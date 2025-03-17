Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 170928
ИКТ 13308
Организации 10443
Ведомства 1451
Ассоциации 979
Технологии 3404
Системы 25256
Персоны 73274
География 2768
Статьи 1511
Пресса 1201
ИАА 685
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2589
Мероприятия 846

Костина Виктория


17.03.2025 Подтверждена совместимость UDV ITM и UDV SOAR с ОС «Ред ОС» 1
09.12.2024 Подтверждена совместимость BI-платформы Visiology и операционной системы «Ред ОС 8» 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Костина Виктория и организации, системы, технологии, персоны:

Ред Софт - Red Soft 741 1
Visiology - Визиолоджи 73 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67259 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6683 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25633 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19861 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4786 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24393 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5401 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 978 1
Visiology ИАС BI-платформа 35 1
Linux OS 10073 1
Николаев Александр 33 1
Россия - РФ - Российская федерация 146208 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8678 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1346883, в очереди разбора - 763764.
Создано именных указателей - 170928.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Легальные приложения для отслеживания смартфона по местоположению: выбор ZOOM

Как организовать рабочее место стримера и выбрать гаджеты для домашних видеотрансляций

Мощные, но легкие: самые производительные ноутбуки весом до 1,25 кг

Показать еще

Наука

Самая маленькая кошка в мире была размером с ладонь и жила 300 000 лет назад

Окаменелости возрастом 430 миллионов лет меняют принятые нормы эволюции

Беспилотники раскрыли тайны 3000-летней кавказской мегакрепости
Показать еще