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CityAir СитиЭйр
Компания CityAir (cityair.io) — разработчик и производитель оборудования и платформ для построения сетей мониторинга качества воздуха. В России компания оказывает услуги в соответствии с лицензией Росгидромета, станции мониторинга CityAir зарегистрированы в государственном реестре средств измерения.
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 3 дела, на cумму 0 ₽*
УПОМИНАНИЯ
CityAir и организации, системы, технологии, персоны:
|Поточны Мирослав 2 1
|Аллаяров Ирек 2 1
|Шадаев Максут 1083 1
|Сычев Александр 1 1
|Максименко Алена 1 1
|Аухадеев Артур 1 1
|Назиров Ринат 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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