Онлайн-сервисом «Библиотеки Москвы» за год воспользовались более 216 тыс.человек

Сервису «Библиотеки Москвы» на портале mos.ru исполнился год. За это время им воспользовались свыше 200 тыс.человек, сообщила заммэра Наталья Сергунина. Она отметила, что запуск проекта был важным этапом цифровизации всей библиотечной сети столицы.

«Этот год показал, что проект “Библиотеки Москвы” действительно необходим. Он стал популярным среди москвичей, которые пользуются книжным фондом городских читален. Доступность и удобство уже оценили больше 216 тыс.человек. Сервис помогает экономить время и решать вопросы онлайн: от поиска книг до управления сроком их хранения и возврата», — сказала Наталья Сергунина. Ее слова приводятся на портале mos.ru.

Заместитель мэра Москвы напомнила, что для бронирования и продления срока хранения книги понадобится стандартная или полная учетная запись на mos.ru и единый читательский билет (ЕЧБ). Его можно оформить бесплатно в любой городской библиотеке по паспорту или онлайн на портале mos.ru.

Основные функции сервиса доступны в кабинете читателя. Например, в разделах «Мои заказы» и «Читаю сейчас» хранится информация обо всех забронированных книгах или заказах, находящихся в процессе оформления. Здесь же отображается электронный читательский билет — штрихкод с его номером следует показать библиотекарю на экране смартфона или планшета, чтобы получить книгу (пластиковый ЕЧБ при этом можно с собой не брать). Также в кабинет читателя приходит уведомление о готовности заказа к выдаче в библиотеке.

Помимо этого, в разделе «Читаю сейчас» пользователи могут перенести срок возврата библиотечных книг. Эта функция появилась в числе первых по итогам модернизации сервиса в мае прошлого года и сейчас является одной из наиболее востребованных. За год ею воспользовались около 19 тыс. читателей. Сначала продлить время хранения книги можно было только на 10 дней, а позже этот срок увеличили до 30 дней. До этого момента, чтобы оставить понравившееся издание у себя на месяц, нужно было прийти в библиотеку.

Искать книги можно с помощью поисковой строки, которая находится на главной странице сервиса. Для этого нужно ввести название книги, фамилию автора, серию или издательство. А найти ближайшую к дому, месту работы или учебы библиотеку поможет интерактивная карта, которая работает с ноября 2021 г. На ней отмечены все 440 городских библиотек. Достаточно указать адрес, район, округ или станцию метро, и карта покажет все библиотеки, соответствующие заданным параметрам. Есть и более быстрый способ — включить геолокацию в настройках смартфона и компьютера, и система сама подберет подходящую библиотеку. После выбора читальни на экране появится перечень книг. С помощью встроенных фильтров их можно отсортировать по фамилии и имени автора, названию издательства, году публикации, тематике, языку и другим параметрам.

Еще один удобный инструмент — раздел «Избранное». Сюда читатели могут добавлять понравившиеся книги, чтобы не потерять их или вернуться к бронированию позже. Такой возможностью воспользовались около 7 тыс. уникальных пользователей.

Также на главной странице сервиса регулярно публикуют тематические подборки для взрослых и детей, в которых можно найти книгу по интересам. Это, например, «Популярные книги», «Топ-20 книг для детей», «Что читают в московском метро», «Слушать и слышать ребенка», подборки изданий русских и зарубежных классиков, научной литературы, книг о путешествиях. Здесь же пользователи могут узнать о новых поступлениях в библиотечные фонды.

За год работы сервиса книги в нем забронировали более 67 тыс. раз. Популярностью пользуются книги современных писателей Фредерика Бакмана, Донны Тартт, Марии Парр, Фрэнка Герберта, Айн Рэнд и других.

Среди отечественных авторов пользователи сервиса чаще бронируют произведения Евгения Водолазкина, Гузели Яхиной, Марины Степновой, Андрея Жвалевского, Алексея Сальникова, Александры Марининой.

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С конца 2021 г. пользователи сервиса «Библиотеки Москвы» могут получать бонусные баллы за бронирование книг и обменивать их на полезные подарки.

За каждый выданный в библиотеке заказ пользователю начисляется 30 баллов. В течение месяца можно получить до 150 баллов. Их можно потратить на билеты в музеи, кино, культурные мероприятия, сувениры или товары для дома, пополнение карты «Тройка» или оплату каршеринга. Всего за три месяца действия акции москвичам начислено уже более 337 тыс. баллов.

Чтобы забронировать книгу, нужно открыть раздел «Услуги» на портале mos.ru и перейти в категорию «Культура, спорт и отдых». Здесь надо выбрать раздел «Библиотеки Москвы. Сервис поиска и бронирования книг».

Искать необходимые издания можно по названию, автору, издательству и другим параметрам. Сервис отобразит на интерактивной карте все библиотеки, в которых они есть в наличии, с указанием адреса, телефона и времени работы читален, а также количества книг, доступных для онлайн-бронирования.

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После выбора книги и библиотеки необходимо ввести номер единого читательского билета и нажать на кнопку «Забронировать». Заказ оформят в течение трех дней. Когда он будет готов к выдаче, в кабинет читателя придет уведомление. После этого у пользователя будет три дня, чтобы забрать его.

Чтобы получить книгу в библиотеке, понадобится ЕЧБ. Те, у кого он уже есть, могут использовать его электронную версию. Чтобы получить ее, необходимо добавить номер билета в личном кабинете на mos.ru или в кабинете читателя в сервисе «Библиотеки Москвы». Штрихкод с номером билета отобразится в кабинете читателя автоматически после проверки. Пластиковую карту при этом с собой брать не нужно.

Также читательский билет можно оформить онлайн на портале mos.ru с помощью специального сервиса. Электронный читательский билет, как и пластиковый, принимают во всех городских библиотеках.

Для оформления ЕЧБ в виде пластиковой карты необходимо обратиться в любую городскую читальню с паспортом, а детям до 14 лет понадобится прийти в библиотеку в сопровождении родителей или официальных представителей с паспортом и свидетельством о рождении ребенка.