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Docsvision ДоксВижн

Docsvision - ДоксВижн
Обзор «Docsvision» на Market.CNews

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 6 дел, на cумму 7 963 712 ₽*

Судебные дела (6) на сумму 7 963 712 ₽*
в качестве истца (5) на сумму 7 963 212 ₽*
в качестве ответчика (1) на сумму 500 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

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12.05.2026 Новая версия Docsvision AI маскирует корпоративные данные

Компания «ДоксВижн» объявила о выпуске обновлённого сервиса интеллектуальной обработки документов Docsvision AI. В Docsvision AI версии 3.0 появились опция маскировки чувствительных да
09.04.2026 Компания «Универсальные пищевые технологии» автоматизировала документооборот на базе Docsvision и решений RKIT

RKIT, ИТ-интегратор Docsvision, внедрил систему цифровизации договорной деятельности и базового делопроизводства

02.04.2026 Docsvision 6 – релиз новой платформы

Компания «ДоксВижн» объявляет о выпуске СЭД/ECM-платформы Docsvision версии 6 – самого масштабного обновления за последние годы. Docsvision 6 по
26.02.2026 Новая версия Docsvision AI научилась оценивать юридические и финансовые риски для бизнеса

Компания «ДоксВижн» выпустила вторую версию сервиса интеллектуальной обработки документов Docsvision AI. В ней реализованы шесть новых сценариев применения ИИ, ускоряющих управление д
10.02.2026 «Платформа А» вдвое снизила трудозатраты на обработку кадровых документов благодаря КЭДО на базе Docsvision

В компании «Платформа А» внедрено комплексное решение для кадрового электронного документооборота (КЭДО), разработанное на базе СЭД/ECM-платформы Docsvision. Особенностью проекта стали инфокиоски, которые служат точкой входа в новую систему для сотрудников рабочих специальностей. Об этом CNews сообщил представитель Docsvision. Пер
14.01.2026 «Контур.Толк» и РКИТ представили интеграцию с платформой Docsvision

онлайн-коммуникаций «Контур.Толк» расширяет систему интеграций, чтобы упростить внедрение в ИT-инфраструктуру бизнеса и госкомпаний. Новый модуль, разработанный специалистами РКИТ — премиум-партнером Docsvision, позволяет организовать онлайн-встречи прямо из интерфейса СЭД без дополнительных затрат на разработку. Об этом CNews сообщили представители «Контура». Интеграция предоставляет польз
03.12.2025 Новое решение «Управление договорами» разработано для платформы Docsvision

Компания «ДоксВижн» выпустила готовое решение «Управление договорами» для СЭД/ECM-платформы Docsvision. Новинка разработана для внедрения CLM-систем на крупных и средних предприятиях. Р
29.10.2025 Электронный архив на платформе Docsvision помог «Роделен» ускорить проведение лизинговых сделок

В лизинговой компании «Роделен» завершено внедрение архива клиентских дел на базе СЭД/CSP-платформы Docsvision. Новое решение позволило сократить ручной ввод данных и ускорить процессы проверки
23.10.2025 Новый модуль «Долговременный архив» выпущен для платформы Docsvision

Компания «ДоксВижн» выпустила для СЭД/ECM-платформы Docsvision модуль, который обеспечивает учет и хранение электронных и бумажных документов с с
25.09.2025 На базе платформы Docsvision разработана альтернатива Microsoft SharePoint

Компания I-Sys выпустила решение «Корпоративный портал для Docsvision». Новый продукт имеет готовую интеграцию с российской СЭД/BPM/ECM-платформой Do
13.08.2025 Подтверждена совместимость платформы Docsvision и «Ред ОС» в полностью импортозамещённом стеке

Компании «Ред Софт» и «ДоксВижн» завершили комплексное тестирование платформы Docsvision на полном стеке российского оборудования и программного обеспечения. Впервые корпо
05.08.2025 Платформа Docsvision ускоряет работу с документами при помощи ИИ-технологий

Компания «ДоксВижн» объявляет о запуске сервиса интеллектуальной обработки документов Docsvision AI. Новинка позволяет организациям применять генеративный ИИ в документообороте, с
28.07.2025 «СберТех» и «ДоксВижн» помогут бизнесу повысить производительность высоконагруженных систем по работе с корпоративными данными

рпоративных систем. Тестирование проводилось для проверки производительности Linux-версии платформы Docsvision, работающей на серверной операционной системе Platform V SberLinux OS Server в ком
15.07.2025 Новый модуль платформы Docsvision повышает продуктивность работы с задачами и документами

Компания «ДоксВижн» выпустила новый модуль «Управление задачами» для CSP-платформы Docsvision. В нем реализованы дополнительные варианты визуализации задач, документов и событи
15.04.2025 «ДоксВижн» и «Эвритег» объявляют о технологическом партнерстве

«ДоксВижн», вендор отечественной CSP-платформы Docsvision, и российский разработчик средств защиты чувствительных данных от утечек «Эвритег»
04.03.2025 Платформа Docsvision получила бесшовную интеграцию с оператором ЭДО «Такском»

Компания «ДоксВижн» разработала коннектор к сервису ЭДО от компании «Такском». Теперь пользователи Docsvision могут обмениваться электронными документами с контрагентами, работающими через «Та
24.02.2025 Платформа Docsvision подтвердила совместимость с СУБД Postgres Pro Enterprise 16

ъявляют о совместимости своих разработок — СУБД Postgres Pro Enterprise 16 и Linux-версии платформы Docsvision. Корректность совместной работы двух продуктов подтверждает сертификат технологиче
05.12.2024 Подтверждена совместимость платформы Docsvision и операционной системы «Ред ОС 8»

совместимости своих программных продуктов — low-code-платформы для управления процессами и данными Docsvision и операционной системы «Ред ОС 8». Вендоры провели совместные испытания, в ходе ко
03.10.2024 Компания «ИРЭ-Плюс» перешла на безбумажные бизнес-процессы в результате внедрения платформы Docsvision

внутренние процессы в результате внедрения системы документационного обеспечения на базе платформы Docsvision. Проект выполнил опытный ИТ-интегратор и сертифицированный партнер «ДоксВижн» - ко
10.09.2024 Docsvision в топ-10 систем КЭДО по версии CNews

изнеса, также должна полностью удовлетворять требования законодательства. Решение КЭДО на платформе Docsvision полностью отвечает требованиям законодательства и отличается рядом ключевых преиму
05.07.2024 Интеграция платформы Docsvision с сервером RuPost

ах и документы на ознакомление, которые были отправлены им из системы электронного документооборота Docsvision, и завершать задания в почтовом интерфейсе. Об этом CNews сообщили представители «
28.06.2024 Платформа Docsvision совместима с СУБД Tantor

«Тантор Лабс» (входит в «Группу Астра») и «ДоксВижн» завершили серию тестов совместимости платформы Docsvision Linux Edition и СУБД Tantor в редакции Basic. Специалисты проверили корректность р
27.05.2024 Возможности «Контур.Доверенности» позволят работать с МЧД в решении от Docsvision

ают модули интеграции для взаимодействия с машиночитаемыми доверенностями. Такой появился в системе Docsvision. Ее пользователям доступен полный цикл работы с МЧД — от создания и регистрации до
11.04.2024 Быстрее и выгоднее: искусственный интеллект помогает бизнесу сократить расходы на обработку документов до 80 %

ости системы электронного документооборота и управления корпоративным контентом (СЭД/ECM) платформы Docsvision в работе с документами, чтобы достичь максимального результата. Об этом CNews сооб
28.03.2024 OCR-технологии Content AI будут использоваться в решениях для управления процессами и данными Docsvision

Content AI, российский разработчик технологий для интеллектуальной обработки информации, и Docsvision, вендор отечественного ПО для управления процессами и данными крупного бизнеса и г
09.02.2024 Платформа Docsvision обеспечила непрерывность бизнес-процессов блока «Учет расчетов с поставщиками» на предприятиях AGC

ы в новой ИТ-среде. За три месяца процесс «Учет расчетов с поставщиками» был развернут на платформе Docsvision в результате проекта, реализованного опытным интегратором «Смарт-Докс». К этому мо
07.12.2023 «Прогород» автоматизировал работу с документами на платформе Docsvision за три месяца

«Доксвижн», имеющий многолетний опыт ведения проектов. В качестве платформы для СЭД выбрана система Docsvision, функционал которой позволил максимально полно решить поставленные заказчиком зада
27.07.2023 Платформа Docsvision теперь поддерживает работу с МЧД

Функциональность для организации работы с машиночитаемыми доверенностями (МЧД) на платформе Docsvision стала доступна клиентам и партнёрам компании с 26 июля 2023 г. в рамках регулярных
15.05.2023 В СУЭК на базе платформы Docsvision создают информационную систему для работы юристов

тов, защищающих интересы компании в судах различных инстанций. Об этом CNews сообщили представители Docsvision. Проект по созданию такого инструмента стартовал в середине 2022 г., и уже в январ
04.05.2023 «Доксвижн» перенес сервисную поддержку с иностранного решения на российскую платформу ITSM 365

Разработчик «Доксвижн» перевел техническую поддержку клиентов и сотрудников с иностранного решения Zendesk
19.01.2023 Новый Docsvision – поддержка облачной подписи, улучшенный поиск, новый web-интерфейс для администрирования

Новый релиз платформы Docsvision отвечает на актуальные запросы бизнеса и расширяет возможности продукта в части ка
18.01.2023 Владимир Андреев, «ДоксВижн»: В 2023 безбумажный кадровый оборот будет в числе самых востребованных направлений автоматизации

теллекта и современных технологий оптимизации бизнес-процессов. КЭДО Переход на безбумажный кадровый документооборот мы выделили как отдельный тренд из-за его особенностей. Во-первых, по наблюдениям «ДоксВижн», интерес к автоматизации кадровых процессов превышал в 2022 г. другие задачи по автоматизации, количество запросов по теме автоматизации кадровых процессов стало за два последних года
30.11.2022 Отзывы о СЭД DocsVision: «Ее очень сложно настраивать»

Оставить отзыв о СЭД DocsVision Ноябрь 2022. Компания из области туризма. Штат до 100 человек. Выручка до ₽1 млрд. «Мы работали с DocsVision очень давно, сейчас не работаем с этой СЭД. На тот момент было оче
25.10.2022 Группа компаний Sucden повышает скорость коммуникации головного офиса и производственных предприятий в регионах с помощью платформы Docsvision

служивания (ОЦО). Решение для пилотного завода создано компанией BTLab на базе российской платформы Docsvision за один месяц. После первого проекта внедрение было растиражировано на другие заво
08.07.2022 «Диджитал дизайн» обновила СЭД «Балтийского лизинга» на базе Docsvision

«Диджитал дизайн» обновила СЭД «Балтийского лизинга» на базе Docsvision до версии 5.5. «Балтийский лизинг» с 2013 г. работает с системой внутреннего элект
25.05.2022 Docsvision и Soica объявили о начале технологического партнёрства в части потокового ввода документов в СЭД

аботке массивов бумажных документов. Совместное решение – это стек российских технологий: платформы Docsvision и системы потокового распознавания и автоматической обработки документов Soica, ко
21.04.2022 Docsvision и Postgres Pro подготовили «РСХБ-страхование жизни» к невынужденному импортозамещению

орости обслуживания клиентов. Для автоматизации сложившихся бизнес-процессов была выбрана платформа Docsvision и СУБД Postgres Pro – стек технологий помог избежать зависимости от импортного про
16.09.2021 Компания Softline сможет автоматизировать документооборот клиентов с помощью платформы Docsvision

овору о стратегическом сотрудничестве предоставляет Softline права на продажу и внедрение платформы Docsvision и дополнительно маркетинговую, технологическую и методологическую поддержку, необх
03.08.2021 Петербургский метрополитен развернул единое информационное пространство для обмена данными

ГК «Рамакс» совместно с партнерами Datareon и Docsvision завершила второй этап проекта по формированию единого информационного пространства
29.03.2021 ТАСС переезжает с Docsvision на «1С»

Миграция ТАСС с Docsvision на «1С» Как выяснил CNews, государственное информационное агентство ТАСС намерено внедрить у себя систему электронного документооборота (СЭД) на базе решения «1С: документооборот» (в

Публикаций - 1060, упоминаний - 1561

Docsvision и организации, системы, технологии, персоны:

Digital Design - Диджитал Дизайн 563 214
Microsoft Corporation 25775 157
Directum - Директум 1268 124
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 123
TerraLink - ТерраЛинк 292 123
InterTrust - ИнтерТраст 336 112
9594 105
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 87
IBM - International Business Machines Corp 9699 70
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 66
АйТи 1519 63
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1123 63
Системы документооборота 522 63
SAP SE 5601 52
OpenText 238 51
Syntellect - Синтеллект 105 44
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 722 42
Dell EMC 5180 42
Oracle Corporation 7074 40
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 37
Paybot - Пэйбот 68 29
1С-Битрикс - Bitrix 675 28
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 291 26
Программные технологии 88 26
Google LLC 12688 24
iDoc - АйДок 28 23
Крок - Croc 1964 23
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 250 22
Alfresco Software 156 22
ACS-СоюзЭВМкомплекс - ВолгаЭВМкомплекс - АКС-ВолгаЭВМкомплекс 24 21
RKIT Group - РКИТ 22 20
Comindware - Колловэар 202 19
Naumen - Наумен 752 19
Ростелеком 10948 17
Haulmont - Хоулмонт - Холмонт БР - Холмонт бизнес решения 138 17
Рексофт - Reksoft 488 17
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 16
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 14
Utilex - Утилекс 48 13
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 599 13
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 16
Почта России ПАО 2370 14
ВТБ - ВТБ24 671 13
Роснефть НК - нефтяная компания 562 13
Газпром ПАО 1493 12
РЖД - Российские железные дороги 2096 10
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 9
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 9
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold - Алданзолото ГРК - Полюс логистика - Полюс Вернинское - Полюс Красноярск - Полюс Алдан - Полюс Магадан 68 8
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 261 8
ССК - Сибирская Сервисная Компания 23 8
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 7
Роллтон ТД 11 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 7
Алроса АК - Алмазы России — Саха 293 6
Татнефть - ТаграС-Холдинг - ТаграС Татбурнефть УК - ТаграС-Бизнессервис - Таграс-ТрансСервис - ТМС групп УК 33 6
Allianz - Прогресс-Гарант СК 17 6
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 6
Альфа-Банк 1979 6
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 6
ПСБ - Промсвязьбанк 963 5
БТА Банк - Туран Алем - АМТ Банк - СлавинвестБанк - Астана Международный Банк - Астана-Холдинг Банк 42 5
Нацпроектстрой - ОССП - Объединённые Системы Сбора Платы 20 5
Газпром - СТНГ - СтройТрансНефтеГаз 13 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 5
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП 82 5
ТЭК СПб ГУП - ТЭК Санкт-Петербурга - Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга - Ленсвет 28 5
РУСМОЛКО - Русская молочная компания 8 5
X5 Group - Копейка ТД - сеть магазинов 35 5
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 5
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 5
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 175 5
Ак Барс Банк 283 4
Полипластик 23 4
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - Московская теплосетевая компания, МТК - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 111 4
Упаковочные системы - Тетра Пак - Tetra Pak 33 4
АСПЭК Групп - Ассоциация поставщиков электронных компонентов 12 4
Paulig Group - Паулиг РУС 25 4
Полисан НТФФ - Научно-технологическая фармацевтическая компания 17 4
Рустранском - Русагротранс 25 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 56
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 42
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 34
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 32
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 29
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 20
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 16
Правительство Мурманской области - органы государственной власти 74 13
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 13
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 12
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 11
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 11
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 11
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 11
Росархив - Федеральное архивное агентство 152 10
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 191 10
Росрыболовство - Федеральное агентство по рыболовству - Госкомрыболовство - Государственный комитет Российской Федерации по рыболовству 79 9
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 8
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 7
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 7
Федеральное казначейство России 1949 6
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 171 6
Правительство РФ - Минрегион России - Министерство регионального развития Российской Федерации 154 6
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 6
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 5
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации - Аэронавигация 83 5
Петербургский метрополитен ГУП 150 5
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 5
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 5
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 5
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 358 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 5
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 5
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 312 4
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 173 4
Судебная власть - Judicial power 2500 4
Администрация городского округа Самара 23 4
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 4
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 37
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 12
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 11
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 7
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 53 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
FBACS - ФБА ЕАС - Финансово-Бизнес Ассоциация ЕвроАзиатского Сотрудничества - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 16 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами - Институт проектного менеджмента 53 1
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 131 1
НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 43 1
АЭТП - Ассоциация Электронных торговых площадки 12 1
ACI - Airports Council International - Международный совет аэропортов 10 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
МАГ - Международная Ассамблея столиц и крупных городов 10 1
OASIS - Organization for the Advancement of Structured Information Standards 22 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 948
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 579
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 461
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 259
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1453 211
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 203
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 142
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 108
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 105
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1376 102
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 101
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 97
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 95
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 88
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 86
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 84
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 77
Электронный документ - Electronic document 1579 76
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 72
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 71
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 69
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 68
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 67
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 61
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1277 56
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями - Конкурентная разведка - Competitive Intelligence 2414 56
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 56
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 56
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4851 53
Управление договорами - Управление контрактами - Управление договорной деятельностью - Управление договорным процессом - Управление договорной документацией - Договорная работа - Contract management 480 53
Оцифровка - Digitization 5185 53
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1920 52
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 46
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 46
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 45
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2702 44
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2974 44
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 42
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 41
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 40
Docsvision СЭД - ECM-система 249 240
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 153
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 57
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 413 55
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - Логика СЭД - ECM-Платформа - ранее БОСС Референт СЭД 271 53
Microsoft Office 4170 52
Microsoft Windows 16882 44
Apple iPad 4011 39
Linux OS 11533 30
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 26
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 26
Google Android 15243 25
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 24
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 23
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 21
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 21
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 20
Apple iOS 8583 19
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 19
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 18
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 18
Microsoft Outlook 1506 18
Microsoft Office EPM - Microsoft Office Enterprise Project Management - Microsoft Project - MS Project - Microsoft Office Project Web Access - Microsoft Project Online 270 17
ЭОС АРМ руководителя 79 17
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 908 16
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 395 16
DocsVision Smart Start 17 16
Microsoft Dynamics CRM 564 15
Microsoft Windows 2000 8678 15
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 318 13
Microsoft Dynamics 1197 13
Новые облачные технологии - МойОфис 958 13
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 13
IBM FileNet 140 12
InterTrust - CompanyMedia - WebDocs 166 11
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 10
Syntellect UltraViews 10 10
Cognitive Technologies - Е1 Евфрат 294 9
Digital Design АРМ руководителя - Мобильное рабочее место руководителя 13 9
Haulmont - Тезис СЭД 99 9
Курьянов Сергей 162 157
Андреев Владимир 101 91
Ипатов Вадим 84 68
Бейдер Александр 75 58
Иванова Елена 83 52
Бушмелев Сергей 44 35
Романов Дмитрий 69 32
Потапенко Михаил 45 30
Якимчук Сергей 30 28
Грешнев Олег 35 27
Пуцин Сергей 27 26
Сенкевич Виктор 30 26
Кубликова Ирина 28 25
Житнюк Павел 34 24
Галимов Максим 33 20
Рождественский Алексей 19 19
Сущев Виктор 19 19
Корюкин Юрий 29 17
Храмцовская Наталья 48 16
Стаханов Евгений 21 16
Рыжиков Сергей 112 15
Трещук Андрей 22 15
Гайдамаков Сергей 27 14
Кочуров Евгений 15 13
Варфоломеев Антон 15 13
Аксельрод Александр 41 12
Демидов Михаил 134 12
Афанасьев Алексей 25 11
Макаров Станислав 118 11
Каштанов Павел 18 10
Федоров Андрей 31 9
Серова Елена 320 9
Бабинцев Василий 24 9
Липич Григорий 65 9
Семенов Александр 166 8
Захаров Михаил 15 8
Бейлезон Олег 32 8
Арефьев Дмитрий 9 8
Ткачёв Роман 27 8
Полтев Сергей 17 8
Россия - РФ - Российская федерация 166168 543
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 122
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 70
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 60
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 47
Европа 24964 40
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 37
Казахстан - Республика 6048 29
Украина 7928 27
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 1027 24
Россия - СЗФО - Мурманская область 785 16
Беларусь - Белоруссия 6289 16
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 16
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 16
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1353 15
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 15
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 15
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 15
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 13
Латвия - Латвийская Республика 836 11
Россия - СФО - Новосибирск 4876 11
Узбекистан - Республика 2005 11
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 10
Германия - Федеративная Республика 13221 10
Россия - СФО - Томская область - Томск 1055 9
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 9
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 9
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 9
Грузия 1332 9
Эстония - Эстонская Республика 764 8
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 8
Индия - Bharat 5869 8
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1419 8
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 8
Канада 5081 8
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 8
Россия - ПФО - Самарская область 1577 8
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 8
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1516 8
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1775 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 300
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 174
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 89
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 85
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 80
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 76
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 72
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 69
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 57
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 48
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 42
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 39
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 38
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 37
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 37
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 36
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 34
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 34
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 33
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 31
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 30
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 30
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 30
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2541 29
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 28
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3477 28
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2327 25
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 24
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 23
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки - Bleisure-путешествия 1400 23
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2756 22
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1666 22
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3032 22
Экономический эффект 1342 22
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1477 22
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 21
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 21
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 20
Федеральный закон 1-ФЗ, 63-ФЗ - Об электронной цифровой подписи (ЭЦП) 447 19
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 19
TAdviser - Центр выбора технологий 468 8
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 4
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 3
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 109 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 2
IDG - International Data Group 117 2
Wikipedia - Википедия 650 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 2
Ведомости 1466 2
БРЭ АНО - Большая Российская Энциклопедия - "суверенная Википедия" 22 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 1
Госрасходы - портал 70 1
InformationWeek 241 1
Открытые системы ИД 176 1
Independent 111 1
Intelligent Enterprise 27 1
Times 661 1
Sostav.ru - Состав.ру 7 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 1
WikiLeaks 120 1
The Register - The Register Hardware 1784 1
ZDnet 663 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 103
Gartner - Гартнер 3658 45
Forrester Research 834 22
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 18
Real Story Group 15 15
IDC - International Data Corporation 4975 15
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 9
DSS Consulting - ДиЭсЭс Консалтинг 22 6
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 5
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 3
Technavio 29 3
Fortune Global 500 295 3
Markets&Markets Research 113 3
Forrester Wave 45 2
IDC Russia - IDC Россия 183 2
CNews Рынок ИТ-услуг 171 2
Gartner ECM 4 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 1
Mordor Intelligence 35 1
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 53 1
Forrester TEI - Forrester Total Economic Impact 10 1
Forbes Global 2000 50 1
IMARC Group 7 1
Harris Interactive 81 1
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 83 1
World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 21 1
Aberdeen Group 53 1
Infogence Global Research 2 1
VMR - Verified Market Research 7 1
Gartner Magic Quadrant Enterprise Content Management - Content Services Platforms 4 1
MASMI Research Group - МАСМИ рисерч - MASMI Online the Monitor - МАСМИ Онлайн Монитор 45 1
Harvey Spencer Associates 16 1
GCI - The Global Competitiveness Index - Индекс глобальной конкурентоспособности 26 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 9
ВНИИДАД ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 55 5
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 71 4
РАНХиГС - ИЭМИТ - Институт экономики, математики и информационных технологий - Школа ИТ-менеджмента АНХ при правительстве РФ 36 4
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 4
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 3
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 3
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 106 3
ФГОУ ВПО Уральская академия государственной службы 8 3
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 2
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 2
ТГУ - Томский государственный университет 233 2
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 143 2
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 149 2
VK - Skillbox - SkillFactory - Скилфэктори 75 2
СамГУ - Самарский государственный университет 34 2
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 182 2
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 2
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 190 2
МФЮА - Московский финансово-юридический университет - Московская финансово-юридическая академия 24 2
Минздрав РФ - РНИМУ имени Н.И. Пирогова ФГАОУ ВО - Научно-исследовательский клинический институт педиатрии имени академика Ю.Е. Вельтищева - Московский НИИ педиатрии и детской хирургии 14 2
НГЛУ имени Н.А. Добролюбова - Нижегородский государственный лингвистический университет имени Н.А. Добролюбова 3 2
Ultimate Education - Алтимейт эдьюкейшн - Moscow Digital School - Школа инновационных знаний - Диджитал Скиллс 58 2
Минздрав РФ - ФГБУ НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина - Национальный медицинский исследовательский центр имени академика Е. Н. Мешалкина 11 2
РАН - Российская академия наук 2122 2
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 1
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 243 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 184 1
АГУ - АлтГУ - Алтайский государственный университет 48 1
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 78 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 1
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 69 1
ПГУ - Пензенский государственный университет - ППИ - Педагогический институт имени В. Г. Белинского Пензенского государственного университета 60 1
Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина 55 1
ГПНТБ России - Государственная публичная научно-техническая библиотека России 14 1
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 201 1
ВГТУ ФГБО - Воронежский государственный технический университет 18 1
ТУИТ - Ташкентский университет информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразмий - Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent Axborot Texnologiyalari Universiteti 5 1
Docflow 148 19
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 11
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 10
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 9
Docsvision Day 8 8
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 4
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 2
День молодёжи - 27 июня 1087 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 1
Microsoft for Startups - Microsoft BizSpark - Microsoft Startup Accelerator Programme 60 1
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 90 1
ПРОФ-IT - Всероссийский форум региональной информатизации 25 1
Единый день голосования 143 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 232 1
Россия-Африка - саммит 4 1
Правительство РФ - Государственные премии 22 1
Abbyy Data Capture Forum 4 1
Связь-Экспокомм 276 1
Gartner Symposium ITxpo 27 1
Softool - Софтул - Софтулийские Игры 90 1
Microsoft WebsiteSpark 3 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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