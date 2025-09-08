Разделы

Сбер Сбербанк Технологии Sber Platform V Flow


УПОМИНАНИЯ


08.09.2025 Сбербанк мигрировал с Pega Platform на решения «СберТеха» 1
02.12.2024 Кейс внедрения BPM-системы в заявочный комплекс: как ускорить разработку в 2 раза 2
28.08.2024 Market.CNews опубликовал рейтинг Low-code платформ 2024 1
27.11.2023 Как low-code* помогает автоматизировать бизнес-процессы: вебинар от СберТеха 1
22.11.2023 Автоматизируем бизнес-процессы с помощью low-code 1

Публикаций - 5, упоминаний - 6

Сбер и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 605 3
Pyrus - Пайрус 25 1
Softline - Sl Soft - Robin - Робин 199 1
Первая Форма - 1Форма 54 1
GreenData - Гриндата 37 1
Softline - Sl Soft - Сл Софт 282 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 436 1
Softline - Sl Soft - Citeck - Ситек 31 1
ITG - ITglobal.com - SimpleOne - Симпл 1 170 1
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 227 1
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 249 1
8713 1
Diasoft - Диасофт 982 1
Comindware - Колловэар 167 1
Docsvision - ДоксВижн 1023 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7879 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11066 4
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1449 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32927 3
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1977 2
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1359 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5798 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70518 2
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1282 2
BPMN - Business Process Model and Notation - Нотация и модель бизнес-процессов - Системы моделирования бизнес-процессов 133 2
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4426 2
Кроссплатформенность - межплатформенность - платформонезависимость - cross-platform - Кроссплатформенные технологии - Кросс-функциональность - Cross-functional 331 1
W3C SVG - Scalable Vector Graphics - язык разметки масштабируемой векторной графики 157 1
PNG - Portable Network Graphics - APNG - Animated Portable Network Graphics - Растровый формат хранения графической информации, использующий сжатие без потерь по алгоритму Deflate 447 1
Syslog - system log - системный журнал - logging - логирование - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 872 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5336 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5536 1
Оповещение и уведомление - Notification 5161 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12668 1
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 629 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 2024 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9111 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12116 1
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1402 1
Drag&Drop - Drag’n’Drop - Drag-and-drop - Способ оперирования элементами интерфейса в интерфейсах пользователя 233 1
Маршрутизация - Routing 537 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2741 1
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 600 1
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 1729 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2665 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30333 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13094 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 6047 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4309 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2728 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 238 5
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V SberLinux OS Server 26 1
Ланит - Норбит - Norbit Business Trade - NBT no-code платформа 37 1
FIS - Case Studio - Case Platform 8 1
FIS Platform - no-code платформа 19 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Monitor 1 1
Hawk House - Amber BPM - Low-code платформа для автоматизации бизнеса 15 1
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 603 1
БизнесАвтоматика НПЦ - Visary - Визари АИС 37 1
Comindware Platform - Comindware Business Application Platform - BMPS-платформа 75 1
Ланит - Lansoft - БПМСофт - BPMSoft 158 1
Diasoft Digital Q - Цифровая омниканальная платформа 341 1
ELMA 365 Low-code BPM 143 1
ГПБ - IMS - Интегрированные системы управления - Knowledge Space 30 1
Белокопытов Денис 2 2
Савенко Евгений 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 152814 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7178 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19797 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1484 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1121 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9687 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14621 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 755 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8297 1
