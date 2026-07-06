Индексная книга (каталог) CNews*
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Козлов Александр
СОБЫТИЯ
Публикаций - 71, упоминаний - 76
Козлов Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Соколов Олег 51 23
|Шадаев Максут 1210 21
|Горбатько Александр 105 18
|Соколов Алексей 137 18
|Албычев Александр 168 18
|Стрельцов Андрей 62 17
|Бойко Елена 152 17
|Ермолаев Артем 379 16
|Лопаткин Герман 104 16
|Шайхутдинов Роман 116 15
|Звягина Наталья 64 14
|Бутенко Юрий 65 14
|Калина Роман 62 13
|Салбиев Алан 31 12
|Петрушин Андрей 110 12
|Меджитов Тимур 85 12
|Гаттаров Руслан 144 12
|Лысенко Эдуард 317 12
|Солодовников Денис 108 12
|Раков Ярослав 51 12
|Скородумов Анатолий 65 11
|Евстигнеев Сергей 21 11
|Цариковский Федор 32 11
|Герасимюк Максим 20 11
|Власов Сергей 101 11
|Ляшенко Сергей 29 11
|Крюков Сергей 33 11
|Рудзевич Мария 36 11
|Абаев Даурен 13 11
|Опенышева Светлана 64 11
|Палюх Юрий 15 11
|Городилов Михаил 18 11
|Алексеев Владимир 19 11
|Ачкасов Павел 11 11
|Распопин Николай 48 11
|Торбин Сергей 12 11
|Лапин Тимур 17 11
|Веселов Илья 12 11
|Ковнир Евгений 75 11
|Акимов Максим 192 11
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.