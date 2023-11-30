Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Латвия Рига

Латвия - Рига

Плакат 1950 года с рекламой авиарейсов Москва-Рига (поезд против самолёта) Плакат 1950 года с рекламой авиарейсов Москва-Рига (поезд против самолёта)
Посетите СССР – Рига / 1958 Советский туристический плакат с надписью «Visit the USSR – Riga» (Посетите СССР – Рига). Он относится к серии рекламных плакатов, выпускавшихся в 1950–60-х годах для привлечения иностранных туристов в Советский Союз. Посетите СССР – Рига / 1958 Советский туристический плакат с надписью «Visit the USSR – Riga» (Посетите СССР – Рига). Он относится к серии рекламных плакатов, выпускавшихся в 1950–60-х годах для привлечения иностранных туристов в Советский Союз.
"Рига строится" 1976 г. Циркунов Юрий Иванович (1925) "Рига строится" 1976 г. Циркунов Юрий Иванович (1925)
Скриде Арийс "Рига. Праздничный день" (1960-е) Скриде Арийс "Рига. Праздничный день" (1960-е)
Гунар Кроллис "Мосты", из цикла "Моя Рига" (1967) Гунар Кроллис "Мосты", из цикла "Моя Рига" (1967)
Плакат 1950 года с рекламой авиарейсов Москва-Рига (поезд против самолёта)

СОБЫТИЯ


30.11.2023 На складе Reaton в Риге теперь используется Axelot WMS

ым оборудованием и автоматизированы, что позволяет гарантировать сохранность продуктов за счет строгого соблюдения температурных режимов, контроля сроков годности и точного учета товаров. На складе в Риге используются 4 температурных режима для хранения и обработки товаров. До недавнего времени на складе работала самописная система управления, но функциональность программного решения перест
16.11.2022 Ozon потерял 11 млрд руб. из-за пожара на подмосковном складе

Убытки Ozon от пожара на складе в Новой Риге Интернет-ритейлер Ozon сообщил, что оценил в 10,8 млрд руб. свои убытки от пожара в Подмосковье. Об этом говорится в отчете компании за III квартал 2022 г. В указанную сумму входят оценка

25.04.2019 DEAC готовит к открытию новый дата-центр в Риге

DEAC, европейский независимый оператор дата-центров, завершил первый этап строительства нового дата-центра обработки данных в Риге. Вместительность нового дата-центра предполагает 400 серверных стоек под нужды клиентов, предоставляя уровень доступности сервиса не менее 99,98%, рассказывают в DEAC. Таким образом общее

15.10.2014 В Риге пройдет международная конференция по проблематике электронных денег

13-14 ноября в Риге состоится уже третья по счету конференция eCom21. Это крупнейший в регионе Балтии форум в сфере е-коммерции и проходит под патронажем банка Rietumu. На этот раз форум будет посвящена одном
21.10.2013 В Риге пройдет конференция по электронной коммерции eCom21

В ноябре в Риге состоится II международная конференция по электронной коммерции eCom21, в которой, как ожидается, примут участие около 300 участников из стран ЕС, СНГ, других регионов мира. В программу фо
13.10.2010 «Лаборатория Касперского» открыла в Риге балтийское представительство

Антивирусный разработчик «Лаборатория Касперского» объявил об открытии официального представительства в Риге. Среди основных функций нового офиса – укрепление и продвижение бренда компании в Балтийских странах, а также поддержка и координация деятельности партнеров «Лаборатории Касперского» в рег
12.01.2007 В Риге задержали интернет-педофила из США

В конце прошлой недели полиция задержала в Риге 36-летнего американца, который совершил развратные действия в отношении малолетней девочки. С педофилом школьница познакомилась в интернете. По словам главы пресс-центра Главного управлени
25.12.2006 «Латтелеком» начал тестировать Wi-Max в Риге

m начал тестирование услуги широкополосного доступа в интернет по технологии WiMAX. Lattelecom, используя беспроводную технологию WiMAX, подключил к интернету первых тестовых клиентов — одного в Риге, Кенгарагсе, и одного в Рижском районе — Марупе. Тестовые подключения WiMAX выполнены Lattelecom при использовании двух базовых станций, установленных в Кенгарагсе и Марупе. Скорость


Публикаций - 99, упоминаний - 106

Латвия и организации, системы, технологии, персоны:

DEAC - Digitalas Ekonomikas Attistibas Cenreg 43 14
Microsoft Corporation 25775 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 6
Intel Corporation 12811 5
МегаФон 10742 4
9594 4
Nvidia Corp 4002 3
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 3
Just5 10 3
ECommPay - Компания Платежных Решений, КПР 8 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 3
SAP SE 5601 3
Cisco Systems 5372 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 3
Telegram Group 2940 3
Tet - Lattelecom - Латтелеком 36 3
Zabbix SIA - Заббикс 175 2
TPV MMD 45 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 380 2
ELKO Group - Элко Групп - АБ-Трейд - Абсолют-Трейд - Торговый дом Абсолют 44 2
Moldtelecom - Молдтелеком 48 2
Т2 - Т2 Мобайл - Дельта Телеком - Теле-Норд - Череповецкая сотовая связь - Вологодская сотовая связь - Парма-НМТ - Парма Мобайл 237 2
AGroup 4 2
Vimcom - Вимком - Вимком Оптик ТС - Вимком Дистрибьюция - Вимком-ТВ 59 2
Robertson&Blums - Робертсон и Блумс Корпорейшн - Робертсон и Блумс Корпорейшн-Раша 58 2
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 2
Yandex - Яндекс 9216 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 2
IBM - International Business Machines Corp 9699 2
Softline - Софтлайн 3743 2
AMD - Advanced Micro Devices 4641 2
Oracle Corporation 7074 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 2
Navicon - Навикон 339 2
Terrasoft - Террасофт 206 2
ICL ГК - ICL Group 481 2
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 2
Addreality - Эддреалити 47 1
1С - Мегаплан 104 1
ЦФТ - Золотая Корона 362 1
Rietumu Banka 19 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 3
Альфа-Банк 1979 3
Visa International 1993 3
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 3
Студия Артемия Лебедева 101 2
Better Chance - Clifford Chance 3 2
Ориентир Запад - Индустриальный парк - Логистический парк 4 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 2
NanduQ - Qiwi 1013 2
Ингосстрах СПАО 478 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 2
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 255 1
Sheraton - Шератон 21 1
Capital Group 85 1
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 132 1
СладКо - Славянка ГК - Кондитерское объединение - Конфи - Волжанка - Заря 57 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 1
Renaissance Moscow Monarch Centre Hotel - Ренессанс Москва Монарх Центр 35 1
HeadHunter Group - Job.ru - Джоб.Ру 30 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Azimut Hotels - Азимут - сеть гостиниц - Олимпик Пента Ренессанс - Olympic Penta Renaissance - Aerostar Hotels - Аэростар 60 1
Exupery 1 1
Danske Bank 8 1
ПриватБанк - PrivatBank 197 1
Tripsta 2 1
William Hill 5 1
РЖД ОЖД - Октябрьская железная дорога - Николаевская железная дорога 65 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 1
Лондонский аэропорт Хитроу - London Heathrow Airport - ИАТА: LHR, ИКАО: EGLL, FAA LID: EGLL 61 1
Kempinski - Кемпински 34 1
Алмазэргиэнбанк АКБ 18 1
AGC Glass - Эй Джи Си Борский стекольный завод, БСЗ 7 1
REHAU - РЕХАУ 7 1
VK - Деньги.Мэйл.ру РНКО - Mail.ru Деньги - Манимейл 100 1
NanduQ - Qiwi Baltic 3 1
Phoenix Sky Harbor International Airport - Финикс Скай-Харбор - IATA: PHXICAO: KPHXFAA LID: PHXWMO: 72278 2 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 3
КГБ СССР - Комитет государственной безопасности Советского Союза 55 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 2
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - УДП РФ 202 1
UK Government - Министерство внутренних дел Великобритании - UK NCA - National Crime Agency - Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании - Правоохранительные органы Британии - Скотленд-Ярд 109 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 264 1
U.S. FAA - The Federal Aviation Administration - Федеральное управление гражданской авиации США - Федеральная авиационная комиссия США 107 1
U.S. Department of Defense - U.S. Cybercom - USCybercom - United States Cyber Command - Киберкомандование США - Кибернетическое Военное командование США 44 1
ГКЧП - Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР 4 1
Правительство Тверской области - Губернатор Тверской области - органы государственной власти 56 1
Правительство Челябинской области 78 1
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 263 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 347 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 424 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 259 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 4
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
Verdi 4 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
РосКомСвобода - Общественная организация 86 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 25
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 18
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 18
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 14
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 12
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 10
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 9
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 8
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 7
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 7
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 7
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 7
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 7
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 6
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 6
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 6
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 6
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 5
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3374 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 4
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 4
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 4
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 4
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 4
Аналоговые технологии - Аналоговый сигнал 2913 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 4
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 4
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 4
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1353 4
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 4
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 4
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 3
Microsoft Windows 16882 5
Apple iPhone 6 4861 5
Microsoft Windows 2000 8678 4
Apple iOS 8583 3
Linux OS 11533 3
Microsoft Dynamics 1197 2
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 2
Intel Pentium III 782 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 2
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 360 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 260 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 323 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 490 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 352 2
FreePik 1841 2
Avito Tech - Emcee 5 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem Clouden - ISPsystem BILLmanager 253 2
Google Android 15244 2
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 958 2
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 2
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 706 2
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 2
MediaTek MT - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 240 2
Terrasoft Creatio - bpm’online 109 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 2
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 975 1
Microsoft Windows Update - Центр обновления Windows 433 1
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager - Microsoft System Center Operations Manager, SCOM - Microsoft System Center Orchestrator, SCO - Microsoft System Center Virtual Machine Manager, SCVMM - Microsoft Endpoint Manager/Protection 439 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 691 1
Ascensio System SIA - OnlyOffice - TeamLab Office 42 1
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision - Attain 563 1
PayOnline - электронная платёжная система 60 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 1
ФСБ РФ - Атлас НТЦ ФГУП Атликс 9 1
Ростех - ОАК - Сухой - SSJ100 - Sukhoi Superjet 100 - Сухой Суперджет-100 - Russian Regional Jet - российский региональный самолет 97 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux Брест Виртуализация - Брест ПК СВ - Брест Средство виртуализации - Брест.VDI 57 1
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 308 1
Свемел МВП - Циркон офис 9 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 1
Гайлитис Андрис 17 12
Коваль Александр 4 2
Наскидаев Олег 9 2
Синкович Дмитрий 2 2
Стецюк Руслан 2 2
Лютинская Татьяна 2 2
Рейман Леонид 1065 2
Солдатов Алексей 104 1
Егоров Александр 88 1
Фролов Павел 86 1
Козлов Александр 71 1
Бобровников Борис 104 1
Инютин Артем 89 1
Федосеев Алексей 20 1
Владышев Алексей 6 1
Фридлянд Михаил 7 1
Булгак Владимир 19 1
Назипов Дмитрий 86 1
Галеев Сергей 37 1
Медведев Дмитрий 1665 1
Сивцев Илья 174 1
Крайчик Илья 2 1
Федорова Олеся 63 1
Аверина Мария 24 1
Лебедев Артемий 110 1
Гольдштейн Борис 5 1
Рожецкин Леонид 48 1
Rein Timo - Рейн Тимо 2 1
Герасимов Александр 46 1
Аншина Марина 79 1
Грибанов Юрий 30 1
Брагин Павел 25 1
Белан Алексей 3 1
Жаворонков Александр 3 1
Алкснис Виктор 70 1
Городецкий Ярослав 14 1
Церенов Церен 47 1
Гуральник Павел 36 1
Пунтиков Николай 26 1
Кучерук Павел 16 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 62
Латвия - Латвийская Республика 836 52
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 45
Европа 24964 32
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 26
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 26
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 23
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 19
Великобритания - Лондон 2432 16
Украина - Киев 1151 13
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 448 9
Украина 7928 9
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 8
Беларусь - Белоруссия 6289 8
Нидерланды - Амстердам 630 8
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 7
Европа Восточная 3138 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 6
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 6
Россия - СФО - Новосибирск 4876 6
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 841 6
Казахстан - Республика 6048 5
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 5
Канада 5082 5
Германия - Федеративная Республика 13221 5
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1089 5
Швеция - Стокгольм 410 4
Земля - планета Солнечной системы 10865 4
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 4
Финляндия - Финляндская Республика 3697 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 4
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 4
Израиль - Тель-Авив 123 4
Франция - Французская Республика 8177 4
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 4
Германия - Берлин 732 4
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 634 4
Турция - Стамбул - Константинополь - Царьград - Византий 197 4
Молдавия - Республика Молдова 738 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 20
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 15
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 11
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 7
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 6
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 6
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 5
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 5
Английский язык 7030 4
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 4
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1639 4
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3152 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 4
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 3
Автомагистраль М-9 Балтия - Автомобильная дорога федерального значения Москва-Волоколамск-государственная граница с Латвией 21 3
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 3
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 3
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 3
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 3
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 3
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 2
Forex - Форекс - Валютный рынок 110 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3032 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 2
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1377 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 2
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1108 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2254 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 2
IBAN - International Bank Account Number - Международный номер банковского счета 243 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 2
Негласное наблюдение - Covert surveillance - скрытое наблюдение - слежка - подслушивание - прослушка - отслеживание передвижений 599 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 2
ВГТРК - Россия 24 - телеканал 118 1
Daily Mail 58 1
Российская газета 290 1
Из рук в руки - irr.ru 73 1
ПМХ - Пронто-Медиа Холдинг - Pronto-Media 40 1
MSNBC - телеканал 89 1
WikiLeaks 120 1
TAdviser - Центр выбора технологий 468 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 242 1
NYT - The New York Times 1100 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 1
The Guardian - Британская газета 406 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
Gartner - Гартнер 3658 4
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
IDC - International Data Corporation 4975 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
Riga Technical University - Рижский Технический университет 3 2
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 109 1
ЮУГМУ ФГБОУ ВО - Южно-Уральский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения РФ - Челябинский государственный медицинский университет 13 1
University of Bologna - Università di Bologna - Болонский университет 18 1
University of Latvia - Latvijas Universitāte - Латвийский университет 4 1
СПГУ - СЗТУ - Северо-Западный государственный заочный технический университет - СЗПИ - Северо-Западный заочный политехнический институт 22 1
SSE - Stockholm School of Economics - Handelshögskolan i Stockholm - Стокгольмская школа экономики 27 1
Микроинформ 36 1
Università degli Studi di Padova - University of Padua - Падуанский университет - Университет Падуи 6 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 1
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 1
Black Hat - Конференция 120 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще