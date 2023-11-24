Разделы

Интернет Веб-сервисы ИТ в банках Техника
|

Мобильное приложение ВТБ Онлайн получило серебро «рейтинга Рунета»

Версия приложения ВТБ Онлайн на Android заняла второе место в рамках Всероссийского конкурса сайтов и мобильных приложений «Рейтинг Рунета 2023» в номинации «Финансы и бизнес». Традиционно награду получают проекты и компании, которые внесли значительный вклад в развитие Рунета.

В 2023 году после успешной трансформации веб-версии ВТБ первым среди российских банков запустил новое полнофункциональное приложение ВТБ Онлайн на Android. Такое приложение обладает всем необходимым функционалом для работы с банковскими продуктами, легко адаптируется под любые устройства и операционные системы, может распространяться через официальные магазины, а также его не нужно обновлять самостоятельно.

«В мобильном приложении ВТБ Онлайн мы сохранили привычный интерфейс, дизайн и логику сервиса, чтобы пользователям было просто и комфортно адаптироваться к изменениям. При этом мы постоянно совершенствуем наши продукты и сервисы, и нам приятно видеть, что наш подход к новому пользовательскому опыту отмечают не только наши клиенты, но и эксперты индустрии», – отметил Никита Чугунов, старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса.

Количество пользователей веб-версии и мобильного приложения ВТБ Онлайн с начала года выросло на 10%, превысив 16,5 миллионов человек. Ожидается, что к концу декабря чисто пользователей достигнет 17 млн человек.

Всероссийская премия «Рейтинг Рунета» проводится ежегодно с 2010-го года. Традиционно жюри отмечает лучшие проекты среди сайтов и мобильных приложений, который внесли значительный вклад в развитие Рунета за предыдущий год.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как централизованно решать проблемы импортозамещения бизнес-систем

Конференция CNews «Современные контакт-центры 2023» состоится 5 декабря

Как организовать корпоративные коммуникации в банке

Бизнесу необходима реальная ИБ

Рынок корпоративных браузеров: как изменились требования российского бизнеса к безопасности

Создана первая российская нейросеть, умеющая генерировать видеоролики

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Выбираем робот-пылесос: за что нужно платить в 2023 году

10 онлайн-сервисов для быстрой обработки фотографий без регистрации: выбор ZOOM

Лучшие моноблоки с диагональю 27 дюймов: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Паутина из тутовых червей в 6 раз прочнее кевлара — ее можно использовать даже для бронежилетов

Астрономы выяснили, что любимое лакомство черных дыр — это квазары

Ликбез RnD.CNews: что такое суперконтиненты и правда ли, что все континенты Земли соединятся
Показать еще