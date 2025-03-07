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Скоробогатова Ольга
Скоробогатова Ольга и организации, системы, технологии, персоны:
|Набиуллина Эльвира 96 8
|Путин Владимир 3201 8
|Касперская Наталья 294 6
|Мишустин Михаил 685 6
|Кулик Вадим 182 6
|Хасьянова Гульнара 143 5
|Солнцева Екатерина 58 5
|Солонин Сергей 104 4
|Шадаев Максут 1018 4
|Матвеева Татьяна 105 4
|Белоусов Андрей 140 4
|Бочарникова Татьяна 83 4
|Силуанов Антон 66 4
|Чернышенко Дмитрий 568 4
|Акимов Максим 187 3
|Dzeba Iris - Джеба Ирис 13 3
|Голодец Ольга 23 3
|Турчак Андрей 26 3
|Заботкин Алексей 8 3
|Аксаков Анатолий 155 3
|Моисеев Алексей 33 3
|Лунтовский Георгий 8 3
|Осеевский Михаил 316 3
|Костин Андрей 59 3
|Глазков Борис 47 2
|Носков Константин 236 2
|Никифоров Николай 1136 2
|Бойко Елена 152 2
|Дергунова Ольга 119 2
|Чернякова Елена 29 2
|Мельникова Алиса 91 2
|Мантуров Денис 109 2
|Попов Андрей 111 2
|Абрамченко Виктория 18 2
|Жаркова Татьяна 20 2
|Кутепов Андрей 7 2
|Косачев Константин 4 2
|Рязанский Валерий 2 2
|Мезенцев Дмитрий 20 2
|Рябухин Сергей 6 2
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