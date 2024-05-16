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ВТБ Онлайн Интернет-банк ВТБ

ВТБ Онлайн - Интернет-банк ВТБ

Сервис ВТБ Онлайн позволяет управлять финансами. Кроме решения повседневных задач – контроль карт и счетов, переводы в том числе по СБП, бескомиссионная оплата связи, ЖКХ и образования – пользователь может оплатить налоги, узнать о выплатах от государства, оформить кредит или рассрочку на оплату покупок по карте, купить полис ОСАГО и получить другие «профильные» услуги. ВТБ Онлайн  кастомизируется: пользователь может самостоятельно изменить контактные данные, обновить документы, контролировать опции, связанные с безопасностью, информировать банк о звонках мошенников. В интернет-банке можно подключить авторизацию по биометрии и входить в учетную запись за один клик, без ввода пароля и кода из СМС. Пользователи могут устанавливать лимиты на переводы, подключать дополнительные настройки безопасности и скрывать разделы с продуктами на главной странице.

ВТБ Онлайн доступен в любом браузере для пользователей планшетов и ПК, а также мобильных на платформах iOS и Android.

СОБЫТИЯ

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16.05.2024 Клиентам билайна, пользующимся услугами банка ВТБ, стал доступен уникальный сервис «живой баланс» в ВТБ Онлайн

ВТБ, один из ведущих банков России, в партнерстве с мобильным оператором билайн, объявляют о запуске нового сервиса для своих клиентов. Клиенты билайна, пользователи ВТБ Онлайн, могут отслеживать актуальный баланс своего номера мобильного телефона билайн сразу на главном экране приложения банка и мгновенно пополнять его без комиссии и необходимости переключ
02.02.2024 ВТБ составил рейтинг самых «цифровых» регионов

ВТБ проанализировал данные* по использованию ВТБ Онлайн в 2023 году и определил регионы с наибольшей долей вовлеченности в цифровые каналы обслуживания. Самые активные пользователи онлайн-банка живут в Москве и на Дальнем Востоке. Чаще вс
13.12.2023 ВТБ Онлайн признан лучшим мобильным банком 2023 года рейтинга Go Banking Awards

клиентам достойный удаленный сервис. Поэтому для нас оказалось особенно важным поддерживать работу ВТБ Онлайн и в то же время постоянно развивать услуги, дорабатывать и улучшать качество обслу
24.11.2023 Мобильное приложение ВТБ Онлайн получило серебро «рейтинга Рунета»

Версия приложения ВТБ Онлайн на Android заняла второе место в рамках Всероссийского конкурса сайтов и мобильных приложений «Рейтинг Рунета 2023» в номинации «Финансы и бизнес». Традиционно награду получают проек
13.10.2023 Искусственный интеллект поможет клиентам ВТБ оплачивать счета

отографии без QR-кода. Теперь клиентам не надо вводить реквизиты, искусственный интеллект распознает их на изображении самостоятельно. Оплата документов таким способом доступна в мобильном приложении ВТБ Онлайн на платформе Android и занимает всего 3 секунды. Технология разработана российской научной компанией Smart Engines. Пользователи мобильного приложения ВТБ Онлайн смогут соверш
04.10.2023 ВТБ запускает push-уведомления для пользователей веб-версии ВТБ Онлайн на iOS

Клиенты ВТБ, использующие устройства на iOS, теперь смогут подключить push-уведомления от банка в веб-версии ВТБ Онлайн. Настроить уведомления можно с 4 октября. «Мы постоянно совершенствуем ВТБ Онлайн, и в этом году функционал нашей веб-версии достиг качественно нового уровня. Теперь в ней поя
11.09.2023 ВТБ полностью адаптировал веб-версию ВТБ Онлайн для смартфонов

ВТБ довел веб-версию ВТБ Онлайн до уровня полноценного мобильного приложения, обеспечив максимальный уровень его скорости и набора доступных услуг и опций. С начала года ее аудитория выросла на треть, а всего актив
20.07.2023 ВТБ Онлайн стал лидером в рейтинге лучших банковских веб-приложений

зеров сейчас максимально приближены к нативным приложениям. По оценке Markswebb, у большинства банков опыт веб-приложений отстает от нативных. Превосходит – только у ВТБ. ВТБ полностью обновил версию ВТБ Онлайн для мобильных браузеров смартфонов в 2022 году после удаления приложения из магазинов App Store и Play Market. По функционалу и интерфейсу она практически не отличается от мобильного
19.06.2023 ВТБ перезапустил определитель номера на всех клиентов

Клиенты ВТБ теперь могут подключить бесплатный определитель номера на своем смартфоне при использовании ВТБ Онлайн в браузере. Определитель номера подскажет во время входящего вызова, если звонит мошенник или если звонок не несет угрозы и может быть полезен. Сервис уже доступен для 12,9 млн польз
11.04.2023 Число активных пользователей интернет-версии «ВТБ онлайн» выросло на 8%

Аудитория сервиса «ВТБ онлайн», доступного клиентам в браузере, с начала 2023 г. выросла на 8% и в марте превысила 3 млн человек. Общее число активных пользователей мобильного приложения и интернет-банка «ВТБ

10.02.2023 Ежедневная посещаемость «ВТБ онлайн» выросла на треть

В январе 2023 г. посещаемость мобильной версии «ВТБ онлайн» выросла в среднем до 9 млн раз в сутки. Это на треть выше значений, чем год назад. Рекордное для банка количество сессий зафиксировано 31 января 2023 г. - более 10,6 млн. Об этом CN
27.01.2023 Десять проектов ВТБ получили премию Global CIO «Проект года 2022»

мечены премией Global CIO «Проект года» за технологические достижения в 2022 году. Награду получили ВТБ Онлайн для смартфонов, платформа API ВТБ и сервисная платформа банка, портал интерактивно
16.01.2023 Число пользователей «ВТБ онлайн» на Android достигло 8,5 млн человек

По итогам декабря 2022 г. число пользователей мобильного приложения «ВТБ онлайн» для устройств на платформе Android достигло 8,5 млн человек. Это 68% всей аудитории «ВТБ онлайн», которая насчитывает 12,5 млн пользователей в приложении и интернет-банке. «А
18.11.2022 ВТБ перешел на российские технологии для распознавания QR-кодов и банковских карт

ВТБ начал использовать российское решение в процессе распознавания штрих-кодов. Технология позволит повысить качество и скорость считывания данных при платежах в «ВТБ онлайн». До конца 2022 г. в приложении также заработает функция распознавания данных банковских карт при переводах и пополнении счета. Об этом CNews сообщили представители Smart Engines. Вн
14.11.2022 Интернет-банк ВТБ Бизнес стал проектом года по версии CNews AWARDS

о обеспечения. Банк задействовал российские open-source решения, обеспечившие стабильность и безопасность обслуживания клиентов. «Сегодня уже более 1 миллиона пользователей задействуют в своей работе интернет-банк ВТБ Бизнес, поэтому нам особенно важно обеспечивать развитие сервиса на высоком технологическом уровне. Профессиональное признание наших решений подтверждает правильность выбранно
05.08.2022 Голосовой ассистент ВТБ поможет проверить наличие штрафов

Голосовой ассистент поможет пользователям приложения «ВТБ онлайн» быстро проверить наличие штрафов ГИБДД и оплатить их. Новый функционал для виртуального помощника ВТБ представляет первым среди российских банков. До конца сентября услугой воспольз
27.06.2022 ВТБ запускает сервис быстрой проверки сайтов на безопасность

Пользователям «ВТБ онлайн» стала доступна быстрая проверка интернет-ссылок на безопасность. С помощью нового сервиса клиенты смогут понять, является ли адрес мошенническим или фишинговым. Воспользоваться услу
17.06.2022 Цифровые новинки ВТБ: от биометрии для веб-версии до банка в Telegram

й банк и возможность выбора отправителя из списка последних 20 человек, которым клиент переводил деньги. По словам Святослава Островского, это полностью покрывает среднемесячные запросы пользователей ВТБ Онлайн. Святослав Островский, ВТБ: Мы стремимся развивать «ВТБ Онлайн» с учетом передовых трендов рынка и обеспечивать полную безопасность во время работы с ним Банк существенно дора
24.05.2022 ВТБ запустил в интернет-банке оплату счетов по QR-кодам

ВТБ внедрил возможность оплаты услуг по QR-кодам веб-версии «ВТБ онлайн». Функциональность доступна пользователям смартфонов на iOS и Android при входе в интернет-банк с мобильного браузера. Ранее такая возможность оплаты была доступна клиентам только в

18.04.2022 ВТБ значительно улучшил новую версию интернет-банка

Клиентам ВТБ стала доступна новая версия интернет-банка «ВТБ Онлайн». Одно из главных изменений — появление более 35 улучшений, расширение числа финансовых сервисов и внедрение нижнего меню для удобной навигации в интернет-банке. На сегодняшний день

16.03.2022 Аудитория web-версии «ВТБ онлайн» выросла в 2,5 раза

Количество активных пользователей интернет-банка «ВТБ онлайн» за первую половину марта 2022 г. выросло в 2,5 раза и на сегодняшний день достигает 2 млн человек. 70% клиентов заходят в интернет-банк с браузера Safari, второй и третий по популяр
08.02.2022 Клиентам ВТБ стал доступен заказ цифровой кредитной карты в чат-боте «ВТБ онлайн»

Клиентам ВТБ стала доступна возможность заказать предварительно одобренную цифровую кредитную карту через чат-бот в «ВТБ онлайн». Оформление займет несколько минут. По прогнозу банка, в 2022 году новой опцией воспользуется до 60 тыс. клиентов ВТБ. Об этом CNews сообщили представители ВТБ. В чат-боте нужно сде
31.01.2022 Технология VK помогла «ВТБ онлайн» создать единую витрину управления данными клиентов

для клиентов ВТБ управление своими персональными данными. Теперь клиент может видеть, какая информация о нем есть у банка, и самостоятельно добавлять, удалять или корректировать ее в личном кабинете «ВТБ онлайн». Сервисом пользуются больше 11 млн человек по всей России. Также Tarantool помог интегрировать банковские системы ВТБ с цифровым профилем гражданина на «Госуслугах» и с системой меж
28.01.2022 8 проектов ВТБ признали лучшими

Награду премии Global CIO получили проект по инфраструктурной трансформации ВТБ, облачная платформа VTB.Cloud, голосовой ассистент в ВТБ Онлайн, собственная платформа банка для интегрированного управления рисками, единая витрина управления персональными данными клиентов в ВТБ Онлайн, собственный портал разработки для

15.12.2021 Клиенты ВТБ могут заблокировать мобильный и интернет-банк из-за угрозы мошенников

В мобильном приложении «ВТБ онлайн» появилась возможность блокировки доступа в личный кабинет, если у клиента возникли сомнения в безопасности его учетной записи. На первом этапе опция доступна в версии на Android, а

09.12.2021 Интернет-банк ВТБ для предпринимателей получил две премии в области цифровизации

та в номинации «За развитие среднего и малого бизнеса в Рунете». В рамках премии Digital Leaders ВТБ стал лучшим среди банков в номинациях «За вклад в развитие цифровизации в России» и «Онлайн-чаты». Интернет-банк ВТБ Бизнес создан на уникальной для рынка омниканальной платформе. Сегодня им пользуются уже более 670 тыс. клиентов, которым доступно онлайн более 50 банковских и небанковских пр
18.11.2021 ВТБ в два раза ускорил работу мобильного приложения

По сравнению с прежней версией «ВТБ онлайн» стал работать в 2 раза быстрее, в первую очередь – в части платежей, переводов и оплаты различных продуктов и услуг. Переводы между своими счетами, по номеру телефона и платежи за с
02.11.2021 Пользователи ВТБ Онлайн смогут войти в мобильное приложение в маске

Маска, я тебя знаю Мобильное приложение ВТБ Онлайн до конца года научится распознавать клиентов в маске. Чтобы войти в приложение, не снимая маску, пользователю необходимо подключить смарт-часы или браслет к своему смартфону через Bl
09.09.2021 Клиенты «ВТБ Онлайн» смогут просматривать уведомления в дополненной реальности

на экран. Тестирование технологии дополненной реальности (AR — augmented reality) будет проходить до декабря 2021 года, после этого будет принято решение о ее масштабировании в мобильном приложении «ВТБ Онлайн». «Мы активно внедряем новые перспективные технологии в работу приложения: в начале года запустили голосового ассистента, а сейчас начинаем тестировать технологию дополненной реально
03.08.2021 Более 150 тысяч клиентов ВТБ воспользовались услугами голосового ассистента

Голосовой ассистент ВТБ с момента запуска в феврале проконсультировал более 150 тысяч пользователей приложения ВТБ Онлайн, ответив на 200 тысяч вопросов. В конце июля пользователи приложения ВТБ Онлайн получили возможность переводить деньги между своими счетами с помощью голосового ассистента ВТБ
29.07.2021 В «ВТБ онлайн» появился сервис автообмена валюты

В мобильном приложении и интернет-банке «ВТБ онлайн» появился сервис автообмена валюты для клиентов с пакетами услуг «Привилегия» и «Прайм». С помощью него пользователи могут указать конкретный обменный курс, по которому они хотят куп
15.06.2021 ВТБ адаптирует свой интернет-банк для людей с ограниченными возможностями

Мобильное приложение и интернет-банк «ВТБ онлайн» будут полностью адаптированы для незрячих и слабовидящих клиентов, а также для клиентов с нарушениями моторики и с дислексией в 2022 г. Сейчас для незрячих пользователей доступно уж
01.06.2021 В «ВТБ Онлайн» появился сервис доставки SIM-карт «ВТБ Мобайл»

ВТБ запустил сервис доставки SIM-карт «ВТБ Мобайл» в мобильном приложении и интернет-банке «ВТБ Онлайн» - курьер бесплатно доставит карту по любому удобному для клиента адресу в максимально короткий срок. Статус заказа пользователи могут отслеживать в «ВТБ Онлайн» в разделе «ВТ
31.05.2021 ВТБ отменил комиссию за оплату коммунальных услуг и штрафов в «ВТБ онлайн» и банкоматах

ВТБ объявил об отмене с 1 июня 2021 г. комиссии за оплату коммунальных услуг и штрафов в «ВТБ онлайн» и банкоматах. Ранее комиссия составляла 0,6%, минимальная сумма комиссии — 20 руб. «Количество платежей через «ВТБ онлайн» быстро растет: в апреле число операций достигло 10

21.05.2021 Клиенты ВТБ теперь смогут оформить налоговый вычет по ИИС в один клик

ьной налоговой службой первым на рынке запустил онлайн-оформление налогового вычета по ИИС. С сегодняшнего дня клиенты ВТБ могут подать заявку на его получение в интернет-банке и мобильном приложении ВТБ Онлайн всего в несколько кликов. Им больше не нужно посещать для этого офис банка или отделения ФНС, самостоятельно собирать документы, заполнять налоговую декларацию и подавать ее в налого
18.05.2021 Организован бесшовный переход из «ВТБ Онлайн» в приложение «ВТБ Мои инвестиции»

Пользователи «ВТБ Онлайн» получили возможность переходить в приложение «ВТБ Мои инвестиции» моментально, без ввода пароля. Теперь управление сбережениями с использованием инвестиций с ВТБ стало еще удобнее.

28.04.2021 ВТБ запускает новые способы борьбы с мошенниками

В «ВТБ онлайн» появится определитель мошеннических звонков, сервис по проверке подлинности веб-адресов, анализ транзакций на основе искусственного интеллекта и верификация операций по NFC. Кроме т
27.04.2021 Клиенты ВТБ перевели более 10 млн рублей через голосового ассистента

Пользователи «ВТБ онлайн» перевели через голосового ассистента более 10 млн руб. с момента запуска сервиса в феврале 2021 г. Средняя сумма чека по переводам составила 8,7 тыс. руб. Чаще всего услугами голосо
19.04.2021 В мобильном банке ВТБ появилась темная тема

ВТБ объявил о запуске темной темы в мобильном банке «ВТБ онлайн» на платформах iOS и Android — она экономит заряд батареи и может облегчить восприятие текста при слабом освещении. Пользователям предлагается самостоятельно выбрать тему оформления

16.04.2021 Услугами голосового ассистента воспользовались 50 тысяч клиентов ВТБ

Голосовой ассистент «ВТБ онлайн» проконсультировал уже 50 тыс. клиентов ВТБ. Он помог пользователям также совершить более тысячи операций — оплатить мобильный или перевести деньги по номеру телефона. «Мы запустили


Публикаций - 222, упоминаний - 261

ВТБ Онлайн и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 28
Т1 Иннотех 213 17
9594 17
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 17
Некст ЦТР - Центр технологий роботизации 41 16
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1225 16
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 16
ММК Информсервис 69 16
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut - Беркут НПФ 211 16
Газинформсервис - ГИС 496 16
Сбер - АБК - VSR - VS Robotics - Voice Systems Robotics 68 16
ВТБ - Мультикарта - процессинговая компания 263 7
Yandex - Яндекс 9216 7
Telegram Group 2940 7
Oracle Corporation 7074 6
Google LLC 12690 6
Microsoft Corporation 25775 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 4
Huawei 4677 4
Apple Inc 13156 4
IBM - International Business Machines Corp 9699 4
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 511 3
Ростелеком 10948 3
МегаФон 10742 3
SAP SE 5601 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 3
VK - Mail.ru Group 3602 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 3
Naumen - Наумен 752 3
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 431 3
HeadHunter Group - HRlink - Инновации в управлении кадрами 198 2
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 599 2
Samsung Electronics 11065 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 2
Xiaomi - Сяоми 2232 2
Meta Platforms - Facebook 4621 2
Intel Corporation 12811 2
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 476 2
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 510 2
Adobe Systems 1597 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 215
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 23
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 19
РЖД - Российские железные дороги 2096 16
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 16
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 16
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 16
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 16
Visa International 1993 10
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 10
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 298 8
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 6
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 6
Альфа-Банк 1979 5
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 4
Почта России ПАО 2370 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 3
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 3
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 3
ВТБ - ВТБ24 671 3
Global CIO - Глобал Си Ай Оу 66 3
Россети Ленэнерго 1699 3
НСПК - Национальная система платежных карт 948 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 2
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 148 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 2
Северсталь ПАО - Severstal 629 2
ВкусВилл - Избёнка 216 2
Абсолют Банк 249 2
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 321 2
China UnionPay - CUP, UPI - платёжная система 125 2
ВТБ Страхование 61 2
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 132 2
Катрен НПК - Эркафарм - Erkapharm - Доктор Столетов - МосАптека - Супераптека - Озерки 30 2
ВТБ Пенсионный фонд НПФ 14 2
Велобайк 13 2
Росатом - Кольская АЭС - КолАЭС - атомная электростанция 22 1
Сбер - Сбербанк Инвестиции - Сбербанк Инвестор - СберИнвест - СберИнвестор - СберИнвестиции 49 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 27
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 16
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 16
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 11
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 10
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 7
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 6
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 3
Федеральное казначейство России 1949 3
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 50 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 2
СФР - ПФР Региональные отделения - ОПФР - УПФР - Управления Пенсионного фонда - ИД ПФР - Исполнительные дирекции и территориальных органах ПФР 128 1
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 410 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 213 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 75 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 1
Минтранс РФ - Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта - Ространсинспекция - Госавтодорнадзор 126 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 358 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 448 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 171 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 1
Правительство Москвы - ЦОДД Москвы - Центр организации дорожного движения Правительства Москвы - Безопасный транспорт Инновационный центр - ситуационный центр 52 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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