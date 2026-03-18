VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений

VK Tech добавила функцию автоматического охлаждения данных в Tarantool Column Store VK Tech добавила механизм автоматического охлаждения данных в Tarantool Column Store — колоночную in-memory СУБД для мгновенной обработки и анализа данных

VK Tech открывает исходный код Java-коннектора для Tarantool VK Tech открывает исходный код коннектора Tarantool Java EE и переименовывает его в Tarantool Java SDK. Дистрибутив станет досту

VK Tech открывает исходный код Java-коннектора для Tarantool VK Tech открывает исходный код коннектора Tarantool Java EE и переименовывает его в Tarantool Java SDK. Дистрибутив станет досту

VK Tech представила новую версию Tarantool DB В новой версии высокопроизводительной базы данных Tarantool DB 3.0 появился механизм «охлаждения данных» — технология обеспечивает разгрузку ос

Tarantool от VK Tech подтвердила соответствие требованиям ФСТЭК России Решение для обработки и хранения данных Tarantool (СУБД Tarantool Plus), разработанное VK Tech, обновило сертификат соответств

ПО Tarantool прошло сертификацию ФСТЭК ПО для хранения и обработки данных Tarantool успешно прошло испытания в системе сертификации ФСТЭК России. Сертификат №4727 действует до октября 2028 г. Документ подтверждает, что продукты Tarantool соответствуют требован

Подтверждена совместимость ОС Astra Linux и платформы Tarantool я VK Tech (ООО «ВК Цифровые Технологии») сообщают об успешном завершении комплексного тестирования совместимости защищенной ОС Astra Linux Special Edition 1.7 и промежуточного ПО для работы с данными Tarantool 2.11. Технология in‑memory, лежащая в основе Tarantool, предполагает хранение и обработку данных прямо в оперативной памяти, что дает бизнесу ряд важных преимуществ. В их числе

СПбМТСБ и VK Tech внедряют технологии Tarantool в процессы биржевой торговли и клиринга ализации проекта создания новых системы электронных торгов и системы клиринга для использования на срочном рынке СПбМТСБ. В основе решения лежит ПО промежуточного слоя для хранения и обработки данных Tarantool. Проект призван перевести на качественно новый уровень характеристики программно-технического комплекса СПбМТСБ, применяемого для осуществления организованных торгов и проведения клир

Cистема управления доступом RooX UIDM стала совместимой с решением VK для высоконагруженных систем Компания RooX обновила систему управления аутентификацией и авторизацией RooX UIDM. Теперь решение совместимо с ПО промежуточного слоя для обработки данных Tarantool. Это позволит клиентам обрабатывать информацию о сессиях и профилях пользователей в оперативной памяти, что существенно ускоряет процесс без дополнительных расходов на вычислительные

VK расширила инструменты аналитики и безопасности в Tarantool VK представила версию Tarantool 2.11, в которой добавлены функции повышения производительности и стабильности обраб

Технологии VK помогут сократить время вывода цифровых продуктов на рынок VK запустила Tarantool Kubernetes Operator — решение для автоматизации запуска и использования платформы Tarantool при разработке современных приложений. Новый инструмент позволяет проще управлять ИТ

Разработчик российской in-memory СУБД усилил безопасность платформы VK представила масштабное обновление платформы in-memory-вычислений Tarantool. Теперь технология доступна в трех версиях: версия с открытым исходным кодом для вс

VK представила обновление платформы Tarantool VK представила масштабное обновление платформы in-memory-вычислений Tarantool. Теперь технология доступна в трех версиях: версия с открытым исходным кодом для вс

Технологии VK помогли «Мегафону» запустить первую мультиподписку лярные цифровые сервисы. С помощью платформы in-memory-вычислений (вычислений в оперативной памяти) Tarantool и технологий Nexign Microservices Framework компания включила в «Мегафон плюс» разл

Технология VK помогла «ВТБ онлайн» создать единую витрину управления данными клиентов видеть, какая информация о нем есть у банка, и самостоятельно добавлять, удалять или корректировать ее в личном кабинете «ВТБ онлайн». Сервисом пользуются больше 11 млн человек по всей России. Также Tarantool помог интегрировать банковские системы ВТБ с цифровым профилем гражданина на «Госуслугах» и с системой межведомственного электронного взаимодействия. Это позволяет клиенту при оформле

VK запустила облачный сервис для тестирования СУБД Tarantool без установки на компьютер Облачный Tarantool VK «Цифровые технологии» запустила облачный сервис Try.Tarantool, на котором

Tarantool запускает тестовую версию платформы «VK Цифровые технологии» запускает новый облачный сервис Try.Tarantool, который поможет новым пользователям познакомиться с функциональностью платформы in

Банк «Открытие» на порядок ускорит работу клиентских сервисов с помощью платформы Tarantool строго обмена данными между корневыми системами и цифровыми банковскими продуктами. Решение на базе Tarantool Data Grid позволит банку «Открытие» ускорить отображение информации в сервисах в тр

«Mail.ru Цифровые технологии» выпустила обновленную версию Tarantool Data Grid «Mail.ru Цифровые технологии» выпустила вторую версию Tarantool Data Grid. В новой версии повысилась надежность и производительность платформы, а т

Власти Москвы строят систему распознавания лиц на Linux Ubuntu и СУБД Tarantool ь видео в реальном времени и изучать архивы записей могли порядка 10 тыс. сотрудников органов исполнительной власти и 6 тыс. представителей правоохранительных органов. Распознавание будет на Ubuntu и Tarantool В техзадании на модернизацию ЕЦХД отмечается, что подсистема аутентификации по лицу в качестве ОС станет использовать Ubuntu — основанный на Debian свободный дистрибутив GNU/Linux, ра

Состоялся релиз новой версии платформы in-memory вычислений Tarantool Платформа in-memory вычислений Tarantool версии 2.8.2 стала доступна для пользователей. В новом релизе платформа стала надежнее и проще в работе: появился собственный инструмент для автоматической смены конфигурации кластера

Платформа Tarantool от Mail.ru Group заработала на новом поколении Mac Разработчики получили возможность создавать кластерные приложения на Tarantool на чипах M1 от Apple. Теперь платформу in-memory вычислений можно запускать на комп

Пользователи Tarantool смогут разворачивать кластеры из 1000 экземпляров в несколько кликов Платформа in-memory вычислений Tarantool продолжает наращивать функциональность: теперь компании смогут разворачивать кластеры из 1000 экземпляров по одной команде. Количество экземпляров в кластерах, которые можно разворачи

Mail.ru Group начала сертифицировать специалистов по Tarantool Mail.ru Group представила официальную программу сертификации по Tarantool. Сертификаты получат специалисты, прошедшие тренинги и подтвердившие экспертизу по работе с технологиями in-memory вычислений. Тренинги Tarantool нацелены на разработчиков, арх

Кеш на базе Tarantool ускорил работу мобильного приложения Yota втрое Yota в три раза сократила время отклика мобильного приложения с помощью платформы in-memory-вычислений Tarantool. Технология также помогает оператору быстрее выпускать новые продукты для клиентов на рынок. Чтобы ускорить запуск и работу мобильного приложения для клиентов оператора, в Yota реализ

ВТБ внедряет российскую СУБД Tarantool Внедрение отечественной СУБД ВТБ планирует внедрить в свою инфраструктуру российскую платформу Tarantool для быстрой обработки данных в оперативной памяти. Об этом CNews рассказали в Mail.

ВТБ внедрит разработанную Mail.ru Group платформу Tarantool ля повышения скорости и качества работы клиентских сервисов внедрит в свою инфраструктуру платформу Tarantool. Платформа для быстрой обработки данных в оперативной памяти разработана специалист

Руководитель направления виртуализации в Parallels стал техническим директором Tarantool объявила о назначении Алексея Корякина техническим директором (CTO) платформы in-memory вычислений Tarantool. В новой должности он будет отвечать за стратегию и технологическое развитие платфо

Газпромбанк с помощью Tarantool ускорил работу внутренних систем в 50 раз огии» запустили совместно с Газпромбанком высокопроизводительную платформу доступа к данным на базе Tarantool Data Grid. Платформа обеспечила сотрудникам банка моментальный доступ к данным клие

Mail.ru Group выводит надежность платформы Tarantool на новый уровень Mail.ru Group представила синхронную репликацию в платформе in-memory вычислений Tarantool. Она обеспечивает дополнительный уровень надежности хранения критически важной информации для крупных компаний. Репликация — это дублирование данных из основного источника в хранилища

Mail.ru Group запустила программу обучения работе с Tarantool Mail.ru Group разработала образовательную программу для специалистов, которые работают с платформой in-memory вычислений Tarantool. В нее вошли теоретические и практические занятия, которые позволяют расширить компетенции в сфере высоких нагрузок и научиться эффективно использовать все возможности Tarantool

Mail.ru Group обеспечила доступность товаров из «Магнита» для жителей российских регионов «Магнит» внедрил онлайн-витрину товаров для доставки на базе программного комплекса Tarantool Data Grid и облачной платформы Mail.ru Cloud Solutions. К концу ноября 2020 г. реше

Mail.ru заплатила 300 миллионов, чтобы СУБД Tarantool захватила мир Group сообщил CNews о начале широкого распространения своей системы управления базами данных (СУБД) Tarantool. Для этих целей проект получит дополнительное развитие за счет крупномасштабных вло

Nokia создала ПО для программирования интернета вещей на базе российской СУБД kia IOC Nokia создала программное решение для автоматизации разработок в области промышленного интернета вещей (IIoT, Industrial Internet of Things) в России. Новинка базируется на отечественной СУБД Tarantool, разработанной Mail.ru Group, и представляет собой модуль платформы Nokia Integrated Operations Center (IOC) для управления «умными» средами. Этот модуль позволяет IOC работать с гран

Nokia разработала модуль автоматизации для Integrated Operations Center на базе Tarantool Mail.ru Group объявила о том, что Nokia разработала решение на базе Tarantool для автоматизации разработок в области промышленного интернета вещей (IIOT) в России. Это программное решение расширит возможности платформы Nokia Integrated Operations Center (IOC) и

Mail.ru Group запускает Tarantool Data Grid Mail.ru Group объявила о запуске Tarantool Data Grid — готового enterprise-решения для разработки распределенных бизнес-прилож

Tarantool представил opensource-решение для поддержки Kubernetes В Tarantool появился инструмент Kubernetes Operator, позволяющий автоматизировать работу систем

Tarantool запускает платформу для разработки бизнес-приложений Cartridge ктурных проблем, позволит упростить и удешевить процессы разработки и эксплуатации сервисов на базе Tarantool. Также появился расширяемый веб-интерфейс для платформы, который позволяет легко ад

Главный архитектор СУБД Tarantool ушел из Mail.ru и заявил о «распаде команды» Уход Осипова Главный архитектор Константин Осипов покинул группу поддержки СУБД Tarantool в Mail.ru. На сайте groups.google.com он сообщил о «распаде» (collapse) команды, после которого оставшиеся коммитеры стали нарушать правила управления проектом, отклоняясь от дорожной