Разделы

Индексная книга CNews*
Все категории 131818
ИКТ 10786
Организации 8517
Ведомства 1386
Ассоциации 825
Технологии 3163
Системы 21606
Персоны 51749
География 2159
Статьи 1436
Пресса 1047
ИАА 640
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2222
Мероприятия 820

МИСиС НИТУ Университет науки и технологий Московский институт стали и сплавов Национальный исследовательский технологический университет

МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет

НИТУ «МИСиС» – один из наиболее динамично развивающихся научно-образовательных центров страны. Университет входит в топ-500 лучших вузов мира по версии QS World University Rankings и занимает ведущие позиции в предметных и отраслевых рейтингах сразу по 19 направлениям, находясь в топ-50 в категориях «ИнжинирингГорное дело» (рейтинг QS), в топ-100 – «Инжиниринг-Металлургия» (рейтинг ARWU) и в группе 151+ в области материаловедения (рейтинг QS).

В университете действуют более 40 научно-исследовательских лабораторий и инжиниринговых центров мирового уровня, в которых работают ведущие российские и зарубежные ученые. В состав НИТУ «МИСиС» входит 10 институтов, 6 филиалов – четыре в России и два за рубежом. В университете более 20 000 обучающихся, среди которых 25% – это студенты из 85 стран мира. НИТУ «МИСиС» успешно реализует совместные проекты с крупнейшими высокотехнологичными компаниями России и мира.


22.11.2023 Московские студенты разработали веб-сервис для борьбы с незаконной торговлей

Команда студентов НИТУ МИСИС MISIS Banach Space разработала веб-сервис, позволяющий с помощью компьютерного зрения р
19.10.2023 SimLaD: новая программа для моделирования динамики лазеров

Специалисты университета МИСИС и российской компании QRate создали программу, которая может помочь в импортозамещении

17.10.2023 Студентки НИТУ МИСИС создали систему проверки подлинности изображения лиц

Студентки университета МИСИС создали кастомную нейросеть для определения наличия лиц на фотографиях и вычисления под
10.10.2023 Подобрать нейросеть для распознавания лиц под разные устройства стало проще и быстрее

Ученые университета МИСИС, НИУ ВШЭ и AIRI предложили новую нейросетевую технологию, которая при установке на смар
27.09.2023 НИТУ МИСИС начнет обучать квантовых инженеров

С 2024 г, Университет науки и технологий МИСИС начнет подготовку специалистов в области квантового материаловедения, технологий и комм
20.09.2023 Ученые НИТУ МИСИС предложили новый подход к оценке уровней шумов в квантовом генераторе случайных чисел

Ученые Центра компетенций НТИ «Квантовые коммуникации» НИТУ МИСИС предложили новый подход к оценке уровней классического и квантового шумов в квантовом г
18.08.2023 Студент НИТУ МИСИС создал приложение для прогноза задержек авиарейсов

Студент университета МИСИС Вячеслав Пачков в качестве выпускной квалификационной работы создал приложение для смар
17.07.2023 НИТУ МИСИС создаст институт для обучения инженеров в квантовой сфере

Об этом заявил первый проректор университета МИСИС Сергей Салихов. В Институте физики и квантовой инженерии будут готовить квантовых инжен
12.07.2023 НИТУ МИСИС совместно с компанией «Куспэйс технологии» запустили первый спутник собственной разработки

ли первые сеансы связи с малым космическим аппаратом (МКА) «Импульс-1». Спутник, разработанный НИТУ МИСИС и компанией «Куспэйс технологии» должен продемонстрировать возможность использования ма
28.06.2023 Сервисным роботам скоро не понадобится программист и сложный код

Специалисты кафедры инженерной кибернетики НИТУ МИСИС и «Центр робототехники» «Сбера» интегрировали большую открытую языковую ИИ-модель в сис
03.05.2023 В НИТУ МИСИС будут готовить дизайнеров беспилотников

директор образовательных программ Gaskar group – индустриального партнера образовательной программы НИТУ МИСИС, от которого будут поступать первые задачи студентам. Беспилотники – это почтовые

02.05.2023 Россияне создали хитрую математическую модель, которая улучшит качество недоступной хакерам спутниковой квантовой связи

быстрой оценки эффективности спутниковой квантовой связи, сообщили CNews представители университета МИСИС. По заверениям авторов модели, она позволяет упростить и ускорить практическое моделиро
02.05.2023 Российская матмодель оптимизировала спутниковую квантовую связь

Ученые МФТИ, Университета МИСИС и Российского квантового центра получили математическую модель для быстрой оценки эффек
10.04.2023 Российские ученые придумали, как резко увеличить производительность квантового компьютера

этом CNews рассказали представители Национального исследовательского технологического университета МИСИС. Ученые МИСИС и Российского квантового центра (РКЦ) предложили новый подход запу
06.02.2023 Ученые представили промышленные прототипы солнечных фотомодулей для маломощной электроники

Молодые ученые НИТУ МИСИС разработали прототип перовскитного солнечного элемента с продолжительностью работы 3500
02.02.2023 НИТУ МИСИС и «Цифра» договорились создавать научные центры и развивать ИИ

Университет МИСИС и группа компаний «Цифра» подписали соглашение о сотрудничестве в области продвижения и
06.12.2022 НИТУ МИСИС будет использовать технологии искусственного интеллекта от Cloud

Cloud (ООО «Облачные технологии») и Университет МИСИС подписали соглашение о сотрудничестве, согласно которому учебное заведение будет исполь
10.10.2022 Ученые из России, Китая и Таиланда защитили установки квантовой криптографии от атак с вбросом яркого света

Группа ученых из Центра компетенций НТИ «Квантовые коммуникации», созданного на базе НИТУ МИСиС, в партнерстве с Российским квантовым центром, а также исследователями из Университета

05.10.2022 Ученые разработали алгоритм подбора словаря для нейроинтерфейса с открытым исходным кодом

Доцент кафедры инженерной кибернетики Университета МИСИС, к.м.н., математик и врач Александра Бернадотт разработала алгоритмы, значительно повыш
19.09.2022 НИТУ МИСИС вместе с бизнесом определил ключевые ИТ-компетенции инженеров

Университет науки и технологий МИСИС совместно с ключевыми бизнес-партнерами составил список ИТ-компетенций, необходимых вып
03.08.2022 В России создан композитный материал для ванадиевых аккумуляторов большой емкости

Новый материал Российские ученые из НИТУ «МИСиС», Института проблем химической физики РАН, «Сколтеха» и РХТУ им. Д.И. Менделеева синтез
10.06.2022 Российские ученые согласовывают с ФСБ суперзащищенную квантовую сеть для массового использования

Узел квантовой сети НИТУ «МИСиС» продемонстрировал работу узла отечественной квантовой сети, созданного учеными Центра

09.06.2022 Создан узел российской квантовой сети для интернета будущего

НИТУ «МИСиС» провел демонстрацию работы узла отечественной квантовой сети, разработанного учеными Ц
04.05.2022 Клубок квантов: в России разработали новый метод создания квантовой запутанности

ледование было опубликовано в журнале Physical Review B. Об этом CNews сообщили представители НИТУ «МИСиС». Квантовый компьютер — это устройство, хранящее и обрабатывающее информацию внутри гру
20.04.2022 НИТУ «МИСиС» готов отказаться от бумажного документооборота

НИТУ «МИСиС» в 2022 г. запускает цифровые двойники университета – электронные студенческие сервисы,
04.04.2022 В НИТУ «МИСиС» научат запускать серийное производство российской высокотехнологичной продукции

НИТУ «МИСиС» открывает набор в магистратуру «Технологическое обеспечение инноваций», созданную для

08.02.2022 Россияне придумали, как превратить кучу смартфонов в суперкомпьютер

Частичка суперкомпьютера в кармане Ученые Московского института стали и сплавов (НИТУ «МИСиС») доказали, что смартфоны можно превратить в полноценный суперкомпьютер. Как сообщили C
26.01.2022 НИТУ «МИСиС» и РЖД разработают новую технологию в квантовых сетях связи для защиты от утечек информации

Центр компетенций НТИ «Квантовые коммуникации» НИТУ «МИСиС» и ОАО «РЖД» заключили договор на создание инновационного устройства для квантово-защищ
25.01.2022 «Сбер» и НИТУ «МИСиС» представили типовое решение для создания вузовских приложений на платформе SmartMarket

Студенты национального исследовательского технологического университета «МИСиС» создали универсальный шаблон приложений для вузов с помощью инструментов на платформе

25.01.2022 Студенты НИТУ «МИСиС» и «Сбер» представили типовое решение для создания вузовских приложений на платформе Smartmarket

Студенты национального исследовательского технологического университета «МИСиС» создали универсальный шаблон приложений для вузов с помощью инструментов на платформе

14.10.2021 В России запустили квантовую сеть, открытую для присоединения

рытая квантовая сеть Между корпусами Национального исследовательского технологического университета МИСиС и Московского технического университета связи и информатики (МТУСИ) 13 октября 2021 г.

23.09.2021 Студенты НИТУ «МИСиС» начинают изучать ПО Astra Linux

стем и платформ виртуализации, и Национальный исследовательский технологический университет (НИТУ) «МИСиС», российский технический вуз, сообщают о подписании меморандума о партнерстве, в рамках
09.08.2021 В Москве стартовала тестовая эксплуатация квантовой сети

ткрытым доступом введена в тестовую эксплуатацию в Москве. Она соединяет университеты МТУСИ и НИТУ «МИСиС» и доступна для внешних подключений. Таким образом, в России появилась современная площ
28.07.2021 Команда студентов НИТУ «МИСиС» заняла первое место в хакатоне Whoosh Mobility Hack

Команда студентов НИТУ «МИСиС» «Боком на КИКе» заняла первое место в хакатоне Whoosh Mobility Hack. Участники хакатон
19.04.2021 НИТУ «МИСиС» и фонд «Вклад в будущее» запустили проект по обучению ИИ в школах России

НИТУ «МИСиС» и благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее» в рамках Академии искусственного

14.12.2020 Ученые НИТУ «МИСиС» разработали виртуальную модель новой станции Московского метрополитена

Ученые Горного института НИТУ «МИСиС» предложили новый подход в проектировании городского пространства, представ первую в Ро
23.11.2020 В НИТУ «МИСиС разработан способ дешевого производства материалов для систем охлаждения

Ученые НИТУ «МИСиС» нашли способ до 10 раз снизить стоимость производства композиционных теплоотводящих ма
06.11.2020 Россияне создали первую в мире камеру, способную «видеть» почти в абсолютной темноте

Разработка суперкамеры Ученые Центра НТИ «Квантовые коммуникации» НИТУ «МИСиС» создали первый в мире прототип видеодетектора инфракрасных фотонов, который способен «
28.08.2020 Россияне создали технологию питания гаджетов от человеческого тела

Российские термоячейки Ученые Национального исследовательского технологического университета МИСиС (НИИТУ «МИСиС») разработали новый тип энергоэффективных устройств – термохимичес
14.07.2020 Российские ученые нашли дешевую и надежную замену литиевым аккумуляторам

манда отечественных специалистов из Национального исследовательского технологического университета «МИСиС», Института биохимической физики им. Н.М. Эмануэля РАН совместно с иностранными коллега

Публикаций - 294, упоминаний - 659

МИСиС НИТУ замечен на рынке с организациями, системами, технологиями и персонами:

Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 694 29
IBM - International Business Machines Corp 9305 25
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center 73 23
Google LLC 11294 19
Intel Corporation 11828 18
Microsoft Corporation 23928 16
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10558 14
SAP SE 5060 11
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1563 9
VK - Mail.ru Group 3268 9
Yandex - Яндекс 6291 8
QRate - КуРэйт 27 8
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1130 7
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3146 7
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2989 7
HP - Hewlett-Packard 3614 7
Cisco Systems 4974 7
Национальная квантовая лаборатория 9 7
HP Inc. 5605 6
7492 6
Oracle Corporation 6458 6
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 1175 6
Код Безопасности 518 6
Росэлторг ЕЭТП - Единая электронная торговая площадка 132 6
Xerox 1130 6
РТИ Микрон - Micron 1318 5
Информзащита 693 5
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 677 5
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 561 5
Цифра ГК 2239 5
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 635 5
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1153 5
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 975 4
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1978 4
Huawei 3647 4
Nano Diamond Battery 4 4
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 420 4
Apple Inc 11531 4
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 456 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8333 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6349 25
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 305 22
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6726 20
РЖД - Российские железные дороги 1744 15
РВК - Российская венчурная компания 539 11
Северсталь ПАО - Severstal 402 9
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 9
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 415 8
ТМК ПНТЗ - Первоуральский новотрубный завод 26 6
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 399 5
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 215 5
Газпром ПАО 1206 5
Газпром нефть 541 4
ТМК - ЧТПЗ Группа - Челябинский трубопрокатный завод 51 4
USM Holdings - Металлоинвест ОЭМК им. А.А. Угарова - Оскольский электрометаллургический комбинат 24 4
Роснефть НК - нефтяная компания 496 4
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 106 4
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 246 4
Сконтел 7 4
Почта России ПАО 1977 4
ГПБ - Газпромбанк 1001 4
Маркетинг Союз 4 4
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 370 4
Днепроспецсталь им. А. Н. Кузьмина - Электрометаллургический завод 7 3
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 63 3
Норникель - Институт Гипроникель 7 3
Открытие ФК - Банк Открытие 523 3
Транснефть 280 3
Май - Майский чай - российская торговая компания 1091 3
Algorithm Group - Алгоритм Груп 12 3
КамАЗ Металлургия 6 3
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 89 3
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 157 3
МАИР - промышленная группа 8 3
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 432 3
Красцветмет - Красноярский завод цветных металлов имени В.Н. Гулидова 20 3
Композит 85 3
ЕВРАЗ ЗСМК - Западно-Сибирский металлургический комбинат - Запсиб - Запсибметзавод 27 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 906 2
Татнефть 215 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1278 23
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2662 21
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1729 20
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5379 16
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2180 15
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10117 14
Президент Российской Федерации 3951 10
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 738 9
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2567 8
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 280 7
Правительство РФ - Минпромэнерго России - Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации 38 7
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2806 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2870 6
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 226 5
ФПИ - Фонд перспективных исследований 63 5
Минпромнауки РФ - Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации 2000-2004 годы 118 5
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 203 4
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 358 4
РНФ - Российский научный фонд 33 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5023 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1702 4
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4632 4
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - Департамент образования и науки города Москвы 139 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 741 3
НТИ - Платформа АНО - Платформа национальной технологической инициативы 28 3
ОЭЗ ТВТ Иннополис - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 78 3
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 351 3
Правительство Москвы 2126 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3127 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2087 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1761 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 548 2
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 199 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2613 2
РВК ТК 194 - Технический комитет Кибер-физические системы 22 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1276 2
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 146 2
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 248 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации 148 1
Роснано ФИОП - Фонд инфраструктурных и образовательных программ 59 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 265 4
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 266 2
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 201 1
Ассоциация менеджеров 84 1
Международная академия связи - МАС 37 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 82 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 37 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 72 1
НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 43 1
Северо-Запад Центр стратегических разработок - фонд 23 1
Юнармия - всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение (ВВПОД) 5 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 241 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 16 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6171 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 629 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 444 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1384 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 57273 80
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1159 72
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 42810 65
Квантовая сеть - Квантовые коммуникации - Передача квантовых бит - Quantum network - Quantum communications - Transmission of quantum bits 452 55
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 9497 54
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10743 49
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 14720 49
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 11081 41
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 23050 37
Квантовый компьютер - Кубит - q-бит - quantum bit - кьюбит - наименьшая единица информации в квантовом компьютере 202 29
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10199 27
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 4521 26
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 19733 24
MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение 3861 24
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ 3775 22
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15305 22
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 5554 21
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 18660 20
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография 3741 19
Нейросеть - Neural Network - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 1928 19
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 27193 19
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 27525 18
Аккумулятор электрический - системы хранения электроэнергии - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 8959 18
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 22399 17
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11480 15
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1380 15
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 7758 15
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3113 14
Фотоника - дисциплина, занимающаяся фундаментальными и прикладными аспектами работы с оптическими сигналами, созданием на их базе устройств 449 14
Принтер - 3D печать - 3D принтер - Аддитивные технологии - Additive Manufacturing - технологии послойного наращивания и синтеза объектов 540 14
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-dri 6361 14
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 19509 14
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 4977 13
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 22401 13
Сверхпроводник - Superconductor - Сверхпроводимость - Сверхпроводящие материалы 164 13
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы 907 13
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 6855 12
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6667 12
QKD - Quantum Key Distribution - Квантовое распределение ключей, КРК - Квантовая криптография-шифрование - MDI-QKD - Measurement-Device-Independent Quantum Key Distribution - Детектор-независимое квантовое распределение ключей 82 12
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone - Дрон - Copter - Коптер 2526 12
C/C++ - Язык программирования 568 11
Oracle Java - язык программирования 2846 10
Python - высокоуровневый язык программирования 670 9
Linux OS 8883 9
Microsoft Windows 2000 8661 7
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4494 6
9-мм пистолет Макарова 6 6
Google Android 13222 5
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1853 4
Apple iPhone 6 4862 4
ФПИ Оптические системы квантовых вычислений 4 4
Abbyy FlexiCapture 157 3
Microsoft Windows 14841 3
Apple iOS 7228 3
СКФУ ЦОД - Северо-Кавказский федеральный университет 12 3
Content AI - ContentReader - Abbyy FineReader 277 2
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 658 2
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 689 2
Лиман - технологии обработки информации на основе сверхпроводящих кубитов 6 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы 112 2
Код Безопасности - vGate 64 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 865 2
VK - Учи.ру - Образовательная онлайн-платформа 48 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Поступление в ВУЗ онлайн - Цифровые документы об образовании онлайн 36 2
BOINC - Berkeley Open Infrastructure for Network Computing - Открытая программная платформа университета Беркли для GRID вычислений 10 2
Сбер - СберУниверситет - Edutoria 6 2
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 489 2
Нейроспутник - Левша - LevshAI - Роботизированный комплекс для эндоваскулярной нейрохирургии 2 2
Сбер - Cloud.ru - SberCloud ML Space - SberCloud Model Training - сервис для разработки моделей машинного и глубокого обучения 70 2
NVision Барьер 586 2
Microsoft Windows BitLocker 929 2
НТЦ ИТ Роса - Кобальт - Linux 148 2
Базальт СПО - BaseALT - Альт Образование 60 2
Abbyy Recognition Server - Abbyy RTR - Abbyy Real-Time Recognition 55 2
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 328 2
Сбер - SmartMarket SmartApps 46 2
Adobe Photoshop 708 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4827 2
Google YouTube - Видеохостинг 2539 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 504 2
Черникова Алевтина 29 29
Ускова Ольга 155 22
Федоров Алексей 74 8
Путин Владимир 2892 6
Арлазаров Владимир 193 6
Фараджев Игорь 6 5
Медведев Дмитрий 1639 5
Постников Василий 7 5
Кирдяшов Федор 26 4
Черногоров Андрей 65 4
Бернадотт Александра 4 4
Астахов Михаил 4 4
Чернышенко Дмитрий 520 4
Ливанов Дмитрий 45 4
Ефимов Альберт 42 3
Скворцов Сергей 14 3
Мишустин Михаил 563 3
Марданов Сергей 18 3
Салихов Сергей 5 3
Устинов Алексей 6 3
Панферов Андрей 7 3
Шухов Замир 6 3
Шевелев Александр 5 3
Юнусов Руслан 16 3
Ромашкин Алексей 13 3
Владимиров Дмитрий 11 2
Смыслов Дмитрий 7 2
Уткин Никита 30 2
Миронов Юрий 18 2
Seebeck Thomas - Зеебек Томас 2 2
Гольцман Григорий 2 2
Ельцин Борис. 81 2
Макаров Илья 6 2
Рязанов Валерий 3 2
Носов Игорь 13 2
Goodenough John - Гуденаф Джон 5 2
Попов Захар 2 2
Греф Герман 382 2
Конусов Андрей 86 2
Сорокин Павел 7 2
Россия - РФ - Российская федерация 130100 238
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40006 94
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50664 49
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15835 26
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15787 23
Германия - Федеративная Республика 12332 18
Япония 13068 15
Беларусь - Белоруссия 4886 15
Казахстан - Республика 5182 15
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13787 14
Россия - СФО - Новосибирск 3877 13
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13571 13
Европа 21261 12
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 469 11
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6681 9
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13074 9
Канада 4764 8
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2533 8
Украина 7407 8
Солнце - звезда Солнечной системы 4962 8
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2425 8
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3463 7
Франция - Французская Республика 7657 7
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2680 7
Земля - планета Солнечной системы 10067 6
Нидерланды 3377 6
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2421 6
Швеция - Королевство 3567 6
Молдавия - Республика Молдова 692 6
Испания - Королевство 3640 5
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1340 5
Великобритания - Кембридж 257 5
Россия - УФО - Екатеринбург 3520 5
Индия - Bharat 5207 5
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 460 4
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 988 4
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1482 4
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2440 4
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2719 4
Австрия - Австрийская Республика 1287 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 25706 210
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 46331 79
Образование в России 1791 60
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 4825 47
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 44224 37
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 16354 32
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 11737 32
Физика - Physics - область естествознания 2453 32
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3381 27
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 4541 25
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 546 25
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4554 23
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 3597 21
Кибернетика - Cybernetics 225 20
Энергетика - Energy - Energetically 4577 18
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 1888 17
Материаловедение - Materials Science 150 17
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14922 17
Здравоохранение - Биотехнология - Biotechnology - Биоинженерия - Bioengineering - Биологическая инженерия - Biological Engineering - Биоинформатика - Bioinformatics 447 16
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 1819 16
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8797 15
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7324 15
Информатика - computer science - informatique 961 15
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 6882 14
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 11867 14
Русский язык - День русского языка - 6 июня 10242 13
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1137 12
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2782 12
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 318 12
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4656 11
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 7623 11
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9367 11
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9922 10
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 4627 10
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 3956 10
Кремний - Silicium - химический элемент 1474 10
Работодатель - Один из субъектов трудового права 1703 9
Спорт - Спортивная сфера - Спортивные мероприятия - Sport 5143 9
Физика ядерная - Электрон - субатомная частица - Electron - subatomic particle 542 9
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 2902 9
9to5Google 47 6
9to5Mac 70 6
Прайм - Агентство экономической информации 868 6
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 879 3
Национальная металлургия - журнал 4 3
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 752 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11065 2
FT - Financial Times 1183 2
Ведомости 708 2
Optics Express 10 2
Известия ИД 531 2
Independent 110 2
ACS Applied Materials & Interfaces 9 1
Fortune 203 1
The Observer 40 1
Advanced Functional Materials 4 1
IEEE Access 5 1
Digital Trends - Издание 31 1
npj Quantum Information 1 1
Юность - радиостанция 33 1
Composites Part B: Engineering 1 1
Nature 801 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 66 1
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 511 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 402 1
Forbes - Форбс 688 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7668 9
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2644 7
Gartner - Гартнер 3501 2
Markets&Markets Research 107 2
Quantum Technology Readiness Levels 2 2
IDC - International Data Corporation 4878 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 130 1
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 54 1
Samsung Research 17 1
Tractica 7 1
Computer Optics и Journal of Structural Biology - Scopus 14 1
Интерфакс-100 19 1
Huawei RRI - Huawei Russian Research Institute 10 1
РАН Институт астрономии 8 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 740 60
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1373 42
РАН - Российская академия наук 1737 31
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 521 28
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 330 27
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 786 25
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 464 18
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 309 15
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 243 15
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 211 15
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 263 14
ТГУ - Томский государственный университет 146 13
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 145 10
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 123 10
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации 10 9
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 269 9
РАН ИФТТ - Институт физики твердого тела Российской академии наук 27 9
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 169 9
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 474 9
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 928 8
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 86 8
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 48 7
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 81 6
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 447 5
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 144 5
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 110 5
ТюмГУ - Тюменский государственный университет 34 5
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 187 5
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 99 4
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет 184 4
University of Cambridge - Кембриджский университет 248 4
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 61 4
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 209 4
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 140 4
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 107 4
РХТУ - Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева 44 4
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 223 4
КНИТУ - Казанский национальный исследовательский технологический университет 19 4
VK Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 91 4
РГГУ - Российский государственный гуманитарный университет 51 4
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1139 12
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 76 12
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7653 10
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 250 10
День молодёжи - 27 июня 712 5
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2210 5
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 364 5
Северсталь - Severstal Steeltech Lab Accelerator - акселератор 3 3
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 116 2
Whoosh Mobility Hack - хакатон 2 2
Цифровой прорыв - ИТ-конкурс 23 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 496 2
Honor Cup 15 2
InAVation Awards 6 1
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 71 1
Правительство РФ - Государственные премии 22 1
РИФ - Российский инвестиционный форум 53 1
ProIntegration Awards 5 1
Fritz London Memorial Prizes - Премия Фрица Лондона 5 1
VK - Mail.Ru ML Boot Camp - российский чемпионат по машинному обучению 2 1
Ростелеком - Virushack - онлайн-хакатон 3 1
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 65 1
RAIF - The Russian Artificial Intelligence Forum - Форум по системам искусственного интеллекта 27 1
Up Great - серия технологических конкурсов 9 1
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 67 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 696 1
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 110 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1259623, в очереди разбора - 827878.
Создано именных указателей - 131818.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Как получить eSIM в России в 2023 году

Обзор планшета Digma Pro HIT 108E — хит под Новый год

Как публиковать истории в Telegram, ВКонтакте и WhatsApp: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Крошечные морские существа раскрывают загадку происхождения нейронов

Раскрыть начало формирования свободы воли у человека помогли детские гаджеты

Паутина из тутовых червей в 6 раз прочнее кевлара — ее можно использовать даже для бронежилетов
Показать еще