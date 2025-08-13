Разделы

Подтверждена совместимость платформы Docsvision и «Ред ОС» в полностью импортозамещённом стеке

Компании «Ред Софт» и «ДоксВижн» завершили комплексное тестирование платформы Docsvision на полном стеке российского оборудования и программного обеспечения. Впервые корпоративная ECM/BPM-система была сертифицирована не только для работы с операционной системой «Ред ОС», но и в связке с отечественным процессором, что создает принципиально новые возможности для российских предприятий.

Тестирование подтвердило полную поддержку архитектуры после успешной адаптации пакетов Docsvision. В ходе проверки все автоматизированные и ручные тесты, включая сценарии работы с карточками, файлами и интеграцией с операционной системой, были пройдены. Система продемонстрировала стабильную работу на тестовой конфигурации с российским процессором, что подтверждает готовность решения к промышленной эксплуатации.

«Ред ОС» — это российская операционная система общего назначения для серверов и рабочих станций. Разработка «Ред ОС» ведётся в защищённой инфраструктуре «Ред Софт». Все компоненты находятся в защищённом репозитории на территории России. Продукт обладает сертификатом ФСТЭК России и входит в реестр российского программного обеспечения Минцифры России.

Docsvision — полнофункциональная BPM/ECM-платформа, которая помогает крупным российским предприятиям и госкомпаниям управлять корпоративными данными и бизнес-процессами. Благодаря масштабируемой архитектуре Docsvision практически не имеет ограничений по нагрузке и количеству пользователей. Платформа сертифицирована ФСТЭК России и входит в реестр российского ПО Минцифры России.

«Совместная работа с «ДоксВижн» показала, что корпоративные решения, такие как Docsvision, могут эффективно работать на полностью отечественной платформе — «Ред ОС» и российском процессоре. Это важный шаг в развитии экосистемы российского ПО, обеспечивающий нашим заказчикам безопасность, стабильность и независимость от иностранных технологий», — сказала Виктория Костина, руководитель отдела технологической совместимости «Ред Софт».

«Мы рады, что наша платформа Docsvision успешно адаптирована для работы на отечественных процессорах под управлением «Ред ОС». Это открывает новые возможности для наших клиентов, особенно в госсекторе и крупном бизнесе, где требования к безопасности и локализации особенно высоки. Уверен, что совместные решения «ДоксВижн» и «Ред Софт» станут надежной основой для цифровой трансформации предприятий», – отметил Денис Елхов, руководитель департамента развития продукта «ДоксВижн».

