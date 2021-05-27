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27.05.2021 Счет в «ВТБ капитал форекс» стало возможно открыть через интернет 2
13.04.2020 Qrator Labs рассказала о трафике ресурсов Рунета и статистике DDoS-атак 1
02.12.2019 Специальные VPS серверы: WordPress, D-Link, TP-Link, REG.ru и форекс 1
25.11.2019 Выделенный сервер для Forex: преимущества и рекомендации 3
28.10.2019 Аренда VPS/VDS виртуальных серверов 1
22.08.2018 «ВТБ Форекс» запустил сервис по расчету индекса настроений трейдеров 1
12.07.2018 «Альпари» выпустила обновленную версию мобильного приложения Alpari Mobile для iOS 1
20.06.2018 «Альпари» выпустила новую версию мобильного приложения Alpari Mobile для «Форекс» 1
22.05.2018 Dr.Web отстоял свое право клеймить сайты Forex меткой «опасность» 2
26.01.2018 Inoventica объявила о 5000% росте прибыли за 2017 год 1
25.01.2018 Торговый оборот «Альпари» в 2017 году превысил $1,3 трлн 1
14.11.2017 Inoventica объявила финансовые результаты по итогам первых трех кварталов 2017 года 1
26.07.2017 Торговый оборот «Альпари» в первом полугодии 2017 превысил $600 млрд 3
20.12.2016 «Альпари» внедрила обновленную архитектуру системы международной программы лояльности Alpari Cashback 2
14.09.2016 Власти запретили россиянам узнавать, как можно заработать в интернете 1
16.08.2016 Власти России пошли войной на микрозаймы в интернете 1
26.05.2016 Рунет начали зачищать от курсов по программированию 1
22.07.2015 ChronoPay и «Альпари» договорились о сотрудничестве в области приёма платежей 1
14.05.2015 УБРиР запустил мобильное приложение для отслеживания курса валют 2
07.04.2015 ИТ в банках: «Ледниковый период» завершится через пару лет 1
10.03.2015 В «Альпари» зарегистрирован миллионный клиент 1
18.02.2015 «Альфа-Банк» расширил функционал интернет-банка «Альфа-Бизнес Онлайн» 1
09.02.2015 «Инфотекс» запатентовал способ обнаружения атак на сетевую информационную систему 1
05.02.2015 Торговый оборот «Альпари» в России и СНГ превысил $1,2 трлн в 2014 г. 2
25.12.2014 Qrator Labs зафиксировала массовое распространение инструментов для DDoS-атак 1
22.12.2014 «Альфа-Банк» расширил функционал интернет-банка «Альфа-Бизнес Онлайн» 1
08.12.2014 «Альпари» запустил программу лояльности для клиентов в России и СНГ 1
22.09.2014 РДТЕХ автоматизировал отчетность инвестиционного бизнеса в «Татфондбанке» 1
06.02.2014 «Номос-Банк» предложил корпоративным клиентам систему онлайн-конвертации валют в «Клиент-Банке» 1
30.01.2014 FOREX-брокер «Альпари» раскрыл финансовые показатели за 2013 г. 1
08.11.2013 Соцсеть для трейдеров WhoTrades запустила раздел «Рынки» 1
18.10.2013 Соцсеть для трейдеров WhoTrades запустила новый раздел «Графики» 1
22.08.2013 Новый сервис Промсвязьбанка по валютному контролю - SMS и Email-информирование 1
06.08.2013 В интернет-банке PSB On-Line доступен новый сервис по открытию депозитов для юридических лиц 1
02.04.2013 Ikon Group открыла офис в Москве 2
01.03.2013 Новый форекс-брокер вышел на международный финансовый рынок 2
21.02.2013 Клиенты «Альпари» могут пополнять лицевые и торговые счета в пунктах приёма платежей CyberPlat 2
30.01.2013 Среднемесячный объём торгов «Альпари» в 2012 г. составил почти $85 млрд 2
11.12.2012 Торговый оборот «Альпари» за 11 месяцев 2012 г. достиг $934,2 млрд 1
19.11.2012 Партнерство «Альпари» и Integral Development станет новым этапом в развитии рынка Forex 2

Публикаций - 54, упоминаний - 71

Forex упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Inoventica - Коммуникации для инноваций - КДИ 139 2
Microsoft Corporation 11168 1
Гарс Телеком - Gars Telecom 41 1
Inoventica Technologies - Иновентика технолоджес 27 1
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 319 1
Inoventica Services - Гарант-Парк-Интернет 45 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 1
Accenture - Аксенчер 533 1
SAP SE 3220 1
Cisco Systems 2056 1
Qrator Labs 89 1
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 451 1
TP-Link 158 1
D-Link 190 1
REG.ru - Рег.ру - Регистратор доменов 174 1
3779 1
Dr.Web - Доктор Веб 978 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 623 8
Alpari - Альпари 50 3
Альфа-Банк 1127 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 1
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 219 1
Открытие ФК 538 1
CyberPlat - КиберПлат 205 1
Газпромбанк Лизинг 10 1
ВТБ24 583 1
ВТБ Банк Москвы 372 1
Alpari Europe IBS AS 1 1
Домашние Деньги - Микрофинансовая организация 39 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 3
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2238 2
Арбитражный суд города Москвы 339 1
Арбитражный апелляционный суд № 9 46 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер 115 4
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4569 3
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1266 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1151 2
vCPU - Виртуальный процессор, содержащий одно ядро и занимающий один сокет 26 1
xDSL - Digital Subscriber Line - цифровая абонентская линия 29 1
ITIL - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 157 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 929 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 1
АБС - Автоматизированная банковская система - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 214 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 618 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2906 1
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 786 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2057 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-aided design - Цифровое проектирование 62 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 1
SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 451 1
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 591 1
Dedicated server - Выделенный сервер - Аренда выделенного сервера 58 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 549 1
IPv6 - Internet Protocol version 6 212 1
IPv4 - Internet Protocol version 4 134 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1217 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2234 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 330 1
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux 156 1
Google Android 10751 6
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 100 3
Alpari Mobile 8 3
Alpari Options 8 3
Alpari Invest 10 3
Apple - App Store 2198 2
Apple iOS 5742 2
ВТБ Форекс - ВТБ Капитал Форекс 3 2
SAP for Banking - SAP Core Banking - SAP Banking Services 11 1
Microsoft Windows 10 6676 1
ВТБ Онлайн 137 1
Альфа-Бизнес Онлайн 31 1
WordPress VPS 1 1
REG.ru VPS 1 1
Microsoft Windows VPS 2 1
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 135 1
МТТ Бизнес ВАТС - Виртуальная АТС - Unified Communications 19 1
JavaScript - Язык программирования 635 1
Java - Язык программирования 1180 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Linux OS 4276 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД 354 1
WordPress 170 1
PHP - Язык программирования 307 1
Путин Владимир 1828 1
Гавриченков Артем 8 1
Соловьев Алексей 60 1
Кирьянова Александра 42 1
Сокологорский Александр 1 1
Дашин Андрей 4 1
Карякин Сергей 4 1
Коробов Максим 6 1
Леушев Андрей 63 1
Патрин Максим 31 1
Бахвалов Андрей 18 1
Гришин Александр 10 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 24
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 3
Украина 3398 3
Индия - Республика 2181 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1156 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1472 1
Маврикий 4 1
Европа 3788 1
Восточная Европа 1691 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 1
Казахстан - Республика 2650 1
Австрия - Австрийская Республика 530 1
ЮВА - Юго-Восточная Азия 520 1
Латинская Америка 726 1
Россия - СФО - Новосибирск 1980 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 519 1
Италия - Итальянская Республика 1401 1
Канада 1311 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2075 1
Россия - ПФО - Казань 1522 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1116 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1624 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1210 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 628 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 658 1
Пиратство - Авторское право 209 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 1
Lifestyle - Стиль жизни - Образ жизни 17 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4031 1
Прайм - Агентство экономической информации 529 2
АнтиЗапрет - AntiZapret.info - Реестр запрещенных сайтов 27 2
РосПравосудие 10 1
Финансовая элита России - премия 2 2
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
Формула 1 - Formula 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 95 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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