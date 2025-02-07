ID Finance MoneyMan МФК МаниМен
ID Finance и организации, системы, технологии, персоны:
|ЦФТ Золотая Корона 359 3
|Yandex - Яндекс 7380 2
|Samsung Electronics 10274 2
|Google LLC 11805 2
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3931 1
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8757 1
|ЦФТ Город ФСГ - Федеральная Автоматизированная система приема платежей 52 1
|VK - Mail.ru Group 3456 1
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12685 1
|Meta Platforms - Facebook 4442 1
|X Corp - Twitter 2847 1
|Telegram Group 2009 1
|ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 510 1
|Genesys 208 1
|Snapchat 130 1
|Ekso Bionics 3 1
|Altuera - Альтуэра 19 1
|Apple Inc 12121 1
|Батин Борис 13 11
|Хорошко Ирина 3 3
|Дунаев Александр 7 3
|Дымов Вадим 4 3
|Казак Екатерина 2 2
|Логунов Александр 6 1
|Богаченко Александр 9 1
|Гришин Олег 12 1
|Висящев Андрей 64 1
|Васильев Александр 51 1
|Магомедов Александр 10 1
|Пальчун Кирилл 56 1
|Доровских Филипп 2 1
|Скоробогатова Ольга 55 1
|Ликсутов Максим 117 1
|Тараповский Алексей 8 1
|Корнилов Леонид 2 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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