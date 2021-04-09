Спецпроекты

Genesys выступает золотым спонсором Customer Contacts World Forum 2021 и приглашает на выступления клиентов и партнеров

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

Каждый год Genesys, поставщик решений для контакт-центров и омниканального обслуживания, помогает компаниям эффективно обрабатывать более 70 млрд взаимодействий с клиентами в более чем 100 странах и продолжает удерживать позиции лидера магического квадранта Gartner «Контакт-центр как услуга».

27-28 апреля 2021 года компания примет участие в крупнейшем региональном событии индустрии контакт-центров и обслуживания клиентов - Customer Contacts World Forum 2021.

В современном мире каждая организация должна находиться в постоянном поиске способов улучшения своих отношений с клиентами. Сегодня по-настоящему качественное обслуживание клиентов является неоспоримым конкурентным преимуществом. Успешные компании используют чат-боты, алгоритмы искусственного интеллекта (AI) и системы продвинутой речевой аналитики, применяют принципы прогнозной маршрутизации и омниканальных коммуникаций со своими клиентами.

В рамках конференции CCWF признанные эксперты индустрии, клиенты и партнеры Genesys поделятся успешными кейсами и передовыми практиками внедрения продуктов Genesys Engage и Genesys PureConnect.

27 апреля в 13:00 в ключевой сессии своим опытом об использовании платформы Genesys Engage поделятся представители АО «Банк ДОМ.РФ». Коллеги расскажут о трансформации клиентского сервиса жилищно-финансового механизма в условиях новой реальности и роли технологий Genesys в этих процессах.

На демо-форуме 27 апреля в 11:00 состоится выступление партнера Genesys, компании «Инфосистемы Джет», в ходе которого на примерах клиентских кейсов вы услышите рассказ о проектах интеграции платформы Genesys PureConnect с различными системами операционного и маркетингового CRM.

Компания Genesys ждет вас на выступлениях и открыта к живому общению на территории конференции.

Команда Genesys будет рада видеть вас на мероприятии.

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