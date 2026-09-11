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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 200994
ИКТ 15569
Организации 11833
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Мероприятия 894

Маринина Александра

СОБЫТИЯ


11.09.2026 «Литрес» назвал самые популярные книги лета в Москве 1
20.04.2022 Онлайн-сервисом «Библиотеки Москвы» за год воспользовались более 216 тыс.человек 1
01.06.2016 Власти заблокировали сетевую библиотеку «Флибуста» 1
22.12.2015 Что читали и дочитывали в 2015 году? 1
15.02.2012 ЛитРес.ru + LitRes:touch + Премия «Электронная буква» 2
30.01.2012 Премия за буквы 1
29.08.2011 «ЛитРес»: оборот в первом полугодии 2011 г. вырос в 3 раза 1
22.04.2005 Суды отбирают книги у онлайн-библиотек 2
11.02.2000 Состоялась презентация Интернет-аукциона "Молоток.Ру" 1

Публикаций - 9, упоминаний - 11

Маринина Александра и организации, системы, технологии, персоны:

PocketBook International 98 2
КМ онлайн - Кирилл и Мефодий 42 1
Nexter Systems - Giat Industries 6 1
VK - Mail.Ru Молоток.ру 95 1
Amazon Inc - Amazon.com 3295 1
АСТ - Автоматизированные Системы и Технологии - AST - Advanced System Technologies 112 1
Ланит - Comptek - Комптек 216 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 197 3
МИФ - Манн, Иванов и Фербер 2 1
VK - Mail.ru Group - netBridge 36 1
eBay Inc 1642 1
Флибуста 34 1
Эксмо-АСТ - издательство 80 1
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 226 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5458 2
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 877 2
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 2
Судебная власть - Judicial power 2519 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13996 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3079 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4971 1
Правительство Воронежской области - органы государственной власти 56 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 756 1
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) - цифровые книги 1575 3
Оповещение и уведомление - Notification 6054 2
Электронная библиотека - Electronic Library 267 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26131 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26477 1
Бронирование - Booking 1021 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10283 1
DSS - Decision Support Systems - СППР - Система поддержки принятия решений 1020 1
Электронный акцион - интернет-аукцион - онлайновый аукцион - online auction 501 1
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес - ISO/IEC 7810 2340 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6761 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27019 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2488 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26624 1
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1548 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5864 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9832 1
TRON Foundation - Rainberry - BitTorrent - протокол для обмена файлами 648 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3251 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13116 1
ЦПМ - Промышленные Цифровые Печатные Машины - Industrial Digital Printing Machines 149 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13773 1
Аудиокнига - Audiobook 264 1
ЛитРес touch - букридер 3 2
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 1
Rutracker - Рутрекер - BitTorrent-трекер - Torrents.ru 107 1
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 811 1
PocketBook - серия электронных книг 45 1
Либрусек - lib.rus.ec - электронная библиотека 31 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
Воронков Константин 13 2
Пелевин Виктор 13 2
Устинова Татьяна 10 2
Панов Вадим 9 2
Jobs Steve - Джобс Стив 1035 2
Навальный Алексей 63 2
Донцова Дарья 18 2
Мошков Максим 14 1
Яхина Гузель 6 1
Лукьяненко Сергей 49 1
Зайцев Вячеслав 13 1
Протасов Павел 5 1
Зинчук Виктор 1 1
Парфенов Леонид 6 1
Гурченко Людмила 1 1
Жвалевский Андрей 2 1
Сукачев Гарик 3 1
Филенко Евгений 1 1
Катасонова Елена 2 1
Степнова Марина 2 1
Гречко Георгий 2 1
Herbert Frank - Герберт Фрэнк 7 1
Геворкян Эдуард 2 1
Нестеров Олег 3 1
Головачев Василий 2 1
Богушевская Ирина 1 1
Вагин Игорь 6 1
Isaacson Walter - Исааксон Уолтер - Айзексон Уолтер 28 1
Rand Ayn - Рэнд Айн 12 1
Сергунина Наталья 375 1
Сеславинский Михаил 32 1
Водолазкин Евгений 7 1
Martin George R.R. - Мартин Джордж 26 1
Анурьев Сергей 28 1
Ельцин Борис. 99 1
Сальников Алексей 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 167487 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47864 4
Литва - Вильнюс 42 1
Америка - Американский регион 2208 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1734 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 971 1
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1317 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1830 5
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5140 4
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8886 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11732 2
Английский язык 7051 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8298 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5157 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53846 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8929 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34063 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9117 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7640 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6835 1
Паспорт - Паспортные данные 2878 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3125 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2732 1
Пищевая промышленность - Алкоголь - Алкогольные напитки - Вино - Виноделие 184 1
Здравоохранение - Здоровье женщины, матери и ребенка - Фертильность, беременность и роды - рождение ребенка, деторождение - декретный отпуск - материнство - пособие на детей и беременных женщин 581 1
Здравоохранение - Реабилитация 457 1
Спорт - Боулинг - Bowling 54 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3808 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5891 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5631 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 401 1
Транспорт - Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины/автомобилей - Car-as-a-Service - Автомобиль как сервис 399 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 1
CNews - ZOOM.CNews 1867 1
АнтиЗапрет - AntiZapret.info - Реестр запрещенных сайтов 31 1
Правительство Москвы - Библиотеки Москвы - Московские библиотеки - Единый читательский билет (ЕЧБ) 38 1
Библиотека Максима Мошкова 17 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1471436, в очереди разбора - 724611.
Создано именных указателей - 200994.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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