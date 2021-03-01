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Unify Communications Юнифай Коммьюникейшнс Siemens Enterprise Communications Siemens Communications Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс

Unify Communications - Юнифай Коммьюникейшнс - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 15 дел, на cумму 49 308 371 ₽*

Судебные дела (15) на сумму 49 308 371 ₽*
в качестве истца (12) на сумму 48 973 607 ₽*
в качестве ответчика (2) на сумму 132 363 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

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01.03.2021 Унифицированные коммуникации Atos Unify для решения бизнес-задач

Бренд Unify (входит в Atos Group) разработал удаленные и распределенные решения, объединенные под общим названием Atos Unify. Благодаря ИТ-продуктам для совместной работы, инструментам связи и
27.04.2020 Как выстраивать коммуникации между сотрудниками на удаленке

Как перенести IP-телефоны и корпоративные средства коммуникаций домой На выручку российскому бизнесу пришел Unify (бренд Atos в области унифицированных коммуникаций и решений для совместной работы), один из лидеров рынка унифицированных коммуникаций. В его пакете есть целый спектр глобальных интегрир
01.04.2019 В Unify назначен новый директор по продажам в России и странах СНГ

в области программного обеспечения и коммуникационных услуг) объявила о смене директора по продажам Unify в России и СНГ. Директором по продажам Unify в России и странах СНГ назначена Лю
20.03.2019 Unify выпустил Open Scape Contact Center Enterprise V9 R3

V9 R3 в рамках XVIII Международного бизнес-форума Call Center World Forum 2019, который будет проходить 19 марта в Москве. В рамках демо-форума выступит Владимир Долгов, менеджер по продажам компании Unify в России и СНГ. В ходе выступления он расскажет о возможностях решения OpenScape Contact Center. Среди новых функций и возможностей продукта — поддержка серверной операционной системы Win
20.11.2018 Unify выпустил новую модель IP-телефона Openscape Desk Phone CP100

никационных услуг) анонсировала выпуск новой модели IP-телефона — Openscape Desk Phone CP100. Новая модель поддерживает интерфейсы CorNet IP/HFA и SIP, благодаря чему поддерживается всеми платформами Unify. Openscape Desk Phone CP100 предназначен для основных сценариев работы — просмотр журнала звонков, переадресация вызовов и повторный набор, удержание вызова, Mute, громкая связь и др. Уст
19.03.2018 Unify представит обновленное решение OpenScape Contact Center

новленное решение OpenScape Contact Center в рамках XVII Call Center World Forum, который будет проходить 21-22 марта в Москве. С новым продуктом можно будет ознакомиться во время life-demo на стенде Unify  №D135.Также в рамках демо-форума выступит Владимир Долгов, менеджер по продажам компании Unify в России и СНГ. В ходе выступления Владимир расскажет о возможностях решения OpenSca
24.01.2018 Unify и Atos объявили о юридическом объединении структур в России

в области ПО и коммуникационных услуг) объявила о начале процесса юридического объединения структур Unify и Atos в России с января 2018 года. Решение было принято в рамках программы интеграции

10.11.2017 Unify и МТУСИ начинают сотрудничество в подготовке специалистов связи и ИКТ

ректор по международной деятельности и связям с общественностью МТУСИ Андрей Муханов.Сотрудничество Unify и МТУСИ направлено на повышение качества профессионального образования, трудоустройство
08.11.2017 Unify выступает генеральным партнером CNews Forum 2017

й части форума состоится общее пленарное заседание, разделенное на три сессии: «Технологии», «ИТ в бизнесе» и «Цифровая экономика». В рамках сессии «Технологии» Сергей Размахаев, генеральный директор Unify в России и странах СНГ, выступит с докладом «Будущее корпоративных коммуникаций: взгляд компании Unify», в котором представит тенденции развития коммуникационных услуг, сервисной м
27.09.2017 Unify вывела OpenScape Voice на уровень операторского класса

ластерной системе.«В этом году мы отмечаем растущий интерес организаций к современным решениям, позволяющим вывести эффективность внутрикорпоративных и внешних коммуникаций на новый уровень. Компания Unify продолжает предлагать ведущие на рынке продукты, с которыми наши заказчики достигают самых амбициозных бизнес-целей, — сказал Сергей Размахаев, генеральный директор Unify в России

23.12.2016 Unify представила в России новое поколение инструментов общения для менеджеров

Эра облаков Компания Unify заявила об активном развитии своих решений корпоративных унифицированных коммуникаций д
04.12.2015 Unify представила в России облачную коммуникационную платформу Circuit

Компания Unify представила в России облачное решение нового поколения Circuit на базе технологии WebRT
08.10.2015 Дин Дуглас, CEO Unify: Мы видим большое будущее для нашего бизнеса в России

е решения, которые работают на платформах Apple, Android.  1 | 2 | 3 | 4 До момента присоединения к Unify Дин Дуглас занимал должность президента и главного исполнительного директора в компании
19.12.2014 Обзор новой платформы для совместной работы Unify Circuit

ций (Unified Communications, UC) компании Siemens Enterprise Communications – так раньше называлась Unify. Однако ни один из этих инструментов не позволял полностью обеспечить работу виртуально
09.12.2014 ССТ: На российском ИКТ-рынке еще осталось немецкое качество

CNews: Вы возглавляете компанию, которая предлагает довольно много решений на базе продуктов Unify. C чем связано такое предпочтение в выборе поставщика? Наталья Паппе: Так сложилось ист
01.07.2014 OpenScape Business – новое решение унифицированных коммуникаций от Unify

факсовых сообщений в почтовый ящик Outlook, отслеживание статуса присутствия абонентов, приложения для мобильных устройств и совместной работы. Именно для сегмента малого и среднего бизнеса компания Unify предлагает платформу OpenScape Business. Ее использование помогает сотрудникам не терять контакт с бизнес-партнерами, оперативно отвечать на письма и звонки, находясь вне офиса. Для чего

27.01.2014 В Unify сменился глава российского представительства

После новогодних праздников российский офис Unify оставил генеральный директор представительства Сергей Рассказов. До переименования осен
27.11.2013 Unify: Коммуникации на платформе OpenScape Business

ess – перспективное решение UC и совместной работы, специально разработанное для компаний малого и среднего бизнеса с количеством абонентов до 500 или до 1000 в одной сети. За счет гибкости платформы Unify удалось создать UC-клиенты, индивидуально подходящие к рабочей станции и рабочим процессам. Масштабируемость OpenScape Business позволяет удовлетворить и типовые, и индивидуальные потребн
30.10.2013 В Москве прошла первая конференция компании Unify

29 октября 2013 г. в Москве прошла конференция «Представляем Unify», посвященная ребрендингу Siemens Enterprise Communications. Мероприятие посетило более
22.10.2013 29 октября в Москве Unify расскажет о планах развития, новых продуктах и решениях

n Royal компания Siemens Enterprise Communications представится своим заказчикам под новым именем — Unify. Компания не просто меняет имя, она открывает новую страницу в своей истории, совершенс
17.10.2013 Siemens Enterprise Communications преобразовался в Unify

муникационных решений для делового общения и совместной работы, сообщила о смене своего названия на Unify. Как рассказали CNews в компании, появление Unify — ответ на изменения, которые

24.05.2013 Siemens Enterprise Communications: Сегодня нужно смотреть на рынок шире

разработчиков-программистов и, соответственно, уменьшаться количество людей, которые занимаются продуктом. Не могли бы вы прокомментировать эту ситуацию? Как меняется состав сотрудников, экспертов в Siemens Enterprise Communications? Крис Хаммель: Действительно, такая тенденция есть. Наша компания, как производитель телекоммуникационного оборудования, все больше внимания уделяет не только

01.04.2013 Siemens Enterprise Communications проведет в Москве конференцию «amplifyTeams: работаем вместе!»

зиденты и директора по связи и ИТ, руководители департаментов связи крупных компаний, руководители компаний-партнеров производителя. На конференции будут продемонстрированы передовые решения компании Siemens Enterprise Communications. Кроме того, в рамках мероприятия пройдет сессия совместной работы с использованием приложения OpenScape Web Collaboration. Участники конференции смогут узнать
12.12.2012 В Казани открылся офис Siemens Enterprise Communications

В Казани открылся новый офис Siemens Enterprise Communications, разработчика и производителя телекоммуникационного оборудо
31.10.2012 Оборот Siemens Enterprise Communications в России и СНГ вырос за год на 41%

Компания Siemens Enterprise Communications, поставщик полного цикла корпоративных коммуникаций, объявила результаты 2012 финансового года. Среди подразделений вендора по всему миру офис Siemens в России
06.08.2012 Siemens Enterprise Communications запустила программу модернизации оборудования TradeIn/TradeUp в России и СНГ

Компания Siemens Enterprise Communications ввела в действие программу модернизации оборудования TradeIn/TradeUp в России и СНГ. Программа позволяет на льготных условиях обновить телекоммуникационные ста
16.07.2012 Siemens Enterprise Communications открыл офис в Новосибирске

В Новосибирске открылся новый офис компании Siemens Enterprise Communications. Выход на региональный рынок — часть глобальной стратегии, направленной на расширение деятельности компании в России. Новосибирский офис возглавил Евгений Пашк
22.05.2012 Siemens Enterprise Communications открыл офис в Самаре

В Самаре открылся офис Siemens Enterprise Communications, производителя телекоммуникационного оборудования и решений
18.04.2012 BlackBerry Mobile Voice System получила поддержку системы OpenScape Voice от Siemens Enterprise Communications

Компания Research In Motion (RIM) сообщила о том, что новая версия BlackBerry Mobile Voice System 5.1 (MVS) поддерживает работу с системой OpenScape Voice V6 от Siemens Enterprise Communications. Данный продукт предоставляет пользователям смартфонов BlackBerry доступ к традиционному набору функций офисной АТС. Совместное применение BlackBerry MVS и Ope
21.02.2012 Андрей Осокин назначен директором по продажам Siemens Enterprise Communications

20 февраля 2012 г. на пост директора по продажам компании Siemens Enterprise Communications в России и СНГ назначен Андрей Осокин. Siemens Enterprise Communications усиливает присутствие в России и СНГ в соответствии со стратегией развития комп
08.02.2012 Siemens Enterprise Communications: эволюция вместо революций

CNews: Вы только что возглавили Siemens Enterprise Communications в России и СНГ. Как можно охарактеризовать текущее состояние российского офиса? Какими были итоги прошлого финансового года? Сергей Рассказов: Начну с общих по
16.01.2012 У Siemens Enterprise Communications в России новый гендиректор

Сегодня сотрудникам российского офиса Siemens Enterprise Communications был представлен новый глава представительства, рассказали C
08.12.2011 Siemens Enterprise Communications обновил унифицированные коммуникации для СМБ

т до 500 пользователей. Может быть установлено как на стандартных серверах, так и в виртуальной среде, обеспечивает плавных переход от голосовой связи к унифицированным коммуникациям. Как отмечается, Siemens Enterprise Communications разработал обновленный OpenScape Office для решения ключевых задач заказчиков с помощью: мобильности, средств совместной работы, гибкости внедрения, виртуализа
03.11.2011 Оборот представительства Siemens Enterprise Communications в России и СНГ вырос на 46%

мых быстрорастущих: по итогам года рост оборота компании составил 46% по отношению к обороту 2010 г., что практически полностью повторяет темп роста прошлого года. Мартин Гебель, генеральный директор Siemens Enterprise Communications в России и СНГ отмечает: «В 2011 г. перед нами стояла задача увеличения оборота как минимум на треть, которую мы перевыполнили. Еще одной задачей было начало р
16.09.2011 Siemens Enterprise Communications разработал новый продукт для организации видеоконференций

Производитель телекоммуникационного оборудования Siemens Enterprise Communications разработал новый продукт для организации видеоконференций OpenScape Desktop Videoconferencing. Продукт является частью обновленного решения OpenScape UC Suite,
10.06.2011 Siemens Enterprise Communications создает телеком-инфраструктуру для Федерального научно-клинического центра детской гематологии

Компания Siemens Enterprise Communications создает телекоммуникационную инфраструктуру для Федерального научно-клинического центра детской гематологии, онкологии и иммунологии (ФНКЦ ДГОИ) — крупнейшего

11.04.2011 Александр Василенко назначен директором Siemens Enterprise Communications в России и СНГ

Компания Siemens Enterprise Communications объявила о кадровых изменениях: 8 апреля на пост директора компании Siemens Enterprise Communications в России и СНГ назначен Александр Василенко. Ранее
01.04.2011 Siemens Enterprise Communications и Enterasys Networks анонсировали портфель «облачных» беспроводных решений

Компании Siemens Enterprise Communications (SEN) и Enterasys Networks представили новый портфель решений для развертывания и гибкого управления «облачными» беспроводными решениями. Анонсируемое решение

15.03.2011 Siemens Enterprise Communications представила новую версию OpenScape Office для СМБ

Компания Siemens Enterprise Communications анонсировала новую, третью версию OpenScape Office, которая призвана повысить производительность и снизить расходы на коммуникации предприятий малого и среднег
14.02.2011 Siemens Enterprise Communications представила OpenScape UC Server

Компания Siemens Enterprise Communications представила новое решение OpenScape UC Server, предназначенное для увеличения конкурентоспособности и эффективности работы крупного и среднего бизнеса с помощь

Публикаций - 271, упоминаний - 310

Unify Communications и организации, системы, технологии, персоны:

Siemens AG - Siemens Group 2664 127
Microsoft Corporation 25693 46
Cisco Systems 5352 39
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 36
IBM - International Business Machines Corp 9677 35
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 25
Ростелеком 10859 25
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 231 25
Siemens AG - Siemens Russia - Сименс Россия 433 24
9502 23
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15556 21
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 263 21
Nokia Networks - Nokia Mobile Networks - Nokia Mobile Entry Solutions - Nokia Fixed Networks - Nokia Solutions and Networks Oy, NSN - Nokia Siemens Networks 354 19
Custis - Customized Information Systems - Кастис - ЗИС - ЗаказныеИнформСистемы 134 19
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 414 19
Broadcom - VMware 2595 18
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 772 15
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1615 15
SAP SE 5575 14
Huawei 4495 14
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1320 13
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1206 13
Oracle Corporation 7055 13
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2385 13
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5798 12
Samsung Electronics 11000 11
МегаФон 10609 11
HP Inc. 5871 11
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9462 11
ABB Group - Asea Brown Boveri 329 11
Schneider Electric 608 11
ОТР ГК - ОТР 2000 226 11
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1596 10
Huawei Technologies 409 10
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1621 10
Extreme Networks - Enterasys Networks - Enterasys Systems 77 10
Mitel Corp - Mitel Networks 60 10
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1751 10
Citrix Systems 865 10
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 972 10
РЖД - Российские железные дороги 2082 31
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8738 25
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 24
ПСБ - Промсвязьбанк 953 21
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2901 19
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 539 18
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 318 17
Черкизово ГК - ЧМПЗ - Черкизовский мясоперерабатывающий завод 133 16
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1197 16
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 181 13
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - РенКап Банк - Ситибанк 175 13
ГПБ - Газпромбанк 1260 12
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 906 12
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 690 12
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 160 12
Mary Kay - Мэри Кэй 104 11
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1879 11
Альфа-Банк 1966 11
Ингосстрах СПАО 472 11
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 408 9
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 222 9
ВТБ - ВТБ24 672 9
Сургутнефтегаз - СНГ 287 9
Лента - Окей - О'Кей - РФБ-Ритейл - Гипермаркет 238 9
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 285 9
Nordic Agency AB - Нордик АБ 12 9
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 9
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 687 9
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Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 360 9
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2390 9
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети МР - Россети Московский регион 146 8
Росинтер Ресторантс - Rosinter 48 8
Лайф ФГ - Финансовая группа 169 8
Глобэкс банк 47 8
Rietumu Banka 19 8
TGG - The Gores Group - Gores Technology Partners 19 8
МКБ - Московский кредитный банк 648 8
ВкусВилл - Избёнка 212 8
Unilever - Юнилевер Русь 171 7
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Российская Ассоциация Телемедицины 22 1
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Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33155 42
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7740 39
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7587 38
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4458 36
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5812 34
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27137 33
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13624 33
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12720 31
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12804 30
SIP - Session Initiation Protocol - Session Initiated Protocol - Протокол установления сеанса 1078 30
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25191 30
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35740 27
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9172 26
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15912 26
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14690 26
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34351 26
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12076 24
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8149 23
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26525 23
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10113 22
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4836 21
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13835 21
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13491 21
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12069 20
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10703 20
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12994 19
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5574 19
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11683 18
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4521 18
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7788 17
Unify OpenScape UC Suite - Unify OpenScape Voice UC Application - OpenScape Unified Communication - HiPath 96 69
Google Android 15150 11
Unify OpenScape Contact Center 9 9
Unify OpenScape Office 8 8
Microsoft Windows 16790 8
Red Hat Ansible 142 7
Linux OS 11424 7
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 311 7
Apple iPhone 6 4861 7
Google WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 186 6
Unify OpenStage 6 6
Unify OpenScape Web Collaboration - OpenScape Desktop Videoconferencing - ВКС 6 6
Microsoft Outlook 1501 6
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3534 5
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2370 5
Microsoft Windows 2000 8678 5
Unify Circuit - Project Ansible 6 5
Apple iPhone - серия смартфонов 7575 5
Apple iOS 8535 5
Microsoft Office 4124 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6184 5
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 4
Unify Openscape Desk Phone CP - серия SPI-телефонов 4 4
Genesys BEP - Genesys Business Edition Premise 6 4
Unify OpenScape Video 5 4
Unify OpenScape Mobility - Unify OpenScape Mobile 4 4
Unify OpenScape Business - Unify OpenScape Enterprise 4 4
Siemens SURPASS 20 4
СФР - ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 86 4
Google Chrome - браузер 1689 4
Apple iPad 3992 4
Microsoft Exchange - MS Exchange 1833 4
Broadcom - VMware vSphere 610 3
Amadeus Certified - Amadeus Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 277 3
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - A-GPS - Assisted GPS - A-GNSS - Assisted GNSS - Технология, ускоряющая «холодный старт» GPS-приёмника 376 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5224 3
РЖД Цифровая железная дорога 10 3
Kaspersky DDoS Prevention - Kaspersky DDoS Protection - Kaspersky DDoS Intelligence 56 3
Microsoft Office Communications Server - Microsoft Office Communicator 113 3
Размахаев Сергей 49 36
Чаркин Евгений 317 26
Фридман Илья 42 22
Тарасов Арсений 44 20
Нестеров Алексей 174 19
Рахтеенко Владимир 42 19
Меньшов Кирилл 138 18
Натрусов Артем 312 18
Бойко Елена 152 16
Козлов Михаил 181 16
Гуральников Сергей 164 16
Скородумов Анатолий 65 15
Рассказов Сергей 41 15
Сафронов Юрий 68 15
Шадаев Максут 1206 15
Ермолаев Артем 379 14
Плешков Алексей 68 13
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 69 13
Евраев Михаил 265 13
Елистратов Николай 90 13
Свердлов Михаил 33 13
Алябьев Андрей 27 13
Сотин Денис 216 12
Богачев Игорь 183 12
Шушкин Дмитрий 95 12
Козырев Алексей 328 12
Члек Сергей 27 12
Хрусталев Александр 33 12
Лысенко Эдуард 317 12
Садовенко Илья 65 11
Шипов Савва 102 11
Лигачев Глеб 120 11
Попов Андрей 116 11
Василенко Александр 95 11
Бетсис Павел 101 11
Аксаков Анатолий 163 11
Богданов Кирилл 112 11
Чамара Денис 59 10
Филатов Андрей 116 10
Клепиков Алексей 121 10
Россия - РФ - Российская федерация 164569 191
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14760 107
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47271 69
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19370 45
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54448 42
Германия - Федеративная Республика 13152 36
Европа 24906 27
Европа Восточная 3137 25
Украина 7905 21
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8484 19
Беларусь - Белоруссия 6250 18
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3022 17
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3437 15
Казахстан - Республика 6000 13
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4447 12
Россия - СФО - Новосибирск 4839 12
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18958 11
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1376 11
Ближний Восток 3137 11
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13757 10
Турция - Турецкая республика 2591 10
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 530 10
Россия - ЦФО - Ярославская область 966 9
Европа Центральная и Восточная - Центрально-Восточная Европа - CEE - Central and Eastern Europe 236 9
Канада 5058 9
Америка Северная - Североамериканский регион 3406 8
Россия - ЦФО - Калужская область 1068 8
Россия - УФО - Челябинская область 1490 8
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3412 7
Азия - Азиатский регион 5888 7
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 7
Франция - Французская Республика 8138 7
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2336 7
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 841 6
Армения - Республика 2433 6
Индия - Bharat 5840 6
Израиль 2847 6
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 630 5
Россия - ПФО - Мордовия Республика 651 5
Россия - ЮФО - Ростовская область 1759 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57130 97
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52994 80
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6530 53
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33373 36
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15860 30
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27021 26
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18004 26
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12199 26
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5618 20
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7709 20
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8440 19
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4950 16
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21397 15
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11197 14
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4778 13
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4399 13
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10202 12
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3102 12
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6110 11
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10812 11
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1330 10
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8797 10
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2728 9
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки - Bleisure-путешествия 1390 9
Черкизон - Черкизовский рынок 177 9
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6657 9
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3779 8
Страхование - Страховое дело - Insurance 6449 8
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11643 8
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3285 8
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5709 7
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8733 7
Энергетика - Energy - Energetically 5788 7
Аренда 2656 7
Конвергенция - процесс сближения, схождения (в разном смысле), компромиссов 435 7
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 7004 7
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11421 7
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5698 7
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2452 6
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3542 6
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11537 6
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 681 3
ПМХ - Пронто-Медиа Холдинг - Pronto-Media 40 3
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6075 3
Phys.org 972 2
CNews - ZOOM.CNews 1864 1
IDG - International Data Group 116 1
AP - Associated Press 2007 1
Fortune 211 1
EE Times 160 1
New Scientist 1448 1
Der Spiegel - SPON - Spiegel Online 160 1
CNews TV 747 1
Стрим-ТВ - телекомпания 166 1
Computer Weekly 376 1
Открытые системы ИД 176 1
The Globe and Mail 73 1
РБК Daily 91 1
Frankfurter Allgemeine Zeitung 14 1
КомИнфо Консалтинг - Алло Плюс - Business Online 38 1
Sunday Times 25 1
FT - Financial Times 1287 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8546 19
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3918 13
IDC - International Data Corporation 4968 11
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1083 8
Gartner - Гартнер 3649 6
Forrester Research 833 4
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 3
Frost & Sullivan 207 3
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 366 3
Vanson Bourne 49 2
Fortune Global 100 142 2
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 2
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 362 1
Рустелеком ТК 305 1
Forrester Consulting 26 1
The Economist Intelligence Unit 41 1
Microsoft Worktrend Index 8 1
S&P 500 565 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 837 1
Current Analysis 24 1
Gartner - Dataquest 353 1
Wainhouse Research 40 1
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 1
Multimedia Research Institute 3 1
StockCharts 19 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 143 1
Fortune Global 500 294 1
Markets&Markets Research 113 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1717 11
Московский Политех - Московский политехнический университет 99 6
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 268 5
Fraunhofer Institute - Институт Фраунгофера 75 5
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 330 4
Минздрав РФ - НМИЦ ДГОИ ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева 32 4
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 599 4
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 346 3
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 444 3
РГСУ - Российский государственный социальный университет 54 1
НИУ ВШЭ - МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 90 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 484 1
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 71 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 75 1
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 77 1
ПГУТИ - Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики 54 1
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 166 1
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 61 1
РАН ИФТТ - Институт физики твердого тела Российской академии наук 28 1
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики - УрТИСИ - Уральский технический институт связи и информатики 100 1
Сбер - Алгоритмика - Международная школа программирования 41 1
РАМН РНЦХ имени академика Б.В. Петровского - Российский научный центр хирургии им. Академика Б. В. Петровского 16 1
РАМН ГУ НИИ ревматологии - НИИ Ревматологии имени В.А. Насоновой ФГБНУ 1 1
ВымпелКом - Билайн Университет - корпоративный образовательный центр 10 1
MIT Sloan School of Managment - Школа менеджмента 14 1
КГЭУ - Казанский государственный энергетический университет 25 1
ГЦОЛИФК - Российский университет спорта - Московский институт физической культуры - РГУФКСМиТ - Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодёжи и туризма - РГУФК - Российский государственный университет физической культуры 17 1
Югорская шахматная академия АУ 2 1
LBS - London Business School - Лондонская школа бизнеса 26 1
СурГУ - Сургутский государственный университет 5 1
Минобороны РФ - Военный ордена Жукова университет радиоэлектроники - Череповецкое высшее военное инженерное училище радиоэлектроники 3 1
Open University - Open University Business School - Открытый университет Великобритании 52 1
Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover - Leibniz Universität Hannover - Ганноверский университет имени Готфрида Вильгельма Лейбница 4 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1191 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1434 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 719 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1270 41
CNews AWARDS - награда 569 30
CNews APPWards 36 13
Apps4All - Международный форум разработчиков 26 9
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 6
CeBIT 614 6
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2647 5
Связь-Экспокомм 260 4
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CCWF - Call Center World Forum 17 2
Open Minds 2 2
SAP Forum - SAP Индустриальный Форум 75 1
Хрустальная сова - приз лучшему игроку телевизионной игры "Что? Где? Когда?" 3 1
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Хрустальный атом 3 1
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DigEn Forum - Digital Enterprise Forum by Docflow 9 1
Docflow 148 1
Международный день медицинской сестры - 12 мая 67 1
День молодёжи - 27 июня 1066 1
ICGA WCCC - World Computer Chess Championship - Чемпионат мира по шахматам среди компьютерных программ 2 1
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WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 185 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 942 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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