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ЦПМ Промышленные Цифровые Печатные Машины Industrial Digital Printing Machines

СОБЫТИЯ

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10.02.2022 Kyocera запустила две ЦПМ Taskalfa Pro 15000c в УФПС Тюменской области

Kyocera Document Solutions Russia запустила две новые ЦПМ TASKalfa Pro 15000c на базе технологии струйной печати в Управлении Федеральной Почтовой Связи Тюменской области. Kyocera Document Solutions Russia совместно с компанией «Север» выиграла те
11.10.2021 Библиотека имени Маяковского будет печатать книги с уникальным дизайном на ЦПМ Xerox Versant 280 Press

аяковского модернизировала свою мини-типографию, превратив её в издательское ателье с широким выбором услуг для авторов и дизайнеров. Возможности производства помогла расширить установка полноцветной ЦПМ Xerox Versant 280 Press с дополнительными модулями подачи и опцией Xerox Adaptive CMYK Plus. В этой комплектации машина поддерживает белый, золотой, серебряный, прозрачный и флуоресцентные

14.09.2020 В России с начала 2020 года установлены пять ЦПМ HP Indigo

ния была реализована партнером HP – компанией «НИССА Центрум», которая занимает лидирующие позиции в области комплексных полиграфических решений и уже более 25 лет является официальным дистрибьютором ЦПМ HP Indigo на территории России и стран СНГ. С каждым годом спектр применения цифровой печати расширяется и активно конкурирует с традиционной печатной техникой. Даже в условиях пандемии и н
22.04.2020 Xerox начала продажи новой ЦПМ PrimeLink C9070

Xerox объявила о начале продаж полноцветной ЦПМ начального уровня Xerox PrimeLink C9070. Новая машина разработана для промышленного применения. Благодаря своей гибкости ЦПМ Xerox PrimeLink C9070 способна удовлетворить все основные
11.04.2019 «Алтапресс» внедрила ЦПМ Xerox Versant 180 Press

Типография издательского дома «Алтапресс» завершила внедрение полноцветной ЦПМ Xerox Versant 180 Press. Теперь клиенты типографии «Алтапресс» могут в минимальные сроки получать высококачественную полиграфическую продукцию любыми тиражами. При этом доступны все востреб
28.11.2018 Konica Minolta представила ЦПМ AccurioPress C83hc с большим цветовым охватом

м охватом, приближенным к пространству sRGB – AccurioPress C83hc. Новая машина серии High Chroma способна воспроизвести на носителе большинство цветов, видимых на экранах мониторов и в обычной жизни. ЦПМ AccurioPress C83hc от Konica Minolta использует тонер High Chroma четвёртого поколения. Благодаря уникальному алгоритму преобразования цветов sRGB в собственный охват системы, владельцы маш
14.08.2017 Типография «Два слона» внедрила ЦПМ Xerox Versant 2100 Press

Типография «Два слона» установила полноцветную ЦПМ Xerox Versant 2100 Press. В результате инсталляции типография повысила качество печати фотопродукции и увеличила скорость выполнения заказов. Установку выполнил партнер Xerox — компания «Се
11.07.2017 Первая в России ЦПМ Xerox Versant 180 Press установлена в типографии «Крафт»

Xerox объявила о том, что в типографии «Крафт» установлена первая в России полноцветная ЦПМ Versant 180 Press. Благодаря новому оборудованию компания укрепила позиции на рынке оперативной полиграфии, повысила качество печати и увеличила ее объём. Установку выполнил партнер Xerox к
06.06.2017 Xerox продемонстрировала полноцветную ЦПМ Xerox Versant 180 Press в России

Компания Xerox совместно с партнёром — компанией «Артроникс» — провела первую в России демонстрацию полноцветной ЦПМ Xerox Versant 180 Press. Компании познакомили заказчиков с новыми технологиями промышленной цифровой печати, которые реализованы в Versant 180 Press, сообщили CNews в Xerox. Xerox Versant 1
27.04.2017 «Студия визуальных решений» установила полноцветную ЦПМ Xerox Versant 80 Press

Типография «Студия визуальных решений» установила полноцветную ЦПМ Xerox Versant 80 Press с опцией печати на длинном формате. Благодаря новому оборудованию компания смогла расширить диапазон доступных материалов, повысить производительность и качество прод
12.04.2017 Xerox представила три новые полноцветные ЦПМ линейки Xerox Versant

180, Xerox Versant 180 с опцией Performance Package и Xerox Versant 3100, которые помогут типографиям повысить уровень автоматизации производства и создать надёжную основу для развития бизнеса. Новые ЦПМ поддерживают широкий диапазон материалов, обеспечивают превосходное качество отпечатков и обладают расширенными возможностями финишной обработки в линию.Новые ЦПМ Xerox Versant отлич
28.02.2017 Типография «Печатный Элемент» установила полноцветную ЦПМ Xerox Versant 80 Press

Центр оперативной полиграфии «Печатный Элемент» установил полноцветную ЦПМ Xerox Versant 80 Press с опцией печати на длинном формате. Как сообщили CNews в Xerox, новая машина помогла типографии расширить ассортимент услуг, а также повысить качество продукции и ско
21.02.2017 Xerox представила новую модификацию полноцветных ЦПМ Xerox Color C60/C70

Xerox объявила о запуске новой модификации для полноцветных ЦПМ Xerox Color C60/C70. Как рассказали CNews в компании, с ее помощью типографии и принт-центры смогут увеличить диапазон поддерживаемых материалов, повысить качество печати и расширить возмож
08.02.2017 Типография «П-Центр» расширила производство благодаря ЦПМ Ricoh

работало восемь лет, и его функциональные возможности устарели. Поэтому типография задумалась о приобретении нового оборудования. Наши специалисты помогли сотрудникам “П-Центр” определиться с выбором ЦПМ, подходящей по характеристикам для выполнения ежедневных задач. К тому же у компании имелся положительный опыт эксплуатации машин Ricoh на своем производстве». Сотрудников типографии «П-Цен
27.12.2016 Нижегородская типография Zoom установила ЦПМ Xerox Versant 80 PRO

Xerox объявил о том, что Нижегородская типография Zoom установила полноцветную ЦПМ Xerox Versant 80 PRO. Как рассказали CNews в компании, используя возможности машины, типография смогла увеличить скорость выполнения заказов и предложить клиентам новые виды продукции. Уста
14.12.2016 «Якутпроект» наладил выпуск полиграфической продукции с установкой ЦПМ Xerox Versant 80 Press

Проектная организация РПИИ «Якутпроект» установила полноцветную ЦПМ Xerox Versant 80 Press. Благодаря реализации проекта учреждение смогло полностью удовлетворить свои внутренние потребности в полиграфической продукции, сообщили CNews в компании Xerox. Уста
01.12.2016 Типография iPrint установила полноцветную ЦПМ Xerox Versant 80 Press

Xerox объявила об успешной установке полноцветной ЦПМ Xerox Versant 80 Press с опцией печати на длинном формате в новосибирской типографии iPrint. Как рассказали CNews в компании, новое оборудование позволило типографии повысить производительн
17.11.2016 Типография Allprint расширила ассортимент продукции с установкой ЦПМ Xerox Versant 80 Press

Типография Allprint установила полноцветную ЦПМ Xerox Versant 80 Press — вторую в своём парке. Благодаря этому компания смогла повысить производительность печати и добавить в свой ассортимент фотоальбомы и репродукции картин, сообщили CN
19.10.2016 В центре образования «Кудрово» установлены ЦПМ и МФУ от Xerox

В центре образования «Кудрово» установлена полноцветная ЦПМ Xerox Color C60, а также цветные МФУ Xerox WorkCentre 6027NI и монохромные МФУ Xerox WorkCentre 3615DN и Xerox WorkCentre 3325DNI. Благодаря реализации проекта школа смогла использовать пер
06.10.2016 «Эй Пи Трейд» планирует увеличить объём печати с установкой двух ЦПМ Xerox iGen 5 Press

В типографии «Эй Пи Трейд» установлены две ЦПМ Xerox iGen 5 Press — флагманы в линейке промышленного оборудования Xerox для полноцветной цифровой печати. Новые машины будут работать в комплексе с ранее установленной ЦПМ Xerox iGe
23.08.2016 Типография «Артикул» установила три полноцветные ЦПМ от Xerox

Типография «Артикул» установила три полноцветные ЦПМ Xerox Versant 80 Pro для модернизации парка оборудования в екатеринбургском головном предприятии и филиалах в Перми и Челябинске. Новые машины обеспечили стабильно высокое качество печати,

18.08.2016 Типография «Смарт Пресс» установила полноцветную ЦПМ Xerox Versant 80 Pro

В типографии «Смарт Пресс» была выполнена установка полноцветной ЦПМ Xerox Versant 80 Pro. Благодаря возможностям новой машины компания смогла удвоить объём печати, повысить качество и расширить ассортимент продукции, снизить стоимость отпечатка и отпускные

05.07.2016 Типография «Армавир Фото» установила полноцветную ЦПМ Xerox Versant 80 Press

Цифровая типография «Армавир Фото» установила полноцветную ЦПМ Xerox Versant 80 Press. Используя возможности новой машины, компания расширила ассортимент услуг, повысила качество и снизила себестоимость печати, сообщили CNews в Xerox. Установку выполни
27.06.2016 Xerox заключила десятки контрактов с типографиями по всему миру на поставку новых ЦПМ

Компания Xerox в рамках международной полиграфической выставки drupa 2016 представила две новые струйные ЦПМ и другие инновационные продукты и технологии для развития полиграфического бизнеса. На стенде корпорации типографии со всего мира оформили десятки заказов на поставку её оборудования, сообщ
21.06.2016 Типография «ФотоКурьер» установила ЦПМ Xerox Color C60

ов в месяц), печатать на материалах плотностью до 300 г/м2, сохранять качество цветопередачи и обладать функцией совмещения лица с оборотом. В результате анализа конкурентных предложений была выбрана ЦПМ от компании Xerox — Xerox Color C60. По информации Xerox, ЦПМ Color C60 представляет собой полноцветную цифровую систему печати формата SRА3, обладающую широкими возможностями обрабо
13.05.2016 Бийская типография «Катунь» установила полноцветную ЦПМ Xerox Versant 80 Press

Бийская типография «Катунь» установила полноцветную ЦПМ Xerox Versant 80 Press. В результате реализации проекта компания повысила производительно
15.03.2016 «Ломо» установило монохромную ЦПМ Xerox Nuvera 144 EA

На предприятии «Ломо» была установлена монохромная ЦПМ Xerox Nuvera 144 EA c промышленным финишером-брошюровщиком Plockmatic Pro50 для печати технической документации. Новая машина помогла компании повысить качество и отказоустойчивость печатно
10.03.2016 Xerox анонсировала две новые струйные печатные машины

Компания Xerox представит на выставке drupa 2016 свою первую листовую струйную ЦПМ Xerox Brenva HD и новую платформу для рулонного струйного принтера Xerox Trivor 2400. Нов
17.02.2016 Новая опция позволит ЦПМ Xerox Versant 80 обрабатывать материалы длиной до 660 мм

Компания Xerox представила опцию печати на длинном формате для полноцветной ЦПМ Xerox Versant 80. Новинка добавит возможность обрабатывать материалы форматом до 330х660 мм, что позволит типографиям производить более широкий ассортимент суперобложек, меню, календарей и 
09.02.2016 Xerox продемонстрирует в России ЦПМ Versant 80 с опцией печати на длинном формате

11 февраля компания Xerox совместно со своим партнёром — компанией NBZ Computers — впервые в России продемонстрирует ЦПМ Xerox Versant 80 с опцией печати на длинном формате. Презентация состоится на дне открытых дверей компании «GMP-РуссКом». Также на мероприятии будет впервые представлен промышленный рулонны
02.02.2016 «Дельта Принт» повысила скорость печати с установкой ЦПМ Xerox Versant 80 Press

Типография «Дельта Принт» установила полноцветную ЦПМ Xerox Versant 80 Press. Новая машина помогла компании сократить сроки выполнения заказов, повысить качество печати и подготовиться к выходу на рынок фотокниг, сообщили CNews в Xerox. Проект
20.01.2016 Типография «Супервэйв» установила ЦПМ Xerox iGen 150 Press с контроллером EFI

Типография «Супервэйв» установила высокопроизводительную ЦПМ Xerox iGen 150 Press с контроллером EFI. Благодаря возможностям этой печатной системы Xerox типография смогла обеспечить короткие сроки выполнения работ, повысить производительность и качес
14.01.2016 Копировальный центр «Восстания, 1» установил ЦПМ Xerox Color C60

В копировальном центре «Восстания, 1» была установлена полноцветная ЦПМ Xerox Color C60. Благодаря этому центр увеличил производительность, расширил ассортимент материалов, применяемых для копирования и печати, а также повысил конкурентоспособность бизнеса, соо
12.01.2016 Типография «Азалит» расширила ассортимент продукции с установкой полноцветной ЦПМ Xerox Versant 80 Press

Типография «Азалит» установила полноцветную ЦПМ Xerox Versant 80 Press. Это позволило компании повысить качество и скорость печати, а также обрабатывать материалы с высокой плотностью, сообщили CNews в Xerox. Инсталляция была выполнена п
10.12.2015 «Архимед» расширил ассортимент продукции с установкой полноцветной ЦПМ Xerox Versant 80 Pro

В рекламно-производственной компании (РПК) «Архимед» установлена полноцветная ЦПМ Xerox Versant 80 Pro. Благодаря инсталляции салон оперативной полиграфии повысил качество печати, снизил себестоимость отпечатка и расширил ассортимент продукции, сообщили CNews в компании

11.11.2015 Damax с установкой Xerox Color C60 вышла на рынок цифровой печати

Рекламная компания Damax произвела установку полноцветной ЦПМ Xerox Color C60, благодаря чему смогла выйти на рынок цифровой печати и предложить клиентам широкий ассортимент полиграфической продукции. Об этом CNews сообщили в Xerox. Агентство полного

23.10.2015 Липецкий государственный технический университет установил ЦПМ и МФУ от Xerox

ведения. Чтобы привести производственный процесс в соответствие с установленными стандартами, было принято решение об установке более технологичных печатных устройств. По итогам конкурса были выбраны ЦПМ Xerox Color C60 и МФУ Xerox WorkCentre 5945. По информации Xerox, это оборудование вне зависимости от тиража позволяет создавать необходимое количество учебных материалов с приемлемой себес
15.10.2015 «Жилищное хозяйство» установило две ЦПМ Xerox Nuvera 288

чати при полном контроле над затратами. При реализации программы модернизации производства перед ВЦКП «Жилищное хозяйство» вновь встал вопрос выбора оборудования. Предпочтение было отдано монохромным ЦПМ Xerox Nuvera 288 EA после тестирования образцов различных производителей. По информации заказчика, конфигурация, выбранная совместно специалистами Xerox и предприятия, полностью удовлетвори
10.09.2015 В московской типографии «ПринтФормула» установлена ЦПМ Xerox Color 800i

В московской типографии «ПринтФормула» была установлена первая в России ЦПМ Xerox Color 800i с дополнительными секциями для печати золотым, серебряным или прозрачным тонером. Об этом CNews сообщили в компании Xerox. Ожидается, что новая машина позволит заказчику ра
08.09.2015 Xerox выпустила комплект модернизации для ЦПМ Xerox Versant 80 Pro

Компания Xerox объявила о запуске комплекта модернизации Performance Pack, который повышает производительность полноцветных ЦПМ Xerox Versant 80 Pro. Как сообщили CNews в Xerox, он позволит автоматизировать управление цветом с помощью встроенного спектрофотометра и запечатывать плотные материалы без потери скорости.

Публикаций - 148, упоминаний - 156

ЦПМ и организации, системы, технологии, персоны:

Xerox - The Haloid Company 1168 92
Xerox Eurasia - Xerox Евразия 54 18
Versant 15 14
Intel Corporation 12811 11
Техноэволаб - Technoevolab - Кселаб - Xerox Russia - Ксерокс Россия - Xerox CIS - Xerox СНГ - Xerox Eurasia - Ксерокс Евразия 198 11
EFI - Electronics for Imaging 46 11
Microsoft Corporation 25775 9
Apple Inc 13156 9
Ricoh - Riken Kankoshi - Ricoh Rus - Рико Рус 274 9
АльфаТех плюс 9 8
HP Inc. 5883 7
Acer Group - Acer Inc 2776 7
Konica Minolta 423 6
Артроникс - Artronix 4 4
Lenovo Group 2447 4
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 4
AMD - Advanced Micro Devices 4641 4
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 740 4
Gigabyte Technology - Gigabyte Communications 422 4
Nvidia Corp 4002 4
Kyocera Document Solutions Russia - KDRU - Киосера Документ Солюшенз 17 3
Галэкс НТЦ - Galex - Галэкс Сервис - ГалэксКом 42 3
Konica Minolta Business Solutions Russia - Коника Минолта Бизнес Сольюшнз Раша 95 3
Samsung Electronics 11065 3
IBM - International Business Machines Corp 9699 3
Kyocera - Kyoto Ceramic Company 261 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 3
Philips 2099 3
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 986 3
Merlion iRU - Деловой офис 352 3
Kyocera Document Solutions - Kyocera Mita 73 3
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1123 3
VAIO 475 2
SuperWave Group - СуперВэйв групп 23 2
Rover - RoverComputers 423 2
Xerox Global Graphic Communications Business Group 2 2
Dell EMC 5180 2
Huawei 4677 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 2
Sony 6739 2
Россети Ленэнерго 1699 4
Малахит 21 2
AlexPress - Алекспресс - Срочная полиграфия 2 2
Почта России ПАО 2370 2
Лента - Окей - О'Кей - РФБ-Ритейл - Гипермаркет 240 1
Barclays Capital - Barclays Equity Research 36 1
ОКИЛ-САТО 3 1
Этиколь 1 1
Оптифлекс 1 1
Фотоэксперт 2 1
Арт Лейбл 1 1
Алтапресс 3 1
Гознак МПФ - Московская печатная фабрика - Московская типография 13 1
Braun GmbH 79 1
РусГидро - Красноярскэнергосбыт 11 1
Малахит СПМБМ - Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения «Малахит» имени академика Н.Н. Исанина 6 1
Ростелеком МФ ОЦО - Многофункциональный общий центр обслуживания 13 1
Алтай-Циклон - ФотоКурьер 1 1
ЛЭСК - Липецкая энергосбытовая компания 2 1
Газпром энергосбыт 13 1
Якутпроект-Изыскатель РПИИ - Республиканский проектно-изыскательный институт 1 1
Ухтинская полиграфия 1 1
Череповецъ ИД 1 1
Единая диспетчерская служба такси 2 1
Два слона 2 1
VK - Mail.ru Group - netBridge 36 1
Sony Pictures Entertainment - Columbia Pictures - Columbia Pictures Industries 18 1
Bork - Борк-Ритейл 45 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
eBay Inc 1640 1
Связной ГК 1401 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 1
Евросеть 1421 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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