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Питкевич Юлия
|25.03.2025
|Система мониторинга состояния инфраструктуры предприятия TRS.EVA IIoT Monitoring Platform доступна на «Ред ОС 8» 1
|24.10.2024
|«Транссеть» и «Ред Софт» выпустили мобильное приложение «ТРС.Обходчик» 1
Питкевич Юлия и организации, системы, технологии, персоны:
|Ред Софт - Red Soft 748 2
|Транссеть 7 1
|Транссеть - TRS.EVA 4 2
|Ред Софт - Ред ОС - RedOS 985 1
|Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ - РОМОС - Российская мобильная операционная система 53 1
|Анисимов Максим 27 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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