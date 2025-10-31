Разделы

31.10.2025 «Авито» строит ИИ-ассистента за 500 миллионов и вложит в ИИ еще 12 миллиардов 1
07.06.2024 Объявлено о создании Центра передовых технологий производства специальной стали 2
27.03.2024 Российским решениям для экомониторинга отказали в госсубсидиях из-за причуд нормативной базы 1

Публикаций - 3, упоминаний - 4

Цифровые Корпоративные Технологии и организации, системы, технологии, персоны:

Siemens AG - Siemens Group 2625 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1370 1
CityAir - СитиЭйр 5 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3300 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 230 1
МорНефтеГазСтрой 2 1
Распадская угольная компания 10 1
РЭО - Российский экологический оператор 16 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 207 1
ВТЭ - Выборгтеплоэнерго 1 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 550 1
ТМХ - Трансмашхолдинг 135 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 361 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 172 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2135 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3351 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12715 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 217 1
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 154 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 308 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56421 2
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1512 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22682 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12903 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3470 1
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1178 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2346 1
ESB - Enterprise Service Bus - Сервисная шина предприятия - Корпоративная шина данных - Корпоративная интеграционная шина 339 1
LoRaWAN - LoRa - Long Range Wide Area Networks - Технология модуляции в беспроводных сетях LPWAN и открытый протокол LoRaWAN 101 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7156 1
Контроллер - Controller - регулятор, управляющее устройство 1126 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4464 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5923 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6207 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6110 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1129 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72132 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 17338 1
Промышленное ПО - Industrial Software - Индустриальное ПО - Промышленное программное обеспечение 164 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3491 1
FreePik 1363 1
Мецатунянц Рубен 2 1
Черникова Алевтина 46 1
Буров Алексей 3 1
Цыганков Константин 9 1
Аухадеев Артур 1 1
Резников Дмитрий 1 1
Максименко Алена 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 155245 2
Земля - планета Солнечной системы 10613 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18424 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2621 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1380 1
Россия - ЦФО - Калужская область 1017 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31528 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5997 1
Льготы - Льготные кредиты 152 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1645 1
Экология и охрана окружающей среды - Природные ресурсы - природопользование 428 1
Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация 871 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4291 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10064 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3741 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6243 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8333 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 414 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 608 1
