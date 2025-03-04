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FIS Platform no-code платформа
FIS Platform и организации, системы, технологии, персоны:
|Залеский Владимир 6 4
|Пивоваров Кирилл 5 4
|Истомин Константин 56 2
|Белайчук Анатолий 31 2
|Кашменский Евгений 1 1
|Лобачев Владимир 4 1
|Потоцкий Игорь 11 1
|Андреев Владимир 98 1
|Чепакин Андрей 26 1
|Трефилов Алексей 45 1
|Степанова Ольга 6 1
|Чехонин Антон 65 1
|Рыбалкин Виталий 10 1
|Охонин Павел 2 1
|Копаев Геннадий 16 1
|Шингарев Павел 16 1
|Холинов Андрей 18 1
|Али Максим 10 1
|Пекин Александр 4 1
|Бычин Евгений 1 1
|Турусов Сергей 2 1
|Андреев Илья 3 1
|Бондаренко Алла 4 1
|Соколова Марина 4 1
|Грылев Алексей 3 1
|Бутыркин Вячеслав 14 1
|Салтанов Артем 3 1
|Кулешов Артем 7 1
|Кушников Геннадий 1 1
|Еремин Кирилл 2 1
|Арефьев Дмитрий 7 1
|Кардашин Никита 19 1
|Зварковский Михаил 6 1
|Михеев Андрей 9 1
|Селезнев Денис 28 1
|Решетников Андрей 6 1
|Щипачев Дмитрий 2 1
|Суровцев Владимир 18 1
|Грибанов Петр 2 1
|Мамырбеков Амангельды 2 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8158 4
|Gartner - Гартнер 3562 2
|Fortune Global 500 286 1
|Gartner Magic Quadrant CPM - Corporate Performance Management Suites - Gartner Magic Quadrant iBPMS - Gartner BPA Magic Quadrant 6 1
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1068 1
|Сбер - Алгоритмика - Международная школа программирования 31 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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