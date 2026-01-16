Разделы

Зайцев Вячеслав


СОБЫТИЯ


16.01.2026 «Экспанта» объявляет о создании единого APS-контура для промышленности после покупки «Алгоритм1» 1
16.01.2026 «Дочка» ИТ-интегратора «Ультиматек» получила долю в разработчике решений для автоматизации 1
23.12.2011 В России пройдет мировая премьера новогоднего 4D-шоу для детей и взрослых 1
04.03.2008 «Техносила» планирует привлечь $200-300 млн. для развития сети 1
14.02.2008 «Эльдорадо» и «Техносила» получили гендиректоров в один день 1
14.02.2008 Назначен генеральный директор розничной сети «Техносила» 2
09.10.2007 «М.Видео» выходит на IPO 1
08.10.2007 «Техносила» в 2008 г. планирует привлечь $200 млн. инвестиций 1
20.03.2007 Оборот сети "Техносила" в 2007 г. вырастет на 38,3% 1
20.12.2006 "Техносила" инвестирует в развитие розничной сети 10 млн. долларов 1
22.06.2006 "Техносила" открыла первый магазин в Пятигорске, затратив $2,7 млн. 1
02.06.2006 "Техносила-Инвест" полностью разместило дебютный выпуск облигаций в 2 млрд руб. 1
11.02.2000 Состоялась презентация Интернет-аукциона "Молоток.Ру" 1

VK - Mail.Ru Молоток.ру 94 1
Accenture plc 694 1
Ланит - Comptek - Комптек 200 1
Росатом - РИР - Росатом Инфраструктурные решения - Русатом Инфраструктурные решения 122 1
Техносила - СервисТрейд - Техношок 261 9
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 485 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2719 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1801 2
ВТБ - Открытие ФК - Номос-банк - Промгазкомплект - Банк ВЕФК-Сибирь - Новосибирсквнешторгбанк - Центральный КБ 110 1
Radugadesign - Радугадизайн 2 1
Росгосцирк ФКП - Российская государственная цирковая компания 5 1
VK - Mail.ru Group - netBridge 36 1
eBay Inc 1632 1
МКБ - Московский кредитный банк 618 1
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 434 1
Deutsche Bank - Дойче Банк 416 1
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 219 1
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 127 1
Большой Московский государственный цирк - Московский цирк Никулина на Цветном бульваре 7 1
Россети Ленэнерго 1699 1
ББР банк - Балтийский Банк Развития 41 1
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 283 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 194 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4811 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13018 4
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10062 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11475 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6020 1
Проектор - Проекционный аппарат - Projector - Projection device 1176 1
Электронный акцион - интернет-аукцион - онлайновый аукцион - online auction 499 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9611 1
ЦПМ - Промышленные Цифровые Печатные Машины - Industrial Digital Printing Machines 147 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13327 1
Microsoft Windows 2000 8663 2
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
Apple iPhone 6 4861 1
SAP ERP Retail - SAP for Retail - mySAP Retail 85 1
Зайцев Виктор 3 2
Еременко Юрий 3 2
Мухамеджанова Сабина 3 2
Сенюк Надежда 33 2
Яковлев Игорь 19 2
Тотунова Елизавета 12 1
Новохатский Илья 6 1
Зинчук Виктор 1 1
Парфенов Леонид 6 1
Гурченко Людмила 1 1
Лелявин Андрей 1 1
Сукачев Гарик 3 1
Ламанова Надежда 2 1
Горелик Сабина 1 1
Немченко Игорь 4 1
Гречко Георгий 2 1
Скворцова Татьяна 4 1
Полунин Вячеслав 1 1
Нестеров Олег 2 1
Богушевская Ирина 1 1
Горский Вячеслав 1 1
Польди Елена 1 1
Горский Игорь 1 1
Женихова Дария 1 1
Тэжик Теодор 1 1
Ельцин Борис. 95 1
Маринина Александра 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 157702 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45940 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8179 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53511 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18705 2
Америка - Американский регион 2189 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3196 2
Украина 7802 2
Россия - СКФО - Ставропольский край - Пятигорск 145 2
Россия - СКФО - Ставропольский край - Кавминводы - КМВ - Кавмингруппа - Кавказские Минеральные Воды 77 1
Литва - Вильнюс 41 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18300 1
Казахстан - Республика 5820 1
Европа 24656 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1302 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2432 1
Европа Восточная 3123 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3291 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4305 1
Германия - Федеративная Республика 12945 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2926 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1453 1
Россия - СФО - Новосибирск 4680 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1122 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 953 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14521 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2975 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2687 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2220 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1629 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1604 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1242 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 1002 1
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 511 1
Европа Западная 1492 1
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 683 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 744 1
Россия - ЮФО - Астраханская область - Астрахань 440 1
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 484 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 514 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5908 8
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2074 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26005 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51312 3
Торговля оптовая - Wholesale trade 1232 3
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1709 3
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7294 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4914 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6499 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31952 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8143 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6985 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3179 1
Цирк - вид зрелищного искусства 2 1
Китай Древний 13 1
Финансовый сектор - Кредитование - Рефинансирование 154 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3668 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1885 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2296 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8908 1
Бухгалтерия - БФО - Бухгалтерская Финансовая Отчетность 204 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55059 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11421 6
Антикварный Цирк 1 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 501 1
MTV - музыкально-развлекательный телеканал 198 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 231 1
ГИТИС - Российский институт театрального искусства 33 1
УГТУ-УПИ - Уральский государственный технический университет - УПИ имени первого президента России Б. Н. Ельцина - УПИ имени С.М. Кирова 39 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 1
