Получите все материалы CNews по ключевому слову
Правительство Москвы Библиотеки Москвы Московские библиотеки Единый читательский билет (ЕЧБ)
Единый читательский билет позволяет горожанам брать книги во всех столичных читальнях Департамента культуры и пользоваться сервисами проекта «Библиотеки Москвы». К 2023 году его уже оформили более 990 тысяч человек. С помощью ЕЧБ можно искать книги, бронировать их, переносить дату возврата и не только.
Оформить единый читательский билет можно в любой столичной библиотеке, подведомственной Департаменту культуры, документ выдадут в виде пластиковой карты с уникальным номером и штрихкодом. Получить его можно и онлайн. После заполнения небольшой онлайн-формы пользователю поступит уведомление о регистрации ЕЧБ, а в личном кабинете появится штрихкод для доступа к сервису «Библиотеки Москвы».
В 2023 году в Москве работает 440 читален, в фондах которых насчитывается почти 15 миллионов изданий художественной, научной и профессиональной литературы, а также периодики.
Сервис поиска и бронирования книг «Библиотеки Москвы» запустили на портале mos.ru в апреле 2021 года. Это совместный проект столичных Департамента информационных технологий и Департамента культуры. С его помощью читатели могут посмотреть в какой из городских библиотек есть в наличии нужное издание и забронировать его в несколько кликов. Заказ будет собран в течение трех дней, после чего у пользователей будет еще три дня, чтобы забрать книги в библиотеке. Чтобы получить издания, в библиотеке нужно предъявить единый читательский билет — пластиковый или электронный. Книги выдаются на срок до 30 дней, но некоторые экземпляры могут попросить вернуть раньше. Если пользователю требуется больше времени на чтение, с помощью сервиса можно перенести дату возврата книги онлайн.
СОБЫТИЯ
Правительство Москвы и организации, системы, технологии, персоны:
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1485 1
|Сергунина Наталья 372 12
|Лысенко Эдуард 313 5
|Шинкарук Елена 28 5
|Иванов Дмитрий 101 5
|Ефимов Владимир 144 3
|Пищелко Александр 12 3
|Herbert Frank - Герберт Фрэнк 5 2
|Rand Ayn - Рэнд Айн 9 2
|Бутурлин Иван 26 2
|Водолазкин Евгений 7 2
|Козлов Евгений 34 2
|Яхина Гузель 6 2
|Жвалевский Андрей 2 1
|Степнова Марина 2 1
|Казаков Юрий 3 1
|Трофимова Мария 1 1
|Лосев Алексей 3 1
|Петросян Мариам 2 1
|Васькин Александр 2 1
|Вилкова Ольга 1 1
|Дерманский Роман 1 1
|Захарова Оксана 2 1
|Шпаликов Геннадий 1 1
|Рахматуллин Рустам 1 1
|Окуджава Булат 2 1
|Шалашов Евгений 1 1
|Rowling Joanne - Роулинг Джоан 18 1
|Чернышенко Дмитрий 575 1
|Собянин Сергей 486 1
|Чамара Денис 59 1
|Рымар Максим 50 1
|Меламед Леонид 150 1
|Распопин Николай 40 1
|Любимов Юрий 4 1
|Медведев Дмитрий 1663 1
|По Эдгар Аллан 9 1
|Пушкин Александр 35 1
|Бунин Иван 5 1
|Фурсин Алексей 158 1
|Белов Василий 73 1
|ЦУНБ им. Н. А. Некрасова - Центральная универсальная научная библиотека имени Н. А. Некрасова 3 1
|ЦГДБ им. А.П. Гайдара - Центральная городская детская библиотека имени А. П. Гайдара 2 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1414634, в очереди разбора - 727573.
Создано именных указателей - 189551.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.