panda Security, производитель «облачных» решений безопасности, объявила о завершении сделки с Администрацией муниципального образования «город Сухой Лог» о покупке решения Panda Security for Business для защиты корпоративной сети от ИТ-угроз. Panda Security for Business представляет собой решение безопасности для конечных пользователе
|30.04.2010
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"Сухой" продолжил программу летных испытаний ПАК ФА в Жуковском
ом Жуковском, продолжив, таким образом, программу летных испытаний, сообщает пресс-служба компании "Сухой". Первый вылет ПАК ФА состоялся 29 января 2010 года на аэродроме входящего в холдинг "<
|27.04.2010
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Компания "Сухой" на мировом рынке истребителей вышла на 4-е место
т 24,3% (370 самолетов). За ним следуют Eurofighter - 18,4% (280), Chengdu Aircraft - 15,4% (234), «Сухой» - 13,9% (212) и Boeing - 10,4% (159). Доля остальных производителей составит 15,4% (18
|31.03.2010
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"Сухой" получил первый российский компактный суперкомпьютер
30 марта 2010 года в Госкорпорации "Росатом" состоялась передача ОАО "Компания "Сухой" первой компактной суперЭВМ с российским программным обеспечением производительностью 1
|19.03.2010
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"Сухой" представит на авиакосмическом салоне в Чили истребители Су-35 и Су-30МК2
Компания «Сухой» примет участие в 16-м международном авиационно-космическом салоне ФИДАЕ-2010 в Чили в
|12.03.2010
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Иностранные военные эксперты признают превосходство истребителей "Сухого"
Как сообщает пресс-служба ОАО "Компания "Сухой" со ссылкой на российские и зарубежные информагентства, Министерство обороны Тайваня оз
|11.03.2010
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Новосибирский завод "Сухого" увеличит в 1,5 раза объем производства в 2010 году
Новосибирское авиационное производственное объединение (НАПО), входящее в состав холдинга "Сухой", посетили губернатор области Виктор Толоконский и мэр города Новосибирска Владимир Гор
|02.03.2010
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"Сухой" планирует за 10 лет занять 12% мирового рынка боевых самолетов
Как сообщает РБК, корпорация "Сухой" планирует за 10 лет занять 12% мирового рынка боевых самолетов и рассчитывает заработа
|28.01.2010
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Компания "Сухой" выполнила гособоронзаказ 2009 года
Компания "Сухой" выполнила государственный оборонный заказ 2009 года по производству новых боевых самолетов, а также ремонту и модернизации авиатехники, стоящей на вооружении ВВС России, сообщает пресс-с
|09.09.2009
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Leta IT-company создала систему антивирусной защиты для «Компании «Сухой»
об окончании проекта по построению системы антивирусной защиты в «Авиационной холдинговой компании «Сухой». В новом проекте в качестве технической основы используется комплексное антивирусное р
|13.08.2009
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«Хомнет Консалтинг» оптимизировала работу финансового управления «Авиационной холдинговой компании «Сухой»
«Хомнет Консалтинг» оптимизировала работу финансового управления «Авиационной холдинговой компании «Сухой». В рамках очередного проекта создана и внедрена система казначейского исполнения плате
|09.04.2009
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IBS Borlas автоматизировала расчет зарплаты и табельный учет «ОКБ Сухого»
ении первого этапа проекта автоматизации процессов расчета заработной платы и табельного учета «ОКБ Сухого». Проект выполнен в рамках внедрения третьей очереди подсистемы «Управление персоналом
|30.09.2008
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"Сухой" к 2025г. планирует увеличить объем производства до $4 млрд. в год
ОАО "Авиационная холдинговая компания "Сухой" (АХК "Сухой") к 2025г. планирует увеличить объем производства авиатехники до $4
Ростех и организации, системы, технологии, персоны:
|Дюбанов Анатолий 95 16
|Путин Владимир 2985 15
|Соколов Алексей 133 15
|Погосян Михаил 21 14
|Марковский Роман 26 12
|Соколов Олег 51 11
|Ступин Евгений 28 11
|Емельченков Сергей 128 10
|Аитов Тимур 197 10
|Андрианов Павел 84 9
|Ковалев Денис 16 9
|Белоусов Максим 100 9
|Глазков Александр 87 9
|Гадарь Дмитрий 26 9
|Hope Paul - Хоуп Пол 23 9
|Козлов Александр 68 9
|Приезжева Антонина 18 9
|Данилов Сергей 15 9
|Громов Александр 17 9
|Устюжанин Дмитрий 50 9
|Трапезин Владимир 30 9
|Путятинский Сергей 83 9
|Натрусов Артем 255 9
|Лютиков Виталий 20 9
|Кузнецов Станислав 107 9
|Лебедь Сергей 13 9
|Хлысталова Юлия 9 9
|Сирота Юрий 67 9
|Демидов Сергей 114 9
|Бокова Людмила 81 9
|Фокин Валерий 45 9
|Палей Лев 47 9
|Горбатько Александр 105 9
|Остапенко Григорий 27 9
|Меденцев Константин 95 9
|Трояновский Владимир 62 9
|Сычев Артем 67 9
|Контемиров Юрий 32 9
|Дьяченко Валерий 95 9
|Дворкович Аркадий 209 9
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