Объявлено о создании Центра передовых технологий производства специальной стали

Университет МИСИС и компания «МорНефтеГазСтрой» подписали соглашение о создании Центра передовых технологий производства специальной стали, что имеет важнейшее значение в рамках программы по импортозамещению и модернизации нескольких стратегически значимых отраслей промышленности. Об этом CNews сообщили представители МИСИС.

«Сегодняшнее соглашение – это начало стратегически важного для страны проекта. Специальные стали и сплавы являются незаменимыми материалами для производства оборудования в оборонном комплексе, аэрокосмической, энергетической промышленности, машиностроении и смежных отраслях. Многие отечественные производители рассматривают переход на спецстали как реальный способ продлить срок службы изделий и снизить затраты на их эксплуатацию. К сожалению, в настоящее время российские технологии производства оборудования для изготовления специальных сталей практически утрачены. Центр передовых технологий производства специальной стали, который мы создаем с участием НИТУ МИСИС, позволит не только реанимировать технологии производства оборудования для изготовления сталей, но и создать научную и образовательную площадку для развития этого направления», — сказал исполнительный директор ООО «МорНефтеГазСтрой» Рубен Мецатунянц.

Также Университет МИСИС подписал соглашение с ООО «Цифровые Корпоративные Технологии» (ООО «ЦКТ»). Сотрудничество позволит совместить компетенции университета в области металлургии и горнодобывающей отрасли с компетенциями компании в создании импортозамещающего программного обеспечения. ООО «ЦКТ» создана на базе центрального научно-исследовательского департамента Siemens в России и более 15 лет является ведущим подрядчиком для решения сложных технологических задач в сфере цифровизации промышленности.

«Интеграция подходов, предложенных специалистами НИТУ МИСИС, на цифровой платформе компании "Цифровые Корпоративные Технологии" поможет ускорить внедрение и прототипирование решений, а также улучшить экономические показатели отдельно взятых предприятий за счет минимизации расходов на НИОКР в области цифровизации. Для нас плодотворное сотрудничество между университетской средой и бизнес-сообществом является залогом успешного развития России и обретения нашей страной технологического суверенитета в кратко- и долгосрочной перспективе», — сказал генеральный директор ООО «ЦКТ» Дмитрий Резников.

Стороны договорились совместно разрабатывать и внедрять комплексные IT-решения для оптимизации работы промышленного оборудования и развивать новые направления научных исследований.

«Университет МИСИС плотно сотрудничает с 1647 академическими и бизнес-партнерами. Совместно мы создаем образовательные программы, ведем прикладные научные исследования, направленные на решение задач предприятий реального сектора экономики, организуем практики и стажировки для студентов, реализуем социальные и инфраструктурные проекты. Соглашения, подписанные c компаниями «МорНефтеГазСтрой» и «Цифровые Корпоративные Технологии» в рамках XXVII Петербургского международного экономического форума, предусматривают разработку цифровых двойников металлургических процессов, комплексных ИТ-решений для оптимизации работы горнодобывающего и обогатительного оборудования, развитие научно-исследовательской деятельности, расширение направлений подготовки высококвалифицированных специалистов», — сказала ректор НИТУ МИСИС Алевтина Черникова.