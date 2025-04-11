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Смирнова Юлия
Смирнова Юлия и организации, системы, технологии, персоны:
|Беглов Александр 31 3
|Хасьянова Гульнара 143 2
|Матвеева Татьяна 105 2
|Скоробогатова Ольга 56 2
|Мишустин Михаил 689 1
|Бочарникова Татьяна 83 1
|Dzeba Iris - Джеба Ирис 13 1
|Голодец Ольга 23 1
|Тумарев Владимир 3 1
|Тарасенко Оксана 12 1
|Казарин Станислав 175 1
|Ким Татьяна - Бакальчук Татьяна 19 1
|Сорокина Татьяна 18 1
|Куровская Людмила 6 1
|Чернышенко Дмитрий 570 1
|Лазарев Александр 6 1
|Осеевский Михаил 319 1
|Ляпунов Игорь 123 1
|Распопин Николай 33 1
|Воробьев Сергей 15 1
|Золотарев Евгений 4 1
|Касперская Наталья 294 1
|Новикова Елена 89 1
|Солнцева Екатерина 58 1
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|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8176 2
|Правительство Москвы - Библиотеки Москвы - Московские библиотеки - Единый читательский билет (ЕЧБ) 37 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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