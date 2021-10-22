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Genesys

Genesys

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22.10.2021 «Инфосистемы джет» разработала коннектор для Genesys Pureconnect и CRM-системы Terrasoft Creatio

«Инфосистемы джет» разработала коннектор для Genesys Pureconnect и CRM-системы Terrasoft Creatio. Genesys Pureconnect Connector for Creatio — первая на рынке ПО готовая интеграция для омниканального контакт-центра Genesys Pu
09.04.2021 Genesys объявила о намерении приобрести Bold360 у LogMeln

Genesys объявляет о намерении приобрести Bold360 у LogMeln. Объединение возможностей облачной платформы Genesys и решения Bold360, лидирующего в области цифрового вовлечения клиентов на базе ИИ, поспособствует развитию видения Experience as a Service («Клиентский опыт как услуга») и выходу на нов
09.04.2021 Genesys выступает золотым спонсором Customer Contacts World Forum 2021 и приглашает выступить клиентов и партнеров

Каждый год Genesys, поставщик решений для контакт-центров и омниканального обслуживания, помогает компаниям эффективно обрабатывать более 70 млрд взаимодействий с клиентами в более чем 100 странах и продо
25.03.2021 Стратегия маршрутизации обращений как инструмент повышения лояльности клиента

Изменение бизнес-процессов обработки заявок и осуществления исходящих звонков повлекло необходимость изменения стратегий маршрутизации обращений в контакт-центр. В основу проекта легло решение Genesys Routing для маршрутизации обращений и их распределения между операторами. Для банка «Хоум Кредит» реализация проекта позволила достичь серьезных результатов: перераспределение нагрузки

24.03.2021 Единое рабочее место оператора в «Ингосстрахе»

Какие технические решения использовались в контакт-центре «Ингосстраха» ранее? Чего не хватало Ольга Сухова: До внедрения Genesys Interaction Workspace входящие телефонные звонки в контакт-центре «Ингосстраха» обрабатывались отдельно от заявок по мультимедийным каналам, количество которых постепенно увеличивалось.
22.12.2020 «Триколор» и Orange развернули омниканальный контакт-центр на базе решения Engage Genesys

входит современный контакт-центр на более 220 рабочих мест, построенный на решении Engage компании Genesys. «Триколор» сотрудничает с Orange Business Services c 2010 г. по направлениям каналов
30.07.2020 Интеграция Genesys Cloud и Microsoft Teams повышает эффективность совместной работы и производительность контакт-центров

Genesys расширяет сотрудничество с корпорацией Microsoft и представляет новую интеграцию продуктов Microsoft и Genesys. Интеграция Microsoft Teams и Genesys Cloud открывает дополнительные возможности для командного взаимодействия, облегчает и повышает продуктивность совместной работы сотрудников

09.06.2020 Решение Genesys Cloud включено в каталог AWS Marketplace

Genesys объявила, что решение Genesys Cloud теперь доступно в AWS Marketplace — цифровом каталоге, объединяющем несколько тысяч единиц программного обеспечения множества независимых поставщиков. Каталог облегчает процесс по
23.04.2020 Банк «Открытие» объединил контакт-центры группы на единой технологической платформе

завершает проект объединения 10 платформ телефонии и чатов компаний группы на базе единого решения Genesys. На новую платформу уже переведены контакт-центры банка «Открытие» (включая экс-Бинба
27.12.2019 Банк ДОМ.РФ внедрил платформу Genesys

Банк ДОМ.РФ совместно с ALTUERA внедрил телекоммуникационную платформу Genesys для автоматизации процессов в контакт-центре банка. Теперь обслуживание клиентов происходит эффективнее и быстрее. Платформа обеспечивает омниканальную обработку процессов взаимодействи
22.02.2019 Genesys признали лидером рынка облачных контакт-центров Северной Америки

Genesys названа лучшей североамериканской компанией в сфере контакт-центров Genesys признана лучшей компанией, предоставляющей оборудование и услуги по созданию облачных контакт-центров в Северной Америки. Награду вендору присудила корпорация Frost & Sullivan, специали
04.02.2019 «Стэп Лоджик» модернизировал контакт-центр компании «Аэроклуб»

«Стэп Лоджик» завершил проект по переводу контакт-центра агентства делового туризма «Аэроклуб» на платформу Genesys Customer Interaction Management. Широкие функциональные возможности платформы и ее интеграция с существующими системами компании позволили увеличить скорость обслуживания клиентов более
18.01.2019 В Москве состоялся G-Summit Moscow – ежегодная конференция Genesys по обслуживанию клиентов

Компания Genesys 5 декабря 2018 года провела ежегодную конференцию по технологиям и практикам обслуживания клиентов – G-Summit Moscow. Клиенты и партнеры компании, эксперты рынка обсудили тенденции разв
21.12.2018 «Ситилинк» перевел контакт-центр на омниканальную платформу от Genesys

тущие объемы бизнеса дискаунтер перешел с open-source-решения на современную промышленную платформу Genesys. Проект позволил обеспечить доступность контакт-центра на уровне 99,99% за счет много
17.12.2018 «ЭР-Телеком» повысил эффективность обслуживания в цифровых каналах с помощью Genesys

«ЭР-Телеком Холдинг» внедрил систему обслуживания клиентов в цифровых каналах коммуникаций на базе платформы Genesys PureEngage. Решение позволяет специалистам контакт-центра работать в режиме единого окна и обеспечивает доступ ко всем необходимым инструментам, например, к CRM, истории обращений клиен
28.11.2018 Genesys проведет ежегодную практическую конференцию об обслуживании клиентов G-Summit Moscow 2018

Компания Genesys 5 декабря 2018 г. проведет ежегодную конференцию о технологиях и практиках обслуживания клиентов – G-Summit Moscow 2018. Мероприятие соберет экспертов и руководителей в области продаж,

18.07.2018 Банк «Восточный» внедрил решение для контакт-центров Genesys PureEngage

кт-центров и омниканального обслуживания клиентов, объявил о внедрении платформы для контакт-центра Genesys PureEngage в банке «Восточный». Внедрение решений Genesys автоматизировало мно
03.07.2018 Genesys представила новые возможности решения для прогнозной маршрутизации вызовов Predictive Routing

го обслуживания клиентов, представил новые возможности решения для маршрутизации вызовов на ежегодной конференции CX18, которая проходила в Нэшвилле, США. Решение для прогнозной маршрутизации вызовов Genesys Predictive Routing использует технологии искусственного интеллекта для оперативного анализа накопленных данных о качестве обслуживания и для сравнения запросов клиентов с характеристика
11.07.2017 Orange Business Services переводит контакт-центры своих клиентов на платформу Genesys

vices объявила о начале сотрудничества с ведущим поставщиком решений для контакт-центров, компанией Genesys, на территории Российской Федерации. Начиная с 2017 технологии Genesys будут и
09.06.2017 Genesys анонсировала G-Nine — новый этап развития своей омниканальной платформы

Компания Genesys, мировой разработчик решений для контакт-центров и омниканального обслуживания клиентов, представил G-Nine — новый этап инновационного развития омниканальной платформы Genesys. К
23.05.2017 «Крок» и Genesys договорились о партнерстве

Компания «Крок» заключила партнерское соглашение с компанией Genesys, мировым поставщиком решений в области омниканальной работы контакт-центров. Как сообщили CNews в «Крок», новое сотрудничество позволит заказчикам компании выстроить более тесные взаимо
03.02.2017 MoneyMan внедрил решение Genesys BEP

MoneyMan объявил об успешном внедрении платформы Genesys BEP. Как рассказали CNews в компании, переход на новую телекоммуникационную платформу позволил автоматизировать процессы, и тем самым в 3 раза сократил время обслуживания клиентов, что

05.12.2016 Genesys завершил покупку Interactive Intelligence

Genesys объявил о завершении ранее анонсированной процедуры приобретения компании Interactive Intelligence. Как рассказали CNews в компании, в результате объединения Genesys сможет обеспечивать комплексную поддержку клиентов вне зависимости от масштабов бизнеса, в различных отраслях и точках планеты, предлагая наиболее полный спектр решений с возможностью к
06.09.2016 Genesys покупает поставщика облачных решений для обслуживания клиентов Interactive Intelligence за $1,4 млрд

Компания Genesys, поставщик решений для контакт-центров и омниканального обслуживания клиентов, объявила о заключении соглашения на сумму около $1,4 млрд о покупке Interactive Intelligence, разработчика
08.07.2016 Вячеслав Морозов назначен директором по развитию бизнеса Genesys в России и СНГ

Компания Genesys, мировой разработчик решений для контакт-центров и омниканального обслуживания клиентов, объявила о назначении Вячеслава Морозова директором по развитию бизнеса в России и СНГ. Основным
06.04.2016 Genesys начал демпинговую войну на рынке ПО для колл-центров

Особые условияКак стало известно CNews, американская компания Genesys, специализирующаяся на создании технологических решений для контакт-центров, предлага
19.01.2016 Genesys приобрела разработчика приложений самообслуживания SpeechStorm

Компания Genesys, разработчик решений для контакт-центров и омниканального обслуживания клиентов, объявила о приобретении компании SpeechStorm, поставщика приложений самообслуживания для мобильных и инт
11.01.2016 Грузоперевозчик ПЭК: итоги четырех лет эксплуатации решения Genesys

CNews: Наталья, расскажите, пожалуйста, почему «ПЭК» выбрала платформу Genesys, какие результаты достигнуты? Наталья Погорелова: В 2011 году, мы четко осознали, что для предоставления высокого уровня сервисного обслуживания – на тот момент только в московских отде
21.12.2015 «Лето Банк» сократил стоимость рисков с помощью платформы Genesys

«Лето Банк» сократил стоимость рисков с помощью платформы Genesys. Об этом CNews сообщили в «Лето Банке». Размещенная в «облаке» платформа дала возможн
21.12.2015 «Лето Банк» сократил стоимость рисков с помощью платформы Genesys

Компания Genesys, ведущий поставщик в области решений для контакт-центров и омниканального обслуживани
02.11.2015 Решения Genesys помогают «Московскому кредитному банку» ускорить работу контакт-центра

Компания Genesys, разработчик решений в области контакт-центров и омниканального обслуживания клиентов, объявила, что «Московский кредитный банк» использует платформу Genesys Customer Experience

19.10.2015 «МультиКарта» оптимизировала процессы поддержки клиентов и инженеров с помощью Genesys

Компания Genesys, поставщик решений для контакт-центров и омниканального обслуживания клиентов, объяви
15.05.2015 Платформа Genesys Customer Experience интегрирована с решением Skype for Business

Компания Genesys, поставщик решений для контакт-центров и омниканального обслуживания клиентов, объявила об интеграции своей платформы с системой Skype for Business. Это позволит клиентам воспользоватьс
17.03.2015 «Согаз» построил единый контакт-центр с помощью Genesys

Компания Genesys, поставщик в области решений для контакт-центров и обслуживания клиентов, объявила о том, что страховая компания «Согаз» в рамках программы по оптимизации доступности контакт-центра и к
02.03.2015 Доходы Genesys за 2014 г. выросли на 15%

Компания Genesys, поставщик решений для контакт-центров и мультиканального обслуживания клиентов, обна
02.03.2015 Выручка корпорации Genesys в 2014 г. выросла на 15% до 850 млн

Компания Genesys, поставщик решений для контакт-центров и мультиканального обслуживания клиентов, опуб
17.12.2014 Решения Genesys позволили сократить расходы на операторов в 3–3,5 раза

ммного решения для создания собственного контакт-центра выбор был сделан в пользу комплекса решений Genesys. Создание собственного программного комплекса Credit Collection Group — международная
16.12.2014 Технологии Genesys помогли быстрому росту контакт-центра Front Line

йшими технологиями связи, с профессиональными операторами, обрабатывающими исходящие и входящие звонки, и максимально возможным уровнем обслуживания клиентов. Компания Front Line пришла к выводу, что Genesys — оптимальный стратегический партнер, который может поставлять необходимые ей для достижения этих целей решения по обслуживанию клиентов. Создание современного контакт-центра Компания F
19.11.2014 Банк «Хоум Кредит» оптимизировал работу контактного центра на базе используемого ПО Genesys

В банке «Хоум Кредит» реализован проект изменения стратегий маршрутизации обращений в контактный центр на основе решения Genesys Routing для маршрутизации обращений и их распределения между операторами. Реализация проекта позволила перераспределить нагрузку между операторами, повысить скорость обработки клиентски
11.11.2014 DPD в России модернизировал контактный центр на базе платформы Genesys

нтервью с Наталией Тишковой, директором департамента обслуживания клиентов компании DPD в России, можно скачать по ссылке. Компания DPD в России объявила о модернизации контакт-центра на базе решения Genesys Proactive Customer Communications для информационной поддержки, своевременного информирования клиента о статусе отправления и выполнения ряда сопутствующих задач. Необходимость модерниз

Публикаций - 216, упоминаний - 279

Genesys и организации, системы, технологии, персоны:

Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 63
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 33
Cisco Systems 5372 26
Naumen - Наумен 752 20
Altuera - Альтуэра 20 16
Microsoft Corporation 25775 15
Oracle Corporation 7074 11
Крок - Croc 1964 10
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 8
X Corp - Twitter 2938 6
Meta Platforms - Facebook 4621 6
IBM - International Business Machines Corp 9699 6
HP Inc. 5883 6
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 6
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 6
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 621 6
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй - Си Ти Ай НТЦ 263 6
Unify Communications - Юнифай Коммьюникейшнс - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс 271 6
AMT Group - АМТ-Груп 365 5
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 5
NICE Systems 70 5
Voxys - Телеком-Экспресс - аутсорсинговый call-центр 28 5
Ростелеком 10948 5
SAP SE 5601 5
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 5
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 5
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 5
AudioCodes - Айдиокоудз Русс 36 4
Genesys Interactive Intelligence 8 4
Oracle Siebel Systems 519 4
Mitel Corp - Mitel Networks 60 4
Genesys Telecommunications 6 4
Belmont - Белмонт 14 4
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 4
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 4
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 489 4
Salesforce 498 4
Триколор - Национальная спутниковая компания 389 3
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 3
Beltel - Белтел 147 3
Альфа-Банк 1979 6
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 5
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 4
Quelle - Квелли - Майл Ордер Сервис 22 4
Deutsche Post DHL - DHL Express - DHL Supply Chain 128 4
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 148 4
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 391 3
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 87 3
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах Банк - РГС Банк - Русь-Банк - Русский межрегиональный банк развития 105 3
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм - Орифлейм Косметикс 92 3
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 121 3
TCV - Technology Crossover Ventures 10 3
ВТБ - Почта Банк 514 3
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 3
Permira 21 3
МКБ - Московский кредитный банк 657 3
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 3
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 3
Ингосстрах СПАО 478 3
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 2
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 319 2
Русский стандарт Банк 509 2
ID Finance - MoneyMan - МФК МаниМен 30 2
Интер РАО - Мосэнергосбыт АО 111 2
Otto Group - Отто Групп Раша - Директ Каталог Сервис 38 2
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Авто-ПЭК - транспортная компания 89 2
Открытие НПФ - Лукойл-Гарант НПФ - РГС НПФ - негосударственный пенсионный фонд 20 2
ВТБ - Открытие Брокер - Открытые инвестиции - Открытие УК 29 2
КСЭ - Курьер Сервис Экспресс 24 2
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 2
Кредит Европа банк 67 2
Пробизнесбанк АКБ 135 2
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 261 2
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 2
Куда.ru - Сеть Бюро Путешествий 3 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 2
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 193 2
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 2
U.S. Department of the Treasury - CFIUS - U.S. Committee on Foreign Investment in the United States - Комитет по иностранным инвестициям в США 31 2
Росреестр ВЦТО - Ведомственный центр телефонного обслуживания 5 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
Росреестр - ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата - Роскадастр ППК 146 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - УДП РФ 202 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 1
Франция - Правительство Франции - Gouvernement Français - Президент Франции - Président de la République Française 105 1
Администрация Санкт-Петербурга - КЭРППиТ - Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли - Комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка Лицензионное управление Санкт-Петербурга 91 1
Минпромнауки РФ - Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации 2000-2004 годы 120 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 209 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
Федеральное казначейство России 1949 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
РАВИ - Российская ассоциация венчурного инвестирования 18 1
НАКЦ - Национальная Ассоциация Контактных Центров 16 1
ICCCI - International Contact Center Certification Institute - МИСКЦ - Международный институт сертификации контактных центров 10 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4501 165
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 83
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 64
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7060 49
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 48
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 48
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 44
IVR - Interactive Voice Response - Interactive Voice Control - Интерактивное голосовое меню 727 44
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 42
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 41
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 39
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 38
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 32
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1313 32
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 31
HRM - WFM - Workforce Management - Планирование, учет и оптимизация рабочего времени сотрудников - Time Management - Тайм-менеджмент 1064 30
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 28
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 27
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2721 25
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 25
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 24
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 22
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3371 22
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3583 21
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 21
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 1105 21
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 21
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 16
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 16
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 16
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 15
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 15
Service level - Уровень сервиса - Уровень обслуживания 571 15
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 14
SIP - Session Initiation Protocol - Session Initiated Protocol - Протокол установления сеанса 1083 14
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 14
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 13
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 13
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 13
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 12
Genesys CX Platform - Genesys Customer Experience - Genesys Customer Engagement Platform - Genesys Customer Interaction Portal - Genesys CIM Platform - Genesys Customer Interaction Management Platform 20 20
Naumen Contact Center IP-АТС - Naumen CC - Naumen Phone - Naumen Skorozvon - Наумен Скорозвон - сервис для холодных продаж 185 11
Genesys WFM - Genesys Workforce Management 10 10
Genesys Voice Platform 10 9
Genesys Outbound Voice - Genesys Outbound Predictive - Genesys Outbound Engagement - Genesys Outbound IVR 10 9
Genesys IPCC - Genesys Enterprise IP Contact Center - Genesys Call Center - Genesys Contact Center Modernization - Genesys Open IP Contact Center 9 9
Genesys Engage - Genesys Engage Multicloud 56 8
Genesys PureEngage 8 7
Microsoft Windows 2000 8678 7
Genesys Inbound Voice 7 7
Genesys Interaction Analytics - Genesys IWS - Genesys Interaction Workspace 6 6
Genesys PureConnect Platform 7 6
Genesys Proactive Engagment - Genesys Proactive Customer Communications 6 6
Genesys SIP 6 6
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 6
Genesys Cloud - Genesys Cloud Omnichannel Contact Center - Genesys Omnichannel Engagement Center Solution 8 5
Genesys BEP - Genesys Business Edition Premise 6 5
Linux OS 11533 5
Microsoft Windows 16882 5
Genesys PureCloud Platform 5 4
Genesys Routing - Genesys Predictive Routing 5 4
Nokia Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise УПАТС - OXE 50 4
Genesys iWD - Genesys intelligent Workload Distribution - Genesys iCFD - Genesys intelligent Customer Front Door 4 4
IBM Watson - IBM Watson Research Center 166 4
Microsoft Office 4170 4
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 4
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 620 4
VK - Mail.Ru Infra 44 3
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 3
Microsoft Windows BitLocker 942 3
Cisco UCCE - Cisco Unified Contact Center Enterprise - Cisco UCCX - Cisco Unified Contact Center Express - Cisco PCCE - Cisco Packaged Contact Center Enterprise - Cisco IPCC - Cisco IP Contact Center 60 3
Naumen Omni-Channel 8 3
Nokia Alcatel-Lucent OmniTouch 13 3
Genesys Web Engagement - Genesys Web Callback - Genesys Web Chat 3 3
Genesys Info Mart 3 3
Genesys Agent Desktop 3 3
Genesys Mobile Engagement 3 3
Genesys Email - Genesys eServices 3 3
Google Android 15243 3
Apple iOS 8583 3
Саушкин Олег 31 30
Морозов Вячеслав 17 14
Segre Paul - Сегре Пол 9 9
Богаченко Александр 9 8
Зайцев Андрей 50 5
Русанов Сергей 48 3
Бекетов Вячеслав 3 3
Чиков Сергей 18 3
Усевич Мария 6 3
Камитов Александр 3 3
Баукова Наталья 10 3
Краснова Анна 6 3
Милославский Алек 4 3
Нагайцева Елена 3 3
Попов Сергей 166 2
Кириченко Игорь 58 2
Чугаев Евгений 2 2
Кодуа Нино 2 2
Казак Максим 162 2
Burns Tom - Бернс Том 19 2
Кузнецов Евгений 56 2
Малиновский Сергей 14 2
Смирнова Наталья 11 2
Van Wageningen Richard - ван Вагенинген Ричард 42 2
Черешнев Михаил 10 2
Чудаев Георгий 2 2
Поляков Виталий 2 2
Садовский Алексей 12 2
Сапельников Сергей 109 2
Солонин Виталий 90 2
Буйницкий Егор 3 2
Ученов Александр 4 2
Левин Владимир 21 2
Рыбинская Елизавета 15 2
Денисова Наталья 8 2
Павлова Екатерина 7 2
Данилик Евгений 2 2
Качура Артур 2 2
Тишкова Наталия 2 2
Ирге Татьяна 3 2
Россия - РФ - Российская федерация 166168 119
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 52
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 35
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 32
Европа 24964 22
Германия - Федеративная Республика 13221 15
Франция - Французская Республика 8177 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 9
Украина 7928 9
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 7
Европа Восточная 3138 7
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 7
Казахстан - Республика 6048 6
Канада 5081 6
Беларусь - Белоруссия 6289 5
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 5
Польша - Республика 2031 5
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 5
Испания - Королевство 3840 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 4
Израиль 2856 4
Чехия - Чешская Республика 1349 4
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 4
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 4
Китай - Пекин - Beijing 1096 3
Россия - ЦФО - Курская область - Курск 404 3
Америка - Американский регион 2206 3
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 3
Африка - Африканский регион 3641 3
Ближний Восток 3154 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 3
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 3
Европа Западная 1496 2
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 711 2
Греция - Греческая Республика 1017 2
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 1027 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1420 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 55
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 27
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 17
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 16
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 14
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 14
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1666 13
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 13
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3477 13
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 11
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 11
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 10
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 10
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2327 10
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 10
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 9
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 9
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 8
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 7
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 6
Английский язык 7030 6
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2541 6
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 5
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 5
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 5
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 5
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 5
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Финансовые показатели - Financial indicators 2893 5
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 4
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3032 4
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 4
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1843 4
Аренда 2687 4
Оптимизация затрат - Cost optimization 972 4
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1799 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 4
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 4
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 4
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 3
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 141 1
Harvard Business Review 22 1
ПМХ - Пронто-Медиа Холдинг - Pronto-Media 40 1
MIT Technology Review 66 1
Faulkner Information Services 100 1
allNetDevices 160 1
The Economist 49 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 1
Gartner - Гартнер 3658 15
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 11
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 6
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Gartner Magic Quadrant Contact Center Infrastructure - Gartner Magic Quadrant Contact Center as a Service 11 5
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 5
Datamonitor 83 4
Forrester Research 834 4
Frost & Sullivan 207 3
Gartner - Dataquest 353 2
Рустелеком ТК 305 1
Forrester Consulting 26 1
The Economist Intelligence Unit 41 1
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 1
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 1
Gartner - AMR Research 48 1
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 91 1
Millward Brown - Millward Brown Optimor - Millward Brown Ineractive - Kantar Millward Brown - BrandZ 15 1
IDC - International Data Corporation 4975 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
Fortune Global 500 295 1
Markets&Markets Research 113 1
Genesys University 4 4
ИжГТУ имени М.Т. Калашникова - Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова 43 2
Минздрав РФ - НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр 30 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 246 1
PU - Purdue University - Университет Пердью 144 1
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Правительство Москвы - ДЗМ Москва - НИИ СП имени Склифосовского ГБУЗ - Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского 33 1
Иннополис Университет - Центр технологий компонентов робототехники и мехатроники - Центр компетенций НТИ - Центр развития промышленной робототехники 62 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 8
CCWF - Call Center World Forum 39 4
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 3
Genesys G-Summit 2 2
Прямая линия с Президентом РФ - Итоги года с Президентом РФ 19 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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