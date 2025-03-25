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Питкевич Юлия


25.03.2025 Система мониторинга состояния инфраструктуры предприятия TRS.EVA IIoT Monitoring Platform доступна на «Ред ОС 8» 1
24.10.2024 «Транссеть» и «Ред Софт» выпустили мобильное приложение «ТРС.Обходчик» 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Питкевич Юлия и организации, системы, технологии, персоны:

Ред Софт - Red Soft 748 2
Транссеть 7 1
TRS - TRRS - Tip, Ring, Sleeve - mini-jack - Audio jack - Аудиовыход 1009 1
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1063 1
DRP - Disaster Recovery Plan - План аварийного восстановления ИС - Failover - Аварийное переключение 570 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11314 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24438 1
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 791 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31241 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25670 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67458 1
Транссеть - TRS.EVA 4 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 985 1
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ - РОМОС - Российская мобильная операционная система 53 1
Анисимов Максим 27 1
Россия - РФ - Российская федерация 146527 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1682 1
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Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1348890, в очереди разбора - 762101.
Создано именных указателей - 171671.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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