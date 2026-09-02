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Енисейская Сибирь Корпорация развития

СОБЫТИЯ

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02.09.2026 «Ростелеком» завершает подготовку системы видеонаблюдения к предстоящим выборам в Красноярском крае, Хакасии и Туве 1
20.03.2025 МТС установила новое телеком-оборудование в Туране 1
22.01.2024 «Ростелеком» построил базовые станции в Красноярском крае, Хакасии и Туве 1
09.03.2022 Российские регионы запланировали существенный рост ИКТ-расходов в 2022 г. 1
06.06.2019 SAP и «Енисейская Сибирь» будут готовить кадры для цифровой экономики 4

Публикаций - 5, упоминаний - 8

Енисейская Сибирь и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком Сибирь - Сибирский макрорегиональный филиал Ростелекома 287 1
Цифровая долина - технопарк 4 1
Ростелеком 10987 1
SAP SE 5609 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15925 1
Telegram Group 2965 1
SAP CIS - САП СНГ 868 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - ММНКЦ им. С.П. Боткина - Московский многопрофильный научно-клинический центр им. С.П. Боткина - ГКБ им С. П. Боткина - Городская клиническая больница имени С. П. Боткина - Боткинская больница 17 1
Почта России ПАО 2380 1
НМГ - Национальная Медиа Группа 128 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13964 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5986 1
Правительство Египта - Верховный совет древностей Египта - Большой Египетский музей 87 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1445 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1550 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2081 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2879 1
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области - Самарская губернская дума - органы государственной власти 113 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26502 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29785 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14008 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23040 2
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10250 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54249 2
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1766 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9815 2
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2797 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2531 1
CIM - City Information Modelling - Информационное моделирование градостроительных единиц и городских пространств - Благоустройство городской среды - Транспортное планирование и моделирование и управление городской мобильностью - Урбанистика 370 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9594 1
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1617 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6074 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11571 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7401 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3291 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5273 1
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1885 1
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес - ISO/IEC 7810 2336 1
Робототехника - Беспилотные системы - Беспилотные технологии - Autonomous Robot - автономные роботы 2825 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13533 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23053 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7517 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2586 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6506 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 653 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12970 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7915 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18129 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 5000 1
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1168 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1753 1
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ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9351 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6324 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы 140 1
Ростелеком - РТЛабс ЦАМИ - Центральный архив медицинских изображений 28 1
ЕМИАС Электронный рецепт 91 1
Енисейская Сибирь - Цифровая долина Красноярска 1 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Помощь при переезде в рамках программы реновации 16 1
Администрация Санкт-Петербурга - Цифровой Петербург ЭГС - Электронный Санкт-Петербург - МАИС ЭГУ - Межведомственная автоматизированная информационная система государственных и муниципальных услуг - Реестр государственных информационных систем СПб 27 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 455 1
Ростелеком - Рестрим Медиа - Restream - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 403 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 625 1
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 269 1
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 810 1
Правительство Москвы - МЭШ - Московская электронная школа 74 1
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Администрация Санкт-Петербурга - Наш Санкт-Петербург 17 1
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Смирнова Юлия 11 1
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