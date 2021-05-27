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Forex Форекс Валютный рынок

СОБЫТИЯ


27.05.2021 Счет в «ВТБ капитал форекс» стало возможно открыть через интернет

в максимально простой и удобной, упростить процесс открытия счета и подключения к торговле на рынке Forex. Уже сейчас нашим клиентам доступен функционал вывода средств в день обращения, а также
02.12.2019 Специальные VPS серверы: WordPress, D-Link, TP-Link, REG.ru и форекс

знать цену или выбрать провайдера можно с помощью ИТ-маркетплейса Market.CNews. VPS для форекс (VPS forex) Forex — это международный финансовый рынок, на котором производится обмен валют
25.11.2019 Выделенный сервер для Forex: преимущества и рекомендации

При использовании выделенного сервера Forex ряд действий (например, срабатывание отложенных ордеров по заранее определенной цене) может производиться приложением. Такое программное обеспечение (его можно назвать и роботом) работает
12.08.2019 «Синтегро консалтинг» автоматизировал бухгалтерский учет в «Финам форекс»

«Синтегро консалтинг» автоматизировал бухгалтерский учет согласно ОСБУ в «Финам форекс». Для этого использовался собственный продукт интегратора – «Синтегро ОСБУ». Для формирования отчетности в формате XBRL было принято решение использовать программный продукт разработчика
22.08.2018 «ВТБ Форекс» запустил сервис по расчету индекса настроений трейдеров

«ВТБ Форекс» объявил о том, что с 22 августа 2018 г. на официальном сайте сервиса стал доступен сервис «Индекс настроений трейдеров». Новый сервис отражает актуальные на текущий момент времени инвес
20.06.2018 «Альпари» выпустила новую версию мобильного приложения Alpari Mobile для «Форекс»

ацию, которые позволят значительно проще ориентироваться и искать нужную информацию, и, самое главное, максимально сокращен и упрощен путь от момента установки приложения до начала торговли на рынке «Форекс». Alpari Mobile работает на русском, английском, португальском, испанском, вьетнамском, китайском, индонезийском, арабском языках и фарси и бесплатно доступно для скачивания в App Store.
22.05.2018 Dr.Web отстоял свое право клеймить сайты Forex меткой «опасность»

Forex как опасность Власти России разрешили отечественной антивирусной компании Dr.Web остерегать своих клиентов от посещений сайтов, предоставляющих доступ на международный валютный рынок Forex, который известен своей политикой вовлечения в торги непрофессиональных финансистов, не имеющих полного представления о серьезности рисков и глубине последствий для своего кошелька. Запре
08.12.2014 «Альпари» запустил программу лояльности для клиентов в России и СНГ

Международный финансовый бренд «Альпари», форекс-брокер, объявил о запуске программы лояльности «Альпари Бонус». Программа охватывает все категории клиентов компании — трейдеров, инвесторов и управляющих — и на момент запуска включает

16.04.2014 25 апреля в Москве начнет работу выставка Moscow Forex Expo

т проходить мастер-классы, круглые столы и розыгрыши призов от компаний и спонсоров выставки. Кроме того, для профессиональной аудитории биржевой индустрии будет организовано В2В-мероприятие — форум «Форекс бизнес от А до Я», который пройдет при консультативной поддержке Экспертного Совете при Комитете Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам. Вход на выставку свободный, достаточно п
30.01.2014 FOREX-брокер «Альпари» раскрыл финансовые показатели за 2013 г.

Крупнейший в России брокер на рынке FOREX компания Alpari (читается «Альпари») раскрыл часть своих неаудированных финансовых пока
01.03.2013 Новый форекс-брокер вышел на международный финансовый рынок

ти и места”», — сообщил Станислав Столяр, вице-президент Devexperts по разработке решений для рынка Forex. По словам директора по развитию проекта Gaincy Леви Вонг, Gaincy Trading предоставляет
30.01.2013 Среднемесячный объём торгов «Альпари» в 2012 г. составил почти $85 млрд

Согласно результатам исследования российского сегмента форекс-индустрии, проведенного «Интерфакс — Центром Экономического Анализа» («Интерфакс-ЦЭА»), по итогам 2012 г. среднемесячный объём торгов компании «Альпари», предоставляющей услуги интернет-
19.11.2012 Партнерство «Альпари» и Integral Development станет новым этапом в развитии рынка Forex

FS Products, и компания Integral Development, поставщик технологических решений и сервисов на рынке Forex, заключили договор о сотрудничестве. Ожидается, что партнерство компаний станет новым э
01.11.2012 Forex Club запустил торговую платформу для начинающих трейдеров

Онлайн-брокер Forex Club объявил о запуске StartFX 2 — инновационной торговой платформы со встроенными функциями обучения, которая была создана специально для начинающих трейдеров. Как рассказали CNews в

04.10.2012 2 ноября откроется 13-я международная выставка биржевой индустрии Moscow Forex Expo 2012

Из года в год международная выставка биржевой индустрии Moscow Forex Expo проходит с большим успехом и имеет самые лестные отзывы, как от экспонентов, так и от посетителей. В этом году выставка пройдет уже в тринадцатый раз, и именно это является хорошим п
20.04.2012 Forex Club запустил облачное решение для трейдеров tradeCloud
07.08.2008 Антивирус Dr.Web - в подарок пользователям пакетов Forex Club

С 1 по 31 августа 2008 г. любой покупатель учебных пакетов Forex Club «Курс обучения биржевой торговле» или «Биржевая торговля от А до Я» получит в пода
12.11.2004 Tokyo Forex анонсировала внешний винчестер с Linux
04.03.2004 В Москве прошла конференция "Интернет Трейдинг EXPO 2004"

строе время. Термин Stop Loss означает приказ, ограничивающий убытки в процессе ведения торговли на Forex. Благодаря его использованию, трейдер управляет своими рисками, более четко планируя ра
02.04.2002 MetaQuotes Software и Inforex Consulting представили новое решение для рынка Forex

лиентов Inforex. Информационно-торговая платформа FX Charts 2.10 предназначена для организации торгов на валютном рынке как непосредственно на рабочих местах брокерских компаний, оперирующих на рынке Forex, так и для удаленных пользователей, работающих через интернет. Система FX Charts состоит из ряда компонентов: FX Charts Server (центральный сервер), FX Charts Manager (рабочее место менед
28.11.2001 MetaQuotes и Teletrade D.J. представили новое решение для рынка Forex

служивания клиентов Teletrade. Программный продукт FX Charts 1.32 предназначен для организации торгов на валютном рынке, как непосредственно на рабочих местах дилинговых центров, оперирующих на рынке Forex, так и для удаленных пользователей, работающих через интернет. Торговая платформа FX Charts состоит из ряда компонентов: FX Charts Server (центральный сервер), FX Charts Manager (рабочее

15.08.2000 На онлайновом рынке forex скоро начнется битва титанов

По мнению ведущих аналитиков, в ближайшее время разгорится ожесточенная борьба по захвату межбанковского рынка торговли валютой (forex) через интернет, сообщает Mercury Center. В понедельник 14 августа три компании из числа ключевых игроков на рынке forex, Deutsche Bank AG, Chase Manhattan Corp. и Citigroup Inc.,


Публикаций - 110, упоминаний - 120

Forex и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 5
Curator - Эйч-Эль-Эль - Qrator Labs - Highload Lab 177 5
MetaQuotes 8 4
Apple Inc 13156 3
Моё дело. Бухгалтерия онлайн 87 2
Inoventica Services - Гарант-Парк-Интернет - Parking.ru - Паркинг.ру 146 2
Inoventica Technologies - Иновентика технолоджес 37 2
GlobalNet - DATAIX - Международная пиринговая сеть 7 2
ECommPay - Компания Платежных Решений, КПР 8 2
Softwell - СофтВел 26 2
AMTS Solutions 3 2
МегаФон 10742 2
Dr.Web - Доктор Веб 1294 2
Cisco Systems 5372 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 2
IBM - International Business Machines Corp 9699 2
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Oracle Corporation 7074 2
Информзащита 941 2
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 2
Diasoft - Диасофт 1144 2
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 877 2
Inoventica - Коммуникации для инноваций - КДИ 151 2
Chronopay - Хронопэй - Хронопей Сервисез - Хронопей Восток - электронная платёжная система 185 2
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 362 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 1
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 264 1
Доктор рядом - Doc+ 55 1
Синтегс - Синтегро консалтинг 61 1
Carbanak - Anunak - Хакерская группировка 32 1
Google LLC 12690 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 634 1
НКК - ГКС - Систематика Консалтинг - Systematica Business Software 20 1
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 938 1
Терн ГК - Tern Group 82 1
Hacking Team 17 1
Signal-COM - Сигнал-КОМ 52 1
Гарс Телеком - Gars Telecom 66 1
Kismet Acquisition One - Kismet-I 41 1
GDEV - Nexters Global - Nexters Studio, Некстерс студио - NX Studio, Эникс студио - NX Online, Эникс онлайн - Nexters Online, Некстерс онлайн - Lightmap Studio, Лайт мэп - Gamepositive, Гейм-позитив 46 1
Alpari - Альпари 67 26
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 16
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 10
Альфа-Банк 1979 5
ПСБ - Промсвязьбанк 963 5
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 445 5
Forex Club - Форекс клуб - онлайн-брокер 7 4
ВТБ - ВТБ24 - Гута Банк - Тверь АКБ 86 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 4
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 4
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 4
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 4
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 321 3
Гута ГК 34 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 3
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 3
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 3
Bank of America - Банк Америки 271 3
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 394 2
Radisson Hotel Group - RHG - Radisson Hotels & Resorts - гостиничная сеть 49 2
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 307 2
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 121 2
Rietumu Banka 19 2
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 2
Better Chance - Clifford Chance 3 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 2
ГПБ - Газпромбанк 1273 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 2
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 2
ВТБ - ВТБ24 671 1
ПромСвязьКапитал 85 1
Fix Price - Фикс Прайс - Бэст Прайс - сеть магазинов 112 1
Barclays 122 1
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 149 1
ФК Зенит Санкт-Петербург - российский футбольный клуб 35 1
ЦППК - Центральная ППК - Центральная пригородная пассажирская компания 158 1
UFG Private Equity 39 1
Восток-Сервис ГК 57 1
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation 144 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 12
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 4
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 401 2
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 264 2
ФСФР - ФКЦБ РФ - Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 100 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 2
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 2
Федеральное казначейство России 1949 2
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 129 1
Национальный банк Республики Казахстан - Центральный банк Казахстана 23 1
TWF - Turkish Wealth Fund - TVF - Türkiye Varlık Fonu - Турецкий фонд национального благосостояния - Фонд благосостояния Турции 10 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
Правительство Москвы - МСР ГУП - Московский социальный регистр - Социальная карта студента - Социальная карта учащегося - Единый реестр социальных льготников, ЕРСЛ, Единая городская база данных населения Москвы, ЕГБДН 36 1
Правительство Латвии - Органы государственной власти Латвийская Республика 21 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 107 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 1
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Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 1
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Apple iPad 4012 2
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Microsoft Office 4170 2
Oracle Java - язык программирования 3469 2
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 673 2
Сбер - СберБизнес - Сбербанк Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка - интернет-банкинг для юридических лиц 382 2
Apple iTunes Store 1118 1
Microsoft Xbox Live 309 1
1С Первый Бит - БИТ.Финанс - БИТ.Управление финансами государственного учреждения 252 1
МТС - МТТ Бизнес ВАТС - Виртуальная АТС - Unified Communications 32 1
NTP - Network Time Protocol - Cетевой протокол синхронизации внутренних часов компьютера с использованием сетей 78 1
Dr.Web Антивирус - Dr.Web Аудитор безопасности 393 1
Autodesk CFD - Autodesk Computational Fluid Dynamics simulation software 42 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1011 1
SAP BW - SAP Business Warehouse - SAP BW/4HANA - SAP BW on HANA - SAP NetWeaver Business Warehouse 172 1
InfoTeCS - ViPNet TDR - ViPNet IDS/NIDS СЗИ 24 1
Oracle WebLogic Suite - Oracle WebLogic Application Server - BEA WebLogic Server - BEA WebLogic Enterprise Platform 215 1
Шилов Борис 18 11
Дашин Андрей 4 3
Карякин Сергей 6 2
Захаров Александр 39 2
Анпилогов Виталий 7 2
Синкович Дмитрий 2 2
Трость Дмитрий 2 2
Новодворский Александр 3 2
Стецюк Руслан 2 2
Лютинская Татьяна 2 2
Леонов Алексей 96 1
Катамадзе Анна 133 1
Таврин Иван 120 1
Беляев Алексей 37 1
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Чурсин Дмитрий 87 1
Федечкин Эдуард 58 1
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Кирьянова Александра 169 1
Добровинский Александр 48 1
Потапов Александр 29 1
Сокологорский Александр 1 1
Денисов Алексей 21 1
Климов Андрей 88 1
Иванов Денис 13 1
Ульянов Николай 176 1
Конявский Валерий 10 1
Шевченко Дмитрий 14 1
Илюхин Олег 21 1
Титов Сергей 6 1
Меркулов Сергей 48 1
Киселев Сергей 70 1
Анциферов Дмитрий 4 1
Ройтберг Павел 40 1
Сивцев Илья 174 1
Евдокимов Игорь 61 1
Легостаева Светлана 96 1
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