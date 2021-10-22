«Инфосистемы джет» разработала коннектор для Genesys Pureconnect и CRM-системы Terrasoft Creatio «Инфосистемы джет» разработала коннектор для Genesys Pureconnect и CRM-системы Terrasoft Creatio. Genesys Pureconnect Connector for Creatio — первая на рынке ПО готовая интеграция для омниканального контакт-центра Genesys Pu

Genesys объявила о намерении приобрести Bold360 у LogMeln Genesys объявляет о намерении приобрести Bold360 у LogMeln. Объединение возможностей облачной платформы Genesys и решения Bold360, лидирующего в области цифрового вовлечения клиентов на базе ИИ, поспособствует развитию видения Experience as a Service («Клиентский опыт как услуга») и выходу на нов

Genesys выступает золотым спонсором Customer Contacts World Forum 2021 и приглашает выступить клиентов и партнеров Каждый год Genesys, поставщик решений для контакт-центров и омниканального обслуживания, помогает компаниям эффективно обрабатывать более 70 млрд взаимодействий с клиентами в более чем 100 странах и продо

Стратегия маршрутизации обращений как инструмент повышения лояльности клиента Изменение бизнес-процессов обработки заявок и осуществления исходящих звонков повлекло необходимость изменения стратегий маршрутизации обращений в контакт-центр. В основу проекта легло решение Genesys Routing для маршрутизации обращений и их распределения между операторами. Для банка «Хоум Кредит» реализация проекта позволила достичь серьезных результатов: перераспределение нагрузки

Единое рабочее место оператора в «Ингосстрахе» Какие технические решения использовались в контакт-центре «Ингосстраха» ранее? Чего не хватало Ольга Сухова: До внедрения Genesys Interaction Workspace входящие телефонные звонки в контакт-центре «Ингосстраха» обрабатывались отдельно от заявок по мультимедийным каналам, количество которых постепенно увеличивалось.

«Триколор» и Orange развернули омниканальный контакт-центр на базе решения Engage Genesys входит современный контакт-центр на более 220 рабочих мест, построенный на решении Engage компании Genesys. «Триколор» сотрудничает с Orange Business Services c 2010 г. по направлениям каналов

Интеграция Genesys Cloud и Microsoft Teams повышает эффективность совместной работы и производительность контакт-центров Genesys расширяет сотрудничество с корпорацией Microsoft и представляет новую интеграцию продуктов Microsoft и Genesys. Интеграция Microsoft Teams и Genesys Cloud открывает дополнительные возможности для командного взаимодействия, облегчает и повышает продуктивность совместной работы сотрудников

Решение Genesys Cloud включено в каталог AWS Marketplace Genesys объявила, что решение Genesys Cloud теперь доступно в AWS Marketplace — цифровом каталоге, объединяющем несколько тысяч единиц программного обеспечения множества независимых поставщиков. Каталог облегчает процесс по

Банк «Открытие» объединил контакт-центры группы на единой технологической платформе завершает проект объединения 10 платформ телефонии и чатов компаний группы на базе единого решения Genesys. На новую платформу уже переведены контакт-центры банка «Открытие» (включая экс-Бинба

Банк ДОМ.РФ внедрил платформу Genesys Банк ДОМ.РФ совместно с ALTUERA внедрил телекоммуникационную платформу Genesys для автоматизации процессов в контакт-центре банка. Теперь обслуживание клиентов происходит эффективнее и быстрее. Платформа обеспечивает омниканальную обработку процессов взаимодействи

Genesys признали лидером рынка облачных контакт-центров Северной Америки Genesys названа лучшей североамериканской компанией в сфере контакт-центров Genesys признана лучшей компанией, предоставляющей оборудование и услуги по созданию облачных контакт-центров в Северной Америки. Награду вендору присудила корпорация Frost & Sullivan, специали

«Стэп Лоджик» модернизировал контакт-центр компании «Аэроклуб» «Стэп Лоджик» завершил проект по переводу контакт-центра агентства делового туризма «Аэроклуб» на платформу Genesys Customer Interaction Management. Широкие функциональные возможности платформы и ее интеграция с существующими системами компании позволили увеличить скорость обслуживания клиентов более

В Москве состоялся G-Summit Moscow – ежегодная конференция Genesys по обслуживанию клиентов Компания Genesys 5 декабря 2018 года провела ежегодную конференцию по технологиям и практикам обслуживания клиентов – G-Summit Moscow. Клиенты и партнеры компании, эксперты рынка обсудили тенденции разв

«Ситилинк» перевел контакт-центр на омниканальную платформу от Genesys тущие объемы бизнеса дискаунтер перешел с open-source-решения на современную промышленную платформу Genesys. Проект позволил обеспечить доступность контакт-центра на уровне 99,99% за счет много

«ЭР-Телеком» повысил эффективность обслуживания в цифровых каналах с помощью Genesys «ЭР-Телеком Холдинг» внедрил систему обслуживания клиентов в цифровых каналах коммуникаций на базе платформы Genesys PureEngage. Решение позволяет специалистам контакт-центра работать в режиме единого окна и обеспечивает доступ ко всем необходимым инструментам, например, к CRM, истории обращений клиен

Genesys проведет ежегодную практическую конференцию об обслуживании клиентов G-Summit Moscow 2018 Компания Genesys 5 декабря 2018 г. проведет ежегодную конференцию о технологиях и практиках обслуживания клиентов – G-Summit Moscow 2018. Мероприятие соберет экспертов и руководителей в области продаж,

Банк «Восточный» внедрил решение для контакт-центров Genesys PureEngage кт-центров и омниканального обслуживания клиентов, объявил о внедрении платформы для контакт-центра Genesys PureEngage в банке «Восточный». Внедрение решений Genesys автоматизировало мно

Genesys представила новые возможности решения для прогнозной маршрутизации вызовов Predictive Routing го обслуживания клиентов, представил новые возможности решения для маршрутизации вызовов на ежегодной конференции CX18, которая проходила в Нэшвилле, США. Решение для прогнозной маршрутизации вызовов Genesys Predictive Routing использует технологии искусственного интеллекта для оперативного анализа накопленных данных о качестве обслуживания и для сравнения запросов клиентов с характеристика

Orange Business Services переводит контакт-центры своих клиентов на платформу Genesys vices объявила о начале сотрудничества с ведущим поставщиком решений для контакт-центров, компанией Genesys, на территории Российской Федерации. Начиная с 2017 технологии Genesys будут и

Genesys анонсировала G-Nine — новый этап развития своей омниканальной платформы Компания Genesys, мировой разработчик решений для контакт-центров и омниканального обслуживания клиентов, представил G-Nine — новый этап инновационного развития омниканальной платформы Genesys. К

«Крок» и Genesys договорились о партнерстве Компания «Крок» заключила партнерское соглашение с компанией Genesys, мировым поставщиком решений в области омниканальной работы контакт-центров. Как сообщили CNews в «Крок», новое сотрудничество позволит заказчикам компании выстроить более тесные взаимо

MoneyMan внедрил решение Genesys BEP MoneyMan объявил об успешном внедрении платформы Genesys BEP. Как рассказали CNews в компании, переход на новую телекоммуникационную платформу позволил автоматизировать процессы, и тем самым в 3 раза сократил время обслуживания клиентов, что

Genesys завершил покупку Interactive Intelligence Genesys объявил о завершении ранее анонсированной процедуры приобретения компании Interactive Intelligence. Как рассказали CNews в компании, в результате объединения Genesys сможет обеспечивать комплексную поддержку клиентов вне зависимости от масштабов бизнеса, в различных отраслях и точках планеты, предлагая наиболее полный спектр решений с возможностью к

Genesys покупает поставщика облачных решений для обслуживания клиентов Interactive Intelligence за $1,4 млрд Компания Genesys, поставщик решений для контакт-центров и омниканального обслуживания клиентов, объявила о заключении соглашения на сумму около $1,4 млрд о покупке Interactive Intelligence, разработчика

Вячеслав Морозов назначен директором по развитию бизнеса Genesys в России и СНГ Компания Genesys, мировой разработчик решений для контакт-центров и омниканального обслуживания клиентов, объявила о назначении Вячеслава Морозова директором по развитию бизнеса в России и СНГ. Основным

Genesys начал демпинговую войну на рынке ПО для колл-центров Особые условияКак стало известно CNews, американская компания Genesys, специализирующаяся на создании технологических решений для контакт-центров, предлага

Genesys приобрела разработчика приложений самообслуживания SpeechStorm Компания Genesys, разработчик решений для контакт-центров и омниканального обслуживания клиентов, объявила о приобретении компании SpeechStorm, поставщика приложений самообслуживания для мобильных и инт

Грузоперевозчик ПЭК: итоги четырех лет эксплуатации решения Genesys CNews: Наталья, расскажите, пожалуйста, почему «ПЭК» выбрала платформу Genesys, какие результаты достигнуты? Наталья Погорелова: В 2011 году, мы четко осознали, что для предоставления высокого уровня сервисного обслуживания – на тот момент только в московских отде

«Лето Банк» сократил стоимость рисков с помощью платформы Genesys «Лето Банк» сократил стоимость рисков с помощью платформы Genesys. Об этом CNews сообщили в «Лето Банке». Размещенная в «облаке» платформа дала возможн

«Лето Банк» сократил стоимость рисков с помощью платформы Genesys Компания Genesys, ведущий поставщик в области решений для контакт-центров и омниканального обслуживани

Решения Genesys помогают «Московскому кредитному банку» ускорить работу контакт-центра Компания Genesys, разработчик решений в области контакт-центров и омниканального обслуживания клиентов, объявила, что «Московский кредитный банк» использует платформу Genesys Customer Experience

«МультиКарта» оптимизировала процессы поддержки клиентов и инженеров с помощью Genesys Компания Genesys, поставщик решений для контакт-центров и омниканального обслуживания клиентов, объяви

Платформа Genesys Customer Experience интегрирована с решением Skype for Business Компания Genesys, поставщик решений для контакт-центров и омниканального обслуживания клиентов, объявила об интеграции своей платформы с системой Skype for Business. Это позволит клиентам воспользоватьс

«Согаз» построил единый контакт-центр с помощью Genesys Компания Genesys, поставщик в области решений для контакт-центров и обслуживания клиентов, объявила о том, что страховая компания «Согаз» в рамках программы по оптимизации доступности контакт-центра и к

Доходы Genesys за 2014 г. выросли на 15% Компания Genesys, поставщик решений для контакт-центров и мультиканального обслуживания клиентов, обна

Выручка корпорации Genesys в 2014 г. выросла на 15% до 850 млн Компания Genesys, поставщик решений для контакт-центров и мультиканального обслуживания клиентов, опуб

Решения Genesys позволили сократить расходы на операторов в 3–3,5 раза ммного решения для создания собственного контакт-центра выбор был сделан в пользу комплекса решений Genesys. Создание собственного программного комплекса Credit Collection Group — международная

Технологии Genesys помогли быстрому росту контакт-центра Front Line йшими технологиями связи, с профессиональными операторами, обрабатывающими исходящие и входящие звонки, и максимально возможным уровнем обслуживания клиентов. Компания Front Line пришла к выводу, что Genesys — оптимальный стратегический партнер, который может поставлять необходимые ей для достижения этих целей решения по обслуживанию клиентов. Создание современного контакт-центра Компания F

Банк «Хоум Кредит» оптимизировал работу контактного центра на базе используемого ПО Genesys В банке «Хоум Кредит» реализован проект изменения стратегий маршрутизации обращений в контактный центр на основе решения Genesys Routing для маршрутизации обращений и их распределения между операторами. Реализация проекта позволила перераспределить нагрузку между операторами, повысить скорость обработки клиентски