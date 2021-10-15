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Docsvision
ДоксВижн


15.10.2021 «Дочка» «Газпрома» на 150 млн руб. закупает Alt Linux, «Р7-офис» и CommuniGate Pro 1
23.09.2021 У разработчика российского Linux появился новый гендиректор 1
16.09.2021 Компания Softline сможет автоматизировать документооборот клиентов с помощью платформы Docsvision 2
09.09.2021 Как создать цифровую витрину для налогового мониторинга 2
01.09.2021 Минпромторг переводит свой документооборот с Windows на Linux 2
03.08.2021 Петербургский метрополитен развернул единое информационное пространство для обмена данными 3
23.07.2021 Единая отраслевая система электронного документооборота ФГУП «Росморпорт» объединила подведомственные организации «Росморречфлота» 1
29.03.2021 ТАСС переезжает с Docsvision на «1С» 4
10.03.2021 Kyocera и Docsvision представили решение для перехода к безбумажному документообороту и электронному архиву 4
23.12.2020 Анатолий Безрядин, ОТР: Трудозатраты на создание и обслуживание ИТ-ландшафта можно снизить в 2 раза 1
04.12.2020 СЭД «Приоритет», установленная во многих федеральных министерствах, переходит на «Мой офис» 2
03.12.2020 Классические СЭД нуждаются в срочной модернизации 1
02.12.2020 «Доксвижн» и «Контур» представили решение для работы с требованиями налоговой инспекции 6
25.11.2020 Выручка топ-10 игроков российского рынка BPM выросла на 20% 1
24.11.2020 На смену рынку BPM идет рынок интеллектуальной автоматизации 1
12.11.2020 «Доксвижн» представила новую версию web-клиента Docsvision 10
10.11.2020 «Крок» обновила портфель решений для управления документами под отрасли, импортозамещение и «удаленку» 2
05.11.2020 Обновленная платформа Docsvision поддерживает работу с PostgreSQL 2
03.11.2020 Почему компании не справляются с переходом на электронный документооборот и как это исправить 1
29.10.2020 Что вы должны знать про BPM 1
24.09.2020 «Доксвижн» и «Контур» представили совместное решение для проверки поставщиков 5
23.09.2020 «Контур» и Docsvision представили совместное решение по проверке контрагентов в СЭД 5
24.08.2020 У властей впервые за 5 лет проснулся интерес к электронному документообороту. Грядут большие перемены 1
17.08.2020 «Дочка» «Газпрома» меняет российскую СЭД на «импортонезависимую» 4
28.07.2020 «Доксвижн» представила модуль для интеграции Docsvision с SAP ERP 7
22.04.2020 Власти закрыли глаза на «парадоксальную» закупку ДИТом Москвы ПО Microsoft 1
14.04.2020 Подтверждена совместимость ПО Docsvision с ОС Astra Linux Common Edition 6
10.04.2020 Разработчики пожаловались властям: Москва закупает софт «враждебной страны» и дискриминирует российское ПО 1
06.04.2020 ОССП автоматизировали документооборот в системе Docsvision 2
24.03.2020 «Мойофис» увеличил выручку в пять раз по итогам 2019 года 1
16.03.2020 «СМП банк» внедрил автоматизированную систему сбора данных по событиям операционного риска 1
26.02.2020 Подтверждена совместимость СДУ «Приоритет» с серверными версиями ОС «РОСА» 2
30.12.2019 Подтверждена совместимость СЭД Docsvision с ОС Astra Linux Special Edition 6
28.11.2019 «1С» в 2018 г. внедрили на 843 тыс. рабочих мест. Топ-50 проектов 1
28.11.2019 Почему российский рынок BPM растет быстрее мирового 1
28.11.2019 Российский рынок BPM показал взрывной рост 2
20.11.2019 Samsung и Docsvision представили решение для электронного документооборота 1
30.10.2019 НОТ создали доверенную экосистему для совместной работы с документами 1
29.10.2019 Россияне изобрели «гарантированное возмездие» за кражу документов 1
27.09.2019 «Доксвижн» выпустила новую версию модуля «Web-клиент» 3

Публикаций - 768, упоминаний - 2295

Docsvision упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11017 93
Digital Design - Диджитал Дизайн 371 50
OpenText 160 38
АйТи 749 36
3727 23
SAP SE 3207 21
ЭОС - Электронные офисные системы 982 14
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6853 10
Летограф - Letograf 63 10
Directum - Директум 644 10
Крок 1219 9
Ланит ГК 1155 9
ELMA 106 8
Naumen - Наумен 341 7
IBM 3527 7
Логика Бизнеса 141 6
CompanyMedia 110 6
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 6
Abbyy 793 6
Comindware - Колловэар 51 6
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 6
Аплана Группа компаний 101 5
Новые облачные технологии (НОТ) 227 5
АйДи - Технологии управления 41 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6449 5
RKIT Group - РКИТ 5 4
Softline - Софтлайн 1473 4
Haulmont - Хоулмонт 71 4
Software AG & IDS Scheer 109 4
Акадо Телеком - Комкор 606 4
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 306 4
Oracle Corporation 3331 4
Ростех - Ростехнологии 2230 4
Syntellect - Синтеллект 36 3
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 199 3
Samsung Electronics 5633 3
Крипто-ПРО 200 3
Ланит БиПиЭм - Lanit BPM 21 3
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 412 3
NVision Group - Энвижн Груп 545 3
Почта России ПАО 1570 7
Paulig Group - Паулиг РУС 24 4
СтройТрансНефтеГаз 7 4
Газпром автоматизация - Газавтоматика 32 4
Полипластик 11 4
Роснефть НК 367 4
РЖД - Российские железные дороги 1081 3
ОССП - Объединённые Системы Сбора Платы 5 3
ВТБ24 583 3
Алроса АК 81 3
Газпром ПАО 518 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 215 2
Росморпорт ФГУП 17 2
ССК - Сибирская Сервисная Компания 12 2
Фонд информационной демократии 27 2
Сетелем Банк 25 2
Альфа-Банк 1123 2
Газпромбанк - ГПБ 692 2
HeadHunter Group - HH Group 336 2
РусГидро ПАО 129 2
СтройГазМонтаж 12 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 1
УЭК - Универсальная электронная карта 512 1
Норникель - Норильский никель 177 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
Полисан НТФФ - Научно-технологическая фармацевтическая компания 8 1
ТЭК Санкт-Петербурга - ГУП ТЭК СПб 1 1
Открытие НПФ - Лукойл-Гарант НПФ 8 1
Газпром ПХГ 2 1
КоммИТ Кэпитал 13 1
ExxonMobil - Exxon Neftegas Limited (ENL) - Эксон Нефтегаз Лимитед (ЭНЛ) 39 1
Сибур Химпром 16 1
Toyota Motor - Тойота Мотор 183 1
Пробизнесбанк АКБ 109 1
Genpact 4 1
Домашние Деньги - Микрофинансовая организация 39 1
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 218 1
Технопарк-Мордовия 11 1
ТНК-ВР Холдинг 148 1
Бином 16 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5793 18
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 8
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 4
Правительство РФ 2200 4
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 747 4
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 4
Президент Российской Федерации 1439 4
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 3
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 154 3
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 425 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 3
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 220 3
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 68 3
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 85 2
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 2
Администрация Президента РФ 267 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 912 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 2
ИФНС - Инспекция Федеральной налоговой службы 36 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 1
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 26 1
Мосгоризбирком - Московская городская избирательная комиссия 9 1
Росрезерв - Федеральное агентство по государственным резервам 28 1
Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 58 1
Минцифры РФ - Департамент развития отрасли информационных технологий 2 1
Администрация Ивановского муниципального района 2 1
ГБУ ЦИТ ВО - Центр информационных технологий Волгоградской области 6 1
Мэр города Москвы 13 1
ГКУ МО Централизованная бухгалтерия Московской области 5 1
Минэкономразвития РФ - Департамент государственного управления 2 1
Минспорта РФ - Министерство спорта Российской Федерации 37 1
Информика ФГАУ ГНИИ ИТТ - Государственный научно-исследовательский институт информационных технологий и телекоммуникаций 10 1
ОМСУ - Органы местного самоуправления 19 1
Верховный суд Российской Федерации - Судебный департамент 15 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 26
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 4
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 31 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 98 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
АРБ - Ассоциация российских банков 82 1
РФС - Российский футбольный союз 13 1
ФБА ЕАС - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 7 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1637 78
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10371 21
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 625 16
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 485 13
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 12
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1446 11
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 919 6
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 572 6
Low-code - специальная платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 55 6
Web-client - Веб-клиент 18 6
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 5
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 184 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 5
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 282 4
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 250 4
ЮЗ ЭДО - ЮЗДО - Юридически значимый электронный документооборот 61 4
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 107 4
OpenStack 347 3
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 999 3
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 3
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1218 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 280 3
Workflow - Поток работ 57 3
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 558 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4484 3
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3003 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 2
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 2
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system 159 2
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7246 2
Service Desk - Help Desk - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 371 2
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 180 2
BPMN - Business Process Model and Notation - Нотация и модель бизнес-процессов 51 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 680 2
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 2
Google Android 10750 21
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 338 15
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 15
Microsoft Windows 10 6612 14
Linux OS 4243 14
Apple iOS 5741 14
ЭОС Дело СЭД 620 12
Microsoft SharePoint Server 103 12
OpenText Documentum 188 12
Microsoft SharePoint 2007 60 10
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 443 9
Microsoft Excel 435 9
Docsvision ECM 21 9
Новые облачные технологии - МойОфис 311 8
Логика Бизнеса - Логика СЭД 142 8
Microsoft Office 1921 7
Microsoft Windows 7 1662 6
Tizen OS - Linux 215 6
Microsoft Word 342 5
SQL - Язык программирования 432 4
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 4
Microsoft Windows 850 4
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 4
Microsoft Windows 8 1228 4
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 4
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 4
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 60 4
Cognitive Technologies - Е1 Евфрат 173 4
Abbyy FlexiCapture 127 4
Digital Design АРМ руководителя - Мобильное рабочее место руководителя 10 4
Microsoft SharePoint Products and Technologies 827 3
Java - Язык программирования 1167 3
Microsoft Internet Explorer (IE) - браузер 190 3
АйДи - Технологии управления - Documino 19 3
Naumen SMP - Naumen Service Management Platform - NSMP 16 3
Comindware Business Application Platform 14 3
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 787 3
Alfresco 114 3
Apple iPad 3263 3
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 289 3
Ипатов Вадим 80 59
Андреев Владимир 66 16
Храмцовская Наталья 38 15
Пуцин Сергей 18 10
Липич Григорий 48 9
Курьянов Сергей 146 9
Рождественский Алексей 9 7
Лапшин Алексей 13 5
Мякишева Марина 84 5
Горшков Павел 6 5
Суровцева Евгения 5 4
Путин Владимир 1820 4
Земской Николай 14 4
Кастильо Игорь 24 4
Котов Виталий 38 4
Потемин Павел 7 4
Кузнецова Анна 12 4
Гафаров Евгений 5 4
Комиссаров Дмитрий 157 4
Вайнштейн Виктор 18 3
Кохан Владимир 9 3
Шадаев Максут 384 3
Теличева Наталья 125 3
Горбунов Денис 14 3
Потоцкий Игорь 7 3
Макаров Станислав 111 3
Коновалов Роман 20 3
Арефьев Дмитрий 3 3
Сергунина Наталья 163 2
Массух Илья 192 2
Сушкевич Антон 56 2
Коптелов Андрей 74 2
Федоров Андрей 15 2
Никифоров Николай 1126 2
Ермаков Антон 2 2
Граков Игорь 2 2
Дербенков Сергей 5 2
Рыжкин Денис 3 2
Скрипко Елена 2 2
Панченко Иван 43 2
Россия - Российская федерация - РФ 57180 276
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17299 51
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14016 40
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7913 33
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5603 21
Россия - ПФО - Самара 1287 18
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7077 18
Украина 3347 15
Казахстан - Республика 2621 14
Европа 3730 13
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3903 10
Беларусь - Белоруссия 2081 10
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 9
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2454 8
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Россия - ПФО - Казань 1510 6
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Индия - Республика 2161 6
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1107 6
Германия - Федеративная Республика 3614 5
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1284 5
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1617 5
Россия - СФО - Ленинградская область 1103 5
Черкизон - Черкизовский рынок 60 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1460 4
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1093 4
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Япония 2760 4
Россия - Тульская область 752 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5700 3
Россия - Ставропольский край 457 3
Россия - Краснодар 1031 3
Россия - Сочи 910 2
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 458 2
Россия - Смоленск 233 2
Россия - Волгоград 539 2
Россия - Республика Саха (Якутия) 496 2
Франция - Французская Республика 2112 2
Канада 1294 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 15
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3213 14
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 12
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CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 4
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 4
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ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2842 3
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ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 77 2
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 2
ОРД - Оперативно-разыскная деятельность 46 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 2
НДС - Налог на добавленную стоимость 534 2
Русский язык 970 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 201 1
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Первичка - Первичный документ - бумажный или электронный документ свидетельствующий о каких-либо деловых или финансовых транзакциях 16 1
Образование в России 328 1
Энергоэффективность и развитие энергетики - государственная программа Российской Федерации 2013-2015 19 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 220 1
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Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 1
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 55 1
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Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 656 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 120 1
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
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CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 126 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 4
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 3
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 2
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CNews Analytics 1988 25
Gartner 2188 3
IDC - International Data Corporation 2709 2
Markets&Markets Research 78 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 1
Markswebb 21 1
Mordor Intelligence 8 1
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НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 1
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ФМБА России ФГУП - Федеральный центр по проектированию и развитию объектов ядерной медицины 1 1
РАО - Российская академия образования ФГБУ 4 1
ФГАУ НМИЦ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко 23 1
Docflow 58 16
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1137 3
Олимпийские игры - Olympic Games 302 2
Россия-Африка - саммит 2 1
Abbyy Data Capture Forum 3 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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