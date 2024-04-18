В России применят искусственный интеллект для поиска незаконных свалок
На платформе «Гостех» планируется запустить пять экологических сервисов для региональных органов госвласти: «Кадастр отходов», «Эконадзор», «Эконмоинторинг», «Туризм на особо-охраняемых природных территориях» и «Экокарьер». Предполагается использование технологий искусственного интеллекта с целью поиска незаконных карьеров, свалок и анализа результатов экологического мониторинга воздуха.
Цифровизация госуправления в сфере экологии
На платформе «Гостех» планируется реализовать для региональных властей пять сервисов в сфере экологии: «Кадастр отходов», «Эконадзор», «Экономониторинг» (в части выбросов в атмосферу), «Экотуризм на ООПТ (особо-охраняемые природные территории)» и «Экокарьер». Об этом было сообщено на форуме «Цифровая эволюция».
Сервисы будут взаимодействовать с федеральной государственной информационной системой (ФГИС) «Экономоторинг», создание которой предусмотрено принятым в августе 2023 г. законом. Система будет работать с четырьмя видами информации: результаты экологического контроля, обращение с отходами, экотуризм в ООПТ и лесные пожары.
У ФГИС «Эконмониторинг» будет 16 направлений работы: объекты животного мира, экосистема озера Байкал, водные объекты, радиационная обстановка, охотничье ресурсы, исключительная экономическая зона, лесопатолог.мониторинг, воспроизводство лесов, атмосферный воздух, состояние и загрязнение окружающей среды, состояние недр, многолетняя мерзлота, внутренние морские воды и территориальное море, водные биоресурсы, континентальный шельф, Земля.
Пилотные проекты ФГИС «Экомониторинг» должны реализоваться с августа 2023 г. по ноябрь 2024 г. Первая очередь системы должна быть сдана в эксплуатацию в начале 2025 г.
Управление отходами
Сейчас ИТ-решения в сфере управления отходов для регионов разрабатывает компания «Большая тройка». Продукт «Электронная модель ТСОО (территориальная схема обращения с отходами)» используется в 52 регионах, продукт «Управление отходами» - в 22 регионах, продукт «Кадастр отходов» - в 7 регионах.
Проблемой является отсутствие единого подхода к ведению регионального кадастра отходов: в различных регионах утвержден различный порядок ведения регионального кадастра отходов, говорит гендиректор «Большой тройки» Артем Седов. При этом, в соответствие с приказом Минприроды от 2022 г., все предприятия, образующие отходы, должны вести журналы учета и сдавать отчетность в Росприроднадзор по форме 2-ТП.
|Компания - разработчик
|Продукт
|Количество регионов, использующих решение
|ООО "Большая Тройка"
|1. Кадастр отходов
|7 регионов
|2. Электронная модель ТСОО
|52 регионов
|3. Управление отходами (Совместно с ППК РЭО)
|22 региона
|ООО "Урус - Умные Цифровые Сервисы"
|1. Программно-аппаратный комлпекс для непрерывного экологического мониторинга
|12 регионов
|2. Платформа Экономон.Облако
|3. Платформа Экономон.Сервер
|4. Экомон.Контроллер
|ООО "Инфоком-С"
|1. Цифровая платформа управления геопространственными данными
|4 региона
|2. Платформа "Плато"
|ООО "СитиЭйр"
|Система мониторинга качества атмосферного воздуха: Малогабаритные посты мониторинга, газоанализаторы (G1/G2/G3), Платформа сбор и аналитики данных CityAir.Basic, Модули прогнозирования CityAir.Forecast, CityAir.Plume
|23 региона
Источник: CNews Analytics
В результате отходообразователей ложится избыточная нагрузка по предоставлению отчетности, а формы сбора данных не позволяют сформировать корректную картину об обращении с отходами. Кроме того, есть риск встречных проверок и наложения штрафов на организации.
Предлагается обеспечить: ведение журнала учета отходов в электронном виде; автоматическое формирование сводного отчета за выбранный природопользователем отчетный период; автоматическое формирование отчетности 2-ТП на основании данных из журнала учета отходов; интеграцию с личным кабинетом природопользователя Росприроднадзора для передачи сформированных отчетов. Кроме того, должно быть обеспечено предоставление оперативной аналитики путем построения интерактивных аналитических панелей по балансу отходов, по получению и передаче отходов, по транспортированию, по мощностям и технологиям, по утилизации отходов.
Также должна быть реализована возможность выявления потенциальных нарушений путем проведения встречных проверок по данным, предоставленным различными организациями, для выявления возможных противоречий в поданных данных. «Большая тройка» готова доработать существующее решение за 1 млн руб., внедрить его в одном регионе за 2 млн руб. и осуществлять поддержку в одном регионе за 1 млн руб. Пилотными регионами готовы выступить Московская, Калужская, Курская области и Республика Крым.
Экологический надзор
В сфере экологического надзора проблемами являются отсутствие единого сервиса регионального надзора и высокая нагрузка на природоохранных инспекторов в связи со сложностью сбора и анализа разнородной информации необходимой для проведения мероприятий, говорит начальник аналитического отдела Природнадзора Ханты-Мансийского автономного округа.
Проблему разрозненности информации планируется решить за счет формирования реестров данных о субъектах, объектах, мониторинге, разрешениях, отчетности и формирование архива контрольно-надзорных мероприятий с геопривязкой. Повышение эффективности надзорных мероприятий планируется осуществить за счет поддержки процессов построения риск-ориентированной модели.
|Функционал
|Компания - разработчик
|Масштабы внедрения (от 1 до 5)
|Ведение регионального кадастра отходов
|ООО "Большая Тройка"
|2
|Моделирование территориальальных схем обращения с отходами
|ООО "Большая Тройка"
|4
|Комплексная автоматизация деятельности региональных операторов по обращению с отходами
|ООО "Большая Тройка" (совместно с ППК РЭО, АПРО)
|4
|Ведение кадастра ООПТ, электронная Красная книга
|ООО "Инфоком-С"
|2
|Инвестиционая карта региона
|ООО "Инфоком-С"
|1
|Обнаружение объектов на космоснимках с применением технологий ИИ
|"Инфоком-С"
|2
|Географичсекие веб-порталы региональных органов власти
|"Инфоком-С"
|2
|Интеллектуальные сервисы
|"инфоком-С"
|2
|Подсистема приема, хранения и обработки данных
|ООО "Урус - Умные Цифровые Сервисы", ООО "СитиЭйр"
|2
|Модуль управления поставщиками данных и интеграция во внешние системы (ГИС, АСУ)
|ООО "Урус - Умные Цифровые Сервисы", ООО "СитиЭйр"
|2
|Подсистема аналитики и отчетность
|ООО "Урус - Умные Цифровые Сервисы", ООО "СитиЭйр"
|2
|Модуль информирования
|ООО "Урус - Умные Цифровые Сервисы", ООО "СитиЭйр"
|2
|Настраиваемый публичный портал
|ООО "Урус - Умные Цифровые сервисы"
|2
Для повышения эффективности планирования предлагается создать модуль планирования надзорных мероприятий и обеспечить формирование автоматических планов мероприятий по субъектам/объектам и территориям. Для обеспечения качества принимаемых решений предлагается создать конструктор аналитических отчетов и формировать интерактивные аналитические панели по результатам надзорных мероприятий.
«Барс-Групп» готова реализовать требуемое решение за 70 млн руб. Стоимость внедрения в одном регионе составит 1 млн руб., стоимость поддержки в одном регионе – 300 тыс. руб. Пилотными регионами готовы выступить Липецкая и Челябинская области и Ханты-Мансийский автономный округ.
Экологический мониторинг
В сфере экологического мониторинга Компания «Урус - Умные Цифровые Сервисы» поставляют свои решения в 12 регионов: это программно-аппаратный комплекс для непрерывного экологического мониторинга, платформы «Экомон.Облако», «Экомон.Контролер», «Экомон.Сервер» и «Экономон.Контроллер». также компания «Ситиэйр» поставляет в 21 регион свою систему мониторинга качества атмосферного воздуха, включающую малогабаритные посты мониторинга, газоанализаторы, платформу сбора и аналитики данных CityAir.Basic и модули прогнозирования CityAir.Forecast и CityAir.Plume.
Сейчас проблемами в данной сфере являются отсутствие своевременной и непротиворечивой информации по экономониторингу, понятной гражданам и позволяющим предприятиям и инвесторам принимать решения, а также необходимость разработки платформы сбора данных, адаптации методик и инструментов интерпретации результатов с применением искусственного интеллекта.
Как объясняет замгубернатора Челябинской области Александр Козлов, вопросы мониторинга качества воздуха сильно волнуют жителей крупных городов. При этом существуют различные источники данной информации: посты Росгидромета, посты субъектов федерации и посты предприятий.
Необходимо объединение данной информации в единый центр мониторинга, предоставление данных из него гражданам, возможность экстренного доведения информации до предприятий с целью принятия мер реагирования, определение Росприроднадзором источника загрязнения. Кроме того, информация об экологической обстановке должны быть доступна инвесторам и застройщикам.
С этой целью планируется создать: сервис предоставления достоверной информации о состоянии атмосферного воздуха (на следующем этапе – водных объектов) из единого официального источника; сервис для органов власти с целью принятия оперативных решений, разработки методик и инструментов интерпретации результатов и рекомендаций с применением искусственного интеллекта; сервис для предприятий с целью оперативного реагирования и проведения природоохранных мероприятий; сервис определения экологической привлекательности территорий для потенциальных инвесторов.
Компании «Урус - Умные Цифровые сервисы» и «СитиЭйр» готовы реализовать требуемые доработки существующих решений за 1,5 -2,5 млн руб. каждая. Внедрение системы в одном регионе обойдется в 4 – 6 млн руб., поддержка в одном регионе – в 1 млн руб. В работе также готовы принять участие госпредприятие НИИ «Восход» и компания «Планар». Пилотными регионами готовы стать Калужская, Тульская и Кемеровская области.
Экологический туризм
В сферах «Экотуризм на ООТП» и «Экокарьер» компания «Инфоком-С» для четырех регионов поставил решения Цифровая платформа управления геопространственными данными и платформа «Плато».
Данные продукты обеспечивают такие функции, как введение кадастра ООПТ, электронную Красную книгу, инвестиционную карту региона, обнаружение объектов на космических снимках с применением технологий искусственного интеллекта и географические веб-портал региональных органов власти.
Проблемой являются низкие темпы развития инфраструктуры особо-охраняемых природных территорий: в настоящее время отсутствуют понятные потенциальным инвесторам инструменты для развития ООПТ, а привлекательные места часто остаются без предложений. Как объясняет Артем Седов, инвестору необходимо дать информацию о потенциальных территориях и помочь со сбором требуемых документов. В то же время нельзя допустить антропогенного воздействия на окружающую среду.
Предлагается: повысить вовлеченность граждан в развитие ООПТ путем обсуждения и голосования за предложенные проекты; создать понятный механизм для инвестирования в развитие ООПТ и рассмотрения заявок на согласование концепции инвестиционных проектов; выявить посещаемые места по имеющимся данным сотовых операторов и из публикаций в социальных сетях для активного приглашения инвесторов; обеспечить мониторинг негативного воздействия на ООПТ с целью обеспечения баланса антропогенной нагрузки и эффективности использования инфраструктуры.
Компания «Инфоком-С» готова доработать существующее решение «Кадастр ООПТ» в части подачи заявлений на реализацию инвестиционных проектов, работу с обратной связью и мониторингом негативного воздействия на ООПТ за 12- 18 млн руб. Стоимость внедрения в одном регионе составит 2 – 4 млн руб., стоимость поддержки в одном регионе – 1 млн руб. В проекте также готова участвовать компания «Большая тройка». Пилотными регионами готовы выступить Ставропольский край, республики Коми и Чувашия.
Экокарьер
Незаконные карьеры создают целый ряд неприятностей, рассказывает главный специалист Министерства природных ресурсов и экологии Калужской области Ринат Назиров: проблема для экологии, незаконные свалки, недополучение налогов, социальная напряженность. При этом незаконные карьеры, как правило, находят благодаря обращениям граждан.
В этой связи необходимо: выявлять незаконные карьеры и иные виды горных работ с помощью применения технологий искусственного интеллекта; организовать прием заявлений об объектах незаконной добычи полезных ископаемых; осуществлять геопространственный анализ данных о местах добычи; автоматически распределять нарушения по поднадзорности; поддерживать несколько каналов информирования о нарушениях с гарантированным поступлением информации о нарушениях в органы власти; автоматически формировать документы для принятия решений.
Это приведет к кратному сокращению времени на обнаружение таких карьеров и росту числа обнаруженных карьеров. В свою очередь, это увеличит поступления в бюджет, сократит количество несанкционированных свалок и позволит проверять выполнение лицензий (когда деятельность ведется за пределами указанной в лицензии территории).
Министр цифрового развития Максут Шадаев отмечает, что ранее решений для цифрового мониторинга карьеров не предлагалось, хотя в данной области существует большое число нарушений.
Компания «Инфоком-С» готова доработать существующий сервис мониторинга недропользования (выявление незаконных агентов) за 20 млн руб. Стоимость внедрения в одном регионе составит 8 млн руб., стоимость поддержки в одном регионе – 4 млн руб. Калужская область готова реализовать данный проект за один год, затраты составят 32 млн руб. По результатам пилота возможно масштабирование решения на всю территорию страны. В проекте также готов участвовать Ставропольский край.