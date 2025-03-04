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FIS Platform no-code платформа


04.03.2025 Подтверждена совместимость FIS Platform с «Ред ОС» 1
28.08.2024 Владимир Залеский, управляющий партнер FIS: Low-code платформа должна быть full-stack средой 1
28.08.2024 Market.CNews опубликовал рейтинг Low-code платформ 2024 1
Low-code-платформы 2023 1
14.12.2023 Банк «Форштадт» внедрил кредитный конвейер для физических лиц компании FIS 1
04.12.2023 Кирилл Пивоваров, FIS: Востребованность систем класса no-code/low-code будет расти десятками процентов в год 1
03.11.2023 Компания FIS внедрила кредитный конвейер для юридических лиц в «Свой банк» 1
27.09.2023 Market.CNews опубликовал рейтинг Low-code-платформ 2023 1
07.11.2022 Разработчик платформы для конструирования бизнес-приложений FIS привлек 310 млн рублей 1
07.10.2022 Market.CNews опубликовал рейтинг Low-code платформ 2022 1
05.09.2022 Владимир Залеский, FIS: «Если бизнес хочет быть конкуретноспособным и эффективным, то коробочные решения исключены» 1
28.07.2022 «Почта банк» внедрил автоматизированную систему анализа текста FIS 1
08.07.2022 Мифы о low- и no-code: их возможности явно переоценены 1
24.03.2022 Резидент «Сколково» FIS открыл горячую линию по импортозамещению Microsoft, Oracle, SAP, SAS и IBM 1
30.11.2021 Выручка разработчиков BPMS растет почти в 4 раза быстрее рынка 1
27.02.2018 «Норбит» расширяет линейку решений для банковской сферы 1
21.02.2018 Как организовать процесс цифровой трансформации бизнеса 1

Публикаций - 17, упоминаний - 17

FIS Platform и организации, системы, технологии, персоны:

ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 225 7
Oracle Corporation 6716 5
Naumen - Наумен 630 3
Pega - Pegasystems - Пегасистемс Рус 38 3
SAP SE 5291 3
Comindware - Колловэар 159 3
Terrasoft - Террасофт 200 3
IBM - International Business Machines Corp 9450 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2165 2
Microsoft Corporation 24690 2
Docsvision - ДоксВижн 1010 2
Directum - Директум 1103 2
FIS - ФИС - Финансовые Информационные Системы - Финсофт 9 2
Oracle Siebel Systems 507 2
Softline - Sl Soft - Citeck - Ситек 26 2
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 288 1
Ланит - Норбит - Norbit 371 1
ZSoft - Зет-Софт 4 1
FIS - Case Studio - Кейс Студио 8 1
OpenText 209 1
8285 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 508 1
iFellow - АйФэлл 42 1
БизнесАвтоматика НПЦ - Научно-производственный центр 45 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 540 1
Salesforce.com 428 1
Первая Форма - 1Форма 49 1
ОМК ИТ - ОМК Информационные технологии 8 1
Advanta - Адванта Консалтинг 14 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1637 1
Biocad - Биокад 82 1
ЦМД-Софт 42 1
SimbirSoft - СимбирСофт 76 1
SAS Institute 977 1
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс 266 1
КСК Технологии 43 1
Tibco Software 81 1
Camunda - Camunda Services GmbH 26 1
K2 - К2РУ - SourceCode 91 1
Протон-Электротекс - Proton-Electrotex 4 1
ВТБ - Почта Банк 467 2
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах Банк - РГС Банк - Русь-Банк - Русский межрегиональный банк развития 104 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 518 1
Совкомбанк ПАО 258 1
ПСБ - Промсвязьбанк 854 1
Газпром нефть 623 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 433 1
ГПБ - Газпромбанк 1090 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7400 1
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 128 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 385 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1644 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 198 1
Ренессанс Страхование 162 1
Почта России ПАО 2120 1
Kama Flow - КФ Венчурс 13 1
Свеза - Sveza 37 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 927 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 441 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 202 1
АБ Россия - Акционерный банк Россия 88 1
Finch - Finch.fm - Финч-мелроуз - Финч Мобаил 6 1
Максима Лигал - Maxima Legal 9 1
Uber 331 1
Веста 51 1
Росатом - Атомэнергомаш - машиностроительный дивизион Росатома 25 1
Росатом - Русатом Сервис 4 1
ТОР Холдинг - ПКРВ НПО - Научно-производственного объединение программных комплексов реального времени 2 1
ID Finance - IDF Eurasia - Свой банк - Газнефтьбанк 2 1
Форштадт АКБ 4 1
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 226 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11769 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 921 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 413 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3067 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4802 1
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1220 12
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31042 12
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51169 11
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1052 10
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6865 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66958 9
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10326 9
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19727 7
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4040 6
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12616 5
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2197 5
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 1918 5
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11471 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24332 4
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1269 4
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 534 4
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5105 4
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2302 4
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3577 4
Кредитование - Кредитный конвейер - набор банковских процессов продажи, оформления, выдачи, обслуживания кредитов для физических и юридических лиц 281 4
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4762 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13844 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21349 3
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 540 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6714 3
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5332 3
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4773 3
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 1758 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12050 3
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Кроссплатформенность - межплатформенность - платформонезависимость - cross-platform - Кроссплатформенные технологии 284 3
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DevOps - Development и Operations 899 2
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API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3924 2
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HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 833 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7486 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6664 2
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 500 7
ELMA 365 Low-code BPM 115 5
Terrasoft Creatio 96 2
Comindware Platform - Comindware Business Application Platform - BMPS-платформа 70 2
Naumen SMP - Naumen Service Management Platform - NSMP 35 2
БизнесАвтоматика НПЦ - Visary - Визари АИС 37 2
IBM BPM - IBM Business Process Manager 40 2
FIS Collection System 4 2
ГПБ - IMS - Интегрированные системы управления - Knowledge Space 22 2
Ланит - Lansoft - БПМСофт - BPMSoft 112 2
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 244 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1280 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 711 1
Microsoft Office 3760 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2053 1
ELMA BPM 34 1
Directum - Directum RX - Directum RX Intelligence 210 1
Software AG - ARIS Platform 177 1
JavaScript - JS - язык программирования 1203 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2290 1
Ланит - Норбит - Norbit Business Trade - NBT no-code платформа 34 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 884 1
Naumen SD - Naumen Service Desk - NauRP - NauServiceDesk 165 1
Terrasoft Creatio - bpm’online 98 1
SAP ERP HCM - Human Capital Management - SAP CM, SAP Compensation Management - SAP OM, SAP Organizational Management - SAP PM, Performance Management - SAP PT, SAP Personnel Time Management - SAP PY, SAP Payroll Processing - mySAP HR, mySAP Human Resource 213 1
Oracle Siebel CRM On Demand - Oracle Siebel Customer Relationship Management 262 1
Microsoft Dynamics CRM 542 1
Microsoft Dynamics 1177 1
Microsoft Metro UI 31 1
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 678 1
SAP IBP - SAP Integrated Business Planning 49 1
Microsoft SharePoint Server 706 1
Eclipse - среда разработки модульных кроссплатформенных приложений 215 1
FIS - Case Studio - Case Platform 8 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1052 1
КСК.ИК - КСК.Интеллектуальный конвейер 5 1
Tibco BPM 3 1
Terrasoft CRM 25 1
ZSoft - ZPlatform Cloud 5 1
СТУ Business Studio 16 1
Залеский Владимир 6 4
Пивоваров Кирилл 5 4
Истомин Константин 56 2
Белайчук Анатолий 31 2
Кашменский Евгений 1 1
Лобачев Владимир 4 1
Потоцкий Игорь 11 1
Андреев Владимир 98 1
Чепакин Андрей 26 1
Трефилов Алексей 45 1
Степанова Ольга 6 1
Чехонин Антон 65 1
Рыбалкин Виталий 10 1
Охонин Павел 2 1
Копаев Геннадий 16 1
Шингарев Павел 16 1
Холинов Андрей 18 1
Али Максим 10 1
Пекин Александр 4 1
Бычин Евгений 1 1
Турусов Сергей 2 1
Андреев Илья 3 1
Бондаренко Алла 4 1
Соколова Марина 4 1
Грылев Алексей 3 1
Бутыркин Вячеслав 14 1
Салтанов Артем 3 1
Кулешов Артем 7 1
Кушников Геннадий 1 1
Еремин Кирилл 2 1
Арефьев Дмитрий 7 1
Кардашин Никита 19 1
Зварковский Михаил 6 1
Михеев Андрей 9 1
Селезнев Денис 28 1
Решетников Андрей 6 1
Щипачев Дмитрий 2 1
Суровцев Владимир 18 1
Грибанов Петр 2 1
Мамырбеков Амангельды 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 145752 10
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14159 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43470 2
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1121 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 999 1
Земля - планета Солнечной системы 10411 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 759 1
Азия Восточная 174 1
Филиппины - Республика 565 1
Азия - Азиатский регион 5564 1
Ближний Восток 2954 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48403 10
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13697 9
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14541 8
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8611 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29385 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6189 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51512 3
Кредитование - Сrediting - Заём 6755 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5800 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2859 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 5882 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16432 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6444 2
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Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2207 1
Факторинг - factoring - комплекс финансовых услуг для производителей и поставщиков 213 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6009 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7889 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2178 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1380 1
Open Space - офис открытого типа - опенспейс 57 1
FAQ - Frequently Asked Question - Часто задаваемые вопросы 198 1
Инвестиции венчурные - Venture investments 2139 1
Добавленная стоимость - рыночная стоимость продукции, произведённой фирмой, за вычетом понесённых затрат вне фирмы 384 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4696 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3225 1
CRM - Клиентоориентированность - Клиентоориентированный сервис - Клиентоцентричность 314 1
Здравоохранение - Сердечно-сосудистая система - Cardiovascular system - Кровеносная система - Circulatory system - Сердечно-сосудистые заболевания, ССЗ - Cardiovascular diseases - Ишемическая болезнь сердца - Morbus ischaemicus cordis 281 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1250 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5566 1
Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1186 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24295 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7013 1
Паспорт - Паспортные данные 2529 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1901 1
Кредитование - Потребительское кредитование - потребительский кредит 155 1
Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage 578 1
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BCBS - Basel - Базель - соглашения по достаточности основного банковского капитала 113 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8158 4
Gartner - Гартнер 3562 2
Fortune Global 500 286 1
Gartner Magic Quadrant CPM - Corporate Performance Management Suites - Gartner Magic Quadrant iBPMS - Gartner BPA Magic Quadrant 6 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1068 1
Сбер - Алгоритмика - Международная школа программирования 31 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2028 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2451 2
IT-Лидер - премия 3 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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