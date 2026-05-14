Получите все материалы CNews по ключевому слову
МИСиС НИТУ Университет науки и технологий Московский институт стали и сплавов Национальный исследовательский технологический университет
НИТУ «МИСиС» – один из наиболее динамично развивающихся научно-образовательных центров страны. Университет входит в топ-500 лучших вузов мира по версии QS World University Rankings и занимает ведущие позиции в предметных и отраслевых рейтингах сразу по 19 направлениям, находясь в топ-50 в категориях «Инжиниринг–Горное дело» (рейтинг QS), в топ-100 – «Инжиниринг-Металлургия» (рейтинг ARWU) и в группе 151+ в области материаловедения (рейтинг QS).
В университете действуют более 40 научно-исследовательских лабораторий и инжиниринговых центров мирового уровня, в которых работают ведущие российские и зарубежные ученые. В состав НИТУ «МИСиС» входит 10 институтов, 6 филиалов – четыре в России и два за рубежом. В университете более 20 000 обучающихся, среди которых 25% – это студенты из 85 стран мира. НИТУ «МИСиС» успешно реализует совместные проекты с крупнейшими высокотехнологичными компаниями России и мира.
СОБЫТИЯ
|14.05.2026
|
НИТУ МИСИС запускает Центр освоения цифровых технологий в строительстве
Университет науки и технологий МИСИС объявляет о запуске Центра освоения цифровых технологий в строительстве, созданного на
|14.05.2026
|
Конкурс промышленных дизайнеров: IEK GROUP и Университет МИСИС ищут таланты
IEK GROUP и Университет науки и технологий МИСИС (НИТУ МИСИС) приглашают молодых дизайнеров принять участие во Всероссийском конк
|20.04.2026
|
Ученые НИТУ МИСИС предложили способ адаптации нелокальных кодов коррекции квантовых ошибок под сверхпроводниковые процессоры
ы защиты квантовой информации без усложнения архитектуры чипа. Об этом CNews сообщили представители МИСИС. Несмотря на значительный прогресс последних лет, практическое применение квантовых выч
|20.04.2026
|
Найден способ повысить уровень коррекции ошибок квантовых компьютеров без дополнительных кубитов
Сложные методы коррекции ошибок Российские исследователи из НИТУ МИСИС совместно с учеными Российского квантового центра, МФТИ и «Сколтеха» нашли способ приме
|15.04.2026
|
В России создан сплав для производства мощных магнитов без редкоземельных элементов
Замена редкоземам Исследователи Университета МИСИС предложили улучшенный состав сплавов и режим обработки для экономичного получения посто
|08.04.2026
|
Физики МИСИС усовершенствовали моделирование квантовых магнитных материалов
Ученые eниверситета МИСИС предложили новые способы моделирования запутанных многочастичных квантовых систем с бол
|01.04.2026
|
В России создали простые методы получения соединений редкоземельных металлов для электроники
Инновационные технологии В технологическом университете МИСИС разработали два инновационных, более простых способа получения соединений редкоземельны
|23.03.2026
|
«1С Про Консалтинг» запустила курс по разработке на платформе «1С» в НИТУ МИСиС
«1С Про Консалтинг» и НИТУ МИСиС начали обучение более 100 студентов на практико-ориентированном курсе по «1С»-разработк
|16.03.2026
|
В МИСИС разработали новый квантовый алгоритм для машинного обучения
Исследователи НИТУ МИСИС разработали алгоритм для машинного обучения, который помогает точнее классифицировать д
|27.02.2026
|
«Ред софт» открыла ИТ-лабораторию в НИТУ МИСИС
Российский разработчик «Ред софт» открыл ИТ-лабораторию в университете науки и технологий МИСИС. В учебном пространстве созданы все условия, необходимые для подготовки системных админ
|26.02.2026
|
В Университете МИСИС открылась ИТ-лаборатория полного цикла от «Ред Софт»
На базе Института компьютерных наук НИТУ МИСИС открылась специализированная лаборатория от компании «Ред Софт», одного из российских л
|09.02.2026
|
Ключ к безопасности: ученые усилили квантовую криптографию с помощью нейросети
Специалисты НИТУ МИСИС, НИУ ВШЭ и российской компании QRate представили новый подход для прогнозирования уровн
|23.01.2026
|
Выход на новый уровень: ученые НИТУ МИСИС и РКЦ объяснили, как упростить квантовые вычисления
Физики Университета МИСИС и Российского квантового центра (РКЦ) систематизировали современные подходы к реализаци
|12.12.2025
|
Обучить за 72 часа: в НИТУ МИСИС ускорили настройку системы распознавания текста
Ученые НИТУ МИСИС разработали новый способ ускоренной оптимизации систем оптического распознавания текста
|04.12.2025
|
Центр инноваций «Ланит» и МИСИС объявили о старте образовательного партнерства
ем дистанцию между вузом и бизнесом. Наш курс — это мост, по которому самые мотивированные студенты МИСИС могут пройти прямо в мир реального продакт-менеджмента. Мы делимся не теорией, а опытом
|26.11.2025
|
РВБ и МИСИС заключили соглашение о сотрудничестве
единенная компания Wildberries & Russ) и Национальный исследовательский технологический университет МИСИС подписали соглашение о сотрудничестве. Свои подписи под документом поставили директор д
|11.11.2025
|
Новый сверхчувствительный детектор поможет масштабировать квантовые технологии
а также применяться в астрономии и биомедицинской диагностике. Об этом CNews сообщили представители МИСИС. Сверхпроводниковые однофотонные детекторы, изобретенные в России, считаются ключевым э
|29.10.2025
|
Цифровая модель НИТУ МИСИС поможет горным предприятиям перейти к полностью автономному управлению
Специалисты Университета МИСИС создали цифровую модель, которая связывает между собой все составляющие горнодобывающег
|17.07.2025
|
В НИТУ МИСИС открылась магистратура «Разработка ИИ-систем (R&D)»
В НИТУ МИСИС открылась магистратура «Разработка ИИ-систем (R&D)». Программа ориентирована на создани
|09.07.2025
|
Русские, китайцы и американцы получили нанопровод, который позволит создавать электронику размером с молекулу
Провод длиной в миллиметр Исследователи из НИТУ МИСИС, Тулейнского университета (США) и Сучжоуского университета науки и техники (КНР) открыл
|09.07.2025
|
В НИТУ МИСИС открылась первая в России магистратура по сертификации изделий аддитивных технологий
В рамках передовой инженерной школы университета МИСИС начался набор на магистерскую программу «Сертификация изделий аддитивных технологий», к
|18.06.2025
|
Российские ученые совершили прорыв в точности вычислений квантовых компьютеров
Рекордная точность Ученые лаборатории сверхпроводниковых квантовых технологий НИТУ МИСИС и лаборатории квантовых технологий ИНМЭ РАН разработали уникальную технологию создания
|28.05.2025
|
«МТС Линк» и НИТУ МИСИС подписали соглашение о сотрудничестве в сфере цифровизации образования
никаций, обучения и совместной работы, и Национальный исследовательский технологический университет МИСИС подписали соглашение о сотрудничестве в сфере цифровизации образования, подготовки кадр
|26.05.2025
|
«1С Про Консалтинг» открыла академию на базе института МИСИС для подготовки ИТ-специалистов
тивных систем «1С», присоединилась к образовательному проекту Московского института стали и сплавов МИСИС — академии на кафедре «Бизнес-информатика». Инициатива направлена на практическую подго
|28.04.2025
|
Ученые НИТУ МИСИС представили детекторы, которые могут фиксировать малейшие изменения температуры кожного покрова
Ученые НИТУ МИСИС представили детекторы, которые могут фиксировать малейшие изменения температуры кожного
|18.04.2025
|
Ученые усовершенствовали метод создания сверхтонких проводов для микроэлектроники
Ученые университета МИСИС и НИЦ «Курчатовский институт» усовершенствовали технологию получения сверхтонких провод
|27.03.2025
|
Устройство для реабилитации мышечных функций разработал студент НИТУ МИСИС
Первокурсник Института компьютерных наук НИТУ МИСИС Владимир Наумов создал программно-аппаратный комплекс ЛИС для реабилитации мышечных фун
|18.03.2025
|
Университет МИСИС и СПбПУ создают исследовательский центр в сфере искусственного интеллекта
НИТУ МИСИС и Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого объединяют усилия в ра
|11.03.2025
|
В России разработан материал на замену редкоземельным магнитам в производстве электроники
Более эффективный аналог Исследователи НИТУ МИСИС и Института общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН предложили альтернативу
|03.03.2025
|
«Деснол» и МИСИС запускают образовательную программу по подготовке специалистов в области управления производственными активами
я «Деснол», разработчик и интегратор решений экосистемы «1С:ТОИР», и Университет науки и технологий МИСИС, участник сферы инженерного образования в России, объявляют о старте стратегической обр
|14.02.2025
|
Ученые НИТУ МИСИС напечатали модель раковой опухоли на 3D-биопринтере
Ученые НИТУ МИСИС создали модели-эквиваленты опухолевой ткани при помощи 3D-биопечати. Также впервые уста
|14.02.2025
|
Нейросеть обучили исправлять ошибки квантовых компьютеров
Исследователи университета МИСИС создали систему на основе нейросетей, которая учится находить и исправлять погрешности
|04.02.2025
|
Биопринтер НИТУ МИСИС вышел на рынок
роведена первая в мире операция с биопечатью на человеке. Об этом CNews сообщили представители НИТУ МИСИС. Комплекс предназначен для восстановления тканей и органов непосредственно в ране. Устр
|31.01.2025
|
В НИТУ МИСИС создали российский полетный контроллер для БПЛА
Студенты университета МИСИС создали улучшенный полетный контроллер «Стриж» для беспилотных летательных аппаратов са
|20.01.2025
|
Анатолий Гарбузов: «Московская техническая школа» и НИТУ МИСИС запустили курс по квантовым технологиям
Образовательный проект «Московская техническая школа» совместно с Университетом МИСИС открыли программу «Прикладные квантовые технологии». С ее помощью столичные промышленни
|06.12.2024
|
«Ред Софт» и университет МИСИС подписали соглашение о сотрудничестве
ик программного обеспечения «Ред Софт» и Национальный исследовательский технологический университет МИСИС подписали соглашение о сотрудничестве в образовании. Основной целью сотрудничества стан
|05.11.2024
|
НИТУ МИСИС: универсальный нанодатчик поможет диагностировать заболевания на ранней стадии
В НИТУ МИСИС разработали высокоточный датчик-наноэлектрод, которым можно в режиме реального времени
|09.10.2024
|
Российские ученые создали керамический материал с необычными магнитными свойствами
Достижение ученых Исследователи из НИТУ МИСИС разработали новый класс композитов, которые совмещают в себе характеристики металлов и
|04.10.2024
|
Первую полноформатную отечественную солнечную панель представили в Университете МИСИС
В НИТУ МИСИС представили первую в России полноформатную батарею на основе гибридных перовскитов, вып
|13.09.2024
|
Идеального робота-уборщика создали студенты НИТУ МИСИС
Студенты Университета МИСИС представили прототип улучшенного домашнего робота-пылесоса, который в отличие от сущест
МИСиС НИТУ и организации, системы, технологии, персоны:
|Черникова Алевтина 51 51
|Федоров Алексей 142 39
|Ускова Ольга 174 23
|Мельникова Алиса 100 17
|Сивцев Илья 174 17
|Шадаев Максут 1210 17
|Сергеев Сергей 179 16
|Меркулов Сергей 48 16
|Легостаева Светлана 96 16
|Кусеров Олег 22 16
|Лобанов Максим 49 16
|Григоренко Вадим 58 16
|Замаруев Владимир 42 16
|Попушой Александр 16 16
|Старостин Георгий 27 16
|Кудашев Михаил 46 16
|Рустамов Рустам 548 16
|Натрусов Артем 313 16
|Сотин Денис 216 15
|Колесов Александр 63 15
|Семенов Александр 166 15
|Леонов Алексей 96 15
|Гузовский Денис 79 15
|Катамадзе Анна 133 15
|Чурсин Дмитрий 87 15
|Уткин Владислав 47 15
|Добровинский Александр 48 15
|Бурилов Андрей 117 15
|Климов Андрей 88 15
|Ульянов Николай 176 15
|Киселев Сергей 70 15
|Евдокимов Игорь 61 15
|Александров Александр 86 15
|Булгаков Кирилл 133 15
|Спирин Антон 88 15
|Стоянов Алексей 56 15
|Луганцев Александр 51 15
|Гаврилов Евгений 55 15
|Карпов Роман 80 15
|Маркова Светлана 43 15
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.