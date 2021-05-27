Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Forex
Форекс
Валютный рынок
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 54, упоминаний - 71
Forex упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 1828 1
|Гавриченков Артем 8 1
|Соловьев Алексей 60 1
|Кирьянова Александра 42 1
|Сокологорский Александр 1 1
|Дашин Андрей 4 1
|Карякин Сергей 4 1
|Коробов Максим 6 1
|Леушев Андрей 63 1
|Патрин Максим 31 1
|Бахвалов Андрей 18 1
|Гришин Александр 10 1
|Прайм - Агентство экономической информации 529 2
|АнтиЗапрет - AntiZapret.info - Реестр запрещенных сайтов 27 2
|РосПравосудие 10 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 768804, в очереди разбора - 672488.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 768804, в очереди разбора - 672488.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru