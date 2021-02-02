Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Латвия
Рига
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 64, упоминаний - 83
Латвия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Гайлитис Андрис 17 3
|Коваль Александр 2 2
|Ермаков Александр 10 1
|Рейман Леонид 413 1
|Солдатов Алексей 77 1
|Инютин Артем 73 1
|Медведев Дмитрий 1434 1
|Крайчик Илья 1 1
|Rein Timo - Рейн Тимо 2 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765831, в очереди разбора - 669517.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 765831, в очереди разбора - 669517.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru