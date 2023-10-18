DRP Disaster Recovery Plan План аварийного восстановления ИС Failover Аварийное переключение
Disaster Recovery, или аварийное восстановление, позволяет обеспечить быстрое восстановление ИТ-инфраструктуры и приложений для непрерывной работы бизнеса в случае сбоев.
- DRaaS - Disaster Recovery as a Service - Аварийное восстановление как услуга - Data Recovery as a Service - Услуга аварийного восстановления данных
|18.10.2023
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В НИУ «МЭИ» разработали отечественный цифровой двойник турбогенератора для предотвращения аварийных ситуаций
Национального исследовательского университета «МЭИ» разработали отечественный цифровой двойник турбогенератора, предназначенный для определения повреждений на ранней стадии развития и предупреждения аварийных ситуаций. Цифровой двойник создан с помощью компьютерного моделирования в EasyMAG3D - отечественной программе для анализа электромагнитных полей, которая разработана и применяется в Н
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Аварийное восстановление как искусство: прячем данные и приложения в сейф
и являются решения резервного копирования и аварийного восстановления данных и ИТ-систем в облаках (Backup & Disaster Recovery, DR). Существуют две основных модели реализации подобного решения.
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Рейтинг провайдеров DRaaS 2023
целом. Сегодня в тренде миграция к российским провайдерам, поддержка отечественных гипервизоров, расширение списка провайдеров, оказывающих услуги DRaaS и помогающих в составлении и реализации плана DRP.В апреле 2023 года редакция ИТ-маркетплейса Market.CNews выпустила новый рейтинг провайдеров DRaaS и подробный обзор ключевых вопросов на рынке. Подготовлено 26.04.2023 Market.CNews: рейтин
|26.04.2023
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Шесть этапов создания плана аварийного восстановления DRP
План аварийного восстановления ИТ (DRP) — это формализованный документ, который организация создает для установления политики и
|13.04.2023
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Как выбирать провайдера DRaaS в 2023, какие факторы надо учитывать
и организации», — комментирует Руслан Мельников, директор продукта Softline Cloud. Подготовка плана DRP Для эффективного использования DRaaS необходимо разработать план аварийного восстановлени
|09.02.2023
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Команда разработчиков известного сервиса защиты от цифровых рисков присоединилась к «Ростелеком-Солар»
Команда создателей ETHIC – российского сервиса класса Digital Risk Protection (DRP) – перешла в «Ростелеком-Солар». В настоящее время объединенная группа из более чем 20 экспертов готовит к запуску обновленный и значительно дополненный сервис обнаружения внешних цифровых
|22.04.2021
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Аварийное восстановление как сервис. Почему бизнесу выгоднее организовать его в облаке
ации. Во-первых, это полностью управляемый сервис — аварийное восстановление «под ключ». Проработку DRP, сценариев восстановления, миграцию виртуальных машин проводят наши партнеры. При этом по
|06.10.2014
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«Славянка» оптимизировала ИТ-деятельность и учет аварийных ситуаций в сфере ЖКХ с помощью OmniWay
Компания OmniWay, специализирующая на оказании услуг в области ITSM, завершила в компании «Славянка» проект, нацеленный на оптимизацию ИТ-деятельности и обслуживания аварийных ситуаций в сфере ЖКХ. Основное направление деятельности компании «Славянка» — управление специализированным жилищным фондом Министерства обороны РФ, эксплуатационное содержание и комп
|25.04.2014
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Новый сервис VMware обеспечит аварийное восстановление виртуализированных ЦОДов
оцедур аварийного восстановления для них была слишком дорогостоящей и сложной, отметили в VMware. «Мы продолжаем активно воплощать наше видение гибридных “облаков”, обеспечивая такие возможности, как аварийное восстановление, позволяя заказчикам расширить свою инфраструктуру в облачную среду и защитить уже сделанные инвестиции в “облака”, — заявил Билл Фазерс (Bill Fathers), старший вице-пр
|28.07.2011
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Российскому разработчику популярного ПО нужны не инвестиции, а сотрудники
Автор бесплатной коллекции драйверов DriverPack Solution (DRP) Артур Кузяков будет развивать свой проект, нанимая сотрудников, но без привлечения инвесторов, рассказал он CNews. “Требуемый штат компании - это технический директор с большим опытом, два
|21.08.2009
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В.Путин поручил ведомствам за 6 недель разработать план восстановления СШ ГЭС
Премьер-министр РФ Владимир Путин поручил профильным ведомствам в течение 6 недель разработать план восстановления Саяно-Шушенской ГЭС, сообщает РБК. Он напомнил, что накануне на заседании президиума правительства РФ было принято решение о создании правительственной комиссии по ликвидаци
DRP и организации, системы, технологии, персоны:
|Бусаргин Андрей 26 6
|Исаев Дмитрий 42 4
|Danny Allan - Дэнни Аллан 26 4
|Белоусов Сергей 240 4
|Тимашев Ратмир 69 3
|Кухарев Сергей 8 3
|Постных Олег 13 3
|Каргалев Ярослав 19 2
|Жуковский Дмитрий 7 2
|Шмелев Павел 16 2
|Сухамера Дмитрий 4 2
|Садовничий Виктор 58 2
|Колганов Владимир 13 2
|Цветков Алексей 5 2
|Бочарникова Татьяна 83 2
|Аникин Леонид 61 2
|Заединов Руслан 45 2
|Баулин Валерий 39 2
|Лукошков Дмитрий 41 2
|Шадаев Максут 922 2
|Смирнов Роман 14 2
|Яковлев Дмитрий 14 2
|Шайхатаров Олег 8 2
|Черкасов Дмитрий 22 2
|Осеевский Михаил 310 2
|Турмыев Сердар 7 2
|Никитин Алексей 23 2
|Кулаков Павел 29 2
|Mohan Deepak - Мохан Дипак 7 2
|Колмыков Иван 6 2
|Клявин Владимир 30 2
|Фомичев Дмитрий 18 2
|Панченко Иван 107 2
|Порошенко Петр 27 2
|Sven Dreyfeldt - Драйфельдт Свен 2 2
|Thirumale Murli - Тирумале Мурли 3 2
|Burr Matt - Барр Мэтт 3 2
|Сытин Дмитрий 56 2
|Королев Сергей 41 2
|Дружинин Станислав 20 2
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