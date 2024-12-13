Росатом - РИР - Росатом Инфраструктурные решения - Русатом Инфраструктурные решения

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АО «Русатом Инфраструктурные решения» – дивизион Госкорпорации «Росатом», разработчик цифровых решений и отраслевой интегратор по направлениям «Умный город», «Централизация систем ресурсоснабжения», «Чистая вода». Компания управляет неатомной генерацией в 6 городах присутствия Росатома, занимается проектами по цифровизации муниципального и регионального управления, проектами модернизации и повышения надежности ресурсоснабжения городов с применением современных цифровых решений, направленных на повышение качества жизни, в атомных и других городах страны. Внедряет цифровые решения различного уровня в работу муниципалитетов «атомных» городов, а также в городах Ставропольского края, Томской, Мурманской, Нижегородской, Сахалинской областей и других регионов.
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 1616 дел, на cумму 4 145 042 717 ₽*
УПОМИНАНИЯ
|13.12.2024
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В России фиксируют всплеск спроса на технологии интернета вещей
Аналитики «Росатом инфраструктурные решения» (РИР, входит в Госкорпорацию «Росатом») изучили состояние и перспективы роста рынка интернета
|26.06.2024
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Курская область и «Росатом Инфраструктурные решения» подписали соглашение о сотрудничестве
всестороннюю поддержку», - сказал врио губернатора Курской области Алексей Смирнов. В 2019-2023 гг. АО «РИР» в лице дочерней структуры - филиала АО «Квадра» - «Курская генерация» - инвестировал
|10.06.2024
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Умные технологии в Полярных Зорях повысят уровень общественной безопасности
ные Зори с подведомственной территорией Мурманской области и АО «Росатом Инфраструктурные решения» (РИР, входит в Госкорпорацию «Росатом») реализуют проект развития сервисов «Умного города», за
|27.05.2024
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В Краснодаре совместно с «Росатомом» завершен первый этап цифровой трансформации РСО
АО «Русатом Инфраструктурные решения» (РИР, входит в госкорпорацию «Росатом») и «Краснодартеплоэн
|22.05.2024
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«Росатом» представил тренды умных городов России
Цифровой облик страны» Ксения Сухотина, генеральный директор АО «Росатом Инфраструктурные решения» (РИР, дивизион госкорпорации «Росатом»). Она поделилась опытом проектов в сферах городской без
|19.04.2024
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«Росатом» завершил процедуру переименования дивизиона, работающего в сфере развития инфраструктуры и цифровизации городской среды
АО «Русатом Инфраструктурные решения» (РИР, входит в госкорпорацию «Росатом») получило название А
|18.04.2024
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Аналитики «Росатома» оценили рынок интернета вещей в России
Компания «Русатом Инфраструктурные решения» (РИР, входит в госкорпорацию «Росатом») провела собственное
|14.02.2024
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В Смоленске появятся технологии «Умного города» «Росатома»
вляться как через портал, так и через мобильное приложение Об этом CNews сообщили представители АО «Русатом Инфраструктурные решения». Проект позволит жителям инициировать активности, сообщать
|18.01.2024
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Инфраструктурная IoT-платформа «Росатома» прошла технические испытания для работы на объектах критической инфраструктуры
Инфраструктурная IoT-платформа, разработанная АО «Русатом Инфраструктурные решения» (РИР, входит в госкорпорацию «Росатом»), успешно прошла исп
|15.01.2024
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В Белгородской области завершен второй этап внедрения системы «Цифровой водоканал», разработанной «Росатомом»
«Русатом Инфраструктурные решения» (РИР, входит в госкорпорацию «Росатом»), министерство цифро
|23.11.2023
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В Краснодаре совместно с «Росатомом» приступили к масштабной цифровизации ресурсоснабжения
АО «Русатом инфраструктурные решения» (РИР, входит в госкорпорацию «Росатом») и «Краснодартеплоэн
|17.10.2023
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Технологии «Росатома» помогают в развитии транспортной инфраструктуры столицы Удмуртии
рии города, что в итоге влияет на удобство и безопасность. Об этом CNews сообщили представители АО «Русатом инфраструктурные решения». Цифровая система управления парковочным пространством созд
|27.09.2023
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«Росатом» примет участие в подготовке кадров для «Умного города»
АО «Русатом инфраструктурные решения» (РИР, входит в госкорпорацию «Росатом») и Институт информац
|24.08.2023
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Систему теплоснабжения Воронежа оснастят искусственным интеллектом
АО «Русатом инфраструктурные решения» (РИР, входит в госкорпорацию «Росатом») приступило ко второ
|15.08.2023
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РИР приступили к реализации проекта развития ИТС Екатеринбурга
«Русатом Инфраструктурные решения» (РИР, входит в госкорпорацию «Росатом») приступили к реализ
|07.08.2023
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Платформа интернета вещей «Росатома» рассчитывает выбросы парниковых газов
«Русатом Инфраструктурные решения» (РИР, входит в госкорпорацию «Росатом») разработал цифровой
|17.07.2023
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«Росатом» и администрация Курчатова расширили функциональность платформы «Умный город»
Администрация Курской области, администрация Курчатова и «Русатом Инфраструктурные решения» (РИР, входит в госкорпорацию «Росатом») развивают проект «У
|23.06.2023
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«Росатом» открыл собственную демонстрационную лабораторию «Интернета вещей»
«Русатом инфраструктурные решения» («РИР», входит в госкорпорацию «Росатом») запустил демо-лаб
|15.06.2023
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«Русатом Инфраструктурные решения» и Воронежская область подписали соглашение о сотрудничестве
Компания «Русатом Инфраструктурные решения» (РИР, входит в госкорпорацию «Росатом») в рамках Петербургс
|16.05.2023
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Энергетики стали чаще закупать отечественное ПО
цифровизации своей деятельности. В частности, по данным исследования, проведенного аналитиками АО «Русатом инфраструктурные решения» (РИР, входит в госкорпорацию «Росатом»), с 2020 по начало 2
|12.04.2023
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В «Русатом Инфраструктурные решения» оценили потенциал цифровизации предприятий водоснабжения
Компания «Русатом Инфраструктурные решения» (РИР, входит в госкорпорацию «Росатом») опубликовала резуль
|21.03.2023
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«Росатом» и Мурманская область развивают портал обратной связи с жителями региона
Правительство Мурманской области и АО «Русатом инфраструктурные решения» (РИР, входит в госкорпорацию «Росатом») завершили третий эт
|21.02.2023
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«Русатом Инфраструктурные решения» внедряет платформу «Умный город» в Туле
«Русатом Инфраструктурные решения» (РИР, входит в госкорпорацию «Росатом») и администрация Тул
|26.01.2023
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«Русатом инфраструктурные решения» и администрация Воронежа реализовали пилотный проект цифровизации теплоснабжения
«Русатом инфраструктурные решения» (РИР, входит в госкорпорацию «Росатом») сообщила о завершен
|20.01.2023
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«Русатом инфраструктурные решения» и Вологда завершили совместный проект по цифровизации транспортной инфраструктуры
«Русатом инфраструктурные решения» и Вологда завершили совместный проект по цифровизации транс
|16.01.2023
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В Липецке реализован пилотный проект цифровизации теплоснабжения
«Русатом инфраструктурные решения» (РИР, входит в госкорпорацию «Росатом») завершила первый эт
|13.01.2023
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«Росатом» и администрация Сочи развивают технологии «Умного города»
Администрация Сочи и «Русатом инфраструктурные решения» (РИР, входит в госкорпорацию «Росатом») разворачивают в гор
|12.01.2023
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«Росатом» помогает проводить цифровую трансформацию энергетики и ЖКХ в центральной России
АО «Русатом инфраструктурные решения» (РИР, входит в госкорпорацию «Росатом») завершил первые эта
|15.12.2022
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Саратовская область и «Русатом инфраструктурные решения» будут сотрудничать в сфере цифровой трансформации региона
Правительство Саратовской области и «Русатом инфраструктурные решения» (РИР, входит в госкорпорацию «Росатом») подписали соглашени
|31.10.2022
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«Русатом Инфраструктурные решения» разработает в Нижнем Новгороде мобильное приложение для городских сервисов
«Русатом Инфраструктурные решения» (РИР, входит в госкорпорацию «Росатом») и администрация Ниж
|23.09.2022
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«Росатом» представил в Таджикистане технологии для развития городской и производственной среды
АО «Русатом инфраструктурные решения» (РИР, входит в госкорпорацию «Росатом») выстраивает партнер
|16.09.2022
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В столовой Белгородского индустриального колледжа впервые появится робот-кассир
АО «Русатом инфраструктурные решения» (РИР, входит в госкорпорацию «Росатом») совместно с компани
|15.09.2022
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Калининградская область и «Росатом» будут сотрудничать в сфере цифровой трансформации региона
Правительство Калининградской области и АО «Русатом инфраструктурные решения (РИР, входит в госкорпорацию «Росатом») 14 сентября 2022 г.
|13.09.2022
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«Росатом» и Белгородская область оснастят интеллектом дороги региона
АО «Русатом инфраструктурные решения» (РИР, входит в госкорпорацию «Росатом») и Белгородская обла
|15.08.2022
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«Русатом Инфраструктурные решения» разворачивает платформу «Умный город» в ЯНАО
«Русатом Инфраструктурные решения» (РИР, входит в госкорпорацию «Росатом») и администрация Пур
|09.08.2022
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«Умный город» «Росатома» стал доступен из облака
«Русатом Инфраструктурные решения» (РИР, входит в госкорпорацию «Росатом») объявила о разверты
|03.08.2022
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В «Сириусе» школьники под руководством команды «Росатома» разработали лучшее решение для цифровизации городов
ьшие вызовы». Платформенное решение «Сканер «умного города», разработанное под управлением команды «Русатом инфраструктурные решения» (РИР, входит в госкорпорацию «Росатом»), победило в номинац
|01.08.2022
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РИР запускает систему управления обращениями граждан в Хабаровске
Администрация Хабаровска совместно с компанией «Русатом инфраструктурные решения» (РИР, входит в госкорпорацию «Росатом») внедряют систему уп
|14.07.2022
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«Русатом инфраструктурные решения» и Вологда разработали систему мониторинга общественного транспорта
«Русатом инфраструктурные решения» (РИР, входит в госкорпорацию «Росатом») и администрация Вол
|08.07.2022
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«Русатом Инфраструктурные решения» подписала соглашение о развитии и цифровизации систем ресурсоснабжения в Чувашской республике
города Чебоксары и Новочебоксарск, ГУП Чувашской республики «Биологические очистные сооружения» и «Русатом Инфраструктурные решения» (РИР, входит в госкорпорацию «Росатом»). Документ касается
Росатом и организации, системы, технологии, персоны:
|Сухотина Ксения 27 27
|Голубев Алексей 10 9
|Лекомцева Елена 8 8
|Цыплов Алексей 5 5
|Кучин Сергей 27 5
|Владимиров Владимир 18 4
|Абакумов Евгений 206 4
|Гришин Дмитрий 209 4
|Моисеев Евгений 6 3
|Бакулин Евгений 3 3
|Рубежный Виктор 3 3
|Хайров Руслан 3 3
|Зубков Антон 10 2
|Панченко Иван 152 2
|Макаров Сергей 12 2
|Воропанов Сергей 3 2
|Путин Владимир 3255 2
|Сапрыкин Игорь 2 2
|Зорин Александр 51 2
|Поляков Егор 10 2
|Калинина Надежда 2 2
|Захарцев Андрей 2 2
|Новиков Александр 35 2
|Чубаров Валентин 2 2
|Ожгихин Иван 31 1
|Исаев Максим 55 1
|Сафонов Алексей 3 1
|Рыбалкин Александр 1 1
|Чибис Андрей 31 1
|Бровко Василий 54 1
|Попов Константин 16 1
|Кравцов Сергей 54 1
|Демченко Оксана 3 1
|Игошин Сергей 1 1
|Иващенко Юрий 2 1
|Кувычкин Роман 2 1
|Шошин Михаил 1 1
|Павлов Александр 93 1
|Чернов Игорь 4 1
|Бобылева Галина 1 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11320 2
|РИА Новости 948 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2000 1
|Минкультуры РФ - Культура.РФ - Культурный стриминг 13 1
|MTV - музыкально-развлекательный телеканал 198 1
|Антикварный Цирк 1 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3326 2
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8228 1
|BDI - Business Digitalization Index - Индекс цифровизации бизнеса 10 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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