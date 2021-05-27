Счет в «ВТБ капитал форекс» стало возможно открыть через интернет в максимально простой и удобной, упростить процесс открытия счета и подключения к торговле на рынке Forex. Уже сейчас нашим клиентам доступен функционал вывода средств в день обращения, а также

Специальные VPS серверы: WordPress, D-Link, TP-Link, REG.ru и форекс знать цену или выбрать провайдера можно с помощью ИТ-маркетплейса Market.CNews. VPS для форекс (VPS forex) Forex — это международный финансовый рынок, на котором производится обмен валют

Выделенный сервер для Forex: преимущества и рекомендации При использовании выделенного сервера Forex ряд действий (например, срабатывание отложенных ордеров по заранее определенной цене) может производиться приложением. Такое программное обеспечение (его можно назвать и роботом) работает

«Синтегро консалтинг» автоматизировал бухгалтерский учет в «Финам форекс» «Синтегро консалтинг» автоматизировал бухгалтерский учет согласно ОСБУ в «Финам форекс». Для этого использовался собственный продукт интегратора – «Синтегро ОСБУ». Для формирования отчетности в формате XBRL было принято решение использовать программный продукт разработчика

«ВТБ Форекс» запустил сервис по расчету индекса настроений трейдеров «ВТБ Форекс» объявил о том, что с 22 августа 2018 г. на официальном сайте сервиса стал доступен сервис «Индекс настроений трейдеров». Новый сервис отражает актуальные на текущий момент времени инвес

«Альпари» выпустила новую версию мобильного приложения Alpari Mobile для «Форекс» ацию, которые позволят значительно проще ориентироваться и искать нужную информацию, и, самое главное, максимально сокращен и упрощен путь от момента установки приложения до начала торговли на рынке «Форекс». Alpari Mobile работает на русском, английском, португальском, испанском, вьетнамском, китайском, индонезийском, арабском языках и фарси и бесплатно доступно для скачивания в App Store.

Dr.Web отстоял свое право клеймить сайты Forex меткой «опасность» Forex как опасность Власти России разрешили отечественной антивирусной компании Dr.Web остерегать своих клиентов от посещений сайтов, предоставляющих доступ на международный валютный рынок Forex, который известен своей политикой вовлечения в торги непрофессиональных финансистов, не имеющих полного представления о серьезности рисков и глубине последствий для своего кошелька. Запре

«Альпари» запустил программу лояльности для клиентов в России и СНГ Международный финансовый бренд «Альпари», форекс-брокер, объявил о запуске программы лояльности «Альпари Бонус». Программа охватывает все категории клиентов компании — трейдеров, инвесторов и управляющих — и на момент запуска включает

25 апреля в Москве начнет работу выставка Moscow Forex Expo т проходить мастер-классы, круглые столы и розыгрыши призов от компаний и спонсоров выставки. Кроме того, для профессиональной аудитории биржевой индустрии будет организовано В2В-мероприятие — форум «Форекс бизнес от А до Я», который пройдет при консультативной поддержке Экспертного Совете при Комитете Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам. Вход на выставку свободный, достаточно п

FOREX-брокер «Альпари» раскрыл финансовые показатели за 2013 г. Крупнейший в России брокер на рынке FOREX компания Alpari (читается «Альпари») раскрыл часть своих неаудированных финансовых пока

Новый форекс-брокер вышел на международный финансовый рынок ти и места”», — сообщил Станислав Столяр, вице-президент Devexperts по разработке решений для рынка Forex. По словам директора по развитию проекта Gaincy Леви Вонг, Gaincy Trading предоставляет

Среднемесячный объём торгов «Альпари» в 2012 г. составил почти $85 млрд Согласно результатам исследования российского сегмента форекс-индустрии, проведенного «Интерфакс — Центром Экономического Анализа» («Интерфакс-ЦЭА»), по итогам 2012 г. среднемесячный объём торгов компании «Альпари», предоставляющей услуги интернет-

Партнерство «Альпари» и Integral Development станет новым этапом в развитии рынка Forex FS Products, и компания Integral Development, поставщик технологических решений и сервисов на рынке Forex, заключили договор о сотрудничестве. Ожидается, что партнерство компаний станет новым э

Forex Club запустил торговую платформу для начинающих трейдеров Онлайн-брокер Forex Club объявил о запуске StartFX 2 — инновационной торговой платформы со встроенными функциями обучения, которая была создана специально для начинающих трейдеров. Как рассказали CNews в

2 ноября откроется 13-я международная выставка биржевой индустрии Moscow Forex Expo 2012 Из года в год международная выставка биржевой индустрии Moscow Forex Expo проходит с большим успехом и имеет самые лестные отзывы, как от экспонентов, так и от посетителей. В этом году выставка пройдет уже в тринадцатый раз, и именно это является хорошим п

Антивирус Dr.Web - в подарок пользователям пакетов Forex Club С 1 по 31 августа 2008 г. любой покупатель учебных пакетов Forex Club «Курс обучения биржевой торговле» или «Биржевая торговля от А до Я» получит в пода

В Москве прошла конференция "Интернет Трейдинг EXPO 2004" строе время. Термин Stop Loss означает приказ, ограничивающий убытки в процессе ведения торговли на Forex. Благодаря его использованию, трейдер управляет своими рисками, более четко планируя ра

MetaQuotes Software и Inforex Consulting представили новое решение для рынка Forex лиентов Inforex. Информационно-торговая платформа FX Charts 2.10 предназначена для организации торгов на валютном рынке как непосредственно на рабочих местах брокерских компаний, оперирующих на рынке Forex, так и для удаленных пользователей, работающих через интернет. Система FX Charts состоит из ряда компонентов: FX Charts Server (центральный сервер), FX Charts Manager (рабочее место менед

MetaQuotes и Teletrade D.J. представили новое решение для рынка Forex служивания клиентов Teletrade. Программный продукт FX Charts 1.32 предназначен для организации торгов на валютном рынке, как непосредственно на рабочих местах дилинговых центров, оперирующих на рынке Forex, так и для удаленных пользователей, работающих через интернет. Торговая платформа FX Charts состоит из ряда компонентов: FX Charts Server (центральный сервер), FX Charts Manager (рабочее