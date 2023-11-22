МИСиС НИТУ Университет науки и технологий Московский институт стали и сплавов Национальный исследовательский технологический университет
НИТУ «МИСиС» – один из наиболее динамично развивающихся научно-образовательных центров страны. Университет входит в топ-500 лучших вузов мира по версии QS World University Rankings и занимает ведущие позиции в предметных и отраслевых рейтингах сразу по 19 направлениям, находясь в топ-50 в категориях «Инжиниринг–Горное дело» (рейтинг QS), в топ-100 – «Инжиниринг-Металлургия» (рейтинг ARWU) и в группе 151+ в области материаловедения (рейтинг QS).
В университете действуют более 40 научно-исследовательских лабораторий и инжиниринговых центров мирового уровня, в которых работают ведущие российские и зарубежные ученые. В состав НИТУ «МИСиС» входит 10 институтов, 6 филиалов – четыре в России и два за рубежом. В университете более 20 000 обучающихся, среди которых 25% – это студенты из 85 стран мира. НИТУ «МИСиС» успешно реализует совместные проекты с крупнейшими высокотехнологичными компаниями России и мира.
|22.11.2023
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Московские студенты разработали веб-сервис для борьбы с незаконной торговлей
Команда студентов НИТУ МИСИС MISIS Banach Space разработала веб-сервис, позволяющий с помощью компьютерного зрения р
|19.10.2023
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SimLaD: новая программа для моделирования динамики лазеров
Специалисты университета МИСИС и российской компании QRate создали программу, которая может помочь в импортозамещении
|17.10.2023
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Студентки НИТУ МИСИС создали систему проверки подлинности изображения лиц
Студентки университета МИСИС создали кастомную нейросеть для определения наличия лиц на фотографиях и вычисления под
|10.10.2023
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Подобрать нейросеть для распознавания лиц под разные устройства стало проще и быстрее
Ученые университета МИСИС, НИУ ВШЭ и AIRI предложили новую нейросетевую технологию, которая при установке на смар
|27.09.2023
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НИТУ МИСИС начнет обучать квантовых инженеров
С 2024 г, Университет науки и технологий МИСИС начнет подготовку специалистов в области квантового материаловедения, технологий и комм
|20.09.2023
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Ученые НИТУ МИСИС предложили новый подход к оценке уровней шумов в квантовом генераторе случайных чисел
Ученые Центра компетенций НТИ «Квантовые коммуникации» НИТУ МИСИС предложили новый подход к оценке уровней классического и квантового шумов в квантовом г
|18.08.2023
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Студент НИТУ МИСИС создал приложение для прогноза задержек авиарейсов
Студент университета МИСИС Вячеслав Пачков в качестве выпускной квалификационной работы создал приложение для смар
|17.07.2023
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НИТУ МИСИС создаст институт для обучения инженеров в квантовой сфере
Об этом заявил первый проректор университета МИСИС Сергей Салихов. В Институте физики и квантовой инженерии будут готовить квантовых инжен
|12.07.2023
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НИТУ МИСИС совместно с компанией «Куспэйс технологии» запустили первый спутник собственной разработки
ли первые сеансы связи с малым космическим аппаратом (МКА) «Импульс-1». Спутник, разработанный НИТУ МИСИС и компанией «Куспэйс технологии» должен продемонстрировать возможность использования ма
|28.06.2023
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Сервисным роботам скоро не понадобится программист и сложный код
Специалисты кафедры инженерной кибернетики НИТУ МИСИС и «Центр робототехники» «Сбера» интегрировали большую открытую языковую ИИ-модель в сис
|03.05.2023
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В НИТУ МИСИС будут готовить дизайнеров беспилотников
директор образовательных программ Gaskar group – индустриального партнера образовательной программы НИТУ МИСИС, от которого будут поступать первые задачи студентам. Беспилотники – это почтовые
|02.05.2023
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Россияне создали хитрую математическую модель, которая улучшит качество недоступной хакерам спутниковой квантовой связи
быстрой оценки эффективности спутниковой квантовой связи, сообщили CNews представители университета МИСИС. По заверениям авторов модели, она позволяет упростить и ускорить практическое моделиро
|02.05.2023
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Российская матмодель оптимизировала спутниковую квантовую связь
Ученые МФТИ, Университета МИСИС и Российского квантового центра получили математическую модель для быстрой оценки эффек
|10.04.2023
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Российские ученые придумали, как резко увеличить производительность квантового компьютера
этом CNews рассказали представители Национального исследовательского технологического университета МИСИС. Ученые МИСИС и Российского квантового центра (РКЦ) предложили новый подход запу
|06.02.2023
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Ученые представили промышленные прототипы солнечных фотомодулей для маломощной электроники
Молодые ученые НИТУ МИСИС разработали прототип перовскитного солнечного элемента с продолжительностью работы 3500
|02.02.2023
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НИТУ МИСИС и «Цифра» договорились создавать научные центры и развивать ИИ
Университет МИСИС и группа компаний «Цифра» подписали соглашение о сотрудничестве в области продвижения и
|06.12.2022
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НИТУ МИСИС будет использовать технологии искусственного интеллекта от Cloud
Cloud (ООО «Облачные технологии») и Университет МИСИС подписали соглашение о сотрудничестве, согласно которому учебное заведение будет исполь
|10.10.2022
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Ученые из России, Китая и Таиланда защитили установки квантовой криптографии от атак с вбросом яркого света
Группа ученых из Центра компетенций НТИ «Квантовые коммуникации», созданного на базе НИТУ МИСиС, в партнерстве с Российским квантовым центром, а также исследователями из Университета
|05.10.2022
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Ученые разработали алгоритм подбора словаря для нейроинтерфейса с открытым исходным кодом
Доцент кафедры инженерной кибернетики Университета МИСИС, к.м.н., математик и врач Александра Бернадотт разработала алгоритмы, значительно повыш
|19.09.2022
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НИТУ МИСИС вместе с бизнесом определил ключевые ИТ-компетенции инженеров
Университет науки и технологий МИСИС совместно с ключевыми бизнес-партнерами составил список ИТ-компетенций, необходимых вып
|03.08.2022
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В России создан композитный материал для ванадиевых аккумуляторов большой емкости
Новый материал Российские ученые из НИТУ «МИСиС», Института проблем химической физики РАН, «Сколтеха» и РХТУ им. Д.И. Менделеева синтез
|10.06.2022
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Российские ученые согласовывают с ФСБ суперзащищенную квантовую сеть для массового использования
Узел квантовой сети НИТУ «МИСиС» продемонстрировал работу узла отечественной квантовой сети, созданного учеными Центра
|09.06.2022
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Создан узел российской квантовой сети для интернета будущего
НИТУ «МИСиС» провел демонстрацию работы узла отечественной квантовой сети, разработанного учеными Ц
|04.05.2022
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Клубок квантов: в России разработали новый метод создания квантовой запутанности
ледование было опубликовано в журнале Physical Review B. Об этом CNews сообщили представители НИТУ «МИСиС». Квантовый компьютер — это устройство, хранящее и обрабатывающее информацию внутри гру
|20.04.2022
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НИТУ «МИСиС» готов отказаться от бумажного документооборота
НИТУ «МИСиС» в 2022 г. запускает цифровые двойники университета – электронные студенческие сервисы,
|04.04.2022
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В НИТУ «МИСиС» научат запускать серийное производство российской высокотехнологичной продукции
НИТУ «МИСиС» открывает набор в магистратуру «Технологическое обеспечение инноваций», созданную для
|08.02.2022
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Россияне придумали, как превратить кучу смартфонов в суперкомпьютер
Частичка суперкомпьютера в кармане Ученые Московского института стали и сплавов (НИТУ «МИСиС») доказали, что смартфоны можно превратить в полноценный суперкомпьютер. Как сообщили C
|26.01.2022
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НИТУ «МИСиС» и РЖД разработают новую технологию в квантовых сетях связи для защиты от утечек информации
Центр компетенций НТИ «Квантовые коммуникации» НИТУ «МИСиС» и ОАО «РЖД» заключили договор на создание инновационного устройства для квантово-защищ
|25.01.2022
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«Сбер» и НИТУ «МИСиС» представили типовое решение для создания вузовских приложений на платформе SmartMarket
Студенты национального исследовательского технологического университета «МИСиС» создали универсальный шаблон приложений для вузов с помощью инструментов на платформе
|25.01.2022
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Студенты НИТУ «МИСиС» и «Сбер» представили типовое решение для создания вузовских приложений на платформе Smartmarket
Студенты национального исследовательского технологического университета «МИСиС» создали универсальный шаблон приложений для вузов с помощью инструментов на платформе
|14.10.2021
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В России запустили квантовую сеть, открытую для присоединения
рытая квантовая сеть Между корпусами Национального исследовательского технологического университета МИСиС и Московского технического университета связи и информатики (МТУСИ) 13 октября 2021 г.
|23.09.2021
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Студенты НИТУ «МИСиС» начинают изучать ПО Astra Linux
стем и платформ виртуализации, и Национальный исследовательский технологический университет (НИТУ) «МИСиС», российский технический вуз, сообщают о подписании меморандума о партнерстве, в рамках
|09.08.2021
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В Москве стартовала тестовая эксплуатация квантовой сети
ткрытым доступом введена в тестовую эксплуатацию в Москве. Она соединяет университеты МТУСИ и НИТУ «МИСиС» и доступна для внешних подключений. Таким образом, в России появилась современная площ
|28.07.2021
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Команда студентов НИТУ «МИСиС» заняла первое место в хакатоне Whoosh Mobility Hack
Команда студентов НИТУ «МИСиС» «Боком на КИКе» заняла первое место в хакатоне Whoosh Mobility Hack. Участники хакатон
|19.04.2021
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НИТУ «МИСиС» и фонд «Вклад в будущее» запустили проект по обучению ИИ в школах России
НИТУ «МИСиС» и благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее» в рамках Академии искусственного
|14.12.2020
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Ученые НИТУ «МИСиС» разработали виртуальную модель новой станции Московского метрополитена
Ученые Горного института НИТУ «МИСиС» предложили новый подход в проектировании городского пространства, представ первую в Ро
|23.11.2020
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В НИТУ «МИСиС разработан способ дешевого производства материалов для систем охлаждения
Ученые НИТУ «МИСиС» нашли способ до 10 раз снизить стоимость производства композиционных теплоотводящих ма
|06.11.2020
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Россияне создали первую в мире камеру, способную «видеть» почти в абсолютной темноте
Разработка суперкамеры Ученые Центра НТИ «Квантовые коммуникации» НИТУ «МИСиС» создали первый в мире прототип видеодетектора инфракрасных фотонов, который способен «
|28.08.2020
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Россияне создали технологию питания гаджетов от человеческого тела
Российские термоячейки Ученые Национального исследовательского технологического университета МИСиС (НИИТУ «МИСиС») разработали новый тип энергоэффективных устройств – термохимичес
|14.07.2020
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Российские ученые нашли дешевую и надежную замену литиевым аккумуляторам
манда отечественных специалистов из Национального исследовательского технологического университета «МИСиС», Института биохимической физики им. Н.М. Эмануэля РАН совместно с иностранными коллега
МИСиС НИТУ замечен на рынке с организациями, системами, технологиями и персонами:
|Черникова Алевтина 29 29
|Ускова Ольга 155 22
|Федоров Алексей 74 8
|Путин Владимир 2892 6
|Арлазаров Владимир 193 6
|Фараджев Игорь 6 5
|Медведев Дмитрий 1639 5
|Постников Василий 7 5
|Кирдяшов Федор 26 4
|Черногоров Андрей 65 4
|Бернадотт Александра 4 4
|Астахов Михаил 4 4
|Чернышенко Дмитрий 520 4
|Ливанов Дмитрий 45 4
|Ефимов Альберт 42 3
|Скворцов Сергей 14 3
|Мишустин Михаил 563 3
|Марданов Сергей 18 3
|Салихов Сергей 5 3
|Устинов Алексей 6 3
|Панферов Андрей 7 3
|Шухов Замир 6 3
|Шевелев Александр 5 3
|Юнусов Руслан 16 3
|Ромашкин Алексей 13 3
|Владимиров Дмитрий 11 2
|Смыслов Дмитрий 7 2
|Уткин Никита 30 2
|Миронов Юрий 18 2
|Seebeck Thomas - Зеебек Томас 2 2
|Гольцман Григорий 2 2
|Ельцин Борис. 81 2
|Макаров Илья 6 2
|Рязанов Валерий 3 2
|Носов Игорь 13 2
|Goodenough John - Гуденаф Джон 5 2
|Попов Захар 2 2
|Греф Герман 382 2
|Конусов Андрей 86 2
|Сорокин Павел 7 2
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