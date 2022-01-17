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VK Mail.ru Tarantool платформа in‑memory вычислений

VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений

Tarantool - это платформа in-memory вычислений с гибкой схемой данных для эффективного создания высоконагруженных приложений.

Tarantool сочетает в себе сервер приложений, гибридное хранилище с гибкой схемой данных и мощные средства масштабирования. Он позволяет реализовать множество архитектурных паттернов высоконагруженных сервисов: от key-value хранилища до распределённого транзакционного кэша и интегрировать их в ИТ-инфраструктуру. Tarantool - это передовая экспертиза Mail.Ru Group плюс лучшие идеи и поддержка от сообщества разработчиков.

Tarantool позволяет реализовать множество решений по хранению и интеграции данных: от простого in-memory key-value хранилища до высокоскоростного отказоустойчивого кэша и систем enterprise-уровня, таких как Client-360. Tarantool предоставляет готовые компоненты для развертывания, администрирования, обеспечения безопасности и интеграции создаваемых бизнес-решений с ИТ-инфраструктурой. Таким образом сокращается time-to-market и стоимость готового решения. Премиальная поддержка и SLA от вендора позволяют использовать Tarantool для mission-critical сервисов.
 


17.01.2022 VK запустила облачный сервис для тестирования СУБД Tarantool без установки на компьютер
17.01.2022 Tarantool запускает тестовую версию платформы
09.11.2021 Банк «Открытие» на порядок ускорит работу клиентских сервисов с помощью платформы Tarantool
30.09.2021 «Mail.ru Цифровые технологии» выпустила обновленную версию Tarantool Data Grid
28.09.2021 Власти Москвы строят систему распознавания лиц на Linux Ubuntu и СУБД Tarantool
03.09.2021 Состоялся релиз новой версии платформы in-memory вычислений Tarantool
27.08.2021 Платформа Tarantool от Mail.ru Group заработала на новом поколении Mac
22.07.2021 Пользователи Tarantool смогут разворачивать кластеры из 1000 экземпляров в несколько кликов
01.06.2021 Mail.ru Group начала сертифицировать специалистов по Tarantool
23.03.2021 Кеш на базе Tarantool ускорил работу мобильного приложения Yota втрое
02.03.2021 ВТБ внедряет российскую СУБД Tarantool
02.03.2021 ВТБ внедрит разработанную Mail.ru Group платформу Tarantool
24.12.2020 Руководитель направления виртуализации в Parallels стал техническим директором Tarantool
10.12.2020 Газпромбанк с помощью Tarantool ускорил работу внутренних систем в 50 раз
01.12.2020 Mail.ru Group выводит надежность платформы Tarantool на новый уровень
13.11.2020 Mail.ru Group запустила программу обучения работе с Tarantool
16.09.2020 Mail.ru заплатила 300 миллионов, чтобы СУБД Tarantool захватила мир
28.11.2019 Nokia разработала модуль автоматизации для Integrated Operations Center на базе Tarantool
01.10.2019 Mail.ru Group запускает Tarantool Data Grid
20.09.2019 Tarantool представил opensource-решение для поддержки Kubernetes
13.09.2019 Tarantool запускает платформу для разработки бизнес-приложений Cartridge
09.09.2019 Главный архитектор СУБД Tarantool ушел из Mail.ru и заявил о «распаде команды»
28.02.2019 Tarantool стал основным хранилищем данных в WFM-решениях от «Базис ИТ»
11.02.2019 Yota реализовала кэширование данных на платформе Tarantool
23.10.2018 «Билайн» внедрил единую платформу коммуникаций с клиентами на базе СУБД «Tarantool»
16.08.2018 «Альфа-Банк» внедрил платформу для инвестиционного бизнеса на базе Tarantool
16.08.2018 Альфа-банк внедрил российскую СУБД Tarantool
25.07.2018 Директором по ИТ в Mail.Ru Group стал главный по СУБД Tarantool
23.07.2018 «Аэрофлот» внедрил российскую СУБД Tarantool
23.07.2018 «Аэрофлот» внедрил СУБД Tarantool для работы с большими данными
15.05.2018 Mail.Ru Group выпустила распределенную версию СУБД Tarantool
25.04.2018 Mail.Ru Group создала на базе Tarantool платформу безналичных денежных переводов для Mastercard
01.02.2018 «Сетелем Банк» внедрил систему BASIS.WFM на базе СУБД Tarantool
15.09.2017 «Мегафон» запустил систему контроля оборудования и качества связи на СУБД Tarantool
07.06.2017 Tarantool будет использоваться в системе быстрой аналитики Informatica
31.05.2017 «АйТеко» и Mail.Ru Group представили программную IIoT-платформу на базе технологий Tarantool
18.05.2017 Mail.Ru Group представила СУБД Tarantool с поддержкой языка SQL
18.05.2017 СУБД Mail.ru Tarantool внедрила SQL, чтобы «реально отъесть долю» у Oracle
17.04.2017 В Tarantool появилась система репликации из Oracle
03.04.2017 Mail.Ru Group выводит Tarantool на рынок США

Публикаций - 110, упоминаний - 173

VK упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

VK - Mail.ru Group 2991 87
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 199 39
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7646 21
Oracle Corporation 5960 21
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 1954 14
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6423 14
Yota - Скартел - WiMAX Holding 749 12
VK - Mail.ru Цифровые технологии 47 12
Microsoft Corporation 22273 9
5769 7
1С-ИжТиСи 22 6
1С-Битрикс - Bitrix 421 6
Google LLC 10045 5
Amazon Inc - Amazon.com 2614 5
Yandex - Яндекс 4900 5
Восход ФГБУ НИИ 514 5
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5393 5
Onsec - Wallarm (Валарм) 34 5
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8231 5
IBM - International Business Machines Corp 8863 5
IBS - ИБС ИТ Услуги 1443 4
Informatica 107 4
DIS Group - Data Integration Software - Дата Интегрэйшн Софтвер 87 4
GitHub 476 4
ИКС холдинг - Интеллектуальные Компьютерные Системы 195 4
SAP SE 4506 4
Apple Inc 10513 4
AT Consulting - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 320 4
Meta Platforms - Facebook 4205 3
Greenplum 30 3
ДОК 82 3
Ramax - Рамакс 75 3
Alibaba Group 349 3
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 279 3
Polymatica - Полиматика 45 3
ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 49 3
Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 174 3
Yadro - КНС Групп 182 2
Ростех - Ростехнологии 2484 2
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1101 2
Avito - Авито 217 18
Qiwi 862 10
Аэрофлот 636 9
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1667 9
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2062 8
Альфа-Банк 1449 7
ГПБ - Газпромбанк 832 6
Газпром ПАО 936 4
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 822 4
Wildberries - Вайлдберриз 175 4
Магнит - Сеть магазинов 383 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5111 3
О2О Delivery club 166 3
Ситимобил - Служба такси 133 3
Danone - Данон 69 2
ВТБ - ВТБ24 650 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 353 2
Открытие ФК 2332 2
X5 Group 679 2
Россети ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 248 2
Мотовилихинские заводы - Мотовилиха 12 2
Societe Generale - Росбанк 434 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 974 2
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 762 2
Почта России ПАО 1839 2
РЖД - Российские железные дороги 1429 2
Auchan Holding - Ашан 179 2
X5 Group - Пятёрочка 299 2
AliExpress 318 1
ОКБ - Объединенное кредитное бюро 74 1
ВТБ Страхование 61 1
Еврохим МХК 70 1
Газпромнефть-Аэро 7 1
ЕПК - Европейская подшипниковая корпорация 9 1
Cetelem - Сетелем Банк 28 1
Восток-Сервис ГК 12 1
Global CIO 37 1
Газпром нефть Технопарк 1 1
Сбер - СберАвто 18 1
PMI - Philip Morris International - ФМИ - Филип Моррис Интернэшнл 69 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7808 8
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2403 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2241 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1986 3
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2667 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1197 3
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1422 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2434 2
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 73 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 10042 2
Президент Российской Федерации 3352 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1295 2
Правительство РФ 7582 2
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 177 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2119 2
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 68 1
Минспорта РФ - Министерство спорта Российской Федерации 51 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 75 1
Ростуризм - Федеральное агентство по туризму 56 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1297 1
Управление делами президента Российской Федерации 91 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры 147 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 275 1
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 571 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 230 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3121 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества 401 1
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 1590 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 815 1
Федеральное собрание Российской Федерации 162 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 865 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1881 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2117 1
Linux Foundation 166 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 223 1
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Единая Россия - Политическая партия 243 1
CNCF - Cloud Native Computing Foundation 20 1
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Германия - Федеративная Республика 8507 3
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Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1162 2
Россия - ЮФО - Республика Крым 713 2
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Россия - УФО - Челябинская область 918 2
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 649 2
Россия - ЦФО - Калужская область 754 2
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Россия - СЗФО - Вологодская область 490 2
Россия - ЦФО - Рязанская область 408 1
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 2736 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 882 1
Китай - Тайвань 1861 1
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 387 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1957 1
Грузия 1053 1
Того - Тоголезская Республика 22670 1
Узбекистан - Республика 1271 1
Испания - Королевство 2821 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимир 217 1
Казахстан - Республика 4418 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 12922 1
Финляндия - Финляндская Республика 1717 1
Европа Восточная 2902 1
Франция - Французская Республика 5497 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2014 1
Россия - СФО - Новосибирск 3217 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1418 1
США - Калифорния - Кремниевая долина 640 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 11630 9
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 11389 9
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2995 7
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 8746 6
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2514 4
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 1030 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 1062 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1610 2
UGC - User-generated content - Пользовательский контент- сайты с пользовательским контентом 19 2
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1935 2
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 1788 2
Экономический эффект 626 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2392 1
Субсидия - Subsidium - Выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 284 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 1080 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 175 1
Факторинг - factoring - комплекс финансовых услуг для производителей и поставщиков 104 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 198 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 1728 1
Доктрина информационной безопасности России 15 1
Спам - Spam 484 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 1882 1
ФОТ - Фонд оплаты труда 70 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 510 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 3191 1
Образование в России 326 1
Ведомости 334 2
Коммерсантъ - Издательский дом 850 2
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 570 1
Thomson Reuters - Рейтер 5723 1
WSJ - The Wall Street Journal 1221 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 43 1
Sports.ru 18 1
Vc.ru - Виси.ру 17 1
Gartner 3286 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3133 2
IDC - International Data Corporation 4610 1
IDC Russia - IDC Россия 161 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1152 4
NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 296 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 429 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 560 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 601 1
РАН - Российская академия наук 1338 1
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