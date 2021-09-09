Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Чугунов Никита
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Публикаций - 53, упоминаний - 73
Чугунов Никита упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 1
|Apple Inc - Эппл Рус 7737 1
|Google LLC 7177 1
|Инверсия 64 1
|Потапов Владимир 40 2
|Киричек Алексей 66 1
|Шадаев Максут 384 1
|Кулик Вадим 113 1
|Скоробогатова Ольга 33 1
|Шарков Максим 12 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 768247, в очереди разбора - 671931.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 768247, в очереди разбора - 671931.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru