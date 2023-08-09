Власти начинают тестировать на россиянах цифровой рубль. Граждане не готовы им пользоваться и не понимают, зачем он нужен

Опрос показал, что 40,7% россиян не понимают механизм работы цифрового рубля. Чтобы понять его, можно попробовать оплатить поездку в московском метро в рамках пилотного проекта, стартующего 15 августа 2023 г.



Не понимают механизм

Категорически не понимают, как устроен механизм работы цифрового рубля и для чего он внедряется, заявили 40,7% опрошенных россиян. Затруднились с ответом затруднился ответить на вопрос о новой форме денег 19,6%. Такие результаты опроса трех тыс. совершеннолетних россиян приводит РИА «Новости». Исследование проводили аналитики сервиса онлайн-займов Moneyman.

Полное понимание того, как работает цифровой рубль и для чего он нужен, есть у 24,5% участников исследования. Еще 15,2% имеют представление об этом в общих чертах.

Также выяснилось, что более 55% россиян не поддерживают активное внедрение цифрового рубля и считают, что должна сохраняться возможность выбирать платежное средство самостоятельно. Почти каждый пятый (21,5%) это поддержал. По их мнению, новые технологичные формы валюты двигают прогресс вперед и повышают удобство взаиморасчетов. Еще 23,1% затруднились с ответом.

Преимущества видят не все

Желание большинства россиян самостоятельно принимать решение об использовании цифрового рубля может быть связано с недоверием к новой форме денег, у людей нет понимания преимуществ и выгод новой валюты. «По мере их прояснения число таких респондентов может сократиться», предполагают аналитики Moneyman.

Фото: Freepik Механизм работы цифрового рубля не понимают 40,7% опрошенных россиян

«Общая осведомленность россиян об устройстве цифрового рубля и его возможностях пока что остается достаточно низкой. Это решаемая задача, по мере проведения более масштабной информационно-разъяснительной работы на различных уровнях можно ожидать повышения уровня информированности населения в данном вопросе», — считают аналитики.

В марте 2023 г. опрос об отношении граждан к цифровому рубля проводил маркетплейс «Выберу.ру». Тогда 38% опрошенных сказали, что не понимают принципа работы и назначения новой формы национальной валюты, а о своем нежелании пользоваться цифровым рублем, так как не доверяют новому финансовому инструменту, заявили 28%. Об этом писал CNews в начале августа 2023 г., когда Центробанк объявил тарифы на платежи цифровыми рублями.

Старт пилотного проекта

Тестирование реальных цифровых рублей Центробанк России начнет 15 августа 2023 г. На первом этапе клиенты смогут открывать кошельки, проводить переводы и оплачивать товары и услуги, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на заявление первого зампреда ЦБ Ольги Скоробогатовой 9 августа 2023 г. По ее словам, 13 банков, участвующих в первом этапе пилота, прошли все подготовительные мероприятия, включая разработку мобильных приложений, и готовы 15 августа начать операции с реальными клиентами.

Расплатиться цифровыми рублями участники пилота смогут в 30 торговых точках, расположенных в 11 городах России, сообщается на официальном сайте ЦБ.



Поездку в метро тоже можно будет оплатить цифровыми рублями в рамках пилотного проекта. Об этом тоже 9 августа сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы «Московскому агентству городских новостей». «Мы планируем начать тестирование продаж за цифровые рубли сувенирных карт "Тройка" и карт с балансом билета "Кошелек". По итогам пилотного проекта проработаем возможность внедрения цифрового рубля и на других видах городского транспорта», — уточнил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

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Закон о внедрении в России третьей формы нацвалюты (цифрового рубля в дополнение к наличным и безналичным рублям) вступил в силу 1 августа 2023 г. Цифровой рубль представляет собой цифровой код, который хранится не в коммерческих банках, а в специальном цифровом кошельке на серверах ЦБ. Цифровой рубль — это не криптовалюта и не счет в банке, на него не будет начисляться кэшбэк, нельзя будет открыть вклад в цифровых рублях и получить проценты на остаток на счете.

Банк России будет оператором платформы цифрового рубля. Он будет отвечать за сохранность цифровых рублей и правильность учета информации об операциях с ними, он сможет проследить за движением каждого такого рубля и узнать, за что и когда им заплачено.

Цифровой кошелек (счет) с цифровыми рублями на платформе Банка России каждый человек или компания могут открыть бесплатно. Также не нужно будет платить никаких комиссий за пополнение таких кошельков со своих банковских счетов или за перевод цифровых рублей из кошельков на свои счета в банках. Для обычных граждан операции с этой валютой будут бесплатны, а для юридических лиц комиссия составит 0,3% от платежа.