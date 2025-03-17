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Костина Виктория
|17.03.2025
|Подтверждена совместимость UDV ITM и UDV SOAR с ОС «Ред ОС» 1
|09.12.2024
|Подтверждена совместимость BI-платформы Visiology и операционной системы «Ред ОС 8» 1
Костина Виктория и организации, системы, технологии, персоны:
|Ред Софт - Ред ОС - RedOS 978 1
|Visiology ИАС BI-платформа 35 1
|Linux OS 10073 1
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