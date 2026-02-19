Здравоохранение - Здоровье женщины, матери и ребенка - Фертильность, беременность и роды - рождение ребенка, деторождение - декретный отпуск - материнство - пособие на детей и беременных женщин

Какой возрастной интервал считается наиболее приемлемым для первой беременности?

По данным литературы наиболее приемлемый интервал для первой беременности: 22–30 лет, с пиком физиологической готовности в 25–28 лет.

Почему именно возраст 25–28 лет является пиком физиологической готовности?

В этом возрасте у женщины максимальный запас яйцеклеток, эндометрий лучше всего «принимает» эмбрион, а сердечно‑сосудистая и свертывающая системы легче адаптируются к нагрузкам беременности.

С какими рисками связаны роды до 20 лет и после 35 лет?

Роды до 20 лет сопряжены с повышенным риском анемии, преждевременных родов и низкого веса плода – организм матери еще не завершил созревание. После 35 лет начинают расти риски гестационного диабета, гипертензии, отслойки плаценты, а частота хромосомных аномалий у плода увеличивается с 1:1000 в 25 лет до 1:400 в 35 лет и 1:100 к 40 годам.

О чем обязательно нужно помнить беременной женщине?

Самое главное для беременной женщины — питание. Не только по количеству и качеству, но и по времени. Процесс развития человека идет очень интенсивно — сначала развивается эмбрион, потом плод. Когда в организме происходит эта интенсивная работа, происходит развитие органов, тканей, функциональных систем, всё это должно происходить на определённом уровне метаболизма и гомеостаза.

Чего следует не допускать беременной женщине?

Женщина должна находиться в устойчивом физиологическом состоянии. Нельзя сказать, что жители больших городов или студенты находятся в устойчивом физиологическом состоянии. Перемещение в транспорте — стресс. Учёба — стресс, эмоциональная нагрузка. Зачеты, экзамены — тем более. Стресс влияет на сосуды, а сосуды в том числе обеспечивают плодово-плацентарный и маточный кровоток. Из-за стресса ухудшается кислородное снабжение крови плода.

Как необходимо питаться беременным женщинам?

Питание будущей матери должно быть сбалансированным, разнообразным, энергетически и нутритивно полноценным. Существуют определенные нормы потребления белка, жиров, углеводов, а также витаминов и микроэлементов, в частности фолиевой кислоты, железа, йода, кальция, витаминов A, C, D, E и группы B. Эти вещества необходимы как для нормального внутриутробного развития плода, так и для формирования и функционирования систем и органов женщины.

Какие продукты рекомендованы при беременности?

Нежирное мясо, яйца, нежирные сыр и творог, печень, бобовые, хлеб грубого помола, морская капуста, свежевыжатый сок, фрукты и овощи, зерновые культуры, морская рыба, хлеб с отрубями, молочные продукты, шпинат, печень морской рыбы, каши из зерновых, зелень, орехи, овощные супы, злаковые каши.

Именно неправильное питание, а не стрессовые ситуации или физические нагрузки, как принято считать, зачастую становится причиной того, что беременность протекает тяжело, роды происходят преждевременно, а ребенок рождается с какими-либо физическими недостатками или умственными отклонениями.

Насколько важно дополнительно употреблять витаминные комплексы?

Правильный и разнообразный рацион — не всегда залог того, что организм получит все нужные ему полезные вещества, если сам организм «ослаблен» в период беременности и формировании плода. Речь здесь идет уже о такой проблеме, как способность к усвоению витаминов из продуктов. Поэтому беременная женщина должна получать дополнительно отдельные элементы или витаминные комплексы.

Зачем нужен преконцепционный скрининг?

Преконцепционный скрининг позволяет заранее определить риски генетического заболевания у будущего ребенка и при необходимости прибегнуть к вспомогательным методам, например, к экстракорпоральному оплодотворению (ЭКО).

Как часто встречаются генетические заболевания?

Риск рождения ребёнка с наследственным заболеванием составляет около 1% — это выше, чем вероятность попасть в автомобильную аварию в течение года.

Всем ли доступен скрининг?

Современные технологии позволяют проводить генетическое тестирование относительно недорого. Исследование экзома (кодирующих участков генов) одного человека стоит около 40 тысяч рублей, а паре оно обойдётся в 80 тысяч. Это разовый анализ, результаты которого останутся актуальными на всю жизнь.

Чем опасен аборт?

Любая медицинская манипуляция и операция имеют свои осложнения. Интраоперационно имеют место риски кровотечения, повреждения стенки матки, анестезиологические проблемы. Выполненный аборт может быть причиной хронического эндометрита (воспаления внутреннего слоя матки), гипоплазии эндометрия (патологии внутреннего слоя матки, при которой он истончается), внутриматочных сращений, что негативно сказывается на репродуктивном здоровье в дальнейшем.

Каковы психологические последствия аборта?

У психологов есть описание так называемого постабортного синдрома, который может потребовать и врачебного внимания.

Как не допустить аборта?

Говоря о первом аборте, мы должны обсуждать контрацепцию. Эффективное консультирование, профилактика первого аборта — это вклад в репродуктивное здоровье.

Что такое вертикальные роды и почему их называют "русскими родами"?

Это способ рождения ребенка, при котором женщина занимает вертикальное положение, например, стоя, сидя на корточках или на специальном стуле. Эти позиции считаются более естественными по сравнению с традиционным положением лежа на спине. За рубежом такие роды называются "русскими", потому что метод пришел из России.

Что такое послеродовый период?

Это тот срок, который необходим женскому организму для восстановления после родов. Длительность этого периода для каждой женщины индивидуальна, но в среднем составляет 6-8 недель. Если послеродовый период протекал без осложнений, то после его окончания необходимо посетить гинеколога для оценки состояния женской половой системы с возможным проведением лечебно-диагностических мероприятий.

Что нужно организму в послеродовой период?

Беременность, роды и время лактации требуют от организма женщины больших физических и психоэмоциональных затрат, поэтому в эти периоды максимально важно сбалансированно питаться, корректировать дефицитные состояния, соблюдать режим «сон-отдых». Если у пациентки во время послеродового восстановления появляются жалобы, необходимо обязательное посещение врача для подбора терапии, совместимой с лактацией.

Какие психологические последствия родов могут потребовать особого внимания?

Нередко у женщин после родов возникает депрессивное состояние, что прежде всего связано с физическим и психическим перенапряжением, возникновением большого количества страхов за ребенка. К группе особого риска относятся пациентки, находящиеся в послеродовом периоде впервые. Такой группе женщин крайне необходима поддержка семьи, а в некоторых ситуациях и помощь клинического психолога.

Как обустроить кроватку для первых годов жизни ребенка?

В этот период идет стремительное развитие: малыш вырастает примерно на 25 см за год, осваивает вертикальное положение, делает первые шаги. Именно в это время ему требуется кроватка длиной не менее 125 см, с прочной складной передней стенкой, жёстким матрасом и возможностью подвеса игрушек. Первые месяцы жизни подушка не требуется. Важен и уют — создается он мягким бампером, соответствующей высотой.

От каких деталей интерьера стоит отказаться?

Отказ от декоративных излишеств — бахромы, лент, бантов — не только улучшает безопасность, но и облегчает уход за мебелью. Все поверхности должны легко поддаваться чистке и дезинфекции. Важно помнить, что правильная организация пространства — это не просто мебель, а ещё и условия: влажность, температура, освещение, вентиляция.

Как ухаживать за мебелью в детской комнате?

Натуральное дерево чувствительно к влаге и температуре, поэтому поддержание оптимальных условий в комнате крайне важно. Необходимо избегать агрессивной химии и пара при уборке, а загрязнения удалять своевременно. Специфические загрязнения, вроде чернил или фломастеров, требуют особого подхода — от мыльных растворов до аккуратного применения ластика.

Почему дети часто болеют?

Все дети должны пройти «период формирования нормального иммунного ответа», который и является основой программирования здоровья. Он включает в том числе формирование иммунной толерантности (переносимости) всех тех миллионов чужеродных агентов, в контакт с которыми ребенок вступает с первых мгновений появления на свет. Также формируется иммунная защита (иммунитет) от миллионов опасных для него возбудителей.

Почему ребенок начинает болеть в определенном возрасте?

На первом году жизни контактов мало, и ребенок дополнительно защищен естественными факторами защиты грудного молока матери. На втором году жизни начинается более активная социализация малыша, увеличивается число контактов, многие начинают посещать общественные места, ясли или другие места скопления детей. В этот момент они начинают активно болеть острыми респираторными инфекциями, в результате чего формируют защиту против них для будущей жизни.

Можно ли предотвратить болезни в детском возрасте?

Есть ситуации, когда родители «держат под колпаком» своих детей в первые годы жизни, например, живут за городом и не разрешают никому из посторонних посещать малышей, не водят детей играть со сверстниками на площадке или в развивающих группах, не водят в детских сад и т.д. В этот момент ребенок может не болеть, но и иммунитет у него не формируется. Поэтому он начнет болеть, когда пойдет в школу.

Почему некоторые женщины не хотят кормить ребенка грудью?

Все больше матерей хотят заниматься чем-то помимо ребенка, хотят работать либо хотят сохранить свой образ жизни, который у них был во время беременности и до беременности. Сейчас есть небольшой тренд, не совсем научный, но психологический. Многим родителям хочется, чтобы их ребенок был удобен. Кормить грудью по требованию довольно сложно, непривычное ощущение, тревога ночью. Можно сцеживать молоко, и тогда кормить ребёнка сможет кто-то еще. Со смесью все проще. Каждый может развести смесь и дать её ребенку.

Правда ли, что кормление грудью нарушает ее эстетические качества?

У некоторых есть заблуждение, что грудное вскармливание как-то отражается на эстетических свойствах груди, и что грудное вскармливание приводит к нарушению эстетики молочных желез. На самом деле многие консультанты по грудному вскармливанию говорят о том, что это происходит далеко не у всех женщин, бывают возрастные изменения, которые рано или поздно к этому приводят, и они далеко не всегда связаны с лактацией.

Почему многие мамы не знают, как правильно кормить ребенка грудью?

Это очень кропотливая работа, она требует очень много времени, а прием у врача-педиатра всего 12 минут. За эти 12 минут очень сложно посмотреть, как мать прикладывает к груди, подсказать, что можно сделать иначе, посмотреть, правильно ли ребенок захватывает эту грудь. Если есть какие-то нарушения, как правило, это приводит к психологическому расстройству со стороны мамы, а, как мы знаем, один из важнейших факторов хорошей лактации – это желание мамы, чтобы мать хотела кормить, чтобы у нее было хорошее настроение, чтобы она была отдохнувшая.

Что лучше: молоко матери или смесь?

У грудного молока нет альтернативы. Грудное молоко – это мощная платформа для продолжения правильного программирования здоровья ребенка в момент появления на свет. Это то, что формирует микробиом нового человека, что дает возможность иммунной системе перестроиться на новые рельсы внеутробной жизни, отражать удары микробов, формировать познание человека и многое другое.

Как долго нужно кормить ребенка грудным молоком?

Как минимум 12 месяцев с обязательным рациональным питанием матери и правильным введением прикорма ровно в «окно толерантности» – в возрасте 4-6 месяцев. Ну а искусственные смеси только для узкого круга ситуаций, когда грудного молока нет или по медицинским показаниям его применение невозможно.

Какое питание лучше всего подходит для малыша?

Грудное вскармливание признано золотым стандартом питания младенцев. Слишком раннее введение прикорма может вызывать аллергические реакции, ЖКТ-расстройства, а позднее — задержку роста, дефицит витаминов и микроэлементов. Основное правило: вводить новые продукты по одному, отслеживая реакцию организма, начиная с однокомпонентных блюд, без добавления сахара и соли.

Когда бывает нужна молочная смесь?

Бывает так, что ребёнок недоношенный, новорождённый с низкой массой тела, с заболеванием, которое несовместимо с кормлением грудью. И в этих случаях другого варианта, кроме как кормить смесью, у нас не будет. Соответственно, при выписке из роддома врач может предложить маме забрать с собой смесь в качестве подарка. Это нормально.

Как распространить информацию о пользе грудного кормления?

Если у ребёнка всё отлично, и мама хочет кормить грудью, но врач предлагает дать смесь – это, конечно, несовместимо с реальностью.

Если бы депутаты предложили подучить врачей, либо информировать родителей, что грудное вскармливание является полезным, если нет противопоказаний со стороны матери и ребёнка, то это было бы более логично.

Если все-таки смесь нужна, как научиться ее готовить?

Однозначно для этого есть педиатр, который должен будет обучить родителей, как разводить и смешивать смесь, и в какое время суток кормить. Можно пойти по наитию, но скорее всего неопытные родители навредят, чем помогут.

* Пресс-служба РНИМУ