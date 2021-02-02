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Латвия
Рига


02.02.2021 DEAC дополнила партнерскую сеть новыми дата-центрами в Вильнюсе 3
12.11.2020 Отечественный конкурент «Моего офиса» обезопасился от хакеров и выпустил сотню важных обновлений 1
09.07.2020 TMT Investments проинвестировал 500 тысяч фунтов стерлингов в цифровой банк 3S Money 1
06.03.2020 Pipedrive выходит на российский рынок CRM 1
17.01.2020 Латвийская школа закупила оборудование «Роббо» для открытия класса робототехники 1
03.12.2019 В России заблокировали крупнейший фотобанк Shutterstock 1
25.04.2019 DEAC готовит к открытию новый дата-центр в Риге 4
10.01.2019 Российская мобильная ОС получила смартфон в защищенном корпусе. Видео 1
14.11.2018 ИТ-компании Awara IT и Mindcore объявили о слиянии 1
31.10.2018 Может ли российский бизнес работать в иностранном облаке? 2
10.07.2018 DEAC подтвердил высокий уровень непрерывности ЦОДов, пройдя сертификацию ISO 22301:2012 3
12.12.2017 Россию и Европу связали сверхбыстрым каналом передачи данных 1
21.06.2017 Navicon внедрила облачное MDM-решение в группе компаний Food Union 1
23.03.2017 «Одноклассники» назвали нового технического директора 1
27.01.2017 «Золотая Корона» и Money Express (Латвия) заключили соглашение о сотрудничестве 1
26.01.2017 DEAC инвестирует 10 миллионов евро в строительство нового дата-центра 3
19.04.2016 Tripsta: количество бронирований авиабилетов через мобильные устройства выросло на 14% 1
29.03.2016 «Аэрофлот» запустил веб-сервис по отслеживанию статуса розыска утерянного багажа 1
16.03.2016 «Норбит» займется внедрением продуктов Terrasoft 1
08.02.2016 История отечественных ИТ и телекома: Как спецслужбы научились прослушивать интернет 1
21.01.2016 Bell Integrator вышел на европейский рынок 2
13.10.2015 Navicon внедрил Microsoft Dynamics CRM 2015 в латвийском Norvik Banka 1
07.07.2015 DEAC запустил в Европе и России запустил решение «кластер серверов» 1
30.06.2015 Deskwork будет реализовать проекты на основе решений Terrasoft 1
10.06.2015 DEAC запустил новую облачную услугу — виртуальный рабочий стол 1
28.05.2015 DEAC предложил решение для резервного копирования данных по модели BaaS 2
29.01.2015 Евросоюз планирует собирать подробные данные обо всех авиапассажирах 1
25.12.2014 «1С-Рарус» запустил облачный сервис «1С-Рарус.IaaS» 1
15.10.2014 В Риге пройдет международная конференция по проблематике электронных денег 3
14.08.2014 Roamer инвестирует порядка $350 тыс. в продвижение сервиса в России 1
12.05.2014 Глава «Крок»: О падении выручки, «отстреле» интеграторов IBM, зарубежных планах 1
11.04.2014 В чем особенность ИТ-аутсорсинга в России? 1
22.11.2013 Производитель супермодных телефонов для России выпустил бюджетный смартфон 1
06.11.2013 За информацию о хакере из России ФБР назначило самую высокую награду 1
25.10.2013 «Инталев» выходит на рынок стран Европейского союза 1
21.10.2013 В Риге пройдет конференция по электронной коммерции eCom21 2
18.07.2013 Just5 и Артемий Лебедев обновили супермодный мобильник и замахнулись на смартфон 1
29.05.2013 Бывший министр ИТ и связи Челябинской области возглавил региональный Минздрав 1
04.02.2013 Tele2 в 2012 г. увеличила число базовых станций на 14% 1
14.11.2012 Росбанк научился выводить наличные со счетов мобильников 1

Публикаций - 64, упоминаний - 83

Латвия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11127 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5351 3
Синтерра - Synterra 567 3
DEAC - Digitalas Ekonomikas Attistibas Cenreg 40 3
Terrasoft - Террасофт 140 2
IBM 3551 2
Navicon - Навикон 198 2
Telegram Group 702 2
ELKO Group 9 1
VK - Mail.ru Group 2485 1
Мегаплан 60 1
Золотая Корона 280 1
Свемел МВП - Swemel 23 1
Nvidia Corp 2030 1
Yandex - Яндекс 4101 1
Pipedrive 14 1
НКТ - Новые Коммуникационные Технологии 38 1
ROBBO Finland 3 1
Nortel Networks 223 1
Питерская группа связистов 114 1
Mindcore - Майндкор 13 1
Инталев 168 1
Ростелеком Сибирьтелеком 307 1
AMD - Advanced Micro Devices 1681 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4690 1
SAP SE 3216 1
Western Digital Corporation - WDC 313 1
Twitter 2204 1
Lenovo Group 1639 1
Facebook 3767 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 1218 1
Intel Corporation 4192 1
Ланит - Норбит - Norbit 203 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 1
Новые облачные технологии (НОТ) 227 1
ALMI partner - АЛМИ партнер 19 1
Acer Group 1368 1
ОМП - Открытая мобильная платформа 186 1
Awara IT - Авара Ай Ти Солюшенс 11 1
Почта России ПАО 1574 1
Делимобиль - Каршеринг Руссия - Оператор каршеринга 25 1
Visa International 1346 1
Россети ПАО 168 1
TMT Investments 81 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
Exupery 1 1
Tripsta 2 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
Правительство РФ 2207 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 423 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5800 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 1
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 23 1
КГБ СССР - Комитет государственной безопасности Советского Союза 19 1
ГКЧП - Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР 4 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7319 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10394 3
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 3
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 233 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1221 2
ISO 22301 - Business Continuity Management System - стандарт непрерывности бизнеса 5 2
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт 534 2
ISO 50001 - Energy Management System - стандарт эффективного планирования и потребления энергоресурсов 8 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 2
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3711 2
IPX - International Protection Marking - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании 582 1
DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны - xWDM - Спектральное уплотнение каналов 219 1
ITIL - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 157 1
3D-печать 135 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2452 1
Smartphone - Смартфон 773 1
Мобильная связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 242 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 633 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 1
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 386 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1259 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 329 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 1
Nvidia GeForce GTX 2073 2
Apple iOS 5742 2
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 2
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 2
Google Android 4 Ice Cream Sandwich 437 1
Softline DeskWork 55 1
VK - Mail.ru Одноклассники 858 1
Google Android 10751 1
Ланит LanDocs 41 1
Microsoft Dynamics 194 1
OnlyOffice 11 1
BlackView BV6000s - смартфон 7 1
IBM Cognos BI 143 1
Свемел МВП - Циркон офис 8 1
Shutterstock - фотобанк 6 1
VK - Mail.ru Деньги 5 1
ОМП - Корпоративное мобильное рабочее место 3 1
Mailigen 1 1
Terrasoft Creatio - bpm’online 63 1
Microsoft Azure 1171 1
Microsoft SQL Server 797 1
Microsoft Dynamics CRM 389 1
amoCRM 39 1
НКТ - Р7-Офис 73 1
Apple Touch ID 207 1
Apple Face ID 118 1
MediaTek MT - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 55 1
Microsoft Office 365 769 1
1С-Битрикс - Битрикс24 211 1
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1357 1
AlterOffice 16 1
Ред ОС 239 1
Новые облачные технологии - МойОфис 311 1
Гайлитис Андрис 17 3
Коваль Александр 2 2
Ермаков Александр 10 1
Рейман Леонид 413 1
Солдатов Алексей 77 1
Инютин Артем 73 1
Медведев Дмитрий 1434 1
Крайчик Илья 1 1
Rein Timo - Рейн Тимо 2 1
Россия - Российская федерация - РФ 57544 36
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 29
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 15
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5649 13
Европа 3774 11
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5748 5
Прибалтика - Балтия 592 5
Латвия - Латвийская Республика 450 5
Украина 3378 5
Беларусь - Белоруссия 2095 4
Европа Северная - Скандинавия 275 4
Восточная Европа 1682 4
Россия - ПФО - Казань 1520 4
Россия - ПФО - Самара 1295 4
Россия - СФО - Новосибирск 1975 3
Россия - УФО - Екатеринбург 2068 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3950 3
Германия - Федеративная Республика 3657 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1467 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1114 2
Казахстан - Республика 2641 2
Россия - СФО - Ленинградская область 1122 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1291 1
Европа Западная 616 1
Германия - Франкфурт-на-Майне 215 1
Индия - Республика 2175 1
Казахстан - Алматы 264 1
Великое Герцогство Люксембург 217 1
Германия - Берлин 358 1
Россия - Иркутская область 547 1
Финляндия - Хельсинки 140 1
Нидерланды 976 1
Испания - Барселона 536 1
Центральная Азия - Центрально-Азиатский регион 255 1
Великобритания - Лондон 823 1
Нидерланды - Амстердам 259 1
Россия - Красноярск 851 1
США - Нью-Йорк 1096 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2233 2
ЕСН - Единый социальный налог 66 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 658 1
Федеральный закон 149-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 90 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3224 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
Thomson Reuters - Рейтер 1748 1
РосКомСвобода 75 1
Gartner 2194 1
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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