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Call Recorder Запись звонков запись разговора
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
Публикаций - 72, упоминаний - 75
Call Recorder и организации, системы, технологии, персоны:
|Движение первых - Российское движение детей и молодежи 11 1
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 779 1
|ЛДПР 115 1
|КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 1
|Любимов Владимир 7 2
|Кудрин Сергей 12 2
|Курмаев Рустам 39 1
|Зимин Константин 99 1
|Гавриков Андрей 1 1
|Масик Андрей 1 1
|Секерин Дмитрий 1 1
|Останина Нина 3 1
|Динмухаметов Руслан 4 1
|Худяков Денис 2 1
|Золотарева Ксения 10 1
|Бургасов Илья 2 1
|Рытиков Александр 5 1
|Фитискин Алексей 3 1
|Штейнлихт Олег 1 1
|Белобородов Виталий 1 1
|Шутов Павел 2 1
|Неустроев Прокопий 73 1
|Мороко Артемий 5 1
|Артеменко Ольга 10 1
|Койло Александр 5 1
|Кабанов Марат 88 1
|Пенетова Татьяна 17 1
|Свистунов Аркадий 2 1
|Нестор Илья 5 1
|Хлиманенко Роман 5 1
|Прокопович Владислав 15 1
|Махмутов Ахметжан 6 1
|Бурсиан Андрей 2 1
|Гальдешин Дмитрий 1 1
|Шадаев Максут 1207 1
|Кабанов Владимир 178 1
|Дуров Павел 325 1
|Кулешов Сергей 36 1
|Лапшин Алексей 24 1
|Чесаков Георгий 19 1
|Бобров Сергей 12 1
|Романов Роман 51 1
|Тен Антон 46 1
|Сандлер Аркадий 24 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11541 2
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2731 1
|The Verge - Издание 614 1
|ZDnet 663 1
|Ведомости 1440 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 683 1
|Korea Herald 47 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1455360, в очереди разбора - 727789.
Создано именных указателей - 197234.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1455360, в очереди разбора - 727789.
Создано именных указателей - 197234.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.