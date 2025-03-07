Скоробогатова Ольга

Банкам предпишут дать доступ к операциям с цифровым рублем к июлю 2025 года 1

В трансграничных расчетах России с другими странами обсуждается использование цифрового рубля 1

В России приравняли к деньгам цифровые валюты иностранных государств 1

Банк России обсудил стратегию развития и меры поддержки банков с базовой лицензией на встрече с банкирами 1

Банк России и ВТБ договорились о стратегическом партнерстве в финтехе 1

В России появился цифровой профиль предпринимателя для упрощения доступа к мерам господдержки 1

В России появится Центр биометрических технологий 1

В России стартовало тестирование цифрового рубля 1

Запущен сервис по цифровому взаимодействию между гражданами и банками через ЕПГУ 1

На базе госуслуг заработал сервис для граждан по оформлению кредитов в банках 1

Определен состав правкомиссии по цифровому развитию России 1