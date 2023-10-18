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Индексная книга (каталог) CNews*
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DRP Disaster Recovery Plan План аварийного восстановления ИС Failover Аварийное переключение


Disaster Recovery, или аварийное восстановление, позволяет обеспечить быстрое восстановление ИТ-инфраструктуры и приложений для непрерывной работы бизнеса в случае сбоев.


18.10.2023 В НИУ «МЭИ» разработали отечественный цифровой двойник турбогенератора для предотвращения аварийных ситуаций

Национального исследовательского университета «МЭИ» разработали отечественный цифровой двойник турбогенератора, предназначенный для определения повреждений на ранней стадии развития и предупреждения аварийных ситуаций. Цифровой двойник создан с помощью компьютерного моделирования в EasyMAG3D - отечественной программе для анализа электромагнитных полей, которая разработана и применяется в Н
Аварийное восстановление как искусство: прячем данные и приложения в сейф

и являются решения резервного копирования и аварийного восстановления данных и ИТ-систем в облаках (Backup & Disaster Recovery, DR). Существуют две основных модели реализации подобного решения.
Рейтинг провайдеров DRaaS 2023

целом. Сегодня в тренде миграция к российским провайдерам, поддержка отечественных гипервизоров, расширение списка провайдеров, оказывающих услуги DRaaS и помогающих в составлении и реализации плана DRP.В апреле 2023 года редакция ИТ-маркетплейса Market.CNews выпустила новый рейтинг провайдеров DRaaS и подробный обзор ключевых вопросов на рынке. Подготовлено 26.04.2023 Market.CNews: рейтин
26.04.2023 Шесть этапов создания плана аварийного восстановления DRP

План аварийного восстановления ИТ (DRP) — это формализованный документ, который организация создает для установления политики и

13.04.2023 Как выбирать провайдера DRaaS в 2023, какие факторы надо учитывать

и организации», — комментирует Руслан Мельников, директор продукта Softline Cloud. Подготовка плана DRP Для эффективного использования DRaaS необходимо разработать план аварийного восстановлени
09.02.2023 Команда разработчиков известного сервиса защиты от цифровых рисков присоединилась к «Ростелеком-Солар»

Команда создателей ETHIC – российского сервиса класса Digital Risk Protection (DRP) – перешла в «Ростелеком-Солар». В настоящее время объединенная группа из более чем 20 экспертов готовит к запуску обновленный и значительно дополненный сервис обнаружения внешних цифровых

22.04.2021 Аварийное восстановление как сервис. Почему бизнесу выгоднее организовать его в облаке

ации. Во-первых, это полностью управляемый сервис — аварийное восстановление «под ключ». Проработку DRP, сценариев восстановления, миграцию виртуальных машин проводят наши партнеры. При этом по
06.10.2014 «Славянка» оптимизировала ИТ-деятельность и учет аварийных ситуаций в сфере ЖКХ с помощью OmniWay

Компания OmniWay, специализирующая на оказании услуг в области ITSM, завершила в компании «Славянка» проект, нацеленный на оптимизацию ИТ-деятельности и обслуживания аварийных ситуаций в сфере ЖКХ. Основное направление деятельности компании «Славянка» — управление специализированным жилищным фондом Министерства обороны РФ, эксплуатационное содержание и комп
25.04.2014 Новый сервис VMware обеспечит аварийное восстановление виртуализированных ЦОДов

оцедур аварийного восстановления для них была слишком дорогостоящей и сложной, отметили в VMware. «Мы продолжаем активно воплощать наше видение гибридных “облаков”, обеспечивая такие возможности, как аварийное восстановление, позволяя заказчикам расширить свою инфраструктуру в облачную среду и защитить уже сделанные инвестиции в “облака”, — заявил Билл Фазерс (Bill Fathers), старший вице-пр
28.07.2011 Российскому разработчику популярного ПО нужны не инвестиции, а сотрудники

Автор бесплатной коллекции драйверов DriverPack Solution (DRP) Артур Кузяков будет развивать свой проект, нанимая сотрудников, но без привлечения инвесторов, рассказал он CNews. “Требуемый штат компании - это технический директор с большим опытом, два
21.08.2009 В.Путин поручил ведомствам за 6 недель разработать план восстановления СШ ГЭС

Премьер-министр РФ Владимир Путин поручил профильным ведомствам в течение 6 недель разработать план восстановления Саяно-Шушенской ГЭС, сообщает РБК. Он напомнил, что накануне на заседании президиума правительства РФ было принято решение о создании правительственной комиссии по ликвидаци

Публикаций - 527, упоминаний - 556

DRP и организации, системы, технологии, персоны:

Broadcom - VMware 2315 61
Microsoft Corporation 24382 35
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 11772 23
Ростелеком 9445 22
МегаФон 8365 22
Acronis - Акронис 447 21
Oracle Corporation 6612 21
7953 16
Dell EMC 5001 16
Cisco Systems 5069 16
SAP SE 5208 16
Veeam Software 312 16
Крок - Croc 1769 15
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1686 15
Softline - Софтлайн 2597 15
IBM - International Business Machines Corp 9396 15
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8600 13
HP Inc. 5654 13
Schneider Electric 565 13
Yandex - Яндекс 6909 12
F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 577 12
Ростех - Автоматика Концерн 1616 12
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1075 12
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 765 11
NetApp - Network Appliance 632 10
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 308 9
Росатом - РИР - Росатом Инфраструктурные - Русатом Инфраструктурные решения 101 9
Цифра ГК 2352 9
ФОРС - Центр разработки 617 8
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3186 8
Google LLC 11590 8
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3609 8
VK - Mail.ru Group 3324 8
Intel Corporation 12061 7
Siemens AG - Siemens Group 2576 7
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2002 6
Telegram Group 1725 6
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1142 6
Сбер - Cloud.ru - SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 404 6
Pure Storage 53 6
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 11
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6960 11
РЖД - Российские железные дороги 1849 9
Газпром ПАО 1307 8
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 545 7
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 529 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2735 5
Россети Ленэнерго 1700 5
Лента - Сеть розничной торговли 2012 5
Май - Майский чай - российская торговая компания 1219 4
РусГидро ПАО - ГидроОГК 294 4
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1579 3
Росатом РИР - Квадра ПАО - ТГК-4 - Белгородская, Губкинская, Елецкая, Данковская, Тамбовская, Калужская, Алексинская, Ефремовская, Дягилевская, Орловская, Ливенская ТЭЦ, Курская ТЭЦ-1,4; ГТ ТЭЦ «Луч», ТЭЦ СЗР, Смоленская ТЭЦ-2, Воронежская ТЭЦ-1,2, Липецк 43 3
Yokogawa Electric - Иокогава Электрик 24 3
РусГидро - Саяно-Шушенская ГЭС им. П.С. Непорожнего 111 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1239 3
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 245 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 427 3
ВТБ - ВТБ24 664 3
ПСБ - Промсвязьбанк 830 3
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети Московский регион 121 3
Магнит - Тандер - сеть магазинов 813 3
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 197 3
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 457 3
Росводоканал - УК Региональные объединенные системы Водоканал 45 3
Visa International 1940 3
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 93 2
Совкомбанк ПАО 248 2
Альфа-Банк 1716 2
S8 Capital - Столото - Stoloto - Лотерейный супермаркет - Технологическая компания Центр, ТК Центр - Гослото - Всероссийская государственная лотерея 41 2
Интер РАО ЕЭС ПАО 328 2
Югория - страховая компания 41 2
Coca-Cola Company 253 2
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер 123 2
РосЕвроГрупп - РосЕвроБанк 61 2
Carlsberg Group 25 2
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 105 2
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 283 2
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 210 2
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 195 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1885 16
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3782 14
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11122 12
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1335 10
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4852 10
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5301 10
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5716 9
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 2962 7
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4529 7
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1347 6
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4337 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2909 5
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 205 5
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 224 4
МЧС РФ - Главные управления - Региональные центры - Поисково-спасательные центры, отряды 226 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2771 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2534 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2649 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3215 3
Президент Украины 122 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3040 2
Федеральное казначейство России 1731 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2403 2
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 107 2
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 290 2
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 171 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1911 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 789 2
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации - Аэронавигация 59 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1336 2
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 175 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2638 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 623 2
ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации 117 2
Минприроды РФ - Росприроднадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере природопользования - Госкомэкология России - Государственный комитет РФ по охране окружающей среды 72 2
СНБОУ - Совет национальной безопасности и обороны Украины 21 2
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 428 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3240 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1354 2
Правительство Ярославской области - Губернатор Ярославской области - органы государственной власти 56 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6226 6
TIA - Telecommunications Industry Association 89 3
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 204 1
Ассоциация-800 20 1
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 32 1
ASF - Apache Software Foundation 201 1
Консорциум российских разработчиков CAD/CАЕ-систем - Консорциум разработчиков САПР 3 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 68 1
Транспортная безопасность Ассоциация 3 1
Sheltered Harbor Alliance 1 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1413 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 418 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 203 1
АФТ - Ассоциация Финтех 136 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 292 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 299 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 630 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1011 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 62676 271
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 28728 154
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 20314 153
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных, СРК 5503 144
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 10685 138
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 15365 133
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 29449 110
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 47798 109
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 17615 66
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Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 12414 61
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Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 23461 47
ОС - Операционная система - OS - Operating system 24543 44
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6155 42
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Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20019 40
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SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1826 36
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Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 8296 33
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СКИМ - системы контроля и мониторинга 2049 31
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Вредоносное ПО - Зловред - malware 12192 27
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3366 27
Broadcom - VMware vSphere 546 30
Microsoft Windows 15390 29
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 608 25
Linux OS 9568 25
Microsoft Azure 1386 20
Microsoft SQL Server 1586 18
Apple iPhone 6 4861 17
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4120 14
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 928 13
Broadcom - VMware vCenter - VMware VirtualCenter 193 12
СХД - Дедупликация - deduplicatio - устранение дубликатов 191 11
Microsoft Exchange 1678 11
Acronis Backup - Acronis Backup & Recovery 78 10
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4911 10
Broadcom - VMware vCloud Suite 98 10
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 409 10
Veeam Cloud Connect 43 9
Veeam Backup&Replication - Veeam B&R 105 8
F.A.C.C.T. DRP - F.A.C.C.T. Digital Risk Protection - 24 8
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1255 7
NVision Барьер 624 7
Broadcom - VMware ESXi - VMware ESX Infrastructure - VMware Virtual Infrastructure 274 7
Google Android 13731 7
Broadcom - VMware vCloud Director - VMware vCD 241 7
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 476 6
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1493 6
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2677 6
Apple iOS 7552 6
Veeam Availability Suite - Veeam Availability Platform - Veeam Availability for the Always-On Enterprise 62 6
Apache Hadoop 419 6
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1117 6
Google Cloud Platform - GCP 293 5
Росатом РИР - Инфраструктурная IoT-платформа 6 5
Veritas NetBackup - Symantec NetBackup - Veritas SaaS Backup - Veritas SimpleBackup - Veritas Resiliency Platform - Veritas VRP - Veritas CloudPoint 121 5
Microsoft Office 365 923 5
Veritas Backup Exec - Symantec Backup Exec 91 5
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 316 5
Acronis Cyber Cloud - Acronis Data Cloud - Acronis Cyber Infrastructure - Acronis Software-Defined Infrastructure - Acronis Cyber Platform - Acronis Cyber Protect 28 4
Intel x86 - архитектура процессора 1794 4
Oracle Exadata Database Machine - Линейка машин баз данных 211 4
Бусаргин Андрей 26 6
Исаев Дмитрий 42 4
Danny Allan - Дэнни Аллан 26 4
Белоусов Сергей 240 4
Тимашев Ратмир 69 3
Кухарев Сергей 8 3
Постных Олег 13 3
Каргалев Ярослав 19 2
Жуковский Дмитрий 7 2
Шмелев Павел 16 2
Сухамера Дмитрий 4 2
Садовничий Виктор 58 2
Колганов Владимир 13 2
Цветков Алексей 5 2
Бочарникова Татьяна 83 2
Аникин Леонид 61 2
Заединов Руслан 45 2
Баулин Валерий 39 2
Лукошков Дмитрий 41 2
Шадаев Максут 922 2
Смирнов Роман 14 2
Яковлев Дмитрий 14 2
Шайхатаров Олег 8 2
Черкасов Дмитрий 22 2
Осеевский Михаил 310 2
Турмыев Сердар 7 2
Никитин Алексей 23 2
Кулаков Павел 29 2
Mohan Deepak - Мохан Дипак 7 2
Колмыков Иван 6 2
Клявин Владимир 30 2
Фомичев Дмитрий 18 2
Панченко Иван 107 2
Порошенко Петр 27 2
Sven Dreyfeldt - Драйфельдт Свен 2 2
Thirumale Murli - Тирумале Мурли 3 2
Burr Matt - Барр Мэтт 3 2
Сытин Дмитрий 56 2
Королев Сергей 41 2
Дружинин Станислав 20 2
Россия - РФ - Российская федерация 139134 235
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 42108 69
Европа 21600 39
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 16915 32
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 51568 30
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13967 26
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14072 26
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16573 14
Земля - планета Солнечной системы 10282 13
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7170 12
Германия - Федеративная Республика 12556 12
Россия - УФО - Екатеринбург 3813 12
Франция - Французская Республика 7763 11
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13234 11
Россия - СФО - Новосибирск 4173 11
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2989 10
Азия - Азиатский регион 5396 10
Япония 13203 10
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1865 9
Беларусь - Белоруссия 5504 9
Казахстан - Республика 5419 9
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2636 9
Африка - Африканский регион 3423 8
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2855 8
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Швеция - Королевство 3603 8
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UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 331 1
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