МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет

НИТУ «МИСиС» – один из наиболее динамично развивающихся научно-образовательных центров страны. Университет входит в топ-500 лучших вузов мира по версии QS World University Rankings и занимает ведущие позиции в предметных и отраслевых рейтингах сразу по 19 направлениям, находясь в топ-50 в категориях «Инжиниринг–Горное дело» (рейтинг QS), в топ-100 – «Инжиниринг-Металлургия» (рейтинг ARWU) и в группе 151+ в области материаловедения (рейтинг QS).

В университете действуют более 40 научно-исследовательских лабораторий и инжиниринговых центров мирового уровня, в которых работают ведущие российские и зарубежные ученые. В состав НИТУ «МИСиС» входит 10 институтов, 6 филиалов – четыре в России и два за рубежом. В университете более 20 000 обучающихся, среди которых 25% – это студенты из 85 стран мира. НИТУ «МИСиС» успешно реализует совместные проекты с крупнейшими высокотехнологичными компаниями России и мира.