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Genesys


17.06.2021 Исследование «Крок»: пятую часть клиентов банки теряют из-за низкой автоматизации контактных центров 1
09.04.2021 Genesys объявила о намерении приобрести Bold360 у LogMeln 5
09.04.2021 Genesys выступает золотым спонсором Customer Contacts World Forum 2021 и приглашает выступить клиентов и партнеров 1
02.04.2021 Магический квадрант Gartner «Контакт-центр как услуга» за 2020 г. Мировой рейтинг 1
25.03.2021 Стратегия маршрутизации обращений как инструмент повышения лояльности клиента 1
25.03.2021 Как перевести четверть клиентов на самообслуживание? Опыт банка «Открытие» 2
24.03.2021 Единое рабочее место оператора в «Ингосстрахе» 3
24.03.2021 Общение как конкурентное преимущество 3
24.03.2021 CraftTalk продвигает свою платформу на рынок Германии 1
25.02.2021 Naumen увеличила долю инсталляций в аутсорсинговых контакт-центрах до 39% 1
22.12.2020 «Триколор» и Orange развернули омниканальный контакт-центр на базе решения Engage Genesys 1
10.12.2020 Orange Business Services развернула виртуальный контакт-центр для Lafargeholcim 1
16.11.2020 Завершается прием заявок на онлайн-вебинар «Факторы успешного выбора контакт-центра» 18 ноября 1
16.11.2020 «Триколор» и Orange Business Services развернули омниканальный контакт-центр на сотни рабочих мест 1
12.11.2020 Наталья Смирнова, «Открытие»: Как создать единый контакт-центр в крупном банке 1
10.11.2020 ОНЛАЙН-вебинар «Факторы успешного выбора контакт-центра» 18 ноября 2
30.10.2020 Вебинар CNews «Факторы успешного выбора контакт-центра» состоится 18 ноября 1
30.07.2020 Интеграция Genesys Cloud и Microsoft Teams повышает эффективность совместной работы и производительность контакт-центров 2
29.07.2020 Sabre и Mindsay создали чат-бота для автоматизации и улучшения качества обслуживания путешественников 1
09.06.2020 Решение Genesys Cloud включено в каталог AWS Marketplace 4
20.05.2020 CTI внедрил роботов-помощников в контакт-центре «ЭР-Телекома» 1
23.04.2020 Банк «Открытие» объединил контакт-центры группы на единой технологической платформе 2
27.12.2019 Банк ДОМ.РФ внедрил платформу Genesys 2
24.09.2019 «Ингосстрах» оптимизировал управление нагрузкой контактных центров на базе Naumen WFM 1
21.06.2019 Keysight Technologies укорила процесс проектирования, выпустив новый пакет САПР PathWave Design 2020 1
25.04.2019 «Ситилинк» открыл второй контакт-центр в Оренбурге 1
22.02.2019 Genesys признали лидером рынка облачных контакт-центров Северной Америки 4
12.02.2019 Омниканальное обслуживание позволяет удерживать 90% клиентов 1
04.02.2019 «Стэп Лоджик» модернизировал контакт-центр компании «Аэроклуб» 4
18.01.2019 В Москве состоялся G-Summit Moscow – ежегодная конференция Genesys по обслуживанию клиентов 1
21.12.2018 «Ситилинк» перевел контакт-центр на омниканальную платформу от Genesys 2
17.12.2018 «ЭР-Телеком» повысил эффективность обслуживания в цифровых каналах с помощью Genesys 2
10.12.2018 Контакт-центры уходят в облака: аналитики прогнозируют пятикратный рост рынка 1
30.11.2018 Банк «Восточный» повысил эффективность контакт-центра на 250% 3
28.11.2018 Genesys проведет ежегодную практическую конференцию об обслуживании клиентов G-Summit Moscow 2018 1
15.11.2018 Крупные компании не боятся инвестировать в искусственный интеллект - глобальное исследование MIT 1
15.11.2018 «ЭР-Телеком»: как рационально подойти к обслуживанию клиентов в цифровых каналах 1
18.07.2018 Банк «Восточный» внедрил решение для контакт-центров Genesys PureEngage 3
03.07.2018 Genesys представила новые возможности решения для прогнозной маршрутизации вызовов Predictive Routing 5
11.07.2017 Orange Business Services переводит контакт-центры своих клиентов на платформу Genesys 6

Публикаций - 144, упоминаний - 293

Genesys упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Avaya Inc - Avaya СНГ 557 13
Cisco Systems 2038 8
Microsoft Corporation 11060 6
Altuera - Альтуэра 13 5
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 4
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One - Equant 397 4
Крок 1219 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 3
Facebook 3765 2
AMT Group - АМТ-Груп 167 2
IBM 3537 2
Триколор - Национальная спутниковая компания 246 2
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 240 2
Ситилинк - Citilink 190 2
Twitter 2204 2
Genesys Interactive Intelligence 4 2
Transtelco 1 1
Телеком-Экспресс - аутсорсинговый call-центр 23 1
Keysight Technologies 4 1
YouScan 11 1
Omilia 3 1
Vodafone Group 379 1
AudioCodes 24 1
ИнтелТелеком - Инфинити Трейд 19 1
Zendesk 27 1
Vodafone Germany 5 1
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 1
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 1
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй 111 1
Salesforce.com 272 1
Orange S.A. 449 1
Naumen - Наумен 341 1
Telegram Group 702 1
Oracle Corporation 3342 1
Alibaba Group 298 1
Sabre Corporation 116 1
Стэп лоджик - Step Logic 103 1
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 16 3
Почта Банк 289 3
Открытие ФК 538 2
Открытие Брокер 13 2
Открытие УК 5 2
Открытие НПФ - Лукойл-Гарант НПФ 8 2
Восточный Банк 108 2
МКБ - Московский кредитный банк 268 2
Альфа-Банк 1123 2
Росгосстрах 182 2
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 1
РСХБ - Россельхозбанк 183 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 88 1
Магнит - Сеть магазинов 269 1
Coca-Cola Company 112 1
Аэроклуб 13 1
Uber 257 1
Ингосстрах СПАО 210 1
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус 53 1
Uber Technologies 258 1
LafargeHolcim - ЛафаржХолсим 4 1
Lexus 36 1
ING Belgium 2 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 1
Росреестр ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата 42 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1219 12
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 444 11
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2889 10
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 7
WFM - Workforce Management - Планирование рабочего времени 82 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 5
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 5
IVR - Interactive Voice Response - Интерактивное голосовое меню 267 5
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 178 3
Омниканальность - Omni channel 42 2
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 499 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10378 2
NPS - Net Promoter Score - Индекс потребительской лояльности 67 2
Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник - Диалоговый робот - Разговорный искусственный интеллект 135 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 2
Социальные сети - Соцсети 96 1
iWD - intelligent Workload Distribution - системы интеллектуального распределения рабочей нагрузки 2 1
5G NR - 5G New Radio 58 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 71 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2446 1
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 304 1
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 385 1
OSS - Operation Support System - Системы поддержки операций - BSS - Business Support System - Системы поддержки бизнеса 138 1
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 233 1
SBC - Session Border Controller - пограничные контроллеры сессий 30 1
Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU - технологии разговорного ИИ 3 1
MarTech - Telemarketing - Телемаркетинг 5 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 318 1
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 1
TTM - Time-to-Market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 74 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 617 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 133 1
Genesys Customer Experience 9 9
Genesys PureEngage 7 6
Genesys Engage 10 4
Genesys BEP - Genesys Business Edition Premise 3 3
Linux OS 4253 3
Apple iOS 5741 3
Google Android 10750 3
IBM Watson 105 3
VK - Mail.ru Одноклассники 857 2
AWS - Amazon Web Services 568 2
Microsoft Windows 10 6629 2
Genesys Cloud 4 2
Genesys WFM - Genesys Workforce Management 5 2
Genesys PureCloud Platform 4 2
Genesys PureConnect Platform 3 2
Cisco CRS-3 5 1
Sabre API 7 1
MTC Foris OSS - биллинговая система 27 1
Naumen WFM - Naumen Workforce Management 13 1
Genesys Interaction Analytics 2 1
Keysight Technologies PathWave Design 1 1
Genesys Predictive Routing 1 1
Genesys Kate - Виртуальный ассистент 1 1
Genesys Customer Interaction Management 3 1
HPE Integrity Superdome X - серия серверов 7 1
ВТБ Мультикарта 147 1
Symbian OS 776 1
Rakuten Viber 429 1
Microsoft Cortana 141 1
Apple Siri - Голосовой помощник 302 1
Microsoft Teams 214 1
Oracle - Sun Microsystems Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 328 1
Intel x86 - Архитектура процессора 992 1
WhatsApp Messenger 654 1
Microsoft Windows Phone OS 1472 1
Microsoft WinUI - Windows UI Library - Библиотека пользовательского интерфейса 9 1
Amazon Echo 49 1
Arenadata EDP - Enterprise Data Platform 18 1
Oracle Siebel CRM 165 1
Google Now 74 1
Морозов Вячеслав 14 10
Саушкин Олег 25 9
Богаченко Александр 8 5
Теличева Наталья 125 3
Сапельников Сергей 100 2
Русанов Сергей 44 2
Камитов Александр 2 2
Смирнова Наталья 10 2
Richard van Wageningen - Ричард ван Вагенинген 32 2
Кодуа Нино 2 2
Чугаев Евгений 2 2
Кадыров Роман 1 1
Зайцев Андрей 39 1
Полумордвинов Александр 1 1
Любочко Александр 1 1
Бегун Платон 8 1
Поляков Виталий 2 1
Чиков Сергей 17 1
Лантух Владислав 18 1
Хомченко Дмитрий 10 1
Чудаев Георгий 2 1
Зыков Михаил 1 1
Jamison Nancy - Джеймисон Нэнси 3 1
Кочергин Никита 4 1
Перминов Леонид 7 1
Пономарева Ксения 5 1
Верниковская Наталья 5 1
Варго Александр 1 1
Белоцерковский Николай 1 1
Замыцкий Михаил 6 1
Россия - Российская федерация - РФ 57309 69
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7931 42
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17344 13
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14055 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7114 5
Германия - Федеративная Республика 3624 5
Казахстан - Республика 2627 3
Украина 3361 3
Беларусь - Белоруссия 2087 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3922 3
Европа 3745 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1462 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 2
Африка 1487 2
Восточная Европа 1676 2
Ближний Восток 1471 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2459 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1051 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5619 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5715 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1288 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1149 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 1
Москва - Зеленоград 28 1
Европа Западная 612 1
Россия - Оренбург 255 1
Россия - Иркутск 464 1
Россия - СФО - Новосибирск 1965 1
Франция - Французская Республика 2120 1
Россия - ПФО - Казань 1513 1
Индия - Республика 2169 1
Япония 2778 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1618 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 582 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 500 1
Болгария - Республика 306 1
Россия - Волгоград 540 1
Россия - Красноярск 845 1
Северная Америка 1409 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 5
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1203 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 2
ФОТ - Фонд оплаты труда 60 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 1
FAQ - Frequently Asked Question - Часто задаваемые вопросы 49 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2844 1
FCR - First Call Resolution - процент решенных задач при первом обращении клиента - решение вопроса абонента с первого обращения 14 1
U.S. Bankruptcy Code - Кодекс США о банкротстве 8 1
Harvard Business Review 5 1
MIT Technology Review 4 1
Gartner 2190 1
Markets&Markets Research 78 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 382 1
CNews Analytics 1988 1
Frost & Sullivan 101 1
Genesys G-Summit 2 2
Чёрная пятница (распродажи) 69 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 760322, в очереди разбора - 664012.
Создано именных указателей - 46354.
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