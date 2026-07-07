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Call Recorder Запись звонков запись разговора

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


07.07.2026 ИИ упростит малому бизнесу Санкт-Петербурга работу с клиентами 1
22.06.2026 Умная запись звонков: «Т-Мобайл» запустил ИИ-расшифровку звонков с кратким содержанием 4
15.06.2026 МТС Optimus добавил функцию обмена записями звонков между разными пользователями 1
29.04.2026 МТС запустила «Умный бизнес» — первый тариф со встроенной аналитикой звонков и мини-CRM 1
13.04.2026 GreenData представила корпоративную коммуникационную среду «GreenData Диалог» 1
24.03.2026 MANGO OFFICE запускает акцию «Поддержка малого бизнеса» 1
18.02.2026 Омниканальные платформы вытесняют классические АТС — на чём теперь строят коммуникации 1
13.02.2026 MANGO OFFICE обновила веб-версию корпоративного мессенджера Mango Talker 1
19.12.2025 Оператор «ГПБ Мобайл» представил новый сервис «Ассистент» 1
09.12.2025 Кто зарабатывает на предновогодней суете: исследование «Телфин», OkoCRM, Unisender 1
11.11.2025 Билайн внедряет ИИ для блокировки мошеннических звонков и смс 1
16.10.2025 ИИ поможет татарстанцам не пропустить важный звонок, когда нет возможности говорить 1
16.10.2025 Искусственный интеллект поможет новосибирцам ответить на звонок текстом 1
16.10.2025 Искусственный интеллект МТС будет отвечать на звонки жителей Хабаровского края 1
16.10.2025 МТС расширила возможности «голоса» для нижегородцев с помощью ИИ-сервисов 1
16.10.2025 МТС расширила возможности «голоса» для жителей Якутии с помощью ИИ-сервисов 1
16.10.2025 МТС расширила возможности голосовых вызовов для жителей Приангарья с помощью ИИ-сервисов 1
16.10.2025 МТС расширила возможности «голоса» для пермяков с помощью ИИ-сервисов 1
16.10.2025 МТС расширила возможности «голоса» для кировчан с помощью ИИ-сервисов 1
15.10.2025 Клиенты Билайна теперь могут записывать и сохранять свои разговоры 1
14.10.2025 «Виртуальный помощник» сэкономил клиентам Билайна больше 300 лет на разговорах со спамерами 1
10.06.2025 Новая линейка наушников Ugreen уже в России 1
17.04.2025 На российском рынке UC практически не осталось западных решений 1
19.03.2025 Законопроект Минцифры о борьбе с кибермошенниками может обернуться прослушкой россиян. Его критикуют бизнес и чиновники, но его все равно приняли 1
04.02.2025 «Т-Мобайл» начинает работу в Забайкальском крае 1
04.02.2025 «Т-Мобайл» начал работу в Республике Саха 1
07.10.2024 Лучшие кнопочные телефоны с интернетом: хиты продаж 1
25.04.2024 Военным Южной Кореи запретят использовать iPhone 1
21.03.2024 Как легально записать видеозвонок в основных мессенджерах и сервисах в 2024 году: подробная инструкция 1
15.01.2024 Mont перевел корпоративные коммуникации на платформу eXpress 1
06.12.2023 VK Teams расширил возможности для видеоконференций 1
25.10.2023 «Телфин» повышает конверсию обращений в продажи на 30% 1
25.09.2023 Вышла новая версия российского супераппа для сотрудников: ВКС на 120+ участников и 4-й уровень доверия ФСТЭК 1
28.08.2023 Aurus представила релиз новой версии системы записи звонков PhoneUP с поддержкой всех IP-ATC 1
26.05.2023 «Тинькофф мобайл» начинает новую региональную экспансию в партнерстве с МТС 1
26.04.2023 В Костроме запустили «горячую линию» на базе российского решения 1
28.02.2023 «Телфин» открыл продажу виртуальных городских номеров Великого Новгорода 1
07.02.2023 Интеграция сервисов «Телфин» и E-Staff повышает эффективность работы рекрутинговых компаний и HR-специалистов 1

Публикаций - 72, упоминаний - 75

Call Recorder и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15588 15
ЛайфТелеком - Телфин 285 9
Т-Мобайл - Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 219 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9478 5
Telegram Group 2888 5
Ростелеком 10871 4
Microsoft Corporation 25707 4
Ростелеком - Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 259 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4891 4
Google LLC 12617 4
МегаФон 10635 3
Apple Inc 13081 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2991 3
МТС - Экосистема МТС - Erion - Эрион 152 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3318 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5599 2
Cisco Systems 5352 2
Yandex - Яндекс 9117 2
Xiaomi 2194 2
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 2
TrueConf - ТруКонф 450 2
Geely Group - Meizu Technology - DreamSmart Group - Hubei Xingji Meizu Group - Wuhan Xingji Meizu Technology 169 2
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Bell Integrator - Бэлл Интегратор 164 2
Genesys 214 2
Zebra Technologies 157 2
CommuniGate Systems - СталкерСофт 221 2
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 626 2
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 517 2
Ростелеком - Зебра Телеком - Zebra Telecom 144 2
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 585 1
GreenData - Гриндата 81 1
Content AI - Контент ИИ - Контент ИИ Технологии - Контент Аи Солюшнс Билишим Ве Текноложи Хизметлери Аноним Ширкети - Content AI Solutions Bilisim Ve Teknoloji Hizmetleri Anonim Sirketi 129 1
ASoft - АСофт 10 1
T.Hunter 74 1
Ugreen 45 1
Рустам Курмаев и партнеры 33 1
Алтегро Груп - Altegro - AltegroFON - NextTell - НекстТелл 6 1
Novofon - Новофон - сервис облачной телефонии ex-Zadarma 49 1
Системы КлиК - BMicro - БМикро 9 1
HubSpot 13 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1500 8
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8764 3
ГПБ - Газпромбанк 1260 3
Инго Банк - Ингосстрах банк - Ингосстрах Союз АКБ - Союз Банк - Автогазбанк - Сибрегионбанк - Народный банк сбережений 67 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1715 1
Arlift - Арлифт 18 1
Банк Кузнецкий - Кузнецкий мост банк 7 1
Контейнерный партнер - Трансконт - ИСО контейнер - Тольяттинский логистический терминал 1 1
Газпром ПАО 1482 1
Альфа-Банк 1966 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1199 1
ПСБ - Промсвязьбанк 955 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1606 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 388 1
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 251 1
Комус 110 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 352 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 195 1
Газпром Тех - Aurus Russia - Аурус 16 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5934 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13659 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3616 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3572 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5604 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3053 2
Правительство Костромской области - Костромская областная дума - органы государственной власти 29 1
Правительство Южной Кореи - органы государственной власти 91 1
Судебная власть - Judicial power 2478 1
Правительство Москвы - Московское долголетие 17 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5578 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6512 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3662 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3187 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2313 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
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