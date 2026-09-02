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Енисейская Сибирь Корпорация развития
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 5, упоминаний - 8
Енисейская Сибирь и организации, системы, технологии, персоны:
|Ростелеком Сибирь - Сибирский макрорегиональный филиал Ростелекома 287 1
|Цифровая долина - технопарк 4 1
|Ростелеком 10987 1
|SAP SE 5609 1
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15925 1
|Telegram Group 2965 1
|SAP CIS - САП СНГ 868 1
|Распопин Николай 49 2
|Смирнова Юлия 11 1
|Усатов Алексей 44 1
|Клейкин Валерий 13 1
|Хертек Экер 30 1
|Чернышенко Дмитрий 581 1
|Филатов Андрей 117 1
|Ладыженко Сергей 1 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1468896, в очереди разбора - 725133.
Создано именных указателей - 200367.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1468896, в очереди разбора - 725133.
Создано именных указателей - 200367.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.