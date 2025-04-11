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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 172889
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Смирнова Юлия



11.04.2025 Госзакупки «железа» с ИИ-ускорителями в России выросли в 2,5 раза. В лидерах закупок Минфин 1
07.03.2024 Женщины года в отрасли ИТ 2024. Список CNews 1
Рынок решений для видеонаблюдения и видеоаналитики 2023 1
29.12.2023 Юлия Смирнова -

Юлия Смирнова, Комитет по информатизации и связи Санкт-Петербурга: Централизованная система видеонаблюдения потребует создания беспрецедентного по масштабам дата-центра

 1
21.12.2023 Число используемых «Эвоторов» превысило миллион 1
16.06.2022 Санкт-Петербург и «Ростелеком» подписали соглашение о сотрудничестве в сфере информационной безопасности 1
09.03.2022 Российские регионы запланировали существенный рост ИКТ-расходов в 2022 г. 1
05.03.2021 Женщины года в отрасли ИТ 2021. Список CNews 2
02.03.2021 Главой комитета по ИТ и связи Санкт-Петербурга назначена «человек губернатора» 4
05.02.2021 Сервис доставки продуктов «Самокат» повысил эффективность процесса ценообразования 1

Публикаций - 10, упоминаний - 14

Смирнова Юлия и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9849 3
Элемент ГК - Микрон - Micron 1485 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13020 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8828 2
NetApp - Network Appliance 640 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3234 1
IBM - International Business Machines Corp 9462 1
Корус Консалтинг ГК 1238 1
Telegram Group 2119 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 972 1
Цифра ГК 2455 1
Competera 8 1
Эвотор - Evotor 187 1
Сбер - Сбербанк Деловая среда 93 1
Qtech - Кьютэк 176 1
Energon - Энергон - Смарт Бэттериз 30 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4990 1
МегаФон 9132 1
ICL ГК 397 1
InfoWatch - Инфовотч 1032 1
Polymedia - Полимедиа 140 1
ICL Services - АйСиЭл Сервисез - ДжиДиСи Сервисез - Глобал Дата Консалтинг энд Сервисез 127 1
Deletron - Делетрон 3 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7480 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 717 1
UFG Capital Partners 5 1
Сбер - Самокат - сервис экспресс-доставки - Роборитейл - Roboretail - Умное пространство - Умный ритейл 6 1
Енисейская Сибирь - Корпорация развития 4 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - ММНКЦ им. С.П. Боткина - Московский многопрофильный научно-клинический центр им. С.П. Боткина - ГКБ им С. П. Боткина - Городская клиническая больница имени С. П. Боткина - Боткинская больница 17 1
Сбер - СберЗдоровье - DocDoc - ДокДок 93 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 726 1
Звукбизнес - Звук бизнес 6 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 193 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2938 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4883 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5037 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11909 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5539 2
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 295 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2740 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4594 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 257 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 291 1
Минэкономразвития РФ - РосОЭЗ - ФАУОЭЗ - Федеральное агентство по управлению особыми экономическими зонами 61 1
Роснедвижимость - Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости - Росземкадастр - Федеральная служба земельного кадастра России 105 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2552 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1919 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1373 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1411 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 319 1
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области - Самарская губернская дума - органы государственной власти 100 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6034 1
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы - Центр управления безопасностью информации, ЦУБИ 62 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 196 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2975 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - ППП УД президента РФ ФГУП - Предприятие по поставкам продукции Управления делами Президента РФ 61 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1976 1
Росрезерв - Федеральное агентство по государственным резервам 53 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3019 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 331 1
Администрация Санкт-Петербурга - Городской мониторинговый центр Санкт-Петербурга - СПб ГКУ 20 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 55 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 688 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 353 1
Альянс по защите детей в цифровой среде 16 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67877 9
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14330 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51931 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20171 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31418 4
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12231 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11244 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16215 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28442 3
Безопасный город АПК - БГ АПК - СОБГ - Система обеспечения безопасности города - аппаратно-программный комплекс 579 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12157 3
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 1842 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21581 3
5G - пятое поколение мобильной связи 2220 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20934 2
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2216 2
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1265 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3217 2
Машинное зрение - Видеоаналитика - VCA - Video Content Analysis - IVS - Intelligent Video Surveillance - IVA - Intelligent Video Analytics - Видеораспознавание 274 2
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4106 2
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1078 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4710 1
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1720 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12647 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1767 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12718 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28137 1
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1504 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6774 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1372 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1586 1
Data Lake - Data Lakehouse - Озеро данных 281 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3000 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7985 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1495 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5415 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4073 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9438 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11785 1
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1506 1
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 159 2
Администрация Санкт-Петербурга - Цифровой Петербург ЭГС - Электронный Санкт-Петербург - МАИС ЭГУ - Межведомственная автоматизированная информационная система государственных и муниципальных услуг - Реестр государственных информационных систем СПб 26 2
Microsoft Office 3786 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 694 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1448 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5359 1
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 776 1
Администрация Санкт-Петербурга - Наш Санкт-Петербург 16 1
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 242 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 236 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 539 1
Правительство Москвы - МЭШ - Московская электронная школа 60 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы 139 1
ЕМИАС Электронный рецепт 87 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Помощь при переезде в рамках программы реновации 14 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 399 1
Яндекс.Лавка 239 1
Эвотор пэй - Evotor Pay 17 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 308 1
МТС RED Security - МТС Кибербезопасность - Серенити сайбер секьюрити - Serenity Cyber Security 63 1
Росатом ЕЦС - Единая цифровая стратегия - Цифровой Росатом 42 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - САРУС СПЖЦ (PLM) - система полного жизненного цикла 7 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 197 1
МТС RED Security - МТС Кибербезопасность - МТС RED Security SOC 147 1
Ростелеком - РТЛабс ЦАМИ - Центральный архив медицинских изображений 26 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Решаем вместе - ПОС - Платформа обратной связи 61 1
Беглов Александр 31 3
Хасьянова Гульнара 143 2
Матвеева Татьяна 105 2
Скоробогатова Ольга 56 2
Мишустин Михаил 689 1
Бочарникова Татьяна 83 1
Dzeba Iris - Джеба Ирис 13 1
Голодец Ольга 23 1
Тумарев Владимир 3 1
Тарасенко Оксана 12 1
Казарин Станислав 175 1
Ким Татьяна - Бакальчук Татьяна 19 1
Сорокина Татьяна 18 1
Куровская Людмила 6 1
Чернышенко Дмитрий 570 1
Лазарев Александр 6 1
Осеевский Михаил 319 1
Ляпунов Игорь 123 1
Распопин Николай 33 1
Воробьев Сергей 15 1
Золотарев Евгений 4 1
Касперская Наталья 294 1
Новикова Елена 89 1
Солнцева Екатерина 58 1
Россия - РФ - Российская федерация 147213 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17665 7
Россия - ПФО - Самарская область 1356 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7620 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43795 2
Европа 21866 2
Россия - СФО - Омская область 689 2
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1227 2
Европа Восточная 3107 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14208 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3122 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1417 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1695 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1923 1
Россия - ЦФО - Липецкая область 557 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 836 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2967 1
Россия - СЗФО - Псковская область 638 1
Россия - ЮФО - Адыгея Республика 403 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1496 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика 597 1
Россия - УФО - Свердловская область 1552 1
Россия - СКФО - Ингушетия Республика 321 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1712 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 893 1
Россия - ЮФО - Севастополь 543 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 922 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 873 1
Россия - СКФО - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 332 1
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 509 1
Россия - СЗФО - Мурманская область 688 1
Россия - ПФО - Ульяновская область 623 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 649 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 532 1
Россия - ЦФО - Костромская область 410 1
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 397 1
Россия - ЮФО - Калмыкия Республика 335 1
Россия - ДФО - Еврейская автономная область (ЕАО) 317 1
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 519 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17300 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48763 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51996 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18960 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24511 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29711 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10026 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4007 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3686 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8846 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8923 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5973 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14778 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3596 2
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 684 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5533 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6275 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3211 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6037 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2163 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8158 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10095 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4058 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда 266 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7832 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6046 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1695 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5887 1
SARS-CoV-2 - Омикрон-штамм 9 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 693 1
Здравоохранение - Скорая медицинская помощь 137 1
Судебная власть - Мировой суд 114 1
Всероссийская перепись населения 176 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4931 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7157 1
Утилизация мусора - ТКО - Твердые коммунальные отходы 51 1
Образование в России 2257 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6310 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7082 1
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 864 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон 1056 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 69 1
Фонтанка 30 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3265 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8176 2
Правительство Москвы - Библиотеки Москвы - Московские библиотеки - Единый читательский билет (ЕЧБ) 37 1
CNews Женщины года в отрасли ИТ 16 1
IIHF - International Ice Hockey Federation - Международная федерация хоккея - Чемпионат мира по хоккею 17 1
Международный женский день - 8 марта 355 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1352573, в очереди разбора - 759373.
Создано именных указателей - 172889.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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VDI

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37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

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