Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 196430
ИКТ 15138
Организации 11650
Ведомства 1503
Ассоциации 1103
Технологии 3575
Системы 26887
Персоны 85713
География 3091
Статьи 1577
Пресса 1296
ИАА 758
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2806
Мероприятия 895

Здравоохранение Здоровье женщины, матери и ребенка Фертильность, беременность и роды рождение ребенка, деторождение декретный отпуск материнство пособие на детей и беременных женщин

Здравоохранение - Здоровье женщины, матери и ребенка - Фертильность, беременность и роды - рождение ребенка, деторождение - декретный отпуск - материнство - пособие на детей и беременных женщин

Какой возрастной интервал считается наиболее приемлемым для первой беременности?
По данным литературы наиболее приемлемый интервал для первой беременности: 22–30 лет, с пиком физиологической готовности в 25–28 лет.

Почему именно возраст 25–28 лет является пиком физиологической готовности?
В этом возрасте у женщины максимальный запас яйцеклеток, эндометрий лучше всего «принимает» эмбрион, а сердечно‑сосудистая и свертывающая системы легче адаптируются к нагрузкам беременности.

С какими рисками связаны роды до 20 лет и после 35 лет?
Роды до 20 лет сопряжены с повышенным риском анемии, преждевременных родов и низкого веса плода – организм матери еще не завершил созревание. После 35 лет начинают расти риски гестационного диабета, гипертензии, отслойки плаценты, а частота хромосомных аномалий у плода увеличивается с 1:1000 в 25 лет до 1:400 в 35 лет и 1:100 к 40 годам.

О чем обязательно нужно помнить беременной женщине?
Самое главное для беременной женщины — питание. Не только по количеству и качеству, но и по времени. Процесс развития человека идет очень интенсивно — сначала развивается эмбрион, потом плод. Когда в организме происходит эта интенсивная работа, происходит развитие органов, тканей, функциональных систем, всё это должно происходить на определённом уровне метаболизма и гомеостаза.

Чего следует не допускать беременной женщине?
Женщина должна находиться в устойчивом физиологическом состоянии. Нельзя сказать, что жители больших городов или студенты находятся в устойчивом физиологическом состоянии. Перемещение в транспорте — стресс. Учёба — стресс, эмоциональная нагрузка. Зачеты, экзамены — тем более. Стресс влияет на сосуды, а сосуды в том числе обеспечивают плодово-плацентарный и маточный кровоток. Из-за стресса ухудшается кислородное снабжение крови плода.

Как необходимо питаться беременным женщинам?
Питание будущей матери должно быть сбалансированным, разнообразным, энергетически и нутритивно полноценным. Существуют определенные нормы потребления белка, жиров, углеводов, а также витаминов и микроэлементов, в частности фолиевой кислоты, железа, йода, кальция, витаминов A, C, D, E и группы B. Эти вещества необходимы как для нормального внутриутробного развития плода, так и для формирования и функционирования систем и органов женщины. 

Какие продукты рекомендованы при беременности?
Нежирное мясо, яйца, нежирные сыр и творог, печень, бобовые, хлеб грубого помола, морская капуста, свежевыжатый сок, фрукты и овощи, зерновые культуры, морская рыба, хлеб с отрубями, молочные продукты, шпинат, печень морской рыбы, каши из зерновых, зелень, орехи, овощные супы, злаковые каши.

Именно неправильное питание, а не стрессовые ситуации или физические нагрузки, как принято считать, зачастую становится причиной того, что беременность протекает тяжело, роды происходят преждевременно, а ребенок рождается с какими-либо физическими недостатками или умственными отклонениями.

Насколько важно дополнительно употреблять витаминные комплексы?
Правильный и разнообразный рацион — не всегда залог того, что организм получит все нужные ему полезные вещества, если сам организм «ослаблен» в период беременности и формировании плода. Речь здесь идет уже о такой проблеме, как способность к усвоению витаминов из продуктов. Поэтому беременная женщина должна получать дополнительно отдельные элементы или витаминные комплексы.

Зачем нужен преконцепционный скрининг?
Преконцепционный скрининг позволяет заранее определить риски генетического заболевания у будущего ребенка и при необходимости прибегнуть к вспомогательным методам, например, к экстракорпоральному оплодотворению (ЭКО).

Как часто встречаются генетические заболевания?
Риск рождения ребёнка с наследственным заболеванием составляет около 1% — это выше, чем вероятность попасть в автомобильную аварию в течение года.

Всем ли доступен скрининг?
Современные технологии позволяют проводить генетическое тестирование относительно недорого. Исследование экзома (кодирующих участков генов) одного человека стоит около 40 тысяч рублей, а паре оно обойдётся в 80 тысяч. Это разовый анализ, результаты которого останутся актуальными на всю жизнь.

Чем опасен аборт?
Любая медицинская манипуляция и операция имеют свои осложнения. Интраоперационно имеют место риски кровотечения, повреждения стенки матки, анестезиологические проблемы. Выполненный аборт может быть причиной хронического эндометрита (воспаления внутреннего слоя матки), гипоплазии эндометрия (патологии внутреннего слоя матки, при которой он истончается), внутриматочных сращений, что негативно сказывается на репродуктивном здоровье в дальнейшем.

Каковы психологические последствия аборта?
У психологов есть описание так называемого постабортного синдрома, который может потребовать и врачебного внимания.

Как не допустить аборта?
Говоря о первом аборте, мы должны обсуждать контрацепцию. Эффективное консультирование, профилактика первого аборта — это вклад в репродуктивное здоровье.

Что такое вертикальные роды и почему их называют "русскими родами"?
Это способ рождения ребенка, при котором женщина занимает вертикальное положение, например, стоя, сидя на корточках или на специальном стуле. Эти позиции считаются более естественными по сравнению с традиционным положением лежа на спине. За рубежом такие роды называются "русскими", потому что метод пришел из России.

Что такое послеродовый период?
Это тот срок, который необходим женскому организму для восстановления после родов. Длительность этого периода для каждой женщины индивидуальна, но в среднем составляет 6-8 недель. Если послеродовый период протекал без осложнений, то после его окончания необходимо посетить гинеколога для оценки состояния женской половой системы с возможным проведением лечебно-диагностических мероприятий.

Что нужно организму в послеродовой период?
Беременность, роды и время лактации требуют от организма женщины больших физических и психоэмоциональных затрат, поэтому в эти периоды максимально важно сбалансированно питаться, корректировать дефицитные состояния, соблюдать режим «сон-отдых». Если у пациентки во время послеродового восстановления появляются жалобы, необходимо обязательное посещение врача для подбора терапии, совместимой с лактацией.

Какие психологические последствия родов могут потребовать особого внимания?
Нередко у женщин после родов возникает депрессивное состояние, что прежде всего связано с физическим и психическим перенапряжением, возникновением большого количества страхов за ребенка. К группе особого риска относятся пациентки, находящиеся в послеродовом периоде впервые. Такой группе женщин крайне необходима поддержка семьи, а в некоторых ситуациях и помощь клинического психолога.

Как обустроить кроватку для первых годов жизни ребенка?
В этот период идет стремительное развитие: малыш вырастает примерно на 25 см за год, осваивает вертикальное положение, делает первые шаги. Именно в это время ему требуется кроватка длиной не менее 125 см, с прочной складной передней стенкой, жёстким матрасом и возможностью подвеса игрушек. Первые месяцы жизни подушка не требуется. Важен и уют — создается он мягким бампером, соответствующей высотой.

От каких деталей интерьера стоит отказаться?
Отказ от декоративных излишеств — бахромы, лент, бантов — не только улучшает безопасность, но и облегчает уход за мебелью. Все поверхности должны легко поддаваться чистке и дезинфекции. Важно помнить, что правильная организация пространства — это не просто мебель, а ещё и условия: влажность, температура, освещение, вентиляция.

Как ухаживать за мебелью в детской комнате?
Натуральное дерево чувствительно к влаге и температуре, поэтому поддержание оптимальных условий в комнате крайне важно. Необходимо избегать агрессивной химии и пара при уборке, а загрязнения удалять своевременно. Специфические загрязнения, вроде чернил или фломастеров, требуют особого подхода — от мыльных растворов до аккуратного применения ластика.

Почему дети часто болеют?
Все дети должны пройти «период формирования нормального иммунного ответа», который и является основой программирования здоровья. Он включает в том числе формирование иммунной толерантности (переносимости) всех тех миллионов чужеродных агентов, в контакт с которыми ребенок вступает с первых мгновений появления на свет. Также формируется иммунная защита (иммунитет) от миллионов опасных для него возбудителей.

Почему ребенок начинает болеть в определенном возрасте?
На первом году жизни контактов мало, и ребенок дополнительно защищен естественными факторами защиты грудного молока матери. На втором году жизни начинается более активная социализация малыша, увеличивается число контактов, многие начинают посещать общественные места, ясли или другие места скопления детей. В этот момент они начинают активно болеть острыми респираторными инфекциями, в результате чего формируют защиту против них для будущей жизни.

Можно ли предотвратить болезни в детском возрасте?
Есть ситуации, когда родители «держат под колпаком» своих детей в первые годы жизни, например, живут за городом и не разрешают никому из посторонних посещать малышей, не водят детей играть со сверстниками на площадке или в развивающих группах, не водят в детских сад и т.д. В этот момент ребенок может не болеть, но и иммунитет у него не формируется. Поэтому он начнет болеть, когда пойдет в школу.

Почему некоторые женщины не хотят кормить ребенка грудью?
Все больше матерей хотят заниматься чем-то помимо ребенка, хотят работать либо хотят сохранить свой образ жизни, который у них был во время беременности и до беременности. Сейчас есть небольшой тренд, не совсем научный, но психологический. Многим родителям хочется, чтобы их ребенок был удобен. Кормить грудью по требованию довольно сложно, непривычное ощущение, тревога ночью. Можно сцеживать молоко, и тогда кормить ребёнка сможет кто-то еще. Со смесью все проще. Каждый может развести смесь и дать её ребенку.

Правда ли, что кормление грудью нарушает ее эстетические качества?
У некоторых есть заблуждение, что грудное вскармливание как-то отражается на эстетических свойствах груди, и что грудное вскармливание приводит к нарушению эстетики молочных желез. На самом деле многие консультанты по грудному вскармливанию говорят о том, что это происходит далеко не у всех женщин, бывают возрастные изменения, которые рано или поздно к этому приводят, и они далеко не всегда связаны с лактацией.

Почему многие мамы не знают, как правильно кормить ребенка грудью?
Это очень кропотливая работа, она требует очень много времени, а прием у врача-педиатра всего 12 минут. За эти 12 минут очень сложно посмотреть, как мать прикладывает к груди, подсказать, что можно сделать иначе, посмотреть, правильно ли ребенок захватывает эту грудь. Если есть какие-то нарушения, как правило, это приводит к психологическому расстройству со стороны мамы, а, как мы знаем, один из важнейших факторов хорошей лактации – это желание мамы, чтобы мать хотела кормить, чтобы у нее было хорошее настроение, чтобы она была отдохнувшая.

Что лучше: молоко матери или смесь?
У грудного молока нет альтернативы. Грудное молоко – это мощная платформа для продолжения правильного программирования здоровья ребенка в момент появления на свет. Это то, что формирует микробиом нового человека, что дает возможность иммунной системе перестроиться на новые рельсы внеутробной жизни, отражать удары микробов, формировать познание человека и многое другое.

Как долго нужно кормить ребенка грудным молоком?
Как минимум 12 месяцев с обязательным рациональным питанием матери и правильным введением прикорма ровно в «окно толерантности» – в возрасте 4-6 месяцев. Ну а искусственные смеси только для узкого круга ситуаций, когда грудного молока нет или по медицинским показаниям его применение невозможно.

Какое питание лучше всего подходит для малыша?
Грудное вскармливание признано золотым стандартом питания младенцев. Слишком раннее введение прикорма может вызывать аллергические реакции, ЖКТ-расстройства, а позднее — задержку роста, дефицит витаминов и микроэлементов. Основное правило: вводить новые продукты по одному, отслеживая реакцию организма, начиная с однокомпонентных блюд, без добавления сахара и соли.

Когда бывает нужна молочная смесь?
Бывает так, что ребёнок недоношенный, новорождённый с низкой массой тела, с заболеванием, которое несовместимо с кормлением грудью. И в этих случаях другого варианта, кроме как кормить смесью, у нас не будет. Соответственно, при выписке из роддома врач может предложить маме забрать с собой смесь в качестве подарка. Это нормально.

Как распространить информацию о пользе грудного кормления?
Если у ребёнка всё отлично, и мама хочет кормить грудью, но врач предлагает дать смесь – это, конечно, несовместимо с реальностью.
Если бы депутаты предложили подучить врачей, либо информировать родителей, что грудное вскармливание является полезным, если нет противопоказаний со стороны матери и ребёнка, то это было бы более логично.

Если все-таки смесь нужна, как научиться ее готовить?
Однозначно для этого есть педиатр, который должен будет обучить родителей, как разводить и смешивать смесь, и в какое время суток кормить. Можно пойти по наитию, но скорее всего неопытные родители навредят, чем помогут.

* Пресс-служба РНИМУ

 

Материнство, 1962 г. Автор: Тутунов С.А. Материнство, 1962 г. Автор: Тутунов С.А.
Людмила Сгибнева "В пути" (1974) Людмила Сгибнева "В пути" (1974)
«День первый», 1964 Фот. Шерстенников Лев Николаевич «День первый», 1964 Фот. Шерстенников Лев Николаевич
Древнеримский рельеф, изображающий повитуху, принимающую роды, около 200 г. до н.э. — 400 г. н.э. Древнеримский рельеф, изображающий повитуху, принимающую роды, около 200 г. до н.э. — 400 г. н.э.
Впepвые в миpe отпycк по бepeменности и родам был введён в Советской Рocсии. 27 ноября 1917 года Советом нapoдных комиссаров был принят Декрет «О пocобии по беременности и poдам». Поэтому на долгие годы он получил название «декретный отпуск». Впepвые в миpe отпycк по бepeменности и родам был введён в Советской Рocсии. 27 ноября 1917 года Советом нapoдных комиссаров был принят Декрет «О пocобии по беременности и poдам». Поэтому на долгие годы он получил название «декретный отпуск».
Расти здоровым! (Г. Шубина) 1954 год Расти здоровым! (Г. Шубина) 1954 год
У нас в стране лечение бесплатно! (Лазаренко А.) 1970-е годы Плакат посвящен развитой системе советского здравоохранения, в частности, охране материнства и детства. С приходом к власти Советов медицинская сфера начала трансформироваться. На VIII Съезде РКП(б) 1919 г. была принята программа, которая подробно затрагивала «формулу» советского здравоохранения. У нас в стране лечение бесплатно! (Лазаренко А.) 1970-е годы Плакат посвящен развитой системе советского здравоохранения, в частности, охране материнства и детства. С приходом к власти Советов медицинская сфера начала трансформироваться. На VIII Съезде РКП(б) 1919 г. была принята программа, которая подробно затрагивала «формулу» советского здравоохранения.
«Здоровые родители — здоровое потомство», 1948 Худ. Н. Ватолина «Здоровые родители — здоровое потомство», 1948 Худ. Н. Ватолина
Елена Тимонина "Сын родился" 1979 г. Елена Тимонина "Сын родился" 1979 г.
«Первенец», 1959 год. Художник — Ноздрин Евгений Алексеевич (1920-1997). «Первенец», 1959 год. Художник — Ноздрин Евгений Алексеевич (1920-1997).
"В семье прибавление" 1966 Автор:Кугач Михаил Юрьевич "В семье прибавление" 1966 Автор:Кугач Михаил Юрьевич
Первенец 1985 г. Кугач Юрий Петрович (1917 - 2013) Первенец 1985 г. Кугач Юрий Петрович (1917 - 2013)
«Встреча в роддоме», 1955 год. Художник — Савченкова Мария Владимировна. «Встреча в роддоме», 1955 год. Художник — Савченкова Мария Владимировна.
"Мальчик родился" 1962 г. Попков Виктор Ефимович "Мальчик родился" 1962 г. Попков Виктор Ефимович
"В роддоме" Лавренко Борис Михайлович (1920 - 2001) "В роддоме" Лавренко Борис Михайлович (1920 - 2001)
"Первенец", Николай Овчинников (1963) Картина полна светлых эмоций: отец, бережно держа ребенка, смотрит на него с радостью и гордостью. Молодая жена нежно обнимает мужа, и между ними царит абсолютная гармония. Акушерка роддома разделяет счастье новых родителей — она ​​вышла в одном халате на мороз провожать их. Яркое солнце, чистый снег — словно сама природа радуется появлению новой жизни. "Первенец", Николай Овчинников (1963) Картина полна светлых эмоций: отец, бережно держа ребенка, смотрит на него с радостью и гордостью. Молодая жена нежно обнимает мужа, и между ними царит абсолютная гармония. Акушерка роддома разделяет счастье новых родителей — она ​​вышла в одном халате на мороз провожать их. Яркое солнце, чистый снег — словно сама природа радуется появлению новой жизни.
Александр Дубов "Март. Сельский роддом" (1969) Александр Дубов "Март. Сельский роддом" (1969)
"Молодая семья", 1959 г. Волков Александр Васильевич (1916 - 1978) "Молодая семья", 1959 г. Волков Александр Васильевич (1916 - 1978)
"Первенец" 1949 г. Расторгуев Е. А "Первенец" 1949 г. Расторгуев Е. А
Ливий Щипачёв "Сын" (1950) Ливий Щипачёв "Сын" (1950)
Николай Пономарёв, Виктор Цигаль "Первенец" (1964) Николай Пономарёв, Виктор Цигаль "Первенец" (1964)
«В дороге», 1962 г. Коржев Гелий Михайлович Холст, масло 250 x 200 см Самарский областной художественный музей, Самара «В дороге», 1962 г. Коржев Гелий Михайлович Холст, масло 250 x 200 см Самарский областной художественный музей, Самара
Один из вариантов картины Гелия Коржева "Грузовик сломался" (или "В дороге", 1960) Один из вариантов картины Гелия Коржева "Грузовик сломался" (или "В дороге", 1960)
«Юная мать» 1924 г. Делла-Вос-Кардовская Ольга Людвиговна (1877-1952) «Юная мать» 1924 г. Делла-Вос-Кардовская Ольга Людвиговна (1877-1952)
"В нашей бригаде прибыло", 1960-64 гг. Овчинников Николай Васильевич (1918 - 2004) "В нашей бригаде прибыло", 1960-64 гг. Овчинников Николай Васильевич (1918 - 2004)
«Слава матери - героине!» Советский плакат о повышении уровня рождаемости в стране. Ватолина Н., 1944 год. «Слава матери - героине!» Советский плакат о повышении уровня рождаемости в стране. Ватолина Н., 1944 год.
«ВОССЛАВИМ ЖЕНЩИНУ - МАТЬ!» Н. Терещенко, 1956 год «ВОССЛАВИМ ЖЕНЩИНУ - МАТЬ!» Н. Терещенко, 1956 год
«Мы требуем!». Автор В. Б. Кваша; художник Н. Н. Ватолина. Ленинград, СССР. 1945 год «Мы требуем!». Автор В. Б. Кваша; художник Н. Н. Ватолина. Ленинград, СССР. 1945 год
«Защищайте от мух ребенка и пищу» Советский плакат о неукоснительном выполнении правил детской гигиены. Госмедиздат, 1930 год. «Защищайте от мух ребенка и пищу» Советский плакат о неукоснительном выполнении правил детской гигиены. Госмедиздат, 1930 год.
Чистота — главное в уходе за новорождённым / 1958 Текст на плакате содержит инструкции по уходу за младенцем, включая важность чистоты постельного белья, купания ребёнка в специально подготовленной воде и ухода за пуповиной. Чистота — главное в уходе за новорождённым / 1958 Текст на плакате содержит инструкции по уходу за младенцем, включая важность чистоты постельного белья, купания ребёнка в специально подготовленной воде и ухода за пуповиной.
«Все для ребят обоего пола…» Агитацию о помощи новорожденным от Московского Союза Потребительских Обществ (МСПО). Художник Буланов. М. 1929 год «Все для ребят обоего пола…» Агитацию о помощи новорожденным от Московского Союза Потребительских Обществ (МСПО). Художник Буланов. М. 1929 год
Плакат А.С. Соборовой. 1923 г. Всё потерявшееся нужно поискать где-нибудь в районе 1917-го года... Плакат А.С. Соборовой. 1923 г. Всё потерявшееся нужно поискать где-нибудь в районе 1917-го года...
Налог на бездетность. Такой необычный налог был введен в Советском Союзе в 1941 году. Он составлял 6% от зарплаты. Налог платили бездетные мужчины в возрасте 20-50 лет и бездетные женщины в возрасте 20-45 лет. Налог на бездетность. Такой необычный налог был введен в Советском Союзе в 1941 году. Он составлял 6% от зарплаты. Налог платили бездетные мужчины в возрасте 20-50 лет и бездетные женщины в возрасте 20-45 лет.
«За радостное цветущее детство!» Плакат СССР о счастливом будущем советских трудящихся. Говорков В., 1936 год. «За радостное цветущее детство!» Плакат СССР о счастливом будущем советских трудящихся. Говорков В., 1936 год.
"Дети не должны умирать" Только вдумайтесь: к 1917 году в Империи умирали около 2 миллионов детей в год. Детская смертность составляла 40 детей на 100 родившихся. Уже в марте 1917 года, после Февральской революции, главный врач Петроградского Воспитательного дома И. А. Климов выдвинул проект "О государственном попечении детей". В проекте говорилось, что необходимы меры государственного масштаба: принимать законы, охраняющие материнство, младенчество и детство, оказывать материальную и юридическую помощь матерям, организовать страхование на случай беременности и родов, создать приюты для беременных, молочные фермы, молочно-заготовительные пункты, ясли и детские сады, детские больницы, санатории, детские дома... СССР, 1925 г. С. Ягужинский "Дети не должны умирать" Только вдумайтесь: к 1917 году в Империи умирали около 2 миллионов детей в год. Детская смертность составляла 40 детей на 100 родившихся. Уже в марте 1917 года, после Февральской революции, главный врач Петроградского Воспитательного дома И. А. Климов выдвинул проект "О государственном попечении детей". В проекте говорилось, что необходимы меры государственного масштаба: принимать законы, охраняющие материнство, младенчество и детство, оказывать материальную и юридическую помощь матерям, организовать страхование на случай беременности и родов, создать приюты для беременных, молочные фермы, молочно-заготовительные пункты, ясли и детские сады, детские больницы, санатории, детские дома... СССР, 1925 г. С. Ягужинский
"Последний поцелуй", 1858 год. Художник — Шарл Маршаль. На картине изображена женщина, отдающая своего ребёнка в так называемый "воспитательный дом", которые тогда начали создавать в Европе для матерей-одиночек. В те времена у женщины, родившей вне брака практически не было иного выхода. Ведь иначе, в условиях отверженности обществом, их обоих ждала бы голодная смерть. "Последний поцелуй", 1858 год. Художник — Шарл Маршаль. На картине изображена женщина, отдающая своего ребёнка в так называемый "воспитательный дом", которые тогда начали создавать в Европе для матерей-одиночек. В те времена у женщины, родившей вне брака практически не было иного выхода. Ведь иначе, в условиях отверженности обществом, их обоих ждала бы голодная смерть.
«Матери, не подкидывайте детей!» Советский плакат издания Отдела Охраны Материнства и Младенчества. Соборова А., 1925 год. «Матери, не подкидывайте детей!» Советский плакат издания Отдела Охраны Материнства и Младенчества. Соборова А., 1925 год.
Плакат "Грудному ребенку место в яслях,а не в тундре" Тедерс Б. 1967 г. Плакат "Грудному ребенку место в яслях,а не в тундре" Тедерс Б. 1967 г.
«ОБЕРЕГАЙТЕ ДЕТЕЙ ОТ ОЖОГОВ!» Д. Шмаринов, 1957 год. «ОБЕРЕГАЙТЕ ДЕТЕЙ ОТ ОЖОГОВ!» Д. Шмаринов, 1957 год.
До 60-х годов ХХ века беременность определяли инъекцией женской мочи в мышей и кроликов с последующим их вскрытием. А самым надежным вариантом было введение женской мочи в африканскую шпорцевую лягушку (лягушки необычайно чувствительны к гонадотропину хориона человека). Если в присутствии женской мочи земноводное производило икру в течение 8-10 часов, то это считалось положительным результатом анализа. До 60-х годов ХХ века беременность определяли инъекцией женской мочи в мышей и кроликов с последующим их вскрытием. А самым надежным вариантом было введение женской мочи в африканскую шпорцевую лягушку (лягушки необычайно чувствительны к гонадотропину хориона человека). Если в присутствии женской мочи земноводное производило икру в течение 8-10 часов, то это считалось положительным результатом анализа.
Как работают тесты на беременность? Тест на беременность определяет содержание в моче хорионического гонадотропина человека (ХГЧ), а он начинает образовываться после имплантации эмбриона, то есть примерно через 6 дней (а то и больше) после оплодотворения. И когда оно произошло, сказать ещё труднее. Даже если цикл длится 28 дней, овуляция может случиться не на 14‑й. Её время может варьироваться от месяца к месяцу. Это способно повлиять на сроки производства ХГЧ и на то, когда его удастся обнаружить. Поэтому лучше не торопиться, а ждать задержки как самого важного признака беременности. При этом лучше выбирать утро. В это время моча более концентрированная, в ней больше ХГЧ. Это особенно важно на ранних сроках, ведь тогда гормона в организме ещё очень мало. Как работают тесты на беременность? Тест на беременность определяет содержание в моче хорионического гонадотропина человека (ХГЧ), а он начинает образовываться после имплантации эмбриона, то есть примерно через 6 дней (а то и больше) после оплодотворения. И когда оно произошло, сказать ещё труднее. Даже если цикл длится 28 дней, овуляция может случиться не на 14‑й. Её время может варьироваться от месяца к месяцу. Это способно повлиять на сроки производства ХГЧ и на то, когда его удастся обнаружить. Поэтому лучше не торопиться, а ждать задержки как самого важного признака беременности. При этом лучше выбирать утро. В это время моча более концентрированная, в ней больше ХГЧ. Это особенно важно на ранних сроках, ведь тогда гормона в организме ещё очень мало.
Леон-Максим Февр, "Две матери (1888). На картине мы видим первобытную женщину с двумя детьми. На заднем плане – тёмный силуэт крупного животного, по всей видимости, медведицы. Две матери, человеческая и медвежья встретились в противостоянии. Каждая из них хочет выжить и сделать всё ради своих детёнышей. Решительность, с которой женщина сжимает каменный топор, не оставляет сомнений, что за своих детей она готова порвать медведицу. Её лицо суровое, без следа паники, выражает готовность защищать себя и потомство до конца. При этом героиня не лишена женственности. Чистая белая кожа, обнаженная упругая грудь, а на голове – элегантная прическа. Леон-Максим Февр, "Две матери (1888). На картине мы видим первобытную женщину с двумя детьми. На заднем плане – тёмный силуэт крупного животного, по всей видимости, медведицы. Две матери, человеческая и медвежья встретились в противостоянии. Каждая из них хочет выжить и сделать всё ради своих детёнышей. Решительность, с которой женщина сжимает каменный топор, не оставляет сомнений, что за своих детей она готова порвать медведицу. Её лицо суровое, без следа паники, выражает готовность защищать себя и потомство до конца. При этом героиня не лишена женственности. Чистая белая кожа, обнаженная упругая грудь, а на голове – элегантная прическа.
Страда. Мать. 1974 г. Овчинников Николай Васильевич (1918 - 2004) Страда. Мать. 1974 г. Овчинников Николай Васильевич (1918 - 2004)
"Первенец на новых землях", 1954 г. Савченкова Мария Владимировна (1917 - 2017) "Первенец на новых землях", 1954 г. Савченкова Мария Владимировна (1917 - 2017)
Альберт Папикян "Хлеб. Обедают" (1982) Альберт Папикян "Хлеб. Обедают" (1982)
А.А.Дейнека "Мать" 1932 г. А.А.Дейнека "Мать" 1932 г.
Кузьма Сергеевич Петров-Водкин "Мать" 1915 г. Женщина с ребенком изображена на первом плане в значительно большем масштабе, чем комната, в которой она располагается. Художник делает акцент на этих двух фигурах, чтобы подчеркнуть значимость происходящего, а также бренность всей остальной жизни. Кузьма Сергеевич Петров-Водкин "Мать" 1915 г. Женщина с ребенком изображена на первом плане в значительно большем масштабе, чем комната, в которой она располагается. Художник делает акцент на этих двух фигурах, чтобы подчеркнуть значимость происходящего, а также бренность всей остальной жизни.
"Молодая мать" 1869 Автор:Пелевин Иван Андреевич "Молодая мать" 1869 Автор:Пелевин Иван Андреевич
"Мать", 1946г. Художник - Киселёв Виктор Васильевич (1907-1985). Заслуженный художник РСФСР. "Мать", 1946г. Художник - Киселёв Виктор Васильевич (1907-1985). Заслуженный художник РСФСР.
«Семья» из серии «Год жизни» 1960-е Кулагина-Федотьева Лариса Викторовна (1935-2021) «Семья» из серии «Год жизни» 1960-е Кулагина-Федотьева Лариса Викторовна (1935-2021)
Родился новый человек. 1938г. Жарков Борис Степанович (1900 - 1978) Родился новый человек. 1938г. Жарков Борис Степанович (1900 - 1978)
"Утро" 1954 г. Дмитрий Жилинский "Утро" 1954 г. Дмитрий Жилинский
«Материнство», 1920-е Худ. Белова Ангелина Петровна «Материнство», 1920-е Худ. Белова Ангелина Петровна
"Кормящая мать", 1970г. Гуляев Александр Георгиевич (1917-1995) "Кормящая мать", 1970г. Гуляев Александр Георгиевич (1917-1995)
Мелдере Анита Утро. 1979 Мелдере Анита Утро. 1979
"Вечное" 1975 г. Михаил Аникеев "Вечное" 1975 г. Михаил Аникеев
"Материнство" Джованни Парлато (Италия, р. 1957) "Материнство" Джованни Парлато (Италия, р. 1957)
Утро, 1954г. Жилинский Дмитрий Дмитриевич (1927-2015) Утро, 1954г. Жилинский Дмитрий Дмитриевич (1927-2015)
«Новая погремушка» Теодор Жерар, 1875 год На картине можно увидеть женщину и ребёнка, лежащего в колыбели. Мама, судя по всему, пытается уложить своего малыша спать, но пока это безуспешно. Героиня приготовила корзинку с рукоделием и положила малыша в люльку. Она хотела спокойно повязать или пошить. Но младенец нарушил все планы матери. Он упорно не хочет засыпать. Вместо работы дама принялась успокаивать малыша, развлекать погремушками. Но похоже, что процесс укладывания затянулся надолго. «Новая погремушка» Теодор Жерар, 1875 год На картине можно увидеть женщину и ребёнка, лежащего в колыбели. Мама, судя по всему, пытается уложить своего малыша спать, но пока это безуспешно. Героиня приготовила корзинку с рукоделием и положила малыша в люльку. Она хотела спокойно повязать или пошить. Но младенец нарушил все планы матери. Он упорно не хочет засыпать. Вместо работы дама принялась успокаивать малыша, развлекать погремушками. Но похоже, что процесс укладывания затянулся надолго.
«Братик родился», 2008 год Художник — Александр Косничев «Братик родился», 2008 год Художник — Александр Косничев
Александр Любимов "Материнство" 1949 г. Александр Любимов "Материнство" 1949 г.
«У колыбели», 1894 год. Художник — Браз Осип Эммануилович (1873-1936). «У колыбели», 1894 год. Художник — Браз Осип Эммануилович (1873-1936).
Покой . ХХ век. Короленко Евгений Васильевич ( 1929, д. Капустихи Нижегородского края —2000, Комсомольск-на-Амуре) Покой . ХХ век. Короленко Евгений Васильевич ( 1929, д. Капустихи Нижегородского края —2000, Комсомольск-на-Амуре)
«Гори ясно» 1976 Тутунджан Джанна Таджатовна (1931-2011) «Гори ясно» 1976 Тутунджан Джанна Таджатовна (1931-2011)
"Дома" 1955 Автор:Агабабаева-Шебашева Валентина Алексеевна "Дома" 1955 Автор:Агабабаева-Шебашева Валентина Алексеевна
"За сына" 1971 г. холст, масло Михаил Аникеев "За сына" 1971 г. холст, масло Михаил Аникеев
«Утро», 1904 год. Борис Кустодиев. Холст, масло. Государственный Русский музей, Санкт-Петербург. На полотне мастер изобразил свою супругу Юлию Евстафьевну Кустодиеву и сына Кирилла, с которыми после окончание Петербургской художественной академии проживал во Франции. «Утро», 1904 год. Борис Кустодиев. Холст, масло. Государственный Русский музей, Санкт-Петербург. На полотне мастер изобразил свою супругу Юлию Евстафьевну Кустодиеву и сына Кирилла, с которыми после окончание Петербургской художественной академии проживал во Франции.
На целинной земле.1955 И. И. Витман. На целинной земле.1955 И. И. Витман.
Первенец. Зимой 1962 г. Хохловкина Эльза Давидовна (род. 1934) Первенец. Зимой 1962 г. Хохловкина Эльза Давидовна (род. 1934)
Рукавишникова Елена В новом районе. 1980 Рукавишникова Елена В новом районе. 1980
«Вьют гнезда» 1973 г. Макушкин Николай Степанович (1940) «Вьют гнезда» 1973 г. Макушкин Николай Степанович (1940)
Двое, 1968 г. Зацепина Зинаида Ильинична (1913 – 1986) Двое, 1968 г. Зацепина Зинаида Ильинична (1913 – 1986)
«Молодая мать». 1985 год. Художник — Щербаков Владимир Вячеславович. «Молодая мать». 1985 год. Художник — Щербаков Владимир Вячеславович.
"Первые шаги", 1967 г. Сергей Петрович Ткачёв, Алексей Петрович Ткачёв Холст, масло "Первые шаги", 1967 г. Сергей Петрович Ткачёв, Алексей Петрович Ткачёв Холст, масло
Юрий Кугач "В семье. Первые шаги" (1969) Юрий Кугач "В семье. Первые шаги" (1969)
"Время жить"1987г. холст, темпера Тутунджан Джанна "Время жить"1987г. холст, темпера Тутунджан Джанна
«Мать и сын», 1960-е. Платонов Анатолий Иванович Холст, масло «Мать и сын», 1960-е. Платонов Анатолий Иванович Холст, масло
"Тишина", 1965 г. Неменский Борис Михайлович "Тишина", 1965 г. Неменский Борис Михайлович
Ксения Горовых "В пути" (1967) Ксения Горовых "В пути" (1967)
«Лето (Материнство)», 1968 г. Рябинский Евгений Владиславович Холст, масло 133.5 х 154.5 см Тамбовская областная картинная галерея «Лето (Материнство)», 1968 г. Рябинский Евгений Владиславович Холст, масло 133.5 х 154.5 см Тамбовская областная картинная галерея
«Солнышко», 1964-1966 г. Пластов Аркадий Александрович Холст, масло 50 x 66.5 см Государственная Третьяковская галерея, Москва «Солнышко», 1964-1966 г. Пластов Аркадий Александрович Холст, масло 50 x 66.5 см Государственная Третьяковская галерея, Москва
Александра Сайкина "Лето" (1987) Александра Сайкина "Лето" (1987)
"Первенцы",1964 г. Табакова Елена Ильинична (1919, Петроград — 2010, Петербург) "Первенцы",1964 г. Табакова Елена Ильинична (1919, Петроград — 2010, Петербург)
Мальчик под защитой матери. XIX в. Сидони Спрингер. «Мама – единственное на земле божество, не знающее атеистов». Эрнест Легуве. Мальчик под защитой матери. XIX в. Сидони Спрингер. «Мама – единственное на земле божество, не знающее атеистов». Эрнест Легуве.
"Ребенок уснул", 1917 Художник: Отто Виллем Альбертус Рулофс (Otto Willem Albertus Roelofs) Холст, масло; 60.2×50 см Частная коллекция "Ребенок уснул", 1917 Художник: Отто Виллем Альбертус Рулофс (Otto Willem Albertus Roelofs) Холст, масло; 60.2×50 см Частная коллекция
"Материнство" Художник: Этьен Адольф Пио (Etienne Adolphe Piot, 1825 — 1910) Холст, масло; 119.4×80 см Частная коллекция "Материнство" Художник: Этьен Адольф Пио (Etienne Adolphe Piot, 1825 — 1910) Холст, масло; 119.4×80 см Частная коллекция
Шавкат Гауров "Мир детства" 1986 г. Шавкат Гауров "Мир детства" 1986 г.
"Мать с ребенком у апельсинового дерева" Художница: Вирджиния Демон-Бретон (Virginie Demont-Breton, 1859 — 1935) Холст, масло; 102.2×69.8 см Частная коллекция "Мать с ребенком у апельсинового дерева" Художница: Вирджиния Демон-Бретон (Virginie Demont-Breton, 1859 — 1935) Холст, масло; 102.2×69.8 см Частная коллекция
Аркадий Пластов "Весна" 1954 год На этой картине художник изобразил молодую женщину, одевающую свою дочь в открытом предбаннике «курной» деревенской бани. Рыжеволосая обнажённая героиня является олицетворением только-только наступившей весны, которая пробуждает ото сна природу и даёт начало новой жизни. Весна была любимым временем года Аркадия Пластова. Аркадий Пластов "Весна" 1954 год На этой картине художник изобразил молодую женщину, одевающую свою дочь в открытом предбаннике «курной» деревенской бани. Рыжеволосая обнажённая героиня является олицетворением только-только наступившей весны, которая пробуждает ото сна природу и даёт начало новой жизни. Весна была любимым временем года Аркадия Пластова.
"Утро", 1969 г. Хохловкина Эльза Давидовна (род. 1934) "Утро", 1969 г. Хохловкина Эльза Давидовна (род. 1934)
Герман Травников Ночной рейс. 1987 Герман Травников Ночной рейс. 1987
«В мире тревожно», 1983 год. Художник — Неменский Борис Михайлович. «В мире тревожно», 1983 год. Художник — Неменский Борис Михайлович.
«Близнецы», 1970-е Худ. Вениамин Борисов «Близнецы», 1970-е Худ. Вениамин Борисов
Растим для счастья и мира! (Иванов К. Брискин В.) 1953 год Растим для счастья и мира! (Иванов К. Брискин В.) 1953 год
Первое июня в России и мире отмечается День Защиты детей. плакат 1974 года издания Первое июня в России и мире отмечается День Защиты детей. плакат 1974 года издания
«Семья» Левитин Анатолий Павлович (1922-2018) «Семья» Левитин Анатолий Павлович (1922-2018)
Материнство, 1962 г. Автор: Тутунов С.А.

СОБЫТИЯ


19.02.2026 Многодетным семьям Подмосковья стало проще получать выплату при рождении третьего ребенка

На региональном портале госуслуг оптимизировали услугу по оформлению денежной выплаты при рождении третьего и последующего ребенка. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области. «Мы упростили проц
30.06.2025 «Авито Подработка»: возможностей подработки для мам в декрете стало больше на 49% по итогам весны

бо попробовать новую, расширять круг общения. Гибкий график и удаленные форматы позволяют совмещать материнство с карьерой, сохраняя баланс между самореализацией и заботой о семье», — отметил С
17.01.2025 «Авито Работа»: за год вакансий для мам в декретном отпуске стало больше на 60%

енно привлекательно для женщин, совмещающих заботу о ребенке и трудовую деятельность. Об этом CNews сообщили представители «Авито». Лидер по приросту вакансий с пометкой о возможности трудоустройства для мам в декретном отпуске – профессия менеджера по продажам. Деятельность этих специалистов часто подразумевает гибкий график, а доход, помимо оклада, складывается из комиссионных, премий и д
02.12.2024 Аккумуляторы для iPhone и MacBook опасны для здоровья и жизни. Их делают с помощью вещества, вызывающего рак и бесплодие

в обычной жизни это вещество убивает. Впервые оно было получено в 1891 г. российским химиком Александром Дианиным. «Бисфенол А» – это вещество, которое вызывает различные онкологические заболевания, бесплодие, нарушение работы сердечно-сосудистой системы, а также может привести к инвалидности у детей. Apple разместила на странице, посвященной Belkin BoostCharge Pro, соответствующее предупр
18.11.2024 «Минцифры»: миллион электронных медицинских свидетельств о рождении выдали в роддомах

Почти половина семей выбирает в роддоме электронное медицинское свидетельство о рождении. Таким способом было подтверждено появление на свет уже 1,1 млн детей. Об этом CNews сообщил представитель Минцифры России. Медицинское свидетельство — это первый документ ребёнка, кот
24.04.2024 Amazon сознательно нарушала законы о копирайте «потому что все конкуренты так делают»

ния компании, но компания не признала, что заявления Гадери о дискриминации или преследовании ее за беременность или роды имели место. Они понизили ее в должности, не отвечающей требованиям, от
01.11.2022 Получить единовременное пособие при рождении ребенка можно через Госуслуги

ребенка. Как получить выплату 1. Авторизуйтесь на портале, выберите сервис «Единовременное пособие при рождении ребенка для неработающих» . 2. Подтвердите ваши личные данные, паспорт, адрес, т
21.10.2022 С начала 2022 г. за пособием при рождении ребенка на региональный портал обратились более 16 тыс. раз

На региональном портале доступна услуга «Единовременное пособие при рождении ребенка в малообеспеченной семье». Оформить пособие помогает «умный» сервис пред
28.04.2022 Ассистенты «Салют» Сбербанка расскажут родителям, как получить детские пособия

грации ассистентов «Салют» с цифровым помощником портала gosuslugi.ru — роботом Максом. Для того, чтобы узнать, может ли пользователь рассчитывать на выплаты, достаточно сказать: «Салют, расскажи про детские пособия» — в мобильных приложениях «Сбербанк онлайн», «Салют» или на умных устройствах Sber. После этого необходимо заполнить простой опросник о себе, своей ситуации и детях — и ассисте
20.09.2021 Как все начиналось. Леонид Рейман о рождении мобильной связи в России

скве, «Московская сотовая связь», был зарегистрирован в конце 1991 года. Интернет во все школы подключили за 1 год, как быстро перейдем на отечественное ПО? CNews: Спасибо за интересные подробности о рождении мобильной связи. Предлагаю вернуться в день сегодняшний. Правительство намерено перевести все объекты критической информационной инфраструктуры на отечественные ПО с 2023 года и оборуд
06.07.2021 Россиянам при рождении будут выдавать цифровые генетические паспорта

дет, в отличие от обычного паспорта, не по достижении определенного возраста, а непосредственно при рождении человека. «В целом система здравоохранения движется по пути профилактической направл
17.03.2021 Microsoft и SelfMama проведут бесплатные карьерные консультации для мам в декрете

декретном отпуске. Работа с сертифицированными карьерными консультантами позволит мамам найти свой собственный путь выхода из декрета и выстроить карьерную траекторию, позволяющую комфортно совмещать материнство и самореализацию. И развитие цифровых навыков станет одним из важных этапов, помогающим мамам выйти на работу после декрета», – прокомментировала Анна Зырянова, генеральный директор
06.08.2015 Во Владимире создан электронный фонд актов о рождении

онные копии документов по 12 ключевым полям – номер и дата актовой записи, место регистрации, ФИО, пол ребенка и т. д. «Целью оцифровки документов было формирование страхового фонда актовых записей о рождении 1974-1977 гг. с целью обеспечения их сохранности. Электронные копии будут храниться на внешних дисках и в дальнейшем могут быть интегрированы в единую информационно-поисковую систему З
15.11.2011 Планшет для мам и детей

533 мегагерца, 4 гигабайта памяти и адаптер Wi-Fi. Фронтальную панель украшает web-камера с разрешением 1,3 мегапикселя. Надо отметить, что помимо «детской» оболочки, планшет может работать в режиме «для мам» - который представляет собой полноценную рабочую среду Android 2.1.
17.11.2010 Псковских детей теперь регистрируют электронно

авить документы в ЗАГС). После того как ЗАГС зарегистрирует новорожденного и выдаст свидетельство о рождении, в дело вступают Пенсионный фонд РФ (выдает страховой номер индивидуального лицевого
19.09.2007 Ученые пытаются выяснить, о чем думают новорожденные

аны в правом и левом полушариях. Активными всегда остаются области, ответственные за зрение и слух. Обследование 12 младенцев показало, что умственная напряженность в моменты отдыха была далека
14.03.2007 Disney открывает сетевое сообщество для мам

Студия Walt Disney анонсировала открытие на этой неделе семейного сайта Family.com («Семья») — сетевого сообщества для мам. На страницах ресурса будут размещены площадки для высказывания по сотням разных тем. В конечном итоге, материалы составят «Parent Pedia» — родительскую энциклопедию. Компания впер
12.02.2004 Clonaid сообщил о рождении 6-го клонированного ребенка

им законодательством, аморально и может быть опасно. Между тем Clonaid также сообщает на сайте, что новорожденный совершенно здоров, а в ближайшие 2 недели на свет должны появиться еще 7 клонир
12.02.2004 Clonaid сообщил о рождении 6-го клонированного ребенка

им законодательством, аморально и может быть опасно. Между тем Clonaid также сообщает на сайте, что новорожденный совершенно здоров, а в ближайшие 2 недели на свет должны появиться еще 7 клонир

Публикаций - 574, упоминаний - 637

Здравоохранение и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10848 59
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 465 25
Microsoft Corporation 25678 24
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15498 20
Yandex - Яндекс 9068 18
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1115 15
БАРС Груп 574 12
МегаФон 10573 11
Галактика - Корпорация 1536 10
N3 Group - Netrika - Нетрика 176 10
Apple Inc 13045 9
IBM - International Business Machines Corp 9671 8
9478 8
Google LLC 12585 8
Samsung Electronics 10981 7
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5573 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9451 7
Yahoo! 3726 7
Meta Platforms - Facebook 4603 6
Intel Corporation 12762 6
VK - Mail.ru Group 3588 6
Telegram Group 2868 6
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4851 6
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина 71 6
Cisco Systems 5347 5
Amazon Inc - Amazon.com 3243 5
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3422 5
Ростелеком - РТЛабс 210 5
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 358 5
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1676 4
Dell EMC 5164 4
X Corp - Twitter 2929 4
Восход ФГБУ НИИ 718 4
Oracle Corporation 7048 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2953 4
Крок - Croc 1954 4
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1899 4
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1079 4
Ростелеком - РТЛабс - РТ МИС - РТ Медицинские информационные системы 70 4
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 415 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8714 15
Familia - Фамилия - Торговая сеть 284 11
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 9
РЖД - Российские железные дороги 2081 8
Почта России ПАО 2335 7
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1850 7
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 7
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 183 5
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1492 5
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 505 5
Superjob - Суперджоб 821 5
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 545 4
Альфа-Банк 1963 4
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1575 4
Восток Инвестиции - Инвестиционный холдинг - BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс - Baring Private Equity Partners Group 151 4
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 616 4
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1926 4
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 274 4
101Hotels.com 456 3
N3 Group - инвестиционно-управляющая компания 57 3
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1193 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3125 3
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 492 3
Visa International 1989 3
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2384 3
АльфаСтрахование СГ 382 3
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 220 3
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 210 3
АФК Система - Sistema_VC - Sistema Venture Capital - Система венчур кэпитал фонд - Система-Инвенчур - венчурный фонд 66 3
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Центр диагностики и телемедицины ДЗМ - НПКЦ ДиТ ДЗМ - Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий 112 3
Социальные гарантии 40 3
Tashir - Ташир Медика - Т Медика - ТМедика 54 3
MSKCC - Memorial Sloan Kettering Cancer Center - Мемориальный онкологический центр имени Слоуна - Кеттеринга 10 2
Моситалмед 5 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1105 2
eBay Inc 1637 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 687 2
ВТБ - Почта Банк 512 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 549 2
ГПБ - Газпромбанк 1259 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13599 95
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1583 65
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5389 43
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1694 41
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6494 39
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3270 35
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1495 34
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4924 29
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3565 28
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2857 22
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1526 22
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1528 19
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3646 18
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 16
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 958 15
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2123 15
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2829 14
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5920 14
Судебная власть - Judicial power 2472 13
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3603 12
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5577 12
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3045 12
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2053 12
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3179 12
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1189 10
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1297 9
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 775 9
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 161 9
Федеральное казначейство России 1938 8
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 776 8
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 203 7
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 301 7
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5528 6
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 6
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 866 6
Архивный фонд РФ - ГАРФ - Государственный архив Российской Федерации и регионов 129 6
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 457 5
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 348 5
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области - Самарская губернская дума - органы государственной власти 107 5
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 366 5
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 327 4
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1509 3
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 148 3
IFAW - International Fund for Animal Welfare - Международный фонд защиты животных 8 3
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 225 2
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 136 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 2
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 44 2
ИРСИ - Институт Развития Свободы Информации 33 2
ГосИнформСистемы 160 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 262 1
ЛДПР 115 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6503 1
РосКомСвобода - Общественная организация 86 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 229 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 1
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 1
Национальная Ассоциация Здравоохранения 2 1
ФПА - Федеральная палата адвокатов 5 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 1
АСНА - Ассоциация независимых аптек - Аптечный агрегатор 21 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
WIT - Women in Tech 4 1
Bitcoin Foundation 8 1
КПСС - Коммунистическая партия СССР - Коммунистическая партия Советского Союза 39 1
МКС - Медиа-коммуникационный союз 25 1
HIMSS - Healthcare Information and Management Systems Society 11 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 1
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group - LiMo Foundation - Linux Mobile 45 1
Ассоциация менеджеров 105 1
АММО - Ассоциация менеджеров медицинских организаций 4 1
ЗППП - Защита поставщиков программных продуктов 3 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60848 171
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63973 136
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35639 76
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9254 66
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13030 63
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21515 62
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13809 52
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24086 45
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26089 43
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13603 42
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25084 40
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33082 39
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12916 38
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34229 38
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1891 38
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13704 38
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3936 36
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26478 34
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17918 33
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12776 33
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 954 32
Оцифровка - Digitization 5122 32
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4291 32
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12981 31
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2707 31
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12697 30
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3065 30
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27984 29
ID-карты - Цифровое удостоверение - Цифровой пропуск - Электронный паспорт - Электронная паспортизация объекта учета - Цифровой паспорт 749 29
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29521 28
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22701 28
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1819 27
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27079 26
Оповещение и уведомление - Notification 5779 25
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12678 24
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6316 24
Clone - Клонирование 537 24
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7776 23
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология - Дистанционный медосмотр 1390 23
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15851 23
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6168 164
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 542 67
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1095 31
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 619 29
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Рождение ребенка 52 26
Google Android 15132 19
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 473 19
Apple iOS 8527 18
Linux OS 11403 17
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 807 17
Microsoft Windows 2000 8678 15
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 233 14
Microsoft Windows 16769 14
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3530 14
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 451 13
ЗАГС РФ ЕГР - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 79 13
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1037 12
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2467 11
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы 140 11
Intel x86 - архитектура процессора 2137 8
ЕГИСЗ МЗ РФ - РЭМД - Федеральный реестр электронных медицинских документов 47 8
ГИС Контингент - АИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 111 8
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1021 7
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2962 7
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 319 7
Smart Engines - Smart Document Engine - Smart DocumentReader - Smart Document Forensics 59 7
Минэкономразвития РФ - Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 247 6
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 684 6
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 352 6
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 263 5
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Цифровой Татарстан - Электронный Татарстан - Единый реестр информационных систем Республики Татарстан - Электронное Правительство Республики Татарстан - Госуслуги Татарстана 119 5
Smart Engines - Smart Code Engine - Smart MRZReader 66 5
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5217 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Мое здоровье онлайн 51 5
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина - N3.Здравоохранение 57 5
Архивный фонд РФ 114 5
Ростех - Электронный паспорт России - государственная программа 132 5
Правительство Казахстана - Минцифры Казахстана - eGov - Электронное правительство Казахстана - Государственная программа 34 5
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 141 5
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1710 5
Арлазаров Владимир 289 19
Путин Владимир 3443 18
Куртяник Надежда 428 14
Медведев Дмитрий 1664 11
Щеголев Игорь 699 6
Собянин Сергей 530 6
Анкудинов Николай 19 6
Козырев Алексей 328 6
Рейман Леонид 1064 5
Сергунина Наталья 375 5
Никифоров Николай 1138 5
Огуряев Дмитрий 85 5
Woo-suk Hwang - Во-сук Кванг 8 4
Шадаев Максут 1204 4
Паршин Максим 323 4
Фишер Андрей 75 4
Качанов Олег 121 4
Массух Илья 239 4
Григоренко Дмитрий 238 4
Ковалев Евгений 10 4
Boisselier Brigitte - Буаселье Брижит 5 3
Мельникова Анастасия 438 3
Чернышенко Дмитрий 578 3
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 3
Лысенко Эдуард 317 3
Ахмеров Тимур 90 3
Шульгин Александр 25 3
Попов Алексей 338 3
Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 191 3
Леви Гавриил 24 3
Макаров Станислав 118 3
Исайкин Олег 10 3
Шарова Дарья 7 3
Хрущев Никита 5 2
Ford Holland - Форд Холланд 3 2
Bednar Martin - Беднар Мартин 2 2
Taira Kazunari - Тайра Казунари 4 2
Козин Алексей 54 2
Summerlin William - Саммерлин Уильям 2 2
Blumenthal David - Блюменталь Давид 2 2
Россия - РФ - Российская федерация 164222 277
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47225 111
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54397 88
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19351 38
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8474 36
Европа 24893 26
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18927 24
Япония 13747 22
Земля - планета Солнечной системы 10825 21
Франция - Французская Республика 8131 19
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13751 18
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14750 18
Солнце - звезда Солнечной системы 5449 18
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3643 16
Италия - Итальянская Республика 4490 16
Германия - Федеративная Республика 13141 15
Казахстан - Республика 5990 14
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3407 14
Солнечная система - Solar system 2562 14
Нидерланды 3719 13
Россия - ЦФО - Тульская область 1211 11
Южная Корея - Республика 7005 11
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3122 11
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4442 11
Россия - ПФО - Самарская область 1547 11
США - Калифорния 4803 11
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1769 11
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1419 10
Россия - УФО - Свердловская область 1910 10
Канада 5056 10
Россия - СФО - Новосибирск 4835 10
Россия - ПФО - Нижегородская область 2256 10
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 783 10
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4180 9
Индия - Bharat 5833 9
Америка - Американский регион 2204 9
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2022 9
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 1035 9
Беларусь - Белоруссия 6242 8
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3541 8
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57038 236
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11172 140
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33296 133
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10175 121
Паспорт - Паспортные данные 2815 107
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52899 94
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10795 85
ЗАГС - Органы записи актов гражданского состояния - Государственная регистрация заключения брака - бракосочетание - брачный союз, супружество, расторжение брака - Marriage, Dissolution of marriage - Бракоразводный процесс, Divorce proceedings 413 72
Страхование - Страховое дело - Insurance 6438 56
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21340 51
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8741 51
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8711 40
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 920 36
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6516 34
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15815 33
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1706 31
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 2012 31
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4938 30
Зоология - наука о животных 2862 30
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6652 29
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4394 28
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4557 28
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1319 26
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5536 26
Транспорт - Водительские права - Водительские удостоверения - Driving license 359 25
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3003 25
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6985 24
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 816 24
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1531 23
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7459 22
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26958 21
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11367 20
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12150 20
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1330 19
Прописка - регистрация по месту постоянного проживания 218 18
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3806 18
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1508 17
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3003 17
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 784 17
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7378 17
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6071 12
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1238 10
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11532 8
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1128 6
Коммерсантъ - Издательский дом 2337 6
AP - Associated Press 2007 5
Forbes - Форбс 975 4
РИА Новости 1028 4
Nature 827 4
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 4
NEWSru.com - Инопресса - Inopressa 92 3
The Register - The Register Hardware 1771 3
CNews - ZOOM.CNews 1864 3
Российская газета 286 3
Newsweek 39 3
Phys.org 972 3
PNAS - Proceedings of the National Academy of Sciences 97 3
Astrophysical Journal - ApJ, Astrophys. J. - Астрофизический Журнал 87 3
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2730 2
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1335 2
Московский Комсомолец - МК - Газета 33 2
Wired - Издание 275 2
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 165 2
Известия ИД 750 2
New Scientist 1448 2
Physical Review Letters 159 2
NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 317 2
Future - Space.com 200 2
Die Welt 80 2
Kyodo 47 2
Nature Genetics 5 1
Осинформ 1 1
The Verge - Издание 611 1
Wikipedia - Википедия 639 1
Bloomberg 1603 1
Ведомости 1428 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 444 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 238 1
NYT - The New York Times 1097 1
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 109 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8535 11
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3912 5
Gartner - Гартнер 3647 2
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 145 2
BCG - Boston Consulting Group 115 2
Forrester Research 832 2
CNews Мишень 180 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 835 2
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 226 2
J.D. Power - J.D. Power and Associates 17 1
IDC - International Data Corporation 4966 1
NRI - Networked Readiness Index - Индекс сетевой готовности - Индекс готовности к сетевому обществу 29 1
ABI Research 236 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 1
Intelligent Document Processing PEAK Matrix Assessment 9 1
Comparitech 5 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 144 1
World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 21 1
comScore 379 1
DWPI - Derwent World Patents Index 2 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 5
РАН - Российская академия наук 2097 5
Правительство Москвы - Библиотеки Москвы - Московские библиотеки - Единый читательский билет (ЕЧБ) 38 5
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 266 4
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 4
ТувГУ - Тувинский государственный университет 4 3
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 470 3
Columbia University - Колумбийский университет 157 3
CSU - Colorado State University - Университет штата Колорадо - Колорадский университет 125 3
TSU - University of Tennessee - Университет Теннеси - 39 3
Uppsala University - Uppsala universitet - Университет Уппсалы - Уппсальский университет 21 2
Rockefeller University - Рокфеллеровский университет 10 2
UIdaho - University of Idaho - Айдахский университет - Университет Айдахо - Государственный университет штата Айдахо 10 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 998 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1713 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 712 2
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 2
Минздрав РФ - НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр 30 2
Минздрав РФ - РНИМУ имени Н.И. Пирогова ФГАОУ ВО - Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова - Пироговский Университет 41 2
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - НИИОЗММ ДЗМ ГБУ - Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента 15 2
UTokyo - University of Tokyo - Токийский университет 155 2
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 164 2
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 255 2
Yale University - Йельский университет - Университет Йеля 131 2
ESO - European Southern Observatory - Европейская южная обсерватория 86 2
РАМН РОНЦ им. Н.Н. Блохина - НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина ФГБУ 30 2
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 220 2
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 218 2
KAIST - Korea Advanced Institute of Science and Technology - Южнокорейский Институт науки и техники - Институт науки и техники Кванджу - Корейский институт передовых технологий 47 2
Минздрав РФ - НМИЦ АГП имени В.И. Кулакова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова ФГБУ 12 2
UC Irvine, UCI - University of California, Irvine - Калифорнийский университет в Ирвайне 37 2
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 54 2
МГУ - НИИЯФ - Научно-исследовательский институт ядерной физики имени Д.В. Скобельцына Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 33 1
РАН ДВО - ИВиС - Институт вулканологии и сейсмологии 12 1
Росрыболовство - ПИНРО - Полярный научно-исследовательский институт морского рыбного хозяйства и океанографии имени Н.М. Книповича 2 1
SUNY - State University of New York - Университет штата Нью-Йорка 19 1
Harvard University - HBS - Harvard Business School - Гарвардская школа бизнеса 44 1
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - ВНИИИМТ - Всероссийский научно-исследовательский и испытательный институт медицинской техники 9 1
IAA-CSIC - Instituto de Astrofísica de Andalucía - Институт астрофизики Андалусии 1 1
Минздрав РФ - ИжГМУ - Ижевский государственный медицинский университет - Ижевская государственная медицинская академия 4 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 16
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2182 7
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1280 5
Международный женский день - 8 марта 417 4
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1268 3
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 737 3
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2643 3
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 388 3
День молодёжи - 27 июня 1063 3
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 388 2
ПРОФ-IT - Всероссийский форум региональной информатизации 25 2
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 185 1
CNews FORUM Кейсы 305 1
CNews AWARDS - награда 569 1
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 117 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 630 1
AI Journey - Artificial Intelligence Journey 33 1
UEFA - Чемпионат Европы по футболу 73 1
РИФ - Российский Интернет Форум 96 1
Red Dot Design Award 57 1
Час кода - международное движение 11 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 225 1
Online Retail Russia Awards 2 1
РАЭК - Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 104 1
Grammy - музыкальная премия американской Национальной академией искусства и науки звукозаписи (NARAS) - премия Грэмми 31 1
Docflow 148 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 662 1
Международный день медицинской сестры - 12 мая 67 1
Softool - Софтул - Софтулийские Игры 90 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1451718, в очереди разбора - 728144.
Создано именных указателей - 196430.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Бесплатные нейросети для заботы о здоровье: выбор ZOOM

Лучшие умные кондиционеры: выбор ZOOM

Самые легкие ноутбуки с дискретной графикой: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Как змеи эволюционировали и утратили ноги? Современные технологии позволили это отследить

Астрономы наконец нашли границу у Млечного пути и нанесли ее на карту

Тайна каменного века: древний ДНК раскрывает причины исчезновения целого народа
Показать еще