Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 181900
ИКТ 14132
Организации 10993
Ведомства 1486
Ассоциации 1053
Технологии 3501
Системы 26108
Персоны 78209
География 2930
Статьи 1546
Пресса 1245
ИАА 714
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2707
Мероприятия 867

Сбер СберУниверситет Edutoria

Сбер - СберУниверситет - Edutoria

Edutoria — это маркетплейс, где представлены образовательные курсы по различным направлениям: от ИТ до творчества. На онлайн-платформе пользователи могут развивать современные навыки, повышать квалификацию и осваивать новую профессию. Edutoria предоставляет компаниям и экспертам бесплатный сервис по созданию и размещению курсов, который позволяет тиражировать и монетизировать свои знания.

УПОМИНАНИЯ


02.09.2025 Через пять лет число ИТ-специалистов будет составлять только 0,4% от кадровой потребности 1
22.05.2024 Сбербанк бесплатно научит промпт-инжинирингу для работы с GigaChat и Kandinsky   1
17.04.2024 ДОМ.РФ запустил образовательный курс «Искусственный интеллект. Погружение в технологии» на Edutoria 1
05.04.2024 Edutoria и университет МИСИС запускают новую магистратуру по индустриальным квантовым технологиям 1
02.04.2024 Сеченовский Университет совместно со Сбербанком и компаниями-партнерами запускают специальные образовательные программы по цифровым навыкам врача, ИИ и телемедицине 1
21.12.2023 Сбербанк и Сеченовский университет будут вместе разрабатывать цифровые медицинские технологии 4
16.06.2023 «Сбер» и «Дом.РФ» будут сотрудничать в технологическом импортозамещении и развитии искусственного интеллекта 1
27.03.2023 «Сбер» и правительство Ярославской области продолжают внедрение цифровых решений в регионе 1
24.03.2023 «Сбер» представил платформу для высшего и постдипломного образования «Академию Edutoria» 3
05.10.2022 Ко Дню учителя «Сбер» запустил раздел с ответами на вопросы из школьной программы 1
25.08.2022 «Сбер» представил образовательную онлайн-платформу Edutoria 1
08.07.2022 Мифы о low- и no-code: их возможности явно переоценены 1

Публикаций - 12, упоминаний - 17

Сбер и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - СберМедИИ - SberMedAI 79 2
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 359 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4324 2
IBM - International Business Machines Corp 9504 1
Naumen - Наумен 665 1
Pega - Pegasystems - Пегасистемс Рус 38 1
8700 1
Oracle Corporation 6800 1
Terrasoft - Террасофт 200 1
Directum - Директум 1152 1
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 248 1
Первая Форма - 1Форма 54 1
Biocad - Биокад 83 1
Unify Communications - Юнифай Коммьюникейшнс - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс 266 1
Tibco Software 84 1
Camunda - Camunda Services GmbH 32 1
CSC - Corporation 68 1
Softline - Sl Soft - Citeck - Ситек 31 1
Процессные Технологии 7 1
Alfresco Software 147 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 468 1
OTUS - Отус Онлайн-Образование - образовательная онлайн-платформа 15 1
Telegram Group 2375 1
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 92 1
Yandex - Яндекс 8065 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7857 11
Сбер - СберЗдоровье - DocDoc - ДокДок 100 3
Сбер - СберОбразование 11 3
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 536 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 534 1
Газпром нефть 649 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 436 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1737 1
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 197 1
БСО имени П. И. Чайковского - Большой симфонический оркестр имени П. И. Чайковского 1 1
Свеза - Sveza - Свеза Ресурс 43 1
Finch - Finch.fm - Финч-мелроуз - Финч Мобаил 8 1
Максима Лигал - Maxima Legal 9 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 590 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2051 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5094 2
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 432 1
Правительство Ярославской области - Губернатор Ярославской области - органы государственной власти 56 1
Правительство Ярославской области - ГБУ ЯО Электронный регион - Государственное бюджетное учреждение Ярославской области 32 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1426 1
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 249 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16299 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54946 10
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1945 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32875 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70394 3
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2654 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12648 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21858 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4415 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22335 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5326 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 6032 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5732 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11880 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7117 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5592 2
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1284 2
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2609 2
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 480 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9871 1
DevOps - Development и Operations 994 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12026 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4304 1
TTM - T2M - Time-to-Market - time2market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 436 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5067 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7308 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25436 1
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 953 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7929 1
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 627 1
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1443 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13075 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4748 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7062 1
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1151 1
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1199 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2116 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14301 1
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2552 1
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 1046 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1058 2
Microsoft Office 3878 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2292 1
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 813 1
Directum - Directum RX - Directum RX Intelligence 234 1
Terrasoft Creatio 97 1
JavaScript - JS - язык программирования 1287 1
Naumen SMP - Naumen Service Management Platform - NSMP 37 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2376 1
ELMA 365 Low-code BPM 142 1
FIS Platform - no-code платформа 19 1
Сбер - Салют-ТВ - Сберсалют 90 1
ГПБ - IMS - Интегрированные системы управления - Knowledge Space 30 1
Naumen SD - Naumen Service Desk - NauRP - NauServiceDesk 180 1
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 694 1
SAP IBP - SAP Integrated Business Planning 69 1
Сбер - SberPortal 31 1
IBM BPM - IBM Business Process Manager 41 1
Tibco BPM 3 1
Сбер - SberBox Time 9 1
Процессные Технологии - Runa WFE 10 1
Naumen Low-code 1 1
Directum Development Studio 2 1
Finch Admin 1 1
Сбер - SberBox - ТВ-приставка-медиаплеер 64 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 234 1
Unify NXJ 3 1
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 402 1
Сбер - СберБизнес Софт - SberCRM 47 1
ЦРТ Voice2Med 38 1
Сбер - СберМедИИ - MDDC - платформа Медицинского цифрового диагностического центра - MDDC Кардио - MDDC Cardio - MDDC Доктор 25 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1052 1
Pure Storage AIRI - AI-Ready Infrastructure - Комплексная инфраструктура искусственного интеллекта 72 1
СалютДевайсы - GigaChat 295 1
Сбер - Sber AI - Kandinsky - Нейросеть Кандинский 184 1
Pega BPM 10 1
Oracle BPM - Oracle Business Process Management - Oracle BPA - Business Process Analysis Suite 29 1
Журавлева Наталья 5 2
Чепакин Андрей 27 1
Истомин Константин 58 1
Рыбалкин Виталий 10 1
Грибанов Петр 2 1
Федосеев Владимир 1 1
Шингарев Павел 19 1
Али Максим 11 1
Кардашин Никита 21 1
Зварковский Михаил 6 1
Михеев Андрей 9 1
Селезнев Денис 30 1
Решетников Андрей 6 1
Щипачев Дмитрий 2 1
Пивоваров Кирилл 5 1
Суровцев Владимир 18 1
Калинин Владислав 2 1
Мутко Виталий 11 1
Голодец Ольга 23 1
Греф Герман 456 1
Евраев Михаил 263 1
Беспалов Антон 3 1
Свистунов Андрей 9 1
Жданов Сергей 37 1
Бутман Игорь 8 1
Козак Николай 179 1
Белевцев Андрей 79 1
Лукьянов Александр 56 1
Цискаридзе Николай 2 1
Жашков Михаил 1 1
Воронин Андрей 10 1
Викторова Зоя 2 1
Меркушина Светлана 4 1
Овчинникова Анна 3 1
Столяров Денис 2 1
Колесникова Екатерина 14 1
Россия - РФ - Российская федерация 152634 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 44894 2
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 797 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 899 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 760 1
Россия - УФО - ЯНАО - Новый Уренгой 162 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30992 11
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50172 5
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9353 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14593 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10419 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10347 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6073 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3090 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11273 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53760 2
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2638 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3608 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4645 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6168 2
Социоцентр ФГАНУ - Приоритет 2030 - Государственная программа поддержки университетов Российской Федерации - Программа академического стратегического лидерства 243 2
Физика - Physics - область естествознания 2773 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6116 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2326 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9666 1
Пищевая промышленность - Рыбная промышленность - рыболовство - рыбодобыча - рыбопромысловое хозяйство 529 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6210 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8094 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2250 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1481 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1345 1
Добавленная стоимость - рыночная стоимость продукции, произведённой фирмой, за вычетом понесённых затрат вне фирмы 403 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3519 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6764 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1237 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1697 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1300 1
Льготы - Льготный проезд 16 1
Льготы - Льготные кредиты 151 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1412 1
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1154 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19789 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5887 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5762 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2778 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2086 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 404 3
Сбер - СберУниверситет - Корпоративный университет Сбербанка АНО ДПО 58 3
Сбер - Сбербанк Школа 21 - Sberbank School 21 64 2
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 212 2
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Институт цифровой медицины - Институт бионических технологий и инжиниринга - Институт регенеративной медицины 30 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 510 2
VK Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 103 1
Сбер - Алгоритмика - Международная школа программирования 33 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 261 1
MBSchool - Moscow Business School - Московская Бизнес Школа 6 1
ТГУ - Томский государственный университет 201 1
РАН - Российская академия наук 1966 1
Сбер - SberStudent 7 1
AIRI - Artificial Intelligence Research Institute - Институт Искусственного Интеллекта 77 1
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 100 1
УГНТУ - Уфимский государственный нефтяной технический университет 14 1
Академия русского балета имени А. Я. Вагановой 4 1
Дом.РФ - Цифровая академия 17 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1209 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 381 1
Росатом Университет - Корпоративная академия Росатома АНО 8 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2088 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2546 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 605 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1381276, в очереди разбора - 737038.
Создано именных указателей - 181900.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Самые полезные приложения для владельцев электромобилей: выбор ZOOM

Экономим место: лучшие неттопы и мини-ПК для учебы стоимостью до 50 000 рублей

Обзор HUAWEI MatePad 11,5 (2025) PaperMatte: планшет с защитой зрения для работы и учебы

Показать еще

Наука

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: