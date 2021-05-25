Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Козлов Александр
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 54, упоминаний - 80
Козлов Александр упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Четвернин Алексей 651 23
|Соколов Олег 51 21
|Горбатько Александр 90 18
|Соколов Алексей 121 18
|Шадаев Максут 384 17
|Ермолаев Артем 340 16
|Албычев Александр 74 16
|Лопаткин Герман 102 16
|Бойко Елена 151 16
|Шайхутдинов Роман 107 15
|Бутенко Юрий 64 14
|Стрельцов Андрей 53 14
|Звягина Наталья 64 14
|Калина Роман 60 13
|Салбиев Алан 30 12
|Лысенко Эдуард 209 12
|Меджитов Тимур 56 12
|Раков Ярослав 48 11
|Песчанских Георгий 37 11
|Ковнир Евгений 71 11
|Новиков Павел 67 11
|Приданкин Андрей 30 11
|Комар Евгений 20 11
|Акимов Максим 167 11
|Крюков Сергей 26 11
|Чернякова Елена 26 11
|Дюбанов Анатолий 86 11
|Абаев Даурен 12 11
|Рудзевич Мария 34 11
|Герасимюк Максим 20 11
|Селиванов Дмитрий 48 11
|Евстигнеев Сергей 21 11
|Скородумов Анатолий 63 11
|Носков Константин 201 11
|Левин Леонид 83 11
|Иванов Алексей 76 11
|Власов Сергей 76 11
|Попов Сергей 72 11
|Чамара Денис 57 11
|Матвеева Татьяна 83 11
|CNews Analytics 1991 2
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 1
|CNews Analytics Крупнейшие поставщики решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 32 1
|Финансовый университет при Правительстве РФ 89 5
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
|ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 87 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767750, в очереди разбора - 671435.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 767750, в очереди разбора - 671435.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru