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Чугунов Никита


09.09.2021 Клиенты «ВТБ Онлайн» смогут просматривать уведомления в дополненной реальности 1
16.08.2021 ВТБ запустил онлайн-сервис для самозанятых 1
13.08.2021 Visa позволила россиянам вычистить с интернет-сервисов забытые на них номера карт 1
03.08.2021 Более 150 тысяч клиентов ВТБ воспользовались услугами голосового ассистента 1
29.07.2021 В «ВТБ онлайн» появился сервис автообмена валюты 1
23.06.2021 ВТБ составил портрет потенциальной «жертвы» мошенников 2
15.06.2021 ВТБ адаптирует свой интернет-банк для людей с ограниченными возможностями 1
10.06.2021 «Почта России» и ВТБ запустили оплату курьерской доставки по QR-кодам 1
31.05.2021 ВТБ отменил комиссию за оплату коммунальных услуг и штрафов в «ВТБ онлайн» и банкоматах 1
27.05.2021 Счет в «ВТБ капитал форекс» стало возможно открыть через интернет 1
18.05.2021 Организован бесшовный переход из «ВТБ Онлайн» в приложение «ВТБ Мои инвестиции» 1
27.04.2021 Клиенты ВТБ перевели более 10 млн рублей через голосового ассистента 1
19.04.2021 В мобильном банке ВТБ появилась темная тема 1
16.04.2021 Услугами голосового ассистента воспользовались 50 тысяч клиентов ВТБ 1
14.04.2021 ВТБ лидирует по числу пользователей цифрового профиля гражданина 1
08.04.2021 ВТБ ускорил работу чат-бота в интернет-банке на треть 1
06.04.2021 В ВТБ доля переводов через СБП превысила 40% 1
01.04.2021 «ВТБ Онлайн» увеличил число стран для международных переводов с карты на карту 1
30.03.2021 «ВТБ онлайн» запускает обмен валюты по сниженному курсу 1
23.03.2021 Клиенты «ВТБ онлайн» утроили число платежей по QR-коду 1
24.02.2021 Клиенты «ВТБ Онлайн» смогут переводить деньги с помощью Siri 1
17.02.2021 Пользователям «ВТБ Онлайн» стали доступны уведомления от ФССП и госорганов 1
10.12.2020 Каждый второй клиент ВТБ получает справки для документов удаленно 1
07.12.2020 ВТБ запустил вход в интернет-банк по QR-коду 1
26.11.2020 Новый мобильный банк ВТБ стал доступен всем пользователям 1
12.11.2020 Никита Чугунов, ВТБ: Банк нужен только для быстрых финансовых операций. Чем он незаметнее — тем лучше 20
12.11.2020 ВТБ запустил полностью новый мобильный банк 1
11.11.2020 Доля СБП достигла четверти от всех переводов клиентов ВТБ 1
07.10.2020 ВТБ адаптировал банкоматы для слабовидящих клиентов 1
18.09.2020 ВТБ запустил виртуального помощника в WhatsApp 1
16.09.2020 «ВТБ Онлайн» запустил переводы на карты более чем 100 стран мира 1
10.09.2020 «ВТБ Онлайн» открыл шесть новых валют для обмена 1
09.09.2020 Клиенты ВТБ нарастили покупки по QR-коду через СБП в пять раз 1
15.07.2020 Абоненты «ВТБ Мобайл» смогут контролировать расходы на мобильную связь в интернет-банке ВТБ 1
14.07.2020 В «ВТБ Онлайн» стала доступна покупка биржевых инвестиционных фондов 1
09.07.2020 Более 350 тысяч клиентов ВТБ использовали сервис цифрового профиля гражданина при оформлении заявок на кредит 1
23.06.2020 ВТБ предупредил о появлении мошеннических сайтов-двойников 1
04.06.2020 Более 55 тысяч клиентов подтвердили учетную запись на «Госуслугах» в интернет-банке ВТБ 1
20.05.2020 На базе госуслуг заработал сервис для граждан по оформлению кредитов в банках 1
15.05.2020 Клиенты ВТБ смогут подтвердить учетную запись на «Госуслугах» через «ВТБ-Онлайн» 1

Публикаций - 53, упоминаний - 73

Чугунов Никита упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 1
Apple Inc - Эппл Рус 7737 1
Google LLC 7177 1
Инверсия 64 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 53
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 219 4
Visa International 1346 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 453 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 1
Карусель - Сеть гипермаркетов 148 1
Совкомбанк ПАО 147 1
Ак Барс Банк 174 1
СКБ-банк 86 1
UnionPay - Платёжная система 75 1
БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 69 1
РНКБ - Российский национальный коммерческий банк 21 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 5
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2238 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 2
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1344 1
Правительство РФ 2208 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 1
Президент Российской Федерации 1442 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 755 1
АФТ - Ассоциация Финтех 76 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 6
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 693 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 2
ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 101 2
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 500 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2906 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3017 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 261 1
SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 223 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 71 1
Виртуальная банковская карта - Цифровая банковская карта 15 1
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 1
ВТБ Онлайн 137 44
Apple iOS 5742 8
Google Android 10751 7
СБП - Система быстрых платежей Банка России 189 7
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 6
ВТБ Мои Инвестиции 34 3
ВТБ Мобайл - Оператор сотовой связи 24 3
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 263 2
WhatsApp Messenger 654 2
Apple - App Store 2198 2
Rakuten Viber 429 2
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
Wink - Онлайн-кинотеатр 78 1
Apple Pay 385 1
Microsoft Windows 10 6676 1
Apple macOS 934 1
Google Pay - Google Android Pay 297 1
Twitch - Видеостриминговый сервис 70 1
ВТБ Форекс - ВТБ Капитал Форекс 3 1
Мосбиржа БПИФ - Биржевые паевые инвестиционные фонды 3 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 1
ВТБ Мультикарта 147 1
Потапов Владимир 40 2
Киричек Алексей 66 1
Шадаев Максут 384 1
Кулик Вадим 113 1
Скоробогатова Ольга 33 1
Шарков Максим 12 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 3
Казахстан - Республика 2650 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 3
Грузия 693 2
Беларусь - Белоруссия 2099 2
Латвия - Латвийская Республика 453 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1293 1
ЮВА - Юго-Восточная Азия 520 1
Эстония - Эстонская Республика 420 1
Румыния 345 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 501 1
Таджикистан - Республика 439 1
Россия - Сочи 913 1
Литва - Литовская Республика 332 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 666 1
Молдавия - Республика Молдова 433 1
Туркмения - Туркменистан 196 1
Украина 3398 1
Индия - Республика 2181 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 587 1
Узбекистан - Республика 827 1
Чехия - Чешская Республика 500 1
Франция - Французская Республика 2143 1
Италия - Итальянская Республика 1401 1
Германия - Федеративная Республика 3674 1
Израиль 725 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 597 1
Армения - Республика 690 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
КАСКО - Страхование транспорта от ущерба, хищения или угона 91 2
ОФЗ - Облигации федерального займа 8 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 834 1
DarkNet - Даркнет - Теневой интернет - Темный интернет 28 1
Прайм - Агентство экономической информации 529 3
Finopolis - Форум инновационных финансовых технологий 27 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 768247, в очереди разбора - 671931.
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