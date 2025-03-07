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Индексная книга (каталог) CNews*
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Скоробогатова Ольга


07.03.2025 Список CNews: Женщины года в ИТ-отрасли 2025. Голосование 1
18.10.2024 РСХБ и R-Style Softlab презентовали решение по цифровому рублю для банков Председателю Центрального Банка России Эльвире Набиуллиной 1
18.10.2024 Объявлена охота за биометрией россиян. Собирать ее начнут через банковские приложения 1
26.09.2024 Три крупнейших российских банка создадут консорциум для развития единого QR-кода 1
13.09.2024 Банкам предпишут дать доступ к операциям с цифровым рублем к июлю 2025 года 1
Обмен данными, экспорт российского ПО и языковые модели: что еще обсуждали на Data Fusion 1
17.04.2024 В трансграничных расчетах России с другими странами обсуждается использование цифрового рубля 1
17.04.2024 Дмитрий Чернышенко: Россия становится регуляторным раем для отечественных и зарубежных компаний 1
07.03.2024 Женщины года в отрасли ИТ 2024. Список CNews 1
20.11.2023 Цифровым рублем в 2024 г. начнут оплачивать расходы госбюджета в порядке эксперимента 1
ИИ и межотраслевой обмен данными: на конференции Data Fusion 2023 обсудили вопросы этики и технологий 1
09.08.2023 Власти начинают тестировать на россиянах цифровой рубль. Граждане не готовы им пользоваться и не понимают, зачем он нужен 1
01.08.2023 В России приравняли к деньгам цифровые валюты иностранных государств 1
12.07.2023 Госдума приняла закон о цифровом рубле. Воспользоваться им граждане смогут не раньше 2025 года 1
05.06.2023 Банк России обсудил стратегию развития и меры поддержки банков с базовой лицензией на встрече с банкирами 1
13.04.2023 Банк России и ВТБ договорились о стратегическом партнерстве в финтехе 1
07.03.2023 Женщины года в отрасли ИТ 2023. Список CNews 1
19.12.2022 В России появился цифровой профиль предпринимателя для упрощения доступа к мерам господдержки 1
03.10.2022 В России появится Центр биометрических технологий 1
13.07.2022 Генеральным директором ассоциации «Финтех» назначен Максим Григорьев 1
12.07.2022 Российские банки переходят на CIPS, китайский аналог SWIFT 1
05.03.2022 Женщины года в отрасли ИТ 2022. Список CNews 1
15.02.2022 В России стартовало тестирование цифрового рубля 1
06.07.2021 Зампред ВТБ возглавил совет директоров российского блокчейн-оператора 1
30.06.2021 Объявлены 12 банков, которые станут первыми тестировать цифровой рубль 1
09.04.2021 ЦБ рассказал все про цифровой рубль: форму выпуска, способы обращения и сроки обкатки 1
05.03.2021 Женщины года в отрасли ИТ 2021. Список CNews 2
18.02.2021 Россиянам начнут переводить зарплату по номеру телефона, чтобы спасти их от «зарплатного рабства» 1
20.05.2020 Запущен сервис по цифровому взаимодействию между гражданами и банками через ЕПГУ 1
20.05.2020 На базе госуслуг заработал сервис для граждан по оформлению кредитов в банках 1
06.03.2020 Женщины года в отрасли ИТ 2020. Список CNews 1
28.03.2019 Какие данные о гражданах будут храниться в Цифровом профиле и почему «Ростелекому» не разрешили за это заплатить 2
07.03.2019 Женщины года в отрасли ИТ 2019. Голосование 1
05.12.2018 Ассоциация «Финтех» одобрила концепцию проекта «Цифровой профиль» 2
22.10.2018 Власти хотят ограничить иностранные компоненты в «отечественной» электронике. Возможно зря 1
09.10.2018 Россиян переведут на электронные паспорта. Как это будет. Опрос 1
28.09.2018 Бардак в регулировании госзакупок российского ПО хотят устранить отдельным законом. Опрос 1
26.09.2018 Определен состав правкомиссии по цифровому развитию России 1
24.09.2018 Ассоциация «Финтех» запустила систему учета электронных закладных на блокчейн-платформе «Мастерчейн» 1
26.04.2018 Центробанк становится системой мгновенных платежей между физлицами 1

Публикаций - 56, упоминаний - 63

Скоробогатова Ольга и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9780 12
Элемент ГК - Микрон - Micron 1475 7
InfoWatch - Инфовотч 1026 6
Yandex - Яндекс 7465 5
NetApp - Network Appliance 639 4
IBM - International Business Machines Corp 9450 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12845 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3228 3
Ростелеком - ЦБТ - Центр биометрических технологий 19 3
Иннопрактика - Национальное Интеллектуальное Развитие - Негосударственный институт развития 26 3
Microsoft Corporation 24695 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8787 2
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1803 2
Nokia Networks - Nokia Mobile Networks - Nokia Mobile Entry Solutions - Nokia Fixed Networks - Nokia Solutions and Networks Oy, NSN - Nokia Siemens Networks 319 2
Google LLC 11850 2
МегаФон 8999 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3974 2
Цифра ГК 2444 2
Вычислительная техника - Консорциум - АНО ВТ - АНО Развития радиоэлектронной отрасли 48 2
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 438 1
Lenovo Group 2297 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 500 1
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 772 1
Базальт СПО - BaseALT 665 1
Schneider Electric 575 1
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 322 1
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1760 1
Schneider Electric Secure Power 65 1
Автодория 44 1
Lenovo Data Center Group - Lenovo DCG 61 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1417 1
Startobaza - Стартобаза 38 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 509 1
IDX - Системы управления идентификацией 19 1
ФСБ РФ Научно-техническая служба - Центральный Научный Исследовательский институт Специальной Техники ФСБ России 10 1
SAP SE 5293 1
SAP CIS - САП СНГ 854 1
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 1
Cisco Systems 5127 1
Huawei 3964 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2822 20
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7402 19
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 12
НСПК - Национальная система платежных карт 821 11
Ак Барс Банк 272 8
Альфа-Банк 1782 8
ГПБ - Газпромбанк 1090 8
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1189 7
ПСБ - Промсвязьбанк 855 7
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 927 6
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 212 5
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 457 4
NanduQ - Qiwi 996 4
Совкомбанк ПАО 258 4
ТКБ - ТрансКапиталБанк 86 4
МКБ - Московский кредитный банк 561 4
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1647 4
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 496 4
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 508 3
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 458 3
Газпром нефть 625 2
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 226 2
ВТБ - РНКБ - Российский национальный коммерческий банк - Крайинвестбанк - Краснодарский краевой инвестиционный банк 55 2
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 281 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1885 2
ПСБ - Связь-банк АКБ - Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики 160 2
Visa International 1952 2
Societe Generale Group - Groupe Société Générale S.A. 78 2
Платежный Центр РНКО 53 2
РЖД - Российские железные дороги 1917 2
Абсолют Банк 234 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 2
Tesla Motors 400 2
Ингосстрах банк - Ингосстрах Союз АКБ - Союз Банк - Автогазбанк - Сибрегионбанк - Народный банк сбережений 44 2
Почта России ПАО 2122 1
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 167 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 865 1
Русагро Группа Компаний 280 1
Лента - Сеть розничной торговли 2097 1
Татнефть 227 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4809 51
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11776 14
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5984 10
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2005 9
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3361 8
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4559 8
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2913 7
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1971 7
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1093 7
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2730 6
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1222 6
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5005 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3298 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2905 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1666 3
Федеральное казначейство России 1787 3
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу 210 3
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - ППП УД президента РФ ФГУП - Предприятие по поставкам продукции Управления делами Президента РФ 61 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1389 2
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 317 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3068 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 589 2
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 345 2
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 92 2
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы - Центр управления безопасностью информации, ЦУБИ 62 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3156 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3004 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 577 2
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 330 2
НПС НП - Национальный платежный совет 29 2
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 448 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2765 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 771 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2192 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 837 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1386 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 703 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 325 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 188 1
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 77 1
АФТ - Ассоциация Финтех 171 7
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 677 6
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 296 4
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 351 4
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 133 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 420 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 55 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 213 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 253 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 109 1
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 44 1
Альянс по защите детей в цифровой среде 16 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 94 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51247 40
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67044 34
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12059 18
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19763 14
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5339 11
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1471 11
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1507 9
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13885 9
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5099 9
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1740 8
PrivacyTech - Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 517 8
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6674 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27982 7
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1536 7
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2485 6
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11255 6
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11168 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29981 6
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7725 6
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12656 6
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 782 5
AML - Anti-Money Laundering - Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём - Коррупция 497 5
SWIFT - Swift Pay Service - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 415 5
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3885 5
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5120 5
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4191 5
Data Fusion - Слияние данных 64 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20799 4
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4438 4
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7942 4
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1337 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31069 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9464 3
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1731 3
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2536 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11482 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21364 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12636 3
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3866 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15864 3
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 149 14
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5273 11
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 675 11
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 329 7
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 593 4
FreePik 1040 4
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1436 3
DD Planet - Выберу.ру 15 3
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 533 2
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 470 2
Системы распределенного реестра - Мастерчейн - Masterchain - Российская национальная блокчейн-сеть 43 2
Росатом ЕЦС - Единая цифровая стратегия - Цифровой Росатом 41 2
HCL WebSphere - IBM WebSphere 528 2
IBM DB2 371 2
IBM AIX - Advanced Interactive eXecutive - Разновидность операционной системы UNIX 280 2
IBM InfoSphere ETL 39 2
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 644 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3251 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1617 2
CIPS - Cross-border Interbank Payment System - China International Payments System - China Interbank Payments System - Трансграничная межбанковская платежная система 6 2
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 395 2
МГУ Ломоносов - суперкомпьютер - Ломоносов - Чебышев 57 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 973 1
Microsoft Office 3761 1
Microsoft Office 365 945 1
ЗАГС РФ ЕГР - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 76 1
IBM System X - IBM eServer xSeries 215 1
Здравоохранение электронное - программа 35 1
Росплатформа Р-Хранилище 19 1
MasterCard Maestro 155 1
IBM Power Systems - серия серверов 229 1
ВТБ - Открытие ФК - Open Trade 5 1
НСПК - ОПКЦ - процессинг операционного платежного и клирингового центра 10 1
IBM Power7 39 1
Ростех - Электронный паспорт России - государственная программа 128 1
IBM HACMP 10 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 618 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 292 1
НКТ - Р7-Офис 385 1
Microsoft Windows 15756 1
Набиуллина Эльвира 96 8
Путин Владимир 3201 8
Касперская Наталья 294 6
Мишустин Михаил 685 6
Кулик Вадим 182 6
Хасьянова Гульнара 143 5
Солнцева Екатерина 58 5
Солонин Сергей 104 4
Шадаев Максут 1018 4
Матвеева Татьяна 105 4
Белоусов Андрей 140 4
Бочарникова Татьяна 83 4
Силуанов Антон 66 4
Чернышенко Дмитрий 568 4
Акимов Максим 187 3
Dzeba Iris - Джеба Ирис 13 3
Голодец Ольга 23 3
Турчак Андрей 26 3
Заботкин Алексей 8 3
Аксаков Анатолий 155 3
Моисеев Алексей 33 3
Лунтовский Георгий 8 3
Осеевский Михаил 316 3
Костин Андрей 59 3
Глазков Борис 47 2
Носков Константин 236 2
Никифоров Николай 1136 2
Бойко Елена 152 2
Дергунова Ольга 119 2
Чернякова Елена 29 2
Мельникова Алиса 91 2
Мантуров Денис 109 2
Попов Андрей 111 2
Абрамченко Виктория 18 2
Жаркова Татьяна 20 2
Кутепов Андрей 7 2
Косачев Константин 4 2
Рязанский Валерий 2 2
Мезенцев Дмитрий 20 2
Рябухин Сергей 6 2
Россия - РФ - Российская федерация 145879 51
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17179 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43498 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14162 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52286 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17527 6
Азия - Азиатский регион 5566 3
Европа Восточная 3099 3
Африка - Африканский регион 3492 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13360 3
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Европа 21821 3
Япония 13314 2
Россия - СЗФО - Калининградская область 1303 2
Америка Латинская 1818 2
Бразилия - Федеративная Республика 2376 2
Беларусь - Белоруссия 5734 2
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Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14234 2
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Турция - Турецкая республика 2382 2
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США - Нью-Йорк 3102 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 421 2
Великобритания - Лондон 2389 2
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1243 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2936 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3539 1
Ближний Восток 2955 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1688 1
Китай - Тайвань 4004 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область 756 1
Россия - ЮФО - Астраханская область 673 1
Сербия - Республика 340 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7530 1
Испания - Королевство 3722 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1580 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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