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VK Mail.ru Tarantool платформа in‑memory вычислений

VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений

Tarantool - это платформа in-memory вычислений с гибкой схемой данных для эффективного создания высоконагруженных приложений. Tarantool сочетает в себе сервер приложений, гибридное хранилище с гибкой схемой данных и мощные средства масштабирования. Он позволяет реализовать множество архитектурных паттернов высоконагруженных сервисов: от key-value хранилища до распределённого транзакционного кэша и интегрировать их в ИТ-инфраструктуру. Tarantool - это передовая экспертиза Mail.Ru Group плюс лучшие идеи и поддержка от сообщества разработчиков.

Tarantool позволяет реализовать множество решений по хранению и интеграции данных: от простого in-memory key-value хранилища до высокоскоростного отказоустойчивого кэша и систем enterprise-уровня, таких как Client-360. Tarantool предоставляет готовые компоненты для развертывания, администрирования, обеспечения безопасности и интеграции создаваемых бизнес-решений с ИТ-инфраструктурой. Таким образом сокращается time-to-market и стоимость готового решения. Премиальная поддержка и SLA от вендора позволяют использовать Tarantool для mission-critical сервисов.
 

 

Артём Петров, Специалист по облачным сервисам, ФОРС Дистрибуция "Ускорение высоконагруженных цифровых сервисов - импортозамещение и не только. Практические кейсы и проектный опыт" Конференция CNews 08.07.2025 "СУБД: технологии, миграция и администрирование"

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18.03.2026 VK Tech добавила функцию автоматического охлаждения данных в Tarantool Column Store

VK Tech добавила механизм автоматического охлаждения данных в Tarantool Column Store — колоночную in-memory СУБД для мгновенной обработки и анализа данных

12.01.2026 VK Tech открывает исходный код Java-коннектора для Tarantool

VK Tech открывает исходный код коннектора Tarantool Java EE и переименовывает его в Tarantool Java SDK. Дистрибутив станет досту
26.12.2025 VK Tech открывает исходный код Java-коннектора для Tarantool

VK Tech открывает исходный код коннектора Tarantool Java EE и переименовывает его в Tarantool Java SDK. Дистрибутив станет досту
30.10.2025 VK Tech представила новую версию Tarantool DB

В новой версии высокопроизводительной базы данных Tarantool DB 3.0 появился механизм «охлаждения данных» — технология обеспечивает разгрузку ос
03.07.2025 Tarantool от VK Tech подтвердила соответствие требованиям ФСТЭК России

Решение для обработки и хранения данных Tarantool (СУБД Tarantool Plus), разработанное VK Tech, обновило сертификат соответств
27.04.2024 ПО Tarantool прошло сертификацию ФСТЭК

ПО для хранения и обработки данных Tarantool успешно прошло испытания в системе сертификации ФСТЭК России. Сертификат №4727 действует до октября 2028 г. Документ подтверждает, что продукты Tarantool соответствуют требован
30.01.2024 Подтверждена совместимость ОС Astra Linux и платформы Tarantool

я VK Tech (ООО «ВК Цифровые Технологии») сообщают об успешном завершении комплексного тестирования совместимости защищенной ОС Astra Linux Special Edition 1.7 и промежуточного ПО для работы с данными Tarantool 2.11. Технология in‑memory, лежащая в основе Tarantool, предполагает хранение и обработку данных прямо в оперативной памяти, что дает бизнесу ряд важных преимуществ. В их числе
15.12.2023 СПбМТСБ и VK Tech внедряют технологии Tarantool в процессы биржевой торговли и клиринга

ализации проекта создания новых системы электронных торгов и системы клиринга для использования на срочном рынке СПбМТСБ. В основе решения лежит ПО промежуточного слоя для хранения и обработки данных Tarantool. Проект призван перевести на качественно новый уровень характеристики программно-технического комплекса СПбМТСБ, применяемого для осуществления организованных торгов и проведения клир
29.05.2023 Cистема управления доступом RooX UIDM стала совместимой с решением VK для высоконагруженных систем

Компания RooX обновила систему управления аутентификацией и авторизацией RooX UIDM. Теперь решение совместимо с ПО промежуточного слоя для обработки данных Tarantool. Это позволит клиентам обрабатывать информацию о сессиях и профилях пользователей в оперативной памяти, что существенно ускоряет процесс без дополнительных расходов на вычислительные

29.05.2023 VK расширила инструменты аналитики и безопасности в Tarantool

VK представила версию Tarantool 2.11, в которой добавлены функции повышения производительности и стабильности обраб
07.07.2022 Технологии VK помогут сократить время вывода цифровых продуктов на рынок

VK запустила Tarantool Kubernetes Operator — решение для автоматизации запуска и использования платформы Tarantool при разработке современных приложений. Новый инструмент позволяет проще управлять ИТ
27.04.2022 Разработчик российской in-memory СУБД усилил безопасность платформы

VK представила масштабное обновление платформы in-memory-вычислений Tarantool. Теперь технология доступна в трех версиях: версия с открытым исходным кодом для вс
27.04.2022 VK представила обновление платформы Tarantool

VK представила масштабное обновление платформы in-memory-вычислений Tarantool. Теперь технология доступна в трех версиях: версия с открытым исходным кодом для вс
24.03.2022 Технологии VK помогли «Мегафону» запустить первую мультиподписку

лярные цифровые сервисы. С помощью платформы in-memory-вычислений (вычислений в оперативной памяти) Tarantool и технологий Nexign Microservices Framework компания включила в «Мегафон плюс» разл
31.01.2022 Технология VK помогла «ВТБ онлайн» создать единую витрину управления данными клиентов

видеть, какая информация о нем есть у банка, и самостоятельно добавлять, удалять или корректировать ее в личном кабинете «ВТБ онлайн». Сервисом пользуются больше 11 млн человек по всей России. Также Tarantool помог интегрировать банковские системы ВТБ с цифровым профилем гражданина на «Госуслугах» и с системой межведомственного электронного взаимодействия. Это позволяет клиенту при оформле
17.01.2022 VK запустила облачный сервис для тестирования СУБД Tarantool без установки на компьютер

Облачный Tarantool VK «Цифровые технологии» запустила облачный сервис Try.Tarantool, на котором
17.01.2022 Tarantool запускает тестовую версию платформы

«VK Цифровые технологии» запускает новый облачный сервис Try.Tarantool, который поможет новым пользователям познакомиться с функциональностью платформы in
09.11.2021 Банк «Открытие» на порядок ускорит работу клиентских сервисов с помощью платформы Tarantool

строго обмена данными между корневыми системами и цифровыми банковскими продуктами. Решение на базе Tarantool Data Grid позволит банку «Открытие» ускорить отображение информации в сервисах в тр
30.09.2021 «Mail.ru Цифровые технологии» выпустила обновленную версию Tarantool Data Grid

«Mail.ru Цифровые технологии» выпустила вторую версию Tarantool Data Grid. В новой версии повысилась надежность и производительность платформы, а т
28.09.2021 Власти Москвы строят систему распознавания лиц на Linux Ubuntu и СУБД Tarantool

ь видео в реальном времени и изучать архивы записей могли порядка 10 тыс. сотрудников органов исполнительной власти и 6 тыс. представителей правоохранительных органов. Распознавание будет на Ubuntu и Tarantool В техзадании на модернизацию ЕЦХД отмечается, что подсистема аутентификации по лицу в качестве ОС станет использовать Ubuntu — основанный на Debian свободный дистрибутив GNU/Linux, ра
03.09.2021 Состоялся релиз новой версии платформы in-memory вычислений Tarantool

Платформа in-memory вычислений Tarantool версии 2.8.2 стала доступна для пользователей. В новом релизе платформа стала надежнее и проще в работе: появился собственный инструмент для автоматической смены конфигурации кластера
27.08.2021 Платформа Tarantool от Mail.ru Group заработала на новом поколении Mac

Разработчики получили возможность создавать кластерные приложения на Tarantool на чипах M1 от Apple. Теперь платформу in-memory вычислений можно запускать на комп
22.07.2021 Пользователи Tarantool смогут разворачивать кластеры из 1000 экземпляров в несколько кликов

Платформа in-memory вычислений Tarantool продолжает наращивать функциональность: теперь компании смогут разворачивать кластеры из 1000 экземпляров по одной команде. Количество экземпляров в кластерах, которые можно разворачи
01.06.2021 Mail.ru Group начала сертифицировать специалистов по Tarantool

Mail.ru Group представила официальную программу сертификации по Tarantool. Сертификаты получат специалисты, прошедшие тренинги и подтвердившие экспертизу по работе с технологиями in-memory вычислений. Тренинги Tarantool нацелены на разработчиков, арх
23.03.2021 Кеш на базе Tarantool ускорил работу мобильного приложения Yota втрое

Yota в три раза сократила время отклика мобильного приложения с помощью платформы in-memory-вычислений Tarantool. Технология также помогает оператору быстрее выпускать новые продукты для клиентов на рынок. Чтобы ускорить запуск и работу мобильного приложения для клиентов оператора, в Yota реализ
02.03.2021 ВТБ внедряет российскую СУБД Tarantool

Внедрение отечественной СУБД ВТБ планирует внедрить в свою инфраструктуру российскую платформу Tarantool для быстрой обработки данных в оперативной памяти. Об этом CNews рассказали в Mail.
02.03.2021 ВТБ внедрит разработанную Mail.ru Group платформу Tarantool

ля повышения скорости и качества работы клиентских сервисов внедрит в свою инфраструктуру платформу Tarantool. Платформа для быстрой обработки данных в оперативной памяти разработана специалист
24.12.2020 Руководитель направления виртуализации в Parallels стал техническим директором Tarantool

объявила о назначении Алексея Корякина техническим директором (CTO) платформы in-memory вычислений Tarantool. В новой должности он будет отвечать за стратегию и технологическое развитие платфо
10.12.2020 Газпромбанк с помощью Tarantool ускорил работу внутренних систем в 50 раз

огии» запустили совместно с Газпромбанком высокопроизводительную платформу доступа к данным на базе Tarantool Data Grid. Платформа обеспечила сотрудникам банка моментальный доступ к данным клие
01.12.2020 Mail.ru Group выводит надежность платформы Tarantool на новый уровень

Mail.ru Group представила синхронную репликацию в платформе in-memory вычислений Tarantool. Она обеспечивает дополнительный уровень надежности хранения критически важной информации для крупных компаний. Репликация — это дублирование данных из основного источника в хранилища
13.11.2020 Mail.ru Group запустила программу обучения работе с Tarantool

Mail.ru Group разработала образовательную программу для специалистов, которые работают с платформой in-memory вычислений Tarantool. В нее вошли теоретические и практические занятия, которые позволяют расширить компетенции в сфере высоких нагрузок и научиться эффективно использовать все возможности Tarantool

12.10.2020 Mail.ru Group обеспечила доступность товаров из «Магнита» для жителей российских регионов

«Магнит» внедрил онлайн-витрину товаров для доставки на базе программного комплекса Tarantool Data Grid и облачной платформы Mail.ru Cloud Solutions. К концу ноября 2020 г. реше
16.09.2020 Mail.ru заплатила 300 миллионов, чтобы СУБД Tarantool захватила мир

Group сообщил CNews о начале широкого распространения своей системы управления базами данных (СУБД) Tarantool. Для этих целей проект получит дополнительное развитие за счет крупномасштабных вло
28.11.2019 Nokia создала ПО для программирования интернета вещей на базе российской СУБД

kia IOC Nokia создала программное решение для автоматизации разработок в области промышленного интернета вещей (IIoT, Industrial Internet of Things) в России. Новинка базируется на отечественной СУБД Tarantool, разработанной Mail.ru Group, и представляет собой модуль платформы Nokia Integrated Operations Center (IOC) для управления «умными» средами. Этот модуль позволяет IOC работать с гран
28.11.2019 Nokia разработала модуль автоматизации для Integrated Operations Center на базе Tarantool

Mail.ru Group объявила о том, что Nokia разработала решение на базе Tarantool для автоматизации разработок в области промышленного интернета вещей (IIOT) в России. Это программное решение расширит возможности платформы Nokia Integrated Operations Center (IOC) и
01.10.2019 Mail.ru Group запускает Tarantool Data Grid

Mail.ru Group объявила о запуске Tarantool Data Grid — готового enterprise-решения для разработки распределенных бизнес-прилож
20.09.2019 Tarantool представил opensource-решение для поддержки Kubernetes

В Tarantool появился инструмент Kubernetes Operator, позволяющий автоматизировать работу систем
13.09.2019 Tarantool запускает платформу для разработки бизнес-приложений Cartridge

ктурных проблем, позволит упростить и удешевить процессы разработки и эксплуатации сервисов на базе Tarantool. Также появился расширяемый веб-интерфейс для платформы, который позволяет легко ад
09.09.2019 Главный архитектор СУБД Tarantool ушел из Mail.ru и заявил о «распаде команды»

Уход Осипова Главный архитектор Константин Осипов покинул группу поддержки СУБД Tarantool в Mail.ru. На сайте groups.google.com он сообщил о «распаде» (collapse) команды, после которого оставшиеся коммитеры стали нарушать правила управления проектом, отклоняясь от дорожной
28.02.2019 Tarantool стал основным хранилищем данных в WFM-решениях от «Базис ИТ»

аботчик ПО для автоматизации бизнес-процессов, начала промышленную эксплуатацию платформы BASIS.WFM, портировав на нее свою WFM-систему. Основным хранилищем данных в платформе BASIS.WFM является СУБД Tarantool, разрабатываемая Mail.Ru Group. С точки зрения архитектуры, платформа BASIS.WFM от компании «Базис ИТ» - микросервисная, пиринговая, компонентная инструментальная среда, в которой мож

Публикаций - 187, упоминаний - 273

VK и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group 3602 103
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 56
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 510 54
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МегаФон 10742 17
Microsoft Corporation 25775 15
9594 15
Ростелеком 10948 13
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Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 251 20
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VK - Mail.Ru Icebox 31 7
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IBM DB2 396 5
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 5
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РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 347 4
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Гонтарев Павел 122 17
Летунов Илья 49 16
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Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 6
Европа 24964 5
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Германия - Федеративная Республика 13221 3
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Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 19
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CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 16
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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