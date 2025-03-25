Система мониторинга состояния инфраструктуры предприятия TRS.EVA IIoT Monitoring Platform доступна на «Ред ОС 8»

Компании «Транссеть» и «Ред Софт» объявили об успешном завершении тестирования совместимости системы мониторинга TRS.EVA IIoT Monitoring Platform с операционной системой «Ред ОС 8». В рамках сотрудничества была проведена проверка корректности установки и функционирования решения, подтвердившая его полную совместимость с отечественной ОС.

TRS.EVA IIoT Monitoring Platform — это современная система контроля инфраструктуры предприятия, которая обеспечивает мониторинг работы оборудования в режиме реального времени, интеллектуальный анализ данных и максимальную надежность.

Решение разработано для обеспечения бесперебойной работы бизнеса и помогает: сокращать затраты на сбор и анализ данных о состоянии инфраструктуры; повышать скорость выявления и устранения неисправностей; продлевать сроки службы оборудования; улучшать качество предоставления услуг и повышать лояльность клиентов.

Основные модули TRS.EVA IIoT Monitoring Platform: TRS.EVA Monitoring — предназначен для обнаружения и предотвращения сбоев на основе анализа данных, полученных от аппаратного обеспечения, сетей, коммуникаций, операционных систем и приложений; TRS.EVA Gateway Software — обеспечивает сбор данных от аппаратного обеспечения, сетей, коммуникаций, операционных систем и приложений с использованием различных связевых и производственных протоколов.

«Ред ОС 8» представляет собой современную отечественную операционную систему, разработанную с учетом потребностей российских предприятий. Она обеспечивает повышенный уровень безопасности, адаптивный пользовательский интерфейс и широкую совместимость с различным оборудованием и программным обеспечением. В «Ред ОС 8» особое внимание уделено удобству администрирования и возможностям эффективного управления корпоративной инфраструктурой.

«Результаты проведенного тестирования подтверждают полную совместимость решений и способность предоставить пользователям удобный инструментарий для обеспечения безопасности и контроля над инфраструктурой предприятия», — сказала Виктория Костина, руководитель отдела технологической совместимости «Ред Софт».

«Теперь пользователям «Ред ОС 8» доступен инструментарий TRS.EVA IIoT Monitoring Platform – простой и эффективный способ контролировать инфраструктуру предприятия. С его помощью можно отслеживать состояние оборудования, анализировать данные и обеспечивать бесперебойную работу», — сказала Юлия Питкевич, директор компании «Транссеть».

Компании «Транссеть» и «Ред Софт» планируют дальнейшее развитие продуктов линейки TRS.EVA под управлением операционных систем «Ред ОС» и «Ред ОС М». Это сотрудничество направлено на создание надежных и эффективных решений для цифровизации промышленности и инфраструктуры.