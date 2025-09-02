Сбер - СберУниверситет - Edutoria

Edutoria — это маркетплейс, где представлены образовательные курсы по различным направлениям: от ИТ до творчества. На онлайн-платформе пользователи могут развивать современные навыки, повышать квалификацию и осваивать новую профессию. Edutoria предоставляет компаниям и экспертам бесплатный сервис по созданию и размещению курсов, который позволяет тиражировать и монетизировать свои знания.