Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Docsvision
ДоксВижн
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 768, упоминаний - 2295
Docsvision упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Ипатов Вадим 80 59
|Андреев Владимир 66 16
|Храмцовская Наталья 38 15
|Пуцин Сергей 18 10
|Липич Григорий 48 9
|Курьянов Сергей 146 9
|Рождественский Алексей 9 7
|Лапшин Алексей 13 5
|Мякишева Марина 84 5
|Горшков Павел 6 5
|Суровцева Евгения 5 4
|Путин Владимир 1820 4
|Земской Николай 14 4
|Кастильо Игорь 24 4
|Котов Виталий 38 4
|Потемин Павел 7 4
|Кузнецова Анна 12 4
|Гафаров Евгений 5 4
|Комиссаров Дмитрий 157 4
|Вайнштейн Виктор 18 3
|Кохан Владимир 9 3
|Шадаев Максут 384 3
|Теличева Наталья 125 3
|Горбунов Денис 14 3
|Потоцкий Игорь 7 3
|Макаров Станислав 111 3
|Коновалов Роман 20 3
|Арефьев Дмитрий 3 3
|Сергунина Наталья 163 2
|Массух Илья 192 2
|Сушкевич Антон 56 2
|Коптелов Андрей 74 2
|Федоров Андрей 15 2
|Никифоров Николай 1126 2
|Ермаков Антон 2 2
|Граков Игорь 2 2
|Дербенков Сергей 5 2
|Рыжкин Денис 3 2
|Скрипко Елена 2 2
|Панченко Иван 43 2
|TAdviser - Центр выбора технологий 214 4
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 3
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 2
|Wikipedia - Википедия 274 1
|CNews Analytics 1988 25
|Gartner 2188 3
|IDC - International Data Corporation 2709 2
|Markets&Markets Research 78 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 1
|Markswebb 21 1
|Mordor Intelligence 8 1
|TAdviser Report 6 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 757244, в очереди разбора - 660934.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 757244, в очереди разбора - 660934.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru