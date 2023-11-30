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Латвия Рига
СОБЫТИЯ
|30.11.2023
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На складе Reaton в Риге теперь используется Axelot WMS
ым оборудованием и автоматизированы, что позволяет гарантировать сохранность продуктов за счет строгого соблюдения температурных режимов, контроля сроков годности и точного учета товаров. На складе в Риге используются 4 температурных режима для хранения и обработки товаров. До недавнего времени на складе работала самописная система управления, но функциональность программного решения перест
|16.11.2022
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Ozon потерял 11 млрд руб. из-за пожара на подмосковном складе
Убытки Ozon от пожара на складе в Новой Риге Интернет-ритейлер Ozon сообщил, что оценил в 10,8 млрд руб. свои убытки от пожара в Подмосковье. Об этом говорится в отчете компании за III квартал 2022 г. В указанную сумму входят оценка
|25.04.2019
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DEAC готовит к открытию новый дата-центр в Риге
DEAC, европейский независимый оператор дата-центров, завершил первый этап строительства нового дата-центра обработки данных в Риге. Вместительность нового дата-центра предполагает 400 серверных стоек под нужды клиентов, предоставляя уровень доступности сервиса не менее 99,98%, рассказывают в DEAC. Таким образом общее
|15.10.2014
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В Риге пройдет международная конференция по проблематике электронных денег
13-14 ноября в Риге состоится уже третья по счету конференция eCom21. Это крупнейший в регионе Балтии форум в сфере е-коммерции и проходит под патронажем банка Rietumu. На этот раз форум будет посвящена одном
|21.10.2013
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В Риге пройдет конференция по электронной коммерции eCom21
В ноябре в Риге состоится II международная конференция по электронной коммерции eCom21, в которой, как ожидается, примут участие около 300 участников из стран ЕС, СНГ, других регионов мира. В программу фо
|13.10.2010
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«Лаборатория Касперского» открыла в Риге балтийское представительство
Антивирусный разработчик «Лаборатория Касперского» объявил об открытии официального представительства в Риге. Среди основных функций нового офиса – укрепление и продвижение бренда компании в Балтийских странах, а также поддержка и координация деятельности партнеров «Лаборатории Касперского» в рег
|12.01.2007
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В Риге задержали интернет-педофила из США
В конце прошлой недели полиция задержала в Риге 36-летнего американца, который совершил развратные действия в отношении малолетней девочки. С педофилом школьница познакомилась в интернете. По словам главы пресс-центра Главного управлени
|25.12.2006
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«Латтелеком» начал тестировать Wi-Max в Риге
m начал тестирование услуги широкополосного доступа в интернет по технологии WiMAX. Lattelecom, используя беспроводную технологию WiMAX, подключил к интернету первых тестовых клиентов — одного в Риге, Кенгарагсе, и одного в Рижском районе — Марупе. Тестовые подключения WiMAX выполнены Lattelecom при использовании двух базовых станций, установленных в Кенгарагсе и Марупе. Скорость
Латвия и организации, системы, технологии, персоны:
|Гайлитис Андрис 17 12
|Коваль Александр 4 2
|Наскидаев Олег 9 2
|Синкович Дмитрий 2 2
|Стецюк Руслан 2 2
|Лютинская Татьяна 2 2
|Рейман Леонид 1065 2
|Солдатов Алексей 104 1
|Егоров Александр 88 1
|Фролов Павел 86 1
|Козлов Александр 71 1
|Бобровников Борис 104 1
|Инютин Артем 89 1
|Федосеев Алексей 20 1
|Владышев Алексей 6 1
|Фридлянд Михаил 7 1
|Булгак Владимир 19 1
|Назипов Дмитрий 86 1
|Галеев Сергей 37 1
|Медведев Дмитрий 1665 1
|Сивцев Илья 174 1
|Крайчик Илья 2 1
|Федорова Олеся 63 1
|Аверина Мария 24 1
|Лебедев Артемий 110 1
|Гольдштейн Борис 5 1
|Рожецкин Леонид 48 1
|Rein Timo - Рейн Тимо 2 1
|Герасимов Александр 46 1
|Аншина Марина 79 1
|Грибанов Юрий 30 1
|Брагин Павел 25 1
|Белан Алексей 3 1
|Жаворонков Александр 3 1
|Алкснис Виктор 70 1
|Городецкий Ярослав 14 1
|Церенов Церен 47 1
|Гуральник Павел 36 1
|Пунтиков Николай 26 1
|Кучерук Павел 16 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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