Новая версия Docsvision AI маскирует корпоративные данные Компания «ДоксВижн» объявила о выпуске обновлённого сервиса интеллектуальной обработки документов Docsvision AI. В Docsvision AI версии 3.0 появились опция маскировки чувствительных да

Компания «Универсальные пищевые технологии» автоматизировала документооборот на базе Docsvision и решений RKIT RKIT, ИТ-интегратор Docsvision, внедрил систему цифровизации договорной деятельности и базового делопроизводства

Docsvision 6 – релиз новой платформы Компания «ДоксВижн» объявляет о выпуске СЭД/ECM-платформы Docsvision версии 6 – самого масштабного обновления за последние годы. Docsvision 6 по

Новая версия Docsvision AI научилась оценивать юридические и финансовые риски для бизнеса Компания «ДоксВижн» выпустила вторую версию сервиса интеллектуальной обработки документов Docsvision AI. В ней реализованы шесть новых сценариев применения ИИ, ускоряющих управление д

«Платформа А» вдвое снизила трудозатраты на обработку кадровых документов благодаря КЭДО на базе Docsvision В компании «Платформа А» внедрено комплексное решение для кадрового электронного документооборота (КЭДО), разработанное на базе СЭД/ECM-платформы Docsvision. Особенностью проекта стали инфокиоски, которые служат точкой входа в новую систему для сотрудников рабочих специальностей. Об этом CNews сообщил представитель Docsvision. Пер

«Контур.Толк» и РКИТ представили интеграцию с платформой Docsvision онлайн-коммуникаций «Контур.Толк» расширяет систему интеграций, чтобы упростить внедрение в ИT-инфраструктуру бизнеса и госкомпаний. Новый модуль, разработанный специалистами РКИТ — премиум-партнером Docsvision, позволяет организовать онлайн-встречи прямо из интерфейса СЭД без дополнительных затрат на разработку. Об этом CNews сообщили представители «Контура». Интеграция предоставляет польз

Новое решение «Управление договорами» разработано для платформы Docsvision Компания «ДоксВижн» выпустила готовое решение «Управление договорами» для СЭД/ECM-платформы Docsvision. Новинка разработана для внедрения CLM-систем на крупных и средних предприятиях. Р

Электронный архив на платформе Docsvision помог «Роделен» ускорить проведение лизинговых сделок В лизинговой компании «Роделен» завершено внедрение архива клиентских дел на базе СЭД/CSP-платформы Docsvision. Новое решение позволило сократить ручной ввод данных и ускорить процессы проверки

Новый модуль «Долговременный архив» выпущен для платформы Docsvision Компания «ДоксВижн» выпустила для СЭД/ECM-платформы Docsvision модуль, который обеспечивает учет и хранение электронных и бумажных документов с с

На базе платформы Docsvision разработана альтернатива Microsoft SharePoint Компания I-Sys выпустила решение «Корпоративный портал для Docsvision». Новый продукт имеет готовую интеграцию с российской СЭД/BPM/ECM-платформой Do

Подтверждена совместимость платформы Docsvision и «Ред ОС» в полностью импортозамещённом стеке Компании «Ред Софт» и «ДоксВижн» завершили комплексное тестирование платформы Docsvision на полном стеке российского оборудования и программного обеспечения. Впервые корпо

Платформа Docsvision ускоряет работу с документами при помощи ИИ-технологий Компания «ДоксВижн» объявляет о запуске сервиса интеллектуальной обработки документов Docsvision AI. Новинка позволяет организациям применять генеративный ИИ в документообороте, с

«СберТех» и «ДоксВижн» помогут бизнесу повысить производительность высоконагруженных систем по работе с корпоративными данными рпоративных систем. Тестирование проводилось для проверки производительности Linux-версии платформы Docsvision, работающей на серверной операционной системе Platform V SberLinux OS Server в ком

Новый модуль платформы Docsvision повышает продуктивность работы с задачами и документами Компания «ДоксВижн» выпустила новый модуль «Управление задачами» для CSP-платформы Docsvision. В нем реализованы дополнительные варианты визуализации задач, документов и событи

«ДоксВижн» и «Эвритег» объявляют о технологическом партнерстве «ДоксВижн», вендор отечественной CSP-платформы Docsvision, и российский разработчик средств защиты чувствительных данных от утечек «Эвритег»

Платформа Docsvision получила бесшовную интеграцию с оператором ЭДО «Такском» Компания «ДоксВижн» разработала коннектор к сервису ЭДО от компании «Такском». Теперь пользователи Docsvision могут обмениваться электронными документами с контрагентами, работающими через «Та

Платформа Docsvision подтвердила совместимость с СУБД Postgres Pro Enterprise 16 ъявляют о совместимости своих разработок — СУБД Postgres Pro Enterprise 16 и Linux-версии платформы Docsvision. Корректность совместной работы двух продуктов подтверждает сертификат технологиче

Подтверждена совместимость платформы Docsvision и операционной системы «Ред ОС 8» совместимости своих программных продуктов — low-code-платформы для управления процессами и данными Docsvision и операционной системы «Ред ОС 8». Вендоры провели совместные испытания, в ходе ко

Компания «ИРЭ-Плюс» перешла на безбумажные бизнес-процессы в результате внедрения платформы Docsvision внутренние процессы в результате внедрения системы документационного обеспечения на базе платформы Docsvision. Проект выполнил опытный ИТ-интегратор и сертифицированный партнер «ДоксВижн» - ко

Docsvision в топ-10 систем КЭДО по версии CNews изнеса, также должна полностью удовлетворять требования законодательства. Решение КЭДО на платформе Docsvision полностью отвечает требованиям законодательства и отличается рядом ключевых преиму

Интеграция платформы Docsvision с сервером RuPost ах и документы на ознакомление, которые были отправлены им из системы электронного документооборота Docsvision, и завершать задания в почтовом интерфейсе. Об этом CNews сообщили представители «

Платформа Docsvision совместима с СУБД Tantor «Тантор Лабс» (входит в «Группу Астра») и «ДоксВижн» завершили серию тестов совместимости платформы Docsvision Linux Edition и СУБД Tantor в редакции Basic. Специалисты проверили корректность р

Возможности «Контур.Доверенности» позволят работать с МЧД в решении от Docsvision ают модули интеграции для взаимодействия с машиночитаемыми доверенностями. Такой появился в системе Docsvision. Ее пользователям доступен полный цикл работы с МЧД — от создания и регистрации до

Быстрее и выгоднее: искусственный интеллект помогает бизнесу сократить расходы на обработку документов до 80 % ости системы электронного документооборота и управления корпоративным контентом (СЭД/ECM) платформы Docsvision в работе с документами, чтобы достичь максимального результата. Об этом CNews сооб

OCR-технологии Content AI будут использоваться в решениях для управления процессами и данными Docsvision Content AI, российский разработчик технологий для интеллектуальной обработки информации, и Docsvision, вендор отечественного ПО для управления процессами и данными крупного бизнеса и г

Платформа Docsvision обеспечила непрерывность бизнес-процессов блока «Учет расчетов с поставщиками» на предприятиях AGC ы в новой ИТ-среде. За три месяца процесс «Учет расчетов с поставщиками» был развернут на платформе Docsvision в результате проекта, реализованного опытным интегратором «Смарт-Докс». К этому мо

«Прогород» автоматизировал работу с документами на платформе Docsvision за три месяца «Доксвижн», имеющий многолетний опыт ведения проектов. В качестве платформы для СЭД выбрана система Docsvision, функционал которой позволил максимально полно решить поставленные заказчиком зада

Платформа Docsvision теперь поддерживает работу с МЧД Функциональность для организации работы с машиночитаемыми доверенностями (МЧД) на платформе Docsvision стала доступна клиентам и партнёрам компании с 26 июля 2023 г. в рамках регулярных

В СУЭК на базе платформы Docsvision создают информационную систему для работы юристов тов, защищающих интересы компании в судах различных инстанций. Об этом CNews сообщили представители Docsvision. Проект по созданию такого инструмента стартовал в середине 2022 г., и уже в январ

«Доксвижн» перенес сервисную поддержку с иностранного решения на российскую платформу ITSM 365 Разработчик «Доксвижн» перевел техническую поддержку клиентов и сотрудников с иностранного решения Zendesk

Новый Docsvision – поддержка облачной подписи, улучшенный поиск, новый web-интерфейс для администрирования Новый релиз платформы Docsvision отвечает на актуальные запросы бизнеса и расширяет возможности продукта в части ка

Владимир Андреев, «ДоксВижн»: В 2023 безбумажный кадровый оборот будет в числе самых востребованных направлений автоматизации теллекта и современных технологий оптимизации бизнес-процессов. КЭДО Переход на безбумажный кадровый документооборот мы выделили как отдельный тренд из-за его особенностей. Во-первых, по наблюдениям «ДоксВижн», интерес к автоматизации кадровых процессов превышал в 2022 г. другие задачи по автоматизации, количество запросов по теме автоматизации кадровых процессов стало за два последних года

Отзывы о СЭД DocsVision: «Ее очень сложно настраивать» Оставить отзыв о СЭД DocsVision Ноябрь 2022. Компания из области туризма. Штат до 100 человек. Выручка до ₽1 млрд. «Мы работали с DocsVision очень давно, сейчас не работаем с этой СЭД. На тот момент было оче

Группа компаний Sucden повышает скорость коммуникации головного офиса и производственных предприятий в регионах с помощью платформы Docsvision служивания (ОЦО). Решение для пилотного завода создано компанией BTLab на базе российской платформы Docsvision за один месяц. После первого проекта внедрение было растиражировано на другие заво

«Диджитал дизайн» обновила СЭД «Балтийского лизинга» на базе Docsvision «Диджитал дизайн» обновила СЭД «Балтийского лизинга» на базе Docsvision до версии 5.5. «Балтийский лизинг» с 2013 г. работает с системой внутреннего элект

Docsvision и Soica объявили о начале технологического партнёрства в части потокового ввода документов в СЭД аботке массивов бумажных документов. Совместное решение – это стек российских технологий: платформы Docsvision и системы потокового распознавания и автоматической обработки документов Soica, ко

Docsvision и Postgres Pro подготовили «РСХБ-страхование жизни» к невынужденному импортозамещению орости обслуживания клиентов. Для автоматизации сложившихся бизнес-процессов была выбрана платформа Docsvision и СУБД Postgres Pro – стек технологий помог избежать зависимости от импортного про

Компания Softline сможет автоматизировать документооборот клиентов с помощью платформы Docsvision овору о стратегическом сотрудничестве предоставляет Softline права на продажу и внедрение платформы Docsvision и дополнительно маркетинговую, технологическую и методологическую поддержку, необх

Петербургский метрополитен развернул единое информационное пространство для обмена данными ГК «Рамакс» совместно с партнерами Datareon и Docsvision завершила второй этап проекта по формированию единого информационного пространства