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Genesys
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|22.10.2021
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«Инфосистемы джет» разработала коннектор для Genesys Pureconnect и CRM-системы Terrasoft Creatio
«Инфосистемы джет» разработала коннектор для Genesys Pureconnect и CRM-системы Terrasoft Creatio. Genesys Pureconnect Connector for Creatio — первая на рынке ПО готовая интеграция для омниканального контакт-центра Genesys Pu
|09.04.2021
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Genesys объявила о намерении приобрести Bold360 у LogMeln
Genesys объявляет о намерении приобрести Bold360 у LogMeln. Объединение возможностей облачной платформы Genesys и решения Bold360, лидирующего в области цифрового вовлечения клиентов на базе ИИ, поспособствует развитию видения Experience as a Service («Клиентский опыт как услуга») и выходу на нов
|09.04.2021
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Genesys выступает золотым спонсором Customer Contacts World Forum 2021 и приглашает выступить клиентов и партнеров
Каждый год Genesys, поставщик решений для контакт-центров и омниканального обслуживания, помогает компаниям эффективно обрабатывать более 70 млрд взаимодействий с клиентами в более чем 100 странах и продо
|25.03.2021
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Стратегия маршрутизации обращений как инструмент повышения лояльности клиента
Изменение бизнес-процессов обработки заявок и осуществления исходящих звонков повлекло необходимость изменения стратегий маршрутизации обращений в контакт-центр. В основу проекта легло решение Genesys Routing для маршрутизации обращений и их распределения между операторами. Для банка «Хоум Кредит» реализация проекта позволила достичь серьезных результатов: перераспределение нагрузки
|24.03.2021
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Единое рабочее место оператора в «Ингосстрахе»
Какие технические решения использовались в контакт-центре «Ингосстраха» ранее? Чего не хватало Ольга Сухова: До внедрения Genesys Interaction Workspace входящие телефонные звонки в контакт-центре «Ингосстраха» обрабатывались отдельно от заявок по мультимедийным каналам, количество которых постепенно увеличивалось.
|22.12.2020
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«Триколор» и Orange развернули омниканальный контакт-центр на базе решения Engage Genesys
входит современный контакт-центр на более 220 рабочих мест, построенный на решении Engage компании Genesys. «Триколор» сотрудничает с Orange Business Services c 2010 г. по направлениям каналов
|30.07.2020
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Интеграция Genesys Cloud и Microsoft Teams повышает эффективность совместной работы и производительность контакт-центров
Genesys расширяет сотрудничество с корпорацией Microsoft и представляет новую интеграцию продуктов Microsoft и Genesys. Интеграция Microsoft Teams и Genesys Cloud открывает дополнительные возможности для командного взаимодействия, облегчает и повышает продуктивность совместной работы сотрудников
|09.06.2020
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Решение Genesys Cloud включено в каталог AWS Marketplace
Genesys объявила, что решение Genesys Cloud теперь доступно в AWS Marketplace — цифровом каталоге, объединяющем несколько тысяч единиц программного обеспечения множества независимых поставщиков. Каталог облегчает процесс по
|23.04.2020
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Банк «Открытие» объединил контакт-центры группы на единой технологической платформе
завершает проект объединения 10 платформ телефонии и чатов компаний группы на базе единого решения Genesys. На новую платформу уже переведены контакт-центры банка «Открытие» (включая экс-Бинба
|27.12.2019
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Банк ДОМ.РФ внедрил платформу Genesys
Банк ДОМ.РФ совместно с ALTUERA внедрил телекоммуникационную платформу Genesys для автоматизации процессов в контакт-центре банка. Теперь обслуживание клиентов происходит эффективнее и быстрее. Платформа обеспечивает омниканальную обработку процессов взаимодействи
|22.02.2019
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Genesys признали лидером рынка облачных контакт-центров Северной Америки
Genesys названа лучшей североамериканской компанией в сфере контакт-центров Genesys признана лучшей компанией, предоставляющей оборудование и услуги по созданию облачных контакт-центров в Северной Америки. Награду вендору присудила корпорация Frost & Sullivan, специали
|04.02.2019
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«Стэп Лоджик» модернизировал контакт-центр компании «Аэроклуб»
«Стэп Лоджик» завершил проект по переводу контакт-центра агентства делового туризма «Аэроклуб» на платформу Genesys Customer Interaction Management. Широкие функциональные возможности платформы и ее интеграция с существующими системами компании позволили увеличить скорость обслуживания клиентов более
|18.01.2019
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В Москве состоялся G-Summit Moscow – ежегодная конференция Genesys по обслуживанию клиентов
Компания Genesys 5 декабря 2018 года провела ежегодную конференцию по технологиям и практикам обслуживания клиентов – G-Summit Moscow. Клиенты и партнеры компании, эксперты рынка обсудили тенденции разв
|21.12.2018
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«Ситилинк» перевел контакт-центр на омниканальную платформу от Genesys
тущие объемы бизнеса дискаунтер перешел с open-source-решения на современную промышленную платформу Genesys. Проект позволил обеспечить доступность контакт-центра на уровне 99,99% за счет много
|17.12.2018
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«ЭР-Телеком» повысил эффективность обслуживания в цифровых каналах с помощью Genesys
«ЭР-Телеком Холдинг» внедрил систему обслуживания клиентов в цифровых каналах коммуникаций на базе платформы Genesys PureEngage. Решение позволяет специалистам контакт-центра работать в режиме единого окна и обеспечивает доступ ко всем необходимым инструментам, например, к CRM, истории обращений клиен
|28.11.2018
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Genesys проведет ежегодную практическую конференцию об обслуживании клиентов G-Summit Moscow 2018
Компания Genesys 5 декабря 2018 г. проведет ежегодную конференцию о технологиях и практиках обслуживания клиентов – G-Summit Moscow 2018. Мероприятие соберет экспертов и руководителей в области продаж,
|18.07.2018
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Банк «Восточный» внедрил решение для контакт-центров Genesys PureEngage
кт-центров и омниканального обслуживания клиентов, объявил о внедрении платформы для контакт-центра Genesys PureEngage в банке «Восточный». Внедрение решений Genesys автоматизировало мно
|03.07.2018
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Genesys представила новые возможности решения для прогнозной маршрутизации вызовов Predictive Routing
го обслуживания клиентов, представил новые возможности решения для маршрутизации вызовов на ежегодной конференции CX18, которая проходила в Нэшвилле, США. Решение для прогнозной маршрутизации вызовов Genesys Predictive Routing использует технологии искусственного интеллекта для оперативного анализа накопленных данных о качестве обслуживания и для сравнения запросов клиентов с характеристика
|11.07.2017
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Orange Business Services переводит контакт-центры своих клиентов на платформу Genesys
vices объявила о начале сотрудничества с ведущим поставщиком решений для контакт-центров, компанией Genesys, на территории Российской Федерации. Начиная с 2017 технологии Genesys будут и
|09.06.2017
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Genesys анонсировала G-Nine — новый этап развития своей омниканальной платформы
Компания Genesys, мировой разработчик решений для контакт-центров и омниканального обслуживания клиентов, представил G-Nine — новый этап инновационного развития омниканальной платформы Genesys. К
|23.05.2017
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«Крок» и Genesys договорились о партнерстве
Компания «Крок» заключила партнерское соглашение с компанией Genesys, мировым поставщиком решений в области омниканальной работы контакт-центров. Как сообщили CNews в «Крок», новое сотрудничество позволит заказчикам компании выстроить более тесные взаимо
|03.02.2017
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MoneyMan внедрил решение Genesys BEP
MoneyMan объявил об успешном внедрении платформы Genesys BEP. Как рассказали CNews в компании, переход на новую телекоммуникационную платформу позволил автоматизировать процессы, и тем самым в 3 раза сократил время обслуживания клиентов, что
|05.12.2016
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Genesys завершил покупку Interactive Intelligence
Genesys объявил о завершении ранее анонсированной процедуры приобретения компании Interactive Intelligence. Как рассказали CNews в компании, в результате объединения Genesys сможет обеспечивать комплексную поддержку клиентов вне зависимости от масштабов бизнеса, в различных отраслях и точках планеты, предлагая наиболее полный спектр решений с возможностью к
|06.09.2016
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Genesys покупает поставщика облачных решений для обслуживания клиентов Interactive Intelligence за $1,4 млрд
Компания Genesys, поставщик решений для контакт-центров и омниканального обслуживания клиентов, объявила о заключении соглашения на сумму около $1,4 млрд о покупке Interactive Intelligence, разработчика
|08.07.2016
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Вячеслав Морозов назначен директором по развитию бизнеса Genesys в России и СНГ
Компания Genesys, мировой разработчик решений для контакт-центров и омниканального обслуживания клиентов, объявила о назначении Вячеслава Морозова директором по развитию бизнеса в России и СНГ. Основным
|06.04.2016
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Genesys начал демпинговую войну на рынке ПО для колл-центров
Особые условияКак стало известно CNews, американская компания Genesys, специализирующаяся на создании технологических решений для контакт-центров, предлага
|19.01.2016
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Genesys приобрела разработчика приложений самообслуживания SpeechStorm
Компания Genesys, разработчик решений для контакт-центров и омниканального обслуживания клиентов, объявила о приобретении компании SpeechStorm, поставщика приложений самообслуживания для мобильных и инт
|11.01.2016
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Грузоперевозчик ПЭК: итоги четырех лет эксплуатации решения Genesys
CNews: Наталья, расскажите, пожалуйста, почему «ПЭК» выбрала платформу Genesys, какие результаты достигнуты? Наталья Погорелова: В 2011 году, мы четко осознали, что для предоставления высокого уровня сервисного обслуживания – на тот момент только в московских отде
|21.12.2015
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«Лето Банк» сократил стоимость рисков с помощью платформы Genesys
«Лето Банк» сократил стоимость рисков с помощью платформы Genesys. Об этом CNews сообщили в «Лето Банке». Размещенная в «облаке» платформа дала возможн
|21.12.2015
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«Лето Банк» сократил стоимость рисков с помощью платформы Genesys
Компания Genesys, ведущий поставщик в области решений для контакт-центров и омниканального обслуживани
|02.11.2015
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Решения Genesys помогают «Московскому кредитному банку» ускорить работу контакт-центра
Компания Genesys, разработчик решений в области контакт-центров и омниканального обслуживания клиентов, объявила, что «Московский кредитный банк» использует платформу Genesys Customer Experience
|19.10.2015
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«МультиКарта» оптимизировала процессы поддержки клиентов и инженеров с помощью Genesys
Компания Genesys, поставщик решений для контакт-центров и омниканального обслуживания клиентов, объяви
|15.05.2015
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Платформа Genesys Customer Experience интегрирована с решением Skype for Business
Компания Genesys, поставщик решений для контакт-центров и омниканального обслуживания клиентов, объявила об интеграции своей платформы с системой Skype for Business. Это позволит клиентам воспользоватьс
|17.03.2015
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«Согаз» построил единый контакт-центр с помощью Genesys
Компания Genesys, поставщик в области решений для контакт-центров и обслуживания клиентов, объявила о том, что страховая компания «Согаз» в рамках программы по оптимизации доступности контакт-центра и к
|02.03.2015
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Доходы Genesys за 2014 г. выросли на 15%
Компания Genesys, поставщик решений для контакт-центров и мультиканального обслуживания клиентов, обна
|02.03.2015
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Выручка корпорации Genesys в 2014 г. выросла на 15% до 850 млн
Компания Genesys, поставщик решений для контакт-центров и мультиканального обслуживания клиентов, опуб
|17.12.2014
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Решения Genesys позволили сократить расходы на операторов в 3–3,5 раза
ммного решения для создания собственного контакт-центра выбор был сделан в пользу комплекса решений Genesys. Создание собственного программного комплекса Credit Collection Group — международная
|16.12.2014
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Технологии Genesys помогли быстрому росту контакт-центра Front Line
йшими технологиями связи, с профессиональными операторами, обрабатывающими исходящие и входящие звонки, и максимально возможным уровнем обслуживания клиентов. Компания Front Line пришла к выводу, что Genesys — оптимальный стратегический партнер, который может поставлять необходимые ей для достижения этих целей решения по обслуживанию клиентов. Создание современного контакт-центра Компания F
|19.11.2014
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Банк «Хоум Кредит» оптимизировал работу контактного центра на базе используемого ПО Genesys
В банке «Хоум Кредит» реализован проект изменения стратегий маршрутизации обращений в контактный центр на основе решения Genesys Routing для маршрутизации обращений и их распределения между операторами. Реализация проекта позволила перераспределить нагрузку между операторами, повысить скорость обработки клиентски
|11.11.2014
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DPD в России модернизировал контактный центр на базе платформы Genesys
нтервью с Наталией Тишковой, директором департамента обслуживания клиентов компании DPD в России, можно скачать по ссылке. Компания DPD в России объявила о модернизации контакт-центра на базе решения Genesys Proactive Customer Communications для информационной поддержки, своевременного информирования клиента о статусе отправления и выполнения ряда сопутствующих задач. Необходимость модерниз
Genesys и организации, системы, технологии, персоны:
|Саушкин Олег 31 30
|Морозов Вячеслав 17 14
|Segre Paul - Сегре Пол 9 9
|Богаченко Александр 9 8
|Зайцев Андрей 50 5
|Русанов Сергей 48 3
|Бекетов Вячеслав 3 3
|Чиков Сергей 18 3
|Усевич Мария 6 3
|Камитов Александр 3 3
|Баукова Наталья 10 3
|Краснова Анна 6 3
|Милославский Алек 4 3
|Нагайцева Елена 3 3
|Попов Сергей 166 2
|Кириченко Игорь 58 2
|Чугаев Евгений 2 2
|Кодуа Нино 2 2
|Казак Максим 162 2
|Burns Tom - Бернс Том 19 2
|Кузнецов Евгений 56 2
|Малиновский Сергей 14 2
|Смирнова Наталья 11 2
|Van Wageningen Richard - ван Вагенинген Ричард 42 2
|Черешнев Михаил 10 2
|Чудаев Георгий 2 2
|Поляков Виталий 2 2
|Садовский Алексей 12 2
|Сапельников Сергей 109 2
|Солонин Виталий 90 2
|Буйницкий Егор 3 2
|Ученов Александр 4 2
|Левин Владимир 21 2
|Рыбинская Елизавета 15 2
|Денисова Наталья 8 2
|Павлова Екатерина 7 2
|Данилик Евгений 2 2
|Качура Артур 2 2
|Тишкова Наталия 2 2
|Ирге Татьяна 3 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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