Единый читательский билет позволяет горожанам брать книги во всех столичных читальнях Департамента культуры и пользоваться сервисами проекта «Библиотеки Москвы». К 2023 году его уже оформили более 990 тысяч человек. С помощью ЕЧБ можно искать книги, бронировать их, переносить дату возврата и не только.

Оформить единый читательский билет можно в любой столичной библиотеке, подведомственной Департаменту культуры, документ выдадут в виде пластиковой карты с уникальным номером и штрихкодом. Получить его можно и онлайн. После заполнения небольшой онлайн-формы пользователю поступит уведомление о регистрации ЕЧБ, а в личном кабинете появится штрихкод для доступа к сервису «Библиотеки Москвы».

В 2023 году в Москве работает 440 читален, в фондах которых насчитывается почти 15 миллионов изданий художественной, научной и профессиональной литературы, а также периодики.

Сервис поиска и бронирования книг «Библиотеки Москвы» запустили на портале mos.ru в апреле 2021 года. Это совместный проект столичных Департамента информационных технологий и Департамента культуры. С его помощью читатели могут посмотреть в какой из городских библиотек есть в наличии нужное издание и забронировать его в несколько кликов. Заказ будет собран в течение трех дней, после чего у пользователей будет еще три дня, чтобы забрать книги в библиотеке. Чтобы получить издания, в библиотеке нужно предъявить единый читательский билет — пластиковый или электронный. Книги выдаются на срок до 30 дней, но некоторые экземпляры могут попросить вернуть раньше. Если пользователю требуется больше времени на чтение, с помощью сервиса можно перенести дату возврата книги онлайн.

