Получите все материалы CNews по ключевому слову
Зайцев Вячеслав
СОБЫТИЯ
Зайцев Вячеслав и организации, системы, технологии, персоны:
|VK - Mail.Ru Молоток.ру 94 1
|Accenture plc 694 1
|Ланит - Comptek - Комптек 200 1
|Росатом - РИР - Росатом Инфраструктурные решения - Русатом Инфраструктурные решения 122 1
|Microsoft Windows 2000 8663 2
|Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
|Apple iPhone 6 4861 1
|SAP ERP Retail - SAP for Retail - mySAP Retail 85 1
|Зайцев Виктор 3 2
|Еременко Юрий 3 2
|Мухамеджанова Сабина 3 2
|Сенюк Надежда 33 2
|Яковлев Игорь 19 2
|Тотунова Елизавета 12 1
|Новохатский Илья 6 1
|Зинчук Виктор 1 1
|Парфенов Леонид 6 1
|Гурченко Людмила 1 1
|Лелявин Андрей 1 1
|Сукачев Гарик 3 1
|Ламанова Надежда 2 1
|Горелик Сабина 1 1
|Немченко Игорь 4 1
|Гречко Георгий 2 1
|Скворцова Татьяна 4 1
|Полунин Вячеслав 1 1
|Нестеров Олег 2 1
|Богушевская Ирина 1 1
|Горский Вячеслав 1 1
|Польди Елена 1 1
|Горский Игорь 1 1
|Женихова Дария 1 1
|Тэжик Теодор 1 1
|Ельцин Борис. 95 1
|Маринина Александра 8 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11421 6
|Антикварный Цирк 1 1
|Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 501 1
|MTV - музыкально-развлекательный телеканал 198 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1413036, в очереди разбора - 730666.
Создано именных указателей - 188738.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.