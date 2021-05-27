Счет в «ВТБ капитал форекс» стало возможно открыть через интернет

«ВТБ капитал форекс» начинает открывать счета дистанционно через мобильное приложение и интернет-банк «ВТБ онлайн». Опция появилась у клиентов ВТБ в новой версии «ВТБ онлайн» в разделе «Инвестиции».

«В рамках стратегии развития бизнеса «ВТБ капитал форекс» мы стараемся сделать работу клиентов максимально простой и удобной, упростить процесс открытия счета и подключения к торговле на рынке Forex. Уже сейчас нашим клиентам доступен функционал вывода средств в день обращения, а также автоматическое формирование налоговой отчетности и уплаты налогов форекс-дилером с доходов клиентов. Цифровизация является для нас одним из стратегических приоритетов, для нас важно, чтобы все процессы были выстроены максимально удобно для клиента и у него оставалось больше времени для реализации своих торговых стратегий», – отметил Дмитрий Самусев, генеральный директор «ВТБ капитал форекс».

«Мы продолжаем улучшать «ВТБ онлайн» и расширять возможности приложения для наших клиентов, чтобы они могли проводить большинство банковских операций без посещения офиса. До конца года мы рассчитываем обеспечить 100-процентную доступность своих продуктов в онлайн. Теперь те пользователи, которым привычнее совершать операции в цифровом формате, смогут прямо в «ВТБ онлайн» заключить договор с «ВТБ капитал форекс» и открыть счет для торговли на международном валютном рынке. Весь процесс займет не более 5 минут», – сказал руководитель департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.

Клиентам «ВТБ капитал форекс» доступна круглосуточная торговля 5 дней в неделю, из любой точки мира через универсальную торговую платформу Metatrader 5. Компания предлагает одну из самых широких линеек по валютным парам на российском рынке - доступны 24 пары, включая рублевые. Компания предоставляет клиентам аналитику от ведущих специалистов «ВТБ капитал», ежедневные обзоры и комментарии по мировым финансовым рынкам. Комиссии при совершении торговых операций на рынке Forex у «ВТБ капитал форекс» при этом отсутствуют.