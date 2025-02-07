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ID Finance MoneyMan МФК МаниМен

ID Finance - MoneyMan - МФК МаниМен


07.02.2025 CorpSoft24 оптимизировал управление финансовыми потоками в финтех-группе IDF Eurasia 1
10.10.2023 Центробанк придумал способ расплачиваться с заграницей без SWIFT с помощью цифрового рубля 1
31.08.2023 В России впервые страховой полис продан за цифровые рубли 1
09.08.2023 Власти начинают тестировать на россиянах цифровой рубль. Граждане не готовы им пользоваться и не понимают, зачем он нужен 1
29.05.2019 Сервис онлайн-займов Moneyman внедрил ИИ-технологию взыскания просроченной задолженности 1
18.02.2019 Исследование ОКБ и Moneyman: клиенты сервисов онлайн-кредитования сильно помолодели 1
18.04.2018 Исследование MoneyMan и ОКБ: мошенничество в онлан-кредитовании в 4 раза превышает банковское 1
10.04.2018 ID Finance внедрила систему автоматических скидок на основе больших данных 1
06.03.2018 ID Finance разработала систему с распознаванием человека по клавиатурному почерку 1
06.03.2018 Россияне впервые в мире создали клавиатуру, узнающую пользователя по «почерку» 1
29.01.2018 «Яндекс.Деньги»: средний платеж россиян по кредитам вырос на четверть 1
19.06.2017 Google: интерес пользователей к банковской сфере вырос в I кв. 2017 года на четверть 1
15.03.2017 В 2016 г. MoneyMan в России профинансировал займы на 2,4 млрд руб. 1
03.02.2017 MoneyMan внедрил решение Genesys BEP 1
17.01.2017 Россия: объем рынка онлайн-кредитования по итогам 2016 года вырос в 3,1 раза 1
07.12.2016 Сервис онлайн-кредитования MoneyMan запустился в Бразилии 1
21.10.2016 Клиенты MoneyMan могут погашать займы в точках обслуживания «Связной» 1
13.10.2016 64% клиентов сервисов онлайн-кредитования погашают займы с помощью банковских карт 1
31.08.2016 Клиенты компаний онлайн-кредитования — активные участники онлайн-общения 1
21.04.2016 В 2015 г. MoneyMan в России профинансировал займы на 1,15 млрд руб. 1
11.03.2016 Совокупная выручка ЦФТ по итогам 2015 г. выросла на 9% 1
28.01.2016 Общий оборот акции «Киберпонедельник-2016» составил не менее 9 млрд руб. 1
25.12.2015 ID Finance запустил сервис онлайн-кредитования MoneyMan в Польше 1
18.06.2015 MoneyMan запустил сервис онлайн-кредитования в Испании 1
21.05.2015 Венчурный фонд и колбасный барон вложили $6 млн в российский сервис онлайн-кредитования 1
29.10.2014 «Рапида» предоставила MoneyMan решение для онлайн-кредитования 1
13.08.2014 «Юнистрим» начала сотрудничать с сервисом микрозаймов Moneyman 1

Публикаций - 27, упоминаний - 27

ID Finance и организации, системы, технологии, персоны:

ЦФТ Золотая Корона 359 3
Yandex - Яндекс 7380 2
Samsung Electronics 10274 2
Google LLC 11805 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3931 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8757 1
ЦФТ Город ФСГ - Федеральная Автоматизированная система приема платежей 52 1
VK - Mail.ru Group 3456 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12685 1
Meta Platforms - Facebook 4442 1
X Corp - Twitter 2847 1
Telegram Group 2009 1
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 510 1
Genesys 208 1
Snapchat 130 1
Ekso Bionics 3 1
Altuera - Альтуэра 19 1
Apple Inc 12121 1
ID Finance - IDF Eurasia 10 5
Связной ГК 1371 4
ОКБ - Объединенное кредитное бюро 42 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1881 3
Юнистрим - Unistream - Международная платежная система денежных переводов 192 3
Visa International 1949 3
Евросеть 1404 3
NanduQ - Qiwi 996 3
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 222 3
Emery Capital 5 3
Альфа-Банк 1774 2
Почта России ПАО 2118 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2364 2
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 213 2
МКБ - Элекснет - Elecsnet - Москлирингцентр НКО АО - система моментальной оплаты услуг 138 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2809 2
Россети Ленэнерго 1701 2
Дымов ГК - Дымовское колбасное производство 13 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1183 1
KupiVip - Приват Трэйд 82 1
Denum - Денум - Денум Плати частями - МигКредит МФО 20 1
МКБ - Московский кредитный банк 558 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7346 1
ВТБ - ВТБ24 665 1
Пробизнесбанк АКБ 134 1
Совкомбанк Совесть 271 1
ВТБ - Почта Банк 467 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 350 1
Microsoft - LinkedIn 649 1
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 121 1
GFG - Lamoda - Купишуз 164 1
Совкомбанк ПАО 258 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1345 1
Спортмастер - Sportmaster 177 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 358 1
Холодильник.ру - Holodilnik.Ru - Эдил-Импорт 78 1
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 210 1
Юлмарт - Ulmart Holdings 186 1
ЦФТ КартСтандарт - процессинговый центр 49 1
Рапида НКО - платежные система 145 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4763 6
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3339 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2001 2
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 95 1
Почта России УФПС - Управления федеральной почтовой связи 106 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 126 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66373 7
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5044 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50719 5
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11167 5
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес 1229 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11983 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24210 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15766 3
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5064 3
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1534 3
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5019 3
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5287 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11021 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10544 3
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4179 3
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2472 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27597 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5041 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12781 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7606 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12061 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24519 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6593 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2310 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10232 2
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2141 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13954 2
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2331 2
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3398 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30825 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12205 2
Кибербезопасность - UEBA - User and Entity Behavior Analytics - Поведенческая аналитика пользователей и сущностей 397 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29789 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8482 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4876 1
IVR - Interactive Voice Response - Interactive Voice Control - Интерактивное голосовое меню 682 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13544 1
FinTech - HCE - Host Card Emulation - Хост эмуляции платежных карт 38 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15957 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4722 1
ID Finance AmmoPay 6 5
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 831 4
ID Finance Plazo 3 3
ID Finance Solva 3 3
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 143 3
Huawei P30 - Серия смартфонов 175 2
FreePik 1009 2
Google Android 14030 1
WhatsApp Messenger 1087 1
MasterCard MoneySend 44 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1793 1
VK - Mail.ru Мой мир - социальная сеть 160 1
VK - Mail.ru Агент - мессенджер 127 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 771 1
Meta - Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 169 1
Microsoft Skype 2067 1
Rakuten Viber 627 1
Apple Pay 490 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 875 1
Яндекс.Маркет 940 1
Сбер - ЮMoney - ЮKassa - Яндекс.Касса 182 1
Samsung Pay 292 1
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 406 1
Rambler - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 566 1
Google+ - Google Plus - социальная сеть 216 1
Google Hangouts - Google VideoChat - мессенджер 75 1
ЦФТ Фактура - ЦФТ Faktura 167 1
Совкомбанк Халва 21 1
Pinterest 67 1
Tumblr 42 1
ЦФТ Золотая Корона - Погашение кредитов 35 1
ЦФТ Золотая Корона - Денежные переводы - Межбанковская платежная система 81 1
Сбер - СберБизнес - Сбербанк Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка - интернет-банкинг для юридических лиц 309 1
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 764 1
Genesys Info Mart 3 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1052 1
Genesys BEP - Genesys Business Edition Premise 5 1
DD Planet - Выберу.ру 15 1
НСПК - Мир - банковская карта платежной системы 80 1
Visa Personal Payments 8 1
Батин Борис 13 11
Хорошко Ирина 3 3
Дунаев Александр 7 3
Дымов Вадим 4 3
Казак Екатерина 2 2
Логунов Александр 6 1
Богаченко Александр 9 1
Гришин Олег 12 1
Висящев Андрей 64 1
Васильев Александр 51 1
Магомедов Александр 10 1
Пальчун Кирилл 56 1
Доровских Филипп 2 1
Скоробогатова Ольга 55 1
Ликсутов Максим 117 1
Тараповский Алексей 8 1
Корнилов Леонид 2 1
Готта Анна 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144856 21
Казахстан - Республика 5544 8
Грузия 1243 7
Испания - Королевство 3712 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43305 5
Польша - Республика 1963 5
Бразилия - Федеративная Республика 2367 4
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1366 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17435 2
Беларусь - Минск 632 2
Россия - СКФО - Северный Кавказ - Северо-Кавказский регион - Приэльбрусье 372 2
Европа 21786 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2673 2
Америка Латинская 1815 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2909 1
Россия - УФО - Свердловская область 1504 1
Россия - СЗФО - Республика Коми 754 1
Россия - ЦФО - Курская область 652 1
Россия - ПФО - Самарская область 1317 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1452 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1386 1
Россия - СЗФО - Мурманская область 670 1
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 390 1
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 504 1
Россия - СКФО - Ингушетия Республика 313 1
Россия - СЗФО - Новгородская область 646 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика 579 1
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 507 1
Россия - СКФО - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 325 1
Бразилия - Сан-Паулу 160 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1552 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1150 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14212 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13329 1
Европа Восточная 3077 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14132 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2947 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2425 1
Азия - Азиатский регион 5544 1
Россия - ДФО - Еврейская автономная область (ЕАО) 314 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48151 17
Кредитование - Сrediting - Заём 6715 13
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24179 7
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5091 4
Экономический эффект 1068 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 5844 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9975 3
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Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4891 2
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Паспорт - Паспортные данные 2517 2
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Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1634 2
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1949 2
IBAN - International Bank Account Number - Международный номер банковского счета 218 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6151 2
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 504 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3493 1
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1095 1
Торговля розничная - Cyber Monday - Киберпонедельник - понедельник, наступающий после Чёрной пятницы, которая даёт старт сезона распродаж в Соединённых Штатах, между Днём благодарения и Рождеством 51 1
Торговля - FMCG&Retail - Товары для дома, интерьера, дачи и сада - Goods for home, cottage and garden 53 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2316 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2259 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7507 1
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 699 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51219 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3565 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1656 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5985 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5540 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2106 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2660 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5741 1
Торговля розничная - Чёрная пятница (распродажи) 297 1
ФАС РФ - РНП - Реестр недобросовестных поставщиков 245 1
Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1182 1
Кредитование - Автокредитование - Сar loans 89 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6938 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2737 1
РИА Новости 919 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 999 1
Известия ИД 628 1
Global Market Insights 13 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2433 1
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