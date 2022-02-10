ЦПМ Промышленные Цифровые Печатные Машины Industrial Digital Printing Machines

Kyocera запустила две ЦПМ Taskalfa Pro 15000c в УФПС Тюменской области Kyocera Document Solutions Russia запустила две новые ЦПМ TASKalfa Pro 15000c на базе технологии струйной печати в Управлении Федеральной Почтовой Связи Тюменской области. Kyocera Document Solutions Russia совместно с компанией «Север» выиграла те

Библиотека имени Маяковского будет печатать книги с уникальным дизайном на ЦПМ Xerox Versant 280 Press аяковского модернизировала свою мини-типографию, превратив её в издательское ателье с широким выбором услуг для авторов и дизайнеров. Возможности производства помогла расширить установка полноцветной ЦПМ Xerox Versant 280 Press с дополнительными модулями подачи и опцией Xerox Adaptive CMYK Plus. В этой комплектации машина поддерживает белый, золотой, серебряный, прозрачный и флуоресцентные

В России с начала 2020 года установлены пять ЦПМ HP Indigo ния была реализована партнером HP – компанией «НИССА Центрум», которая занимает лидирующие позиции в области комплексных полиграфических решений и уже более 25 лет является официальным дистрибьютором ЦПМ HP Indigo на территории России и стран СНГ. С каждым годом спектр применения цифровой печати расширяется и активно конкурирует с традиционной печатной техникой. Даже в условиях пандемии и н

Xerox начала продажи новой ЦПМ PrimeLink C9070 Xerox объявила о начале продаж полноцветной ЦПМ начального уровня Xerox PrimeLink C9070. Новая машина разработана для промышленного применения. Благодаря своей гибкости ЦПМ Xerox PrimeLink C9070 способна удовлетворить все основные

«Алтапресс» внедрила ЦПМ Xerox Versant 180 Press Типография издательского дома «Алтапресс» завершила внедрение полноцветной ЦПМ Xerox Versant 180 Press. Теперь клиенты типографии «Алтапресс» могут в минимальные сроки получать высококачественную полиграфическую продукцию любыми тиражами. При этом доступны все востреб

Konica Minolta представила ЦПМ AccurioPress C83hc с большим цветовым охватом м охватом, приближенным к пространству sRGB – AccurioPress C83hc. Новая машина серии High Chroma способна воспроизвести на носителе большинство цветов, видимых на экранах мониторов и в обычной жизни. ЦПМ AccurioPress C83hc от Konica Minolta использует тонер High Chroma четвёртого поколения. Благодаря уникальному алгоритму преобразования цветов sRGB в собственный охват системы, владельцы маш

Типография «Два слона» внедрила ЦПМ Xerox Versant 2100 Press Типография «Два слона» установила полноцветную ЦПМ Xerox Versant 2100 Press. В результате инсталляции типография повысила качество печати фотопродукции и увеличила скорость выполнения заказов. Установку выполнил партнер Xerox — компания «Се

Первая в России ЦПМ Xerox Versant 180 Press установлена в типографии «Крафт» Xerox объявила о том, что в типографии «Крафт» установлена первая в России полноцветная ЦПМ Versant 180 Press. Благодаря новому оборудованию компания укрепила позиции на рынке оперативной полиграфии, повысила качество печати и увеличила ее объём. Установку выполнил партнер Xerox к

Xerox продемонстрировала полноцветную ЦПМ Xerox Versant 180 Press в России Компания Xerox совместно с партнёром — компанией «Артроникс» — провела первую в России демонстрацию полноцветной ЦПМ Xerox Versant 180 Press. Компании познакомили заказчиков с новыми технологиями промышленной цифровой печати, которые реализованы в Versant 180 Press, сообщили CNews в Xerox. Xerox Versant 1

«Студия визуальных решений» установила полноцветную ЦПМ Xerox Versant 80 Press Типография «Студия визуальных решений» установила полноцветную ЦПМ Xerox Versant 80 Press с опцией печати на длинном формате. Благодаря новому оборудованию компания смогла расширить диапазон доступных материалов, повысить производительность и качество прод

Xerox представила три новые полноцветные ЦПМ линейки Xerox Versant 180, Xerox Versant 180 с опцией Performance Package и Xerox Versant 3100, которые помогут типографиям повысить уровень автоматизации производства и создать надёжную основу для развития бизнеса. Новые ЦПМ поддерживают широкий диапазон материалов, обеспечивают превосходное качество отпечатков и обладают расширенными возможностями финишной обработки в линию.Новые ЦПМ Xerox Versant отлич

Типография «Печатный Элемент» установила полноцветную ЦПМ Xerox Versant 80 Press Центр оперативной полиграфии «Печатный Элемент» установил полноцветную ЦПМ Xerox Versant 80 Press с опцией печати на длинном формате. Как сообщили CNews в Xerox, новая машина помогла типографии расширить ассортимент услуг, а также повысить качество продукции и ско

Xerox представила новую модификацию полноцветных ЦПМ Xerox Color C60/C70 Xerox объявила о запуске новой модификации для полноцветных ЦПМ Xerox Color C60/C70. Как рассказали CNews в компании, с ее помощью типографии и принт-центры смогут увеличить диапазон поддерживаемых материалов, повысить качество печати и расширить возмож

Типография «П-Центр» расширила производство благодаря ЦПМ Ricoh работало восемь лет, и его функциональные возможности устарели. Поэтому типография задумалась о приобретении нового оборудования. Наши специалисты помогли сотрудникам “П-Центр” определиться с выбором ЦПМ, подходящей по характеристикам для выполнения ежедневных задач. К тому же у компании имелся положительный опыт эксплуатации машин Ricoh на своем производстве». Сотрудников типографии «П-Цен

Нижегородская типография Zoom установила ЦПМ Xerox Versant 80 PRO Xerox объявил о том, что Нижегородская типография Zoom установила полноцветную ЦПМ Xerox Versant 80 PRO. Как рассказали CNews в компании, используя возможности машины, типография смогла увеличить скорость выполнения заказов и предложить клиентам новые виды продукции. Уста

«Якутпроект» наладил выпуск полиграфической продукции с установкой ЦПМ Xerox Versant 80 Press Проектная организация РПИИ «Якутпроект» установила полноцветную ЦПМ Xerox Versant 80 Press. Благодаря реализации проекта учреждение смогло полностью удовлетворить свои внутренние потребности в полиграфической продукции, сообщили CNews в компании Xerox. Уста

Типография iPrint установила полноцветную ЦПМ Xerox Versant 80 Press Xerox объявила об успешной установке полноцветной ЦПМ Xerox Versant 80 Press с опцией печати на длинном формате в новосибирской типографии iPrint. Как рассказали CNews в компании, новое оборудование позволило типографии повысить производительн

Типография Allprint расширила ассортимент продукции с установкой ЦПМ Xerox Versant 80 Press Типография Allprint установила полноцветную ЦПМ Xerox Versant 80 Press — вторую в своём парке. Благодаря этому компания смогла повысить производительность печати и добавить в свой ассортимент фотоальбомы и репродукции картин, сообщили CN

В центре образования «Кудрово» установлены ЦПМ и МФУ от Xerox В центре образования «Кудрово» установлена полноцветная ЦПМ Xerox Color C60, а также цветные МФУ Xerox WorkCentre 6027NI и монохромные МФУ Xerox WorkCentre 3615DN и Xerox WorkCentre 3325DNI. Благодаря реализации проекта школа смогла использовать пер

«Эй Пи Трейд» планирует увеличить объём печати с установкой двух ЦПМ Xerox iGen 5 Press В типографии «Эй Пи Трейд» установлены две ЦПМ Xerox iGen 5 Press — флагманы в линейке промышленного оборудования Xerox для полноцветной цифровой печати. Новые машины будут работать в комплексе с ранее установленной ЦПМ Xerox iGe

Типография «Артикул» установила три полноцветные ЦПМ от Xerox Типография «Артикул» установила три полноцветные ЦПМ Xerox Versant 80 Pro для модернизации парка оборудования в екатеринбургском головном предприятии и филиалах в Перми и Челябинске. Новые машины обеспечили стабильно высокое качество печати,

Типография «Смарт Пресс» установила полноцветную ЦПМ Xerox Versant 80 Pro В типографии «Смарт Пресс» была выполнена установка полноцветной ЦПМ Xerox Versant 80 Pro. Благодаря возможностям новой машины компания смогла удвоить объём печати, повысить качество и расширить ассортимент продукции, снизить стоимость отпечатка и отпускные

Типография «Армавир Фото» установила полноцветную ЦПМ Xerox Versant 80 Press Цифровая типография «Армавир Фото» установила полноцветную ЦПМ Xerox Versant 80 Press. Используя возможности новой машины, компания расширила ассортимент услуг, повысила качество и снизила себестоимость печати, сообщили CNews в Xerox. Установку выполни

Xerox заключила десятки контрактов с типографиями по всему миру на поставку новых ЦПМ Компания Xerox в рамках международной полиграфической выставки drupa 2016 представила две новые струйные ЦПМ и другие инновационные продукты и технологии для развития полиграфического бизнеса. На стенде корпорации типографии со всего мира оформили десятки заказов на поставку её оборудования, сообщ

Типография «ФотоКурьер» установила ЦПМ Xerox Color C60 ов в месяц), печатать на материалах плотностью до 300 г/м2, сохранять качество цветопередачи и обладать функцией совмещения лица с оборотом. В результате анализа конкурентных предложений была выбрана ЦПМ от компании Xerox — Xerox Color C60. По информации Xerox, ЦПМ Color C60 представляет собой полноцветную цифровую систему печати формата SRА3, обладающую широкими возможностями обрабо

Бийская типография «Катунь» установила полноцветную ЦПМ Xerox Versant 80 Press Бийская типография «Катунь» установила полноцветную ЦПМ Xerox Versant 80 Press. В результате реализации проекта компания повысила производительно

«Ломо» установило монохромную ЦПМ Xerox Nuvera 144 EA На предприятии «Ломо» была установлена монохромная ЦПМ Xerox Nuvera 144 EA c промышленным финишером-брошюровщиком Plockmatic Pro50 для печати технической документации. Новая машина помогла компании повысить качество и отказоустойчивость печатно

Xerox анонсировала две новые струйные печатные машины Компания Xerox представит на выставке drupa 2016 свою первую листовую струйную ЦПМ Xerox Brenva HD и новую платформу для рулонного струйного принтера Xerox Trivor 2400. Нов

Новая опция позволит ЦПМ Xerox Versant 80 обрабатывать материалы длиной до 660 мм Компания Xerox представила опцию печати на длинном формате для полноцветной ЦПМ Xerox Versant 80. Новинка добавит возможность обрабатывать материалы форматом до 330х660 мм, что позволит типографиям производить более широкий ассортимент суперобложек, меню, календарей и

Xerox продемонстрирует в России ЦПМ Versant 80 с опцией печати на длинном формате 11 февраля компания Xerox совместно со своим партнёром — компанией NBZ Computers — впервые в России продемонстрирует ЦПМ Xerox Versant 80 с опцией печати на длинном формате. Презентация состоится на дне открытых дверей компании «GMP-РуссКом». Также на мероприятии будет впервые представлен промышленный рулонны

«Дельта Принт» повысила скорость печати с установкой ЦПМ Xerox Versant 80 Press Типография «Дельта Принт» установила полноцветную ЦПМ Xerox Versant 80 Press. Новая машина помогла компании сократить сроки выполнения заказов, повысить качество печати и подготовиться к выходу на рынок фотокниг, сообщили CNews в Xerox. Проект

Типография «Супервэйв» установила ЦПМ Xerox iGen 150 Press с контроллером EFI Типография «Супервэйв» установила высокопроизводительную ЦПМ Xerox iGen 150 Press с контроллером EFI. Благодаря возможностям этой печатной системы Xerox типография смогла обеспечить короткие сроки выполнения работ, повысить производительность и качес

Копировальный центр «Восстания, 1» установил ЦПМ Xerox Color C60 В копировальном центре «Восстания, 1» была установлена полноцветная ЦПМ Xerox Color C60. Благодаря этому центр увеличил производительность, расширил ассортимент материалов, применяемых для копирования и печати, а также повысил конкурентоспособность бизнеса, соо

Типография «Азалит» расширила ассортимент продукции с установкой полноцветной ЦПМ Xerox Versant 80 Press Типография «Азалит» установила полноцветную ЦПМ Xerox Versant 80 Press. Это позволило компании повысить качество и скорость печати, а также обрабатывать материалы с высокой плотностью, сообщили CNews в Xerox. Инсталляция была выполнена п

«Архимед» расширил ассортимент продукции с установкой полноцветной ЦПМ Xerox Versant 80 Pro В рекламно-производственной компании (РПК) «Архимед» установлена полноцветная ЦПМ Xerox Versant 80 Pro. Благодаря инсталляции салон оперативной полиграфии повысил качество печати, снизил себестоимость отпечатка и расширил ассортимент продукции, сообщили CNews в компании

Damax с установкой Xerox Color C60 вышла на рынок цифровой печати Рекламная компания Damax произвела установку полноцветной ЦПМ Xerox Color C60, благодаря чему смогла выйти на рынок цифровой печати и предложить клиентам широкий ассортимент полиграфической продукции. Об этом CNews сообщили в Xerox. Агентство полного

Липецкий государственный технический университет установил ЦПМ и МФУ от Xerox ведения. Чтобы привести производственный процесс в соответствие с установленными стандартами, было принято решение об установке более технологичных печатных устройств. По итогам конкурса были выбраны ЦПМ Xerox Color C60 и МФУ Xerox WorkCentre 5945. По информации Xerox, это оборудование вне зависимости от тиража позволяет создавать необходимое количество учебных материалов с приемлемой себес

«Жилищное хозяйство» установило две ЦПМ Xerox Nuvera 288 чати при полном контроле над затратами. При реализации программы модернизации производства перед ВЦКП «Жилищное хозяйство» вновь встал вопрос выбора оборудования. Предпочтение было отдано монохромным ЦПМ Xerox Nuvera 288 EA после тестирования образцов различных производителей. По информации заказчика, конфигурация, выбранная совместно специалистами Xerox и предприятия, полностью удовлетвори

В московской типографии «ПринтФормула» установлена ЦПМ Xerox Color 800i В московской типографии «ПринтФормула» была установлена первая в России ЦПМ Xerox Color 800i с дополнительными секциями для печати золотым, серебряным или прозрачным тонером. Об этом CNews сообщили в компании Xerox. Ожидается, что новая машина позволит заказчику ра