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Интеграция ИТ в банках
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Технология VK помогла «ВТБ онлайн» создать единую витрину управления данными клиентов

Tarantool от VK упростил для клиентов ВТБ управление своими персональными данными. Теперь клиент может видеть, какая информация о нем есть у банка, и самостоятельно добавлять, удалять или корректировать ее в личном кабинете «ВТБ онлайн». Сервисом пользуются больше 11 млн человек по всей России.

Также Tarantool помог интегрировать банковские системы ВТБ с цифровым профилем гражданина на «Госуслугах» и с системой межведомственного электронного взаимодействия. Это позволяет клиенту при оформлении кредита, ипотеки, открытии счета, заказе карты заполнять анкету автоматически, а также быстрее проходить предварительную проверку и получать предложения от банка. Синхронизация данных возможна при согласии клиента банка на передачу информации из «Госуслуг».

Tarantool помогает агрегировать данные из внешних источников, хранить, отображать в пользовательских онлайн-каналах и обновлять информацию из внутренних банковских систем. На базе Tarantool в ВТБ было сформировано хранилище, которое позволяет работать с разными типами данных, использовать их для предиктивной аналитики, а также своевременно обновлять информацию о клиентах. Благодаря этому банк повысил качество обслуживания клиентов и уровень безопасности их данных, а также предоставил им новые банковские сервисы.

Между внутренними банковскими системами и внешними базами данных — например, «Госуслугами» — организованы безопасные каналы передачи данных. Они обеспечивают оперативную проверку достоверности сведений для гарантирования подлинности данных и недопущения мошеннических операций.

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Безопасность

Цифровой профиль клиента – это развитие функции самообслуживания в части персональных данных. До появления этого сервиса единственным способом управления личной информацией в профиле банка был визит в офис и написание заявления. Благодаря Tarantool профиль клиента в веб-приложении «ВТБ онлайн» и в мобильном приложении банка мгновенно предоставляет данные, а главное – скоро появится возможность самостоятельно редактировать информацию о себе. Если у человека сменился паспорт, адрес регистрации, контакты, достаточно согласиться на передачу сведений из «Госуслуг» и системы межведомственного взаимодействия — и новые данные актуализируются автоматически.

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