Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199225
ИКТ 15372
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27057
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

МИСиС НИТУ Университет науки и технологий Московский институт стали и сплавов Национальный исследовательский технологический университет

МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет

НИТУ «МИСиС» – один из наиболее динамично развивающихся научно-образовательных центров страны. Университет входит в топ-500 лучших вузов мира по версии QS World University Rankings и занимает ведущие позиции в предметных и отраслевых рейтингах сразу по 19 направлениям, находясь в топ-50 в категориях «ИнжинирингГорное дело» (рейтинг QS), в топ-100 – «Инжиниринг-Металлургия» (рейтинг ARWU) и в группе 151+ в области материаловедения (рейтинг QS).

В университете действуют более 40 научно-исследовательских лабораторий и инжиниринговых центров мирового уровня, в которых работают ведущие российские и зарубежные ученые. В состав НИТУ «МИСиС» входит 10 институтов, 6 филиалов – четыре в России и два за рубежом. В университете более 20 000 обучающихся, среди которых 25% – это студенты из 85 стран мира. НИТУ «МИСиС» успешно реализует совместные проекты с крупнейшими высокотехнологичными компаниями России и мира.

СОБЫТИЯ


14.05.2026 НИТУ МИСИС запускает Центр освоения цифровых технологий в строительстве

Университет науки и технологий МИСИС объявляет о запуске Центра освоения цифровых технологий в строительстве, созданного на

14.05.2026 Конкурс промышленных дизайнеров: IEK GROUP и Университет МИСИС ищут таланты

IEK GROUP и Университет науки и технологий МИСИС (НИТУ МИСИС) приглашают молодых дизайнеров принять участие во Всероссийском конк
20.04.2026 Ученые НИТУ МИСИС предложили способ адаптации нелокальных кодов коррекции квантовых ошибок под сверхпроводниковые процессоры

ы защиты квантовой информации без усложнения архитектуры чипа. Об этом CNews сообщили представители МИСИС. Несмотря на значительный прогресс последних лет, практическое применение квантовых выч
20.04.2026 Найден способ повысить уровень коррекции ошибок квантовых компьютеров без дополнительных кубитов

Сложные методы коррекции ошибок Российские исследователи из НИТУ МИСИС совместно с учеными Российского квантового центра, МФТИ и «Сколтеха» нашли способ приме
15.04.2026 В России создан сплав для производства мощных магнитов без редкоземельных элементов

Замена редкоземам Исследователи Университета МИСИС предложили улучшенный состав сплавов и режим обработки для экономичного получения посто
08.04.2026 Физики МИСИС усовершенствовали моделирование квантовых магнитных материалов

Ученые eниверситета МИСИС предложили новые способы моделирования запутанных многочастичных квантовых систем с бол
01.04.2026 В России создали простые методы получения соединений редкоземельных металлов для электроники

Инновационные технологии В технологическом университете МИСИС разработали два инновационных, более простых способа получения соединений редкоземельны
23.03.2026 «1С Про Консалтинг» запустила курс по разработке на платформе «1С» в НИТУ МИСиС

«1С Про Консалтинг» и НИТУ МИСиС начали обучение более 100 студентов на практико-ориентированном курсе по «1С»-разработк
16.03.2026 В МИСИС разработали новый квантовый алгоритм для машинного обучения

Исследователи НИТУ МИСИС разработали алгоритм для машинного обучения, который помогает точнее классифицировать д
27.02.2026 «Ред софт» открыла ИТ-лабораторию в НИТУ МИСИС

Российский разработчик «Ред софт» открыл ИТ-лабораторию в университете науки и технологий МИСИС. В учебном пространстве созданы все условия, необходимые для подготовки системных админ
26.02.2026 В Университете МИСИС открылась ИТ-лаборатория полного цикла от «Ред Софт»

На базе Института компьютерных наук НИТУ МИСИС открылась специализированная лаборатория от компании «Ред Софт», одного из российских л
09.02.2026 Ключ к безопасности: ученые усилили квантовую криптографию с помощью нейросети

Специалисты НИТУ МИСИС, НИУ ВШЭ и российской компании QRate представили новый подход для прогнозирования уровн
23.01.2026 Выход на новый уровень: ученые НИТУ МИСИС и РКЦ объяснили, как упростить квантовые вычисления

Физики Университета МИСИС и Российского квантового центра (РКЦ) систематизировали современные подходы к реализаци
12.12.2025 Обучить за 72 часа: в НИТУ МИСИС ускорили настройку системы распознавания текста

Ученые НИТУ МИСИС разработали новый способ ускоренной оптимизации систем оптического распознавания текста
04.12.2025 Центр инноваций «Ланит» и МИСИС объявили о старте образовательного партнерства

ем дистанцию между вузом и бизнесом. Наш курс — это мост, по которому самые мотивированные студенты МИСИС могут пройти прямо в мир реального продакт-менеджмента. Мы делимся не теорией, а опытом
26.11.2025 РВБ и МИСИС заключили соглашение о сотрудничестве

единенная компания Wildberries & Russ) и Национальный исследовательский технологический университет МИСИС подписали соглашение о сотрудничестве. Свои подписи под документом поставили директор д
11.11.2025 Новый сверхчувствительный детектор поможет масштабировать квантовые технологии

а также применяться в астрономии и биомедицинской диагностике. Об этом CNews сообщили представители МИСИС. Сверхпроводниковые однофотонные детекторы, изобретенные в России, считаются ключевым э
29.10.2025 Цифровая модель НИТУ МИСИС поможет горным предприятиям перейти к полностью автономному управлению

Специалисты Университета МИСИС создали цифровую модель, которая связывает между собой все составляющие горнодобывающег
17.07.2025 В НИТУ МИСИС открылась магистратура «Разработка ИИ-систем (R&D)»

В НИТУ МИСИС открылась магистратура «Разработка ИИ-систем (R&D)». Программа ориентирована на создани
09.07.2025 Русские, китайцы и американцы получили нанопровод, который позволит создавать электронику размером с молекулу

Провод длиной в миллиметр Исследователи из НИТУ МИСИС, Тулейнского университета (США) и Сучжоуского университета науки и техники (КНР) открыл
09.07.2025 В НИТУ МИСИС открылась первая в России магистратура по сертификации изделий аддитивных технологий

В рамках передовой инженерной школы университета МИСИС начался набор на магистерскую программу «Сертификация изделий аддитивных технологий», к
18.06.2025 Российские ученые совершили прорыв в точности вычислений квантовых компьютеров

Рекордная точность Ученые лаборатории сверхпроводниковых квантовых технологий НИТУ МИСИС и лаборатории квантовых технологий ИНМЭ РАН разработали уникальную технологию создания

28.05.2025 «МТС Линк» и НИТУ МИСИС подписали соглашение о сотрудничестве в сфере цифровизации образования

никаций, обучения и совместной работы, и Национальный исследовательский технологический университет МИСИС подписали соглашение о сотрудничестве в сфере цифровизации образования, подготовки кадр
26.05.2025 «1С Про Консалтинг» открыла академию на базе института МИСИС для подготовки ИТ-специалистов

тивных систем «1С», присоединилась к образовательному проекту Московского института стали и сплавов МИСИС — академии на кафедре «Бизнес-информатика». Инициатива направлена на практическую подго
28.04.2025 Ученые НИТУ МИСИС представили детекторы, которые могут фиксировать малейшие изменения температуры кожного покрова

Ученые НИТУ МИСИС представили детекторы, которые могут фиксировать малейшие изменения температуры кожного
18.04.2025 Ученые усовершенствовали метод создания сверхтонких проводов для микроэлектроники

Ученые университета МИСИС и НИЦ «Курчатовский институт» усовершенствовали технологию получения сверхтонких провод
27.03.2025 Устройство для реабилитации мышечных функций разработал студент НИТУ МИСИС

Первокурсник Института компьютерных наук НИТУ МИСИС Владимир Наумов создал программно-аппаратный комплекс ЛИС для реабилитации мышечных фун
18.03.2025 Университет МИСИС и СПбПУ создают исследовательский центр в сфере искусственного интеллекта

НИТУ МИСИС и Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого объединяют усилия в ра
11.03.2025 В России разработан материал на замену редкоземельным магнитам в производстве электроники

Более эффективный аналог Исследователи НИТУ МИСИС и Института общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН предложили альтернативу
03.03.2025 «Деснол» и МИСИС запускают образовательную программу по подготовке специалистов в области управления производственными активами

я «Деснол», разработчик и интегратор решений экосистемы «1С:ТОИР», и Университет науки и технологий МИСИС, участник сферы инженерного образования в России, объявляют о старте стратегической обр
14.02.2025 Ученые НИТУ МИСИС напечатали модель раковой опухоли на 3D-биопринтере

Ученые НИТУ МИСИС создали модели-эквиваленты опухолевой ткани при помощи 3D-биопечати. Также впервые уста
14.02.2025 Нейросеть обучили исправлять ошибки квантовых компьютеров

Исследователи университета МИСИС создали систему на основе нейросетей, которая учится находить и исправлять погрешности

04.02.2025 Биопринтер НИТУ МИСИС вышел на рынок

роведена первая в мире операция с биопечатью на человеке. Об этом CNews сообщили представители НИТУ МИСИС. Комплекс предназначен для восстановления тканей и органов непосредственно в ране. Устр
31.01.2025 В НИТУ МИСИС создали российский полетный контроллер для БПЛА

Студенты университета МИСИС создали улучшенный полетный контроллер «Стриж» для беспилотных летательных аппаратов са
20.01.2025 Анатолий Гарбузов: «Московская техническая школа» и НИТУ МИСИС запустили курс по квантовым технологиям

Образовательный проект «Московская техническая школа» совместно с Университетом МИСИС открыли программу «Прикладные квантовые технологии». С ее помощью столичные промышленни
06.12.2024 «Ред Софт» и университет МИСИС подписали соглашение о сотрудничестве

ик программного обеспечения «Ред Софт» и Национальный исследовательский технологический университет МИСИС подписали соглашение о сотрудничестве в образовании. Основной целью сотрудничества стан
05.11.2024 НИТУ МИСИС: универсальный нанодатчик поможет диагностировать заболевания на ранней стадии

В НИТУ МИСИС разработали высокоточный датчик-наноэлектрод, которым можно в режиме реального времени

09.10.2024 Российские ученые создали керамический материал с необычными магнитными свойствами

Достижение ученых Исследователи из НИТУ МИСИС разработали новый класс композитов, которые совмещают в себе характеристики металлов и

04.10.2024 Первую полноформатную отечественную солнечную панель представили в Университете МИСИС

В НИТУ МИСИС представили первую в России полноформатную батарею на основе гибридных перовскитов, вып
13.09.2024 Идеального робота-уборщика создали студенты НИТУ МИСИС

Студенты Университета МИСИС представили прототип улучшенного домашнего робота-пылесоса, который в отличие от сущест

Публикаций - 460, упоминаний - 1040

МИСиС НИТУ и организации, системы, технологии, персоны:

РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 150 60
IBM - International Business Machines Corp 9699 34
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 722 31
9594 29
Google LLC 12688 27
Microsoft Corporation 25775 22
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 22
Intel Corporation 12811 19
Ред Софт - Red Soft 1236 19
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 511 18
Ростелеком 10948 18
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 16
Лента - Лента Тех - Lenta Tech 102 16
Biocad - Биокад 95 15
DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 179 15
Kaspersky - ForPeople - Фопипл 56 15
БИС - ITQuick - Айтиквик 60 15
Yandex - Яндекс 9215 15
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 15
Neoflex - Неофлекс 257 15
SAP SE 5601 13
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 13
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 12
QRate - КуРэйт 37 11
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 10
Cisco Systems 5372 9
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 9
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 9
VK - Mail.ru Group 3602 9
HP - Hewlett-Packard 3662 9
HP Inc. 5883 8
Oracle Corporation 7074 8
Росэлторг ЕЭТП - Единая электронная торговая площадка 156 6
Сбер - Sber AI - Сбербанк Лаборатория по искусственному интеллекту - Sberbank Artificial intelligence laboratory 98 6
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 6
Xerox - The Haloid Company 1168 6
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 6
Код Безопасности 812 6
Роскосмос - РКС - Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 220 5
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 648 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 53
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 25
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 22
РЖД - Российские железные дороги 2096 19
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 18
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 18
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 16
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 359 16
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 210 16
Восток-Сервис ГК 57 16
Агроэко ГК 45 16
Карат МЗПС - Московский завод плавленых сыров 17 16
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 16
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 60 16
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 16
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 16
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 16
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 149 15
ЦППК - Центральная ППК - Центральная пригородная пассажирская компания 158 15
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 139 15
Газпром бурение 62 15
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver Group - Люкс трейд - торговая сеть 74 15
Силовые машины 166 15
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 94 15
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade Leasing 59 15
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 97 15
Шереметьево Хэндлинг 50 15
Доставка морем - Дейлсфорд Мёрчант - Агрохолдинг 21 15
LDC - Louis Dreyfus Company - Луис Дрейфус Восток 19 15
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 15
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 15
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 193 15
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1661 15
Sokolov - Лакса Трейдинг 85 14
РВК - Российская венчурная компания 571 12
Почта России ПАО 2370 11
Северсталь ПАО - Severstal 629 10
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 9
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 9
Газпром ПАО 1493 7
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 45
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 37
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 35
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 25
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 24
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 18
Федеральное казначейство России 1949 17
РНФ - Российский научный фонд 201 14
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 12
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 10
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 10
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 9
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 383 8
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 7
Правительство РФ - Минпромэнерго России - Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации 72 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 7
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 6
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 6
ФПИ - Фонд перспективных исследований - Фонд перспективных исследований для финансирования перспективных технологий военного и двойного назначения 79 5
Минпромнауки РФ - Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации 2000-2004 годы 120 5
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 5
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 4
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 474 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 4
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 246 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 4
ОЭЗ ТВТ Иннополис - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 95 3
НТИ - Платформа АНО - Платформа национальной технологической инициативы 55 3
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - Департамент образования и науки города Москвы 146 3
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 3
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 300 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 3
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 358 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 3
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 312 2
Кванториум АНО - Детский технопарк 90 2
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 186 2
Национальная квантовая лаборатория 9 7
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 5
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 4
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 2
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 20 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
Юнармия - всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение (ВВПОД) 5 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 1
РГО ВОО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 54 1
Северо-Запад ЦСР - Центр стратегических разработок - фонд 26 1
НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 43 1
Ассоциация менеджеров 107 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
Международная академия связи - МАС 46 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 1
Университетский консорциум исследователей больших данных - Консорциум Big Data - Ассоциация 24 1
ASTM - American Society for Testing and Materials 10 1
Совет ректоров вузов Москвы и Московской области - Совет ректоров вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области 5 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1580 126
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 94
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 93
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22555 91
Квантовая сеть - Квантовые коммуникации - Передача квантовых бит - Quantum network - Quantum communications - Transmission of quantum bits 689 87
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 87
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 84
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 70
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 66
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2281 52
Квантовый компьютер - Кубит - q-бит - quantum bit - кьюбит - наименьшая единица информации в квантовом компьютере 286 49
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 47
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22571 46
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7459 43
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6568 43
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 36
Принтер - 3D печать - 3D принтер - трехмерная печать - Аддитивные технологии - Additive Manufacturing - технологии послойного наращивания и синтеза объектов 752 33
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4779 33
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 32
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 31
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4862 31
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4280 30
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 30
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 29
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 28
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1946 28
QKD - Quantum Key Distribution - Квантовое распределение ключей, КРК - Квантовая криптография-шифрование - MDI-QKD - Measurement-Device-Independent Quantum Key Distribution - Детектор-независимое квантовое распределение ключей 160 26
Фотоника - Photonics - Фотонная компонентная база, ФКБ - Нанофотоника - Nanophotonics - дисциплина, занимающаяся фундаментальными и прикладными аспектами работы с оптическими сигналами, созданием на их базе устройств 546 24
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 24
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 22
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 21
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 21
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3705 21
Квантовый интернет - Quantum internet 35 20
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 19
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10254 19
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 19
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 18
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2492 18
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3665 18
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 17
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 300 16
Axiom JDK СЗИ 175 15
БИС - ITQuick - Jumse 52 15
Linux OS 11533 13
C/C++ - Язык программирования 894 12
Oracle Java - язык программирования 3469 12
FreePik 1841 10
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 952 9
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 8
Microsoft Windows 2000 8678 7
9-мм пистолет Макарова 7 7
Google Android 15243 7
Microsoft Windows 16882 5
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 5
Python Django - web framework 55 4
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 4
ФПИ Оптические системы квантовых вычислений 4 4
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 4
JavaScript - JS - язык программирования 1425 4
Apple iPhone 6 4861 4
Pure Storage AIRI - AI-Ready Infrastructure - Комплексная инфраструктура искусственного интеллекта 111 3
СКФУ ЦОД - Северо-Кавказский федеральный университет 15 3
Яндекс.Практикум 81 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Поступление в ВУЗ онлайн - Цифровые документы об образовании онлайн 75 3
Сбер - СберУниверситет - Edutoria 13 3
1С:Университет 11 3
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Дион ВКС - Dion MCU 158 3
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 585 3
Apple iOS 8583 3
Abbyy FlexiCapture 178 3
Content AI - ContentReader - Abbyy FineReader 354 2
Adobe Photoshop 804 2
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 2
НТЦ ИТ Роса - Кобальт - Linux 188 2
BOINC - Berkeley Open Infrastructure for Network Computing - Открытая программная платформа университета Беркли для GRID вычислений 10 2
Intel Itanium 649 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 691 2
Базальт СПО - BaseALT - Альт Образование 105 2
Microsoft Office EPM - Microsoft Office Enterprise Project Management - Microsoft Project - MS Project - Microsoft Office Project Web Access - Microsoft Project Online 270 2
Черникова Алевтина 51 51
Федоров Алексей 142 39
Ускова Ольга 174 23
Мельникова Алиса 100 17
Сивцев Илья 174 17
Шадаев Максут 1210 17
Сергеев Сергей 179 16
Меркулов Сергей 48 16
Легостаева Светлана 96 16
Кусеров Олег 22 16
Лобанов Максим 49 16
Григоренко Вадим 58 16
Замаруев Владимир 42 16
Попушой Александр 16 16
Старостин Георгий 27 16
Кудашев Михаил 46 16
Рустамов Рустам 548 16
Натрусов Артем 313 16
Сотин Денис 216 15
Колесов Александр 63 15
Семенов Александр 166 15
Леонов Алексей 96 15
Гузовский Денис 79 15
Катамадзе Анна 133 15
Чурсин Дмитрий 87 15
Уткин Владислав 47 15
Добровинский Александр 48 15
Бурилов Андрей 117 15
Климов Андрей 88 15
Ульянов Николай 176 15
Киселев Сергей 70 15
Евдокимов Игорь 61 15
Александров Александр 86 15
Булгаков Кирилл 133 15
Спирин Антон 88 15
Стоянов Алексей 56 15
Луганцев Александр 51 15
Гаврилов Евгений 55 15
Карпов Роман 80 15
Маркова Светлана 43 15
Россия - РФ - Российская федерация 166164 353
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 141
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54745 66
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 42
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 39
Германия - Федеративная Республика 13221 21
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 20
Казахстан - Республика 6047 19
Япония 13807 19
Беларусь - Белоруссия 6289 18
Россия - СФО - Новосибирск 4875 17
Европа 24963 16
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 15
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 14
Канада 5081 12
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13819 11
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 11
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 682 11
Индия - Bharat 5869 10
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 10
Земля - планета Солнечной системы 10865 9
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 9
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 9
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 9
Россия - СФО - Томская область - Томск 1055 9
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 8
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3659 8
Франция - Французская Республика 8177 8
Украина 7928 8
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 7
Молдавия - Республика Молдова 738 6
Южная Корея - Республика 7051 6
Швеция - Королевство 3781 6
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2606 6
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1922 6
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 6
Нидерланды 3745 6
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 1035 6
Великобритания - Кембридж 263 5
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 329
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 125
Образование в России 2893 91
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 76
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 56
Физика - Physics - область естествознания 2940 54
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53464 51
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16057 47
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 37
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 729 36
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 36
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11322 34
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 1028 33
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 32
Материаловедение - Materials Science 208 30
Энергетика - Energy - Energetically 5855 29
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4666 28
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 28
Социоцентр ФГАНУ - Приоритет 2030 - Государственная программа поддержки университетов Российской Федерации - Программа академического стратегического лидерства 300 27
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 27
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2280 25
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 24
Здравоохранение - Биотехнология - Biotechnology - Биоинженерия - Bioengineering - Биологическая инженерия - Biological Engineering - Биоинформатика - Bioinformatics - Биосенсор - Biosensor 564 24
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 23
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2327 22
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 21
Кибернетика - Cybernetics 255 21
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18147 21
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3087 20
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1666 20
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2117 19
Информатика - computer science - informatique 1195 19
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10343 18
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8490 18
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 18
Кремний - Silicium - химический элемент 1776 18
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 17
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 17
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 16
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 16
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 15
Известия ИД 770 9
9to5Google 60 7
Physical Review Letters 164 7
9to5Mac 70 7
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 6
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 4
Nature 832 3
IEEE Access 20 3
Национальная металлургия - журнал 4 3
Optics Express 12 3
Forbes - Форбс 1002 3
Independent 111 2
Applied Physics Letters 39 2
Public Library of Science - PLOS 71 2
FT - Financial Times 1295 2
Ведомости 1466 2
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 550 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
Digital Trends - Издание 35 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 70 1
Naspers - Prosus Ventures - Stack Overflow - сайт вопросов и ответов для программистов 63 1
Fortune 211 1
Composites Part B: Engineering 1 1
Advanced Functional Materials 5 1
Юность - радиостанция 52 1
Scientific Reports - Nature Scientific Reports 32 1
npj Quantum Information 1 1
The Observer 40 1
ACS Applied Materials & Interfaces 13 1
Nature Nanotechnology 24 1
Solar Energy Materials and Solar Cells 1 1
Wikipedia - Википедия 650 1
РИА Новости 1033 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 13
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 11
RAEX - РАЭКС-Аналитика 54 2
Gartner - Гартнер 3658 2
Markets&Markets Research 113 2
Huawei RRI - Huawei Russian Research Institute 10 1
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 89 1
Samsung Research 20 1
Tractica 7 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 1
Computer Optics и Journal of Structural Biology - Scopus 21 1
Интерфакс-100 21 1
РАН Институт астрономии - Звенигородская обсерватория - Звенигородская наблюдательная база - Звенигородская научная база 8 1
Guinness World Records - Книга рекордов России 15 1
IDC - International Data Corporation 4975 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 143 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 80
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 62
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 46
РАН - Российская академия наук 2122 46
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 41
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 59 40
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 39
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 27
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 24
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 23
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 458 20
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 222 19
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 19
ТГУ - Томский государственный университет 233 17
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 16
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 16
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 80 14
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 13
Московский Политех - Московский политехнический университет 104 12
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 149 11
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 11
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 11
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 184 9
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 121 9
РАН ИФТТ - Институт физики твердого тела Российской академии наук 29 9
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 182 9
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 9
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 243 8
ТюмГУ - Тюменский государственный университет 51 8
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 118 8
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 143 7
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 259 7
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 6
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 6
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 6
Росатом - ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 57 6
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 100 6
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 182 6
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 6
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 157 6
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 17
CNews FORUM Кейсы 313 17
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 14
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1282 13
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 93 12
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 10
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 10
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 8
День молодёжи - 27 июня 1087 7
Северсталь ПАО - Severstal Steeltech Lab Accelerator - акселератор 3 3
Honor Cup 16 3
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 3
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 2
Урок цифры - всероссийский образовательный проект 34 2
Цифровой прорыв - ИТ-конкурс 32 2
Whoosh Mobility Hack - хакатон 2 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 1
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 95 1
Up Great - серия технологических конкурсов 10 1
RAIF - The Russian Artificial Intelligence Forum - Форум по системам искусственного интеллекта 27 1
Армия - Международный военно-технический форум 68 1
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 78 1
РИФ - Российский инвестиционный форум 83 1
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 90 1
Megaface Benchmark - MegaFace Challenge - мировой чемпионат по распознаванию лиц 28 1
Ростелеком - Virushack - онлайн-хакатон 3 1
VK - Mail.Ru ML Boot Camp - российский чемпионат по машинному обучению 2 1
Fritz London Memorial Prizes - Премия Фрица Лондона 5 1
InAVation Awards 6 1
ProIntegration Awards 5 1
Правительство РФ - Государственные премии 22 1
Docflow 148 1
Softool - Софтул - Софтулийские Игры 90 1
Интернет-Бизнес-Металл 3 1
ICLR - International Conference on Learning Representations 7 1
James Dyson Award - международная премия 7 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ - Moscow City Hack 9 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще