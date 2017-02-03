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Genesys BEP Genesys Business Edition Premise

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


03.02.2017 MoneyMan внедрил решение Genesys BEP 1
17.01.2017 Доступная омниканальность: может ли СМБ позволить себе полноценный контакт-центр? 6
17.01.2017 Управление рабочей нагрузкой: автоматизация дает измеримый результат 3
08.07.2016 Вячеслав Морозов назначен директором по развитию бизнеса Genesys в России и СНГ 3
06.04.2016 Genesys начал демпинговую войну на рынке ПО для колл-центров 1

Публикаций - 6, упоминаний - 15

Genesys BEP и организации, системы, технологии, персоны:

Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 5
Genesys 216 5
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 5
Unify Communications - Юнифай Коммьюникейшнс - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс 271 4
Cisco Systems 5372 3
Mitel Corp - Mitel Networks 60 2
НКК - ГКС - Стэп лоджик - Step Logic 204 2
Altuera - Альтуэра 20 2
Oracle Siebel Systems 519 1
Belmont - Белмонт 14 1
Vodafone Group - Vodacom Group - Vodacom Congo - Vodacom Tanzania 16 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 1
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 265 1
Крок - Croc 1964 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 1
Naumen - Наумен 752 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 1
Inline Technologies - Инлайн технолоджис 231 1
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 1
AMT Group - АМТ-Груп 365 1
Триколор - Национальная спутниковая компания 389 1
NICE Systems 70 1
ID Finance - MoneyMan - МФК МаниМен 30 2
TCV - Technology Crossover Ventures 10 1
Ингосстрах СПАО 478 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 1
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Авто-ПЭК - транспортная компания 89 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4501 6
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 3
IVR - Interactive Voice Response - Interactive Voice Control - Интерактивное голосовое меню 727 3
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7062 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 3
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 2
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2721 2
Контактный центр - Outbound-услуги - сервис выполнения исходящих телефонных вызовов - Автодозвон - Предиктивный обзвон 430 2
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 2
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 2
HRM - WFM - Workforce Management - Планирование, учет и оптимизация рабочего времени сотрудников - Time Management - Тайм-менеджмент 1064 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4851 2
Ddialer - дайлер - программа дозвона - звонилка 292 1
Call Recorder - Запись звонков - запись разговора 74 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2812 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2366 1
Fax - facsimile - Факс - факсимильная связь - факсимильный аппарат - факсимильные сообщения 1013 1
Back-office - бэк-офис - бэк-офисные операционно-учётные решения 545 1
On-premise - Он-премис - модель локального развёртывания программного обеспечения 1280 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2307 1
Оцифровка - Digitization 5185 1
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 1170 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 1
CPM - Corporate Performance Management - EPM - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 668 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 1
SIP - Session Initiation Protocol - Session Initiated Protocol - Протокол установления сеанса 1083 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 1
Push Notifications - Web Push Notifications - Push-уведомления - Пуш-уведомления - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 1071 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3371 1
Genesys SIP 6 2
Genesys Info Mart 3 1
Genesys iWD - Genesys intelligent Workload Distribution - Genesys iCFD - Genesys intelligent Customer Front Door 4 1
Terrasoft Creatio 109 1
Microsoft Windows BitLocker 942 1
Genesys Cloud - Genesys Cloud Omnichannel Contact Center - Genesys Omnichannel Engagement Center Solution 8 1
Veselka Martin - Веселка Мартин 3 1
Морозов Вячеслав 17 1
Васильев Александр 72 1
Богаченко Александр 9 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 2
Израиль 2856 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 1
Чехия - Чешская Республика 1349 1
Африка Южная - Южно-Африканского плоскогорье 399 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3477 3
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 2012 1
AdTech - Lead - Лид - лидогенерация - Целевой лид - потенциальный клиент - CPL - Cost Per Lead - стоимость получения лида (контактов) потенциального клиента - CRM Lead Management - Системы управления лидами 388 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1666 1
Gartner - Гартнер 3658 1
Forrester Research 834 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
Forrester Consulting 26 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 3
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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