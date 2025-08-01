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CityAir СитиЭйр

CityAir - СитиЭйр

Компания CityAir (cityair.io) — разработчик и производитель оборудования и платформ для построения сетей мониторинга качества воздуха. В России компания оказывает услуги в соответствии с лицензией Росгидромета, станции мониторинга CityAir зарегистрированы в государственном реестре средств измерения. 

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

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в качестве истца (2) на сумму 0 ₽*
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* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

УПОМИНАНИЯ


01.08.2025 Качество воздуха на Сахалине контролируют беспилотники 1
29.08.2024 Центр искусственного интеллекта НГУ расширяет сотрудничество с индустриальными партнерами 1
18.04.2024 В России применят искусственный интеллект для поиска незаконных свалок 1
27.03.2024 Российским решениям для экомониторинга отказали в госсубсидиях из-за причуд нормативной базы 1
07.07.2020 «Тион» и «Ситиэйр» разработали платформу MagicAir.PRO 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

CityAir и организации, системы, технологии, персоны:

Тион Умный микроклимат - Tion 6 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 228 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3267 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1347 1
Урус - Умные Цифровые сервисы 1 1
БАРС Груп 554 1
Цифровые Корпоративные Технологии 2 1
Восход ФГБУ НИИ 667 1
Планар НПО 18 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 204 1
ТМХ - Трансмашхолдинг 127 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 530 1
РЭО - Российский экологический оператор 15 1
ВТЭ - Выборгтеплоэнерго 1 1
РАТМ Холдинг - Сибстекло - Сибирское стекло - Сибирская стекольная компания 3 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 213 3
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 152 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5124 2
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 301 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 163 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2069 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12293 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3199 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 349 1
Минприроды РФ - Росприроднадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере природопользования - Госкомэкология России - Государственный комитет РФ по охране окружающей среды 83 1
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Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3374 2
LEED Standart - The Leadership in Energy & Environmental Design 23 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14112 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12034 1
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1374 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3783 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21505 1
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Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 737 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3426 1
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Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6049 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1455 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9920 1
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IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5995 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1108 1
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Тион MagicAir 2 1
FreePik 1226 1
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44667 1
Россия - СЗФО - Республика Коми 780 1
Россия - УФО - Челябинская область 1319 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 938 1
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