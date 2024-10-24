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«Транссеть» и «Ред Софт» выпустили мобильное приложение «ТРС.Обходчик»

Компании «Транссеть» и «Ред Софт» объявили о выходе мобильного приложения «ТРС.Обходчик» на устройствах под управлением мобильной операционной системы «Ред ОС М». Это приложение является составным компонентом продукта TRS.EAM и предназначено для автоматизации процессов эксплуатации инфраструктуры в различных секторах экономики, таких как промышленность, транспортная сфера, сельское хозяйство и других.

Мобильное приложение «ТРС.Обходчик» разработано в рамках партнёрского взаимодействия компаний «Транссеть» и «Ред Софт». Оно позволяет пользователям получать доступ к информации и выполнять операции прямо с мобильных устройств. Приложение обладает интуитивно понятным интерфейсом и высокой степенью защиты данных.

Продукт TRS.EAM представляет собой комплексное решение для автоматизации процессов эксплуатации инфраструктуры. Он включает в себя различные модули и инструменты, позволяющие оптимизировать работу предприятий и организаций, повысить эффективность использования ресурсов и снизить риски возникновения аварийных ситуаций.

«Мы рады представить наше новое мобильное приложение «ТРС.Обходчик» под управлением российской мобильной операционной системы «Ред ОС М», которое является важным инструментом для автоматизации процессов эксплуатации инфраструктуры в различных отраслях народного хозяйства. Мы уверены, что это приложение будет востребовано среди наших клиентов и поможет им повысить эффективность своей работы», — сказала Юлия Питкевич, директор «Транссеть».

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Облачные тренды

«Качественное расширение экосистемы мобильной операционной системы «Ред ОС М» в частности за счет приложений, которые способны существенно повысить эффективность бизнес-процессов в крупных ИТ-инфраструктурах, является приоритетным для нашей компании. Разработка мобильного приложения «ТРС.Обходчик» под управлением «Ред ОС М» – важный шаг в этом направлении», — сказал генеральный директор «Ред Софт» Максим Анисимов.

Компании «Транссеть» и «Ред Софт» планируют дальнейшее развитие продуктов линейки TRS.EVA под управлением операционных систем «Ред ОС» и «Ред ОС М».

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