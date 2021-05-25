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Козлов Александр


25.05.2021 Смартфонам и ТВ в России назначат срок службы 10 лет 3
28.03.2019 «Системный софт» обеспечил средствами проектирования российского производителя дизельных станций 1
08.02.2019 «Ростелеком» подключил к интернету больницы Челябинской области 1
03.09.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
29.08.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
22.08.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
14.08.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
06.08.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
31.07.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
23.07.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
09.07.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
02.07.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
19.06.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
01.06.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
23.04.2018 Импортозамещение в госсекторе становится реальностью 2
15.03.2018 Докладчики конференции CNews «Информационная безопасность бизнеса и госструктур» 1
12.03.2018 Конференция CNews «Информационная безопасность бизнеса и госструктур» 1
02.03.2018 Конференция CNews «Информационная безопасность бизнеса и госструктур» 1
20.02.2018 Конференция CNews «Информационная безопасность бизнеса и госструктур» 1
06.02.2018 Конференция CNews «Информационная безопасность бизнеса и госструктур» 1
26.01.2018 Конференция CNews «Информационная безопасность бизнеса и госструктур» 1
27.12.2017 Конференция CNews «Информационная безопасность бизнеса и госструктур» 1
14.12.2017 Конференция CNews «Информационная безопасность бизнеса и госструктур» 1
29.11.2017 Конференция CNews «Информационная безопасность бизнеса и госструктур» 1
04.07.2017 Голос регионов: что не слышит федеральный центр о цифровизации 4
24.03.2017 «Почта России» устанавливает системы электронных очередей в отделениях Южного Урала 2
21.12.2016 «Мегафон» проводит мобильный интернет в уральскую глубинку 3
12.09.2016 TAdviser выявил стимулы и сдерживающие факторы импортозамещения ИТ 3
18.04.2016 В Челябинской области количество зарегистрированных пользователей ЕПГУ превысило 450 тыс. 1
10.11.2015 CNews FORUM совсем скоро! Успей зарегистрироваться 1
02.11.2015 Гостей CNews FORUM 2015 будет встречать огромный человекоподобный робот. Видео. Регистрация 1
29.10.2015 Николай Елистратов из ПФР, Сергей Гуральников из Казначейства, Елена Бойко из Минздрава выступят на главном ИТ-форуме года. Регистрация 1
27.10.2015 Главы Microsoft Россия, IBM Россия, «Техносерв» и IBS выступят на главном ИТ-форуме года. Регистрация 1
20.10.2015 CNews FORUM: Будущее ИТ в России под вопросом 1
06.07.2015 CNews FORUM 2015: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
28.05.2015 В Челябинске подвели итоги форума «Информационное общество-2015: вызовы и задачи» 2
22.05.2015 МТС запустила первую сеть LTE-1800 в Челябинской области 1
14.05.2015 Закон о государственно-частных концессиях распространится на сферу ИТ 2
27.04.2015 Чиновники и коммерсанты обсудили государственно-частное партнерство в ИТ 1
14.04.2015 Конференция CNews «ИКТ в здравоохранении: успехи и препятствия» 1

Публикаций - 54, упоминаний - 80

Козлов Александр упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6864 14
Microsoft Corporation 11143 10
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 9
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4694 6
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 6
Ланит ГК 1160 6
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 5
Cinimex - Синимекс 160 5
IBM 3554 5
ASUS - AsusTek Computer Inc 1221 5
AT Consulting - Группа ЭйТи 276 5
МГТС - Московская городская телефонная сеть 843 5
BSS - Банк Софт Системс - БСС 355 5
Webmoney 332 5
Polycom - Поликом Раша 301 5
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications 168 5
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 5
Консист Бизнес Групп 58 5
Citrix Systems 571 5
Сбербанк Технологии - СберТех 203 5
Voice Communication - Войс Коммьюникэйшн 10 5
Instabank - Инстабанк 12 5
ЦПИКС НП - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 12 5
НИТ - Национальные информационные технологии 31 5
НАС - Наше Агентство Сервиса - ЮНИТ-Оргтехника 57 5
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 5
Инфокомпас 14 5
CleverDATA 54 5
Custis 73 5
Samsung Electronics 5714 4
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 254 3
Rambler Group - Рамблер ГК 486 3
АйТи 752 3
InterSystems - ИнтерСистемз 73 2
Программный продукт ГК 92 2
ИВС - Информационно-вычислительные системы 15 2
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 2
Brocade Communications Systems 143 2
Siemens AG - Сименс Россия 672 2
ЦПС - ЦентрПрограммСистем 12 2
Газпром нефть 382 10
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 10
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 9
ГСС - Гражданские самолеты Сухого 46 9
Открытие ФК 538 9
Мегаполис ТК 90 9
Эстет 9 9
Нэклис-Банк 15 8
AirBridgeCargo - Эйрбриджкарго - авиакомпания 12 8
Интерпрогрессбанк 20 8
Уралсиб Банк 390 8
НСПК - Национальная система платежных карт 257 7
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1283 6
Экономикс-Банк 7 6
ПСБ - Промсвязьбанк 613 6
МДМ Банк 150 6
Лайф ФГ - Финансовая группа 98 6
ВТБ Банк Москвы 372 6
ВПБ - Военно-Промышленный Банк 16 5
Jones Day 15 5
ТКБ Банк - ТрансКапиталБанк 64 5
Пробизнесбанк АКБ 109 5
En+ Group 17 5
Сетелем Банк 25 5
Bayer AG - Байер 37 5
Новард Управляющая компания - Novard 67 5
Hoff - гипермаркет мебели и товаров для дома 53 5
Бинбанк 184 5
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 101 5
Газпромбанк - ГПБ 693 5
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 5
Visa International 1346 5
Медси - Российская сеть частных медицинских клиник 98 5
ВкусВилл 48 5
Спортмастер 116 5
Леруа Мерлен - Leroy Merlin 147 5
Национальный банк Траст 96 5
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 117 5
МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания 79 5
Юлмарт - Ulmart Holdings 169 5
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 24
Федеральное казначейство России 766 19
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 17
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 15
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 13
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 12
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 12
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 325 12
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 12
ФССП РФ - Управление информационных технологий Федеральной службы судебных приставов 16 11
Администрация республики Северная Осетия Алания - Управление по информационным технологиям и связи 11 11
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр 34 11
Верховный суд РФ - Управление информатизации и связи 22 11
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 11
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 72 11
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 754 11
Правительство Москвы 653 11
Правительство Калининградской области - Агентство по развитию связи и массовых коммуникаций Калининградской области 23 11
ФТС РФ - Главное управление информационных технологий 44 11
Администрация Красноярского края - Агентство информатизации и связи 13 11
Правительство Мурманской области - Комитет по развитию информационных технологий и связи 11 11
Правительство Удмуртской Республики - Агентство информатизации и связи 43 11
ФСС РФ - Департамент информатизации Фонда социального страхования России 17 11
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 11
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1342 11
Правительство РФ - Департамент информационных технологий и связи 13 11
Правительство Тюменской области - Департамент информатизации 35 11
Правительство РФ 2207 11
Администрация Волгоградской области - Комитет информационных технологий 12 11
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 11
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы 46 11
Администрация Новосибирской области - Министерство цифрового развития и связи Новосибирской области 16 9
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2237 9
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 9
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 9
Совет Федерации Федерального Собрания РФ - Комитет по конституционному законодательству и государственному строительству 18 9
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 9
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан 50 7
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 5
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 11
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 47 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 152 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10396 28
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3012 20
Google Android-уязвимости - Вредоносное ПО 36 9
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 6
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 5
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг 29 5
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 686 3
Безопасный город 347 3
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 2
OpenStack 347 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7334 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2055 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 784 1
ЭТП - Электронная торговая площадка 97 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 138 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - ЦПД - Цифровая подпись документа - EDS - Electronic digital signature - DS - Digital signature 135 1
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 1
ИТ-аутсорсинг 671 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 532 1
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 1
3G - Стандарт мобильной связи 3748 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 202 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2233 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 486 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1035 1
BIOS - Basic input-output system - Базовая система ввода-вывода 346 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 1
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 192 1
ARM64 - Архитектура процессора 1019 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1582 1
CommuniGate Systems - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 88 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 5
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 3
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 2
Открытая Республика Госкомитета Республики Башкортостан по информатизации 19 2
Microsoft Office 1948 2
ЭЛАР Контекст 6 1
Apple iPad mini 375 1
Aerodisk Engine - A-Core - СХД 9 1
Microsoft SharePoint Products and Technologies 831 1
ГЕОП РФ - Государственная единая облачная платформа - Гособлако - УГЕОП - Управление государственной единой облачной платформой 80 1
ГАС Правосудие - Государственная автоматизированная система 81 1
Дневник.ру - Dnevnik.ru 68 1
Microsoft Dynamics CRM 390 1
Ред Софт GosLinux (ГосЛинукс) 38 1
Atom Security - StaffCop 14 1
Microsoft Lync 272 1
Firebird - кроссплатформенная реляционная система управления базами данных - СУБД 44 1
Apple iPhone 5 710 1
Комитет по информатизации и связи Санкт-Петербурга - Наш Санкт-Петербург 6 1
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 27 1
ФГИС Росаккредитации - федеральная государственная информационная система 11 1
Независимый регистратор ГИС - Государственная информационная система 44 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 1
РСМЭВ РФ - Региональная системы межведомственного электронного взаимодействия 23 1
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 593 1
Brocade Vyatta Controller - Brocade Vyatta vRouter 6 1
Brocade ADX 1 1
West Concept Продажа квартир 1 1
Apple iPad 3263 1
Dassault Systemes - SolidWorks 59 1
МЦСТ R - Микропроцессоры архитектуры SPARC 16 1
Сател VoIP Платформа РТУ - Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла - ПАК РТУ 35 1
Норси-Транс Яхонт-УВМ Э 10 1
Microsoft SQL Server 798 1
Новые облачные технологии - МойОфис 311 1
WinRAR - Архиватор файлов и сжатия данных 76 1
Apple iOS 5742 1
Intel x86 - Архитектура процессора 994 1
Microsoft Exchange 684 1
Четвернин Алексей 651 23
Соколов Олег 51 21
Горбатько Александр 90 18
Соколов Алексей 121 18
Шадаев Максут 384 17
Ермолаев Артем 340 16
Албычев Александр 74 16
Лопаткин Герман 102 16
Бойко Елена 151 16
Шайхутдинов Роман 107 15
Бутенко Юрий 64 14
Стрельцов Андрей 53 14
Звягина Наталья 64 14
Калина Роман 60 13
Салбиев Алан 30 12
Лысенко Эдуард 209 12
Меджитов Тимур 56 12
Раков Ярослав 48 11
Песчанских Георгий 37 11
Ковнир Евгений 71 11
Новиков Павел 67 11
Приданкин Андрей 30 11
Комар Евгений 20 11
Акимов Максим 167 11
Крюков Сергей 26 11
Чернякова Елена 26 11
Дюбанов Анатолий 86 11
Абаев Даурен 12 11
Рудзевич Мария 34 11
Герасимюк Максим 20 11
Селиванов Дмитрий 48 11
Евстигнеев Сергей 21 11
Скородумов Анатолий 63 11
Носков Константин 201 11
Левин Леонид 83 11
Иванов Алексей 76 11
Власов Сергей 76 11
Попов Сергей 72 11
Чамара Денис 57 11
Матвеева Татьяна 83 11
Россия - Челябинская область 660 43
Россия - Российская федерация - РФ 57617 40
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 25
Россия - Республика Мордовия 390 25
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7978 18
Казахстан - Республика 2646 18
Россия - Калужская область 574 18
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1623 17
Россия - Ростовская область 864 16
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7202 16
Россия - Кировск - Кировская область 305 15
Россия - Тульская область 754 13
Россия - Республика Алтай 687 11
Россия - Ульяновская область 354 11
Россия - Сахалинская область 435 11
Россия - Тюменская область 586 6
Россия - Чувашская Республика - Чувашия 346 6
Россия - Челябинск 775 5
Россия - Южный Урал 89 5
Россия - Пермский край - Пермская область - Прикамье 677 5
Россия - Республика Башкортостан - Башкирия 656 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2474 4
Россия - Архангельская область 344 4
Россия - Вологодская область 317 3
Россия - Магнитогорск 151 3
Россия - Краснодарский край 917 3
Россия - Красноярский край 668 2
Россия - Липецкая область 293 2
Россия - Пермь 742 2
Россия - Костромская область 230 2
Россия - Самарская область 566 2
Россия - Волгоградская область 400 2
Москва - Троицк - Троицкий административный округ 64 2
Россия - Новосибирская область 818 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14159 2
Россия - Республика Северная Осетия-Алания 282 2
Россия - Владимирская область 368 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1115 1
Россия - Белгородская область 370 1
Европа Западная 618 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3226 18
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 13
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2234 7
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1163 5
ГЧП - Государственно-частное партнёрство 58 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1209 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 158 1
НПА - Нормативный правовой акт 49 1
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ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации 25 1
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РБК - РосБизнесКонсалтинг 2216 13
TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
CNews Analytics 1991 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 1
CNews Analytics Крупнейшие поставщики решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 32 1
Финансовый университет при Правительстве РФ 89 5
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 87 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 26
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 6
CNews AWARDS 292 6
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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