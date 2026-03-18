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VK Mail.ru Tarantool платформа in‑memory вычислений
Tarantool - это платформа in-memory вычислений с гибкой схемой данных для эффективного создания высоконагруженных приложений. Tarantool сочетает в себе сервер приложений, гибридное хранилище с гибкой схемой данных и мощные средства масштабирования. Он позволяет реализовать множество архитектурных паттернов высоконагруженных сервисов: от key-value хранилища до распределённого транзакционного кэша и интегрировать их в ИТ-инфраструктуру. Tarantool - это передовая экспертиза Mail.Ru Group плюс лучшие идеи и поддержка от сообщества разработчиков.
Tarantool позволяет реализовать множество решений по хранению и интеграции данных: от простого in-memory key-value хранилища до высокоскоростного отказоустойчивого кэша и систем enterprise-уровня, таких как Client-360. Tarantool предоставляет готовые компоненты для развертывания, администрирования, обеспечения безопасности и интеграции создаваемых бизнес-решений с ИТ-инфраструктурой. Таким образом сокращается time-to-market и стоимость готового решения. Премиальная поддержка и SLA от вендора позволяют использовать Tarantool для mission-critical сервисов.
Артём Петров, Специалист по облачным сервисам, ФОРС Дистрибуция "Ускорение высоконагруженных цифровых сервисов - импортозамещение и не только. Практические кейсы и проектный опыт" Конференция CNews 08.07.2025 "СУБД: технологии, миграция и администрирование"
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|18.03.2026
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VK Tech добавила функцию автоматического охлаждения данных в Tarantool Column Store
VK Tech добавила механизм автоматического охлаждения данных в Tarantool Column Store — колоночную in-memory СУБД для мгновенной обработки и анализа данных
|12.01.2026
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VK Tech открывает исходный код Java-коннектора для Tarantool
VK Tech открывает исходный код коннектора Tarantool Java EE и переименовывает его в Tarantool Java SDK. Дистрибутив станет досту
|26.12.2025
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VK Tech открывает исходный код Java-коннектора для Tarantool
VK Tech открывает исходный код коннектора Tarantool Java EE и переименовывает его в Tarantool Java SDK. Дистрибутив станет досту
|30.10.2025
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VK Tech представила новую версию Tarantool DB
В новой версии высокопроизводительной базы данных Tarantool DB 3.0 появился механизм «охлаждения данных» — технология обеспечивает разгрузку ос
|03.07.2025
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Tarantool от VK Tech подтвердила соответствие требованиям ФСТЭК России
Решение для обработки и хранения данных Tarantool (СУБД Tarantool Plus), разработанное VK Tech, обновило сертификат соответств
|27.04.2024
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ПО Tarantool прошло сертификацию ФСТЭК
ПО для хранения и обработки данных Tarantool успешно прошло испытания в системе сертификации ФСТЭК России. Сертификат №4727 действует до октября 2028 г. Документ подтверждает, что продукты Tarantool соответствуют требован
|30.01.2024
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Подтверждена совместимость ОС Astra Linux и платформы Tarantool
я VK Tech (ООО «ВК Цифровые Технологии») сообщают об успешном завершении комплексного тестирования совместимости защищенной ОС Astra Linux Special Edition 1.7 и промежуточного ПО для работы с данными Tarantool 2.11. Технология in‑memory, лежащая в основе Tarantool, предполагает хранение и обработку данных прямо в оперативной памяти, что дает бизнесу ряд важных преимуществ. В их числе
|15.12.2023
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СПбМТСБ и VK Tech внедряют технологии Tarantool в процессы биржевой торговли и клиринга
ализации проекта создания новых системы электронных торгов и системы клиринга для использования на срочном рынке СПбМТСБ. В основе решения лежит ПО промежуточного слоя для хранения и обработки данных Tarantool. Проект призван перевести на качественно новый уровень характеристики программно-технического комплекса СПбМТСБ, применяемого для осуществления организованных торгов и проведения клир
|29.05.2023
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Cистема управления доступом RooX UIDM стала совместимой с решением VK для высоконагруженных систем
Компания RooX обновила систему управления аутентификацией и авторизацией RooX UIDM. Теперь решение совместимо с ПО промежуточного слоя для обработки данных Tarantool. Это позволит клиентам обрабатывать информацию о сессиях и профилях пользователей в оперативной памяти, что существенно ускоряет процесс без дополнительных расходов на вычислительные
|29.05.2023
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VK расширила инструменты аналитики и безопасности в Tarantool
VK представила версию Tarantool 2.11, в которой добавлены функции повышения производительности и стабильности обраб
|07.07.2022
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Технологии VK помогут сократить время вывода цифровых продуктов на рынок
VK запустила Tarantool Kubernetes Operator — решение для автоматизации запуска и использования платформы Tarantool при разработке современных приложений. Новый инструмент позволяет проще управлять ИТ
|27.04.2022
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Разработчик российской in-memory СУБД усилил безопасность платформы
VK представила масштабное обновление платформы in-memory-вычислений Tarantool. Теперь технология доступна в трех версиях: версия с открытым исходным кодом для вс
|27.04.2022
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VK представила обновление платформы Tarantool
VK представила масштабное обновление платформы in-memory-вычислений Tarantool. Теперь технология доступна в трех версиях: версия с открытым исходным кодом для вс
|24.03.2022
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Технологии VK помогли «Мегафону» запустить первую мультиподписку
лярные цифровые сервисы. С помощью платформы in-memory-вычислений (вычислений в оперативной памяти) Tarantool и технологий Nexign Microservices Framework компания включила в «Мегафон плюс» разл
|31.01.2022
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Технология VK помогла «ВТБ онлайн» создать единую витрину управления данными клиентов
видеть, какая информация о нем есть у банка, и самостоятельно добавлять, удалять или корректировать ее в личном кабинете «ВТБ онлайн». Сервисом пользуются больше 11 млн человек по всей России. Также Tarantool помог интегрировать банковские системы ВТБ с цифровым профилем гражданина на «Госуслугах» и с системой межведомственного электронного взаимодействия. Это позволяет клиенту при оформле
|17.01.2022
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VK запустила облачный сервис для тестирования СУБД Tarantool без установки на компьютер
Облачный Tarantool VK «Цифровые технологии» запустила облачный сервис Try.Tarantool, на котором
|17.01.2022
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Tarantool запускает тестовую версию платформы
«VK Цифровые технологии» запускает новый облачный сервис Try.Tarantool, который поможет новым пользователям познакомиться с функциональностью платформы in
|09.11.2021
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Банк «Открытие» на порядок ускорит работу клиентских сервисов с помощью платформы Tarantool
строго обмена данными между корневыми системами и цифровыми банковскими продуктами. Решение на базе Tarantool Data Grid позволит банку «Открытие» ускорить отображение информации в сервисах в тр
|30.09.2021
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«Mail.ru Цифровые технологии» выпустила обновленную версию Tarantool Data Grid
«Mail.ru Цифровые технологии» выпустила вторую версию Tarantool Data Grid. В новой версии повысилась надежность и производительность платформы, а т
|28.09.2021
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Власти Москвы строят систему распознавания лиц на Linux Ubuntu и СУБД Tarantool
ь видео в реальном времени и изучать архивы записей могли порядка 10 тыс. сотрудников органов исполнительной власти и 6 тыс. представителей правоохранительных органов. Распознавание будет на Ubuntu и Tarantool В техзадании на модернизацию ЕЦХД отмечается, что подсистема аутентификации по лицу в качестве ОС станет использовать Ubuntu — основанный на Debian свободный дистрибутив GNU/Linux, ра
|03.09.2021
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Состоялся релиз новой версии платформы in-memory вычислений Tarantool
Платформа in-memory вычислений Tarantool версии 2.8.2 стала доступна для пользователей. В новом релизе платформа стала надежнее и проще в работе: появился собственный инструмент для автоматической смены конфигурации кластера
|27.08.2021
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Платформа Tarantool от Mail.ru Group заработала на новом поколении Mac
Разработчики получили возможность создавать кластерные приложения на Tarantool на чипах M1 от Apple. Теперь платформу in-memory вычислений можно запускать на комп
|22.07.2021
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Пользователи Tarantool смогут разворачивать кластеры из 1000 экземпляров в несколько кликов
Платформа in-memory вычислений Tarantool продолжает наращивать функциональность: теперь компании смогут разворачивать кластеры из 1000 экземпляров по одной команде. Количество экземпляров в кластерах, которые можно разворачи
|01.06.2021
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Mail.ru Group начала сертифицировать специалистов по Tarantool
Mail.ru Group представила официальную программу сертификации по Tarantool. Сертификаты получат специалисты, прошедшие тренинги и подтвердившие экспертизу по работе с технологиями in-memory вычислений. Тренинги Tarantool нацелены на разработчиков, арх
|23.03.2021
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Кеш на базе Tarantool ускорил работу мобильного приложения Yota втрое
Yota в три раза сократила время отклика мобильного приложения с помощью платформы in-memory-вычислений Tarantool. Технология также помогает оператору быстрее выпускать новые продукты для клиентов на рынок. Чтобы ускорить запуск и работу мобильного приложения для клиентов оператора, в Yota реализ
|02.03.2021
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ВТБ внедряет российскую СУБД Tarantool
Внедрение отечественной СУБД ВТБ планирует внедрить в свою инфраструктуру российскую платформу Tarantool для быстрой обработки данных в оперативной памяти. Об этом CNews рассказали в Mail.
|02.03.2021
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ВТБ внедрит разработанную Mail.ru Group платформу Tarantool
ля повышения скорости и качества работы клиентских сервисов внедрит в свою инфраструктуру платформу Tarantool. Платформа для быстрой обработки данных в оперативной памяти разработана специалист
|24.12.2020
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Руководитель направления виртуализации в Parallels стал техническим директором Tarantool
объявила о назначении Алексея Корякина техническим директором (CTO) платформы in-memory вычислений Tarantool. В новой должности он будет отвечать за стратегию и технологическое развитие платфо
|10.12.2020
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Газпромбанк с помощью Tarantool ускорил работу внутренних систем в 50 раз
огии» запустили совместно с Газпромбанком высокопроизводительную платформу доступа к данным на базе Tarantool Data Grid. Платформа обеспечила сотрудникам банка моментальный доступ к данным клие
|01.12.2020
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Mail.ru Group выводит надежность платформы Tarantool на новый уровень
Mail.ru Group представила синхронную репликацию в платформе in-memory вычислений Tarantool. Она обеспечивает дополнительный уровень надежности хранения критически важной информации для крупных компаний. Репликация — это дублирование данных из основного источника в хранилища
|13.11.2020
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Mail.ru Group запустила программу обучения работе с Tarantool
Mail.ru Group разработала образовательную программу для специалистов, которые работают с платформой in-memory вычислений Tarantool. В нее вошли теоретические и практические занятия, которые позволяют расширить компетенции в сфере высоких нагрузок и научиться эффективно использовать все возможности Tarantool
|12.10.2020
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Mail.ru Group обеспечила доступность товаров из «Магнита» для жителей российских регионов
«Магнит» внедрил онлайн-витрину товаров для доставки на базе программного комплекса Tarantool Data Grid и облачной платформы Mail.ru Cloud Solutions. К концу ноября 2020 г. реше
|16.09.2020
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Mail.ru заплатила 300 миллионов, чтобы СУБД Tarantool захватила мир
Group сообщил CNews о начале широкого распространения своей системы управления базами данных (СУБД) Tarantool. Для этих целей проект получит дополнительное развитие за счет крупномасштабных вло
|28.11.2019
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Nokia создала ПО для программирования интернета вещей на базе российской СУБД
kia IOC Nokia создала программное решение для автоматизации разработок в области промышленного интернета вещей (IIoT, Industrial Internet of Things) в России. Новинка базируется на отечественной СУБД Tarantool, разработанной Mail.ru Group, и представляет собой модуль платформы Nokia Integrated Operations Center (IOC) для управления «умными» средами. Этот модуль позволяет IOC работать с гран
|28.11.2019
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Nokia разработала модуль автоматизации для Integrated Operations Center на базе Tarantool
Mail.ru Group объявила о том, что Nokia разработала решение на базе Tarantool для автоматизации разработок в области промышленного интернета вещей (IIOT) в России. Это программное решение расширит возможности платформы Nokia Integrated Operations Center (IOC) и
|01.10.2019
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Mail.ru Group запускает Tarantool Data Grid
Mail.ru Group объявила о запуске Tarantool Data Grid — готового enterprise-решения для разработки распределенных бизнес-прилож
|20.09.2019
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Tarantool представил opensource-решение для поддержки Kubernetes
В Tarantool появился инструмент Kubernetes Operator, позволяющий автоматизировать работу систем
|13.09.2019
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Tarantool запускает платформу для разработки бизнес-приложений Cartridge
ктурных проблем, позволит упростить и удешевить процессы разработки и эксплуатации сервисов на базе Tarantool. Также появился расширяемый веб-интерфейс для платформы, который позволяет легко ад
|09.09.2019
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Главный архитектор СУБД Tarantool ушел из Mail.ru и заявил о «распаде команды»
Уход Осипова Главный архитектор Константин Осипов покинул группу поддержки СУБД Tarantool в Mail.ru. На сайте groups.google.com он сообщил о «распаде» (collapse) команды, после которого оставшиеся коммитеры стали нарушать правила управления проектом, отклоняясь от дорожной
|28.02.2019
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Tarantool стал основным хранилищем данных в WFM-решениях от «Базис ИТ»
аботчик ПО для автоматизации бизнес-процессов, начала промышленную эксплуатацию платформы BASIS.WFM, портировав на нее свою WFM-систему. Основным хранилищем данных в платформе BASIS.WFM является СУБД Tarantool, разрабатываемая Mail.Ru Group. С точки зрения архитектуры, платформа BASIS.WFM от компании «Базис ИТ» - микросервисная, пиринговая, компонентная инструментальная среда, в которой мож
VK и организации, системы, технологии, персоны:
|Аникин Денис 33 24
|Гонтарев Павел 122 17
|Летунов Илья 49 16
|Виноградов Александр 65 12
|Осипов Константин 14 8
|Ганин Егор 54 5
|Корякин Алексей 6 5
|Савкин Владимир 40 4
|Осипов Александр 96 4
|Кожин Вадим 5 4
|Каннуникова Екатерина 4 4
|Сотин Денис 216 3
|Панченко Иван 197 3
|Кулик Вадим 206 3
|Гребенщиков Дмитрий 39 3
|Кузнецов Андрей 115 3
|Габриелян Владимир 28 3
|Ермаков Игорь 19 3
|Кирьянова Александра 169 3
|Ульянов Николай 176 3
|Патракова Анжела 15 3
|Путин Владимир 3454 3
|Мишустин Михаил 787 3
|Чернышенко Дмитрий 581 3
|Бойко Елена 152 2
|Усманов Алишер 311 2
|Нестеров Алексей 175 2
|Богачев Игорь 183 2
|Батай Илья 59 2
|Трушкин Константин 60 2
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 2
|Баланова Светлана 37 2
|Евраев Михаил 266 2
|Новиков Павел 113 2
|Меньшов Кирилл 139 2
|Смирнов Евгений 41 2
|Ермолаев Артем 379 2
|Сахаров Александр 93 2
|Федосеев Михаил 13 2
|Кашницкая Анна 21 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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