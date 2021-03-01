Unify Communications - Юнифай Коммьюникейшнс - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс

Унифицированные коммуникации Atos Unify для решения бизнес-задач Бренд Unify (входит в Atos Group) разработал удаленные и распределенные решения, объединенные под общим названием Atos Unify. Благодаря ИТ-продуктам для совместной работы, инструментам связи и

Как выстраивать коммуникации между сотрудниками на удаленке Как перенести IP-телефоны и корпоративные средства коммуникаций домой На выручку российскому бизнесу пришел Unify (бренд Atos в области унифицированных коммуникаций и решений для совместной работы), один из лидеров рынка унифицированных коммуникаций. В его пакете есть целый спектр глобальных интегрир

В Unify назначен новый директор по продажам в России и странах СНГ в области программного обеспечения и коммуникационных услуг) объявила о смене директора по продажам Unify в России и СНГ. Директором по продажам Unify в России и странах СНГ назначена Лю

Unify выпустил Open Scape Contact Center Enterprise V9 R3 V9 R3 в рамках XVIII Международного бизнес-форума Call Center World Forum 2019, который будет проходить 19 марта в Москве. В рамках демо-форума выступит Владимир Долгов, менеджер по продажам компании Unify в России и СНГ. В ходе выступления он расскажет о возможностях решения OpenScape Contact Center. Среди новых функций и возможностей продукта — поддержка серверной операционной системы Win

Unify выпустил новую модель IP-телефона Openscape Desk Phone CP100 никационных услуг) анонсировала выпуск новой модели IP-телефона — Openscape Desk Phone CP100. Новая модель поддерживает интерфейсы CorNet IP/HFA и SIP, благодаря чему поддерживается всеми платформами Unify. Openscape Desk Phone CP100 предназначен для основных сценариев работы — просмотр журнала звонков, переадресация вызовов и повторный набор, удержание вызова, Mute, громкая связь и др. Уст

Unify представит обновленное решение OpenScape Contact Center новленное решение OpenScape Contact Center в рамках XVII Call Center World Forum, который будет проходить 21-22 марта в Москве. С новым продуктом можно будет ознакомиться во время life-demo на стенде Unify №D135.Также в рамках демо-форума выступит Владимир Долгов, менеджер по продажам компании Unify в России и СНГ. В ходе выступления Владимир расскажет о возможностях решения OpenSca

Unify и Atos объявили о юридическом объединении структур в России в области ПО и коммуникационных услуг) объявила о начале процесса юридического объединения структур Unify и Atos в России с января 2018 года. Решение было принято в рамках программы интеграции

Unify и МТУСИ начинают сотрудничество в подготовке специалистов связи и ИКТ ректор по международной деятельности и связям с общественностью МТУСИ Андрей Муханов.Сотрудничество Unify и МТУСИ направлено на повышение качества профессионального образования, трудоустройство

Unify выступает генеральным партнером CNews Forum 2017 й части форума состоится общее пленарное заседание, разделенное на три сессии: «Технологии», «ИТ в бизнесе» и «Цифровая экономика». В рамках сессии «Технологии» Сергей Размахаев, генеральный директор Unify в России и странах СНГ, выступит с докладом «Будущее корпоративных коммуникаций: взгляд компании Unify», в котором представит тенденции развития коммуникационных услуг, сервисной м

Unify вывела OpenScape Voice на уровень операторского класса ластерной системе.«В этом году мы отмечаем растущий интерес организаций к современным решениям, позволяющим вывести эффективность внутрикорпоративных и внешних коммуникаций на новый уровень. Компания Unify продолжает предлагать ведущие на рынке продукты, с которыми наши заказчики достигают самых амбициозных бизнес-целей, — сказал Сергей Размахаев, генеральный директор Unify в России

Unify представила в России новое поколение инструментов общения для менеджеров Эра облаков Компания Unify заявила об активном развитии своих решений корпоративных унифицированных коммуникаций д

Unify представила в России облачную коммуникационную платформу Circuit Компания Unify представила в России облачное решение нового поколения Circuit на базе технологии WebRT

Дин Дуглас, CEO Unify: Мы видим большое будущее для нашего бизнеса в России е решения, которые работают на платформах Apple, Android. 1 | 2 | 3 | 4 До момента присоединения к Unify Дин Дуглас занимал должность президента и главного исполнительного директора в компании

Обзор новой платформы для совместной работы Unify Circuit ций (Unified Communications, UC) компании Siemens Enterprise Communications – так раньше называлась Unify. Однако ни один из этих инструментов не позволял полностью обеспечить работу виртуально

ССТ: На российском ИКТ-рынке еще осталось немецкое качество CNews: Вы возглавляете компанию, которая предлагает довольно много решений на базе продуктов Unify. C чем связано такое предпочтение в выборе поставщика? Наталья Паппе: Так сложилось ист

OpenScape Business – новое решение унифицированных коммуникаций от Unify факсовых сообщений в почтовый ящик Outlook, отслеживание статуса присутствия абонентов, приложения для мобильных устройств и совместной работы. Именно для сегмента малого и среднего бизнеса компания Unify предлагает платформу OpenScape Business. Ее использование помогает сотрудникам не терять контакт с бизнес-партнерами, оперативно отвечать на письма и звонки, находясь вне офиса. Для чего

В Unify сменился глава российского представительства После новогодних праздников российский офис Unify оставил генеральный директор представительства Сергей Рассказов. До переименования осен

Unify: Коммуникации на платформе OpenScape Business ess – перспективное решение UC и совместной работы, специально разработанное для компаний малого и среднего бизнеса с количеством абонентов до 500 или до 1000 в одной сети. За счет гибкости платформы Unify удалось создать UC-клиенты, индивидуально подходящие к рабочей станции и рабочим процессам. Масштабируемость OpenScape Business позволяет удовлетворить и типовые, и индивидуальные потребн

В Москве прошла первая конференция компании Unify 29 октября 2013 г. в Москве прошла конференция «Представляем Unify», посвященная ребрендингу Siemens Enterprise Communications. Мероприятие посетило более

29 октября в Москве Unify расскажет о планах развития, новых продуктах и решениях n Royal компания Siemens Enterprise Communications представится своим заказчикам под новым именем — Unify. Компания не просто меняет имя, она открывает новую страницу в своей истории, совершенс

Siemens Enterprise Communications преобразовался в Unify муникационных решений для делового общения и совместной работы, сообщила о смене своего названия на Unify. Как рассказали CNews в компании, появление Unify — ответ на изменения, которые

Siemens Enterprise Communications: Сегодня нужно смотреть на рынок шире разработчиков-программистов и, соответственно, уменьшаться количество людей, которые занимаются продуктом. Не могли бы вы прокомментировать эту ситуацию? Как меняется состав сотрудников, экспертов в Siemens Enterprise Communications? Крис Хаммель: Действительно, такая тенденция есть. Наша компания, как производитель телекоммуникационного оборудования, все больше внимания уделяет не только

Siemens Enterprise Communications проведет в Москве конференцию «amplifyTeams: работаем вместе!» зиденты и директора по связи и ИТ, руководители департаментов связи крупных компаний, руководители компаний-партнеров производителя. На конференции будут продемонстрированы передовые решения компании Siemens Enterprise Communications. Кроме того, в рамках мероприятия пройдет сессия совместной работы с использованием приложения OpenScape Web Collaboration. Участники конференции смогут узнать

В Казани открылся офис Siemens Enterprise Communications В Казани открылся новый офис Siemens Enterprise Communications, разработчика и производителя телекоммуникационного оборудо

Оборот Siemens Enterprise Communications в России и СНГ вырос за год на 41% Компания Siemens Enterprise Communications, поставщик полного цикла корпоративных коммуникаций, объявила результаты 2012 финансового года. Среди подразделений вендора по всему миру офис Siemens в России

Siemens Enterprise Communications запустила программу модернизации оборудования TradeIn/TradeUp в России и СНГ Компания Siemens Enterprise Communications ввела в действие программу модернизации оборудования TradeIn/TradeUp в России и СНГ. Программа позволяет на льготных условиях обновить телекоммуникационные ста

Siemens Enterprise Communications открыл офис в Новосибирске В Новосибирске открылся новый офис компании Siemens Enterprise Communications. Выход на региональный рынок — часть глобальной стратегии, направленной на расширение деятельности компании в России. Новосибирский офис возглавил Евгений Пашк

Siemens Enterprise Communications открыл офис в Самаре В Самаре открылся офис Siemens Enterprise Communications, производителя телекоммуникационного оборудования и решений

BlackBerry Mobile Voice System получила поддержку системы OpenScape Voice от Siemens Enterprise Communications Компания Research In Motion (RIM) сообщила о том, что новая версия BlackBerry Mobile Voice System 5.1 (MVS) поддерживает работу с системой OpenScape Voice V6 от Siemens Enterprise Communications. Данный продукт предоставляет пользователям смартфонов BlackBerry доступ к традиционному набору функций офисной АТС. Совместное применение BlackBerry MVS и Ope

Андрей Осокин назначен директором по продажам Siemens Enterprise Communications 20 февраля 2012 г. на пост директора по продажам компании Siemens Enterprise Communications в России и СНГ назначен Андрей Осокин. Siemens Enterprise Communications усиливает присутствие в России и СНГ в соответствии со стратегией развития комп

Siemens Enterprise Communications: эволюция вместо революций CNews: Вы только что возглавили Siemens Enterprise Communications в России и СНГ. Как можно охарактеризовать текущее состояние российского офиса? Какими были итоги прошлого финансового года? Сергей Рассказов: Начну с общих по

У Siemens Enterprise Communications в России новый гендиректор Сегодня сотрудникам российского офиса Siemens Enterprise Communications был представлен новый глава представительства, рассказали C

Siemens Enterprise Communications обновил унифицированные коммуникации для СМБ т до 500 пользователей. Может быть установлено как на стандартных серверах, так и в виртуальной среде, обеспечивает плавных переход от голосовой связи к унифицированным коммуникациям. Как отмечается, Siemens Enterprise Communications разработал обновленный OpenScape Office для решения ключевых задач заказчиков с помощью: мобильности, средств совместной работы, гибкости внедрения, виртуализа

Оборот представительства Siemens Enterprise Communications в России и СНГ вырос на 46% мых быстрорастущих: по итогам года рост оборота компании составил 46% по отношению к обороту 2010 г., что практически полностью повторяет темп роста прошлого года. Мартин Гебель, генеральный директор Siemens Enterprise Communications в России и СНГ отмечает: «В 2011 г. перед нами стояла задача увеличения оборота как минимум на треть, которую мы перевыполнили. Еще одной задачей было начало р

Siemens Enterprise Communications разработал новый продукт для организации видеоконференций Производитель телекоммуникационного оборудования Siemens Enterprise Communications разработал новый продукт для организации видеоконференций OpenScape Desktop Videoconferencing. Продукт является частью обновленного решения OpenScape UC Suite,

Siemens Enterprise Communications создает телеком-инфраструктуру для Федерального научно-клинического центра детской гематологии Компания Siemens Enterprise Communications создает телекоммуникационную инфраструктуру для Федерального научно-клинического центра детской гематологии, онкологии и иммунологии (ФНКЦ ДГОИ) — крупнейшего

Александр Василенко назначен директором Siemens Enterprise Communications в России и СНГ Компания Siemens Enterprise Communications объявила о кадровых изменениях: 8 апреля на пост директора компании Siemens Enterprise Communications в России и СНГ назначен Александр Василенко. Ранее

Siemens Enterprise Communications и Enterasys Networks анонсировали портфель «облачных» беспроводных решений Компании Siemens Enterprise Communications (SEN) и Enterasys Networks представили новый портфель решений для развертывания и гибкого управления «облачными» беспроводными решениями. Анонсируемое решение

Siemens Enterprise Communications представила новую версию OpenScape Office для СМБ Компания Siemens Enterprise Communications анонсировала новую, третью версию OpenScape Office, которая призвана повысить производительность и снизить расходы на коммуникации предприятий малого и среднег