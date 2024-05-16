ВТБ Онлайн - Интернет-банк ВТБ

Клиентам билайна, пользующимся услугами банка ВТБ, стал доступен уникальный сервис «живой баланс» в ВТБ Онлайн ВТБ, один из ведущих банков России, в партнерстве с мобильным оператором билайн, объявляют о запуске нового сервиса для своих клиентов. Клиенты билайна, пользователи ВТБ Онлайн, могут отслеживать актуальный баланс своего номера мобильного телефона билайн сразу на главном экране приложения банка и мгновенно пополнять его без комиссии и необходимости переключ

ВТБ составил рейтинг самых «цифровых» регионов ВТБ проанализировал данные* по использованию ВТБ Онлайн в 2023 году и определил регионы с наибольшей долей вовлеченности в цифровые каналы обслуживания. Самые активные пользователи онлайн-банка живут в Москве и на Дальнем Востоке. Чаще вс

ВТБ Онлайн признан лучшим мобильным банком 2023 года рейтинга Go Banking Awards клиентам достойный удаленный сервис. Поэтому для нас оказалось особенно важным поддерживать работу ВТБ Онлайн и в то же время постоянно развивать услуги, дорабатывать и улучшать качество обслу

Мобильное приложение ВТБ Онлайн получило серебро «рейтинга Рунета» Версия приложения ВТБ Онлайн на Android заняла второе место в рамках Всероссийского конкурса сайтов и мобильных приложений «Рейтинг Рунета 2023» в номинации «Финансы и бизнес». Традиционно награду получают проек

Искусственный интеллект поможет клиентам ВТБ оплачивать счета отографии без QR-кода. Теперь клиентам не надо вводить реквизиты, искусственный интеллект распознает их на изображении самостоятельно. Оплата документов таким способом доступна в мобильном приложении ВТБ Онлайн на платформе Android и занимает всего 3 секунды. Технология разработана российской научной компанией Smart Engines. Пользователи мобильного приложения ВТБ Онлайн смогут соверш

ВТБ запускает push-уведомления для пользователей веб-версии ВТБ Онлайн на iOS Клиенты ВТБ, использующие устройства на iOS, теперь смогут подключить push-уведомления от банка в веб-версии ВТБ Онлайн. Настроить уведомления можно с 4 октября. «Мы постоянно совершенствуем ВТБ Онлайн, и в этом году функционал нашей веб-версии достиг качественно нового уровня. Теперь в ней поя

ВТБ полностью адаптировал веб-версию ВТБ Онлайн для смартфонов ВТБ довел веб-версию ВТБ Онлайн до уровня полноценного мобильного приложения, обеспечив максимальный уровень его скорости и набора доступных услуг и опций. С начала года ее аудитория выросла на треть, а всего актив

ВТБ Онлайн стал лидером в рейтинге лучших банковских веб-приложений зеров сейчас максимально приближены к нативным приложениям. По оценке Markswebb, у большинства банков опыт веб-приложений отстает от нативных. Превосходит – только у ВТБ. ВТБ полностью обновил версию ВТБ Онлайн для мобильных браузеров смартфонов в 2022 году после удаления приложения из магазинов App Store и Play Market. По функционалу и интерфейсу она практически не отличается от мобильного

ВТБ перезапустил определитель номера на всех клиентов Клиенты ВТБ теперь могут подключить бесплатный определитель номера на своем смартфоне при использовании ВТБ Онлайн в браузере. Определитель номера подскажет во время входящего вызова, если звонит мошенник или если звонок не несет угрозы и может быть полезен. Сервис уже доступен для 12,9 млн польз

Число активных пользователей интернет-версии «ВТБ онлайн» выросло на 8% Аудитория сервиса «ВТБ онлайн», доступного клиентам в браузере, с начала 2023 г. выросла на 8% и в марте превысила 3 млн человек. Общее число активных пользователей мобильного приложения и интернет-банка «ВТБ

Ежедневная посещаемость «ВТБ онлайн» выросла на треть В январе 2023 г. посещаемость мобильной версии «ВТБ онлайн» выросла в среднем до 9 млн раз в сутки. Это на треть выше значений, чем год назад. Рекордное для банка количество сессий зафиксировано 31 января 2023 г. - более 10,6 млн. Об этом CN

Десять проектов ВТБ получили премию Global CIO «Проект года 2022» мечены премией Global CIO «Проект года» за технологические достижения в 2022 году. Награду получили ВТБ Онлайн для смартфонов, платформа API ВТБ и сервисная платформа банка, портал интерактивно

Число пользователей «ВТБ онлайн» на Android достигло 8,5 млн человек По итогам декабря 2022 г. число пользователей мобильного приложения «ВТБ онлайн» для устройств на платформе Android достигло 8,5 млн человек. Это 68% всей аудитории «ВТБ онлайн», которая насчитывает 12,5 млн пользователей в приложении и интернет-банке. «А

ВТБ перешел на российские технологии для распознавания QR-кодов и банковских карт ВТБ начал использовать российское решение в процессе распознавания штрих-кодов. Технология позволит повысить качество и скорость считывания данных при платежах в «ВТБ онлайн». До конца 2022 г. в приложении также заработает функция распознавания данных банковских карт при переводах и пополнении счета. Об этом CNews сообщили представители Smart Engines. Вн

Интернет-банк ВТБ Бизнес стал проектом года по версии CNews AWARDS о обеспечения. Банк задействовал российские open-source решения, обеспечившие стабильность и безопасность обслуживания клиентов. «Сегодня уже более 1 миллиона пользователей задействуют в своей работе интернет-банк ВТБ Бизнес, поэтому нам особенно важно обеспечивать развитие сервиса на высоком технологическом уровне. Профессиональное признание наших решений подтверждает правильность выбранно

Голосовой ассистент ВТБ поможет проверить наличие штрафов Голосовой ассистент поможет пользователям приложения «ВТБ онлайн» быстро проверить наличие штрафов ГИБДД и оплатить их. Новый функционал для виртуального помощника ВТБ представляет первым среди российских банков. До конца сентября услугой воспольз

ВТБ запускает сервис быстрой проверки сайтов на безопасность Пользователям «ВТБ онлайн» стала доступна быстрая проверка интернет-ссылок на безопасность. С помощью нового сервиса клиенты смогут понять, является ли адрес мошенническим или фишинговым. Воспользоваться услу

Цифровые новинки ВТБ: от биометрии для веб-версии до банка в Telegram й банк и возможность выбора отправителя из списка последних 20 человек, которым клиент переводил деньги. По словам Святослава Островского, это полностью покрывает среднемесячные запросы пользователей ВТБ Онлайн. Святослав Островский, ВТБ: Мы стремимся развивать «ВТБ Онлайн» с учетом передовых трендов рынка и обеспечивать полную безопасность во время работы с ним Банк существенно дора

ВТБ запустил в интернет-банке оплату счетов по QR-кодам ВТБ внедрил возможность оплаты услуг по QR-кодам веб-версии «ВТБ онлайн». Функциональность доступна пользователям смартфонов на iOS и Android при входе в интернет-банк с мобильного браузера. Ранее такая возможность оплаты была доступна клиентам только в

ВТБ значительно улучшил новую версию интернет-банка Клиентам ВТБ стала доступна новая версия интернет-банка «ВТБ Онлайн». Одно из главных изменений — появление более 35 улучшений, расширение числа финансовых сервисов и внедрение нижнего меню для удобной навигации в интернет-банке. На сегодняшний день

Аудитория web-версии «ВТБ онлайн» выросла в 2,5 раза Количество активных пользователей интернет-банка «ВТБ онлайн» за первую половину марта 2022 г. выросло в 2,5 раза и на сегодняшний день достигает 2 млн человек. 70% клиентов заходят в интернет-банк с браузера Safari, второй и третий по популяр

Клиентам ВТБ стал доступен заказ цифровой кредитной карты в чат-боте «ВТБ онлайн» Клиентам ВТБ стала доступна возможность заказать предварительно одобренную цифровую кредитную карту через чат-бот в «ВТБ онлайн». Оформление займет несколько минут. По прогнозу банка, в 2022 году новой опцией воспользуется до 60 тыс. клиентов ВТБ. Об этом CNews сообщили представители ВТБ. В чат-боте нужно сде

Технология VK помогла «ВТБ онлайн» создать единую витрину управления данными клиентов для клиентов ВТБ управление своими персональными данными. Теперь клиент может видеть, какая информация о нем есть у банка, и самостоятельно добавлять, удалять или корректировать ее в личном кабинете «ВТБ онлайн». Сервисом пользуются больше 11 млн человек по всей России. Также Tarantool помог интегрировать банковские системы ВТБ с цифровым профилем гражданина на «Госуслугах» и с системой меж

8 проектов ВТБ признали лучшими Награду премии Global CIO получили проект по инфраструктурной трансформации ВТБ, облачная платформа VTB.Cloud, голосовой ассистент в ВТБ Онлайн, собственная платформа банка для интегрированного управления рисками, единая витрина управления персональными данными клиентов в ВТБ Онлайн, собственный портал разработки для

Клиенты ВТБ могут заблокировать мобильный и интернет-банк из-за угрозы мошенников В мобильном приложении «ВТБ онлайн» появилась возможность блокировки доступа в личный кабинет, если у клиента возникли сомнения в безопасности его учетной записи. На первом этапе опция доступна в версии на Android, а

Интернет-банк ВТБ для предпринимателей получил две премии в области цифровизации та в номинации «За развитие среднего и малого бизнеса в Рунете». В рамках премии Digital Leaders ВТБ стал лучшим среди банков в номинациях «За вклад в развитие цифровизации в России» и «Онлайн-чаты». Интернет-банк ВТБ Бизнес создан на уникальной для рынка омниканальной платформе. Сегодня им пользуются уже более 670 тыс. клиентов, которым доступно онлайн более 50 банковских и небанковских пр

ВТБ в два раза ускорил работу мобильного приложения По сравнению с прежней версией «ВТБ онлайн» стал работать в 2 раза быстрее, в первую очередь – в части платежей, переводов и оплаты различных продуктов и услуг. Переводы между своими счетами, по номеру телефона и платежи за с

Пользователи ВТБ Онлайн смогут войти в мобильное приложение в маске Маска, я тебя знаю Мобильное приложение ВТБ Онлайн до конца года научится распознавать клиентов в маске. Чтобы войти в приложение, не снимая маску, пользователю необходимо подключить смарт-часы или браслет к своему смартфону через Bl

Клиенты «ВТБ Онлайн» смогут просматривать уведомления в дополненной реальности на экран. Тестирование технологии дополненной реальности (AR — augmented reality) будет проходить до декабря 2021 года, после этого будет принято решение о ее масштабировании в мобильном приложении «ВТБ Онлайн». «Мы активно внедряем новые перспективные технологии в работу приложения: в начале года запустили голосового ассистента, а сейчас начинаем тестировать технологию дополненной реально

Более 150 тысяч клиентов ВТБ воспользовались услугами голосового ассистента Голосовой ассистент ВТБ с момента запуска в феврале проконсультировал более 150 тысяч пользователей приложения ВТБ Онлайн, ответив на 200 тысяч вопросов. В конце июля пользователи приложения ВТБ Онлайн получили возможность переводить деньги между своими счетами с помощью голосового ассистента ВТБ

В «ВТБ онлайн» появился сервис автообмена валюты В мобильном приложении и интернет-банке «ВТБ онлайн» появился сервис автообмена валюты для клиентов с пакетами услуг «Привилегия» и «Прайм». С помощью него пользователи могут указать конкретный обменный курс, по которому они хотят куп

ВТБ адаптирует свой интернет-банк для людей с ограниченными возможностями Мобильное приложение и интернет-банк «ВТБ онлайн» будут полностью адаптированы для незрячих и слабовидящих клиентов, а также для клиентов с нарушениями моторики и с дислексией в 2022 г. Сейчас для незрячих пользователей доступно уж

В «ВТБ Онлайн» появился сервис доставки SIM-карт «ВТБ Мобайл» ВТБ запустил сервис доставки SIM-карт «ВТБ Мобайл» в мобильном приложении и интернет-банке «ВТБ Онлайн» - курьер бесплатно доставит карту по любому удобному для клиента адресу в максимально короткий срок. Статус заказа пользователи могут отслеживать в «ВТБ Онлайн» в разделе «ВТ

ВТБ отменил комиссию за оплату коммунальных услуг и штрафов в «ВТБ онлайн» и банкоматах ВТБ объявил об отмене с 1 июня 2021 г. комиссии за оплату коммунальных услуг и штрафов в «ВТБ онлайн» и банкоматах. Ранее комиссия составляла 0,6%, минимальная сумма комиссии — 20 руб. «Количество платежей через «ВТБ онлайн» быстро растет: в апреле число операций достигло 10

Клиенты ВТБ теперь смогут оформить налоговый вычет по ИИС в один клик ьной налоговой службой первым на рынке запустил онлайн-оформление налогового вычета по ИИС. С сегодняшнего дня клиенты ВТБ могут подать заявку на его получение в интернет-банке и мобильном приложении ВТБ Онлайн всего в несколько кликов. Им больше не нужно посещать для этого офис банка или отделения ФНС, самостоятельно собирать документы, заполнять налоговую декларацию и подавать ее в налого

Организован бесшовный переход из «ВТБ Онлайн» в приложение «ВТБ Мои инвестиции» Пользователи «ВТБ Онлайн» получили возможность переходить в приложение «ВТБ Мои инвестиции» моментально, без ввода пароля. Теперь управление сбережениями с использованием инвестиций с ВТБ стало еще удобнее.

ВТБ запускает новые способы борьбы с мошенниками В «ВТБ онлайн» появится определитель мошеннических звонков, сервис по проверке подлинности веб-адресов, анализ транзакций на основе искусственного интеллекта и верификация операций по NFC. Кроме т

Клиенты ВТБ перевели более 10 млн рублей через голосового ассистента Пользователи «ВТБ онлайн» перевели через голосового ассистента более 10 млн руб. с момента запуска сервиса в феврале 2021 г. Средняя сумма чека по переводам составила 8,7 тыс. руб. Чаще всего услугами голосо

В мобильном банке ВТБ появилась темная тема ВТБ объявил о запуске темной темы в мобильном банке «ВТБ онлайн» на платформах iOS и Android — она экономит заряд батареи и может облегчить восприятие текста при слабом освещении. Пользователям предлагается самостоятельно выбрать тему оформления