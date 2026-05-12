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Docsvision ДоксВижн
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 6 дел, на cумму 7 963 712 ₽*
СОБЫТИЯ
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|12.05.2026
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Новая версия Docsvision AI маскирует корпоративные данные
Компания «ДоксВижн» объявила о выпуске обновлённого сервиса интеллектуальной обработки документов Docsvision AI. В Docsvision AI версии 3.0 появились опция маскировки чувствительных да
|09.04.2026
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Компания «Универсальные пищевые технологии» автоматизировала документооборот на базе Docsvision и решений RKIT
RKIT, ИТ-интегратор Docsvision, внедрил систему цифровизации договорной деятельности и базового делопроизводства
|02.04.2026
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Docsvision 6 – релиз новой платформы
Компания «ДоксВижн» объявляет о выпуске СЭД/ECM-платформы Docsvision версии 6 – самого масштабного обновления за последние годы. Docsvision 6 по
|26.02.2026
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Новая версия Docsvision AI научилась оценивать юридические и финансовые риски для бизнеса
Компания «ДоксВижн» выпустила вторую версию сервиса интеллектуальной обработки документов Docsvision AI. В ней реализованы шесть новых сценариев применения ИИ, ускоряющих управление д
|10.02.2026
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«Платформа А» вдвое снизила трудозатраты на обработку кадровых документов благодаря КЭДО на базе Docsvision
В компании «Платформа А» внедрено комплексное решение для кадрового электронного документооборота (КЭДО), разработанное на базе СЭД/ECM-платформы Docsvision. Особенностью проекта стали инфокиоски, которые служат точкой входа в новую систему для сотрудников рабочих специальностей. Об этом CNews сообщил представитель Docsvision. Пер
|14.01.2026
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«Контур.Толк» и РКИТ представили интеграцию с платформой Docsvision
онлайн-коммуникаций «Контур.Толк» расширяет систему интеграций, чтобы упростить внедрение в ИT-инфраструктуру бизнеса и госкомпаний. Новый модуль, разработанный специалистами РКИТ — премиум-партнером Docsvision, позволяет организовать онлайн-встречи прямо из интерфейса СЭД без дополнительных затрат на разработку. Об этом CNews сообщили представители «Контура». Интеграция предоставляет польз
|03.12.2025
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Новое решение «Управление договорами» разработано для платформы Docsvision
Компания «ДоксВижн» выпустила готовое решение «Управление договорами» для СЭД/ECM-платформы Docsvision. Новинка разработана для внедрения CLM-систем на крупных и средних предприятиях. Р
|29.10.2025
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Электронный архив на платформе Docsvision помог «Роделен» ускорить проведение лизинговых сделок
В лизинговой компании «Роделен» завершено внедрение архива клиентских дел на базе СЭД/CSP-платформы Docsvision. Новое решение позволило сократить ручной ввод данных и ускорить процессы проверки
|23.10.2025
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Новый модуль «Долговременный архив» выпущен для платформы Docsvision
Компания «ДоксВижн» выпустила для СЭД/ECM-платформы Docsvision модуль, который обеспечивает учет и хранение электронных и бумажных документов с с
|25.09.2025
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На базе платформы Docsvision разработана альтернатива Microsoft SharePoint
Компания I-Sys выпустила решение «Корпоративный портал для Docsvision». Новый продукт имеет готовую интеграцию с российской СЭД/BPM/ECM-платформой Do
|13.08.2025
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Подтверждена совместимость платформы Docsvision и «Ред ОС» в полностью импортозамещённом стеке
Компании «Ред Софт» и «ДоксВижн» завершили комплексное тестирование платформы Docsvision на полном стеке российского оборудования и программного обеспечения. Впервые корпо
|05.08.2025
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Платформа Docsvision ускоряет работу с документами при помощи ИИ-технологий
Компания «ДоксВижн» объявляет о запуске сервиса интеллектуальной обработки документов Docsvision AI. Новинка позволяет организациям применять генеративный ИИ в документообороте, с
|28.07.2025
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«СберТех» и «ДоксВижн» помогут бизнесу повысить производительность высоконагруженных систем по работе с корпоративными данными
рпоративных систем. Тестирование проводилось для проверки производительности Linux-версии платформы Docsvision, работающей на серверной операционной системе Platform V SberLinux OS Server в ком
|15.07.2025
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Новый модуль платформы Docsvision повышает продуктивность работы с задачами и документами
Компания «ДоксВижн» выпустила новый модуль «Управление задачами» для CSP-платформы Docsvision. В нем реализованы дополнительные варианты визуализации задач, документов и событи
|15.04.2025
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«ДоксВижн» и «Эвритег» объявляют о технологическом партнерстве
«ДоксВижн», вендор отечественной CSP-платформы Docsvision, и российский разработчик средств защиты чувствительных данных от утечек «Эвритег»
|04.03.2025
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Платформа Docsvision получила бесшовную интеграцию с оператором ЭДО «Такском»
Компания «ДоксВижн» разработала коннектор к сервису ЭДО от компании «Такском». Теперь пользователи Docsvision могут обмениваться электронными документами с контрагентами, работающими через «Та
|24.02.2025
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Платформа Docsvision подтвердила совместимость с СУБД Postgres Pro Enterprise 16
ъявляют о совместимости своих разработок — СУБД Postgres Pro Enterprise 16 и Linux-версии платформы Docsvision. Корректность совместной работы двух продуктов подтверждает сертификат технологиче
|05.12.2024
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Подтверждена совместимость платформы Docsvision и операционной системы «Ред ОС 8»
совместимости своих программных продуктов — low-code-платформы для управления процессами и данными Docsvision и операционной системы «Ред ОС 8». Вендоры провели совместные испытания, в ходе ко
|03.10.2024
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Компания «ИРЭ-Плюс» перешла на безбумажные бизнес-процессы в результате внедрения платформы Docsvision
внутренние процессы в результате внедрения системы документационного обеспечения на базе платформы Docsvision. Проект выполнил опытный ИТ-интегратор и сертифицированный партнер «ДоксВижн» - ко
|10.09.2024
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Docsvision в топ-10 систем КЭДО по версии CNews
изнеса, также должна полностью удовлетворять требования законодательства. Решение КЭДО на платформе Docsvision полностью отвечает требованиям законодательства и отличается рядом ключевых преиму
|05.07.2024
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Интеграция платформы Docsvision с сервером RuPost
ах и документы на ознакомление, которые были отправлены им из системы электронного документооборота Docsvision, и завершать задания в почтовом интерфейсе. Об этом CNews сообщили представители «
|28.06.2024
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Платформа Docsvision совместима с СУБД Tantor
«Тантор Лабс» (входит в «Группу Астра») и «ДоксВижн» завершили серию тестов совместимости платформы Docsvision Linux Edition и СУБД Tantor в редакции Basic. Специалисты проверили корректность р
|27.05.2024
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Возможности «Контур.Доверенности» позволят работать с МЧД в решении от Docsvision
ают модули интеграции для взаимодействия с машиночитаемыми доверенностями. Такой появился в системе Docsvision. Ее пользователям доступен полный цикл работы с МЧД — от создания и регистрации до
|11.04.2024
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Быстрее и выгоднее: искусственный интеллект помогает бизнесу сократить расходы на обработку документов до 80 %
ости системы электронного документооборота и управления корпоративным контентом (СЭД/ECM) платформы Docsvision в работе с документами, чтобы достичь максимального результата. Об этом CNews сооб
|28.03.2024
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OCR-технологии Content AI будут использоваться в решениях для управления процессами и данными Docsvision
Content AI, российский разработчик технологий для интеллектуальной обработки информации, и Docsvision, вендор отечественного ПО для управления процессами и данными крупного бизнеса и г
|09.02.2024
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Платформа Docsvision обеспечила непрерывность бизнес-процессов блока «Учет расчетов с поставщиками» на предприятиях AGC
ы в новой ИТ-среде. За три месяца процесс «Учет расчетов с поставщиками» был развернут на платформе Docsvision в результате проекта, реализованного опытным интегратором «Смарт-Докс». К этому мо
|07.12.2023
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«Прогород» автоматизировал работу с документами на платформе Docsvision за три месяца
«Доксвижн», имеющий многолетний опыт ведения проектов. В качестве платформы для СЭД выбрана система Docsvision, функционал которой позволил максимально полно решить поставленные заказчиком зада
|27.07.2023
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Платформа Docsvision теперь поддерживает работу с МЧД
Функциональность для организации работы с машиночитаемыми доверенностями (МЧД) на платформе Docsvision стала доступна клиентам и партнёрам компании с 26 июля 2023 г. в рамках регулярных
|15.05.2023
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В СУЭК на базе платформы Docsvision создают информационную систему для работы юристов
тов, защищающих интересы компании в судах различных инстанций. Об этом CNews сообщили представители Docsvision. Проект по созданию такого инструмента стартовал в середине 2022 г., и уже в январ
|04.05.2023
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«Доксвижн» перенес сервисную поддержку с иностранного решения на российскую платформу ITSM 365
Разработчик «Доксвижн» перевел техническую поддержку клиентов и сотрудников с иностранного решения Zendesk
|19.01.2023
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Новый Docsvision – поддержка облачной подписи, улучшенный поиск, новый web-интерфейс для администрирования
Новый релиз платформы Docsvision отвечает на актуальные запросы бизнеса и расширяет возможности продукта в части ка
|18.01.2023
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Владимир Андреев, «ДоксВижн»: В 2023 безбумажный кадровый оборот будет в числе самых востребованных направлений автоматизации
теллекта и современных технологий оптимизации бизнес-процессов. КЭДО Переход на безбумажный кадровый документооборот мы выделили как отдельный тренд из-за его особенностей. Во-первых, по наблюдениям «ДоксВижн», интерес к автоматизации кадровых процессов превышал в 2022 г. другие задачи по автоматизации, количество запросов по теме автоматизации кадровых процессов стало за два последних года
|30.11.2022
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Отзывы о СЭД DocsVision: «Ее очень сложно настраивать»
Оставить отзыв о СЭД DocsVision Ноябрь 2022. Компания из области туризма. Штат до 100 человек. Выручка до ₽1 млрд. «Мы работали с DocsVision очень давно, сейчас не работаем с этой СЭД. На тот момент было оче
|25.10.2022
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Группа компаний Sucden повышает скорость коммуникации головного офиса и производственных предприятий в регионах с помощью платформы Docsvision
служивания (ОЦО). Решение для пилотного завода создано компанией BTLab на базе российской платформы Docsvision за один месяц. После первого проекта внедрение было растиражировано на другие заво
|08.07.2022
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«Диджитал дизайн» обновила СЭД «Балтийского лизинга» на базе Docsvision
«Диджитал дизайн» обновила СЭД «Балтийского лизинга» на базе Docsvision до версии 5.5. «Балтийский лизинг» с 2013 г. работает с системой внутреннего элект
|25.05.2022
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Docsvision и Soica объявили о начале технологического партнёрства в части потокового ввода документов в СЭД
аботке массивов бумажных документов. Совместное решение – это стек российских технологий: платформы Docsvision и системы потокового распознавания и автоматической обработки документов Soica, ко
|21.04.2022
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Docsvision и Postgres Pro подготовили «РСХБ-страхование жизни» к невынужденному импортозамещению
орости обслуживания клиентов. Для автоматизации сложившихся бизнес-процессов была выбрана платформа Docsvision и СУБД Postgres Pro – стек технологий помог избежать зависимости от импортного про
|16.09.2021
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Компания Softline сможет автоматизировать документооборот клиентов с помощью платформы Docsvision
овору о стратегическом сотрудничестве предоставляет Softline права на продажу и внедрение платформы Docsvision и дополнительно маркетинговую, технологическую и методологическую поддержку, необх
|03.08.2021
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Петербургский метрополитен развернул единое информационное пространство для обмена данными
ГК «Рамакс» совместно с партнерами Datareon и Docsvision завершила второй этап проекта по формированию единого информационного пространства
|29.03.2021
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ТАСС переезжает с Docsvision на «1С»
Миграция ТАСС с Docsvision на «1С» Как выяснил CNews, государственное информационное агентство ТАСС намерено внедрить у себя систему электронного документооборота (СЭД) на базе решения «1С: документооборот» (в
Docsvision и организации, системы, технологии, персоны:
|Курьянов Сергей 162 157
|Андреев Владимир 101 91
|Ипатов Вадим 84 68
|Бейдер Александр 75 58
|Иванова Елена 83 52
|Бушмелев Сергей 44 35
|Романов Дмитрий 69 32
|Потапенко Михаил 45 30
|Якимчук Сергей 30 28
|Грешнев Олег 35 27
|Пуцин Сергей 27 26
|Сенкевич Виктор 30 26
|Кубликова Ирина 28 25
|Житнюк Павел 34 24
|Галимов Максим 33 20
|Рождественский Алексей 19 19
|Сущев Виктор 19 19
|Корюкин Юрий 29 17
|Храмцовская Наталья 48 16
|Стаханов Евгений 21 16
|Рыжиков Сергей 112 15
|Трещук Андрей 22 15
|Гайдамаков Сергей 27 14
|Кочуров Евгений 15 13
|Варфоломеев Антон 15 13
|Аксельрод Александр 41 12
|Демидов Михаил 134 12
|Афанасьев Алексей 25 11
|Макаров Станислав 118 11
|Каштанов Павел 18 10
|Федоров Андрей 31 9
|Серова Елена 320 9
|Бабинцев Василий 24 9
|Липич Григорий 65 9
|Семенов Александр 166 8
|Захаров Михаил 15 8
|Бейлезон Олег 32 8
|Арефьев Дмитрий 9 8
|Ткачёв Роман 27 8
|Полтев Сергей 17 8
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