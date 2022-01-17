VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений

Tarantool - это платформа in-memory вычислений с гибкой схемой данных для эффективного создания высоконагруженных приложений.

Tarantool сочетает в себе сервер приложений, гибридное хранилище с гибкой схемой данных и мощные средства масштабирования. Он позволяет реализовать множество архитектурных паттернов высоконагруженных сервисов: от key-value хранилища до распределённого транзакционного кэша и интегрировать их в ИТ-инфраструктуру. Tarantool - это передовая экспертиза Mail.Ru Group плюс лучшие идеи и поддержка от сообщества разработчиков.

Tarantool позволяет реализовать множество решений по хранению и интеграции данных: от простого in-memory key-value хранилища до высокоскоростного отказоустойчивого кэша и систем enterprise-уровня, таких как Client-360. Tarantool предоставляет готовые компоненты для развертывания, администрирования, обеспечения безопасности и интеграции создаваемых бизнес-решений с ИТ-инфраструктурой. Таким образом сокращается time-to-market и стоимость готового решения. Премиальная поддержка и SLA от вендора позволяют использовать Tarantool для mission-critical сервисов.

