Чугунов Никита

Более 150 тысяч клиентов ВТБ воспользовались услугами голосового ассистента 1

Клиенты ВТБ перевели более 10 млн рублей через голосового ассистента 1

В мобильном банке ВТБ появилась темная тема 1

Услугами голосового ассистента воспользовались 50 тысяч клиентов ВТБ 1

ВТБ лидирует по числу пользователей цифрового профиля гражданина 1

Каждый второй клиент ВТБ получает справки для документов удаленно 1

Новый мобильный банк ВТБ стал доступен всем пользователям 1

ВТБ запустил полностью новый мобильный банк 1

Доля СБП достигла четверти от всех переводов клиентов ВТБ 1

ВТБ адаптировал банкоматы для слабовидящих клиентов 1

ВТБ запустил виртуального помощника в WhatsApp 1

Более 350 тысяч клиентов ВТБ использовали сервис цифрового профиля гражданина при оформлении заявок на кредит 1