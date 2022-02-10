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ЦПМ Промышленные Цифровые Печатные Машины Industrial Digital Printing Machines



10.02.2022 Kyocera запустила две ЦПМ Taskalfa Pro 15000c в УФПС Тюменской области

Kyocera Document Solutions Russia запустила две новые ЦПМ TASKalfa Pro 15000c на базе технологии струйной печати в Управлении Федеральной Почтовой Связи Тюменской области. Kyocera Document Solutions Russia совместно с компанией «Север» выиграла те
11.10.2021 Библиотека имени Маяковского будет печатать книги с уникальным дизайном на ЦПМ Xerox Versant 280 Press

аяковского модернизировала свою мини-типографию, превратив её в издательское ателье с широким выбором услуг для авторов и дизайнеров. Возможности производства помогла расширить установка полноцветной ЦПМ Xerox Versant 280 Press с дополнительными модулями подачи и опцией Xerox Adaptive CMYK Plus. В этой комплектации машина поддерживает белый, золотой, серебряный, прозрачный и флуоресцентные

14.09.2020 В России с начала 2020 года установлены пять ЦПМ HP Indigo

ния была реализована партнером HP – компанией «НИССА Центрум», которая занимает лидирующие позиции в области комплексных полиграфических решений и уже более 25 лет является официальным дистрибьютором ЦПМ HP Indigo на территории России и стран СНГ. С каждым годом спектр применения цифровой печати расширяется и активно конкурирует с традиционной печатной техникой. Даже в условиях пандемии и н
22.04.2020 Xerox начала продажи новой ЦПМ PrimeLink C9070

Xerox объявила о начале продаж полноцветной ЦПМ начального уровня Xerox PrimeLink C9070. Новая машина разработана для промышленного применения. Благодаря своей гибкости ЦПМ Xerox PrimeLink C9070 способна удовлетворить все основные
11.04.2019 «Алтапресс» внедрила ЦПМ Xerox Versant 180 Press

Типография издательского дома «Алтапресс» завершила внедрение полноцветной ЦПМ Xerox Versant 180 Press. Теперь клиенты типографии «Алтапресс» могут в минимальные сроки получать высококачественную полиграфическую продукцию любыми тиражами. При этом доступны все востреб
28.11.2018 Konica Minolta представила ЦПМ AccurioPress C83hc с большим цветовым охватом

м охватом, приближенным к пространству sRGB – AccurioPress C83hc. Новая машина серии High Chroma способна воспроизвести на носителе большинство цветов, видимых на экранах мониторов и в обычной жизни. ЦПМ AccurioPress C83hc от Konica Minolta использует тонер High Chroma четвёртого поколения. Благодаря уникальному алгоритму преобразования цветов sRGB в собственный охват системы, владельцы маш
14.08.2017 Типография «Два слона» внедрила ЦПМ Xerox Versant 2100 Press

Типография «Два слона» установила полноцветную ЦПМ Xerox Versant 2100 Press. В результате инсталляции типография повысила качество печати фотопродукции и увеличила скорость выполнения заказов. Установку выполнил партнер Xerox — компания «Се
11.07.2017 Первая в России ЦПМ Xerox Versant 180 Press установлена в типографии «Крафт»

Xerox объявила о том, что в типографии «Крафт» установлена первая в России полноцветная ЦПМ Versant 180 Press. Благодаря новому оборудованию компания укрепила позиции на рынке оперативной полиграфии, повысила качество печати и увеличила ее объём. Установку выполнил партнер Xerox к
06.06.2017 Xerox продемонстрировала полноцветную ЦПМ Xerox Versant 180 Press в России

Компания Xerox совместно с партнёром — компанией «Артроникс» — провела первую в России демонстрацию полноцветной ЦПМ Xerox Versant 180 Press. Компании познакомили заказчиков с новыми технологиями промышленной цифровой печати, которые реализованы в Versant 180 Press, сообщили CNews в Xerox. Xerox Versant 1
27.04.2017 «Студия визуальных решений» установила полноцветную ЦПМ Xerox Versant 80 Press

Типография «Студия визуальных решений» установила полноцветную ЦПМ Xerox Versant 80 Press с опцией печати на длинном формате. Благодаря новому оборудованию компания смогла расширить диапазон доступных материалов, повысить производительность и качество прод
12.04.2017 Xerox представила три новые полноцветные ЦПМ линейки Xerox Versant

180, Xerox Versant 180 с опцией Performance Package и Xerox Versant 3100, которые помогут типографиям повысить уровень автоматизации производства и создать надёжную основу для развития бизнеса. Новые ЦПМ поддерживают широкий диапазон материалов, обеспечивают превосходное качество отпечатков и обладают расширенными возможностями финишной обработки в линию.Новые ЦПМ Xerox Versant отлич
28.02.2017 Типография «Печатный Элемент» установила полноцветную ЦПМ Xerox Versant 80 Press

Центр оперативной полиграфии «Печатный Элемент» установил полноцветную ЦПМ Xerox Versant 80 Press с опцией печати на длинном формате. Как сообщили CNews в Xerox, новая машина помогла типографии расширить ассортимент услуг, а также повысить качество продукции и ско
21.02.2017 Xerox представила новую модификацию полноцветных ЦПМ Xerox Color C60/C70

Xerox объявила о запуске новой модификации для полноцветных ЦПМ Xerox Color C60/C70. Как рассказали CNews в компании, с ее помощью типографии и принт-центры смогут увеличить диапазон поддерживаемых материалов, повысить качество печати и расширить возмож
08.02.2017 Типография «П-Центр» расширила производство благодаря ЦПМ Ricoh

работало восемь лет, и его функциональные возможности устарели. Поэтому типография задумалась о приобретении нового оборудования. Наши специалисты помогли сотрудникам “П-Центр” определиться с выбором ЦПМ, подходящей по характеристикам для выполнения ежедневных задач. К тому же у компании имелся положительный опыт эксплуатации машин Ricoh на своем производстве». Сотрудников типографии «П-Цен
27.12.2016 Нижегородская типография Zoom установила ЦПМ Xerox Versant 80 PRO

Xerox объявил о том, что Нижегородская типография Zoom установила полноцветную ЦПМ Xerox Versant 80 PRO. Как рассказали CNews в компании, используя возможности машины, типография смогла увеличить скорость выполнения заказов и предложить клиентам новые виды продукции. Уста
14.12.2016 «Якутпроект» наладил выпуск полиграфической продукции с установкой ЦПМ Xerox Versant 80 Press

Проектная организация РПИИ «Якутпроект» установила полноцветную ЦПМ Xerox Versant 80 Press. Благодаря реализации проекта учреждение смогло полностью удовлетворить свои внутренние потребности в полиграфической продукции, сообщили CNews в компании Xerox. Уста
01.12.2016 Типография iPrint установила полноцветную ЦПМ Xerox Versant 80 Press

Xerox объявила об успешной установке полноцветной ЦПМ Xerox Versant 80 Press с опцией печати на длинном формате в новосибирской типографии iPrint. Как рассказали CNews в компании, новое оборудование позволило типографии повысить производительн
17.11.2016 Типография Allprint расширила ассортимент продукции с установкой ЦПМ Xerox Versant 80 Press

Типография Allprint установила полноцветную ЦПМ Xerox Versant 80 Press — вторую в своём парке. Благодаря этому компания смогла повысить производительность печати и добавить в свой ассортимент фотоальбомы и репродукции картин, сообщили CN
19.10.2016 В центре образования «Кудрово» установлены ЦПМ и МФУ от Xerox

В центре образования «Кудрово» установлена полноцветная ЦПМ Xerox Color C60, а также цветные МФУ Xerox WorkCentre 6027NI и монохромные МФУ Xerox WorkCentre 3615DN и Xerox WorkCentre 3325DNI. Благодаря реализации проекта школа смогла использовать пер
06.10.2016 «Эй Пи Трейд» планирует увеличить объём печати с установкой двух ЦПМ Xerox iGen 5 Press

В типографии «Эй Пи Трейд» установлены две ЦПМ Xerox iGen 5 Press — флагманы в линейке промышленного оборудования Xerox для полноцветной цифровой печати. Новые машины будут работать в комплексе с ранее установленной ЦПМ Xerox iGe
23.08.2016 Типография «Артикул» установила три полноцветные ЦПМ от Xerox

Типография «Артикул» установила три полноцветные ЦПМ Xerox Versant 80 Pro для модернизации парка оборудования в екатеринбургском головном предприятии и филиалах в Перми и Челябинске. Новые машины обеспечили стабильно высокое качество печати,

18.08.2016 Типография «Смарт Пресс» установила полноцветную ЦПМ Xerox Versant 80 Pro

В типографии «Смарт Пресс» была выполнена установка полноцветной ЦПМ Xerox Versant 80 Pro. Благодаря возможностям новой машины компания смогла удвоить объём печати, повысить качество и расширить ассортимент продукции, снизить стоимость отпечатка и отпускные

05.07.2016 Типография «Армавир Фото» установила полноцветную ЦПМ Xerox Versant 80 Press

Цифровая типография «Армавир Фото» установила полноцветную ЦПМ Xerox Versant 80 Press. Используя возможности новой машины, компания расширила ассортимент услуг, повысила качество и снизила себестоимость печати, сообщили CNews в Xerox. Установку выполни
27.06.2016 Xerox заключила десятки контрактов с типографиями по всему миру на поставку новых ЦПМ

Компания Xerox в рамках международной полиграфической выставки drupa 2016 представила две новые струйные ЦПМ и другие инновационные продукты и технологии для развития полиграфического бизнеса. На стенде корпорации типографии со всего мира оформили десятки заказов на поставку её оборудования, сообщ
21.06.2016 Типография «ФотоКурьер» установила ЦПМ Xerox Color C60

ов в месяц), печатать на материалах плотностью до 300 г/м2, сохранять качество цветопередачи и обладать функцией совмещения лица с оборотом. В результате анализа конкурентных предложений была выбрана ЦПМ от компании Xerox — Xerox Color C60. По информации Xerox, ЦПМ Color C60 представляет собой полноцветную цифровую систему печати формата SRА3, обладающую широкими возможностями обрабо
13.05.2016 Бийская типография «Катунь» установила полноцветную ЦПМ Xerox Versant 80 Press

Бийская типография «Катунь» установила полноцветную ЦПМ Xerox Versant 80 Press. В результате реализации проекта компания повысила производительность работы и освоила новые форматы и типы материалов, сообщили CNews в компании Xerox. Установка был
15.03.2016 «Ломо» установило монохромную ЦПМ Xerox Nuvera 144 EA

На предприятии «Ломо» была установлена монохромная ЦПМ Xerox Nuvera 144 EA c промышленным финишером-брошюровщиком Plockmatic Pro50 для печати технической документации. Новая машина помогла компании повысить качество и отказоустойчивость печатно
10.03.2016 Xerox анонсировала две новые струйные печатные машины

Компания Xerox представит на выставке drupa 2016 свою первую листовую струйную ЦПМ Xerox Brenva HD и новую платформу для рулонного струйного принтера Xerox Trivor 2400. Новинки помогут типографиям создать основу для развития бизнеса и расширить производство такой продукци
17.02.2016 Новая опция позволит ЦПМ Xerox Versant 80 обрабатывать материалы длиной до 660 мм

Компания Xerox представила опцию печати на длинном формате для полноцветной ЦПМ Xerox Versant 80. Новинка добавит возможность обрабатывать материалы форматом до 330х660 мм, что позволит типографиям производить более широкий ассортимент суперобложек, меню, календарей и 
09.02.2016 Xerox продемонстрирует в России ЦПМ Versant 80 с опцией печати на длинном формате

11 февраля компания Xerox совместно со своим партнёром — компанией NBZ Computers — впервые в России продемонстрирует ЦПМ Xerox Versant 80 с опцией печати на длинном формате. Презентация состоится на дне открытых дверей компании «GMP-РуссКом». Также на мероприятии будет впервые представлен промышленный рулонны
02.02.2016 «Дельта Принт» повысила скорость печати с установкой ЦПМ Xerox Versant 80 Press

Типография «Дельта Принт» установила полноцветную ЦПМ Xerox Versant 80 Press. Новая машина помогла компании сократить сроки выполнения заказов, повысить качество печати и подготовиться к выходу на рынок фотокниг, сообщили CNews в Xerox. Проект
20.01.2016 Типография «Супервэйв» установила ЦПМ Xerox iGen 150 Press с контроллером EFI

Типография «Супервэйв» установила высокопроизводительную ЦПМ Xerox iGen 150 Press с контроллером EFI. Благодаря возможностям этой печатной системы Xerox типография смогла обеспечить короткие сроки выполнения работ, повысить производительность и качес
14.01.2016 Копировальный центр «Восстания, 1» установил ЦПМ Xerox Color C60

В копировальном центре «Восстания, 1» была установлена полноцветная ЦПМ Xerox Color C60. Благодаря этому центр увеличил производительность, расширил ассортимент материалов, применяемых для копирования и печати, а также повысил конкурентоспособность бизнеса, соо
12.01.2016 Типография «Азалит» расширила ассортимент продукции с установкой полноцветной ЦПМ Xerox Versant 80 Press

Типография «Азалит» установила полноцветную ЦПМ Xerox Versant 80 Press. Это позволило компании повысить качество и скорость печати, а также обрабатывать материалы с высокой плотностью, сообщили CNews в Xerox. Инсталляция была выполнена п
10.12.2015 «Архимед» расширил ассортимент продукции с установкой полноцветной ЦПМ Xerox Versant 80 Pro

В рекламно-производственной компании (РПК) «Архимед» установлена полноцветная ЦПМ Xerox Versant 80 Pro. Благодаря инсталляции салон оперативной полиграфии повысил качество печати, снизил себестоимость отпечатка и расширил ассортимент продукции, сообщили CNews в компании

11.11.2015 Damax с установкой Xerox Color C60 вышла на рынок цифровой печати

Рекламная компания Damax произвела установку полноцветной ЦПМ Xerox Color C60, благодаря чему смогла выйти на рынок цифровой печати и предложить клиентам широкий ассортимент полиграфической продукции. Об этом CNews сообщили в Xerox. Агентство полного

23.10.2015 Липецкий государственный технический университет установил ЦПМ и МФУ от Xerox

ведения. Чтобы привести производственный процесс в соответствие с установленными стандартами, было принято решение об установке более технологичных печатных устройств. По итогам конкурса были выбраны ЦПМ Xerox Color C60 и МФУ Xerox WorkCentre 5945. По информации Xerox, это оборудование вне зависимости от тиража позволяет создавать необходимое количество учебных материалов с приемлемой себес
15.10.2015 «Жилищное хозяйство» установило две ЦПМ Xerox Nuvera 288

чати при полном контроле над затратами. При реализации программы модернизации производства перед ВЦКП «Жилищное хозяйство» вновь встал вопрос выбора оборудования. Предпочтение было отдано монохромным ЦПМ Xerox Nuvera 288 EA после тестирования образцов различных производителей. По информации заказчика, конфигурация, выбранная совместно специалистами Xerox и предприятия, полностью удовлетвори
10.09.2015 В московской типографии «ПринтФормула» установлена ЦПМ Xerox Color 800i

В московской типографии «ПринтФормула» была установлена первая в России ЦПМ Xerox Color 800i с дополнительными секциями для печати золотым, серебряным или прозрачным тонером. Об этом CNews сообщили в компании Xerox. Ожидается, что новая машина позволит заказчику ра
08.09.2015 Xerox выпустила комплект модернизации для ЦПМ Xerox Versant 80 Pro

Компания Xerox объявила о запуске комплекта модернизации Performance Pack, который повышает производительность полноцветных ЦПМ Xerox Versant 80 Pro. Как сообщили CNews в Xerox, он позволит автоматизировать управление цветом с помощью встроенного спектрофотометра и запечатывать плотные материалы без потери скорости.

Публикаций - 108, упоминаний - 108

ЦПМ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Xerox 1120 92
Xerox Eurasia - Xerox Евразия 50 18
EFI - Electronics for Imaging 40 11
Xerox Russia - Ксерокс Россия - Xerox СНГ 106 10
Ricoh - Riken Kankoshi - Ricoh Rus - Рико Рус 240 8
АльфаТех плюс 9 8
Konica Minolta 279 6
Kyocera 233 3
Галэкс НТЦ - Galex 23 3
Konica Minolta Business Solutions Russia - Коника Минолта Бизнес Сольюшнз Раша 71 3
HP Inc. 5559 3
Kyocera Document Solutions Russia - KDRU 16 3
Xerox Global Graphic Communications Business Group 2 2
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 1924 2
SuperWave Group - СуперВэйв групп 16 2
Kyocera Document Solutions - Kyocera Mita 35 2
Ricoh Europe 17 1
Microsoft Corporation 23868 1
Терем 63 1
TSG Group - SCO Group - Caldera Systems 73 1
Zoom Int - Zoom Video Communications 1369 1
РИЦ ГКУ - Региональный информационный центр 18 1
Eastman Kodak - Кодак 172 1
Nikon 606 1
КопирТехСервис 1 1
Iiyama 87 1
Сонет 167 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8839 1
Dell EMC 4946 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1945 1
Xerox Workplace Solutions 3 1
Canon 1374 1
Canon Россия - Канон Ру 7 1
Цифра ГК 2221 1
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom 1487 1
Ланит - Treolan - Треолан - Ланит Дистрибуция 160 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 608 4
Россети Ленэнерго 68 3
Почта России ПАО 1939 2
Малахит 1 2
Малахит СПМБМ - Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения «Малахит» имени академика Н.Н. Исанина 1 1
Череповецъ ИД 1 1
Ухтинская полиграфия 1 1
Якутпроект-Изыскатель РПИИ - Республиканский проектно-изыскательный институт 1 1
Ростелеком МФ ОЦО - Многофункциональный общий центр обслуживания 2 1
Алтапресс 3 1
Арт Лейбл 1 1
Фотоэксперт 2 1
Оптифлекс 1 1
Этиколь 1 1
ОКИЛ-САТО 3 1
Гознак МПФ - Московская печатная фабрика - Московская типография 12 1
ЛЭСК - Липецкая энергосбытовая компания 2 1
Газпром энергосбыт 4 1
Алтай-Циклон - ФотоКурьер 1 1
РусГидро - Красноярскэнергосбыт 9 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6390 1
Открытие ФК - Банк Открытие 448 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 145 1
Лента - Сеть розничной торговли 1745 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 228 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1462 1
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1121 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 889 1
Почта России УФПС - Управления федеральной почтовой связи 42 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices 1734 91
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 21797 75
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 826 66
Цветопередача - Color rendering - глубина цвета 667 34
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-dri 1910 28
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 27 28
Принтер - скорость печати 576 25
Картридж - Тонер-картридж - Cartridge 369 24
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 57 18
КИПиА - Калибровка измерительных приборов - Calibration of measuring instruments 44 14
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2906 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 20351 12
МФУ - многофункциональное устройство - принтеры и сканеры - MFP - Multi-function printer 1012 10
Рабочий календарь - Календарный план - Work Calendar - Calendar Plan - Онлайн-органайзер 28 10
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 3971 8
Принтер - MPS - Managed Print Services - Система управления печатью - Офисная полиграфия 66 8
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 498 7
Монохромное изображение - Monochrome image 253 7
Оцифровка - Digitization 262 5
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 959 5
Принтер струйный - Inkjet printer 244 5
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA 2694 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 6092 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 925 4
Кольцевой резонатор - оптический резонатор, в котором свет распространяется по замкнутой траектории в одном направлении 4 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 10172 3
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 9331 3
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг 446 3
ПНСТ Умное производство Цифровые двойники - Серии стандартов Умного производства 12 3
QoS - Quality of service - Качество обслуживания 576 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 47 3
Принтер лазерный 345 3
Energy Star - Международный стандарт энергоэффективности потребительских товаров 146 2
Масштабируемость - Scalability 2151 2
EPEAT - Electronic Product Environmental Assessment Tool - Экологический сертификат - Электронный инструмент экологической оценки продукции 34 2
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 1438 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 2335 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 1823 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17223 2
Электроэнергетика - Smart Grid - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 754 2
Xerox FreeFlow Suite - Xerox FreeFlow Print Server - Xerox FreeFlow DocuSP - Xerox FreeFlow Makeready - Xerox FreeFlow SIQA - Xerox FreeFlow Simple Image Quality Adjustment 47 56
Xerox Color - Xerox Colour - ЦПМ - цифровая печатная машина 9 42
Xerox Versant ЦПМ - Цифровая печатная машина 17 36
Xerox DocuColor - ЦПМ - цифровая печатная машина 12 24
Xerox Nuvera ЦПМ - Цифровая печатная машина 11 18
Xerox Emulsion Aggregation - EA-тонер 20 17
Xerox iGen Press ЦПМ - Цифровая печатная машина 3 13
EFI Fiery - Xerox Fiery 8 10
Ricoh Pro ЦПМ - цифровая печатная машина 5 8
Xerox Confident Color 4 4
Xerox WorkCentre - серия МФУ 64 4
Pantone Validated 75 3
Xerox Trivor ЦПМ - рулонная система 3 3
HP Indigo ЦПМ - Цифровая печатная машина 23 3
Konica Minolta bizhub - серия МФУ 39 3
Kyocera TASKalfa МФУ 21 3
Яндекс.Директ 168 2
Xerox Direct - Xerox Direct to Object Inkjet Printer - Xerox Basic Finishing Module Direct Connect 1 2
Xerox Impika ЦПМ 1 2
Xerox DuraPaper 3 2
Xerox Brenva 2 2
Xerox EPS - Xerox Enterprise Printing System 1 2
Xerox Adaptive CMYK Plus 2 2
Xerox DocuPrint 1 1
Konica Minolta AccurioPro 3 1
HP JetFusion 3D Printing 1 1
HP Scitex - Scitex Corporation - Suny Cellular Communication 4 1
Xerox DP проектор 2 1
Xerox Tape Binder 3 1
Xerox ColorQube 1 1
Xerox Stock Library Manager 1 1
Xerox DocuTech 4 1
Xerox NeverTear 2 1
PostScript - Язык программирования 83 1
Xerox PrimeLink C - серия ЦПМ - цифровая печатная машина 1 1
Microsoft Windows 14705 1
Microsoft Windows 7 1706 1
Microsoft Office 3493 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1499 1
Xerox ConnectKey 39 1
Агарков Алексей 11 11
Зиновьев Владимир 4 4
Вдовыко Михаил 5 4
Мокин Дмитрий 5 3
Ванькевич Андрей 2 2
Рудаков Павел 4 2
Савастьянов Павел 2 2
Малыгин Алексей 2 2
Голикова Наталья 2 2
Казакова Анастасия 8 2
Павлов Роман 6 2
Кулешов Алексей 29 2
Симайченков Сергей 9 1
Позднякова Ирина 1 1
Грузин Андрей 1 1
Новгородцев Сергей 2 1
Волоховский Андрей 1 1
Исаков Виталий 1 1
Гольдшер Инна 1 1
Сафронов Геннадий 1 1
Загороднюк Сергей 1 1
Alhourani Tariq - Алхурани Тарик 23 1
Галухин Роман 5 1
Masakazu Uchikura - Масаказу Учикура 6 1
Парфенова Мария 1 1
Куликов Юрий 2 1
Твердохлебова Наталья 1 1
Иоанесян Марина 1 1
Скобелева Дария 1 1
Чиков Руслан 1 1
Никитина Карина 1 1
Черноусов Михаил 1 1
Азаренко Максим 1 1
Панкин Олег 1 1
Окулов Денис 1 1
Скоробогатов Денис 1 1
Дроботухин Кирилл 1 1
Адальшин Кирилл 1 1
Смирнова Валентина 1 1
Нуралиев Рустам 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 127081 38
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39437 12
Россия - СФО - Новосибирск 3787 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14107 6
Россия - УФО - Екатеринбург 3318 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50094 4
Япония 10469 4
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1449 3
Италия - Итальянская Республика 3006 3
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 967 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 8576 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2643 3
Россия - Сибирь 1787 3
Германия - Федеративная Республика 8772 3
Россия - ЦФО - Липецкая область 455 2
Россия - СФО - Томская область - Томск 813 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1443 2
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1385 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1188 2
Европа 11993 2
Нидерланды 2226 2
Франция - Французская Республика 5484 2
Ближний Восток 2717 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2582 2
Россия - СЗФО - Новгородская область - Великий Новгород 650 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13412 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12790 2
Россия - СФО - Кемеровская область 760 1
Россия - УФО - Тюменская область 952 1
Канада 3013 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1203 1
Россия - СФО - Томская область - Томская агломерация 822 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 782 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1040 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 408 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2360 1
Турция - Турецкая республика 799 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 711 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 367 1
Россия - СФО - Алтайский край - Бийск 90 1
Типография - полиграфическое производственное предприятие 100 46
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 912 11
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 4404 8
CMYK - Cyan, Magenta, Yellow, Key или Black - четырёхцветная автотипия 78 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 28330 7
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 419 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 2570 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 7414 5
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 599 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 26864 3
Логистика сбытовая - Сбыт 1905 3
Инженер - Радиоинженер - Инженер электронной техники 36 3
Металлы - Серебро - Silver 267 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 8997 2
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1183 2
Энергетика - Энергопотребление - потребление энергии 436 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 255 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 1127 2
RoHS - Restriction of Hazardous Substances - Директива ЕС, ограничивающая содержание вредных веществ 70 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4913 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 7102 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 1553 2
Пищевая промышленность - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 66 1
Добавленная стоимость - рыночная стоимость продукции, произведённой фирмой, за вычетом понесённых затрат вне фирмы 177 1
Туризм - Туристический сектор экономики - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 652 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивные мероприятия - Sport 2376 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия 296 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня 7832 1
Философия - Philosophy 3 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1336 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 504 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 41 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 1211 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка 1933 1
Английский язык 3945 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 377 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 2204 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 2330 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 1101 1
Keypoint Intelligence 7 2
IDC - International Data Corporation 4775 1
IDC Russia - IDC Россия 142 1
УГАТУ - Уфимский государственный авиационный технический университет 27 1
РНБ - Российская национальная библиотека 19 1
СГУ - Саратовский государственный университет - Саратовский национальный исследовательский государственный университет. имени Н.Г.Чернышевскогo 16 1
САФУ - Северный Арктический федеральный университет имени М. В. Ломоносова 23 1
ЦГПБ имени В.В. Маяковского - Центральная городская публичная библиотека имени В.В. Маяковского 8 1
ЛГТУ ФГБОУ ВО - Липецкий государственный технический университет 4 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 10 1
EFI Connect 1 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2023 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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