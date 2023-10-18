В НИУ «МЭИ» разработали отечественный цифровой двойник турбогенератора для предотвращения аварийных ситуаций Национального исследовательского университета «МЭИ» разработали отечественный цифровой двойник турбогенератора, предназначенный для определения повреждений на ранней стадии развития и предупреждения аварийных ситуаций. Цифровой двойник создан с помощью компьютерного моделирования в EasyMAG3D - отечественной программе для анализа электромагнитных полей, которая разработана и применяется в Н

Аварийное восстановление как искусство: прячем данные и приложения в сейф и являются решения резервного копирования и аварийного восстановления данных и ИТ-систем в облаках (Backup & Disaster Recovery, DR). Существуют две основных модели реализации подобного решения.

Рейтинг провайдеров DRaaS 2023 целом. Сегодня в тренде миграция к российским провайдерам, поддержка отечественных гипервизоров, расширение списка провайдеров, оказывающих услуги DRaaS и помогающих в составлении и реализации плана DRP.В апреле 2023 года редакция ИТ-маркетплейса Market.CNews выпустила новый рейтинг провайдеров DRaaS и подробный обзор ключевых вопросов на рынке. Подготовлено 26.04.2023 Market.CNews: рейтин

Шесть этапов создания плана аварийного восстановления DRP План аварийного восстановления ИТ (DRP) — это формализованный документ, который организация создает для установления политики и

Как выбирать провайдера DRaaS в 2023, какие факторы надо учитывать и организации», — комментирует Руслан Мельников, директор продукта Softline Cloud. Подготовка плана DRP Для эффективного использования DRaaS необходимо разработать план аварийного восстановлени

Команда разработчиков известного сервиса защиты от цифровых рисков присоединилась к «Ростелеком-Солар» Команда создателей ETHIC – российского сервиса класса Digital Risk Protection (DRP) – перешла в «Ростелеком-Солар». В настоящее время объединенная группа из более чем 20 экспертов готовит к запуску обновленный и значительно дополненный сервис обнаружения внешних цифровых

Аварийное восстановление как сервис. Почему бизнесу выгоднее организовать его в облаке ации. Во-первых, это полностью управляемый сервис — аварийное восстановление «под ключ». Проработку DRP, сценариев восстановления, миграцию виртуальных машин проводят наши партнеры. При этом по

«Славянка» оптимизировала ИТ-деятельность и учет аварийных ситуаций в сфере ЖКХ с помощью OmniWay Компания OmniWay, специализирующая на оказании услуг в области ITSM, завершила в компании «Славянка» проект, нацеленный на оптимизацию ИТ-деятельности и обслуживания аварийных ситуаций в сфере ЖКХ. Основное направление деятельности компании «Славянка» — управление специализированным жилищным фондом Министерства обороны РФ, эксплуатационное содержание и комп

Новый сервис VMware обеспечит аварийное восстановление виртуализированных ЦОДов оцедур аварийного восстановления для них была слишком дорогостоящей и сложной, отметили в VMware. «Мы продолжаем активно воплощать наше видение гибридных “облаков”, обеспечивая такие возможности, как аварийное восстановление, позволяя заказчикам расширить свою инфраструктуру в облачную среду и защитить уже сделанные инвестиции в “облака”, — заявил Билл Фазерс (Bill Fathers), старший вице-пр

Российскому разработчику популярного ПО нужны не инвестиции, а сотрудники Автор бесплатной коллекции драйверов DriverPack Solution (DRP) Артур Кузяков будет развивать свой проект, нанимая сотрудников, но без привлечения инвесторов, рассказал он CNews. “Требуемый штат компании - это технический директор с большим опытом, два