Росатом - РИР - Росатом Инфраструктурные решения - Русатом Инфраструктурные решения

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АО «Русатом Инфраструктурные решения» – дивизион Госкорпорации «Росатом», разработчик цифровых решений и отраслевой интегратор по направлениям «Умный город», «Централизация систем ресурсоснабжения», «Чистая вода». Компания управляет неатомной генерацией в 6 городах присутствия Росатома, занимается проектами по цифровизации муниципального и регионального управления, проектами модернизации и повышения надежности ресурсоснабжения городов с применением современных цифровых решений, направленных на повышение качества жизни, в атомных и других городах страны. Внедряет цифровые решения различного уровня в работу муниципалитетов «атомных» городов, а также в городах Ставропольского края, Томской, Мурманской, Нижегородской, Сахалинской областей и других регионов.

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА Всего 1616 дел, на cумму 4 145 042 717 ₽*

* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов. Подробнее

УПОМИНАНИЯ

Публикаций - 110, упоминаний - 243