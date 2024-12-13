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Росатом РИР Росатом Инфраструктурные решения Русатом Инфраструктурные решения

Росатом - РИР - Росатом Инфраструктурные решения - Русатом Инфраструктурные решения

АО «Русатом Инфраструктурные решения» – дивизион Госкорпорации «Росатом», разработчик цифровых решений и отраслевой интегратор по направлениям «Умный город», «Централизация систем ресурсоснабжения», «Чистая вода». Компания управляет неатомной генерацией в 6 городах присутствия Росатома, занимается проектами по цифровизации муниципального и регионального управления, проектами модернизации и повышения надежности ресурсоснабжения городов с применением современных цифровых решений, направленных на повышение качества жизни, в атомных и других городах страны. Внедряет цифровые решения различного уровня в работу муниципалитетов «атомных» городов, а также в городах Ставропольского края, Томской, Мурманской, Нижегородской, Сахалинской областей и других регионов.

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* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

УПОМИНАНИЯ


13.12.2024 В России фиксируют всплеск спроса на технологии интернета вещей

Аналитики «Росатом инфраструктурные решения» (РИР, входит в Госкорпорацию «Росатом») изучили состояние и перспективы роста рынка интернета

26.06.2024 Курская область и «Росатом Инфраструктурные решения» подписали соглашение о сотрудничестве

всестороннюю поддержку», - сказал врио губернатора Курской области Алексей Смирнов. В 2019-2023 гг. АО «РИР» в лице дочерней структуры - филиала АО «Квадра» - «Курская генерация» - инвестировал
10.06.2024 Умные технологии в Полярных Зорях повысят уровень общественной безопасности

ные Зори с подведомственной территорией Мурманской области и АО «Росатом Инфраструктурные решения» (РИР, входит в Госкорпорацию «Росатом») реализуют проект развития сервисов «Умного города», за
27.05.2024 В Краснодаре совместно с «Росатомом» завершен первый этап цифровой трансформации РСО

АО «Русатом Инфраструктурные решения» (РИР, входит в госкорпорацию «Росатом») и «Краснодартеплоэн
22.05.2024 «Росатом» представил тренды умных городов России

Цифровой облик страны» Ксения Сухотина, генеральный директор АО «Росатом Инфраструктурные решения» (РИР, дивизион госкорпорации «Росатом»). Она поделилась опытом проектов в сферах городской без
19.04.2024 «Росатом» завершил процедуру переименования дивизиона, работающего в сфере развития инфраструктуры и цифровизации городской среды

АО «Русатом Инфраструктурные решения» (РИР, входит в госкорпорацию «Росатом») получило название А
18.04.2024 Аналитики «Росатома» оценили рынок интернета вещей в России

Компания «Русатом Инфраструктурные решения» (РИР, входит в госкорпорацию «Росатом») провела собственное
14.02.2024 В Смоленске появятся технологии «Умного города» «Росатома»

вляться как через портал, так и через мобильное приложение Об этом CNews сообщили представители АО «Русатом Инфраструктурные решения». Проект позволит жителям инициировать активности, сообщать

18.01.2024 Инфраструктурная IoT-платформа «Росатома» прошла технические испытания для работы на объектах критической инфраструктуры

Инфраструктурная IoT-платформа, разработанная АО «Русатом Инфраструктурные решения» (РИР, входит в госкорпорацию «Росатом»), успешно прошла исп
15.01.2024 В Белгородской области завершен второй этап внедрения системы «Цифровой водоканал», разработанной «Росатомом»

«Русатом Инфраструктурные решения» (РИР, входит в госкорпорацию «Росатом»), министерство цифро
23.11.2023 В Краснодаре совместно с «Росатомом» приступили к масштабной цифровизации ресурсоснабжения

АО «Русатом инфраструктурные решения» (РИР, входит в госкорпорацию «Росатом») и «Краснодартеплоэн
17.10.2023 Технологии «Росатома» помогают в развитии транспортной инфраструктуры столицы Удмуртии

рии города, что в итоге влияет на удобство и безопасность. Об этом CNews сообщили представители АО «Русатом инфраструктурные решения». Цифровая система управления парковочным пространством созд
27.09.2023 «Росатом» примет участие в подготовке кадров для «Умного города»

АО «Русатом инфраструктурные решения» (РИР, входит в госкорпорацию «Росатом») и Институт информац
24.08.2023 Систему теплоснабжения Воронежа оснастят искусственным интеллектом

АО «Русатом инфраструктурные решения» (РИР, входит в госкорпорацию «Росатом») приступило ко второ
15.08.2023 РИР приступили к реализации проекта развития ИТС Екатеринбурга

«Русатом Инфраструктурные решения» (РИР, входит в госкорпорацию «Росатом») приступили к реализ
07.08.2023 Платформа интернета вещей «Росатома» рассчитывает выбросы парниковых газов

«Русатом Инфраструктурные решения» (РИР, входит в госкорпорацию «Росатом») разработал цифровой
17.07.2023 «Росатом» и администрация Курчатова расширили функциональность платформы «Умный город»

Администрация Курской области, администрация Курчатова и «Русатом Инфраструктурные решения» (РИР, входит в госкорпорацию «Росатом») развивают проект «У
23.06.2023 «Росатом» открыл собственную демонстрационную лабораторию «Интернета вещей»

«Русатом инфраструктурные решения» («РИР», входит в госкорпорацию «Росатом») запустил демо-лаб
15.06.2023 «Русатом Инфраструктурные решения» и Воронежская область подписали соглашение о сотрудничестве

Компания «Русатом Инфраструктурные решения» (РИР, входит в госкорпорацию «Росатом») в рамках Петербургс
16.05.2023 Энергетики стали чаще закупать отечественное ПО

цифровизации своей деятельности. В частности, по данным исследования, проведенного аналитиками АО «Русатом инфраструктурные решения» (РИР, входит в госкорпорацию «Росатом»), с 2020 по начало 2
12.04.2023 В «Русатом Инфраструктурные решения» оценили потенциал цифровизации предприятий водоснабжения

Компания «Русатом Инфраструктурные решения» (РИР, входит в госкорпорацию «Росатом») опубликовала резуль
21.03.2023 «Росатом» и Мурманская область развивают портал обратной связи с жителями региона

Правительство Мурманской области и АО «Русатом инфраструктурные решения» (РИР, входит в госкорпорацию «Росатом») завершили третий эт
21.02.2023 «Русатом Инфраструктурные решения» внедряет платформу «Умный город» в Туле

«Русатом Инфраструктурные решения» (РИР, входит в госкорпорацию «Росатом») и администрация Тул
26.01.2023 «Русатом инфраструктурные решения» и администрация Воронежа реализовали пилотный проект цифровизации теплоснабжения

«Русатом инфраструктурные решения» (РИР, входит в госкорпорацию «Росатом») сообщила о завершен
20.01.2023 «Русатом инфраструктурные решения» и Вологда завершили совместный проект по цифровизации транспортной инфраструктуры

«Русатом инфраструктурные решения» и Вологда завершили совместный проект по цифровизации транс
16.01.2023 В Липецке реализован пилотный проект цифровизации теплоснабжения

«Русатом инфраструктурные решения» (РИР, входит в госкорпорацию «Росатом») завершила первый эт
13.01.2023 «Росатом» и администрация Сочи развивают технологии «Умного города»

Администрация Сочи и «Русатом инфраструктурные решения» (РИР, входит в госкорпорацию «Росатом») разворачивают в гор
12.01.2023 «Росатом» помогает проводить цифровую трансформацию энергетики и ЖКХ в центральной России

АО «Русатом инфраструктурные решения» (РИР, входит в госкорпорацию «Росатом») завершил первые эта
15.12.2022 Саратовская область и «Русатом инфраструктурные решения» будут сотрудничать в сфере цифровой трансформации региона

Правительство Саратовской области и «Русатом инфраструктурные решения» (РИР, входит в госкорпорацию «Росатом») подписали соглашени
31.10.2022 «Русатом Инфраструктурные решения» разработает в Нижнем Новгороде мобильное приложение для городских сервисов

«Русатом Инфраструктурные решения» (РИР, входит в госкорпорацию «Росатом») и администрация Ниж
23.09.2022 «Росатом» представил в Таджикистане технологии для развития городской и производственной среды

АО «Русатом инфраструктурные решения» (РИР, входит в госкорпорацию «Росатом») выстраивает партнер
16.09.2022 В столовой Белгородского индустриального колледжа впервые появится робот-кассир

АО «Русатом инфраструктурные решения» (РИР, входит в госкорпорацию «Росатом») совместно с компани
15.09.2022 Калининградская область и «Росатом» будут сотрудничать в сфере цифровой трансформации региона

Правительство Калининградской области и АО «Русатом инфраструктурные решения (РИР, входит в госкорпорацию «Росатом») 14 сентября 2022 г.

13.09.2022 «Росатом» и Белгородская область оснастят интеллектом дороги региона

АО «Русатом инфраструктурные решения» (РИР, входит в госкорпорацию «Росатом») и Белгородская обла
15.08.2022 «Русатом Инфраструктурные решения» разворачивает платформу «Умный город» в ЯНАО

«Русатом Инфраструктурные решения» (РИР, входит в госкорпорацию «Росатом») и администрация Пур
09.08.2022 «Умный город» «Росатома» стал доступен из облака

«Русатом Инфраструктурные решения» (РИР, входит в госкорпорацию «Росатом») объявила о разверты
03.08.2022 В «Сириусе» школьники под руководством команды «Росатома» разработали лучшее решение для цифровизации городов

ьшие вызовы». Платформенное решение «Сканер «умного города», разработанное под управлением команды «Русатом инфраструктурные решения» (РИР, входит в госкорпорацию «Росатом»), победило в номинац
01.08.2022 РИР запускает систему управления обращениями граждан в Хабаровске

Администрация Хабаровска совместно с компанией «Русатом инфраструктурные решения» (РИР, входит в госкорпорацию «Росатом») внедряют систему уп
14.07.2022 «Русатом инфраструктурные решения» и Вологда разработали систему мониторинга общественного транспорта

«Русатом инфраструктурные решения» (РИР, входит в госкорпорацию «Росатом») и администрация Вол
08.07.2022 «Русатом Инфраструктурные решения» подписала соглашение о развитии и цифровизации систем ресурсоснабжения в Чувашской республике

города Чебоксары и Новочебоксарск, ГУП Чувашской республики «Биологические очистные сооружения» и «Русатом Инфраструктурные решения» (РИР, входит в госкорпорацию «Росатом»). Документ касается


Публикаций - 110, упоминаний - 243

Росатом и организации, системы, технологии, персоны:

Росатом РИР - Цифровые платформы и решения умного города 22 22
Ростелеком 9993 7
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 226 6
Oracle Corporation 6765 5
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3256 4
Росатом - Атомэнергопром - РАСУ - Русатом Автоматизированные Системы Управления - 176 4
8536 4
Росатом - Наука и инновации АО - Научный дивизион 17 3
Microsoft Corporation 24899 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2129 3
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 514 3
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 428 3
Росатом - Атомэнергомаш - АЭМ-технологии 15 3
ГЛОНАСС-БДД - ГЛОНАСС-Безопасность дорожного движения 44 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13347 2
К-МИС - КМИС - Комплексные медицинские информационные системы 51 2
Цифра ГК 2486 2
Росатом РИР - Росатом Логистика - Русатом Карго - Rusatom Cargo - Инфотранслогистик - Международная контейнерная логистика 4 2
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 229 1
Крок - Croc 1786 1
OpenText 211 1
МегаФон 9361 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8949 1
Сбер - СберМобайл - Сбербанк-Телеком - MVNO-оператор сотовой связи 101 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5059 1
IBM - International Business Machines Corp 9480 1
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 605 1
1С-Битрикс - Bitrix 598 1
Nginx - Энджайникс 180 1
AOL Inc - America Online 1868 1
Умный житель - Smart resident 4 1
Диалог АНО 13 1
ФОРС - Центр разработки 653 1
Mitsubishi Electric - Мицубиси Электрик 366 1
Telegram Group 2261 1
Google LLC 11987 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1343 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - Философия.ИТ 40 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1809 1
ЦТБ - Цифровые технологии будущего 3 1
Росатом РИР - Квадра ПАО - ТГК-4 - Белгородская, Губкинская, Елецкая, Данковская, Тамбовская, Калужская, Алексинская, Ефремовская, Дягилевская, Орловская, Ливенская ТЭЦ, Курская ТЭЦ-1,4; ГТ ТЭЦ «Луч», ТЭЦ СЗР, Смоленская ТЭЦ-2, Воронежская ТЭЦ-1,2, Липецк 44 14
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 435 8
Росводоканал - УК Региональные объединенные системы Водоканал 48 4
КТЭ - Краснодартеплоэнерго 4 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7717 3
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 191 3
Росатом - АРМЗ Урановый холдинг - Хиагда - ГХК - Горно-химический комбинат 20 3
Газпром нефть 645 3
Росатом - Смоленская АЭС - атомная электростанция 53 3
Росатом - Белоярская АЭС имени И.В. Курчатова - БАЭС - атомная электростанция 40 3
Росатом - Атомэнергомаш - СвердНИИХиммаш 14 3
Росатом - Атомэнергомаш - ОКБМ имени И.И. Африкантова - Опытное конструкторское бюро машиностроения 60 3
Росатом Атомфлот ФГУП - Росатомфлот 26 3
ЗиО-Подольск - Подольский машиностроительный завод 10 3
Росатом - TENEX - Техснабэкспорт - Химпроминжиниринг НПК - Композитные материалы - Юматекс, Umatex - Алабуга-Волокно - Перспективные материалы и технологии 13 3
Росатом - АРМЗ Урановый холдинг - Далур 7 3
Росатом - АРМЗ Урановый холдинг - Атомредметзолото - ВНИПИпромтехнологии 4 3
Росатом - ППГХО имени Е. П. Славского - Приаргунское производственное горно-химическое объединение имени Е. П. Славского 7 3
ГПБ - Газпромбанк 1112 2
X5 Group - Перекрёсток 581 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
Совкомбанк ПАО 263 1
Росатом - Атомэнергопром - Атомный энергопромышленный комплекс 51 1
Росатом - Росэнергоатом - Ростовская АЭС - Волгодонская АЭС - атомная электростанция 40 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2901 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 948 1
РВК - Российская венчурная компания 551 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 421 1
Большой Московский государственный цирк - Московский цирк Никулина на Цветном бульваре 5 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 522 1
Лента - Сеть розничной торговли 2162 1
Строй Инвест Проект 7 1
Radugadesign - Радугадизайн 2 1
Sila Sveta - Сила Света 4 1
Росгосцирк ФКП - Российская государственная цирковая компания 5 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 204 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 323 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 533 1
Газпром ПАО 1375 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 821 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2055 98
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 331 19
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12154 9
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1414 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4464 5
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 101 4
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Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6108 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3146 3
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Администрация Курской области 28 3
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ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 345 2
Совет при президенте Российской Федерации 199 2
Правительство Мурманской области - органы государственной власти 68 2
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области - органы государственной власти 119 2
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Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3138 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2992 2
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Администрацию города Смоленска 3 2
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 228 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1170 1
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Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 348 1
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Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 154 1
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Федеральное казначейство России 1822 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3438 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1105 1
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 96 1
ФНБ РФ - Фонд национального благосостояния России - Российский государственный резервный фонд 76 1
Фонд ЖКХ ГК - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства ГК - Госкорпорация ЖКХ 44 1
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Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6599 11
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24997 10
DRP - Disaster Recovery Plan - План аварийного восстановления ИС - Failover - Аварийное переключение 589 10
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21995 9
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 1886 9
Lean Smart City - методология «Бережливый умный город» 8 8
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1272 8
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1086 8
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