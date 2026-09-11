Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Маринина Александра
СОБЫТИЯ
|11.09.2026
|«Литрес» назвал самые популярные книги лета в Москве 1
|20.04.2022
|Онлайн-сервисом «Библиотеки Москвы» за год воспользовались более 216 тыс.человек 1
|01.06.2016
|Власти заблокировали сетевую библиотеку «Флибуста» 1
|22.12.2015
|Что читали и дочитывали в 2015 году? 1
|15.02.2012
|ЛитРес.ru + LitRes:touch + Премия «Электронная буква» 2
|30.01.2012
|Премия за буквы 1
|29.08.2011
|«ЛитРес»: оборот в первом полугодии 2011 г. вырос в 3 раза 1
|22.04.2005
|Суды отбирают книги у онлайн-библиотек 2
|11.02.2000
|Состоялась презентация Интернет-аукциона "Молоток.Ру" 1
Публикаций - 9, упоминаний - 11
Маринина Александра и организации, системы, технологии, персоны:
|Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 1
|CNews - ZOOM.CNews 1867 1
|АнтиЗапрет - AntiZapret.info - Реестр запрещенных сайтов 31 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1471436, в очереди разбора - 724611.
Создано именных указателей - 200994.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1471436, в очереди разбора - 724611.
Создано именных указателей - 200994.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.