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Индексная книга (каталог) CNews*
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Козлов Александр

СОБЫТИЯ


06.07.2026 «Аэрофлот» модернизировал систему управления обратной связью пассажиров на базе российской платформы FeedBackTalk 1
18.06.2026 Исследование Go Influence: каждый третий россиян положительно относится к ИИ-блогерам 1
03.03.2026 Россия возобновляет добычу необходимого электронике лития, который сейчас полностью закупается за рубежом 1
18.04.2024 В России применят искусственный интеллект для поиска незаконных свалок 1
01.04.2024 Александр Козлов, iiii Tech: Российские компании успешно заполнили нишу облачных решений по резервному копированию данных 1
15.11.2023 «Ростелеком» на Южном Урале открыл юбилейную базовую станцию связи в рамках нацпроекта «Цифровая экономика» 1
26.10.2023 Дмитрий Чернышенко и Максут Шадаев наградили правительственными наградами лучших руководителей цифровой трансформации 1
18.07.2023 «Ростелеком» обеспечил интернетом и мобильной связью 35 сел и деревень Южного Урала 1
12.05.2023 У российского разработчика микропроцессорных ядер на RISC-V в 15 раз взлетела чистая прибыль 1
11.04.2023 «Норбит» стал технологическим партнером компании ООО «Р.О.С.экспертиза» 1
29.12.2022 CNews Analytics: Рейтинг региональных ИТ-руководителей по размерам недвижимости 2
30.09.2022 Sitroniсs Group и правительство Челябинской области будут сотрудничать в сфере развития ИКТ 1
11.05.2022 Новая система контроля качества в «Компании Дизель» на базе сервисов «Телфин» увеличила клиентский поток на 15% 1
21.02.2022 Россиянам запретили выбрасывать в мусор ПК и мобильники 1
17.12.2021 CNews выпустил рейтинг федеральных ИТ-чиновников с самыми большими квартирами и поместьями 1
09.12.2021 Создатели «Байкалов» стали совладельцами одного из сильнейших российских разработчиков процессорных ядер 1
25.05.2021 Смартфонам и ТВ в России назначат срок службы 10 лет 2
28.03.2019 «Системный софт» обеспечил средствами проектирования российского производителя дизельных станций 1
08.02.2019 «Ростелеком» подключил к интернету больницы Челябинской области 1
03.09.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
29.08.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
22.08.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
14.08.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
06.08.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
31.07.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
23.07.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
09.07.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
02.07.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
19.06.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
01.06.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
23.04.2018 Импортозамещение в госсекторе становится реальностью 1
15.03.2018 Докладчики конференции CNews «Информационная безопасность бизнеса и госструктур» 1
12.03.2018 Конференция CNews «Информационная безопасность бизнеса и госструктур» 1
02.03.2018 Конференция CNews «Информационная безопасность бизнеса и госструктур» 1
20.02.2018 Конференция CNews «Информационная безопасность бизнеса и госструктур» 1
06.02.2018 Конференция CNews «Информационная безопасность бизнеса и госструктур» 1
26.01.2018 Конференция CNews «Информационная безопасность бизнеса и госструктур» 1
27.12.2017 Конференция CNews «Информационная безопасность бизнеса и госструктур» 1
14.12.2017 Конференция CNews «Информационная безопасность бизнеса и госструктур» 1
29.11.2017 Конференция CNews «Информационная безопасность бизнеса и госструктур» 1

Публикаций - 71, упоминаний - 76

Козлов Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 16
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 169 12
Microsoft Corporation 25774 11
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 932 9
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 8
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 8
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 740 7
МегаФон 10742 6
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 417 6
Ланит - Lansoft - CleverDATA - КлеверДата 73 5
Инфокомпас 14 5
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 5
ЦПИКС - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 36 5
НАС - Наше Агентство Сервиса - ЮНИТ-Оргтехника 60 5
НИТ - Национальные информационные технологии 36 5
ЦПИКС НП - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 12 5
Instabank - Инстабанк 24 5
Voice Communication - Войс Коммьюникэйшн 10 5
Развитие Бизнеса / Ру 81 5
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 5
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 5
IBM - International Business Machines Corp 9699 5
Citrix Systems 868 5
ABB Group - Asea Brown Boveri 331 5
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 232 5
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 305 5
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 376 5
Webmoney - Вебмани.Ру 547 5
Unify Communications - Юнифай Коммьюникейшнс - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс 271 5
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп 180 5
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 5
Custis - Customized Information Systems - Кастис - ЗИС - ЗаказныеИнформСистемы 134 5
Samsung Electronics 11064 4
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 839 3
Ростелеком Урал - Уральский макрорегиональный филиал Ростелекома 278 3
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1001 3
АйТи 1519 3
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 362 3
Broadcom - Brocade Communications Systems 249 2
Hitachi Data Systems - HDS - Хитачи Дата Системс 419 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8848 13
Газпром нефть 725 11
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 226 9
Эстет 14 9
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 9
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 9
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 9
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 9
Ростех - ОАК - Сухой - Региональные самолёты - Гражданские самолеты Сухого, ГСС - Новые гражданские технологии Сухого 107 9
Волга-Днепр - AirBridgeCargo - ЭйрБриджКарго - авиакомпания 19 8
Интерпрогрессбанк 21 8
Нэклис-Банк 16 8
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 7
НСПК - Национальная система платежных карт 948 7
Экономикс-Банк 8 6
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 285 6
Лайф ФГ - Финансовая группа 171 6
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 6
ПСБ - Промсвязьбанк 963 6
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 182 6
Bayer AG - Байер 85 5
Драйв Клик Банк - Сетелем Банк - Cetelem - CrEdiT 'a l'ELEctro-Menager - Кредит на приобретение электробытовой техники 41 5
En+ Group - Эн+ ГК 37 5
Пробизнесбанк АКБ 135 5
ТКБ - ТрансКапиталБанк 91 5
Jones Day 17 5
Новард УК - Novard 73 5
ВПБ - Военно-Промышленный Банк 28 5
Albatros Cargo - Альбатрос Лоджистикс - Альбатрос Карго 38 5
Хованский АКБ 9 5
ГПБ - Газпромбанк 1273 5
Альфа-Банк 1979 5
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 5
Visa International 1993 5
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 162 5
ВкусВилл - Избёнка 216 5
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 5
Спортмастер - Sportmaster 201 5
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 250 5
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 252 5
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 27
Федеральное казначейство России 1949 26
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 19
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 18
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 17
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 16
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3305 15
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 15
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 14
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 14
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 171 14
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 13
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 13
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 284 13
ФССП РФ - Управление информационных технологий Федеральной службы судебных приставов 27 12
Правительство Красноярского края - органы государственной власти 93 12
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13866 12
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 12
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 12
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 12
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 12
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 92 11
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр - ФГИС ЕИАС Федеральной антимонопольной службы России - Экспертный совет по информационным технологиям 66 11
СФР - ФСС РФ - Департамент информатизации Фонда социального страхования России 39 11
Правительство РФ - Департамент информационных технологий и связи 97 11
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы - Центр управления безопасностью информации, ЦУБИ 63 11
Верховный суд РФ - Управление информатизации и связи 36 11
Правительство Калининградской области - Калининградская областная Дума - органы государственной власти 88 11
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 121 11
Администрация Волгоградской области - Губернатор Волгоградской области - Волгоградская областная Дума - органы государственной власти 86 11
Правительство Мурманской области - органы государственной власти 74 11
ФНБ РФ - Фонд национального благосостояния России - Российский государственный резервный фонд 76 11
Администрация республики Северная Осетия Алания - РСО-Алания - органы государственной власти 106 11
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 142 11
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 11
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 11
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 11
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 11
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 10
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 10
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 11
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 51 1
Гимназический союз России 3 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53872 47
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25782 34
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34982 30
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 30
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 25
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 20
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 19
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12943 15
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24408 14
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 12
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 12
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 11
Google Android - уязвимости - Android-угрозы - Вредоносное ПО 189 9
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 9
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18121 9
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  870 9
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 8
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2185 8
ICS - Industrial Control System - Системы промышленного управления объектов критически важной инфраструктуры 206 8
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13713 7
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 7
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22553 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 7
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 6
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 6
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 6
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4601 6
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1773 5
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12199 5
Стандартизация - Standardization 2339 5
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 5
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 5
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 5
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1903 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 5
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1755 5
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8648 5
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 546 5
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4636 5
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6277 11
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 5
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 317 5
УЭК ЕЦПиБ - Единый центр процессинга и биллинга 66 4
Microsoft Dynamics 1197 2
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision - Attain 563 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 2
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 2
Baikal Electronics - Байкал-S - Baikal-S - микропроцессор для серверов и систем хранения данных (СХД) 115 2
Открытая Республика Госкомитета Республики Башкортостан по информатизации 19 2
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 141 2
Baikal Electronics - Байкал-L - Baikal-L - микропроцессор 24 2
Федеральное казначейство России - АС ФК - Автоматизированная система Федерального казначейства РФ - Система поддержки принятия решений в Федеральном казначействе 42 2
Linux OS 11533 2
Microsoft Office 4170 2
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП ФК - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 279 2
Оператор информационной системы АО - ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 333 2
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 2
Ред Софт - GosLinux - ГосЛинукс 53 1
Ростелеком ЦТ - РТК ЦТ - Ключ - комплекс цифровых услуг 42 1
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 315 1
СКБ Контур - Atom Security - Staffcop - программный комплекс контроля действий пользователей, информационных потоков и событий системы 116 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 1
Firebird - кроссплатформенная реляционная система управления базами данных - СУБД 80 1
ЭЛАР Контекст 19 1
Kaspersky AV - Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского - AntiViral Toolkit Pro, AVP 455 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 477 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - ФРГУ - Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций) 39 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 1
Госдума РФ - ФГИС АСОЗД Электронный Парламент - ГАС СОЗД Законотворчества - Автоматизированная система обеспечения законотворческой (законодательной) деятельности - sozd.duma.gov.ru - Единая национальная система разработки регуляторных решений 64 1
Администрация Санкт-Петербурга - Наш Санкт-Петербург 17 1
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 92 1
Росаккредитация ФГИС - федеральная государственная информационная система 23 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
Независимый регистратор ГИС - Государственная информационная система 60 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 340 1
МВД РФ - ГИБДД Штрафы 282 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 1
РСМЭВ РФ - Региональная системы межведомственного электронного взаимодействия 48 1
Минцифры РФ - ЦХЭД - Централизованная система хранения электронных документов 36 1
Соколов Олег 51 23
Шадаев Максут 1210 21
Горбатько Александр 105 18
Соколов Алексей 137 18
Албычев Александр 168 18
Стрельцов Андрей 62 17
Бойко Елена 152 17
Ермолаев Артем 379 16
Лопаткин Герман 104 16
Шайхутдинов Роман 116 15
Звягина Наталья 64 14
Бутенко Юрий 65 14
Калина Роман 62 13
Салбиев Алан 31 12
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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