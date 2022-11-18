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ВТБ Онлайн Интернет-банк ВТБ



18.11.2022 ВТБ перешел на российские технологии для распознавания QR-кодов и банковских карт
05.08.2022 Голосовой ассистент ВТБ поможет проверить наличие штрафов
27.06.2022 ВТБ запускает сервис быстрой проверки сайтов на безопасность
17.06.2022 Цифровые новинки ВТБ: от биометрии для веб-версии до банка в Telegram
24.05.2022 ВТБ запустил в интернет-банке оплату счетов по QR-кодам
18.04.2022 ВТБ значительно улучшил новую версию интернет-банка
16.03.2022 Аудитория web-версии «ВТБ онлайн» выросла в 2,5 раза
08.02.2022 Клиентам ВТБ стал доступен заказ цифровой кредитной карты в чат-боте «ВТБ онлайн»
31.01.2022 Технология VK помогла «ВТБ онлайн» создать единую витрину управления данными клиентов
28.01.2022 8 проектов ВТБ признали лучшими
15.12.2021 Клиенты ВТБ могут заблокировать мобильный и интернет-банк из-за угрозы мошенников
18.11.2021 ВТБ в два раза ускорил работу мобильного приложения
02.11.2021 Пользователи ВТБ Онлайн смогут войти в мобильное приложение в маске
09.09.2021 Клиенты «ВТБ Онлайн» смогут просматривать уведомления в дополненной реальности
03.08.2021 Более 150 тысяч клиентов ВТБ воспользовались услугами голосового ассистента
29.07.2021 В «ВТБ онлайн» появился сервис автообмена валюты
15.06.2021 ВТБ адаптирует свой интернет-банк для людей с ограниченными возможностями
01.06.2021 В «ВТБ Онлайн» появился сервис доставки SIM-карт «ВТБ Мобайл»
31.05.2021 ВТБ отменил комиссию за оплату коммунальных услуг и штрафов в «ВТБ онлайн» и банкоматах
21.05.2021 Клиенты ВТБ теперь смогут оформить налоговый вычет по ИИС в один клик
18.05.2021 Организован бесшовный переход из «ВТБ Онлайн» в приложение «ВТБ Мои инвестиции»
28.04.2021 ВТБ запускает новые способы борьбы с мошенниками
27.04.2021 Клиенты ВТБ перевели более 10 млн рублей через голосового ассистента
19.04.2021 В мобильном банке ВТБ появилась темная тема
16.04.2021 Услугами голосового ассистента воспользовались 50 тысяч клиентов ВТБ
01.04.2021 «ВТБ Онлайн» увеличил число стран для международных переводов с карты на карту
30.03.2021 «ВТБ онлайн» запускает обмен валюты по сниженному курсу
23.03.2021 Клиенты «ВТБ онлайн» утроили число платежей по QR-коду
16.03.2021 ВТБ начал выпуск цифровых карт «Мир»
24.02.2021 Клиенты «ВТБ Онлайн» смогут переводить деньги с помощью Siri
17.02.2021 Пользователям «ВТБ Онлайн» стали доступны уведомления от ФССП и госорганов
10.12.2020 Каждый второй клиент ВТБ получает справки для документов удаленно
26.11.2020 Новый мобильный банк ВТБ стал доступен всем пользователям
12.11.2020 ВТБ запустил полностью новый мобильный банк
16.09.2020 «ВТБ Онлайн» запустил переводы на карты более чем 100 стран мира
10.09.2020 «ВТБ Онлайн» открыл шесть новых валют для обмена
30.07.2020 «ВТБ Онлайн» теперь доступен для владельцев Huawei и Honor
17.07.2020 Клиенты ВТБ смогут получить справку для налогового вычета в «ВТБ Онлайн»
14.07.2020 В «ВТБ Онлайн» стала доступна покупка биржевых инвестиционных фондов
04.06.2020 Более 55 тысяч клиентов подтвердили учетную запись на «Госуслугах» в интернет-банке ВТБ

Публикаций - 170, упоминаний - 204

ВТБ Онлайн упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВТБ Мультикарта - процессинговая компания 197 7
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6249 3
Telegram Group 1034 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2618 3
Yandex - Яндекс 5643 3
Google LLC 10921 2
Цифра ГК 2142 2
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 226 2
Zoom Int - Zoom Video Communications 1317 2
Apple Inc 11169 2
VK - Mail.ru Group 3197 2
HRlink - Инновации в управлении кадрами 50 2
Huawei 3495 2
Samsung Electronics 9715 2
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2490 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10043 2
Xiaomi 1286 2
Прогноз 1651 1
ICL ГК 250 1
Моторика - Motorica 79 1
Рикор Электроникс - Rikor Electronics 32 1
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1025 1
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 167 1
БайтЭрг 41 1
ESG - Enterprise Strategy Group 198 1
Navitel - Навител Навигатор 295 1
Dr.Web - Доктор Веб 1210 1
Сбер - Цифровая Платформа 424 1
IBS Platformix - СИЛА 835 1
1С-ИжТиСи 6301 1
6984 1
Voxys - Воксис - Инфо-контент 17 1
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 535 1
Siemens AG - Siemens Group 2541 1
Нейронные сети ООО 1 1
Ростех - НИИ Масштаб - СмартЭкоСистема 12 1
Рикор Геймс - Rikor Games 3 1
Рикор ИМТ 6 1
Usabilitylab - ЮзабилитиЛаб 37 1
Киберпротект - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 61 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2366 163
Visa International 1872 10
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1769 10
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест 284 8
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 127 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5768 5
Россети Ленэнерго 2340 4
ВТБ - ВТБ24 660 3
Лента - Сеть розничной торговли 1693 3
Открытие ФК - Банк Открытие 2833 3
Альфа-Банк 1594 3
ВТБ Пенсионный фонд НПФ 10 2
Global CIO - Глобал Си Ай Оу 40 2
UnionPay - Платёжная система 94 2
РСХБ - Россельхозбанк 283 2
Эркафарм - Erkapharm 17 2
Точка 3792 2
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 874 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1174 2
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 295 2
ВТБ Страхование 61 2
Почта России ПАО 1983 2
Май - Российская торговая компания 1018 1
Мособлгаз 16 1
Apteka.ru - Аптека.ру 7 1
Тануки 16 1
Рольф 67 1
Велобайк 4 1
ПСБ - Промсвязьбанк 732 1
Газпром нефть 498 1
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2511 1
Stopexpress - Стопэкспресс - Газпромнефть АЗС - G-Drive 8 1
BNP Paribas - BNP Paribas Vostok - БНП Париба Восток КБ 106 1
Сбер - Сбербанк Инвестиции - Сбербанк Инвестор - СберИнвест - СберИнвестор 13 1
ВкусВилл - Избёнка 98 1
Renault-Nissan-Mitsubishi 26 1
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 103 1
Открытие Брокер - Открытые инвестиции - Открытие УК 24 1
Сбер - Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ 57 1
Северсталь ПАО - Severstal 363 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2382 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9049 9
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3677 7
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1173 5
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17908 5
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1590 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2370 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 673 2
Федеральное казначейство России 1548 2
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4303 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1198 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1243 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1636 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 324 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2687 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3056 1
Автодор - Российские автомобильные дороги 61 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 275 1
Президент Российской Федерации 3699 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 38718 111
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 7807 99
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы 3459 54
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79080 38
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21303 30
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 7466 24
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1129 24
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer 4373 22
IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - Identity management, IDM - Управление учётными данными, идентификацией и доступом - Customer Identity and Access Management, CIAM - Управление идентификационными данными 9013 19
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 53060 16
25G Ethernet - 25 Gigabit Ethernet and 50 Gigabit Ethernet 24998 16
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 4378 16
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Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации 724 12
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 19702 12
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 3109 12
Оповещение и уведомление - Notification 3047 11
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Google Play - Google Store - Android Market 2926 5
WhatsApp Messenger 848 5
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Rakuten Viber 527 4
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Microsoft Skype 1971 3
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Apple FaceTime 173 3
Microsoft Windows BitLocker 1274 2
Mir Pay - Мобильный платёжный сервис 84 2
VK - Mail.ru Tarantool Data Grid 8 2
Apple macOS VoiceOver 26 2
Apple Safari - браузер 795 2
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 431 2
МВД РФ - ГИБДД Штрафы 180 2
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Apple iPhone 6 6166 2
Apple iPhone - серия смартфонов 6608 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2023 годы.
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Создано именных указателей - 108654.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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