В «Сухом» появится платформа Mail.ru с технологиями машинного обучения, больших данных и интернета вещей

Компания «Сухой» внедрит в работу своих предприятий цифровую платформу предиктивной аналитики, разработанную Mail.ru Group. Вместе с ней она начнет использовать технологию компьютерного зрения Vision с целью мониторинга всех производственных процессов. Интеграция систем будет завершена во II квартале 2020 г.



«Цифровизация» авиаконструктора

Российский холдинг Mail.ru Group займется созданием цифровой платформы предиктивной аналитики для «Сухого» (ПАО «Компания “Сухой”»). Платформа планируется к запуску на всех заводах авиастроительной компании, и в ее работе будут задействованы технологии машинного обучения, больших данных и промышленного интернета вещей.

Как сообщили CNews представители холдинга, разработку платформы проведут специалисты «Mail.ru цифровые технологии» – нового подразделения холдинга, созданного весной 2019 г. и занимающегося поставками корпоративных ИТ-решений. Данное направление бизнеса Mail.ru Group возглавляет бывший гендиректор SAP СНГ Павел Гонтарев.

Mail.ru Group планирует интегрировать свою платформу в инфраструктуру «Сухого» за несколько месяцев

Сроки запуска платформы на заводах «Сухого» установлены – она начнет работу во II квартале 2020 г.

Необходимость внедрения платформ

Переход «Сухого» к использованию платформы предиктивной аналитики предположительно позволит централизованно собирать сведения о производственных процессах из информационных систем на предприятиях компании, а также обрабатывать данные, поступающие с производственного оборудования. Вся собранная информация в дальнейшем даст возможность прогнозировать работоспособность станков и осуществлять их предиктивное обслуживание. Одним из следствий этого должно стать снижение производственных затрат.

Некоторые технические особенности

Вместе с платформой предиктивной аналитики в работу «Сухого» будет внедрена технология компьютерного зрения Vision, которая будет обеспечивать мониторинг всех производственных процессов на предприятиях компании. Всю собранную информацию компания планирует размещать в своем частном облаке, созданном на основе технологии Mail.ru Private Cloud.

По словам директора по развитию «Сухого» Елены Барболиной, все это станет пилотным проектом компании в сфере цифровизации производства и управленческих процессов.

Новое подразделение Mail.ru Group

Направление «Mail.ru цифровые технологии», существующее немногим меньше года, предлагает своим клиентам пять основных продуктов. Как пишут «Ведомости», это в первую очередь разработанная холдингом база данных Tarantool и сервисы для анализа больших данных заказчиков (как в случае с «Сухим»). Список также включает корпоративные социальные сети и средства передачи сообщений (мессенджер и электронная почта).

По словам Павла Гонтарева, в течение ближайших четырех лет «Mail.ru цифровые технологии» планируют догнать по уровню доходов российские подразделения мировых ИТ-компаний.

Некоторые факты о «Сухом»

ПАО «Компания “Сухой”» – это российская авиационная компания, занимающаяся разработкой, производством, а также послепродажным обслуживанием боевых и гражданских самолетов. Помимо этого, компания производит обучение летного персонала. Названа в честь советского авиаконструктора Павла Сухого.

«Компания “Сухой”» является головной компанией холдинга «Сухой», в состав которого также входит Опытно-конструкторского бюро Сухого (ОКБ Сухого) – одно из основных российских предприятий, разрабатывающих авиационную технику. Холдингу принадлежат 50% + 23 акции ОКБ.